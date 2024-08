Augmenter la productivité grâce à la méthode de planification rapide

Lorsque l'on se noie dans les listes de choses à faire et les bonnes intentions, l'attrait des méthodes de productivité et des plans d'amélioration personnelle est indéniable. En mettant en œuvre ces tactiques, même les meilleurs d'entre nous tombent dans le piège de l'ambition démesurée, en se fixant des objectifs irréalistes qui mènent à la frustration.

Pourtant, il existe des méthodes plus durables pour améliorer sa productivité de la fixation d'objectifs et planification de la productivité . L'une d'entre elles est la méthode de planification rapide (RPM). Contrairement aux méthodes de productivité rapides qui promettent tout et ne donnent rien d'autre que l'épuisement et la recherche d'autres méthodes de productivité, le système RPM met l'accent sur l'alignement des actions sur l'objectif.

Ce passage du "quoi" au "pourquoi" permet aux individus de créer un plan d'action concret pour réaliser leurs aspirations.

Mais comment cela fonctionne-t-il et qui devrait l'adopter ? Et comment en tirer le meilleur parti pour améliorer notre vie personnelle et professionnelle ?

Cet article répond à toutes ces questions et explore le potentiel de la GPR pour transformer la vie personnelle et professionnelle.

Qu'est-ce que la méthode de planification rapide ?

La MPR est un cadre de définition d'objectifs et d'action conçu pour combler le fossé entre l'intention et la réalisation. Elle s'attaque à un problème commun à de nombreuses personnes : avoir une vague idée de ce que l'on veut, mais ne pas disposer d'une feuille de route claire pour y parvenir.

Conçue par l'auteur et coach Tony Robbins, cette méthode propose une approche structurée qui permet de définir vos objectifs avec précision, d'identifier la force motrice qui les sous-tend, puis de traduire ces aspirations en étapes réalisables.

L'avantage principal de cette méthode est qu'elle transforme vos objectifs en un plan tangible que vous pouvez exécuter en toute confiance.

La première étape pour vous recentrer et réaliser votre vision consiste à vous poser trois questions dans un ordre précis et de façon régulière, c'est le système RPM. Bien que RPM soit l'acronyme de Rapid Planning Method (méthode de planification rapide), vous pouvez également l'envisager comme un R orienté vers les résultats/ P orienté vers un objectif/ M plan d'action passif.

Tony Robbins

Historique de la méthode de planification rapide

Le système RPM est né des enseignements de Tony Robbins, conférencier motivateur et coach de vie renommé, qui souhaitait ardemment un système capable de combler le fossé entre le désir et l'accomplissement.

Cette aspiration existentielle l'a conduit à créer cette méthode. Il ne s'agissait pas d'une invention venue d'en haut, mais d'un processus organique, Robbins bricolant sa propre approche de la fixation d'objectifs et de la gestion du temps.

Le concept de base était révolutionnaire : aller au-delà des tâches et se concentrer sur les résultats. Que voulait-il vraiment accomplir et qu'est-ce qui motivait ce désir ? Cette introspection a fourni le carburant nécessaire à une action massive.

Les premiers jours de RPM ont été un creuset de perfectionnement.

Ces questions apparemment simples ont un pouvoir immense. En obligeant les individus à se confronter à leurs motivations les plus profondes, RPM a contourné le domaine des "il faut" et des "il faut" pour puiser dans la source du "pourquoi".

L'activité sans but est l'épuisement de votre propre vie

Tony Robbins

Ce lien émotionnel avec les objectifs a alimenté une passion pour l'action, une passion qu'une simple liste de choses à faire ne parvient souvent pas à enflammer.

Le succès que Robbins a connu avec la méthode RPM ne s'est pas limité à sa vie personnelle. Lorsqu'il a partagé la méthode avec ses clients et son public, une chose remarquable s'est produite : La méthode a transcendé l'ambition individuelle et est devenue un outil puissant pour les entreprises.

Des équipes de projet, des forces de vente et des organisations entières ont adopté la méthode RPM pour atteindre leurs objectifs avec un engagement inébranlable.

Aujourd'hui, la méthode RPM témoigne du pouvoir de transformation du questionnement. Il nous rappelle que la productivité des employés ne consiste pas seulement à cocher des cases ; il s'agit d'exploiter un mélange unique de désir, d'objectif et d'action.

Dans un monde obsédé par les trucs et astuces, RPM propose une philosophie intemporelle selon laquelle le chemin de la réussite ne commence pas par des systèmes externes, mais par l'introspection de nos propres motivations.

Voici quelques exemples :

Fitness

De nombreuses méthodes de remise en forme sont axées sur la perte de poids rapide ou les régimes à la mode. RPM pose plutôt la question suivante : "Que signifie pour moi une forme physique optimale ?"

Il s'agit peut-être de se sentir assez fort pour faire une randonnée en montagne ou d'avoir l'énergie nécessaire pour jouer avec ses enfants. Cet objectif plus profond alimente un plan d'action massif, comme s'inscrire dans une salle de sport, engager un entraîneur et préparer des repas sains, le tout alimenté par une vision claire, et pas seulement par un chiffre sur la balance.

Carrière

Vous pouvez être attiré par le dernier emploi en vogue en raison de sa popularité. Mais RPM vous encouragera à vous poser la question suivante : "Quel genre d'impact veux-je avoir avec ma carrière ?"

Il s'agit peut-être d'utiliser vos compétences pour aider les autres ou de vous sentir intellectuellement stimulé. Cet objectif guide vos actions, comme suivre des cours en ligne, nouer des contacts avec des professionnels dans le domaine souhaité, ou même faire du bénévolat pour acquérir une expérience pertinente.

Apprentissage et développement personnel

Vous avez peut-être du mal avec les applications d'apprentissage des langues qui vous promettent de parler couramment en une semaine. RPM se demande : "Pourquoi est-ce que je veux apprendre cette compétence ?"

C'est peut-être pour renouer avec votre patrimoine ou vous ouvrir à de nouvelles possibilités de voyage.

Cette question alimente un plan d'action massif qui consiste à trouver un partenaire linguistique, à s'inscrire à un cours structuré ou à s'immerger dans la culture

Lecture suggérée : la _Période de votre vie par Tony Robbins

via Boutique Tony Robbins Pour une compréhension plus approfondie de la méthodologie RPM, le livre de Tony Robbins Time of Your Life est une lecture incontournable. Vous pouvez terminer la lecture de ce guide complet en trois séances seulement !

Ce livre est une riche exploration des principes fondamentaux de la méthode RPM et propose des exercices pratiques et des stratégies de mise en œuvre.

Au travers d'anecdotes personnelles et d'exemples concrets, Robbins montre comment le même RPM peut être appliqué à différents objectifs, qu'il s'agisse d'aspirations professionnelles ou de développement personnel.

Le livre illustre cinq étapes essentielles pour mettre en œuvre la méthode :

Étape 1 : Capturer tout

La première étape est une séance de brainstorming au cours de laquelle vous mettez sur papier toutes vos pensées et tous vos désirs concernant un sujet spécifique. Ne vous retenez pas. Écrivez tout ce que vous voulez réaliser.

Étape 2 : Catégoriser

Après avoir tout noté, relisez votre liste et classez les éléments similaires. Cela vous aidera à identifier les domaines clés sur lesquels vous souhaitez vous concentrer.

Étape 3 : Planifier avec détermination

Pour chaque domaine clé, définissez les résultats souhaités et le "pourquoi" de ces résultats. Quel est l'objectif que vous poursuivez ? Le fait d'avoir un lien émotionnel fort avec vos objectifs alimentera votre motivation.

Étape 4 : Passez à l'action et créez une identité

Élaborez un plan d'action clair comportant des étapes précises qui vous permettront d'atteindre vos objectifs. Attribuez-vous une identité valorisante qui reflète la personne que vous deviendrez en atteignant cet objectif.

Au lieu de vous sentir comme un simple informaticien, vous pouvez devenir un détective technique, transformant ainsi votre rôle de banal en passionnant. De même, un représentant du service clientèle peut se considérer comme un concierge qui soutient et représente activement les besoins du client. Ce changement d'identité peut vous motiver et rendre les tâches les plus difficiles agréables.

Étape 5 : Examiner les progrès accomplis

Revenez régulièrement sur vos plans de RPM et évaluez vos progrès. Êtes-vous sur la bonne voie ? L'un de vos objectifs ou l'une de vos mesures doivent-ils être modifiés ? Cette évaluation continue vous permettra de vous assurer que votre plan de gestion des risques reste pertinent et efficace.

Composantes essentielles de la méthode de planification rapide

L'efficacité de la méthode de planification rapide repose sur trois éléments clés :

Résultats: Le processus de planification rapide commence par la définition des résultats souhaités. Soyez précis et créez une vision claire. À quoi ressemble la croissance personnelle et professionnelle pour cet objectif particulier ? S'agit-il d'une promotion au travail, d'un manuscrit achevé ou de la maîtrise d'une nouvelle compétence ? Plus votre vision est claire, plus il est facile de tracer une voie pour y parvenir **Une fois que vous avez identifié le résultat souhaité, l'étape suivante consiste à comprendre le "pourquoi". Pourquoi cet objectif est-il important pour vous ? Quelle est sa signification profonde ? Le fait de se connecter à la raison d'être de vos objectifs alimente la motivation intrinsèque et fournit la résilience émotionnelle nécessaire pour surmonter les obstacles Plan d'action massif (MAP): Avec une vision claire et un objectif convaincant, il est temps de traduire vos aspirations en actions. Le RPM préconise la création d'un "plan d'action massif", une feuille de route détaillée décrivant les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs. Décomposez vos objectifs en tâches plus petites et plus faciles à gérer et fixez des délais réalistes pour garantir des progrès réguliers grâce à une gestion efficace du temps

Supposons que votre objectif soit d'écrire un roman. Dans ce cas, il s'agirait d'avoir un manuscrit terminé, comptant idéalement entre 50 000 et 100 000 mots, peaufiné et prêt à être soumis à des agents ou à l'autoédition.

Mais pourquoi voulez-vous écrire un roman ? Peut-être avez-vous une histoire qui brûle d'être racontée, ou rêvez-vous de voir votre nom sur un livre publié. Peut-être souhaitez-vous explorer un exutoire créatif ou partager votre voix unique avec le monde.

Comprendre cette motivation vous permettra de rester engagé tout au long des phases difficiles de l'écriture. Votre MAP pourrait alors ressembler à ceci :

Étape 1 : Planification et recherche

Définissez votre genre, votre public cible et le concept de l'histoire

Faites des recherches sur des romans similaires et créez des profils de personnages

Élaborer un plan de l'intrigue avec un début, un milieu et une fin clairs (délai : un mois)

Étape 2 : Rédaction

Fixer des objectifs quotidiens ou hebdomadaires en termes de nombre de mots (par exemple, 1 000 mots par jour)

Programmer un temps dédié à l'écriture et s'y tenir

Rejoignez un groupe d'écriture ou trouvez un compagnon d'écriture pour obtenir des commentaires et des comptes (tout au long du processus)

Étape 3 : Révision et édition

Faites une pause pour vous rafraîchir les idées une fois votre manuscrit terminé

Révisez vous-même votre texte pour en améliorer la grammaire, la clarté et la fluidité

Envisagez de demander l'avis de lecteurs bêta ou d'un rédacteur professionnel (durée estimée : 2 à 3 mois)

Étape 4 : Préparation de la publication

Recherchez des agents ou des plates-formes d'auto-édition

Formatez votre manuscrit selon les normes de l'industrie

Rédigez une lettre de requête convaincante si vous envoyez votre manuscrit à des agents (délai : 1 à 2 mois)

Avantages de la méthode de planification rapide

La méthode de planification rapide vous aide à

Améliorer la concentration: En définissant clairement le résultat souhaité et l'objectif, vous éliminez la lassitude des décisions et canalisez votre énergie vers les actions qui comptent vraiment

En définissant clairement le résultat souhaité et l'objectif, vous éliminez la lassitude des décisions et canalisez votre énergie vers les actions qui comptent vraiment Fixer des objectifs clairs: Le processus de planification rapide vous aide à dépasser les aspirations vagues et à les traduire en objectifs réalisables. Le processus RPM peut être utilisé en conjonction avec le cadre des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) pour s'assurer que vos objectifs sont bien définis et réalisables

Le processus de planification rapide vous aide à dépasser les aspirations vagues et à les traduire en objectifs réalisables. Le processus RPM peut être utilisé en conjonction avec le cadre des objectifs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps) pour s'assurer que vos objectifs sont bien définis et réalisables Améliorez votre motivation: Le fait de vous connecter au but réel de vos objectifs vous permet de rester motivé et d'alimenter votre volonté de réussir. De plus, l'accomplissement de petites tâches liées à vos objectifs déclenche la libération de dopamine dans le cerveau, créant ainsi une boucle de rétroaction positive qui renforce la motivation

Le fait de vous connecter au but réel de vos objectifs vous permet de rester motivé et d'alimenter votre volonté de réussir. De plus, l'accomplissement de petites tâches liées à vos objectifs déclenche la libération de dopamine dans le cerveau, créant ainsi une boucle de rétroaction positive qui renforce la motivation Mieux gérer les tâches: La décomposition des objectifs en tâches plus petites les rend moins intimidants et permet de mieux les gérerune gestion du temps plus efficace *Améliorez vos compétences en matière de gestion du temps : RPM s'attaque à la gestion du temps en se concentrant sur les objectifs à atteindre plutôt que sur la gestion des minutes et des heures.



En d'autres termes, il vous aide à changer d'état d'esprit et à passer d'une simple gestion du temps à une utilisation stratégique de celui-ci pour atteindre ce que vous désirez vraiment.

Au lieu de vous sentir submergé par les tâches, vous avez le sentiment de contrôler et d'orienter votre travail, ce qui vous permet d'augmenter votre productivité et d'atteindre vos objectifs plus rapidement

Selon le Tony Robbins Workbook, La période de votre vie :

C'est maximiser vos résultats et votre épanouissement simultanément parce que vous ne vous contentez pas d'accomplir quelque chose, vous êtes comblé sur le plan émotionnel. Vous réalisez la vision que vous avez créée et vous y associez les émotions que vous souhaitez le plus. Une vie extraordinaire n'est pas réservée à quelques chanceux. C'est notre droit de naissance en tant qu'êtres humains. C'est à vous de la demander. C'est à vous de la prendre

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment vous pouvez mettre en œuvre efficacement la méthode de Robbins.

Conseils pour une mise en œuvre efficace de la méthode de planification rapide

Voici quelques conseils pratiques pour une mise en œuvre réussie de la méthode de planification rapide :

1. Dynamisez vos sessions de planification

Réservez du temps à la RPM: Consacrez des créneaux spécifiques dans votre semaine, par exemple une réunion de planification hebdomadaire avec vous-même, pour réfléchir à vos plans de RPM et les affiner. Cette attention constante vous permet de rester sur la bonne voie.

Acceptez la flexibilité: La gestion de la performance est adaptable. La vie personnelle ou professionnelle vous réserve des surprises, alors soyez prêt à ajuster vos plans si nécessaire.

2. S'engager dans l'action

Trouvez un partenaire responsable: Partagez vos objectifs RPM avec un ami, un collègue ou un mentor qui peut vous encourager et vous tenir responsable de vos progrès.

**Lorsque vous hiérarchisez les tâches dans vos MAP, tenez compte de l'urgence de chaque tâche et de la mesure dans laquelle chaque action correspond à votre objectif. Cela alimentera votre motivation.

3. Maîtrisez vos MAP

Chunk it down: Décomposez les grands objectifs en petites étapes réalisables. Cela les rend moins écrasants et vous permet d'aller de l'avant.

Exploitez la puissance de la technologie: Utilisez les planificateurs RPM, tels que modèles de planification des ressources pour créer votre prochain plan.

Vous pouvez également utiliser un plateforme numérique de gestion du temps de projet comme Cliquez sur qui s'aligne sur la structure du RPM. Cela peut vous aider à visualiser vos plans et à rester organisé.

Utilisation populaire et exemples de la méthode de planification rapide

Les personnes qui réussissent se contentent rarement de rêver au succès ; elles prennent des mesures concrètes pour y parvenir. La méthode de planification rapide correspond à cet état d'esprit orienté vers l'action. Les entrepreneurs peuvent l'utiliser pour construire des prototypes, les athlètes pour s'entraîner rigoureusement et les artistes pour créer constamment de nouvelles œuvres.

La beauté de la RPM réside dans sa polyvalence. Voici quelques-unes des façons les plus courantes de l'intégrer dans la vie de tous les jours :

Promotion professionnelle: Définissez l'emploi de vos rêves, identifiez les compétences requises et créez un plan d'action pour les acquérir

Définissez l'emploi de vos rêves, identifiez les compétences requises et créez un plan d'action pour les acquérir Développement personnel: Fixez des objectifs pour améliorer votre santé, acquérir de nouvelles compétences ou maîtriser un passe-temps

Fixez des objectifs pour améliorer votre santé, acquérir de nouvelles compétences ou maîtriser un passe-temps Projets créatifs: Planifiez le lancement de votre livre, de votre site web ou de votre projet artistique, en transformant votre vision en réalité

Défis liés à l'utilisation de la méthode de planification rapide

Si la méthode de planification rapide présente d'immenses avantages, elle n'en comporte pas moins des difficultés potentielles :

La compréhension du processus et la gestion du temps pour une planification ciblée peuvent constituer un obstacle initial . Prévoyez d'abord de courtes séances de RPM, puis augmentez progressivement leur fréquence à mesure que vous vous sentez à l'aise

. Prévoyez d'abord de courtes séances de RPM, puis augmentez progressivement leur fréquence à mesure que vous vous sentez à l'aise Découvrir la véritable raison d'être de vos objectifs peut s'avérer difficile. Cela demande de l'introspection et peut prendre du temps. Utilisez un journal ou des tests de personnalité pour vous aider à identifier vos valeurs fondamentales et votre objectif

Cela demande de l'introspection et peut prendre du temps. Utilisez un journal ou des tests de personnalité pour vous aider à identifier vos valeurs fondamentales et votre objectif Le concept de MAP peut être accablant. Le remue-méninges d'une liste de choses à faire peut conduire à une paralysie par analyse. N'essayez pas de tout faire en même temps. Concentrez-vous sur les actions les plus importantes de votre plan global

Si la MAP vous semble insurmontable, envisagez d'explorer d'autres méthodes, telles que la méthode Eisenhower matrice de gestion du temps (priorisation), la matrice de gestion du temps La méthode Getting Things Done (GTD) (gestion des tâches) ou la technique Pomodoro (gestion du temps).

Ne vous découragez pas si vous rencontrez ces obstacles. L'essentiel est de trouver des stratégies qui vous conviennent. ClickUp peut s'avérer extrêmement utile à cet égard.

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp à chaque étape de la méthode de planification rapide pour faciliter sa mise en œuvre :

Étape 1 : Saisir

Utiliser Docs ClickUp pour capturer toutes vos idées et vos pensées spontanées. Créez un document pour chaque objectif ou projet et organisez vos pensées à l'aide d'éléments de formatage intégrés tels que des titres, des puces et des cartes heuristiques.

Capturez tout ce à quoi vous pouvez penser sur ClickUp Docs

Étape 2 : Découpage

Transformez vos grandes idées en simples phrases et paragraphes dans Docs en étapes réalisables à l'aide de Tâches ClickUp .

Vous pouvez créer une tâche à partir de n'importe quel texte dans un document.

Pour ce faire, vous devez

Dans un document ouvert, mettez du texte en surbrillance Dans la barre d'outils texte, cliquez sur Tâche+ Cliquez sur Sélectionner la liste et choisissez la liste dans la liste déroulante

Créer une tâche ClickUp en surlignant n'importe quel texte dans un document ClickUp

Pour créer la tâche immédiatement, vous pouvez cliquer sur Créer. Vous pouvez également ajouter des détails supplémentaires tels que le destinataire ou la priorité

Utilisez la fonction Vue de liste dans ClickUp pour organiser facilement ces tâches.

Ajoutez facilement des tâches ClickUp à des listes pertinentes pour mieux les visualiser et les gérer

Étape 3 : Créer vos blocs RPM Objectifs ClickUp est idéal pour définir les résultats souhaités. Fixez un objectif clair et mesurable et définissez une échéance. Reliez vos listes ClickUp (de l'étape 2) à l'objectif pour créer une feuille de route claire.

Utilisez la fonction "glisser-déposer" de ClickUp dans vos listes pour classer les tâches par ordre de priorité (urgence, priorité élevée, priorité normale, priorité faible) et par ordre d'importance (priorité élevée, priorité normale, priorité faible) établir des dépendances entre les tâches. Cela vous montrera le chemin critique pour atteindre votre objectif.

Chaque objectif ClickUp peut représenter un résultat majeur que vous souhaitez obtenir. Au sein de chaque objectif, créez des listes distinctes pour classer les idées similaires. Ce "découpage" vous aide à gérer facilement les missions et les grandes quantités d'informations.

Gérez tous vos objectifs en un seul endroit avec ClickUp Goals

Votre bloc de planification RPM pourrait ressembler à ceci :

Visualisez votre plan de RPM en utilisant Calendrier ClickUp . Glissez-déposez les tâches sur la ligne de temps pour visualiser le déroulement global du projet et identifier les goulets d'étranglement potentiels.

Visualisez vos objectifs RPM par ordre chronologique grâce à la vue chronologique de ClickUp

Étape 4 : Créer des rôles amusants et valorisants

Utiliser Champs personnalisés ClickUp pour les tâches ou les projets où vous pouvez définir le terme d'identité pour cette tâche/ce projet spécifique. De cette manière, vous pouvez visualiser votre rôle et vous sentir plus motivé lorsque vous travaillez dessus.

Vous pouvez également créer des étiquettes avec des termes d'identité tels que "Tech Detective" ou "Marketing Queen" et les attribuer aux tâches correspondantes. Cela vous permet de filtrer et de regrouper les tâches en fonction de l'identité souhaitée, tout en gardant le facteur de motivation au premier plan.

Lier les tâches et les actions aux identités ludiques créées sur ClickUp Custom Fields

Étape 5 : Révision et itération

Élaborez un plan d'action pour votre RPM à l'aide du modèle de plan d'action ClickUp prédéfini

Utilisez le modèle de plan d'action Modèle de plan d'action ClickUp comme point de départ de votre processus d'examen du plan RPM. Ce modèle comprend des sections pour les objectifs, les prochaines étapes et les obstacles, ce qui vous permet de suivre les progrès et d'identifier facilement les domaines à améliorer.

Utilisez des statuts, des champs et des vues personnalisés, et améliorez le suivi du plan d'action grâce aux réactions aux commentaires, aux sous-tâches imbriquées, aux assignations multiples et aux étiquettes de priorité.

Le modèle simplifiera :

D'attribuer des statuts à vos objectifs MAP

Organiser et hiérarchiser vos objectifs MAP

Mesurer les résultats à l'aide d'analyses et de visualisations intégrées

Vous pouvez également intégrer ClickUp à votre application de calendrier pour programmer automatiquement des tâches et des rappels en fonction de votre plan RPM. Cela vous permet de rester sur la bonne voie et de prendre des mesures pour atteindre vos objectifs. Choisissez parmi une gamme d'applications sur Intégrations ClickUp pour tout réunir. Télécharger ce modèle

Aller de l'avant en se concentrant et en poursuivant un objectif

RPM peut transformer votre relation avec la productivité dans votre vie personnelle et professionnelle. Il ne s'agit pas seulement de cocher frénétiquement des tâches ; il s'agit de prendre des mesures délibérées en vue d'une vision qui vous enthousiasme vraiment. Elle peut également améliorer de manière significative vos capacités à établir des priorités et à gérer votre temps.

ClickUp peut être votre outil de référence pour gérer le processus de RPM, en vous permettant de rester organisé et de vous concentrer sur ce qui compte le plus.

En combinant la puissance de cette technique de gestion du temps avec les fonctionnalités robustes de ClickUp, vous pouvez créer un système qui vous permettra d'atteindre tous les objectifs que vous vous fixez. Essayez ClickUp dès aujourd'hui et faites un pas de plus vers la réalisation de vos objectifs ambitieux !