Top modèles de reçus Excel pour un suivi des dépenses sans faille

Vous êtes aux prises avec des équipes commerciales et des dépenses déséquilibrées ou il vous manque des documents clés pour les paiements en suspens ? Ces problèmes sont fréquents, mais ils désorganisent vos finances.

Une bonne tenue des comptes commence par le suivi des reçus. Grâce à leur interface utilisateur conviviale, les feuilles de calcul sont d'excellents outils pour gérer les nombres et les enregistrements.

Cela dit, il n'est pas réaliste de saisir manuellement les détails des transactions pour chaque facture.

Un modèle de reçu prêt à l'emploi est utile pour créer des reçus et suivre les dépenses instantanément.

Cet article couvrira les cinq meilleurs modèles de reçus Excel pour vous aider à gagner du temps. Nous discuterons également des alternatives proposées par le spécialiste de la gestion de projet ClickUp qui répondent mieux à vos besoins.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de reçu Excel ?

Chaque entreprise et chaque secteur d'activité a un ensemble différent de paramètres dans ses factures. Indépendamment de votre niche, voici cinq aspects que tout modèle de reçu Excel doit posséder :

Facilité d'utilisation: Un modèle de reçu simple, facile à parcourir et comportant des sections claires, réduit la confusion et les risques d'erreurfacture le client avec tous les détails clés organisés

Un modèle de reçu simple, facile à parcourir et comportant des sections claires, réduit la confusion et les risques d'erreurfacture le client avec tous les détails clés organisés Personnalisation: Les cadres qui ajustent les champs en fonction des besoins de votre entreprise offrent la flexibilité nécessaire pour ajouter ou supprimer rapidement des éléments

Les cadres qui ajustent les champs en fonction des besoins de votre entreprise offrent la flexibilité nécessaire pour ajouter ou supprimer rapidement des éléments Calculs automatiques: Les formules intégrées pour les totaux et les taxes éliminent les efforts manuels et les erreurs humaines lors des calculs

Les formules intégrées pour les totaux et les taxes éliminent les efforts manuels et les erreurs humaines lors des calculs Conception professionnelle: Les modèles avec une disposition propre et structurée pour le partage avec les clients améliorent l'aspect général de vos reçus, en particulier lorsqu'ils sont partagés avec les parties prenantes

Les modèles avec une disposition propre et structurée pour le partage avec les clients améliorent l'aspect général de vos reçus, en particulier lorsqu'ils sont partagés avec les parties prenantes Compatibilité: Les modèles de reçus Excel doivent fonctionner sans problème sur différents appareils et doivent être accessibles de n'importe où sans tracas

5 modèles de reçus Excel

1. Modèle de facture de vente simple par Microsoft

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss87.png Modèle de facture de vente simple de Microsoft /$$$img/

il s'agit d'un modèle de facture de vente simple par Microsoft /%img/ Microsoft Le premier sur la liste des modèles de reçus gratuits est celui de Microsoft Modèle simple de facture commerciale . Ce modèle est livré avec des champs de données, les détails de la facture, les informations de facturation, les taxes de vente et les prix par produit.

Sa structure approfondie permet de maintenir une communication claire et transparente avec les clients. Vous disposez d'un espace dédié pour votre logo et vous pouvez personnaliser chaque cellule. Ce modèle de facture Microsoft convient à différentes niches et vous aide à faire preuve d'assurance demander des paiements .

Idéal pour: Les propriétaires de petites entreprises, les entrepreneurs individuels et tous ceux qui ont besoin d'un moyen rapide et facile de générer des factures de base

2. Modèle de reçu médical par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss88.png Modèle de reçu médical par Template.net /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un médecin Template.net Le modèle de Template.net Modèle de reçu médical simplifie la facturation pour les établissements de santé. Le modèle planifie les détails du patient et de l'hospitalisation de manière organisée. Vous disposez d'un espace pour mapper tous les rapports qui doivent être facturés et d'un encadré pour les conditions clés.

Bien qu'il s'agisse d'un modèle de reçu de base, il est excellent pour les audits et les demandes d'assurance optimisées. L'outil vous permet d'ajouter une ligne ou une colonne aux détails tels que les prescriptions antérieures ou les consultations pour améliorer la traçabilité du patient.

Idéal pour: Les fournisseurs de soins de santé, les dentistes ou les thérapeutes dans le champ médical

3. Modèle de reçu de retour par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss89-1400x699.png Modèle d'accusé de réception par Template.net /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Template.net Les Modèle d'accusé de réception de la marchandise retournée est conçu pour assurer le suivi des biens ou services retournables. Le modèle couvre tous les éléments essentiels pour un suivi efficace, y compris les informations sur le client, le prix unitaire, les spécificités du remboursement et les copies du client et du magasin.

L'espace réservé aux conditions énumère les enlèvements, les remplacements et les remboursements. Après tout, les retours sont un aspect sensible des transactions d'entreprise. Template.net vous permet d'enregistrer chaque élément pour faciliter le rapprochement des reprises de revenus.

Idéal pour: Les magasins de détail, les boutiques en ligne et les autres entreprises qui gèrent les retours et la documentation des clients

4. Modèle de reçu de freelance par Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss90.png Modèle de reçu pour freelance par Template.net /$$$img/

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Template.net Naviguer en solo dans le paysage des entreprises ? Les Modèle de reçu de freelance est une solution pratique. Parmi les autres modèles de reçus imprimables, celui-ci garde également les éléments de facturation clairs et attrayants, garantissant une disposition professionnelle pour tous les clients.

Le modèle de reçu comporte un tableau simple pour les champs d'élément, de quantité et de montant afin d'aider à dresser la liste des fournisseurs prestataires. Les cellules de sous-total, de montant dû et de montant payé, qui contiennent des formules, permettent également d'éviter les erreurs de calcul.

Idéal pour: Freelances, consultants et entrepreneurs indépendants

5. Modèle de reçu de caisse par HubSpot

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss91.png Modèle de reçu de caisse par Hubspot /$$$img/

il s'agit d'un modèle d'encaissement pour le compte de Hubspot HubSpot Besoin de documenter les transactions en espèces ? La solution de HubSpot Modèle de reçu de caisse enregistre tous les détails et compense de manière transparente l'absence de traçabilité numérique. Le modèle de reçu documente les informations relatives au destinataire et au payeur, notamment en mappant l'adresse et les numéros de contact.

HubSpot vous permet d'enregistrer des notes supplémentaires pour les particularités, en particulier pour les dénominations multiples. Vous pouvez afficher le montant total requis par rapport au montant payé pour faciliter le suivi des cotisations.

Idéal pour: Les vendeurs de marché, les petites entreprises et les magasins physiques effectuant des transactions en espèces

Read More: Découvrez les 10 modèles de grand livre général les plus gratuits si vous souhaitez disposer d'un registre complet de toutes vos transactions financières.

Limites de l'utilisation d'Excel

Les modèles de facture Microsoft Excel présentent plusieurs limites malgré les fonctionnalités de mise en forme et de visualisation. Avant d'adopter Excel, voici quelques limites à prendre en compte :

Problèmes d'évolutivité : Excel a du mal à gérer les grands ensembles de données, ce qui se traduit par des performances lentes et des plantages

: Excel a du mal à gérer les grands ensembles de données, ce qui se traduit par des performances lentes et des plantages Problèmes de collaboration : La collaboration avec plusieurs utilisateurs simultanément entraîne des problèmes de contrôle de version et des incohérences

: La collaboration avec plusieurs utilisateurs simultanément entraîne des problèmes de contrôle de version et des incohérences Automatisation limitée : Il manque des fonctionnalités d'automatisation avancées telles que les déclencheurs de travail et l'intégration avec d'autres outils. Il n'est pas à la hauteur des logiciels dédiés, ce qui limite l'efficacité des tâches répétitives

: Il manque des fonctionnalités d'automatisation avancées telles que les déclencheurs de travail et l'intégration avec d'autres outils. Il n'est pas à la hauteur des logiciels dédiés, ce qui limite l'efficacité des tâches répétitives Intégration médiocre : À ne pas bien s'intégrer en dehors de l'écosystème Microsoft, ce qui réduit les fonctions, en particulier pour la gestion des systèmes de planification financière

: À ne pas bien s'intégrer en dehors de l'écosystème Microsoft, ce qui réduit les fonctions, en particulier pour la gestion des systèmes de planification financière Problèmes de sécurité : La protection des données sensibles pose problème. Le partage en profondeur augmente le risque d'accès non autorisé et de violation des données

: La protection des données sensibles pose problème. Le partage en profondeur augmente le risque d'accès non autorisé et de violation des données Prix élevés : les options de tarification de Microsoft ne conviennent pas à une équipe de petite entreprise

Alternative Excel Receipt Templates

Avec ces limites à l'esprit, la recherche d'alternatives à Excel semble être une décision intelligente, n'est-ce pas ?

Bien que les modèles de reçus puissent sembler simples, une gestion efficace des reçus implique divers éléments du projet. Pour la création de factures, les rapports de dépenses et le suivi des paiements, ClickUp est une option bien supérieure à Excel.

ClickUp propose de nombreux modèles, des widgets API personnalisés, et des Des solutions IA pour la comptabilité .

Comparons ClickUp et Excel pour mettre en évidence les différences clés.

Fonctionnalité ClickUp Excel ✅🏆Des milliers de modèles de reçus préconstruits. Tous facilement personnalisables ✅Gamme de base de modèles. L'extension de la personnalisation devient fastidieuse Saisie et gestion des données ✅🏆Interface conviviale et champs de saisie intuitifs avec calculs automatisés. ✅Interface conviviale avec entrée manuelle des données et création de formules. Suivi et analyse des dépenses ✅🏆Outils d'analyse et de suivi dédiés tels que les Objectifs, les Tableaux de bord et les Tâches. Il n'y a pas d'outils de suivi ou de visualisation de base. L'analyse nécessite des intégrations étendues Le partage et la collaboration peuvent être fastidieux, avec des problèmes de contrôle de version. Le partage et la collaboration peuvent être lourds, avec des problèmes de contrôle de version. Il est également livré avec des logiciels dédiés à la finance, aux ventes et à la gestion de la relation client. ➖Intégrations uniquement dans l'écosystème Microsoft. Les autres nécessitent un transfert manuel des données. Accessibilité au cloud ✅🏆Plateforme basée sur le cloud pour un accès à tout moment, en tout lieu et sur n'importe quel appareil. ❌Compose d'un stockage cloud de base, mais d'une installation en grande partie locale Automatisation ✅🏆Il offre une automatisation étendue, telle que des tâches récurrentes et des rappels, et il dispose d'une IA dédiée pour les rapports instantanés et les résumés. ➖Capacités d'automatisation limitées, nécessitant une intervention manuelle pour les tâches répétitives. Le système de gestion de l'information de l'entreprise a été conçu pour s'adapter à l'évolution des besoins et du volume de documents reçus. Les données ne peuvent pas être gérées en masse et deviennent difficiles à manipuler

Ceci étant clarifié, voici quelques modèles alternatifs que ClickUp propose pour rationaliser le suivi et la gestion des dépenses.

1. Modèle de facture ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss92.png ClickUp Invoice Template excel modèle de reçu https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6193187&department=other&\_gl=1\*ya51e5\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA..

Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous souhaitez créer une facture standardisée en quelques secondes ? Le Modèle de facture ClickUp est votre solution idéale. Ce modèle comporte une section claire pour les services et les informations de facturation.

Le modèle de reçu comprend une section de conditions pour informer les clients de vos processus. Créez instantanément des tâches à partir de n'importe quel contenu du reçu pour créer des factures de marque. Le langage Markdown riche de ClickUp facilite la mise en forme du document avec des bannières et des styles de police clairs. Ce modèle polyvalent est idéal pour les entreprises de tout secteur et de toute taille.

Idéal pour: Les gestionnaires de projet, les propriétaires d'entreprise et les équipes qui ont besoin d'un système de facturation polyvalent

2. Modèle de suivi des factures ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss93.png ClickUp Invoice Tracking modèle de reçu excel https://app.clickup.com/signup?template=t-180546809&department=finance-accounting&\_gl=1\*131l9gi\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA..

Télécharger ce modèle /$$cta/ Modèle de suivi des factures ClickUp est parfait pour optimiser le suivi des paiements avec vos abonnés. Il dispose de huit champs personnalisés pour ajouter instantanément des informations sur le contact, la facture et le paiement. Le modèle de reçu vous permet de suivre les factures avec des statuts clairs : non payé, payé et en retard.

Les solutions s'affichent dans six vues personnalisées, dont les vues Calendrier et Échéancier, pour simplifier les abonnements et visualiser les prochaines échéances de paiement par rapport aux dépenses.

Chaque vue est personnalisable pour faciliter l'affichage. Ainsi, vous pouvez regrouper les factures par statut ou mode de paiement en un seul clic. ClickUp intègre également l'automatisation du statut des tâches et les flux d'escalade pour faciliter la gestion des forfaits d'action en cas de problèmes liés aux factures ou aux paiements.

Idéal pour: Les équipes financières, les comptables et toutes les entreprises qui souhaitent surveiller les statuts de facturation, les paiements et les factures en retard

3. Modèle de demande de devis ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss94.jpg Modèle de demande de devis ClickUp Modèle de reçu excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6103088&department=sales-crm&\_gl=1\*1rach7r\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA..

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de demande de devis ClickUp est nécessaire pour les commandes , les fournisseurs, les prestataires de services. Le cadre comprend des détails clairs sur la validité des devis, les équipes responsables, les références des commandes, etc. Il intègre également le logo de votre entreprise pour plus d'authentification.

Le modèle de reçu est facile à remplir et à partager, ce qui permet aux agences externes de le modifier facilement. Le modèle de reçu est facile à remplir et à partager, ce qui permet aux agences externes de le modifier facilement modèle de devis comporte également des fonctionnalités de commentaires et de sous-pages permettant de gérer toutes les négociations sans encombrement.

Le modèle est également doté d'une gestion des tâches intégrée pour le suivi des vendeurs.

Idéal pour: les spécialistes de l'approvisionnement, les gestionnaires de projet et les entreprises qui externalisent leurs services

4. ClickUp Facture pour Entrepreneur Indépendant

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss95.png ClickUp Independent Contractor Invoice excel modèle de reçu https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6172524&department=other&\_gl=1\*1ijn4fh\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA..

Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous offrez des services, mais vous n'êtes pas employé à temps plein ? La Modèle de facture pour entrepreneur indépendant ClickUp garantit une facturation organisée et sans encombrement.

Éléments faciles à détailler facturation du temps les détails et les coûts totaux avec le tableau des services du cadre. Il s'agit également d'un modèle de reçu de paiement parfait pour pointer les coûts des matériaux ou des consultations.

Allez au-delà des bases avec des sections pour des conditions de paiement claires, des clauses de pénalité et des modes de paiement préférés. Utilisez ClickUp AI pour affiner le message et garantir l'exactitude de la facture. Ce modèle complet aide vos clients à comprendre et à traiter toutes vos cotisations sans accroc.

Idéal pour: Freelances, consultants et entrepreneurs qui veulent suivre leurs heures facturables et leurs dépenses

5. Modèle de facture ClickUp Coaching

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss96.png ClickUp Coaching Invoice Template excel modèle de reçu https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6148284&department=other&\_gl=1\*16fk83k\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA..

Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous voulez vous concentrer sur la croissance de vos mentorés au lieu de vous préoccuper des paiements ? Le Modèle de facture de coaching ClickUp est le choix de prédilection de tous les coachs. Ce modèle de facture commence par les informations sur l'inscrit et les coordonnées du coach. Il vous permet ensuite d'ajouter des modules complémentaires sur les services et leurs coûts à l'aide d'un simple tableau.

Les couleurs douces et la disposition simple facilitent la lecture et la révision. Les calculs automatisés vous permettent de mapper les taxes, les réductions éventuelles et le montant total des cotisations.

Outre les entraîneurs, la solution aide les académies et les agences sportives à connecter les feuilles de temps aux services de leurs entraîneurs.

Idéal pour: Coachs de vie, Business coachs, et conseillers

Lire la suite: 10 Meilleur logiciel de Relevé de temps d'agence pour surcharger le suivi du temps et la facturation horaire avec plusieurs clients et fournisseurs.

6. Modèle de facture ClickUp Freelance

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss97.png ClickUp Freelance Invoice Template Modèle de facture excel https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6171984&department=other&\_gl=1\*71xy18\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIuMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA...

Télécharger ce modèle /$$cta/

Le freelancing est une affaire de résultats exploitables, c'est pourquoi la facturation doit être concise. La facture doit donc être concise Modèle de facture ClickUp Freelance est votre solution pour une facture professionnelle avec une touche personnelle.

Cette facture s'ouvre sur le logo de votre entreprise, le numéro de la facture, la date d'échéance et le solde dû. Grâce à ces éléments, les clients peuvent facilement forfaiter et effectuer des paiements.

Le modèle de reçu couvre ensuite les informations de facturation pour boucler la boucle sur tous les problèmes de compte. Ce modèle ClickUp vous permet également d'apporter des précisions sur le solde dû à l'aide d'un tableau qui décompose le coût le service et la description.

Idéal pour: Rédacteurs, designers, développeurs et freelances à la recherche d'une solution de facturation intégrée

Lire la suite: 10 modèles gratuits pour les freelances pour trouver des solutions afin de simplifier vos activités de routine en tant que freelance.

7. Modèle de facture de production vidéo ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ss98.png ClickUp Video Production Invoice Template excel receipt template (modèle de facture excel) https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6081328&department=creative-design&\_gl=1\*1ni1v7b\*\_gcl\_au\*Njg0MjAzOTIMTcyOTU3NDA3NS4xNjEyNjQyMzgwLjE3Mjk1NzQxMTAuMTcyOTU3NDE0MA..

Télécharger ce modèle /$$cta/

Vous voulez vous assurer d'une rémunération équitable pour votre travail de production vidéo ? Le Modèle de facture de production vidéo ClickUp est une solution fiable. Il commence par présenter les coûts du projet et les informations de facturation tout en haut.

Le modèle de reçu comprend un tableau détaillé pour détailler les services et les coûts, ce qui facilite le suivi de chaque élément de votre travail. ClickUp vous permet d'ajouter votre logo et de personnaliser le thème de couleur pour qu'il corresponde à votre image de marque.

L'explication de vos services devient-elle complexe ? Le modèle offre une fonctionnalité de sous-pages permettant de détailler chaque service ou élément.

Idéal pour: Les sociétés de production vidéo, les cinéastes et les vidéastes indépendants

💡 Conseil de pro: Partagez votre modèle de reçu préféré avec les entrepreneurs et les fournisseurs pour aider à normaliser toutes les factures que vous recevez et simplifier la vérification des factures.

Créez des reçus professionnels impeccables avec ClickUp

La création et la maintenance des reçus est cruciale pour une gestion efficace des dépenses afin de piloter les profits. Les modèles de reçus améliorent considérablement le processus d'enregistrement et éliminent l'effort de créer des solutions à partir de zéro. Nous avons couvert cinq modèles gratuits qui aident à optimiser le processus de facturation.

Cela dit, il existe de meilleurs outils de gestion et de suivi des dépenses qu'Excel (ou même son cousin Google Sheets). En raison d'une personnalisation limitée et de l'absence de gestion des tâches, vous allez certainement commencer à chercher des alternatives.

C'est là que ClickUp fait toute la différence.

Avec un suivi, une automatisation et une visualisation supérieurs, ClickUp rationalise instantanément votre flux de travail financier - de la création des reçus au paiement.

Vous souhaitez créer des reçus professionnels ? Inscrivez-vous à ClickUp aujourd'hui !