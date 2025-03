Les meilleurs modèles Excel gratuits de gestion de la relation client pour créer des systèmes de gestion de la relation client efficaces

L'une des choses les plus importantes à faire pour la réussite à long terme de votre entreprise est de développer des relations positives avec vos consommateurs.

Que vous soyez une petite entreprise, une startup ou une société établie, gérer les interactions et les prospects et s'assurer qu'aucun client ne passe inaperçu finit par devenir un cauchemar. 44% des personnes interrogées sondés dans un rapport de Validity estiment que leur entreprise perd plus de 10 % de son chiffre d'affaires annuel en raison de la mauvaise qualité des données.

Un CRM (Customer Relationship Management) bien organisé est presque comme une balle d'argent.

Cependant, un système de CRM dédié ou un système de Logiciel de CRM n'est pas forcément nécessaire pour toutes les entreprises. Si vous souhaitez simplifier la gestion des clients sans vous ruiner en logiciels CRM coûteux, envisagez d'utiliser l'un des logiciels de gestion de la relation client disponibles gratuitement Excel CRM en ligne. Ces modèles offrent un moyen rapide et pratique d'organiser les informations sur les clients, d'automatiser les contacts et les abonnements et d'améliorer le retour sur investissement de vos interactions avec les clients.

Dans cet article, nous allons explorer la valeur de ces modèles CRM Excel gratuits et la façon dont ils simplifient votre processus de gestion des clients. Nous vous proposerons également un intervalle de modèles CRM gratuits et personnalisés pour tirer le meilleur parti de vos relations avec les clients.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle CRM Excel ?

Un modèle CRM Excel de qualité est bien plus qu'une simple feuille de calcul sur Microsoft ou Google Sheets. Il devrait être votre ressource de référence pour la gestion des relations avec les clients. De tels modèles CRM centralisent les données de contact, suivent les relations et vous tiennent au courant des besoins des clients, ce qui vous aide à établir des relations durables tout en gagnant du temps.

Voici ce qu'il faut rechercher dans un modèle CRM Excel de qualité pour optimiser votre flux de travail :

Organiser efficacement : Choisissez des modèles qui proposent des colonnes claires pour chaque point de données, notamment les coordonnées des contacts, l'historique des ventes et les enregistrements de communication. Cela facilitera le suivi et l'accès aux données essentielles sur les clients

: Choisissez des modèles qui proposent des colonnes claires pour chaque point de données, notamment les coordonnées des contacts, l'historique des ventes et les enregistrements de communication. Cela facilitera le suivi et l'accès aux données essentielles sur les clients Assurer l'adaptabilité : Choisissez des modèles flexiblesmodèles de feuilles de calcul qui répondent aux diverses exigences des entreprises et s'adaptent parfaitement aux différents cas d'utilisation - de l'enregistrement des points de douleur des clients à la planification de vos campagnes d'e-mails promotionnels

: Choisissez des modèles flexiblesmodèles de feuilles de calcul qui répondent aux diverses exigences des entreprises et s'adaptent parfaitement aux différents cas d'utilisation - de l'enregistrement des points de douleur des clients à la planification de vos campagnes d'e-mails promotionnels Simplifiez l'entrée des données : Optez pour un modèle CRM Excel avec une disposition intuitive qui simplifie la saisie des données, en veillant à ce que tous les indicateurs de la relation client soient facilement accessibles en un coup d'œil pour une analyse et des rapports rapides

: Optez pour un modèle CRM Excel avec une disposition intuitive qui simplifie la saisie des données, en veillant à ce que tous les indicateurs de la relation client soient facilement accessibles en un coup d'œil pour une analyse et des rapports rapides Options de tri : Trouvez un modèle de feuille de calcul CRM doté de filtres et de fonctions de tri. Cela vous permet de classer les prospects par ordre de priorité, d'organiser les données, de garder un œil sur les changements de statut et de suivre l'activité et la progression de la relation en toute simplicité

: Trouvez un modèle de feuille de calcul CRM doté de filtres et de fonctions de tri. Cela vous permet de classer les prospects par ordre de priorité, d'organiser les données, de garder un œil sur les changements de statut et de suivre l'activité et la progression de la relation en toute simplicité Utilisez des repères visuels : Sélectionnez des modèles de CRM Excel avec un code couleur ou une mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence les tâches ou les statuts importants, afin que votre gestion des clients reste organisée et exploitable

Modèles CRM Excel

Nous avons sélectionné ces Modèles de CRM ci-dessous des options simples et efficaces pour simplifier les opérations de votre entreprise et rester à la pointe de la gestion de la relation client :

1. Modèle CRM par Salesflare

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage pour les clients Salesflare Les Modèle de CRM Salesflare est conçu pour aider les entreprises à gérer les prospects, les contacts et les équipes commerciales, le tout dans une feuille Excel personnalisable.

Ce modèle de feuille de calcul CRM gratuit permet aux utilisateurs de personnaliser les étapes du processus de vente, de suivre les prospects grâce à un affichage en entonnoir et d'analyser les indicateurs de performance grâce à l'onglet insights intégré.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Utilisez des étapes d'entonnoir de vente personnalisables pour correspondre à votre équipe commerciale unique

Recevez des informations automatisées, telles que les prévisions de revenus et le suivi des performances

Mettre en place une gestion visuelle du pipeline pour un suivi efficace des équipes commerciales

Cas d'utilisation idéal: Il est parfait pour les petites entreprises qui cherchent à gérer les prospects et les équipes commerciales sans investir de ressources dans un logiciel CRM complexe.

2. Mini modèle d'outil CRM par HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Mini-CRM-Tool-Template-by-HubSpot-1400x1096.png Mini CRM Tool Template par HubSpot /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser l'outil de gestion de la relation client le site web de l'association est en cours de développement Le Modèle d'outil de mini CRM HubSpot est une solution CRM pour Microsoft Excel et Google Sheets qui permet de suivre les communications, les interactions et les activités commerciales. Ce modèle de feuille de calcul CRM vous aide à accéder facilement et régulièrement aux données CRM et à optimiser les efforts vers une gestion plus fluide des relations.

En outre, vous pouvez l'utiliser pour gérer, hiérarchiser et traiter vos équipes commerciales en un seul endroit grâce au tri intégré, au filtrage et aux champs personnalisables.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Profitez d'une conception conviviale pour les débutants avec des menus déroulants personnalisables

Créez des tableaux de bord visuels pour suivre les indicateurs commerciaux et les cibles en un coup d'œil

Simplifiez l'entrée des données et ne manquez jamais d'enregistrer des contacts et des équipes commerciales

Ideal use case: Il est idéal pour les petites entreprises, les startups ou les personnes qui débutent avec les outils CRM et qui ont besoin d'une solution personnalisée pour les suivis commerciaux et l'engagement des clients.

3. Suivi des prévisions commerciales Modèle pour petites entreprises par Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Sales-Forecast-Tracker-Small-Business-Template-by-Microsoft.png Sales Forecaster Tracker Small Business CRM excel template by Microsoft /$$img/

il s'agit d'un modèle excel de Microsoft pour les petites entreprises Microsoft Comme son nom l'indique, l'option Modèle de suivi des prévisions de ventes Microsoft aide les petites entreprises à projeter leurs équipes commerciales et à suivre leurs revenus dans le temps.

Grâce à ce modèle de feuille de calcul CRM, vous pouvez surveiller clairement les performances par rapport aux cibles commerciales et mieux forfaiter les capacités et les ressources pour la croissance future. Visualisez les tendances de performance et suivez la progression au fil du temps grâce à sa disposition intuitive et à ses outils de diagramme intégrés.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Suivi des équipes commerciales par rapport aux objectifs mensuels et annuels

Évaluer les tendances des performances à l'aide de graphiques et de diagrammes simples

Prévoir les équipes commerciales plus efficacement

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est parfait pour les équipes commerciales et les managers qui doivent projeter le chiffre d'affaires, fixer des cibles et suivre régulièrement les performances. Il est particulièrement utile pour les entreprises qui cherchent à analyser les tendances commerciales afin d'ajuster leurs stratégies en fonction des prévisions.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Contact-List-Template-by-Microsoft.png Liste de contacts crm excel modèle par Microsoft /$$$img/

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il n'est pas encore disponible MicrosoftModèle de liste de contacts de Microsoft de Microsoft est un outil simple conçu pour organiser les coordonnées des personnes à contacter dans une forme claire et facilement accessible. Ce modèle de feuille de calcul Excel comporte des champs pour les noms, les numéros de téléphone, les e-mails et les adresses de facturation. Sa structure simple permet une entrée rapide des données et un tri facile, ce qui permet de garder les contacts essentiels à portée de main.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Utilisez la disposition simple pour organiser et suivre les détails des contacts

Filtrez et triez pour trouver et gérer les informations sur les clients

Champs personnalisés pour le suivi de données supplémentaires spécifiques aux clients

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle convient à une petite entreprise ou à un particulier qui a besoin d'un moyen fiable et organisé pour stocker et récupérer les informations de contact de ses clients existants et potentiels.

5. Modèle CRM par Template.net

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/CRM-Template-by-Template.net\_-1400x907.png Modèle CRM excel par Template.net /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de la relation client (CRM) Template.net Les Modèle CRM par Template.net offre aux entreprises un moyen intuitif de gérer les relations avec les clients et les équipes commerciales. Avec des sections pour le suivi des prospects, des tâches et des abonnements, ce modèle CRM Excel et Google Sheets permet de s'assurer qu'aucune opportunité n'est manquée.

Saisissez systématiquement les informations dans les sections pour une meilleure gestion du temps et une meilleure tenue des dossiers !

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Organisez des sections pour suivre les prospects, les suivis et la progression des équipes commerciales

Suivez les communications et les données grâce à son cadre détaillé

Utilisez les fonctionnalités intégrées de gestion des tâches pour assurer le suivi des abonnés

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle convient aux entreprises qui recherchent une solution CRM conviviale et adaptable pour maintenir les dossiers des clients et améliorer les suivis.

6. Modèle de pipeline de vente par Pipedrive

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Sales-Pipeline-Template-by-Pipedrive.jpg Pipeline commercial crm excel modèle par Pipedrive /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion des ventes de Pipedrive

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le modèle excel de Pipedrive https://www-cms.pipedriveassets.com/cdn-cgi/image/quality=70,format=auto/https://www-cms.pipedriveassets.com/Pipedrive-sales-pipeline\_2024-02-05-153936\_akpm.png Pipedrive /%href/

Les Modèle de pipeline de vente par Pipedrive propose une approche structurée du suivi des prospects à chaque étape de l'équipe commerciale, de la prospection à la Fermé. Gérez les entonnoirs de vente et les pipelines et visualisez-les avec des colonnes personnalisables pour les étapes de l'affaire, les revenus attendus et les dates de suivi.

Grâce à la fonction glisser-déposer de Pipedrive, vos équipes commerciales peuvent déplacer facilement les leads entre les différentes étapes de vente.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Visualisez des pipelines pour suivre les pistes à travers les différentes étapes commerciales

Personnalisez les étapes commerciales pour les adapter à votre processus de vente unique

Utilisez la fonction glisser-déposer pour faciliter la gestion des prospects

Cas d'utilisation idéal: Le modèle aide les équipes commerciales à organiser et à suivre de près leur pipeline, ce qui se traduit par un meilleur taux de conclusion des affaires.

7. Modèle de CRM pour la construction par Jotform

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/Construction-CRM-Template-by-Jotform-1400x859.png Construction crm excel modèle par Jotform /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le modèle excel du crm de la construction Jotform Le Modèle de CRM pour la construction Jotform est spécialement conçu pour aider les entreprises de construction à gérer les relations avec les clients, à suivre les prospects et à simplifier les communications liées aux projets.

Il offre des champs personnalisables pour enregistrer les coordonnées, les descriptions de services et les membres de l'équipe affectés, encourageant ainsi un suivi organisé des interactions et des affectations de projets.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Utilisez les sections intégrées pour suivre les interactions avec les clients et les détails des projets

Personnalisez les formulaires pour capturer les informations des clients potentiels et gérer les communications

Optimiser la collecte de données pour gérer les contacts et les mises à jour des projets de construction

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle de CRM gratuit est destiné aux entreprises de construction qui cherchent à améliorer leurs processus de gestion des clients.

Limites de l'utilisation des modèles Google Sheets/Excel pour le CRM

Parmi les avantages de l'utilisation d'un modèle CRM Microsoft Excel, Google Docs ou Google Sheets, on peut citer leur familiarité, leur facilité d'utilisation pour des activités simples et le fait qu'ils soient gratuits. Néanmoins, certaines contraintes importantes auront un impact sur votre capacité à évoluer et à traiter efficacement les données des clients :

Saisie manuelle des données : L'entrée manuelle de chaque contact et lead dans un CRM Google Sheets ou Excel est fastidieuse et sujette aux erreurs. Les incohérences dans les données clients sont plus probables en l'absence d'outils de validation automatique des données et de prévention des doublons

L'entrée manuelle de chaque contact et lead dans un CRM Google Sheets ou Excel est fastidieuse et sujette aux erreurs. Les incohérences dans les données clients sont plus probables en l'absence d'outils de validation automatique des données et de prévention des doublons L'absence de fonctionnalités CRM avancées : Une feuille de calcul CRM Google Sheets ou Excel aura besoin de fonctionnalités plus avancées pour la gestion des équipes commerciales, la création de profils clients et l'automatisation du marketing. Pour cette raison, il n'est pas simple de surveiller des équipes commerciales complexes ou de cultiver des prospects via des campagnes d'e-mail marketing sans inclure un logiciel supplémentaire

: Une feuille de calcul CRM Google Sheets ou Excel aura besoin de fonctionnalités plus avancées pour la gestion des équipes commerciales, la création de profils clients et l'automatisation du marketing. Pour cette raison, il n'est pas simple de surveiller des équipes commerciales complexes ou de cultiver des prospects via des campagnes d'e-mail marketing sans inclure un logiciel supplémentaire Une automatisation et des intégrations limitées : Même si Google Sheets et Excel offrent certains connecteurs à l'aide d'outils tiers comme Zapier, il est beaucoup plus difficile de construire des automatisations transparentes par rapport aux solutions CRM dédiées. De plus, les intégrations sont limitées. Des fonctions importantes telles que l'automatisation de l'attribution des tâches et les rappels pour les abonnements sont absentes

: Même si Google Sheets et Excel offrent certains connecteurs à l'aide d'outils tiers comme Zapier, il est beaucoup plus difficile de construire des automatisations transparentes par rapport aux solutions CRM dédiées. De plus, les intégrations sont limitées. Des fonctions importantes telles que l'automatisation de l'attribution des tâches et les rappels pour les abonnements sont absentes Problèmes de sécurité : Le CRM basé sur Google Sheets ou Excel inclut des protections de sécurité comme le cryptage, mais il doit encore être infaillible, en particulier lorsqu'il s'agit de données sensibles sur les clients. La protection des données sensibles contre les modifications involontaires ou malveillantes est difficile dans un environnement où l'accès est partagé et où les utilisateurs disposent de peu de contrôles

: Le CRM basé sur Google Sheets ou Excel inclut des protections de sécurité comme le cryptage, mais il doit encore être infaillible, en particulier lorsqu'il s'agit de données sensibles sur les clients. La protection des données sensibles contre les modifications involontaires ou malveillantes est difficile dans un environnement où l'accès est partagé et où les utilisateurs disposent de peu de contrôles Problèmes d'évolutivité : Une mise à l'échelle appropriée est difficile en raison de l'absence d'outils sophistiqués de rapports et d'analyse et des problèmes de performance qui pourraient découler de la gestion de quantités massives de données sur les consommateurs

Pour surmonter ces limites, vous avez besoin de modèles plus flexibles qui assistent des fonctions avancées, s'intègrent à une plus grande variété d'outils, offrent un contrôle d'accès et une sécurité robustes et peuvent s'adapter aux flux de travail de votre organisation.

Modèles Excel alternatifs pour la gestion de la relation client

Les plateformes de gestion de projet telles que ClickUp proposent des modèles de gestion de la relation client, qui sont excellents et plus personnalisés Alternatives à Excel pour le suivi des interactions avec les clients, des prospects et des données commerciales.

Si vous souhaitez améliorer votre Processus CRM sans utiliser de logiciel CRM, essayez d'utiliser l'un de ces modèles CRM Excel avancés mais gratuits de ClickUp.

1. Le modèle CRM avancé de ClickUp

Le modèle Modèle ClickUp Advanced CRM vous permet de stocker des informations vitales sur vos clients en un seul endroit, en utilisant huit modèles différents de Champs personnalisés (par exemple, le nom du contact, l'e-mail, le secteur d'activité), ce qui permet d'améliorer la communication avec les clients et les processus d'assistance.

Vous pouvez l'utiliser pour créer des pipelines personnalisés afin de suivre efficacement les prospects et les opportunités. Il vous permet également de gérer les tâches par étape commerciale pour améliorer l'efficacité du flux de travail.

Ce modèle de CRM simplifie encore davantage le suivi des interactions avec les clients. Les utilisateurs créent Des statuts personnalisés tels que "Besoin d'approbation" ou "Qualifié" pour suivre le développement des interactions avec les clients à chaque étape.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Accédez à quatre Affichages personnalisés : Vue Liste, Vue Mes missions, Vue Processus de vente et Vue Bienvenue

Incorporez des éléments de gestion de projet tels que des rappels, des automatisations et des dépendances pour améliorer le suivi des tâches

Utilisez les automatisations intégrées à ce modèle ClickUp pour les tâches répétitives

Cas d'utilisation idéal: Le cas d'utilisation idéal est le suivant ClickUp CRM est parfait pour les entreprises qui souhaitent intégrer les fonctionnalités de CRM à la gestion de projet. Même les petites entreprises ou les équipes peuvent utiliser ce modèle gratuit pour résoudre leurs problèmes de CRM.

2. Le modèle ClickUp Simple CRM

Le ClickUp Modèle simple de CRM est un excellent choix pour les entreprises qui ont besoin d'un système CRM simple qui gère les interactions avec les clients de manière fiable.

Ce modèle gratuit vous permet de centraliser les données clients essentielles, telles que les coordonnées, le statut commercial et les commentaires. Il simplifie la gestion des données personnalisées en fournissant une source de données$$ unique qui élimine les erreurs d'entrée manuelle. Il est facile à paramétrer et fonctionne très bien pour les novices ou les petites équipes qui veulent surveiller les interactions avec les clients et la gestion des contacts.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Utilisez des champs personnalisés pour visualiser et gérer les données de vos clients et sauvegarder des informations cruciales

Contrôlez régulièrement les indicateurs clés tels que la satisfaction des clients et les temps de réponse à l'aide de tableaux de bord pour vous assurer de l'efficacité du système CRM

Utilisez le suivi du temps, les alertes de dépendance et les intégrations d'e-mails pour améliorer l'efficacité et rester au top des suivis des clients

Tirez parti de la fonction "glisser-déposer" pour réorganiser facilement les tâches

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle de CRM permet aux entreprises de simplifier leur processus de gestion de la relation client (CRM) sans s'engager dans un trop grand nombre d'outils compliqués.

3. Le modèle de suivi de commission ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/commission-tracking-t.png commission-tracking-t https://app.clickup.com/signup?template=t-4273883&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$$cta/

Choisissez le Modèle de suivi de la commission ClickUp pour aider les équipes commerciales à gérer leurs processus de calcul des commissions au sein d'une plateforme unique.

Le modèle simplifie le calcul des commissions et permet aux équipes commerciales de suivre facilement le développement des prospects. Supervisez les données importantes telles que la valeur réelle des ventes, les pourcentages de commission, les commissions acquises et les informations de contact grâce aux 14 attributs de champs personnalisés.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Gérez l'ensemble du cycle de vie commercial pour contrôler et établir des rapports sur les performances commerciales individuelles

Paramétrez des rappels pour les paramètres de suivi ou la distribution des commissions à l'aide des cinq affichages personnalisés du modèle

Utiliser des outils de prévision des commissions pour aider les équipes à prédire les revenus

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est idéal pour simplifier le suivi des commissions des équipes commerciales afin que vous puissiez consacrer plus de temps à l'élaboration d'une stratégie de vente appropriée pour les nouveaux clients potentiels et les clients actuels.

4. Le modèle d'équipe commerciale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/sales-pipeline-t.png équipe commerciale-t https://app.clickup.com/signup?template=t-54070788&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de pipeline de vente ClickUp est conçu pour aider les entreprises à gérer efficacement leur équipe commerciale, de la génération de leads à la conclusion de l'affaire. Suivez avec précision chaque étape de votre équipe commerciale, en vous assurant qu'aucune piste n'est manquée et que chaque affaire est suivie de manière efficace.

Ce modèle comporte des fonctionnalités personnalisées telles que "Churned", "Follow Up", "Qualified Prospect" et "Attention Needed", ce qui vous permet de suivre la progression des clients à travers différentes étapes personnalisées. Sept champs personnalisés vous permettent de gérer des informations essentielles sur le client, telles que la date du dernier contact, la valeur de l'affaire, etc.

Voici pourquoi vous allez l'adorer:

Accédez à une installation conviviale pour les débutants, mais personnalisable pour répondre aux besoins des équipes commerciales avancées

Utilisez quatre vues personnalisées, notamment la vue Liste (pour regrouper, trier et filtrer les interactions avec les clients en fonction de différents critères), la vue Procédures opératoires commerciales (pour définir les procédures opérationnelles standard pour les différentes étapes commerciales) et la vue Box (pour classer les prospects en fonction de leur statut actuel)

Hiérarchiser les tâches, évaluer la santé du pipeline et suivre les indicateurs clés plus efficacement

Créez des tableaux de bord pour visualiser et analyser les informations

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est idéal pour les entreprises qui cherchent à améliorer leurs processus de suivi des ventes, de prévision et de collaboration d'équipe en ayant tous les outils nécessaires au même endroit.

5. Le modèle ClickUp Sales CRM

Le modèle Modèle de CRM pour les ventes ClickUp est conçu pour aider les équipes commerciales à gérer l'ensemble du cycle de vie de leurs clients, de la génération de leads à la Fermé, au sein d'un environnement de travail unique et rationalisé. Ce modèle vous permet de suivre efficacement les interactions avec les clients, les équipes commerciales et les communications.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Suivez facilement la progression à chaque étape de l'équipe commerciale grâce à des statuts personnalisés

Ajoutez et triez des attributs pour afficher des informations et des données sur les ventes, ainsi que sur les interactions avec les clients

Facilitez l'automatisation des tâches répétitives telles que l'envoi d'e-mails de suivi, ce qui permet de maintenir une communication régulière avec les clients sans effort manuel supplémentaire

Intégrer ClickUp Brain et ClickUp Clips d'utiliser l'IA et l'enregistrement d'écran pour améliorer le suivi des équipes commerciales et la satisfaction des clients

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est très adaptable pour les petites équipes et les grandes entreprises qui cherchent à améliorer les performances commerciales et la satisfaction des clients. Il peut également être utilisé en tant que puissant outil de gestion de la relation client (CRM) pour les entreprises qui veulent des systèmes CRM complets et personnalisables, évolutifs en fonction de leur croissance.

Vous êtes encore indécis quant à l'utilisation de la solution de gestion de la relation client et des modèles de ClickUp ? 🤔

Voici ce que Brenna Keenan, directrice du marketing numérique chez SSM Creative Collective, a à dire sur l'impact que ClickUp a eu sur leurs flux de travail :

"ClickUp est le meilleur outil de gestion de projet et de CRM que j'ai rencontré. Sa polyvalence vous permet de vraiment vous attaquer à toutes vos tâches en un seul endroit, sans avoir recours à de nombreux abonnements à d'autres services." ✨

Brenna Keenan, directrice du marketing numérique chez SSM Creative Collective

6. Le modèle de rapport sur les équipes commerciales de ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/11/sales-report-t.jpg équipe commerciale-t https://app.clickup.com/signup?template=t-234012457&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de rapport sur les équipes commerciales ClickUp est conçu pour vous aider à suivre et à analyser les données relatives aux performances commerciales de votre équipe, que ce soit sur une base mensuelle, trimestrielle ou annuelle.

À l'aide de ce modèle de rapport configurable, surveillez les indicateurs de vente critiques, repérez les tendances et visualisez les données de performance. Ce modèle CRM permet également d'organiser et de contrôler les données pour améliorer la prise de décision, avec des champs personnalisés tels que la région de vente, la réalisation des ventes et l'année de vente, ajoutés à chaque compte.

Voici pourquoi vous l'aimerez :

Utilisez des états personnalisés tels que "Ouvert" et "Achevé" pour suivre la progression et les cours des tâches commerciales

Optimisez le suivi des rapports commerciaux grâce au suivi du temps, aux étiquettes, aux avertissements de dépendance, aux e-mails et à d'autres fonctionnalités avancées qui fournissent une analyse complète et des informations en temps réel

Responsabiliser les équipes commerciales par rapport à leurs objectifs

Obtenir une visibilité sur les besoins et les préférences des clients

Cas d'utilisation idéal: Le modèle de rapport de vente ClickUp est un excellent outil pour toutes les équipes commerciales. Il vous permet de collecter sans effort des données importantes, de surveiller les performances du département et de présenter vos résultats d'une manière visuellement attrayante et directe.

7. Le modèle de suivi des ventes ClickUp

Les équipes commerciales apprécieront le modèle de suivi des ventes ClickUp Modèle de suivi des ventes ClickUp pour mieux comprendre leur équipe commerciale. Ce modèle simplifie le suivi des cibles commerciales hebdomadaires et mensuelles et permet de garder l'onglet sur les réussites individuelles et d'équipe. Les champs personnalisés facilitent le suivi et l'évaluation des indicateurs commerciaux essentiels, notamment les coûts unitaires, les frais d'expédition, les retours et les cibles de profit.

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Collectez des informations sur les ventes à l'aide de différents affichages, tels que l'affichage du suivi des ventes, l'affichage du volume des ventes par mois et l'affichage du statut des ventes par produit

Catégorisez les tâches et surveillez la progression des équipes commerciales grâce à des statuts personnalisés

Gardez l'onglet sur les cibles commerciales et assurez-vous que tout le monde est sur la même page

Suivre en temps réel les performances individuelles et celles de l'équipe

Cas d'utilisation idéal: Les équipes commerciales trouveront ce modèle très utile pour surveiller les interactions avec les clients, créer des rendez-vous de suivi et identifier des modèles.

8. Le modèle ClickUp pour les équipes commerciales

Rationalisez vos équipes commerciales et surveillez les interactions avec les clients grâce à l'outil de gestion des appels commerciaux de ClickUp Modèle d'équipes commerciales ClickUp . Doté de cinq champs personnalisés, ce modèle vous permet de stocker des informations précieuses telles que les coordonnées du contact, les dates de suivi et les résultats de l'appel, afin que votre équipe reste informée et à jour.

Grâce à ce système efficace, vous rattraperez toujours votre retard, optimisant ainsi votre approche commerciale et minimisant le risque de perdre des affaires.

Voici pourquoi vous allez l'adorer :

Créez des statuts personnalisés pour le suivi de chaque équipe commerciale

Voyez exactement où en sont vos équipes commerciales et où se situent les problèmes

Aidez les équipes commerciales à rester concentrées sur les principaux objets de chaque appel

Assurez le suivi des emplacements des tâches et attribuez des statuts et des tâches aux prospects, le tout dans un emplacement central

Cas d'utilisation idéal: Ce modèle est idéal pour tout représentant commercial ou membre de l'équipe qui souhaite préparer ses appels, organiser le matériel nécessaire, suivre les résultats et assurer la réussite des contacts avec les clients.

9. Le modèle de processus commercial ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/02/ClickUp-Sales-Process-Template.png Le modèle de processus commercial ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2x1wa04&department=sales-crm Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le processus de vente Modèle de processus commercial ClickUp fournit un cadre clair qui aide les représentants commerciaux à comprendre les étapes et les tâches nécessaires au processus de vente, réduisant ainsi la confusion et augmentant l'efficacité.

Pour mettre en œuvre le modèle de processus commercial, les utilisateurs peuvent l'ajouter à leur environnement de travail ClickUp, lui attribuer un emplacement et inviter les membres de l'équipe à collaborer. Le modèle assiste les équipes dans la création de projets pour des objectifs commerciaux spécifiques, l'attribution de tâches avec des échéanciers, l'organisation des tâches en catégories et la tenue de réunions régulières pour discuter de la progression

Voici pourquoi vous allez l'aimer:

Gérez votre charge de travail et vos échéances grâce aux fonctionnalités de gestion de projet de ClickUp

Effacées, les étapes du processus commercial de votre client potentiel

Embarquer facilement les nouveaux membres de l'équipe commerciale en leur demandant simplement de suivre le modèle

Organiser et stocker toutes les données dans une base de données collaborative

Identifier les points à améliorer dans votre équipe commerciale

Cas d'utilisation idéal: Si vous concluez des affaires ou cherchez à rendre vos opérations internes plus efficaces, ce modèle vous fournira le cadre dont vous avez besoin pour réussir.

Améliorez la qualité de vos données et processus CRM avec ClickUp

Si les modèles CRM Excel peuvent vous aider à suivre les relations avec vos clients, ils deviennent encombrants au fur et à mesure que votre entreprise se développe. La mise à jour de feuilles de calcul décousues, le suivi des versions dans plusieurs fichiers et le partage des données entre les équipes entraîneront toujours une certaine confusion et des opportunités manquées.

C'est là que ClickUp et ses modèles de CRM entrent en jeu.

En tant que plateforme complète de gestion du travail, ClickUp transforme la façon dont vous gérez les relations avec vos clients grâce à ses alternatives aux modèles CRM d'Excel. Nos modèles CRM personnalisables fournissent une collaboration en temps réel, des automatisations d'abonnements et des rapports puissants dans un espace unifié. Au lieu de vous attaquer à la frustration des modèles CRM Excel, vous vous concentrez sur ce qui compte le plus : établir des relations durables avec vos clients.

Avec un modèle CRM ClickUp, vous donnez à votre équipe les moyens d'offrir une expérience client exceptionnelle. S'inscrire gratuitement aujourd'hui et dites bonjour à une solution CRM abordable et sur mesure !