Comment mettre en œuvre des stratégies de recrutement axées sur la diversité pour réimaginer les viviers de talents ?

Tout le monde souhaite faire partie d'une équipe dont tous les membres sont sur la même longueur d'onde. Cela permet de concentrer les efforts, d'aligner l'équipe et d'accomplir le travail.

Cependant, imaginez à quel point le lieu de travail serait ennuyeux si nous étions tous pareils ! Après tout, un peu de diversité peut faire des merveilles. Pensez à toutes les nouvelles perspectives, aux idées nouvelles et créatives et aux étincelles d'innovation qui animeront les séances de brainstorming. Sortir des sentiers battus n'est qu'un des nombreux avantages d'une main-d'œuvre diversifiée. Une équipe hétérogène est comme une boîte de crayons de couleur, chaque nuance apportant une nouvelle dimension à une œuvre d'art.

Voici une plongée en profondeur dans le recrutement diversifié et ses effets sur la culture d'entreprise.

Principes de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) dans le recrutement

Le concept de diversité, d'équité et d'inclusion (DEI) trouve ses origines au milieu des années 1960. Le monde se trouvait alors à un point d'inflexion social et juridique avec l'introduction des lois sur l'égalité en matière d'emploi et de la discrimination positive. Les entreprises devaient mettre en place des bureaux intégrés et non discriminatoires pour accueillir des personnes d'origines socio-économiques et raciales diverses.

Dans les années 1980 et 1990, la Objectifs de l'IED pour le travail s'est étendue à différents groupes identitaires, dont les communautés religieuses, ethniques et LGBTQIA+. Dans les années 2000, le champ d'application de l'IED s'est encore élargi pour inclure les personnes handicapées. Aujourd'hui, la diversité couvre divers aspects tels que l'âge, le niveau d'éducation, la situation géographique, la culture, les compétences et bien d'autres encore.

Grâce à cette évolution intersectionnelle, l'IED a toujours été un moyen d'aborder les injustices sociales et d'entamer un dialogue à ce sujet dans le monde de l'entreprise. Des facteurs tels que la mondialisation et la connectivité donnent un élan supplémentaire à ces efforts.

Dans le contexte actuel, l'IED ne consiste pas seulement à avoir des équipes diversifiées. Elle implique l'élaboration d'une stratégie de recrutement axée sur la diversité, le maintien de pratiques de recrutement équitables, l'instauration d'un environnement de travail favorable et la garantie d'une chance égale de réussite pour tous.

Qu'est-ce que le recrutement axé sur la diversité?

Parmi les différents éléments de l'IED, nous nous concentrerons aujourd'hui sur un aspect : la diversité. Plus précisément, le recrutement axé sur la diversité.

Le recrutement axé sur la diversité consiste à attirer et à embaucher des candidats qualifiés issus de milieux différents. Cela va au-delà de la constitution d'une main-d'œuvre diversifiée. Il s'agit de développer un processus de recrutement juste, impartial et équitable qui recherche activement des talents parmi les groupes sous-représentés de la société.

Importance de la diversité dans le recrutement

Disposer d'une main-d'œuvre diversifiée n'est pas seulement une pratique qui donne bonne conscience. Lorsqu'il est bien fait, le recrutement diversifié peut être un outil stratégique qui profite aussi bien aux employés qu'aux entreprises. Voici une analyse de l'importance d'une stratégie de recrutement diversifiée :

Accès à un plus grand vivier de talents

Les stratégies de recrutement diversifié vous permettent d'atteindre des demandeurs d'emploi hautement qualifiés issus de différents milieux. Vous élargissez ainsi vos options et augmentez vos chances d'embaucher quelqu'un qui correspond parfaitement à vos attentes parfaite pour votre organisation. Dans le même temps, de plus en plus de personnes sont prêtes à travailler pour des entreprises engagées dans l'IED. Étant donné que huit candidats sur dix veulent travailler pour des entreprises qui valorisent les engagements DEI, cela fait de votre organisation un aimant à talents.

Résolution innovante des problèmes

Une équipe diversifiée aborde les problèmes avec diversité. Il peut s'agir d'une diversité de pensées, de perspectives, d'expériences, d'opinions, de cultures, de croyances, de compétences, etc. Les séances de brainstorming qui en résultent apportent innovation et créativité à la résolution des problèmes.

Décision multidimensionnelle

La diversité de pensée renforce la prise de décision. En prenant en compte différents points de vue, les équipes diversifiées peuvent tenir compte de préjugés inconscients ou d'angles morts qui, autrement, passeraient inaperçus. Elles évaluent les différents aspects d'une situation avant de prendre une décision, ce qui rend le processus plus réfléchi et plus efficace. Il n'est donc pas surprenant que les équipes diversifiées prennent des décisions plus intelligentes neuf fois sur dix !

Plus d'engagement et de fidélisation des employés

La recherche active de candidats diversifiés témoigne d'un engagement en faveur des objectifs de l'IED. Un lieu de travail diversifié offre un environnement de travail inclusif qui valorise, respecte et reconnaît les contributions uniques de chacun. Cela crée un sentiment d'appartenance chez vos employés, augmentant l'engagement et attirant davantage de candidats diversifiés.

Réputation de la marque améliorée

Les entreprises diversifiées reflètent les clients du monde réel qu'elles servent. C'est plus qu'un simple renforcement de la marque, c'est un exemple pratique de l'engagement de votre entreprise en faveur de l'inclusion. Par exemple, les messages sur la diversité obtiennent près de deux fois plus d'engagement sur LinkedIn qu'un message moyen d'une entreprise. De même, 60 % des consommateurs considèrent l'IED comme importante et achèteront aux entreprises qui soutiennent ces objectifs.

Avantage concurrentiel dans un contexte de mondialisation

Un monde de plus en plus interconnecté exige une main-d'œuvre plus diversifiée qui comprend les différentes cultures. Une équipe diversifiée avec une perspective globale comprend les nuances du développement de produits et de services qui résonnent avec les groupes ciblés. Qu'il s'agisse d'une sensibilité culturelle ou d'une compréhension de niche des conditions du marché, les équipes diversifiées fournissent 2.un flux de trésorerie 5 fois plus élevé par employé et 35% de productivité en plus que les entreprises moins diversifiées. Ces chiffres témoignent à eux seuls de l'avantage concurrentiel de l'entreprise.

Le pouvoir du génie collectif

La diversité ne se limite pas à la race, au sexe ou à l'origine ethnique. Elle prend également en compte les différentes expériences, les antécédents, les types de personnalité, les capacités physiques et cognitives, etc. Imaginez que vous associez un extraverti à un introverti dans le cadre d'un projet. L'extraverti peut naturellement s'orienter vers la gestion de l'engagement des parties prenantes, la collaboration au sein de l'équipe et la communication. De même, l'introverti peut aimer et exceller dans l'élaboration de stratégies, l'analyse réfléchie et la production d'informations riches. À eux deux, ils disposent des éléments nécessaires à la réussite d'un projet. Cette corrélation entre le recrutement de personnes issues de la diversité et les performances de l'entreprise est mise en évidence par le fait que les entreprises dont les dirigeants sont issus de la diversité ont 25 % de chances supplémentaires d'être plus rentables que leurs homologues moins diversifiés.

Accès à de nouveaux marchés et opportunités

La diversité des employés est un moyen de pénétrer de nouveaux marchés ou de tester des opportunités inexploitées. Par exemple, une équipe géographiquement et ethniquement homogène aura une compréhension culturelle limitée lorsqu'elle pénétrera le segment de marché dans une nouvelle région. Par exemple, votre équipe produit basée aux États-Unis ne comprendra peut-être pas les nuances du lancement d'un produit au Japon.

Il en va de même pour votre équipe de marketing. Toute équipe qui manque de diversité, que ce soit sur le plan démographique, des aptitudes et des compétences ou des capacités, risque de ne pas être en mesure de tirer parti de nouvelles opportunités. Dans de tels contextes, une équipe diversifiée peut s'avérer utile pour prendre des décisions équilibrées concernant les stratégies commerciales et s'aventurer dans des territoires inexplorés avec une confiance accrue.

Créer une stratégie de recrutement axée sur la diversité : Un guide rapide

La Harvard Business Review a publié un excellent article sur la cinq étapes de la maturité de l'IED . Nous avons appliqué cette méthode pour élaborer une stratégie globale de recrutement axée sur la diversité afin de constituer une main-d'œuvre véritablement diversifiée.

Voici comment créer un processus de recrutement diversifié :

Étape 1 : Sensibilisation

Au cours de cette étape, les entreprises s'ouvrent à l'idée d'adopter la diversité en comprenant son importance et ses avantages. Plutôt que de traiter les initiatives de diversité comme une activité périphérique, elles s'efforcent d'en faire une idée centrale avec le recrutement diversifié.

Au stade de la prise de conscience, les efforts de recrutement en faveur de la diversité sont minimaux. Ils s'appuient encore sur les canaux traditionnels pour trouver des talents et n'ont pas de stratégie tangible pour cibler des candidats diversifiés.

Voici ce que vous pouvez faire :

Obtenir l'adhésion de la direction et intégrer la diversité comme un élément de la culture d'entreprise

Formuler des objectifs clairs et réalisables en matière d'IED et les publier sur le site web de l'entreprise, sur les réseaux sociaux, etc.

Examiner la diversité globale dans les équipes existantes et identifier celles qui bénéficieront de candidats plus diversifiés

Étape 2 : Conformité

À ce stade, l'accent est mis sur le maintien de la conformité légale. À ce titre, les entreprises appliqueront les lois antidiscriminatoires et les réglementations en matière d'égalité des chances tout au long du processus de recrutement.

Pour ce faire, vous devez prendre les mesures suivantes :

Former les responsables du recrutement à identifier et à attirer des talents d'origines diverses

Rédiger des descriptions de poste claires et concises en utilisant un langage inclusif afin d'éliminer les préjugés inconscients

Publier ces offres d'emploi sur des tableaux d'affichage, des sites web et des forums de recrutement généralistes afin d'attirer des candidats divers

Étape 3 : Tactique

Une fois que les entreprises ont pris de l'élan en faveur du recrutement de personnes issues de la diversité, elles peuvent commencer à le mettre en œuvre en tant qu'avantage tactique. Jusqu'à présent, l'engagement en faveur de la diversité a suivi un flux descendant. Mais c'est ici que vous inversez le scénario et que vous travaillez à un niveau plus local en utilisant une approche ascendante. Vous allez de département en département ou vous vous concentrez sur des viviers de talents ciblés pour injecter de la diversité dans votre main-d'œuvre.

Cela implique

Sensibiliser le personnel à la nécessité de la diversité et appliquer les politiques de l'organisation contre la discrimination

Établir des partenariats avec des organisations axées sur la diversité afin de répondre aux besoins des groupes sous-représentés

Participer à des salons de l'emploi, des conférences et d'autres événements ciblés qui attirent des candidats diversifiés répondant à vos besoins

Étape 4 : intégrée

C'est ici que vous verrez la diversité et l'inclusion s'assimiler au processus de recrutement. Elles serviront de valeurs fondamentales tout au long du processus, depuis l'attraction des talents jusqu'à la sélection des candidats, en passant par la sélection des candidats la conception des activités d'intégration des employés à la création d'un environnement accueillant.

Au fur et à mesure que la diversité devient une seconde nature pour l'équipe de recrutement, elle peut la renforcer :

En documentant les stratégies de recrutement axées sur la diversité, qui couvrent les pratiques de sélection, d'entretien et d'intégration

Présenter l'engagement des dirigeants en faveur de l'IED par le biais d'articles sur le leadership éclairé, d'événements, etc

Dispenser une formation sur les préjugés inconscients à tous les responsables du recrutement afin de prévenir les préjugés dans le recrutement

Étape 5 : durable

Cette étape marque la maturité d'une stratégie de recrutement axée sur la diversité. Les objectifs de l'IED sont pleinement ancrés dans le lieu de travail, et il s'agit maintenant de continuer à faire avancer les choses. Le processus de recrutement peut désormais attirer et retenir une réserve de talents plus diversifiée. Pour maintenir cet élan, vous pouvez prendre les mesures suivantes :

Utiliserdes outils de recrutement et une analyse fondée sur des données pour contrôler et mesurer l'efficacité de votre stratégie de recrutement axée sur la diversité

Impliquer les groupes de ressources des employés dans le recrutement afin d'identifier les domaines à améliorer, de partager des idées et d'entrer en contact avec des candidats potentiels issus de leurs groupes communautaires

Se tenir informé des meilleures pratiques et des nouvelles tendances en matière de recrutement de personnes issues de la diversité et affiner en permanence le processus

12 stratégies de recrutement axées sur la diversité pour améliorer le processus d'embauche

Nous avons parlé de l'élaboration d'une stratégie de recrutement axée sur la diversité à un niveau plus élevé. Cependant, plusieurs activités se déroulent sous le capot. Voici quelques stratégies de recrutement axées sur la diversité qui renforcent les objectifs généraux de l'IED :

Célébrer la diversité sur le lieu de travail comme une marque d'employeur

célébrer la diversité sur le lieu de travail en tant que marque d'employeur via_

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de l'entreprise pour les personnes handicapées https://unsplash.com/photos/five-human-hands-on-brown-surface-LjqARJaJotc?utm\_content=creditCopyText&utm\_medium=referral&utm\_source=unsplash Unsplash /%href/

La célébration publique de la diversité met en évidence votre engagement en faveur des objectifs de l'IED. Les campagnes de promotion de la marque employeur sont particulièrement efficaces pour attirer des candidats talentueux qui accordent de l'importance à l'IED. Elles renforcent votre réputation en tant qu'espace de travail désirable et l'ouvrent à divers groupes de candidats qualifiés issus de milieux différents. C'est une situation gagnant-gagnant : vous attirez les meilleurs talents et ils apportent leur contribution grâce à la diversité de leurs points de vue.

Conseils de mise en œuvre

Mettez en valeur la diversité de vos employés dans le contenu de votre entreprise, dans votre brochure, sur votre site web et dans les médias sociaux

Faites la promotion de vos initiatives et de vos réussites en matière d'IED dans votre matériel de promotion de l'image de marque de l'employeur

Établissez des partenariats avec des organisations axées sur la diversité et des groupes de ressources pour les employés afin de parrainer ou d'organiser des événements liés à la diversité

Vérifiez l'inclusivité de vos offres d'emploi

Saviez-vous que le langage utilisé dans vos offres d'emploi pouvait faire obstacle à la diversité ? Oui ! Les préjugés inconscients reflétés par le langage utilisé dans les offres d'emploi peuvent décourager les candidats les plus divers de postuler. Par exemple, des termes masculins tels que "défi", "indépendant" et "agressif" peuvent dissuader les femmes de postuler, même si elles sont tout à fait qualifiées pour le poste !

Conseils de mise en œuvre

Mettez l'accent sur les compétences et l'expérience requises pour le poste plutôt que de donner une description stéréotypée du candidat idéal

Remplacer les phrases d'accroche et les qualifications floues et ambiguës par des descriptions de poste clairement définies

Recherchez activement des candidats issus de la diversité en l'indiquant explicitement dans votre offre d'emploi plutôt que d'attendre qu'ils suivent les signes

Cibler des sources de talents diversifiés

Ne vous limitez pas aux canaux traditionnels. En diversifiant votre recherche à travers une gamme variée de canaux et de sources de talents, vous avez accès à des démographies et communautés spécifiques sous-représentées dans votre main-d'œuvre existante. Vous augmentez ainsi vos chances de découvrir des personnes qui apportent des perspectives et des expériences diverses à votre équipe.

Conseils de mise en œuvre

Établissez des partenariats avec des organisations professionnelles axées sur la diversité, des sites d'offres d'emploi ou des établissements d'enseignement supérieur afin d'attirer des candidats plus diversifiés

Participez à des salons de l'emploi, à des manifestations et à des conférences ciblant un bassin de candidats diversifiés afin d'atteindre ces demandeurs d'emploi

Travailler avec des groupes de ressources pour les employés afin de faire passer le message au sein de leurs réseaux professionnels

Encourager les recommandations des employés

Et si nous vous disions que votre réseau existant est la porte d'entrée d'une main-d'œuvre plus diversifiée ? Vous nous avez entendus. Les employés issus de la diversité sont plus susceptibles de recommander des candidats compétents ayant des antécédents et des expériences similaires, même s'ils ne sont pas activement à la recherche d'un nouvel emploi ! Cela vous permet d'embaucher un plus grand nombre de candidats tout en augmentant les chances de trouver le bon candidat pour un poste spécifique, la culture du lieu de travail et les objectifs de l'IED !

Conseils de mise en œuvre

Élaborez un programme de recommandation des employés et diffusez-le dans l'ensemble de votre organisation. Définissez des lignes directrices claires sur les types de candidats à recommander pour la diversité

Formez les responsables du recrutement à la manière d'encourager et de gérer les candidatures des employés de manière inclusive

Offrez des incitations aux employés qui recommandent avec succès des candidats, en particulier s'ils atteignent vos objectifs en matière d'IED

Offrir des stages aux groupes sous-représentés

Constituez un vivier de talents diversifiés pour l'avenir en proposant des stages aux étudiants issus de programmes ayant mis en place de solides initiatives en faveur de la diversité. Ils bénéficient ainsi d'une expérience professionnelle précieuse et d'une exposition au monde réel qui leur permettent d'affiner leurs compétences. Cela permet également de constituer des contacts précoces, en vous permettant de découvrir des talents avant qu'ils n'entrent sur le marché du travail ! Cet investissement précoce renforce votre réseau de candidats diversifiés et prometteurs qui connaissent votre organisation.

Conseils de mise en œuvre

Créez des programmes de stages qui offrent une expérience précieuse dans le cadre de projets concrets

Établissez des partenariats avec des établissements d'enseignement supérieur et des universités dotés d'un solide programme de promotion de la diversité

Communiquer clairement les possibilités de carrière et les opportunités à l'issue du stage

Exploiter l'IA pour examiner les CV

La technologie peut aider le recrutement axé sur la diversité à atténuer les préjugés inconscients. Les outils d'intelligence artificielle peuvent analyser les CV à la recherche de mots-clés relatifs aux compétences et aux qualifications correspondant à la description du poste et sélectionner les candidats potentiels. Les recruteurs peuvent ainsi consacrer plus de temps à l'examen approfondi des candidats présélectionnés afin d'évaluer leurs compétences, leur expertise, leurs réalisations et leur adéquation culturelle.

Conseils de mise en œuvre

ChoisissezOutils d'IA pour le recrutement pour évaluer les CV en aveugle et se concentrer sur les compétences et l'expérience plutôt que sur des valeurs subjectives

Compléter la sélection par l'IA par un examen humain des CV en aveugle afin d'atténuer les biais de l'IA

Contrôler l'efficacité de l'outil d'IA et, le cas échéant, le recycler et le recalibrer

Conduire des entretiens à l'aveugle

Un processus d'entretien à l'aveugle réduit l'influence des préjugés inconscients fondés sur la race, le sexe, l'âge, etc. La suppression de toute information permettant d'identifier le candidat avant l'entretien garantit que l'évaluation se concentre uniquement sur ses compétences, ses capacités et sa performance lors de l'entretien. En se concentrant sur les réponses du candidat, sur sa capacité à répondre aux questions et à résoudre les problèmes, les enquêteurs lui offrent une chance équitable de progresser dans le processus d'embauche.

Conseils de mise en œuvre

Avant l'entretien, expurgez les CV de toute information ou détail permettant d'identifier le candidat

Suivre un format d'entretien structuré avec des critères d'évaluation bien définis applicables à tous les candidats

Constituer un panel d'entretien diversifié avec une représentation appropriée et le former à mener des entretiens impartiaux

Injecter des candidats divers dans le vivier de talents

La définition d'objectifs clairs en matière de diversité et de représentation garantit que l'équipe chargée du recrutement prend activement en considération les candidats qualifiés issus de milieux divers. Le maintien d'un bon ratio de candidats diversifiés garantit également que vous ne vous contentez pas de cocher votre liste de contrôle DEI, mais que vous embauchez réellement ceux qui correspondent aux exigences spécifiques du poste.

Conseils de mise en œuvre

Fixez des objectifs clairs en matière de représentation de la diversité à chaque étape du processus de recrutement et de l'effectif

Garder les options ouvertes pourl'évolution verticale et latérale de la carrière des employés diversifiés

Explorer les possibilités de convertir les stages et les postes temporaires par cooptation en carrières à long terme

Développer des politiques d'entreprise équitables et inclusives

Pour soutenir les employés issus de la diversité, les entreprises doivent élaborer des politiques solides en matière de traitement non discriminatoire, de possibilités d'avancement professionnel et de lieux de travail inclusifs. Il peut s'agir d'offrir des congés pour les fêtes religieuses ou de rendre le lieu de travail accessible aux fauteuils roulants. Ces considérations modestes mais significatives créent un sentiment d'appartenance et favorisent l'égalité des chances pour tous. Le sentiment de valorisation et de respect qui en résulte contribue également à la rétention des talents et à l'engagement des employés

Conseils de mise en œuvre

Réviser et mettre à jour les politiques de l'entreprise en matière d'inclusion, telles que les congés parentaux, les modalités de travail flexibles, etc.

Organiser régulièrement des sessions de formation pour sensibiliser l'ensemble du personnel, y compris l'équipe dirigeante, à l'IED et à la culture

Mettre en place des canaux clairs pour signaler et traiter toute forme de discrimination sur le lieu de travail

Fournir une formation et un mentorat

La formation et le mentorat peuvent aider votre personnel diversifié à relever des défis spécifiques tout en contribuant à l'avancement de leur carrière. La formation renforce ou complète leurs compétences existantes, tandis que les programmes de mentorat mettent en relation des professionnels expérimentés avec des mentorés. Ces deux types de programmes contribuent à préparer les employés à de futures fonctions de direction et jouent également un rôle essentiel dans la rétention des talents.

Conseils de mise en œuvre

Proposer des programmes de formation et de renforcement des capacités axés sur l'évolution de carrière et les compétences en matière de leadership

Organiser des programmes de mentorat qui associent des employés divers à des mentors expérimentés ou à des leaders de l'innovation

Suivre et évaluer le succès des programmes de formation et de mentorat et procéder aux ajustements nécessaires

Tirer parti des réseaux de diversité

L'établissement de liens avec des réseaux diversifiés dans votre secteur d'activité vous permet d'accéder à un groupe cible plus large. Ces réseaux peuvent être des organisations professionnelles ou des groupes d'anciens élèves qui se concentrent sur les groupes démographiques sous-représentés. Le soutien que vous leur apportez reflète votre engagement en faveur de la diversité tout en attirant des candidats qualifiés et diversifiés.

Conseils de mise en œuvre

Établissez des relations avec des groupes dédiés à la diversité. Établissez une forte présence sur des sites d'emploi diversifiés tels que Pride Careers, Honest Jobs, Recruit Disability, Hire Autism, etc.

Partager les offres d'emploi avec ces partenaires de la diversité afin d'amplifier et de faire connaître les postes à pourvoir

Encourager les employés issus de la diversité à se joindre et à participer activement aux événements et activités du réseau de la diversité

Mettre en place des mécanismes de retour d'information

Recueillir les réactions des candidats est une pratique courante pour améliorer le cycle de recrutement. Les commentaires des candidats issus de la diversité peuvent aider à identifier les domaines d'amélioration de vos pratiques d'embauche inclusives et de l'expérience des candidats. Cela permet d'entamer un dialogue ouvert et honnête en présentant des idées d'amélioration du processus.

Conseils de mise en œuvre

Envoyez des enquêtes anonymes à tous les candidats une fois le recrutement terminé

Mener des entretiens de départ avec divers candidats afin de comprendre leurs difficultés spécifiques

Examiner régulièrement le retour d'information et l'intégrer dans l'ajustement des pratiques de recrutement

Il n'existe pas de mesures ou de formules normalisées pour mesurer la diversité sur le lieu de travail. Les organisations doivent concevoir leurs propres programmes et méthodologies pour prendre le pouls de la diversité.

Cela dit, il existe quelques façons de procéder :

Comparez les données démographiques des personnes qui postulent à un emploi et de celles qui sont embauchées. Analysez également les équipes qui présentent une homogénéité en termes d'âge, de formation, de sexe, d'origine ethnique, etc. Cela peut mettre en évidence un éventuel biais dans le recrutement Évaluez la composition de votre équipe de direction par rapport à celle de l'équipe de gestion ou de l'équipe junior. Vous constaterez peut-être que la première est beaucoup moins diversifiée, ce qui signifie que vous devrez peut-être vous concentrer sur la diversité des recrutements dans les postes de direction Réalisez des enquêtes auprès des employés. Analysez les indicateurs relatifs à la satisfaction au travail et à l'inclusion et mettez-les en corrélation avec les paramètres de diversité. Cela permet de savoir ce que les employés pensent de leur travail dans votre entreprise, en particulier sous l'angle de la diversité

Une fois que vous avez acquis cette compréhension de base, vous pouvez utiliser les indicateurs clés de performance pour quantifier la diversité. Ces ICP peuvent contribuer à améliorer la diversité par le biais d'un recrutement intentionnel. En voici quelques-uns

Démographie des candidats : Évaluez l'inclusivité du cycle de recrutement en mesurant la diversité des candidats en termes d'âge, d'ethnicité, d'expérience, etc. Certains groupes sont-ils plus susceptibles d'être recrutés même s'il existe de meilleurs candidats ?

: Évaluez l'inclusivité du cycle de recrutement en mesurant la diversité des candidats en termes d'âge, d'ethnicité, d'expérience, etc. Certains groupes sont-ils plus susceptibles d'être recrutés même s'il existe de meilleurs candidats ? Constitution de l'équipe : Évaluez les équipes existantes. Certains groupes sont-ils surreprésentés ? Les équipes sont-elles identiques les unes aux autres ?

: Évaluez les équipes existantes. Certains groupes sont-ils surreprésentés ? Les équipes sont-elles identiques les unes aux autres ? Représentation : Comparez la composition de votre équipe ou de l'ensemble de l'organisation par rapport à la communauté locale ou à des entreprises similaires dans le même secteur d'activité. Certains groupes sont-ils sous-représentés par rapport à la communauté ou à l'industrie ?

: Comparez la composition de votre équipe ou de l'ensemble de l'organisation par rapport à la communauté locale ou à des entreprises similaires dans le même secteur d'activité. Certains groupes sont-ils sous-représentés par rapport à la communauté ou à l'industrie ? Voies de promotion : Identifiez les schémas de promotion afin d'évaluer l'équité des possibilités d'avancement. Les groupes sous-représentés ont-ils moins de chances d'être promus ?

: Identifiez les schémas de promotion afin d'évaluer l'équité des possibilités d'avancement. Les groupes sous-représentés ont-ils moins de chances d'être promus ? Parité salariale : Surveillez les écarts éventuels de salaires et autres avantages entre les différents groupes

: Surveillez les écarts éventuels de salaires et autres avantages entre les différents groupes Rétention des employés : Concentrez-vous sur les tendances en matière d'attrition des employés issus de milieux divers. Le taux de départ des employés issus de la diversité est-il plus élevé ? Mener des entretiens de départ pour comprendre les raisons possibles de ce phénomène

: Concentrez-vous sur les tendances en matière d'attrition des employés issus de milieux divers. Le taux de départ des employés issus de la diversité est-il plus élevé ? Mener des entretiens de départ pour comprendre les raisons possibles de ce phénomène Engagement des employés : Mesurez les taux d'engagement des employés et leur sentiment général au moyen d'enquêtes et de retours d'information. Observez-vous des variations significatives ?

: Mesurez les taux d'engagement des employés et leur sentiment général au moyen d'enquêtes et de retours d'information. Observez-vous des variations significatives ? La démographie des clients : Bien qu'elle ne soit pas directement liée à la diversité de la main-d'œuvre, elle reflète l'attitude générale à l'égard d'une organisation. Une main-d'œuvre diversifiée peut vous aider à attirer un public plus large

Outils, technologies et plateformes pour le recrutement de la diversité

A journée dans la vie d'un directeur des ressources humaines est déjà chaotique. Vous devriez adopter les outils, les technologies et les plateformes qui peuvent alléger votre charge de travail, en particulier lorsqu'il s'agit de recrutement. Le fait que ces outils favorisent la diversité est un avantage méconnu !

Dans cette optique, voici quelques outils, technologies et plateformes que vous pouvez utiliser pour recruter des candidats diversifiés :

Plateformes de gestion de projet : Les plateformes de gestion de projet peuvent être utilisées pour créer et gérer un pipeline de recrutement diversifié. Les plateformes de gestion de projet peuvent être utilisées pour créer et gérer un pipeline de recrutement diversifiélogiciel d'intégration-Tout cela en gardant un œil sur la diversité - les outils de gestion de projet peuvent faire tout cela

: Les plateformes de gestion de projet peuvent être utilisées pour créer et gérer un pipeline de recrutement diversifié. Les plateformes de gestion de projet peuvent être utilisées pour créer et gérer un pipeline de recrutement diversifiélogiciel d'intégration-Tout cela en gardant un œil sur la diversité - les outils de gestion de projet peuvent faire tout cela Technologie de l'IA : Outils d'IA pour les RH peuvent aider à éliminer les préjugés des offres d'emploi, à promouvoir l'adoption d'un langage inclusif et à sélectionner les CV sur la base d'un ensemble prédéfini de compétences et de qualifications.

: Outils d'IA pour les RH peuvent aider à éliminer les préjugés des offres d'emploi, à promouvoir l'adoption d'un langage inclusif et à sélectionner les CV sur la base d'un ensemble prédéfini de compétences et de qualifications. Les plateformes d'apprentissage de l'IED : Elles proposent des modules de formation sur des sujets tels que les préjugés inconscients, les microagressions, la culture inclusive, etc. qui peuvent être particulièrement utiles à l'équipe chargée du recrutement

: Elles proposent des modules de formation sur des sujets tels que les préjugés inconscients, les microagressions, la culture inclusive, etc. qui peuvent être particulièrement utiles à l'équipe chargée du recrutement Logiciel de reconnaissance des employés : Logiciel de reconnaissance des employés reconnaît publiquement les réalisations des employés et les met en valeur. Cela encourage la diversité des employés et donne l'exemple d'une culture qui valorise la diversité

: Logiciel de reconnaissance des employés reconnaît publiquement les réalisations des employés et les met en valeur. Cela encourage la diversité des employés et donne l'exemple d'une culture qui valorise la diversité Outils d'évaluation des compétences : Ces outils évaluent les candidats sur la base de leurs compétences et de leurs aptitudes. Cela réduit les préjugés liés à l'évaluation traditionnelle des CV et peut même aider à identifier des candidats potentiels qui n'ont peut-être pas les antécédents conventionnels pour ce poste

: Ces outils évaluent les candidats sur la base de leurs compétences et de leurs aptitudes. Cela réduit les préjugés liés à l'évaluation traditionnelle des CV et peut même aider à identifier des candidats potentiels qui n'ont peut-être pas les antécédents conventionnels pour ce poste Systèmes de suivi des candidats : Les systèmes de suivi des candidats (ATS) apportent de la transparence et de la responsabilité dans le processus de recrutement. En outre, ils peuvent contribuer au recrutement de personnes issues de la diversité grâce à l'examen à l'aveugle des CV, à l'intégration avec des sites d'offres d'emploi diversifiés, etc.

: Les systèmes de suivi des candidats (ATS) apportent de la transparence et de la responsabilité dans le processus de recrutement. En outre, ils peuvent contribuer au recrutement de personnes issues de la diversité grâce à l'examen à l'aveugle des CV, à l'intégration avec des sites d'offres d'emploi diversifiés, etc. Logiciel de gestion des employés : Logiciel de gestion des employés peut faciliter l'analyse des données relatives à la diversité. En suivant les indicateurs de diversité dans l'ensemble de l'organisation et tout au long du cycle de vie de l'employé, les entreprises peuvent identifier les domaines d'amélioration en matière de rétention et de promotion des talents du point de vue de la diversité

: Logiciel de gestion des employés peut faciliter l'analyse des données relatives à la diversité. En suivant les indicateurs de diversité dans l'ensemble de l'organisation et tout au long du cycle de vie de l'employé, les entreprises peuvent identifier les domaines d'amélioration en matière de rétention et de promotion des talents du point de vue de la diversité plateformes de partenaires ERG : Ces plateformes mettent en relation les entreprises avec des partenaires ERG représentant la diversité en termes de race, d'ethnicité, de sexe, d'âge, de culture, etc. Elles sont utiles pour les efforts de recrutement et de sensibilisation ciblés

ClickUp : Votre allié pour les recrutements axés sur la diversité

Saviez-vous que vous pouvez utiliser ClickUp pour renforcer vos initiatives en matière de diversité et d'inclusion ?

Oui ! ClickUp est un outil très polyvalent et diversifié (jeu de mots) qui peut vous aider à améliorer votre diversité de la manière suivante :

Rédiger des offres d'emploi inclusives

rédiger des offres d'emploi inclusives à l'aide de ClickUp Brain ClickUp Brain est un puissant gestionnaire de connaissances, un gestionnaire de projet et un assistant de rédaction. Vous pouvez utiliser ce dernier pour rédiger des offres d'emploi exemptes de préjugés. Utilisez-le pour rédiger des descriptions de poste bien définies qui ne laissent aucune place à l'ambiguïté. En même temps, il met en évidence la culture de diversité et d'inclusion de votre entreprise en présentant les qualités qui rendent votre lieu de travail juste, équitable et inclusif.

Standardiser l'évaluation des candidats

utilisez les tableaux blancs Clickup pour créer un organigramme de recrutement

ClickUp vous aide à standardiser le recrutement de multiples façons. Vous pouvez utiliser Tableaux blancs ClickUp pour créer des organigrammes et des cartes mentales afin de définir et de documenter le processus. Cela permet aux parties prenantes, telles que les équipes de recrutement et d'approvisionnement, les jurys d'entretien, etc. de se retrouver sur la même longueur d'onde. De même, vous pouvez utiliser ClickUp Brain pour examiner à l'aveugle les CV afin de lutter contre les préjugés inconscients. Vous pouvez également utiliser ClickUp Docs d'élaborer et de diffuser une grille d'entretien standardisée afin de garantir une évaluation équitable et cohérente des candidats.

Mesurer et rationaliser le recrutement

suivre le processus de recrutement à l'aide de tableaux de bord interactifs_

Le tableau de bord entièrement personnalisable et interactif de Tableau de bord sur ClickUp offre une vue d'ensemble du processus de recrutement. Vous pouvez l'utiliser pour vous tenir au courant de l'état d'avancement du cycle de recrutement ou pour suivre les indicateurs clés, en particulier dans le domaine de la diversité. Vous pouvez même demander à ClickUp Brain de partager l'état d'une tâche, de l'assigner ou de définir des échéances. Ce suivi et cette gestion proactifs permettent d'affiner les stratégies à la volée et de développer un vivier de talents plus diversifié.

Gestion des employés

Gérer les performances des employés avec les modèles d'évaluation des performances de ClickUp

Le rôle de ClickUp va au-delà du recrutement. Vous pouvez utiliser ClickUp pour les ressources humaines de bout en bout de bout en bout. De l'orchestration des activités d'intégration à la conduite des évaluations de performance, en passant par la mesure des indicateurs de diversité et la facilitation de la communication et de la collaboration entre les équipes, ClickUp est un guichet unique pour la gestion des employés. Télécharger ce modèle

Mettre à profit une expertise éprouvée

Avec ClickUp, vous n'avez pas besoin de partir de zéro. Utilisez une expertise éprouvée grâce à des modèles RH gratuits développés pour la gestion des talents, les initiatives d'IED et la normalisation des processus.

Explorez une riche bibliothèque de modèles adaptés à vos différents besoins. En voici quelques-uns pour commencer :

Rassemblez l'ensemble du processus de recrutement sur une seule page avec le modèle ClickUp Recruiting and Hiring

Modèle ClickUp pour le recrutement et l'embauche : Gérez les recrutements avec le modèle de dossier de recrutement et d'embauche. Il contient des outils pour créer des offres d'emploi, accepter des candidatures simplifiées, suivre les candidats et normaliser les évaluations afin de rendre le recrutement plus efficace et plus organisé Télécharger ce modèle

Gagnez du temps et de l'énergie avec le document de stratégie de recrutement hautement personnalisable de ClickUp

Modèle ClickUp pour la documentation sur la stratégie de recrutement : Ce modèle permet de centraliser toutes les activités de recrutement. Il permet de définir des objectifs, d'établir des profils de candidats, de planifier les étapes du recrutement et de suivre les progrès accomplis pour obtenir des résultats cohérents. Télécharger ce modèle

Rendez le recrutement intuitif avec des tâches automatisées pour chaque candidat en utilisant le modèle Embaucher des candidats de ClickUp

Modèle ClickUp pour l'embauche de candidats : Remplacez votre entonnoir de recrutement par ce modèle complet. Il s'intègre à des outils de candidature tels que Google Forms et TypeForm et importe les données sur ClickUp pour générer automatiquement de nouvelles tâches pour les candidats Télécharger ce modèle

Offrez une expérience d'accueil en douceur avec le modèle d'accueil des employés de ClickUp

Modèle ClickUp pour l'accueil des employés : Rationalisez le processus d'intégration des nouveaux employés. Ce modèle permet à l'équipe d'embauche de disposer d'une liste d'activités, d'un calendrier de formation et de tâches personnalisables afin que toutes les nouvelles recrues se sentent bienvenues, informées et équipées pour rester productives dès le premier jour ! Télécharger ce modèle ## Préts à constituer une main-d'œuvre plus diversifiée?

La constitution d'une main-d'œuvre diversifiée n'est pas seulement une question de justice ou d'équité ; elle est devenue un facteur clé de réussite. Les stratégies de recrutement axées sur la diversité présentées ci-dessus vous aideront à braver les vagues du changement et à préparer l'avenir de votre organisation.

N'oubliez pas d'utiliser des solutions innovantes comme ClickUp pour donner la priorité à la diversité et profiter de ses nombreux avantages. S'inscrire à un programme gratuit de gratuit !