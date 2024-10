les 10 meilleurs résumeurs de notes de l'IA pour 2024

En tant qu'étudiant, chercheur ou professionnel, vous êtes souvent confronté à des quantités écrasantes de texte. Naviguer dans de longs documents peut être décourageant, mais les bons outils peuvent vous aider.

Voici les résumeurs de notes IA, des outils innovants capables de condenser de nombreuses informations en résumés concis et en points clés en quelques secondes. Ils extraient rapidement les détails essentiels pour vous, ce qui stimule considérablement votre productivité.

Curieux d'en savoir plus sur ces outils ? Poursuivez votre lecture pour découvrir les dix meilleurs résumeurs de notes IA qui peuvent améliorer votre efficacité.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les résumeurs de notes IA ?

Avec un bon résumeur de notes IA, le travail sur les documents devient un jeu d'enfant. Voici quelques points à garder à l'esprit lors de la présélection des résumeurs de notes IA :

Facilité d'utilisation: L'outil doit avoir une interface intuitive, facile à naviguer et conviviale

L'outil doit avoir une interface intuitive, facile à naviguer et conviviale Options de personnalisation: L'outil doit vous permettre de personnaliser et de modifier la forme, la longueur et le niveau de détail des résumés en fonction de vos besoins

Fonctionnalités utiles: Au-delà du résumé de texte, le logiciel d'IA doit offrir des fonctionnalités utiles telles que la traduction, la transcription de fichiers audio/vidéo, des capacités de modification en cours, etc.

Le résumeur de notes IA doit s'intégrer harmonieusement à d'autres outils, tels que les traitements de texte et les logiciels de gestion de projet. Options de partage et d'exportation: Il devrait vous permettre d'enregistrer le résumé sur votre appareil pour une utilisation ultérieure et de l'exporter et de le partager avec d'autres au format PDF, Word, etc.

Les 10 meilleurs résumeurs de notes IA à utiliser

Après avoir examiné les fonctionnalités ci-dessus dans la pléthore de générateurs de résumés IA sur le marché, nous avons présélectionné les dix meilleurs outils pour votre considération. Passons-les en revue un par un.

1. ClickUp (le meilleur pour résumer et organiser des notes)

ClickUp est une plateforme de productivité dotée de nombreuses fonctionnalités, conçue pour les particuliers et les entreprises. Elle offre un ensemble étendu de fonctionnalités puissantes, y compris une Une fonctionnalité de prise de notes alimentée par l'IA appelé ClickUp Brain .

créez des résumés de notes concis, transcrivez des réunions vidéo, et bien plus encore avec ClickUp Brain_

ClickUp Brain excelle à résumer des notes et des documents en concepts clés et en puces. En quelques instructions simples, il génère des résumés sur mesure en quelques secondes.

En outre, ClickUp Brain peut transcrire des réunions vidéo et résumer des les notes de réunion . Il peut également les traduire dans différentes langues, dont le français, l'italien, l'espagnol, etc.

En plus de ClickUp Brain, La fonctionnalité Bloc-notes de ClickUp vous permet de prendre des notes, de créer des checklists, de les mettre en forme et de les modifier où que vous soyez. De plus, avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, vous pouvez créer, organiser et stocker vos notes et documents en un seul endroit.

Faisant partie de l'écosystème ClickUp, ces outils s'intègrent de manière transparente. Cela signifie que ClickUp Brain peut facilement générer des notes et des checklists pour vous directement dans Bloc-notes et Docs.

Il peut également générer des agendas de réunion, des mises à jour de produits, ainsi que des tâches et sous-tâches exploitables à partir des notes.

ClickUp Brain vous aide à rédiger des notes de qualité, travailler plus rapidement et de faire plus de choses en moins de temps.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Partager les notes Notta est un logiciel populaire de prise de notes et d'aide à la décision Outil de transcription IA pour les enregistrements audio et vidéo. Il peut transcrire toutes sortes de vidéos, notamment des vidéos de réunion, des vidéos YouTube, des webinaires et des podcasts. En outre, il peut résumer les transcriptions de fichiers vidéo et audio sous un formulaire facilement consommable.

Notta vous permet également d'effectuer des recherches dans les transcriptions, améliorant ainsi votre capacité à trouver rapidement des informations essentielles.

Les meilleures fonctionnalités de Notta

Générer des résumés chapitre par chapitre des transcriptions de réunions

Transcription du contenu dans plus de 50 langues, y compris l'allemand, l'espagnol, le portugais, etc.

Intégration aisée avec des équipes de réunion telles que Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, etc.

Personnalisez le contenu à l'aide d'un grand nombre de modèles dotés de capacités de modification en cours

Partager les notes en toute sécurité avec les membres de l'équipe et les parties prenantes

Notta limitations

Ne fournit pas la possibilité de résumer directement des PDF ou tout autre fichier texte

Ne donne accès au fournisseur, prestataire de résumés IA que dans le cadre du forfait payant

Prix non communiqué

Free Forever

Pro: $14.99/mois par utilisateur

$14.99/mois par utilisateur Business: $27.99/mois par utilisateur

$27.99/mois par utilisateur Enterprise:Tarification personnalisée

Notta ratings et reviews

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: N/A

3. Wordtune (Meilleur pour résumer et paraphraser des textes et des vidéos)

Wordtune est un outil d'écriture, de paraphrase et de résumé alimenté par l'IA. Il vous donne les moyens de rédiger rapidement un contenu de haute qualité, en vous aidant à échapper au piège du bloc d'écriture. En outre, il vous permet de paraphraser le contenu pour le faire paraître plus authentique et résonner avec d'autres lecteurs.

En plus d'être un assistant de rédaction et de paraphrase, Wordtune est un Résumeur de textes et de vidéos piloté par l'IA . Il peut résumer une grande variété de fichiers, des documents texte, articles et pages web aux vidéos de réunion et aux vidéos YouTube, en vous fournissant des résumés de taille réduite.

Il vous aide à comprendre une grande quantité d'informations en peu de temps.

Les meilleures fonctionnalités de Wordtune

Personnalisez le ton, la langue et la longueur des résumés pour répondre à vos besoins

Rédigez des messages décontractés et des correspondances formelles adaptés à vos besoins

Bénéficiez d'une assistance à chaque étape de votre processus de rédaction, de l'idéation à la création

Garantir l'exactitude grammaticale et orthographique grâce aux fonctionnalités de relecture de l'outil

Traduire les résumés en anglais à partir de plusieurs langues, notamment l'allemand, l'hébreu, le français, le russe, etc.

Les limites de Wordtune

Ne peut rédiger des textes et des résumés qu'en anglais

Ne fournit qu'un nombre limité de réécritures et de résumés dans la version gratuite

Tarifs de Wordtune

Basic: Gratuit

Gratuit Avancé: 13,99 $/mois par utilisateur

13,99 $/mois par utilisateur Unlimited: $19.99/mois par utilisateur

$19.99/mois par utilisateur Business: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.4/5 (70+ commentaires)

4. Otter.IA (Meilleur pour résumer des réunions en direct)

Otter.ai est un outil IA de résumé populaire pour les notes de réunion en direct. Il excelle à convertir les mots prononcés en texte en temps réel et à générer des résumés de réunion d'une trentaine de secondes.

Tout en générant des résumés, il identifie les éléments d'action et les attribue aux membres de l'équipe, ce qui leur permet de rester alignés sur les prochaines étapes. Il permet également aux membres de l'équipe de collaborer et de discuter grâce à sa fonctionnalité de chat.

L'outil offre également des fonctions de transcription, ce qui le rend idéal pour les personnes travaillant dans l'éducation, le marketing, le recrutement, les équipes commerciales, etc.

Les meilleures fonctionnalités d'Otter.IA

Générer du contenu comme des e-mails et des mises à jour de statut pour les réunions

S'intégrer de manière transparente à des équipes telles que Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etc.

Mettre en évidence et ajouter des images aux résumés et les partager avec d'autres personnes via des liens

Limites d'Otter.IA

N'offre pas la possibilité de partager les résumés sous forme de PDF, DOCX, TXT et autres formats de fichiers

Moins précis que d'autres résumeurs de notes IA, en particulier en cas de mauvaise qualité audio et de connexion réseau

Prix d'Otter.ai

Free

Pro: 16,99 $/mois par utilisateur

16,99 $/mois par utilisateur Business: 30$/mois par utilisateur

30$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (200+ avis)

4.3/5 (200+ avis) Capterra: 4.5/5 (80+ avis)

Lire la suite Oubliez le papier et le stylo : Comment utiliser l'IA pour les notes de réunion

5. Jasper IA (le meilleur pour générer et résumer du contenu)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser la technologie de l'information et de la communication Jasper AI En tant que l'un des leaders de l'industrie de l'information, le Assistants virtuels IA , l'IA Jasper peut générer et résumer une grande variété de contenus. Il vous aide à créer des titres d'articles, des bios pour les profils de médias sociaux et du contenu long format tel que des blogs, des eBooks, etc.

En outre, il vous aide à condenser des documents, des rapports et d'autres types de contenus longs en résumés bien rédigés.

Que vous élaboriez des supports marketing et des documents universitaires ou que vous les résumiez, Jasper IA vous fournit les outils nécessaires pour améliorer votre compréhension et rendre votre contenu plus percutant.

Les meilleures fonctionnalités de Jasper IA

Saisissez jusqu'à 5 000 caractères à partir du texte original

Génère des résumés dans plus de 25 langues

Décomposer des sujets complexes et techniques en résumés de taille facile à comprendre

Ajustez le ton et le niveau de détail des résumés

Limites de Jasper IA

Ne propose pas de forfait Free ; certains utilisateurs peuvent trouver le coût de l'abonnement plutôt élevé

Les traductions dans certaines langues, comme l'allemand, peuvent donner lieu à des erreurs grammaticales et donc nécessiter une relecture

Tarifs de l'IA Jasper

Creator: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Pro: 69 $/mois par utilisateur

69 $/mois par utilisateur Business: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (1200+ avis)

4.7/5 (1200+ avis) Capterra: 4.8/5 (1500+ avis)

6. IA Summarizer (Le meilleur pour résumer des fichiers texte)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'intelligence artificielle le résumé de l'IA Que vous souhaitiez résumer un essai universitaire, un document de recherche, un article de blog ou tout autre type de texte, IA Summarizer est un excellent outil pour ce travail. Il vous permet de définir une longueur de résumé et résume en conséquence le texte tout en conservant son sens et son contexte d'origine.

De plus, sa conception conviviale le rend facile à naviguer et accessible aux individus de tous les niveaux d'expertise technique.

Les meilleures fonctionnalités d'IA Summarizer

Affichez la meilleure ligne du contenu résumé

Génère des résumés sous forme de paragraphes ou de puces

Traduire ou générer des résumés dans huit langues différentes, dont l'allemand, l'espagnol, le français et le portugais

Copier le contenu résumé et le télécharger sous forme de fichier Docx

Les limites d'IA Summarizer

Ne fournit pas la possibilité de transcrire et de résumer du contenu audio/vidéo

Offre des formats de fichiers limités (un seul type : .docx) pour télécharger les résumés

Tarification d'IA Summarizer

Assistant IA: 6,99 $/mois par utilisateur

6,99 $/mois par utilisateur Vérificateur de plagiat: 6,99 $/mois par utilisateur

6,99 $/mois par utilisateur Tout en un: 9,99 $/mois par utilisateur

IA Summarizer ratings and reviews (évaluations et critiques de l'IA)

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

7. Quillbot (Meilleur pour paraphraser et résumer des notes et des documents)

Quillbot est une solution d'écriture alimentée par l'IA comprenant des outils tels qu'un paraphraseur, un correcteur grammatical, un générateur de citations, un résumeur et un traducteur.

Il vous aide à rédiger des contenus clairs et soignés qui trouvent un écho auprès de votre public cible et l'impressionnent. Il vous aide également à résumer des documents, des papiers et des articles en leurs points clés.

Quillbot excelle à transformer des informations complexes en formes digestes, ce qui en fait un atout précieux pour les chercheurs et les étudiants.

Les meilleures fonctionnalités de Quillbot

Génère des résumés en deux styles : phrases clés et paragraphes

Ajustez la longueur des résumés en fonction de vos besoins

Paraphrasez les mots à l'aide du thésaurus intégré

Créer des citations dans plusieurs formes, y compris APA, Chicago, MLA, etc.

Corrigez les erreurs de grammaire et de ponctuation en un seul clic

Limites de Quillbot

La version gratuite permet de générer des résumés de 600 mots maximum

Paraphrase parfois les phrases d'une manière qui les rend difficiles à comprendre

Tarifs de Quillbot

Free

Premium: 4,17 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

4,17 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Teams: 3,75 $/mois par utilisateur pour un maximum de 10 utilisateurs (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de Quillbot

G2: 4.4/5 (30+ reviews)

4.4/5 (30+ reviews) Capterra: 4.5 (100+ commentaires)

8. Hypotenuse IA (Meilleur pour générer et résumer du contenu favorable au référencement)

Hypotenuse IA est un générateur de contenu convivial pour le référencement naturel qui se double d'un moteur d'IA résumer des notes et des documents pour les professionnels du marketing.

Il permet de générer des métadonnées, des descriptions de produits, des posts sur les médias sociaux, des articles longs et d'autres types de contenus optimisés pour le référencement.

De plus, il vous permet de résumer des paragraphes, des articles, des documents et des vidéos à leurs concepts et idées principaux.

Les meilleures fonctionnalités d'Hypotenuse IA

Condensez le contenu en puces ou en courts paragraphes

Générez du contenu et des images d'une manière qui s'aligne sur la voix de votre marque

Mettre en forme votre contenu selon les directives de votre marque

Insérer des liens hypertextes internes et externes pertinents dans votre contenu

Traduire le contenu et les résumés dans plus de 25 langues

Les limites de l'IA à l'hypoténuse

Pour certains utilisateurs, le prix de l'abonnement à cet outil d'IA peut s'avérer assez onéreux

A une limite de mots définie pour la génération de contenu dans les paramètres forfaitaires

Tarification de l'IA d'Hypoténuse

Entrée: 29 $/mois

29 $/mois Essentiel: 87$/mois

87$/mois Blog Pro: $230/mois (jusqu'à 3 places)

$230/mois (jusqu'à 3 places) Personnalisé: Tarification personnalisée

G2 : 4.6/5 (50+ commentaires)

: 4.6/5 (50+ commentaires) Capterra: N/A

9. Anyword IA (Le meilleur pour rédiger et résumer du contenu pour les spécialistes du marketing)

le site web de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (ESA) est en cours de développement Anyword AI En tant que plateforme de rédaction conçue pour les équipes marketing, Anyword IA aide les spécialistes du marketing à générer du contenu convaincant, des e-mails et des copies publicitaires aux pages d'atterrissage et aux articles de blog. Elle les aide également à réadapter le contenu existant avec des informations complémentaires grâce à son outil de paraphrase.

En outre, l'outil de résumé de texte d'Anyword IA aide les spécialistes du marketing à résumer des contenus de longue durée, ce qui leur permet d'économiser des heures de temps.

Les meilleures fonctionnalités d'Anyword IA

Génère des résumés en trois formes : paragraphe, mots-clés, et TL;DR

Traduisez le contenu et les résumés dans plusieurs langues, notamment l'italien, l'allemand, l'espagnol, etc.

Vérifiez que votre contenu ne contient pas de plagiat grâce au vérificateur intégré à l'outil

Personnalisez plus de 100 modèles de marketing pour qu'ils correspondent à votre marque

Analysez et prédisez les performances de votre contenu publié

Les limites de l'IA d'Anyword

Légèrement coûteux par rapport à d'autres résumeurs de notes IA

Peut parfois produire des informations inexactes

Tarification d'Anyword IA

Débutant: 49 $/mois

49 $/mois Data-Driven: 99 $/mois

99 $/mois Business: 499 $/mois

499 $/mois Enterprise: Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (1000+ commentaires)

4.8/5 (1000+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

10. TLDR This (Meilleur pour résumer de longs articles et documents)

TLDR This est l'un des outils IA en ligne les plus populaires pour résumer des documents, des notes et des articles. Conçu pour les étudiants, les écrivains, les chercheurs, les journalistes et toute autre personne qui souhaite comprendre l'essentiel d'un long contenu, il résume rapidement les informations en un contenu facile à digérer.

Au final, cet outil de résumé IA fournit une expérience de lecture épurée, facile à comprendre et à mettre en œuvre.

TLDR Les meilleures fonctionnalités

Extraire des métadonnées telles que le nom de l'auteur, la date de publication, le titre de l'article, etc.

Obtenez une estimation de la durée de lecture des billets de blog et des articles

Mettre en évidence les informations les plus pertinentes et filtrer les arguments faibles et le fluff

Résumez rapidement des pages web grâce à des extensions pour deux navigateurs, Google Chrome et Firefox

TLDR Cette limite

Nécessite une connexion Internet gratuite pour résumer les informations essentielles d'un texte de longue durée

Ne fournit aucun fournisseur prestataire pour modifier la longueur ou la forme des résumés

TLDR Ce prix

Free

Débutant: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Professionnel: $8.25/mois par utilisateur

$8.25/mois par utilisateur Business: $16.60/mois

TLDR Cette évaluation et ces critiques

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Lire la suite : Comment utiliser l'IA pour la documentation

Résumez et organisez vos notes et boostez votre productivité avec ClickUp

Les résumeurs de notes IA sont devenus des outils indispensables dans un monde inondé d'informations. Ils condensent les longs textes en points clés, vous permettant de saisir leur essence en quelques secondes.

Maintenant que vous connaissez les dix meilleurs outils IA de résumé de notes, il est temps de commencer à rationaliser vos notes et vos documents.

ClickUp vous aide à résumer les informations clés et vous permet de d'organiser et de stocker vos notes efficacement, ce qui permet de comprendre et de travailler rapidement sur une grande variété de textes. S'inscrire avec ClickUp gratuitement et résumez et saisissez des textes longs en quelques secondes !