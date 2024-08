Comment créer une culture d'entreprise inclusive

Nous devrions tous savoir que la diversité fait la richesse de la tapisserie, et nous devons comprendre que tous les fils de la tapisserie sont de valeur égale, quelle que soit leur couleur

Maya Angelou

A 2023 Rapport McKinsey révèle que les entreprises où les femmes sont davantage représentées affichent des performances financières supérieures de 39 % à celles de leurs homologues, et que celles qui bénéficient d'une plus grande diversité ethnique enregistrent une hausse de 27 %.

Ces nombres sont un signal d'alarme.

Effacées : favoriser un lieu de travail diversifié et inclusif n'est pas seulement la bonne chose à faire, c'est une entreprise intelligente. Une culture inclusive intègre la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI) dans les valeurs organisationnelles et les pratiques d'emploi, ce qui renforce l'engagement, stimule l'innovation et favorise la réussite de votre entreprise.

Voyons donc comment instaurer une culture d'entreprise inclusive pour un lieu de travail moderne. ⬇️

Comprendre la culture d'entreprise inclusive

Une culture d'entreprise inclusive respecte et valorise la diversité et la participation maximale d'individus de races, d'ethnies, de religions, de localités, d'orientations sexuelles, de neurodiversité, et au-delà.

Ces lieux de travail visent à établir un environnement où les employés sont gratuits pour partager leurs idées et se sentent accueillis, indépendamment de leurs origines

Parmi les autres aspects d'une main-d'œuvre diversifiée, on peut citer :

Le leadership inclusif: Les grands dirigeants des lieux de travail inclusifs savent comment exploiter les divers talents tout en respectant et en répondant aux besoins uniques de chacun

Les grands dirigeants des lieux de travail inclusifs savent comment exploiter les divers talents tout en respectant et en répondant aux besoins uniques de chacun Des lignes de communication ouvertes et transparentes: Un environnement inclusif encourage un dialogue honnête et ouvert, où les membres de l'équipe peuvent partager leurs idées et leurs commentaires sans craindre d'être jugés

Un environnement inclusif encourage un dialogue honnête et ouvert, où les membres de l'équipe peuvent partager leurs idées et leurs commentaires sans craindre d'être jugés Des politiques de travail flexibles: Un lieu de travail diversifié offre à tous ses employés des options de travail flexibles telles que des installations hybrides ou des horaires ajustables pour répondre à des besoins divers et assister l'inclusion des personnes handicapées

Défis liés à la création d'un lieu de travail inclusif

Malgré le travail remarquable fait dans l'espace DEI au sein des entreprises et des établissements d'enseignement supérieur, l'acceptation et l'adoption de cultures d'entreprise inclusives ne sont toujours pas généralisées. Certaines entreprises ont même commencé à réduire leurs dépenses en matière d'intégration des personnes handicapées et à supprimer les positions dédiées à la diversité.

Voici quelques raisons possibles :

**Les entreprises continuent de réduire les initiatives d'IED en raison du manque de preuves concrètes de l'impact des politiques de diversité. Adans Translational Behavioral Medicine a révélé que peu d'initiatives d'IED sur le lieu de travail ont été contrôlées ou suivies dans le cadre de recherches évaluées par des pairs, ce qui a entraîné une baisse de la confiance dans l'inclusivité pour la croissance des entreprises

Difficultés de communication: Elles peuvent découler de barrières linguistiques, de déficiences auditives, de fossés générationnels et de préférences de communication différentes (e-mails, appels téléphoniques, médias sociaux, etc.)

Elles peuvent découler de barrières linguistiques, de déficiences auditives, de fossés générationnels et de préférences de communication différentes (e-mails, appels téléphoniques, médias sociaux, etc.) Préjugés inconscients: La discrimination découle souvent de préjugés inconscients enracinés dans la stigmatisation sociale et l'endoctrinement. Ces préjugés, fondés sur la race, le sexe, l'orientation sexuelle et d'autres facteurs, amènent les individus à porter des jugements sans vraiment connaître les autres

La discrimination découle souvent de préjugés inconscients enracinés dans la stigmatisation sociale et l'endoctrinement. Ces préjugés, fondés sur la race, le sexe, l'orientation sexuelle et d'autres facteurs, amènent les individus à porter des jugements sans vraiment connaître les autres Une prise de décision plus lente: Si la diversité des perspectives et des idées stimule l'innovation dans les entreprises, elle peut aussi ralentir la prise de décision à mesure qu'un plus grand nombre de points de vue et de considérations sont intégrés dans le processus

Si la diversité des perspectives et des idées stimule l'innovation dans les entreprises, elle peut aussi ralentir la prise de décision à mesure qu'un plus grand nombre de points de vue et de considérations sont intégrés dans le processus Autres défis: Vous devez vous attaquer à d'autres obstacles problématiques tels que l'inclusion inéquitable, la méfiance, les exigences légales comme les visas, les aménagements, etc. pour maintenir une main-d'œuvre stable

Étapes pour créer une culture d'inclusion au travail

La création d'un lieu de travail inclusif est un processus continu. Voici comment débloquer les avantages moraux et business d'un environnement axé sur l'IED :

Étape 1 : Obtenir l'adhésion de la haute direction

La première étape, et la plus cruciale, consiste à obtenir l'adhésion de la direction et à s'assurer qu'elle comprend l'importance d'un lieu de travail inclusif.

Soulignez comment la diversité peut réellement aider votre entreprise et conduire à sa croissance en augmentant le chiffre d'affaires, l'engagement des employés et la fidélisation. Votre formation à l'IED ne doit pas se limiter à vos employés, mais doit inclure les niveaux de gestion et de direction.

Une fois que l'équipe dirigeante aura adhéré au Tableau, elle pourra donner un ton authentique et inclusif à l'ensemble de l'organisation.

Etape 2 : Intégrer l'IED dans vos principes fondamentaux

La création d'un lieu de travail inclusif repose sur les principes fondateurs de votre entreprise. Réexaminez régulièrement les valeurs fondamentales de votre entreprise, en particulier lorsque vous embauchez des personnes issues de la diversité. Si les valeurs actuelles de votre entreprise ne traitent pas de l'inclusion de tous les groupes d'employés, demandez à vos dirigeants de les mettre à jour.

L'équité, le travail d'équipe et le respect sont des éléments essentiels de tout lieu de travail inclusif, mais ce n'est pas tout. Si vous avez embauché des personnes LGBTQIA+, donnez la priorité à l'inclusion stratégies de promotion de la neutralité des genres dans l'ensemble de vos politiques et pratiques.

Pour les membres de minorités stigmatisées, mettez activement au défi les managers et formez-les à combattre les stéréotypes. Continuez à affiner votre approche pour vous assurer que tous les membres de l'équipe se sentent valorisés et assistés.

Suivez les politiques d'inclusion tout en élaborant de nouvelles valeurs en demandant ouvertement aux employés de vous faire part de leurs commentaires. Cela permettra d'inculquer les valeurs de manière organique plutôt que de les imposer d'une main de fer.

Etape 3 : Utiliser le langage de manière efficace

Adoptez un langage inclusif pour que chacun se sente respecté et reconnu. Cela implique l'utilisation de pronoms préférés, de termes non sexistes comme ils/elles et conjoint/partenaire au lieu de mari/femme, et de congé parental au lieu de congé de maternité/paternité.

N'oubliez pas non plus les descripteurs préférés des employés handicapés et adaptez votre langage en conséquence.

Si vous offensez quelqu'un, présentez des excuses sincères et corrigez votre erreur. Si vous observez un comportement non inclusif, adressez-vous à la personne en privé et profitez-en pour lui expliquer pourquoi il pose problème.

Afin d'étendre ce principe à vos employés, vous pouvez :

Ajouter des énoncés de politique stricts concernant les violations

Organiser des sessions de formation professionnelle sur les discours et les comportements inclusifs

Reconnaître les employés qui excellent dans la promotion et la pratique de l'inclusivité

Etape 4 : Créer des espaces sûrs pour les employés

Les lieux de travail inclusifs doivent garantir le confort et la sécurité de tous leurs employés, en particulier des groupes sous-représentés.

Voici quelques changements pratiques que vous pouvez apporter pour créer d'amples espaces sûrs sur le lieu de travail :

Salles de lactation pour les nouvelles mères

Espaces de prière ou de méditation pour les différentes pratiques religieuses

Espaces de tranquillité pour les personnes souffrant de TDAH ou de sensibilité auditive

Emplacements accessibles grâce à des rampes, des indicateurs tactiles ou une aide dans les escaliers

Espaces de travail adaptés aux fauteuils roulants

Fonctionnalités d'accessibilité numérique pour les employés souffrant de handicaps auditifs, visuels, moteurs ou cognitifs

Événements culturels facultatifs pour éviter de mettre la pression sur les employés introvertis

Ressources et assistance en matière de santé mentale pour les employés

Etape 5 : Recueillir le retour d'information et y donner suite

Pour comprendre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, recueillez des informations en organisant des réunions individuelles, des sondages anonymes et des ateliers. La collecte de ces informations vous montrera comment créer un lieu de travail inclusif dont vos employés ont besoin et qu'ils apprécient.

Lors d'un sondage auprès des employés, évitez toujours les déclarations implicites et utilisez des questions directes pour vraiment comprendre les besoins de votre équipe.

Voici une liste de questions intéressantes à poser :

l'équipe de direction est-elle suffisamment diversifiée ?

pensez-vous que notre processus de promotion et d'évaluation assiste la diversité ?

les idées et les personnes diverses sont-elles célébrées dans notre organisation ?

sur une échelle de 1 à 10, dans quelle mesure pouvez-vous parler de vos origines sociales et culturelles sur le lieu de travail ?

comment l'entreprise peut-elle s'améliorer sur le Front de l'inclusion ?

Etape 6 : Mettre en place une formation complète sur la diversité

Assurez-vous que vos programmes de formation couvrent les trois aspects de l'IED - la diversité, l'équité et l'inclusion - et pas seulement la diversité. Si nécessaire, organisez plusieurs sessions pour vous assurer que tous les employés issus de minorités sont représentés et entendus.

Examinez en profondeur la manière dont les collègues peuvent interagir de manière respectueuse avec les différents groupes. Vous pouvez inclure des exercices pour réagir aux préjugés inconscients et améliorer la communication interculturelle entre les équipes.

L'objectif de la formation à l'inclusion ne doit pas se limiter à promouvoir la tolérance ou à suivre des règles. Il s'agit plutôt de favoriser une véritable acceptation et une meilleure compréhension de la diversité et de l'inclusion afin que le respect devienne une partie inhérente de la culture de votre lieu de travail.

Etape 7 : Élargir le calendrier des congés de l'entreprise

Incluez et célébrez des fêtes ou des évènements qui représentent les croyances culturelles de tous les groupes minoritaires travaillant pour et avec vous.

Faire cela contribue à rapprocher les gens et leur permet d'en apprendre davantage sur les valeurs, normes et pratiques culturelles des uns et des autres. Cette célébration favorise le respect mutuel, un élément clé de la réussite des initiatives d'IED.

Etape 8 : Concevoir des politiques de non-discrimination efficaces

Les lieux de travail inclusifs disposent de politiques antidiscriminatoires bien définies qui découragent la discrimination à l'intérieur et à l'extérieur du lieu de travail grâce à des mesures strictes.

Une telle politique :

Effaces clairement que le harcèlement et la discrimination sont inacceptables

Prévoit des conséquences durables en cas de violation des politiques de non-discrimination

Définit le type de comportement qui peut être considéré comme offensant

Comporte une procédure de réclamation et de recours bien définie pour les personnes qui ont subi des actes discriminatoires ou qui en ont été témoins

Etape 9 : Développer des programmes de mentorat pour l'engagement interculturel

Établir des relations de co-mentorat en associant des mentors, des parrains et des protégés issus de milieux, d'identités ou de traditions différents.

Ces relations interculturelles encouragent les individus à se développer en apprenant efficacement et en s'engageant dans de nouvelles perspectives.

Etape 10 : Assistance aux groupes de ressources des employés (GRE)

Les GRE sont des groupes volontaires dirigés par des employés et généralement basés sur des aspects de l'identité (tels que le sexe, la race, l'orientation sexuelle, les capacités ou le statut d'ancien combattant) ou du rôle (comme l'informatique, les ventes ou le marketing).

Ces groupes renforcent l'engagement sur le lieu de travail et permettent aux organisations d'accéder à un réseau diversifié de talents, de sous-traitants et de fournisseurs, aidant ainsi la main-d'œuvre à mieux refléter les communautés et les clients qu'elle sert.

Le rôle du leadership pour favoriser l'inclusivité

Aborder et mettre en œuvre l'inclusivité sur le lieu de travail est un effort conjoint entre le leadership et les employés. Cela dit, les bons dirigeants peuvent provoquer une extension de la transformation d'un lieu de travail et accompagner les équipes dans la construction d'un lieu de travail et d'un environnement de travail inclusifs.

Les Harvard Business Review a constaté que près de 70 % des résultats en matière d'inclusion dépendent des paroles et des actions des dirigeants. Cela signifie que les dirigeants jouent un rôle crucial dans la forme que prend le caractère inclusif et accueillant d'un lieu de travail.

Lorsque les dirigeants encouragent activement l'inclusion, cela peut considérablement stimuler les performances globales. Les employés qui se sentent inclus et valorisés sont plus motivés à se surpasser pour leur équipe.

Voici quelques-uns des traits qui caractérisent un leader inclusif:

Engagements concrets en faveur de la diversité

Modestie

Canaux de communication transparents et sans restriction

Conscience des préjugés

Intelligence émotionnelle et culturelle

Volonté de collaboration

Bien que ces caractéristiques puissent sembler faciles à acquérir, l'intelligence émotionnelle et culturelle n'est pas une condition sine qua non à l'obtention d'un diplôme rapport plus ancien d'Accenture suggère que le voyage est toujours susceptible d'être marqué par des déconnexions entre les dirigeants et les employés.

Par exemple, alors que 68 % des dirigeants pensent créer des environnements stimulants où les employés ont un sentiment d'appartenance, seuls 36 % des employés sont de cet avis.

L'un des meilleurs moyens de surmonter ce fossé et de veiller à ce que les dirigeants de votre entreprise s'engagent à assister la diversité est de leur fournir une formation de haut niveau en matière de leadership inclusif

Les programmes professionnels de formation au leadership inclusif permettent aux cadres supérieurs de mieux comprendre ce que signifie réellement la diversité. Ces programmes devraient idéalement couvrir:

Les attentes d'un lieu de travail moderne en matière de diversité des talents

Les dimensions élargies du cadre DEI

La reconnaissance de la possibilité, de l'impact et des méthodes de résolution des conflits et de la méfiance

Identifier les stratégies d'intelligence émotionnelle

Renforcer les compétences culturelles

Trouver un équilibre entre des politiques de prise de décision durables et inclusives

Aligner l'inclusion sur la stratégie de croissance de l'entreprise

En outre, vous pouvez former une équipe interfonctionnelle ou une tâche chargée de superviser et de diriger les efforts en matière d'inclusion. Le rôle de la tâche est d'identifier les lacunes, d'élaborer des forfaits d'action et de suivre la progression.

Des réunions régulières et des canaux de communication effacés permettront à tout le monde de rester sur la même page et au groupe de travail d'être prêt à faire face à tout problème qui pourrait survenir.

Inclusivité dans les pratiques et les politiques

Il ne suffit pas d'apprendre à créer un lieu de travail inclusif. La mise en œuvre du changement nécessite un partenariat entre les employés et les dirigeants. Pour faciliter ce partenariat, les dirigeants doivent mettre en œuvre des pratiques et des politiques extrinsèques. Voici quelques étapes à suivre :

Mettre en œuvre des stratégies de recrutement inclusives: Fixer des objectifs clairs en matière de ressources humaines pour la représentation dans votre stratégie de recrutement, tels que la diversité des genres ou les minorités ethniques. Veillez à ce que le processus d'embauche soit inclusif, en tenant compte des personnes handicapées, et maintenez la sensibilité dans vos questions d'entretien enen utilisant un outil de cartographie des processus *Récompenser et reconnaître les contributions: À la fin des sprints et des cycles, soulignez les objectifs atteints, motivez les efforts et renforcez les valeurs tout en évitant les préjugés. Veillez à ce que leslogiciel de reconnaissance des employés est inclusif et récompense les individus en fonction de leurs performances

Fixer des objectifs clairs en matière de ressources humaines pour la représentation dans votre stratégie de recrutement, tels que la diversité des genres ou les minorités ethniques. Veillez à ce que le processus d'embauche soit inclusif, en tenant compte des personnes handicapées, et maintenez la sensibilité dans vos questions d'entretien enen utilisant un outil de cartographie des processus *Récompenser et reconnaître les contributions: À la fin des sprints et des cycles, soulignez les objectifs atteints, motivez les efforts et renforcez les valeurs tout en évitant les préjugés. Veillez à ce que leslogiciel de reconnaissance des employés est inclusif et récompense les individus en fonction de leurs performances Créer des opportunités de croissance équitables: Les forfaits de croissance standardisés ne conviennent pas à un lieu de travail axé sur l'IED. Fournissez des outils et des infrastructures adaptés aux besoins individuels - des cours de langue des signes pour les employés malentendants ou des logiciels d'assistance vocale et des lecteurs d'écran pour les employés malvoyants

Les forfaits de croissance standardisés ne conviennent pas à un lieu de travail axé sur l'IED. Fournissez des outils et des infrastructures adaptés aux besoins individuels - des cours de langue des signes pour les employés malentendants ou des logiciels d'assistance vocale et des lecteurs d'écran pour les employés malvoyants Célébrer les évènements culturels: Reconnaître et célébrer les évènements culturels et les fêtes des différentes cultures et religions. Reconnaître ces occasions, c'est faire preuve de respect pour les diverses traditions et aider les employés à se sentir considérés et valorisés

Avantages prouvés d'un lieu de travail inclusif

Un lieu de travail inclusif entraîne des améliorations pratiques, ce qui renforce votre entreprise et votre culture de travail. Découvrons comment la promotion de l'inclusivité peut favoriser la croissance durable de votre organisation.

Augmente l'engagement et la productivité des employés

Lorsque les membres d'une équipe se sentent inclus, ils sont plus susceptibles de s'investir dans leur travail et d'être motivés pour fournir leurs meilleurs efforts. Cet environnement positif encourage la collaboration sur le lieu de travail et la validation, ce qui se traduit par une plus grande productivité globale. Recherche de Helena Mateus Jerónimo montrent également un lien positif entre les pratiques en matière de diversité et l'engagement.

Augmente la créativité et l'innovation

La diversité des expériences, qu'elle soit liée à la forme, à l'emplacement, à la race ou à l'origine, alimente les idées novatrices. Votre organisation peut générer des solutions et des idées innovantes en accueillant un creuset de perspectives uniques.

Cette diversité de pensée est essentielle pour stimuler l'innovation et rester en tête sur un marché concurrentiel. Les équipes qui adoptent et promeuvent l'inclusivité sont plus aptes à sortir des sentiers battus et à développer des produits et des services uniques.

Monte un environnement de travail sain

Les pratiques de l'IED favorisent un sentiment d'appartenance, faisant en sorte que les employés se sentent valorisés et connectés. Recherche BCG montre que les employés heureux ont 1,5 fois plus de chances d'exceller et 4,6 fois moins de chances de partir dans les six mois.

Une culture qui valorise la diversité encourage une communication ouverte et un respect mutuel, ce qui conduit à un meilleur travail d'équipe et une meilleure collaboration.

En outre, les employés sont moins susceptibles de souffrir de stress et d'épuisement professionnel dans un environnement assisté et diversifié, ce qui contribue à leur bien-être général.

Le rôle des RH dans le développement d'une main-d'œuvre inclusive

Le directeur général des ressources humaines (DGRH) joue un rôle essentiel dans la création d'une main-d'œuvre diversifiée et inclusive. Au-delà de la prise en charge des tâches liées aux RH, le CHRO se fait le champion de l'IED dans l'ensemble de l'entreprise.

Il est à l'origine de la forme des pratiques d'embauche, de l'équité des rémunérations et de l'assurance que chacun se sent bienvenu et valorisé au travail.

Un responsable de l'IED est également essentiel pour cette mission. Ce rôle consiste à faire progresser les initiatives d'IED et à les intégrer à la culture de l'entreprise.

Il élabore des stratégies pour combler les lacunes, promeut une culture d'ouverture et veille à ce que l'organisation rende compte de ses objectifs en matière de diversité.

En travaillant ensemble, le CHRO et le responsable de l'IED créent un lieu de travail où chaque employé peut s'épanouir et ressentir un véritable sentiment d'appartenance.

Leveraging Technology for an Inclusive Company Culture (Exploiter la technologie pour une culture d'entreprise inclusive)

Pour créer un environnement de travail inclusif, il faut non seulement faire preuve d'intelligence émotionnelle et de compétence culturelle, mais aussi disposer des bons outils. Lorsque vous planifiez la manière de créer un lieu de travail inclusif, appuyez-vous sur un outil tel que ClickUp pour les Teams RH pour simplifier les choses.

Voyons comment il contribue à développer une culture plus inclusive au travail.

Collaboration

ClickUp favorise la collaboration au sein de l'équipe. Ses fonctionnalités sont conçues pour assister et améliorer l'inclusion par le biais d'un travail d'équipe transparent. Voici quelques-unes des façons dont ClickUp favorise le travail d'équipe :

Collaborez et créez des documents étonnants, des wikis et d'autres documents stratégiques avec ClickUp Docs

Avec Documents ClickUp avec ClickUp Docs, les équipes RH peuvent facilement créer et partager des documents importants tels que les manuels des employés, les guides d'intégration et les supports de formation. La fonctionnalité de modification en cours en temps réel permet à chacun de contribuer à l'actualisation et à l'exactitude des informations.

De plus, les équipes peuvent facilement accéder à ces documents, les afficher et y laisser des commentaires et des suggestions, ce qui garantit l'intégration des commentaires et la fluidité des mises à jour.

Affichez, personnalisez et partagez votre travail dans le style qui vous convient avec ClickUp Views

Personnalisez l'affichage de votre travail avec ClickUp Views **Chaque vue est partageable et accessible à tous les membres de l'équipe, ce qui permet à chacun de travailler de la manière qui lui convient le mieux.

Les Objectifs aident les managers à suivre les performances, l'engagement et le développement des employés, en s'assurant que tous les membres de l'équipe sont alignés sur les objectifs de l'organisation.

Organisez des séances de remue-méninges en toute liberté et encouragez les équipes à apporter leur contribution grâce aux Tableaux blancs ClickUp

Transformez les idées de votre équipe avec Tableaux blancs ClickUp le tableau blanc ClickUp est un canal visuel partagé pour une collaboration en temps réel. Il permet de visualiser les processus et d'impliquer tout le monde grâce à des outils intuitifs de dessin à main levée. Ce type d'activité collaborative permet à tous les membres de l'équipe de participer.

Les tableaux blancs permettent également aux équipes RH de convertir directement les idées et les forfaits en tâches réalisables. Ainsi, les sessions de brainstorming peuvent passer sans problème à l'exécution du projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Mind-Maps.png Brainstorming sur la façon de construire un lieu de travail inclusif à l'aide des cartes mentales ClickUp /$$img/

Les cartes mentales ClickUp sont parfaites pour capturer les idées spontanées qui émergent souvent lors des sessions de brainstorming Cartes mentales ClickUp est également un outil fantastique pour rendre les brainstormings et les réunions virtuelles plus efficaces. Il vous permet d'organiser visuellement vos pensées et vos idées pour rendre la collaboration plus attrayante

Au lieu de vous contenter de discuter des idées lors d'une réunion, vous pouvez créer un visuel dynamique que tout le monde peut voir et auquel chacun peut contribuer. Intégrations ClickUp peuvent améliorer considérablement la collaboration et l'efficacité des équipes RH en centralisant diverses fonctions et outils RH au sein d'une plateforme unique.

Par exemple, l'intégration de ClickUp avec Slack permet aux équipes de créer des tâches directement à partir des discussions et de partager des mises à jour en temps réel. Cela réduit la nécessité de longs fils d'e-mails et garantit que tout le monde reste dans la boucle.

Transformez les messages Slack en tâches et commentaires - cliquez simplement sur " Plus d'actions " pour les ajouter à ClickUp !

Ces fonctionnalités rendent les installations de travail télétravail et hybrides plus efficaces en réunissant votre équipe, où qu'elle soit.

Reconnaissance

ClickUp vous offre plusieurs moyens de suivre les performances de votre équipe. Ceux-ci vous aident à comprendre les contributions qu'ils apportent et à reconnaître leurs efforts en conséquence.

Contrôler les objectifs de l'équipe et fixer des cibles pour les initiatives d'IED avec ClickUp Objectifs

Créer des suivis ClickUp Objectifs pour vous-même et votre équipe. Des échéances effacées, des cibles mesurables et un suivi automatique des progrès les aideront à rester sur la bonne voie, à atteindre les objets et à suivre leur progression.

Créez des tâches exploitables avec des jalons et des échéanciers définis pour votre équipe à l'aide de ClickUp Tasks

Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez planifier des projets, organiser des tâches et collaborer avec votre équipe en un seul endroit. Attribuez des tâches, fixez des paramètres et gardez tout le monde sur le suivi avec des responsabilités claires.

Vous aurez également un aperçu de la progression des tâches et des performances de votre équipe. Ainsi, vous pouvez facilement voir ce qui est Terminé, repérer les problèmes et faire les ajustements nécessaires pour que tout se passe bien.

Utiliser Modèle d'évaluation des performances de ClickUp pour identifier et suivre les performances de chaque employé sur une certaine période, fournir un retour d'information personnalisé et un mentorat, et reconnaître efficacement les employés pour leurs contributions.

Ce modèle vous permet de fixer des objectifs clairs, achevés par des échéanciers, afin que chacun sache ce qu'il doit faire. Il facilite même les évaluations à 360°, en recueillant les commentaires des responsables et des collègues et en affichant une vue d'ensemble des performances d'un employé.

L'engagement des employés

Le niveau d'enthousiasme et de dévouement de vos employés à l'égard de leur travail, des valeurs de votre entreprise et de leurs collègues est une représentation de l'engagement des employés. L'inclusivité influence fortement cet indicateur, car la diversité sur le lieu de travail favorise la collaboration, la confiance et un environnement de travail sain.

ClickUp contribue à stimuler l'engagement grâce à son intervalle de fonctionnalités pour l'embauche, l'onboarding et le développement des employés. Il propose des modèles RH gratuits pour les sondages sur l'engagement des salariés et les forfaits d'action.

Parmi ceux-ci, deux modèles majeurs se distinguent pour vous aider à améliorer l'engagement :

En utilisant ce modèle, vous pouvez :

Améliorer le moral, les performances et la loyauté des employés

Favoriser un sentiment de propriété et d'engagement

Améliorer la communication et la collaboration entre les services

Promouvoir une culture du retour d'information et de l'innovation

Le modèle facilite la collecte de commentaires en temps réel, ce qui le rend accessible sur n'importe quel appareil, ce qui est un énorme avantage pour les entreprises occupées.

Utilisez ce modèle pour :

Identifier les domaines d'amélioration du lieu de travail et de satisfaction des employés

Comprendre les besoins et les objectifs des employés

Fournir un retour d'information précieux pour la forme des politiques et des stratégies

Suivre les changements et les améliorations au fil du temps

Transparence

ClickUp favorise la transparence sur le lieu de travail en fournissant une vue claire de ce sur quoi tout le monde travaille. Il centralise la communication et la collaboration, permettant aux membres de l'équipe de partager facilement les mises à jour, de poser des questions et de fournir un retour d'information dans un environnement ouvert.

La gestion de projet dans ClickUp permet d'assigner clairement les tâches et les échéances afin que chacun connaisse ses responsabilités et puisse voir la progression des projets en cours.

Les différentes vues, telles que la Liste, le Tableau, le Calendrier et le Gantt, offrent un aperçu complet de l'avancement des tâches et des projets, ce qui minimise la confusion et maintient l'alignement de tous. ClickUp améliore également la transparence dans la définition et le suivi des objectifs grâce à Objectifs.

Cette combinaison de fonctionnalités contribue à créer un lieu de travail transparent et honnête où chacun est informé et engagé.

Favoriser un environnement de travail inclusif avec ClickUp

Savoir comment construire un environnement de travail inclusif n'est plus optionnel, c'est un must. Alors que la mondialisation est à son apogée et que de nombreux employés de la génération Z donnent la priorité aux valeurs inclusives et flexibles du lieu de travail, il est crucial de s'adapter rapidement.

Mon travail sur l'IED améliore la culture du travail, accroît l'engagement et améliore à la fois le retour sur investissement et la rétention des talents.

C'est la raison pour laquelle ClickUp répond parfaitement à vos besoins. Sa flexibilité et son vaste paramètre de fonctionnalités en font un excellent outil pour intégrer les valeurs de l'IED sur votre lieu de travail.

N'attendez pas.. inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

Frequently Asked Questions (FAQ)

La construction de l'inclusivité implique l'intégration de l'IED dans les valeurs fondamentales, l'utilisation d'un langage inclusif, la création d'Espaces sûrs, la collecte et la prise en compte du retour d'information, et la mise en œuvre d'une formation complète à la diversité.

Assurez l'assistance des dirigeants, adaptez les politiques à la diversité des besoins et reconnaissez équitablement les contributions.

**2. Quelles sont les quatre étapes de la création d'un lieu de travail inclusif ?

Les quatre étapes sont les suivantes :

Obtenir l'adhésion de la haute direction pour donner la priorité à l'inclusivité

Intégrer l'IED dans les principes et valeurs de base

Utiliser un langage inclusif et créer des espaces sûrs pour les employés issus de la diversité

Recueillir les réactions et mettre en œuvre une formation complète sur la diversité

Les individus peuvent y contribuer en adoptant des comportements et un langage inclusifs, en participant à des formations sur la diversité, en assistant à la création d'Espaces sûrs, en fournissant un retour d'information et en reconnaissant équitablement les contributions.

Vous pouvez également vous engager activement dans des initiatives en faveur de l'inclusion et plaider pour des politiques qui favorisent l'inclusion.