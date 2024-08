Meilleures alternatives à la matrice RACI

Si vous lisez cet article, vous avez probablement entendu parler du cadre RACI ou l'avez essayé au moins une fois au travail. Est-ce parce que votre supérieur a essayé de vous vendre l'idée en raison de ses nombreux avantages ? Ou peut-être avez-vous lu un article sur le RACI en surfant sur Internet pour en savoir plus sur les techniques de gestion de projet efficaces.

Effacées, pour vous rafraîchir la mémoire, la matrice RACI ou matrice d'attribution des responsabilités est une matrice permettant aux équipes de faire le travail plus efficacement en définissant clairement les rôles et les responsabilités de chaque membre de l'équipe.

Lorsque vous vous demandez comment déléguer des tâches au travail, vous pouvez utiliser la matrice RACI pour déterminer les différents niveaux de propriété que chaque membre de l'équipe aura sur une tâche au cours d'un projet.

Voici ce que signifie l'acronyme RACI : Responsable, Compte rendu, Consulté et Informé.

Avec la méthode RACI, chaque tâche est attribuée à une ou plusieurs personnes qui seront responsables de la faire, à une personne qui sera responsable de veiller à ce qu'elle soit réalisée dans les délais, à une ou plusieurs personnes qui seront consultées en cours de route et à une personne qui sera informée de l'exécution de la tâche, de sa progression et de la date à laquelle elle sera terminée.

le bonus est de lire :**_ Exemples de diagramme de la matrice RACI sont disponibles en ligne si vous souhaitez les essayer. Par exemple, ClickUp propose un modèle de matrice RACI gratuit et prêt à l'emploi pour permettre à votre équipe de s'organiser.

Télécharger ce modèle Modèle de matrice RACI de ClickUp est un modèle hautement personnalisable qui aide les équipes :

Attribuer les tâches et la propriété des tâches

Améliorer la communication, le compte rendu et la collaboration

Éviter les retards dans l'achèvement des tâches dus à une mauvaise communication

Le modèle de matrice RACI de ClickUp n'est pas seulement un outil d'organisation. C'est un moyen efficace de garder le contrôle de vos projets et de s'assurer que chacun connaît son rôle dans le processus. Les avantages de l'utilisation de ce type de modèle sont les suivants :

Une visibilité et une clarté accrues sur les responsabilités de chacun

Une meilleure compréhension de l'autorité décisionnelle de chacun

Moins d'erreurs de communication et de retards dans les tâches

Possibilité d'attribuer les tâches rapidement et efficacement

Bien que la matrice RACI traditionnelle soit facile à mettre en œuvre et qu'elle définisse clairement les rôles de chacun pour un projet, elle comporte des défis. Les professionnels se plaignent souvent du modèle RACI :

Il peut être trop rigide

Il peut représenter trop de travail pour les petits projets

Il complique les choses pour les petites équipes où une personne a plusieurs casquettes

Le gestionnaire de projet peut se retrouver compte tenu de toutes les tâches à faire

Mais voilà : des responsabilités claires dans la gestion de projet sont aussi cruciales qu'un café le lundi matin. Sans elles, vous vous retrouvez à rassembler des chats, ce qui rend la situation chaotique, improductive et susceptible de se terminer par des égratignures. À cet égard, si la méthode RACI ne vous convient pas, que doit faire un gestionnaire de projet avisé ?

Heureusement, au fil des ans, les décideurs ont mis au point plusieurs alternatives au RACI qui tiennent mieux compte de la nature dynamique des équipes.

Explorer les alternatives à la matrice RACI

Ce n'est pas que la matrice RACI ne soit pas utile, c'est simplement qu'il n'y a pas de taille unique dans le monde de la gestion des ressources humaines gestion de projet logiciel.

Les diagrammes RACI mettent davantage l'accent sur les responsabilités individuelles que sur le travail d'équipe. Il ne crée pas d'espace pour les environnements de travail coopératifs où plusieurs membres de l'équipe doivent collaborer étroitement.

La communication des responsabilités de l'équipe à l'aide du modèle RACI traditionnel sera difficile si vous travaillez avec des équipes internationales réparties sur différents fuseaux horaires.

C'est pourquoi choisir le bon cadre décisionnel pour votre équipe n'est pas un simple exercice. Il s'agit de paramétrer votre projet et votre équipe pour qu'ils connaissent la réussite. Chaque méthode de prise de décision a un impact différent sur les résultats de votre projet.

Imaginons que vous deviez vous rendre dans un nouveau restaurant où vous n'êtes jamais allé et que vous ne sachiez pas comment vous y rendre. L'utilisation d'un GPS ou d'une carte papier peut vous mener à destination, mais l'une des deux méthodes peut être plus rapide, plus efficace ou mieux adaptée à votre situation particulière.

De même, si le RACI permet d'attribuer les rôles et les responsabilités, le RAPID peut s'avérer utile pour accélérer la prise de décision dans le cadre d'un projet soumis à des contraintes de temps. Ou encore, le PACSI peut mieux fournir la granularité nécessaire à des projets comportant de nombreux éléments mobiles.

Explorons donc ces alternatives au RACI, qui pourraient correspondre parfaitement à votre style de gestion de projet.

Les alternatives basées sur la décision : RAPID et DACI

Tout d'abord, nous avons quelques modèles qui facilitent et accélèrent la prise de décision. Car soyons honnêtes, la moitié de la gestion de projet consiste à prendre les bonnes décisions, n'est-ce pas ?

RAPID

RAPID signifie Recommend, Agree, Perform, Input, and Decide. Voici comment cela se décompose :

Recommander: Cette personne ou ces personnes recommandent un plan d'action

Cette personne ou ces personnes recommandent un plan d'action **Ils doivent être d'accord avec la recommandation pour aller de l'avant

**Exécuter : il s'agit des personnes qui mettent en œuvre la décision prise

Input: Ils fournissent des informations ou des données pour la recommandation

Ils fournissent des informations ou des données pour la recommandation Décider: Le décideur, celui qui prend la décision finale

rAPID brille dans les situations où les décisions doivent être prises rapidement et efficacement, avec un compte rendu clair. C'est la méthode idéale pour les startups, les équipes de développement agile et les équipes de gestion de crise

DACI

La matrice DACI signifie Driver, Approver, Contributors, et Informed. Elle est similaire à RAPID mais avec un objectif légèrement différent :

Driver: Cette personne dirige le projet et conduit tout le monde pour s'assurer que les décisions sont prises

Cette personne dirige le projet et conduit tout le monde pour s'assurer que les décisions sont prises Approuveur: Cette personne a le dernier mot sur les décisions

Cette personne a le dernier mot sur les décisions Collaborateurs: Ce sont des experts qui apportent leur contribution au processus décisionnel

Ce sont des experts qui apportent leur contribution au processus décisionnel Informés: Ils doivent être informés de la décision finale mais ne sont pas impliqués dans la prise de décision

le système aide à dresser un plan clair des parties prenantes et est parfait lorsque vous avez besoin d'une chaîne de commande claire. C'est comme une chaîne de montage bien huilée où chacun connaît son rôle et où le processus se déroule sans heurts. Il est idéal pour les grandes entreprises, les projets gouvernementaux et les industries réglementées

👉 Si vous ne savez pas ce qu'est la cartographie des parties prenantes, voici un blog décrivant ce que c'est avec.. 10 modèles pour vous aider avec la cartographie des parties prenantes dans votre organisation.

Alternatives axées sur les tâches : RASCI et ARPA

RASCI

RASCI est une version élargie de RACI, qui ajoute une couche supplémentaire de granularité à l'attribution des rôles. Il comprend les rôles suivants :

Responsable: La personne qui fait le travail pour achever la tâche

La personne qui fait le travail pour achever la tâche Responsable: La personne qui est responsable en dernier ressort de l'achèvement correct de la tâche

La personne qui est responsable en dernier ressort de l'achèvement correct de la tâche Assistance: Les personnes qui fournissent les ressources ou jouent un rôle d'assistance dans l'achèvement de la tâche

Les personnes qui fournissent les ressources ou jouent un rôle d'assistance dans l'achèvement de la tâche Consultés: Personnes dont l'avis est sollicité, généralement des experts en la matière

Personnes dont l'avis est sollicité, généralement des experts en la matière Achevé: Les personnes qui doivent être tenues au courant de la progression, souvent seulement une fois la tâche achevée

La différence clé entre les modèles RASCI et RACI est l'ajout du rôle d'Assistance. Ce rôle reconnaît que certains membres de l'équipe peuvent assister la personne responsable sans être directement responsables de l'achèvement de la tâche.

la matrice RASCI est particulièrement utile dans les projets complexes où les tâches requièrent l'intervention de plusieurs personnes ou comportent de nombreuses interdépendances et de nombreux rôles d'assistance. Elle est idéale pour les équipes interfonctionnelles, les projets informatiques de grande envergure et les projets de construction

ARPA

L'ARPA adopte une approche légèrement différente, en se concentrant sur le flux d'autorité et de participation :

Responsable: La personne qui a le pouvoir d'approuver le travail ou d'y opposer son veto

La personne qui a le pouvoir d'approuver le travail ou d'y opposer son veto **Responsable : la personne qui effectue le travail

Participant: Les personnes activement impliquées dans le processus mais non responsables de son achevé

Les personnes activement impliquées dans le processus mais non responsables de son achevé Conseiller: Les personnes qui apportent leur contribution sur la base de leur expertise mais qui ne sont pas activement impliquées

Elle est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de clarifier la chaîne de commande et de faire la distinction entre les personnes qui font le travail et celles qui le supervisent. Elle reconnaît également le rôle des participants qui sont activement impliqués mais qui ne sont pas responsables en dernier ressort.

💡 Pour les projets où vous devez faire la distinction entre les auteurs, ceux qui font le travail et ceux qui apportent leur expertise ou leur assistance, vous pouvez utiliser la matrice ARPA. Elle convient mieux aux sociétés de conseil, aux projets de recherche et aux initiatives stratégiques.

Autres alternatives RACI

PACSI

PACSI signifie Perform, Accountable, Control, Suggest, and Informed. Il s'agit d'une alternative RACI avec les rôles suivants :

Performer: Ils font le travail

Ils font le travail Rendre compte: Ils sont responsables du résultat

Ils sont responsables du résultat **Contrôle : ils examinent les décisions et peuvent y opposer leur veto

Suggérer: Ils fournissent des informations et des recommandations

Ils fournissent des informations et des recommandations Informés: Ils ont besoin de savoir ce qui se passe

💡PACSI est idéal pour les projets impliquant de multiples parties prenantes et des processus d'approbation complexes. C'est comme un gâteau à plusieurs étages ; chaque couche a sa propre saveur et sa propre raison d'être. Les grandes entreprises, les agences gouvernementales et les projets multinationaux trouvent le modèle PACSI plus efficace.

RACI-VS

Le RACI-VS ajoute deux nouveaux rôles au RACI : Vérificateur et Signataire

**Mon travail consiste à vérifier que le travail est conforme aux exigences

**Signataire : personne qui signe le produit final

💡 Ce modèle est parfait pour les projets soumis à un contrôle de qualité strict ou à des exigences réglementaires, ainsi que pour les secteurs d'activité ayant des besoins de conformité rigoureux. C'est pourquoi il est idéal pour les entreprises pharmaceutiques, l'industrie aérospatiale et les services financiers.

DCI

L'ICD est une version simplifiée du RACI qui accorde plus d'importance aux éléments moteurs du projet. Il s'agit de l'abréviation de :

Décideur/Conducteur: Dirige la façon dont la tâche sera terminée

Dirige la façon dont la tâche sera terminée Consulté: Demande des informations, des suggestions ou des opinions

Demande des informations, des suggestions ou des opinions Informé: N'est pas directement impliqué dans le fait de faire la tâche mais doit être informé lorsque la tâche est terminée

💡 Le modèle ICD convient mieux à la gestion de projet simplifiée dans des équipes plus petites ou à des projets moins complexes, ce qui fait défaut à la matrice RACI. Il est idéal pour les petites entreprises, les startups et les départements individuels au sein de grandes organisations

RATSI

Le modèle RATSI apporte plus de nuances à la répartition des tâches. Il aide à construire une image claire des rôles d'auteur et d'assistance dans un projet. Il comprend

Responsabilité: Responsable de faire en sorte que la tâche soit terminée et non de faire la tâche

Responsable de faire en sorte que la tâche soit terminée et non de faire la tâche **L'auteur : prend les décisions et est responsable de l'activité. N'est pas impliqué dans les tâches quotidiennes

Tâche: Responsable de faire la tâche

Responsable de faire la tâche Assistance: Fournit une assistance ou des suggestions, si nécessaire

Fournit une assistance ou des suggestions, si nécessaire Informer: Sera informé de la tâche lorsqu'elle sera achevée

💡La matrice RATSI est utile lorsqu'il s'agit de distinguer les auteurs des décisions des responsables des tâches. Elle convient mieux aux organisations matricielles, aux projets interfonctionnels et aux sociétés de conseil

Diagrammes de Gantt et structure de répartition du travail

Bien qu'ils ne soient pas des alternatives directes aux RACI, les diagrammes de Gantt et les structures de répartition du travail offrent aux gestionnaires de projet des moyens visuels de répartir les responsabilités entre les membres de l'équipe et de suivre la progression des tâches. Ce sont en quelque sorte les infographies de la gestion de projet ; ils présentent des informations complexes sous une forme facile à mettre en forme.

Le diagramme de Gantt est une excellente alternative visuelle à la matrice RACI. Il montre la quantité de travail que votre équipe a achevé au cours d'une période donnée par rapport au délai dans lequel vous aviez prévu de l'achever. Il relie directement les individus aux tâches tout en mettant en évidence les dépendances des tâches et les échéanciers.

Suivez les dépendances et affichez la progression du projet en un seul endroit grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp Les diagrammes de Gantt de ClickUp Les diagrammes de Gantt permettent de visualiser les échéanciers et les dépendances d'un projet. Ils sont idéaux pour les projets sensibles au temps et comportant des tâches séquentielles.

Vous utilisez peut-être déjà une structure de répartition du travail (SRT). Il s'agit d'un diagramme qui décompose les projets complexes et de grande envergure en parties ou sections de travail plus petites et plus faciles à comprendre pour tout le monde. Cela permet de maintenir l'élan d'un projet, d'organiser tout le monde et de s'assurer que toutes les tâches essentielles sont achevées.

via Forbes Cette approche est idéale pour les projets de construction, le développement de logiciels et les lancements de produits.

Facteurs à prendre en compte pour sélectionner le bon cadre de travail

Choisir le bon diagramme RACI, c'est comme choisir la tenue idéale - vous devez choisir ce qui convient le mieux à l'occasion, à vos préférences et à vos objectifs.

Voici quelques éléments à prendre en compte pour choisir le bon cadre décisionnel :

Taille et complexité du projet

Structure et dynamique de l'équipe

Culture décisionnelle de votre organisation

L'implication des parties prenantes

Échéancier et urgence du projet

Exigences réglementaires ou de conformité

Le meilleur cadre est celui qui fonctionne pour votre équipe et votre projet. Il ne s'agit pas de suivre la dernière tendance, mais de trouver ce qui correspond le mieux à vos besoins.

Mise en œuvre des alternatives RACI

Nous avons parlé des nombreuses alternatives à la méthode RACI jusqu'à présent. Maintenant, parlons de la façon dont vous pouvez parfaitement mettre en œuvre ces cadres dans votre travail !

Voici ClickUp !

ClickUp est une solution de logiciel gratuit de gestion de projet dont les fonctionnalités peuvent aider n'importe quelle équipe de projet à mettre en œuvre n'importe quelle alternative RACI.

Voici les principales fonctionnalités de ClickUp que vous pouvez utiliser pour mettre en œuvre des alternatives RACI :

ClickUp Tableaux blancs

Lors de la mise en œuvre d'un modèle tel que RASCI, les équipes peuvent utiliser Tableaux blancs ClickUp pour dessiner un organigramme montrant comment les tâches passent par les différents rôles ou créer une matrice des responsabilités avec un code couleur. Cette approche visuelle permet aux membres de l'équipe de comprendre rapidement leur place dans le processus et de commencer à travailler sur leurs tâches.

ClickUp Tableau blanc propose des outils tels que des notes autocollantes, des formes, des surligneurs et des stylos de différentes couleurs pour permettre une collaboration visuelle ininterrompue sur une toile numérique étendue. Vous pouvez même lier les Tableaux blancs à vos Documents et Tâches dans ClickUp pour assurer le suivi des rôles attribués tout en mettant en œuvre les cadres de gestion de projet que vous avez choisis.

Collaborez, réfléchissez et innovez sur les Tableaux blancs ClickUp

ClickUp Documents

Après avoir réfléchi à des idées et à des forfaits d'action sur les Tableaux blancs, utilisez Documents ClickUp pour créer, stocker et partager une documentation détaillée sur le cadre choisi, l'étendue du travail , des guides de rôle, forfait de projet et bien d'autres choses encore.

Par instance, si vous avez choisi le modèle DACI, vous pouvez créer un document détaillant les responsabilités du pilote, y compris la manière d'initier les décisions, les personnes à impliquer et la manière de communiquer les résultats. Ces documents servent de point de référence central et garantissent la cohérence de l'application du cadre dans les différents projets ou équipes.

Enregistrez tous les documents relatifs au projet en un seul endroit sur ClickUp Docs

Champs personnalisés ClickUp Champs personnalisés de ClickUp lors de la mise en œuvre du modèle RACI ou d'autres modèles, vous pouvez ajouter aux tâches des modules complémentaires tels que les rôles, les responsabilités clés, les indicateurs clés de performance, les échéanciers, etc. afin que tout le monde soit sur la même page.

Par exemple, pour le modèle DACI, vous pouvez créer des champs personnalisés pour chaque tâche afin d'indiquer qui sont le pilote, l'approbateur, les collaborateurs et les personnes informées. Cela permet aux membres de l'équipe d'identifier rapidement leur rôle pour chaque tâche en consultant simplement le tableau de bord/les détails de la tâche. Cela permet de rationaliser le processus de prise de décision et de réduire les goulets d'étranglement.

Affiches personnalisées dans ClickUp

Les différentes parties prenantes ont besoin de perspectives différentes sur la progression du projet et les responsabilités. Visualisez les tâches, les assignés et la progression d'une manière qui soit pertinente pour les acteurs clés de votre équipe grâce aux vues personnalisées de ClickUp Affichages ClickUp . Choisissez parmi plus de 15 vues, y compris les tableaux Kanban, les listes, les diagrammes de Gantt, la vue Calendrier, la vue Tableur et la vue Équipe.

Suivez vos tâches de la manière la plus productive pour vous avec ClickUp Views

Par exemple, dans le modèle ARPA, la personne responsable peut utiliser la vue Calendrier ou Gantt qui montre la progression globale du projet, tandis que les personnes responsables des tâches individuelles peuvent utiliser une vue plus détaillée comme la vue Liste.

Dépendances des tâches ClickUp

De nombreuses alternatives RACI impliquent des processus de prise de décision ou d'approbation séquentiels. Pour de tels cadres, Dépendances des tâches ClickUp indiquent l'ordre des opérations et les responsabilités de chacun.

Par exemple, dans un modèle RACI-VS, vous pouvez établir des dépendances pour les processus existants afin de vous assurer que les tâches passent par les paramètres Responsable, Responsable, Vérificateur et Signataire dans la bonne commande. Cela permet d'éviter que le travail ne progresse avant d'avoir été approuvé ou vérifié, ce qui élimine les révisions et les reprises coûteuses.

Communiquez directement dans les tâches en temps réel grâce à L'affiche de discussion de ClickUp ou suivre la progression par le biais des commentaires pour une collaboration sans faille.

L'affichage du Chat de ClickUp est idéal pour :

Les requêtes rapides : Chercher des réponses immédiates aux questions sans interrompre les flux de travail

Chercher des réponses immédiates aux questions sans interrompre les flux de travail Les sessions de brainstorming: Générer des idées et des solutions en collaboration dans le cadre d'une discussion dédiée

Générer des idées et des solutions en collaboration dans le cadre d'une discussion dédiée Les discussions informelles: Favoriser la communication ouverte et le partage des connaissances entre les membres de l'équipe

Les commentaires sont mieux adaptés aux discussions spécifiques à une tâche et aux fournisseurs, prestataires. Utilisez-les pour :

Fournir un retour d'information détaillé : Offrir des critiques constructives ou des suggestions directement sur les tâches

Offrir des critiques constructives ou des suggestions directement sur les tâches Documenter les décisions: Enregistrer les discussions importantes et les résultats liés à une tâche

Enregistrer les discussions importantes et les résultats liés à une tâche **Suivre la progression : surveiller les mises à jour de la tâche et fournir des informations si nécessaire

En combinant efficacement les vues Discussions et Commentaires, les équipes peuvent rationaliser la communication, améliorer la collaboration et s'assurer que toutes les discussions sont correctement capturées et organisées au sein du projet.

Dans le modèle RASCI, par exemple, les rôles Assistance et Consultés peuvent utiliser les Commentaires pour apporter une contribution directe à des tâches spécifiques. Cela permet de maintenir toutes les communications dans leur contexte et de s'assurer que la personne responsable dispose de toutes les informations nécessaires à portée de main.

Discutez instantanément avec votre équipe pour rester sur la même page et gagner du temps avec ClickUp Chat

ClickUp Notifications

Une gestion de projet intelligente nécessite de tenir tout le monde au courant de la progression et des changements Notifications ClickUp sont parfaits pour ce travail.

Dans le modèle RAPID, les membres de l'équipe peuvent paramétrer des notifications qui les avertissent lorsque c'est à leur tour d'agir. Par exemple, la personne chargée de l'approbation peut être avertie dès que la personne chargée de la recommandation achève sa partie, ce qui garantit une prise de décision rapide.

Avec ClickUp, vous pouvez mettre en œuvre n'importe quelle alternative RACI et la faire travailler avec un minimum d'efforts. Besoin de suivre le modèle RAPID ? Utilisez des champs personnalisés pour désigner les personnes qui recommandent, celles qui acceptent, etc. Vous souhaitez mettre en œuvre le modèle DACI ? Mettez en place un flux de travail qui indique clairement qui est le pilote et l'approbateur pour chaque tâche.

La flexibilité de ClickUp en tant qu'outil de gestion de projet signifie que vous pouvez l'adapter au cadre de votre choix. Il peut devenir un logiciel de délégation de tâches vous aide à exécution du projet et bien d'autres choses encore !

L'ABC de la gestion de projet

De RAPID à RASCI, de DACI à ARPA, nous avons exploré ici tout un alphabet d'alternatives RACI.

La clé à retenir ?

Il n'existe pas de solution unique en matière de gestion de projet. Le meilleur cadre pour la réussite d'un projet est celui qui convient le mieux à votre équipe, à votre projet et à vos objectifs.

Et c'est là que ClickUp entre en jeu.

Quelle que soit l'alternative RACI que vous choisissez, ClickUp a les capacités nécessaires pour la faire travailler en douceur. C'est comme une baguette magique pour la gestion de projet - quel que soit votre besoin, ClickUp peut le réaliser. S'inscrire à ClickUp pour un essai gratuit.