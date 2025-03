RAPID vs RACI : Quel cadre convient le mieux à votre projet ?

Une prise de décision effacée et des rôles et responsabilités bien définis peuvent faire la réussite ou l'échec d'un projet. Pourtant, de nombreuses équipes ont du mal à clarifier les rôles.

Une étude de Gallup a révélé que seulement 45% des travailleurs savent ce qu'on attend d'eux !

C'est là qu'interviennent les cadres tels que RAPID et RACI, qui permettent de définir clairement les rôles et de prendre des décisions en temps utile pour faire avancer les projets.

Ces deux cadres peuvent sembler similaires, mais ils s'appliquent à différents scénarios de gestion de projet.

Cet article examine RAPID et RACI, souligne leurs points forts et vous aide à choisir la méthode qui améliorera la clarté et la responsabilité dans vos projets. En outre, nous vous montrerons comment des outils tels que le ClickUp peut vous aider à les mettre en œuvre dans votre flux de travail.

Qu'est-ce que RAPID ?

RAPID est un cadre décisionnel adapté aux scénarios de projets complexes impliquant plusieurs parties prenantes. Il vise à éliminer l'un des aspects les plus frustrants de tout projet : la confusion quant à la personne qui prend la décision finale.

Dans ce cadre, le décideur détient la responsabilité finale de choisir le plan d'action sur la base de recommandations et d'informations.

Les fonctionnalités de RAPID

Examinons les fonctionnalités clés du cadre RAPID et la manière dont elles contribuent à une prise de décision et à des résultats rapides dans n'importe quelle organisation.

Des rôles clairement définis

Le cadre RAPID clarifie les rôles en attribuant des responsabilités distinctes à cinq personnes ou groupes clés, comme suit.

Recommander: Proposer des solutions bien documentées en recueillant des données et en analysant les commentaires des parties prenantes afin de suggérer le meilleur plan d'action

Proposer des solutions bien documentées en recueillant des données et en analysant les commentaires des parties prenantes afin de suggérer le meilleur plan d'action **S'assurer que les parties prenantes clés approuvent ou rejettent le forfait proposé, en alignant les décisions et en évitant les objets de dernière minute, avec le pouvoir d'opposer un veto ou de négocier des changements

Exécuter: Exécuter le forfait après la décision, en veillant à la mise en œuvre sans faille des actions prescrites

Exécuter le forfait après la décision, en veillant à la mise en œuvre sans faille des actions prescrites Contribuer: Fournir un retour d'information et des données cruciales de la part des fournisseurs, prestataires ou experts afin d'affiner la recommandation et de prendre en compte tous les points de vue

Fournir un retour d'information et des données cruciales de la part des fournisseurs, prestataires ou experts afin d'affiner la recommandation et de prendre en compte tous les points de vue Décider: Détenir l'autorité finale, prendre des décisions après avoir examiné les recommandations et s'assurer qu'elles sont conformes aux objectifs de l'organisation

📌 Exemple:

Imaginons qu'une entreprise manufacturière décide de mettre en œuvre une initiative de développement durable afin de réduire son empreinte environnementale.

Le responsable du développement durable (Recommend) effectue des recherches sur les pratiques écologiques et propose un forfait visant à réduire les déchets et à améliorer l'efficacité énergétique dans l'ensemble du processus de production.

Le responsable des opérations et le responsable du marketing (Input) évaluent la faisabilité technique et analysent la manière dont l'initiative s'aligne sur les tendances du marché, ce qui permet de l'affiner.

Le directeur financier (Agree) examine le budget de l'initiative et approuve le financement après avoir procédé aux ajustements nécessaires.

Une fois l'alignement obtenu, le PDG (Decide) donne le feu vert à l'initiative, et l'équipe opérationnelle (Perform) met en œuvre les nouvelles pratiques et surveille la progression.

Cet effort de collaboration montre comment des rôles clairement définis facilitent la mise en œuvre d'initiatives de RSE ayant un impact, au bénéfice de l'organisation et de la communauté.

Ouverture accrue

Le cadre RAPID favorise la transparence en identifiant qui est responsable de chaque étape du processus de prise de décision. Cette clarté permet aux membres de l'équipe de collaborer avec plus de réussite, d'éviter les malentendus et de réduire l'incertitude liée aux rôles.

Productivité accrue

Le modèle RAPID simplifie et accroît l'efficacité du processus décisionnel en désignant des rôles distincts. Il permet aux entreprises de réagir rapidement aux problèmes sans compromettre la qualité de leurs choix. Le modèle promeut une prise de décision invite, instructions en soulignant qu'une décision bien exécutée est souvent meilleure qu'une décision impeccable qui est retardée.

Adaptabilité

Ce cadre peut être adapté à différents contextes organisationnels, tant stratégiques qu'opérationnels. Il est particulièrement utile lors de la prise de décisions complexes nécessitant un retour d'information de la part de plusieurs parties.

Approche collaborative

RAPID favorise un paramètre coopératif dans lequel toutes les parties prenantes concernées participent au processus de prise de décision. Parce qu'elles pensent que leurs opinions sont valorisées et entendues lors de la détermination des résultats, les parties prenantes peuvent être plus disposées à apporter leur assistance à cette démarche inclusive.

Éviter la pensée de groupe

Grâce à des rôles clairement définis, le cadre RAPID favorise la diversité des points de vue, réduisant ainsi la probabilité d'une pensée de groupe. Il permet d'afficher des opinions divergentes et d'évaluer soigneusement les options disponibles avant de prendre une décision finale.

Le cadre RAPID réduit l'ambiguïté en veillant à ce que les bonnes personnes participent au projet au bon moment. Cette approche favorise le compte rendu, ce qui permet en fin de compte de prendre de meilleures décisions.

Qu'est-ce que le RACI ? Le RACI est un cadre de travail basé sur une matrice utilisé pour attribuer et clarifier les rôles et les responsabilités dans le cadre d'un projet ou d'un processus.

Faire cela permet d'éviter les erreurs de communication, d'organiser le projet et de permettre à l'équipe de respecter les délais.

Cette méthode est particulièrement utile pour les grandes équipes interfonctionnelles au sein desquelles différents services doivent collaborer.

Les fonctionnalités du RACI

Examinons les fonctionnalités clés de la matrice d'attribution des responsabilités RACI et la manière dont elles améliorent la clarté et la responsabilité dans la gestion de projet.

Classification des rôles

Avez-vous déjà participé à un projet sans savoir exactement qui était censé faire quoi - ou pire, tout le monde pensait que c'était vous qui vous en chargiez ?

La classification des rôles dans le cadre RACI permet de définir les rôles dans le projet et de clarifier les responsabilités spécifiques sans chevauchement.

Responsables: Ceux qui exécutent le travail et s'assurent que les tâches sont achevées

Ceux qui exécutent le travail et s'assurent que les tâches sont achevées Responsables: Ceux qui veillent à ce que les tâches soient achevées correctement et dans les délais. Ils sont l'auteur ultime de la réussite ou de l'échec du projet

Ceux qui veillent à ce que les tâches soient achevées correctement et dans les délais. Ils sont l'auteur ultime de la réussite ou de l'échec du projet Consultés: Il s'agit de parties prenantes clés ou d'experts dont le retour d'information contribue à la forme du projet avant que les décisions ne soient prises, sans qu'ils n'exécutent directement le travail

Il s'agit de parties prenantes clés ou d'experts dont le retour d'information contribue à la forme du projet avant que les décisions ne soient prises, sans qu'ils n'exécutent directement le travail Informés: Il s'agit de toutes les personnes qui ont besoin d'être informées mais qui ne participent pas à la prise de décision ou à l'exécution du projet

📌 Exemple :

Prenons l'exemple d'une équipe marketing d'une entreprise de biens de consommation qui lance une nouvelle campagne publicitaire. La matrice RACI de ce projet comprend :

Le graphiste et le rédacteur (Responsable) qui créent les supports publicitaires

Le responsable marketing (Responsable), qui supervise la campagne et s'assure qu'elle est conforme aux objectifs de la marque

L'équipe commerciale (consultée), qui fournit des informations sur les préférences des clients et les tendances du marché

Le département financier (Informé), qui s'aligne sur les allocations budgétaires et les dépenses liées à la campagne

Accent mis sur la responsabilité

Le modèle RACI met l'accent sur le compte en veillant à ce qu'il y ait clairement une personne responsable pour chaque tâche. Cette approche permet de rationaliser la prise de décision et de clarifier la propriété.

Simplification des processus complexes

La méthode RACI permet de simplifier les projets complexes en décomposant les tâches en parties gérables. Ce processus identifie clairement qui est responsable de chaque partie, ce qui peut être particulièrement bénéfique dans les grandes équipes ou organisations.

Flexibilité au sein des équipes

La méthode RACI est adaptable et peut être appliquée à divers projets et équipes, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité. Pour cette raison, le RACI est un outil polyvalent pour les équipes dans de nombreux contextes organisationnels différents.

Accent mis sur la consultation

Si le RACI identifie les personnes qui doivent être consultées, il délimite explicitement la différence entre être consulté (ceux dont la contribution est précieuse) et être informé (ceux qui sont simplement mis à jour). Cette approche garantit des voies de communication claires.

RAPID vs RACI : Comparaison des fonctionnalités

Une comparaison entre le RACI et le RAPID peut vous aider à choisir le cadre qui permettra à votre équipe d'avancer plus rapidement, de communiquer clairement et d'obtenir de meilleurs résultats.

Alors que RAPID est axé sur l'auteur des décisions, RACI est davantage axé sur la propriété des tâches.

RACI répartit les responsabilités en fonction de l'implication dans les tâches ; RAPID catégorise les rôles en fonction de leur rôle dans le processus décisionnel.

Voici une comparaison rapide pour saisir les différences.

Fonctionnalité RAPID RACI Décision rapide Oui Non Non Non Responsabilité de la tâche Non Oui Clarté de la décision Oui Non Non Oui Non Equipes interfonctionnelles Non Oui Implication d'un décideur final Oui Non Oui Non Non Clarté du rôle au niveau de la tâche Non Oui Non processus consultatif simplifié Non Oui Non Oui Non Non

Voyons en détail comment RAPID et RACI se comparent, afin que vous puissiez choisir celui qui correspond aux besoins spécifiques de votre projet :

Clarté de la prise de décision par rapport à la tâche

RAPID est le bon choix si vous souhaitez une propriété claire de l'autorité décisionnelle. Le fait qu'une personne spécifique joue le rôle de 'Décideur' élimine toute confusion quant à l'identité de la personne qui prend les décisions. Les autres rôles ont également leurs rôles et responsabilités clairement définis. Pour les lancements de produits à fort enjeu, RAPID aide votre équipe à faire des choix rapides.

RACI, en revanche, se concentre sur la clarté des tâches dans le contexte d'une équipe plutôt que sur les grandes décisions organisationnelles. Dans les projets complexes comportant de nombreux éléments mobiles, RACI attribue des rôles clairs afin d'éviter les chevauchements, ce qui en fait un outil idéal pour les grandes équipes interfonctionnelles. L'utilisation de Des modèles de diagrammes RACI permet de définir les rôles de chaque membre et de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde.

Lire aussi: 10 modèles forfaitaires de planification des ressources en Excel et ClickUp

Vitesse vs. collaboration

RAPID permet une prise de décision rapide en attribuant des rôles spécifiques tels que Recommander et Décider, garantissant que les bonnes personnes sont impliquées en cas de besoin. Cela permet de réduire les délais, d'éliminer les débats interminables et d'accélérer l'exécution. En cas de délais serrés, RAPID apporte son assistance le suivi rapide dans la gestion de projet le fast-tracking est une méthode de gestion de projet qui permet à votre équipe d'établir des priorités entre les tâches essentielles sans retards inutiles.

La méthode RACI, en revanche, met l'accent sur la collaboration, en tenant tout le monde informé, qu'il soit directement responsable ou qu'il ait simplement besoin de mises à jour. Pour les projets impliquant plusieurs départements ou parties prenantes, le RACI assure la clarté et l'alignement sans confusion.

Responsabilité : Qui est vraiment responsable ?

Dans RAPID, le compte rendu est clair. Les personnes ayant le rôle de décideur ont le dernier mot. Cette responsabilité en matière de décision est essentielle pour assurer la productivité des employés car elle permet au personnel de se concentrer sur les résultats au lieu de se demander qui est responsable.

RACI propose une approche plus nuancée de la responsabilité en établissant une distinction entre le rôle de responsable (exécutant de la tâche) et le rôle d'imputable (superviseur de la réussite du projet). Ce cadre est idéal pour les projets impliquant plusieurs équipes, tout en fournissant un fournisseur prestataire pour la supervision.

Pour une prise de décision plus rapide avec une responsabilité claire, Alternatives RACI comme DACI ou RAPID peuvent être plus appropriées.

Les deux cadres améliorent les performances de l'équipe, mais le choix dépend des besoins de votre équipe. Optez pour RAPID si vous avez besoin de rapidité et de clarté dans les décisions, et choisissez RACI pour une délégation des tâches et une collaboration structurées.

Meilleurs cas d'utilisation pour RAPID et RACI

Décider quand utiliser RAPID ou RACI n'est pas un choix technique simple. Il dépend de la structure et de la taille de votre organisation et de votre équipe, de la nature du projet et des délais impartis. Le meilleur choix est celui qui permet de maintenir le projet sur le suivi, d'assurer l'alignement de l'équipe et d'éviter les détails manquants.

Examinons les meilleurs scénarios d'utilisation de chaque cadre. Nous partagerons également des instantanés d'entreprises qui ont mis en œuvre ces cadres et qui ont connu la réussite grâce à La plateforme de gestion de projet ClickUp .

Quand utiliser RAPID

Vous connaissez ce sentiment lorsque les décisions sont retardées, mais que l'échéance est imminente ? C'est à ce moment-là que RAPID brille. Il est conçu pour les équipes qui ont besoin de rapidité, de clarté et d'action et qui ne peuvent pas se permettre de rester bloquées dans une boucle de va-et-vient sans fin.

Lancements de produits

Tout se joue au moment du lancement d'un produit. Utilisez ce cadre lorsque des décisions rapides doivent être prises pour battre la concurrence.

Par exemple, en combinant RAPID avec une matrice de gestion du temps peut aider les équipes à hiérarchiser les tâches et à consacrer du temps aux décisions hautement prioritaires tout en maintenant l'élan du lancement

Je me souviens qu'au début de l'année 2021, nous essayions de lancer toute une série de produits. Nous avons manqué des échéances, nous avons eu des problèmes. Les gens ne communiquaient pas. Nous ne savions pas qui était censé prendre les décisions. Nous avons embauché quelques personnes intelligentes, mais je dirais que ClickUp a été en quelque sorte l'épine dorsale du fonctionnement de l'entreprise, en particulier pour les grands flux de travail. _

Zel Crampton, PDG, Diggs

Gestion de crise

Lorsque votre entreprise est confrontée à un cauchemar en matière de relations publiques ou à un problème de performance inattendu qui affecte une majorité d'utilisateurs, RAID vous permet de réagir rapidement. Stratégies de gestion du temps sont essentielles dans ces situations de haute pression pour éviter les retards et faire en sorte que chacun reste concentré sur sa tâche, évitant ainsi les goulets d'étranglement.

Décisions de haut niveau

Lorsque les enjeux sont importants, RAPID garantit qu'il n'y a pas de confusion quant à la personne qui prend la décision finale. C'est la solution idéale pour les décisions prises au niveau de la direction, lorsque la stratégie doit être rapidement figée. Étude de cas : ClickUp 🤝 V4 Company ClickUp a aidé V4 Company à améliorer la prise de décision au niveau exécutif en fournissant des outils pour la visibilité en temps réel, l'évaluation de la capacité de la charge de travail et la rationalisation des communications avec les clients.

En utilisant des fonctionnalités telles que les tableaux de bord et les automatisations de ClickUp, V4 a pu réduire le chaos opérationnel et fournir une visibilité de haut niveau sur les charges de travail des équipes, permettant aux dirigeants de prendre des décisions stratégiques rapidement et en toute confiance. Cette installation a permis de clarifier les responsabilités et d'assurer la transparence et l'efficacité des projets des clients.

Quand utiliser le RACI

Si votre projet ressemble à un jeu de "Qui est censé faire quoi ?", le RACI est là pour apporter de la clarté. Il convient parfaitement aux équipes interfonctionnelles et aux projets dans lesquels les tâches doivent être divisées et accomplies, sans aucune confusion.

Projets transversaux

La méthode RACI est idéale pour les projets qui impliquent plusieurs équipes et où les responsabilités peuvent devenir floues. Elle permet de définir clairement qui est responsable, qui doit rendre compte, qui est consulté et qui est informé. L'utilisation de la méthode RACI dans le cadre d'une d'un forfait de productivité aidera votre équipe à hiérarchiser les tâches et à savoir qui s'occupe de quoi, ce qui permettra à votre projet de rester sur la bonne voie et de respecter les délais.

Par exemple, Couvercles utilisés ClickUp pour améliorer la collaboration et rationaliser la communication entre les équipes, rendant leurs réunions hebdomadaires 66 % plus efficaces et économisant plus de 100 heures. Cette clarté dans les rôles aide les équipes à rester alignées et garantit que rien n'est négligé.

Projets à long terme

Les grands projets en cours peuvent facilement s'essouffler, mais pas avec le RACI. La responsabilité peut s'affaiblir avec le temps, en particulier dans les projets à long terme où certains membres de l'équipe peuvent se sentir moins directement connectés aux tâches quotidiennes. Le modèle RACI désigne une seule personne responsable pour chaque tâche ou phase.

En outre, en réexaminant constamment qui est responsable et comptable de chaque tâche, les gestionnaires de projet peuvent identifier les obstacles potentiels et ajuster les ressources ou les responsabilités avant qu'ils ne deviennent des problèmes critiques.

À présent que nous avons ClickUp, nous ne faisons plus toujours la même chose et nous ne nous demandons plus qui est responsable de quoi Maintenant que nous avons ClickUp, nous ne faisons plus toujours la même chose et nous ne nous demandons plus qui est responsable de quel projet. Nous pouvons voir qui le dirige, Nous pouvons voir qui dirige le projet, le décomposer en sous-tâches et chacun peut voir ses responsabilités.

Lewis Norwood, Titre des relations avec les clients, Pharmacy Mentor

Projets de conformité et de réglementation

À faites-vous un projet où la conformité est cruciale ? Le RACI garantit que chaque détail est traité de manière responsable. Voici comment :

Définition de la propriété : En définissant les rôles des responsables et des comptes à rendre, le système RACI garantit que quelqu'un est chargé de chaque exigence de conformité

: En définissant les rôles des responsables et des comptes à rendre, le système RACI garantit que quelqu'un est chargé de chaque exigence de conformité Des experts consultés : Les membres de l'équipe ayant le rôle de consultant peuvent fournir des connaissances spécialisées en matière de conformité

: Les membres de l'équipe ayant le rôle de consultant peuvent fournir des connaissances spécialisées en matière de conformité Communication Effacée : Les membres de l'équipe informés restent à jour, ce qui contribue à garantir le respect des procédures de conformité à tous les niveaux

RAPID et RACI fournissent tous deux de l'ordre dans le chaos, mais leur véritable efficacité réside dans la sélection du cadre adapté à votre équipe. Que vous ayez besoin d'une prise de décision rapide ou d'une délégation claire des tâches, ces cadres - ainsi que ClickUp - vous équipent pour la réussite.

Vous avez vos cadres de travail. Maintenant, parlons de leur mise en œuvre dans votre projet, sans les maux de tête. Grâce à ses fonctionnalités étendues de gestion des tâches et de collaboration, ainsi qu'à ses modèles, ClickUp facilite l'implémentation des méthodes RAPID et RACI.

Implémentation de RAPID avec ClickUp

Lorsque les décisions sont retardées, RAPID est le cadre qui peut vous aider à rétablir l'élan et à maintenir l'alignement de tous. Voici comment les fonctionnalités de ClickUp facilitent la mise en œuvre de RAPID.

Mettre en place des forfaits d'action

Imaginons que votre équipe prépare le lancement d'un produit important. À l'aide de l'outil Modèle de plan d'action ClickUp avec le plan d'action RAPID, vous pouvez attribuer des rôles RAPID tels que Recommander à l'équipe produit, Contribuer au marketing et Décider au manager d'équipe.

Cela permet de garantir le flux des décisions et de s'assurer qu'aucune tâche ou aucun rôle n'est laissé dans l'ombre. Les rôles RAPID Méthode de forfait RAPID permet à votre équipe de rester sur la bonne voie en indiquant clairement qui est responsable de chaque étape de la prise de décision, ce qui vous permet de ne pas perdre de vue vos objectifs généraux, même dans des environnements où tout va très vite.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-27.png Modèle de plan d'action de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6236110&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici comment il vous sera utile :

Attribuer des rôles RAPID au sein de chaque tâche, en veillant à ce que les recommandations, les contributions et les décisions circulent sans heurts

Gérer les projets urgents en veillant à ce que les décisions soient prises rapidement et avec précision

Les membres de l'équipe restent alignés et concentrés sur ce qui doit être fait, ce qui minimise les retards et les erreurs de communication

Réattribuer ou mettre à jour les rôles en temps réel si le projet doit changer ou évoluer

S'appuyer sur une gestion complète des tâches La gestion des tâches ClickUp de ClickUp vous permet d'attribuer des rôles RAPID spécifiques à chaque tâche. Par exemple, si l'équipe produit recommande une mise à jour des fonctionnalités, l'équipe de développement apporte sa contribution et le CTO prend la décision finale.

Vous pouvez créer Champs personnalisés dans les tâches ClickUp pour spécifier ces rôles RAPID pour chaque membre de l'équipe. Cela permet d'avoir une représentation visuelle claire de qui est responsable de quoi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-28.png ClickUp Tasks : rapid vs raci /$$img/

Utilisez ClickUp Tasks pour attribuer des rôles RAPID spécifiques à chaque tâche, afin d'améliorer la collaboration et la prise de décision au sein de votre équipe

Chaque membre peut utiliser Commentaires sur la tâche pour discuter des propositions, recueillir des commentaires et fournir un retour d'information. Les notifications intégrées et les @mentions tiennent les membres de l'équipe informés des mises à jour et des décisions.

Vous pouvez même créer des modèles de plans d'action réutilisables avec des rôles RAPID pré-attribués afin de rationaliser la création de nouvelles tâches et de maintenir la cohérence.

Grâce à l'attribution des tâches et à la clarté des rôles de ClickUp, il n'y a pas de retard dans l'obtention des approbations ou des retours d'information adéquats.

Intégration avec d'autres outils

RAPID nécessite souvent des données provenant de plusieurs sources. Avec ClickUp, vous pouvez intégrer vos outils favoris (Slack, Google Drive et autres) directement dans la plateforme.

Vous avez besoin de l'avis d'un autre service ou d'une partie prenante externe ? Tirez des idées, des fichiers et des données de diverses plateformes, le tout au sein de ClickUp. Cela centralise votre processus de prise de décision, en veillant à ce que toutes les entrées nécessaires soient au même endroit, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les allers-retours entre les différents systèmes.

Mise en œuvre du RACI avec ClickUp

Si votre projet implique plusieurs équipes, le RACI est le cadre idéal pour définir les rôles et les responsabilités. Voici comment mettre en place des projets interfonctionnels à l'aide de ClickUp :

Attribuer des rôles clairs

L'attribution des rôles à l'aide de Objectifs ClickUp et les listes de tâches aide tout le monde à savoir :

Qui est responsable de la phase de développement

de la phase de développement Qui est responsable de la supervision du projet

de la supervision du projet Qui doit être consulté pour obtenir des informations (comme le marketing ou l'assistance client)

pour obtenir des informations (comme le marketing ou l'assistance client) Qui doit être informé de la progression du projet (comme les cadres) ?

de la progression du projet (comme les cadres) ? Plus besoin de courir après les approbations ou de se demander qui doit être informé des mises à jour

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-29-1400x1149.png Objectifs ClickUp /$$img/

Suivez et atteignez les objectifs de votre équipe sans effort avec ClickUp Objectifs

De plus, en utilisant des modèles de définition d'objectifs les équipes peuvent facilement fixer des objectifs clairs et suivre leur progression, ce qui permet de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde et travaille aux mêmes paramètres.

Fixer des échéanciers

Imaginons que vous gériez un projet à long terme comportant plusieurs jalons, comme une campagne de marketing de marque. Utilisez La vue Gantt Chart de ClickUp pour offrir une vue d'ensemble des échéanciers et des responsabilités du projet et s'assurer que chaque membre de l'équipe connaît ses échéanciers en fonction de son rôle dans le cadre RACI.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-30.png Vue Gantt de ClickUp : rapide vs raci /$$img/

Définissez clairement l'échéancier et les responsabilités du projet, voyez comment les tâches interfonctionnelles sont interconnectées et identifiez les goulets d'étranglement potentiels en utilisant la vue diagramme de Gantt de ClickUp

L'équipe de conception sait exactement quand elle doit soumettre ses projets, le marketing sait quand il doit commencer à créer des textes et la gestion d'équipe reste informée de la progression générale, le tout aligné sur le calendrier du projet. Cette approche permet également d'améliorer la gestion de projet en veillant à ce que toutes les tâches soient achevées efficacement et dans les délais.

Utiliser le modèle de planification RACI

Vous souhaitez faciliter la mise en œuvre du système RACI ? Le modèle de planification ClickUp RACI Planning Template (Modèle de planification RACI) est conçu pour vous aider à répartir les responsabilités de l'équipe dès le premier jour. Il est parfait pour s'assurer que tout le monde est sur la même page, quelle que soit la complexité de votre projet.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/image-31.png Modèle de planification RACI de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-1631005&department=pmo Télécharger ce modèle /$cta/

Voici comment il vous sera utile :

Attribuer des rôles - responsable, compte, consulté et informé - pour chaque tâche, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de chevauchement ou de confusion

Utilisez-le dans le cadre de projets interfonctionnels où plusieurs services (marketing, conception, ventes, etc.) doivent collaborer, en veillant à ce que chacun connaisse son rôle

Suivre facilement les responsabilités de chacun et effectuer des mises à jour en temps réel au fur et à mesure de la progression des tâches ou des changements de membres de l'équipe

Restez en phase avec les Objectifs du projet, en vous assurant que les tâches sont achevées par les bonnes personnes au bon moment

Apportez de la clarté aux projets de votre équipe

En fin de compte, la gestion d'un projet sans rôles clairs ni décisions rapides peut ressembler à une chasse aux chats. Les cadres tels que RAPID et RACI apportent de la clarté, permettant à votre équipe d'aller de l'avant en toute confiance.

RAPID accélère la prise de décision en veillant à ce que les bonnes personnes soient impliquées sans retards inutiles. À l'inverse, le RACI est idéal pour les grandes équipes interfonctionnelles. Chacun connaît ainsi ses responsabilités et sait qui consulter, ce qui permet d'achever les tâches sans délai.

Avec ClickUp, la mise en œuvre de ces cadres de travail se fait sans effort. Il offre des modèles personnalisables, une collaboration en temps réel et des intégrations transparentes pour transformer le chaos en clarté.

Vous êtes prêt à voir à quel point vos projets peuvent se dérouler de manière plus fluide ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez la différence !