Adaptation à la culture ou ajout de culture : Équilibrer la compatibilité et la diversité des équipes

Il est déjà difficile de recruter dans le secteur de la technologie, en raison de l'énorme pénurie de talents et de tendances alarmantes telles que les démissions discrètes et la grande démission.

D'ici à 2026, "90 % des organisations ressentiront les effets de la crise des compétences informatiques" constate IDC qui estime à plus de $$$$a les pertes qui en résultent.

Il s'agit d'une statistique sinistre mais largement acceptée dans l'industrie, selon laquelle les durée de vie moyenne des compétences techniques est d'à peine cinq ans, ce qui ne fait qu'exacerber le problème de l'acquisition des talents.

De l'autre côté, la capacité à retenir, à engager et à exploiter les talents embauchés est de plus en plus difficile. En un un récent sondage réalisé par McKinsey , les dirigeants d'organisations ont rapporté que la culture est le défi le plus important pour la réunion des priorités numériques.

Les experts estiment que l'un des moyens de résoudre les deux problèmes - l'acquisition et la rétention des talents - consiste à entretenir la culture de l'entreprise la culture d'équipe .

Cela peut se faire de deux manières : Vous pouvez embaucher des personnes qui sont déjà alignées sur votre culture ou embaucher ceux qui la façonnent. Dans cet article de blog, nous explorons les deux possibilités.

Examinons donc l'adéquation à la culture par rapport à l'ajout de culture et la manière dont vous pouvez les utiliser à votre avantage.

Qu'est-ce que l'adéquation culturelle ?

On parle d'adéquation culturelle lorsque les valeurs, les convictions et les comportements d'un employé correspondent à ceux de l'entreprise. Mon travail consiste à recruter des personnes dont les valeurs fondamentales et le style de travail correspondent à la mission et à l'environnement de travail de l'entreprise.

Avantages de l'adéquation culturelle

L'adéquation culturelle crée un groupe de personnes partageant les mêmes valeurs, qui croient en la même mission et sont prêtes à travailler pour atteindre des objectifs communs. Les avantages clés sont :

Collaboration plus facile : Lorsque les gens parlent le même jargon et partagent des convictions communes, il devient facile de briser la glace. Cela favorise une collaboration plus profonde et une résolution plus facile des conflits.

Une productivité accrue : Une bonne adaptation à la culture d'entreprise crée un climat de confiance un environnement de travail positif permettant aux équipes d'avoir des idées sans crainte et d'expérimenter ouvertement. La productivité et l'efficacité collectives de l'équipe s'en trouvent améliorées.

Augmentation de la satisfaction des employés : Les employés qui s'intègrent bien à la culture de l'entreprise sont susceptibles de se sentir plus engagés et plus épanouis.

Diminution du taux de rotation du personnel : Lorsque les employés s'intègrent à la culture de l'entreprise, ils éprouvent un sentiment d'appartenance, ce qui les incite à rester plus longtemps.

En termes financiers, l'adéquation à la culture d'entreprise améliore l'efficacité, la productivité et le retour sur investissement des talents. Il n'est donc pas étonnant que, depuis des années, les organisations prennent au sérieux l'adéquation à la culture. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'inconvénients.

Inconvénients de l'adéquation culturelle

Mais il n'y a pas que du soleil et des Teams lorsque tous les membres de l'équipe achèvent d'adhérer à la culture.🦄

Homogénéité : Trop se concentrer sur l'adéquation de la culture peut conduire à l'homogénéité, limitant la diversité des perspectives et l'innovation.

Bias : Le recrutement basé sur l'adéquation culturelle peut donner lieu à des préjugés conscients ou inconscients, lorsque des candidats ayant une formation, un parcours, une expérience, etc. similaires sont préférés à ceux qui sont différents.

Stagnation : Le fait de mettre l'accent sur l'adéquation culturelle peut décourager les nouvelles idées et perturber le flux de nouvelles perspectives nécessaires à la croissance.

Pratiques d'exclusion : Insister pour que chaque nouvel employé s'intègre au groupe existant peut créer un environnement dans lequel les personnes qui ne s'alignent pas parfaitement sur la culture établie se sentent exclues ou marginalisées.

Pour surmonter ces difficultés, des experts et des chefs d'entreprise ont entièrement repensé l'adéquation à la culture.

Cela ne veut pas dire que la culture n'est pas importante, mais qu'il ne faut pas attendre des nouveaux employés qu'ils s'intègrent dans un moule rigide qui existe déjà

C'est de cette réflexion qu'est né le concept d'ajout de culture.

Qu'est-ce que la culture ajoutée ?

Comme son nom l'indique, la culture complémentaire se concentre sur le recrutement de personnes qui développent et élèvent la culture. Cela signifie qu'il faut recruter des personnes qui ont des perspectives, des expériences et des compétences uniques qui complètent et améliorent la culture de faire évoluer la culture plutôt que de s'inscrire dans le statu quo.

Avantages de l'ajout de culture

L'ajout de culture développe les avantages de l'adaptation à la culture et minimise ses inconvénients. Voici comment.

Faciliter l'embauche : Si vous recherchez des ingénieurs diplômés pour vous assurer de l'adéquation culturelle, vous risquez d'avoir du mal à les embaucher. En revanche, si vous recherchez une personne possédant des compétences en ingénierie, quelle que soit sa formation, vous élargissez le marché, ce qui facilite l'embauche.

Diversité : L'embauche pour l'ajout de culture apporte des points de vue et des expériences différents, ce qui favorise un environnement plus diversifié, plus inclusif et plus innovant.

Agilité : Une main-d'œuvre diversifiée et inclusive est également plus résiliente. Il est déjà habitué à de nouveaux modes de pensée, de nouvelles approches et de nouveaux styles de travail, ce qui le rend moins perturbé par les forces extérieures. Une main-d'œuvre diversifiée est mieux adaptée à la résolution de problèmes futuristes.

Un attrait plus large : En intégrant des perspectives culturelles diverses, les entreprises améliorent leur capacité à entrer en connexion avec un intervalle plus large de clients et de marchés.

Malgré ses avantages, l'ajout de culture n'est pas parfait non plus.

Inconvénients de l'ajout de culture

Risque de conflit : La diversité des opinions et des styles de travail peut entraîner une mauvaise communication, des désaccords et des conflits.

L'intégration est plus longue : L'intégration dans l'équipe des employés qui ne sont pas naturellement en phase avec la culture existante peut prendre plus de temps.

Perturbation : L'introduction de nouvelles idées et valeurs peut remettre en question les normes et pratiques établies de l'entreprise, entraînant des perturbations professionnelles et émotionnelles.

Résumons .

Quelle est la différence entre l'ajout de culture et l'adéquation à la culture ?

L'ajout de culture est une improvisation de l'adéquation culturelle. Elle s'appuie sur les concepts et les enseignements de l'adéquation culturelle pour créer une approche plus adaptée aux lieux de travail modernes. Voici leurs différences clés.

Aspect de l'adéquation à la culture : Adéquation à la culture Ajout de culture Aspect de l'adéquation à la culture Ajout de culture Objectif : maintenir et renforcer la culture d'entreprise existante ; faire évoluer la culture en y apportant des idées nouvelles et de la diversité Mon travail consiste à trouver des candidats qui reflètent les valeurs et le style de travail des employés actuels et qui apportent des caractéristiques différentes et complémentaires Impact à long terme Maintien de la cohérence et de l'harmonie opérationnelle. L'impact à long terme est de maintenir la cohérence et l'harmonie opérationnelle Risque lié à l'embauche Préjugés inconscients et exclusion des candidats aux profils non conventionnels Embaucher des candidats diversifiés sans préparer l'organisation à leur arrivée, les paramétrant ainsi pour l'échec Risques à long terme - Peut résulter en une main-d'œuvre homogène - Peut causer des perturbations ou faire face à une résistance initiale - Risques à long terme - Risques à long terme - Risques à long terme - Risques à long terme - Risques à long terme - Risques à long terme - Risques à long terme - Risques à long terme

Différences entre l'adéquation et l'ajout de culture

Exemples d'adéquation culturelle et d'ajout de culture

Maintenant que vous comprenez ce que sont l'adéquation et l'addition culturelles en théorie, voyons ce qu'il en est en pratique à l'aide de quelques exemples.

Startup technologique

Supposons que vous cherchiez à embaucher un développeur de niveau intermédiaire pour une startup technologique qui valorise une structure organisationnelle horizontale, une prise de décision rapide, la propriété et la validation.

Lorsque vous recrutez en fonction de la culture d'entreprise, vous pouvez traduire cela par une préférence pour les candidats masculins, qui (selon vous) peuvent travailler de longues heures, se joindre à l'équipe pour prendre régulièrement un verre après le travail, et prototyper rapidement des produits à tout moment.

Lorsque vous recrutez pour l'ajout de culture, vous recherchez des personnes ayant une expérience du travail avec des équipes interfonctionnelles dans des environnements à faibles ressources. Il peut s'agir, par exemple, d'une mère de famille qui reprend le travail et qui a conçu des produits astucieux pour une organisation non gouvernementale (ONG).

Dans les deux cas, les qualités requises chez le candidat sont les mêmes. C'est l'approche de l'évaluation de ces qualités qui diffère. Prenons un autre exemple.

Agence de marketing

Supposons que vous recrutiez un rédacteur pour votre agence de marketing B2B. En tant que petite entreprise, vous recherchez des personnes dynamiques, compétitives et soucieuses des délais.

Lorsque vous recrutez en fonction de la culture d'entreprise, vous pouvez choisir de jeunes diplômés qui connaissent bien le jargon moderne et les tendances des médias sociaux.

Lorsque vous recrutez pour l'ajout de culture, vous élargissez votre champ d'action. Vous pourriez rechercher des candidats ayant des antécédents divers en matière d'écriture, comme un scénariste, un romancier ou provenant d'un secteur différent, qui font preuve d'adaptabilité et de compétences transférables.

Recrutement en entreprise

Supposons que vous recrutiez un responsable financier pour votre entreprise, avec des processus structurés, des exigences de conformité et un conseil d'administration exigeant.

Tout en recherchant une adéquation culturelle, vous chercherez une personne possédant de solides qualifications financières et une expérience en entreprise, ainsi qu'une bonne connaissance des implications juridiques et réglementaires dans le secteur. Il peut s'agir d'un directeur financier d'une entreprise similaire ou d'une personne issue de Wall Street.

Lorsque vous recrutez pour ajouter de la culture, vous pourriez rechercher un entrepreneur fintech, même s'il n'a pas réussi à construire sa propre entreprise. Cela leur donne une perspective holistique, une compréhension claire des risques et la capacité de gérer diverses parties prenantes.

L'embauche pour l'adéquation culturelle et l'ajout de culture nécessite des approches complètement différentes. Voici quelques stratégies à prendre en compte lors du recrutement.

Embaucher pour l'adéquation à la culture

Pour embaucher quelqu'un qui s'intègre à votre culture existante, vous devez savoir ce qu'elle est et comment elle a évolué. Commencez par là et documentez chaque étape du processus à l'aide d'un outil de gestion des ressources humaines tel que ClickUp .

1. Définissez votre culture

La première étape de la comment recruter en fonction de la culture de l'entreprise est de définir votre culture. Il peut s'agir de définir la mission, la vision et les valeurs, d'étudier les comportements des employés, de cartographier les styles de travail, etc. Voici quelques exemples exemples de valeurs fondamentales pour vous aider à démarrer.

tableaux blancs ClickUp pour un brainstorming collaboratif

Utiliser Tableaux blancs ClickUp pour organiser des ateliers avec un échantillon représentatif de vos employés. Si vous souhaitez vous adresser à tout le monde, envoyez un sondage à l'aide de l'outil Formulaires ClickUp . De cette façon, vous pouvez capturer vos résultats automatiquement au sein de ClickUp est l'outil de gestion de projet de ClickUp.

2. Planifier l'alignement de la culture

C'est à cette étape que les choses deviennent concrètes. Définissez clairement ce que signifie l'"adéquation à la culture". Dressez une liste de toutes les croyances et de tous les comportements que vous explorerez pour évaluer l'alignement de la culture sur l'éthique de l'organisation. Incluez cette liste dans votre modèles de description de poste .

Par exemple, si l'une de vos valeurs est la transparence, définissez ce qu'elle signifie. De quoi le candidat doit-il faire preuve pour démontrer sa transparence ? Doit-il paraître honnête ? Assumer la responsabilité de ses actes ? Accepter l'échec ?

rédigez et publiez votre culture d'entreprise avec ClickUp Docs_

Cela demande de la réflexion et un travail d'écriture de longue haleine. Ouvrir Documents ClickUp et mettez tout par écrit. Partagez-le avec les personnes concernées et sollicitez leurs commentaires. Incorporez les suggestions et cristallisez les éléments de la culture.

3. Créer un processus d'embauche approprié

Construire un processus qui vérifie l'adéquation à la culture à chaque étape.

Vérification des antécédents : Recherchez une expérience professionnelle dans des organisations dont la culture est similaire à la vôtre. Par exemple, si vous êtes une startup qui recrute sa première personne pour les ressources humaines, recherchez des candidats ayant de l'expérience dans l'acquisition de talents pour des entreprises en phase de démarrage.

Shortlisting : Identifiez les candidats qui peuvent bien faire le travail. Si vous êtes une petite organisation qui a besoin que tout le monde soit généraliste, évaluez l'intervalle complet des compétences du candidat.

Pré-tests : Au sein de votre outils de recrutement les outils de recrutement, les questions qui explorent la façon dont le candidat travaille, et pas seulement les résultats qu'il produit. Par exemple, au lieu de poser des questions à choix multiples, demandez au candidat de mapper son processus de réflexion.

Entretiens : Encouragez les discussions qui explorent les aspects culturels de la vie professionnelle du candidat. Quelques questions à poser :

Comment préférez-vous travailler avec votre équipe ?

Comment réagiriez-vous face à un membre perturbateur de votre équipe ?

Décrivez votre environnement de travail idéal

Pouvez-vous donner un exemple de situation où vous avez dû vous adapter à la culture d'une entreprise ?

À quoi ressemble pour vous une journée de travail réussie ?

Utiliser Modèle de plan d'action de recrutement de ClickUp pour rationaliser ce processus. Grâce à ce modèle, orientez vos processus d'évaluation des candidats, de planification des entretiens, de gestion des documents et d'intégration vers l'adéquation à la culture de l'entreprise.

Embauche pour culture add

Alors que le processus décrit ci-dessus était assez simple, le recrutement pour l'ajout d'une culture nécessite plus de réflexion et d'attention. Voici les étapes à suivre pour mettre en œuvre avec succès des stratégies de recrutement axées sur l'ajout de culture dans votre organisation.

1. Définissez votre culture idéale

Visualisez ce que vous voulez que soit la culture de votre entreprise. Par instance, si vous êtes une entreprise traditionnelle avec des structures, des processus et des résultats éprouvés, votre culture idéale pourrait être celle de l'innovation et de l'énergie. Définissez-le clairement. Modèle de culture d'entreprise de ClickUp vous aide à visualiser votre état futur d'une manière qui soit facile à engager pour l'équipe de talents et à assimiler pour les nouveaux employés.

2. Identifier les lacunes

Comparez votre culture actuelle à votre état idéal et identifiez les lacunes. Les organisations qui cherchent à ajouter de la culture trouvent généralement des lacunes dans les domaines suivants :

Diversité des origines, des expériences ou des visions du monde, avec de nouveaux processus de pensée et de nouvelles idées pour remettre en cause la pensée de groupe

des origines, des expériences ou des visions du monde, avec de nouveaux processus de pensée et de nouvelles idées pour remettre en cause la pensée de groupe l'innovation et la créativité pour dynamiser les processus existants

et la créativité pour dynamiser les processus existants L'ouverture d'esprit avec des idées et des privilèges pour élever la performance collective

avec des idées et des privilèges pour élever la performance collective Gestion des conflits avec la capacité de ne pas être d'accord mais de s'engager et d'aller de l'avant en équipe

3. Chercher activement à ajouter de la culture

Concevoir des processus de recrutement de bout en bout pour attirer des talents qui créent une culture ajoutée.

Sélection des CV : Rechercher délibérément des candidats ayant des antécédents et des parcours professionnels non conventionnels. Mettre en œuvre le recrutement de la diversité pratiques.

Pré-test : Privilégiez les compétences comportementales aux compétences techniques. Testez la résolution de problèmes, la pensée critique, le raisonnement logique et la capacité d'apprentissage.

Entretiens : Ayez des discussions ouvertes avec les candidats. Soyez ouvert à leurs commentaires critiques. Acceptez les idées et les contributions sur la manière dont ils peuvent enrichir votre organisation. Voici quelques questions que vous pourriez poser :

Quelles expériences ou compétences uniques faites-vous bénéficier à cette entreprise ?

Parlez-moi d'une occasion où vous avez remis en question un processus existant au travail

Comment vous voyez-vous vous adapter à la culture de notre entreprise ?

Que changeriez-vous dans notre culture actuelle pour l'améliorer ?

Voici plus d'informations questions d'entretien stratégique à poser aux candidats dans votre processus d'embauche.

Et voici Le modèle d'embauche des candidats de ClickUp pour rationaliser l'ensemble de votre processus de recrutement. Avec ce modèle, ajoutez toutes les informations pertinentes et comparez les candidats sur un affichage unifié. Créez des champs personnalisés pour les paramètres qui sont importants pour vous. Par exemple, saisissez les données relatives à la diversité du recrutement à l'aide de champs personnalisés.

À faire pour recruter en fonction de l'adéquation ou de l'ajout de culture ? La réponse n'est pas si simple !

Trouver le bon équilibre

Afin de créer un lieu de travail inclusif , vous devez trouver un équilibre parfait entre l'alignement et la croissance. Voici pourquoi.

Importance de l'équilibre

Vous avez besoin de personnes capables de travailler dans le cadre de votre paramètre actuel, mais aussi de faire évoluer la culture en fonction des exigences futures. Pour ce faire, vous devez trouver un équilibre entre l'adaptation à la culture et l'ajout de culture.

Par exemple, si chaque employé est différent à tous points de vue, c'est le chaos. En revanche, si tous les employés se ressemblent en tous points, vous aurez une entreprise dépourvue d'idées nouvelles.

En revanche, si vous avez des points communs et des différences, vous disposez d'un pot-pourri de talents énergiques. Cette énergie et ce dynamisme accélèrent la croissance de l'entreprise.

Stratégies d'évaluation de l'adéquation et de l'ajout de culture

Que vous recrutiez pour des raisons d'adéquation ou d'enrichissement culturel, l'évaluation de cette adéquation est un défi majeur. Comment savoir si une personne est transparente, si elle est prête à assumer la propriété ou à faire ce qui est juste ? Il s'agit de croyances et de comportements qu'il est difficile de mesurer avec précision dans le cadre d'un test.

Vous trouverez ci-dessous quelques stratégies qui amélioreront les chances de réussite de l'évaluation de l'adéquation à la culture et de l'ajout de culture. Pour plus d'efficacité, organisez vos stratégies avec Modèle de document de stratégie de recrutement de ClickUp . Utilisez-le pour rationaliser le recrutement et l'intégration.

Concevoir des entretiens comportementaux : Au cours de l'entretien, ayez des discussions significatives sur les convictions et les comportements du candidat. Cherchez des exemples de la manière dont il s'est comporté dans diverses situations par le passé.

Créez des panels d'entretien diversifiés : Faites rencontrer des groupes diversifiés de personnes et de responsables du recrutement avec des employés potentiels afin d'évaluer plus efficacement les points communs et les différences.

Essayez les tests de personnalité : Envisagez d'utiliser des évaluations de la personnalité ou des évaluations culturelles pour évaluer dans quelle mesure les valeurs du candidat s'alignent sur la culture de l'entreprise ou l'enrichissent. Utilisez une échelle exempte de préjugés pour effectuer ces tests.

Se concentrer sur l'impact : Bien que les expériences et les comportements passés soient importants, il convient d'explorer les forfaits et les idées du candidat pour l'avenir.

Intégrer correctement : Voyons comment.

Embarquement et intégration dans l'équipe

Maintenant que vous avez embauché la bonne personne, ne vous arrêtez pas là. Profitez de l'expérience d'intégration pour créer l'adéquation à la culture ou l'ajout de culture que vous recherchez dans votre équipe.

Définissez les paramètres : Définissez clairement les attentes de l'entreprise au cours du processus d'intégration. Expliquez la culture de l'entreprise, le style de travail et ce à quoi ressemble la réussite.

Présentez chaque partie prenante : Donnez aux nouveaux employés l'occasion de découvrir l'entreprise et son personnel. Modèle de présentation de l'équipe de ClickUp est un excellent moyen de consolider les informations sur toutes les personnes clés, que les nouveaux membres de l'équipe peuvent consulter à tout moment.

L'immersion culturelle : Faites en sorte que les nouveaux employés rencontrent les membres clés de l'équipe, découvrent différents services et participent à des activités culturelles ou de renforcement de l'esprit d'équipe dans le cadre de l'intégration.

Communiquer ouvertement : Favorisez un environnement de communication ouverte. Montrez que vous êtes prêt à écouter les commentaires sans y apporter de réponse négative. Encouragez les nouveaux employés à partager leurs idées et à poser des questions.

Créez des espaces sûrs : Lorsque vous recrutez pour la diversité, vous amenez différents types de personnes dans le même espace physique et virtuel. Faites en sorte que cet espace soit sûr. Par exemple, voici comment intégrer les nouveaux employés neurodiverses .

Créez des boucles de rétroaction : Prenez régulièrement des nouvelles des nouveaux embauchés. Recueillez des informations sur leur expérience et comblez les lacunes. Utilisez-les pour optimiser les futurs programmes d'embauche et d'intégration.

Mentorat : Associez les nouveaux employés à des mentors qui peuvent les guider dans les aspects culturels et opérationnels de l'entreprise.

Formation : Planifier Formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) pour aider les nouveaux employés à comprendre vos politiques et vos pratiques.

Essayez les programmes de formation sur la diversité, l'équité et l'inclusion Modèle d'accueil des employés ClickUp pour organiser cela en un clin d'œil !

Transformez votre culture de recrutement avec ClickUp

Ce que la plupart des gens veulent dire lorsqu'ils affirment que quelqu'un leur convient culturellement, c'est qu'ils aimeraient boire une bière avec cette personne. Mais des personnes ayant toutes sortes de personnalités peuvent être excellentes pour faire le travail que vous avez à faire.

Patty McCord, ancienne Chief Talent Officer, Netflix

C'est cette compréhension qui a conduit à l'émergence de la culture add en tant que concept. Quel que soit le modèle choisi, il est largement admis que la culture est un aspect important du recrutement. Évaluer, tester, embaucher et intégrer des talents qui peuvent s'intégrer à la culture de votre entreprise peut être un défi.

