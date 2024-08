Comment créer un CRM en Excel (avec modèles et alternatives)

En tant que propriétaire d'une petite entreprise, vous utilisez probablement des blocs-notes, des notes autocollantes et de simples feuilles de calcul pour gérer votre entreprise et savoir qui achète quoi, combien et quand.

Ces outils vous aident à recueillir des informations vitales sur vos clients, à gérer vos stocks, etc. Cependant, au fur et à mesure que votre entreprise se développe, les notes adhésives et les blocs-notes ne suffiront plus à stocker les données importantes. C'est là qu'intervient le logiciel de gestion de la relation client.

Un outil de gestion de la relation client transformera vos opérations commerciales et vos communications avec les clients existants et les nouveaux prospects. Il peut favoriser de solides relations avec les clients et stimuler l'efficacité globale.

Toutefois, si vous n'êtes pas encore prêt à vous lancer dans l'achat d'un logiciel de gestion de la relation client, essayez un modèle de gestion de la relation client dans Excel. De nombreuses entreprises en phase de démarrage optent pour un CRM basé sur Excel, qui leur est familier, personnalisable et presque gratuit.

Ce guide complet vous montrera comment fonctionne un CRM Excel, comment vous pouvez en créer un, et vous donnera accès à des modèles de CRM gratuits.

Qu'est-ce qu'un CRM Excel ?

Un CRM Excel est un système de gestion de la relation client qui exploite les fonctionnalités de Microsoft Excel pour organiser et gérer les données clients, les interactions et les processus de vente.

Excel CRM est une plateforme flexible et personnalisable que les petites entreprises peuvent utiliser pour entretenir les relations avec les clients et rationaliser les pipelines de vente....

L'utilisation d'un CRM Excel vous permet d'organiser efficacement votre parcours de vente et de gérer facilement les données de vos prospects.

Vous ou votre équipe de vente pouvez mettre à jour régulièrement les données du CRM, ajouter des étapes personnalisées et des sources de prospects, et exporter des données. Toutes ces informations vitales sont également facilement accessibles à vos partenaires.

Avantages de l'utilisation d'Excel comme CRM

Familiarité et accessibilité

Des étudiants aux professionnels, tout le monde sait utiliser Excel, ce qui facilite la transition vers un CRM Excel.

Excel est largement accessible et aucune formation particulière n'est requise. Microsoft Excel et ses alternatives sont faciles à apprendre et disposent de plusieurs tutoriels gratuits en ligne.

Rapport coût-efficacité

Les petites entreprises sont souvent incapables d'investir dans des solutions logicielles en raison de leur prix élevé. Le prix n'est pas un problème avec Microsoft Excel, car l'application web est gratuite. Même si vous avez besoin de la version de bureau payante, elle est moins chère qu'un CRM classique.

L'application Microsoft Excel pour ordinateur de bureau est disponible sous forme d'abonnement groupé avec la suite Microsoft Office. Vous n'avez donc pas besoin de logiciels supplémentaires, ce qui vous permet de réduire vos coûts.

Personnalisation

Microsoft Excel est connu pour ses fonctions pratiques et vous permet de personnaliser votre CRM en fonction de vos besoins. Vous souhaitez définir des champs personnalisés pour des clients spécifiques ? N'hésitez pas à les créer. Vous souhaitez renommer les étapes du pipeline de vente en fonction de votre méthode de travail ? Apportez les modifications nécessaires et continuez.

Vous pouvez également utiliser les nombreux Modèles de CRM pour concevoir une feuille de calcul CRM qui s'aligne parfaitement sur vos processus et vos exigences.

Intégration avec d'autres applications Microsoft Office

MS Excel s'intègre de manière transparente à d'autres applications Microsoft Office telles que MS Word et Outlook. Vous bénéficiez ainsi d'une approche holistique de la gestion des relations avec les clients.

Que vous soyez commercial ou chef d'entreprise, les intégrations Excel vous permettent de créer une interface étonnante et personnalisée pour vos données, sans coût supplémentaire.

Modèles prédéfinis

En raison de la popularité d'Excel comme outil de gestion de la relation client, plusieurs modèles Excel de gestion de la relation client sont disponibles, tels que le modèle modèle de comptabilité et d'autres encore.

Il suffit de cloner les modèles disponibles, d'introduire les données pertinentes dans les champs personnalisés et vous êtes prêt à démarrer. A partir de modèles de planification des ressources à modèles de gestion des clients choisissez ceux qui répondent le mieux aux besoins de votre entreprise.

La création d'un CRM en Excel nécessite une planification et une organisation minutieuses. Voici les étapes essentielles et les conseils qui vous guideront tout au long du processus.

Étape 1 : Définir vos objectifs

Définissez clairement les objectifs de votre CRM et ce que vous souhaitez réaliser avec cet outil. Votre objectif peut être d'améliorer la gestion des prospects, de maintenir les relations avec les clients ou de rationaliser les processus de vente.

Étape 2 : Créer des feuilles Excel

Une fois que vous et votre équipe vous êtes mis d'accord sur vos objectifs futurs, utilisez différentes feuilles Excel pour classer les informations. Pour construire Modèles CRM vous avez besoin des feuilles suivantes :

Créez une feuille de liste Contacts pour stocker et consulter facilement les informations sur les contacts

Créez une feuille Société dédiée à la gestion des données relatives à vos clients et prospects commerciaux B2B

Développez une feuille de calcul Pipeline pour suivre les communications avec les clients, relancer les clients et mettre à jour le statut des prospects pour un suivi efficace des ventes

Utilisez une feuille de Réglages pour intégrer des détails tels que les types de contact, les étapes du pipeline, le statut de l'affaire et la source du prospect

Étape 3 : Identifier les points de données

Le fait de stocker et de conserver vos coordonnées en un seul endroit peut vous faire gagner du temps lorsque vous communiquez avec des clients potentiels. Vous éviterez ainsi d'égarer des données, ce qui vous épargnera un processus de récupération fastidieux.

Accédez à la feuille Contacts dans le modèle CRM. Assurez-vous que, pour tous vos clients, vous contrôlez en permanence les informations essentielles telles que le nom, le numéro de téléphone, l'adresse, l'adresse électronique, les détails de l'achat, l'historique de l'achat, les journaux de communication et toute autre information pertinente CRM B2B données. C'est également à ce moment que vous devez définir les champs personnalisés ou les données que vous souhaitez collecter et suivre.

Saisissez toutes les données disponibles pour chaque client dans le classeur Excel afin de faciliter la communication à l'avenir.

Étape 4 : Saisie des données

Une fois que votre base de données clients est prête, saisissez les informations sur les opportunités commerciales et autres données connexes dans le pipeline de vente prédéfini. Vous pouvez l'associer à vos processus de vente pour maximiser la précision et la cohérence et maintenir l'intégrité de votre système de gestion de la relation client.

Les commerciaux utilisent des champs personnalisés dans le système de gestion de la relation client pour classer et suivre les opportunités, et ajouter le type de vente ou de service demandé par les clients potentiels.

Identifiez vos progrès grâce aux mises à jour du tableau de bord qui vous alertent sur les mouvements du pipeline. Si votre processus de vente est déjà prédéfini ou si le modèle de pipeline de vente ne correspond pas à vos besoins, vous pouvez facilement le personnaliser.

Étape 5 : Mettre en œuvre des formules et des fonctions

Exploitez les formules et les fonctions d'Excel pour automatiser les calculs, analyser les données et rationaliser les processus. Par exemple, vous pouvez utiliser SUMIFS pour suivre les totaux des ventes et COUNTIFS pour analyser les interactions avec les clients. Faites de votre modèle de CRM un processus de vente personnalisable qui peut évoluer au fur et à mesure que votre entreprise se développe.

Vous pouvez également créer des tableaux croisés dynamiques pour trier et filtrer rapidement votre pipeline afin de gérer et d'analyser vos données.

Triez votre tableau de pipeline de vente en fonction de la valeur estimée d'une opportunité, ou sélectionnez le menu déroulant et triez les données de A à Z.

Étape 6 : Concevoir des tableaux de bord visuellement attrayants

Dans votre CRM basé sur Excel, créez des tableaux de bord visuellement attrayants qui fournissent une vue d'ensemble rapide des indicateurs clés. Utilisez des diagrammes et des graphiques pour représenter efficacement les tendances des données.

Voici quelques conseils à retenir lors de l'utilisation d'un modèle de CRM Excel :

Mettez régulièrement à jour votre CRM afin d'en garantir l'exactitude et la pertinence

Formez votre équipe à l'utilisation efficace du CRM Excel

Sauvegardez fréquemment vos fichiers Excel pour éviter toute perte de données

5 Modèles CRM dans Excel : Fonctionnalités et leur utilisation

gardez une trace de vos contacts avec ce modèle CRM de Vertex42 /%img/ Vertex42 Enregistrez les détails de chaque contact avec un client ou un prospect, le mode de contact, l'objectif et les actions de suivi dans un modèle Excel de CRM de contact.

Ce modèle CRM gratuit vous aide à gérer votre liste de contacts et à atteindre le bon client au bon moment. Vous éviterez ainsi de spammer un client actuel avec des communications non souhaitées.

2. Modèle CRM Excel pour l'entonnoir de vente

ce modèle de CRM pour Excel vous permet d'enregistrer et de suivre vos opportunités de vente Salesflare La gestion de l'entonnoir des ventes est cruciale pour toute entreprise. Un modèle Excel de CRM pour l'entonnoir des ventes est très utile lorsque les professionnels et les propriétaires de petites entreprises souhaitent simplement saisir des informations de base pour suivre les contrats à venir, les dates de clôture prévues et l'évolution du point de contact (PoC) avec un client potentiel.

Un tel modèle vous aide également à suivre la progression dans le pipeline, la taille de l'affaire, etc.

3. Modèle Excel CRM pour le journal des ventes

ce modèle CRM de Vertex42 vous permet de garder le contrôle sur les coûts, les remises offertes à vos clients et les ventes, grâce à ce modèle CRM de Vertex42 Vertex42 Un modèle gratuit de journal des ventes vous aide à enregistrer chaque vente que vous réalisez avec des détails supplémentaires tels que le coût, les remises offertes et les numéros de facture. Ce modèle vous permet de garder le contrôle de vos ventes quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles.

Exécuter rapports de vente sur la taille moyenne des billets, les ventes totales, et plus encore, grâce à ce modèle Excel CRM gratuit et facile à utiliser.

4. Modèle Excel CRM pour les rapports d'opportunités

le modèle CRM de Close vous permet de passer en revue vos prospects qui ont le potentiel de se transformer en clients Close.com En tant que directeur commercial, vous devez fréquemment passer en revue les opportunités susceptibles de convertir des clients potentiels en clients contractuels. Un simple modèle de rapport CRM pour les opportunités vous permet de rester informé des performances de chaque commercial, de suivre les affaires perdues, d'intervenir dans les affaires en phase avancée et de donner la priorité à vos meilleures opportunités de vente.

5. Modèle CRM Excel pour les prévisions de vente

obtenez des prévisions de vos ventes pour mieux planifier vos décisions d'achat et d'inventaire en utilisant le modèle CRM par la feuille de calcul En tant que chef d'entreprise, la prévisibilité des ventes est la clé d'une meilleure planification et de prévisions de ventes plus précises.

Utilisez un modèle Excel de prévision des ventes CRM pour prévoir les ventes à venir. Vous pouvez prévoir le chiffre d'affaires de l'entreprise et le filtrer par type d'entreprise, par vendeur et par étape de l'affaire.

Limites d'un CRM Excel

Si les CRM Excel offrent de nombreux avantages, ils présentent également certaines limites qui méritent d'être prises en compte :

Extensibilité limitée

Excel n'est pas conçu pour gérer des bases de données volumineuses et, au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous risquez de rencontrer des difficultés pour gérer un grand volume de données clients à l'aide d'une feuille de calcul CRM.

Défis en matière de collaboration

Au fur et à mesure que votre équipe s'agrandit, la collaboration sur les fichiers Excel peut devenir difficile, ce qui entraîne des problèmes de contrôle des versions et des divergences potentielles entre les données. Les droits d'accès limités des utilisateurs à Excel font que le suivi et l'identification des modifications prennent énormément de temps.

Manque d'automatisation

Une feuille de calcul Excel pour la gestion de la relation client nécessite davantage de saisie manuelle qu'un logiciel de gestion de la relation client dédié. Lors de la création de vos bases de données clients, vous devez saisir manuellement les données pour vous assurer que toutes les informations relatives aux clients sont stockées et enregistrées correctement. Cela peut potentiellement ralentir les processus commerciaux, et vous courez également le risque d'une erreur humaine conduisant à la perte de données.

Problèmes de sécurité

Les fichiers Excel n'offrent pas le même niveau de sécurité que les plateformes de gestion de la relation client, ce qui rend les données essentielles vulnérables à un accès non autorisé ou à une perte. Les fichiers Excel peuvent tomber en panne à tout moment et les sauvegardes ne sont pas toujours une solution efficace. Toute personne accédant au classeur Excel peut facilement copier les données, ou pire, les supprimer.

Pas de piste d'audit

Il est difficile de suivre les modifications apportées à un fichier Excel. Dans la plupart des cas, les fichiers Excel sont accessibles à plusieurs membres de l'équipe disposant de l'accès et des autorisations nécessaires pour effectuer des modifications. Cela rend le suivi et l'audit difficiles.

La meilleure alternative à un CRM Excel

ClickUp est un outil puissant avec des capacités CRM robustes qui s'intègrent de manière transparente à vos flux de travail existants. Modèle CRM de ClickUp vous aide à développer vos relations avec vos clients grâce à des outils prêts à l'emploi qui vous permettent de suivre toutes vos pistes et opportunités. Il fournit une représentation visuelle de votre pipeline et vous aide à prendre des décisions efficaces.

utilisez le modèle CRM de ClickUp pour maximiser vos relations avec vos clients, suivre les pistes et les opportunités avec des pipelines

Le Fonctionnalités CRM de ClickUp vous aident à centraliser les informations de contact essentielles dans une base de données dédiée aux données de vente. Cela vous permet de hiérarchiser les tâches de vos commerciaux équipe en fonction de l'étape de la vente, ce qui permet d'augmenter la vitesse de vente.

Les entreprises qui utilisent Excel pour leurs processus de gestion de la relation client peuvent facilement passer à ClickUp en important leurs données existantes

ClickUp vous permet de personnaliser les vues des tâches pour vous aider à gérer vos processus de vente et de marketing. En plus de la vue en liste par défaut, vous pouvez également visualiser vos données dans une vue de type Vue Tableau regroupés par statut, ou un Vue du calendrier avec les réunions et autres événements programmés.

Vous pouvez également opter pour la vue Tableau, qui présente toutes vos données dans une simple grille.

glissez-déposez n'importe quelle tâche dans la colonne suivante pour mettre à jour automatiquement son statut avec la vue du tableau Kanban de ClickUp

ClickUp vous permet d'assigner des tâches aux membres de votre équipe et de suivre leur progression. Vous pouvez également définir des autorisations pour les utilisateurs en fonction de leurs rôles.

Avec les mentions, les commentaires et les fonctions de communication intégrées, ClickUp fournit un environnement collaboratif pour équipes de travailler ensemble En outre, Automatisations dans ClickUp vous aident à rationaliser les tâches répétitives et à gagner du temps et de l'énergie.

Que vous soyez une petite entreprise ou un grand conglomérat, ClickUp fournit une solution complète pour vos besoins en CRM.

De la gestion des contacts au suivi des affaires en passant par la visualisation des tâches, les fonctionnalités intuitives de ClickUp en font un logiciel CRM robuste pour dynamiser votre activité.

Améliorez votre gestion de la relation client avec ClickUp

Lorsque vous planifiez votre stratégie CRM, tenez compte des exigences de votre entreprise et évaluez l'évolutivité de la solution CRM que vous avez choisie. Vous pourrez ainsi décider de créer un CRM dans Excel ou d'opter pour une solution dédiée telle que ClickUp.

Si les CRM Excel offrent aux chefs d'entreprise une solution rentable et personnalisable, leurs inconvénients peuvent freiner leur croissance.

ClickUp, en revanche, apparaît comme une alternative efficace qui évoluera avec votre entreprise.

Des modèles de CRM robustes, des fonctionnalités avancées telles que ClickUp AI clickUp AI permet une intégration transparente avec de nombreux outils, Tableaux de bord ClickUp les tableaux de bord et les capacités de collaboration de ClickUp en font une meilleure solution CRM qu'Excel ou Google Sheets.

Avec le CRM de ClickUp, les entreprises de toutes tailles peuvent gérer les relations avec les clients, rationaliser les processus et travailler en collaboration pour améliorer la satisfaction des clients.

Mettez en place un logiciel de CRM dédié à votre entreprise en en vous inscrivant gratuitement sur ClickUp .