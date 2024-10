MeisterTask vs. Trello – ; Quel est le meilleur outil de gestion des tâches ?

Des tâches illimitées, des listes de tâches éparses, des délais non respectés et des flux de travail défaillants peuvent rapidement faire dérailler un projet. En tant que gestionnaire de projet, vous avez besoin d'une solution qui puisse faire le gros du travail à votre place.

Une solution de gestion de projet peut aider à la planification et à l'organisation du projet, et apporter de la méthode à la folie. Des outils populaires comme Mestertask et Trello offrent des fonctionnalités de gestion des tâches, de suivi de la progression et de planification des projets.

Cela vous aide à vous concentrer sur ce qui compte vraiment - fournir des résultats réussis et faire avancer vos projets. Dans ce blog, nous allons comparer MeisterTask et Trello, et expliquer chaque outil, ses fonctionnalités les plus remarquables et son prix, afin que vous puissiez choisir l'outil qui convient le mieux à votre équipe.

Nous avons même inclus un outil bonus, alors continuez à lire pour en savoir plus !

Qu'est-ce que MeisterTask ?

via MeisterTaskMeisterTask est une plateforme de gestion de tâches et de projets conçue pour rationaliser la productivité de votre lieu de travail et améliorer la collaboration au sein de votre équipe.

Il offre des fonctionnalités telles que les tableaux Kanban, l'automatisation, le suivi du temps et les tableaux de bord personnalisés, qui aident les équipes à rester organisées à long terme. L'outil est convivial et peut travailler pour les petites équipes et les grandes organisations.

Par exemple, les équipes de développement de logiciels utilisent MeisterTask pour gérer leurs cycles sprint. Une fois les tâches achevées, les développeurs peuvent automatiser les actions répétitives comme le déplacement d'une tâche d'une colonne à une autre et même enregistrer la durée passée sur chaque tâche.

En savoir plus: Le guide ultime des 10 meilleurs logiciels de délégation de tâches

Fonctionnalités de MeisterTask

Voici quelques-unes des fonctionnalités de MeisterTask qui rationalisent la gestion des tâches pour les équipes.

1. Fonctionnalité #1 : Tableaux Kanban

Les tableaux Kanban sont des tableaux divisés en colonnes. Chaque colonne représente une étape différente de votre flux de travail. Kanban vous permet de gérer visuellement vos tâches et activités en représentant chaque tâche par une carte. Ces cartes peuvent être déplacées d'une colonne à l'autre au fur et à mesure de la progression des tâches dans les différentes étapes d'un flux de travail.

Avec MeisterTask comme gestionnaire de tâches, vous pouvez établir des dépendances de tâches pour créer des connexions entre les tâches. Cela est utile pour améliorer la clarté de votre flux de travail et comprendre l'enchaînement des tâches.

💡Pro Tip: Use Modèles de tableaux Kanban pour accélérer la préparation et l'installation de votre processus de gestion de projet. Ces modèles fournissent une disposition visuelle structurée qui vous aide à organiser rapidement les tâches en colonnes gérables.

2. Fonctionnalité n° 2 : Modèles

MeisterTask propose des modèles préconstruits qui aident à lancer des projets et à établir des processus cohérents de planification des ressources, de planification des projets et de gestion des tâches.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/MeisterTask-Templates-1400x486.png Modèles MeisterTask /$$img/

3. Fonctionnalité n° 3 : Meister IA

La fonctionnalité IA intégrée de MeisterTask facilite l'emplacement des informations pertinentes dans la documentation de votre équipe. En plus de trouver des idées, Outils d'IA aide à réaliser des tâches telles que la rédaction de blogs, d'e-mails et de rapports, ce qui en fait un outil polyvalent pour divers projets.

4. Fonctionnalité n° 4 : Rapports

MeisterTask vous permet de créer deux types de rapports : des rapports rapides pour des informations générales et des rapports personnalisés pour des analyses adaptées à vos besoins particuliers. Vous pouvez utiliser ces rapports pour suivre la progression des projets, le taux d'achèvement des tâches, etc. Cela facilite l'identification des goulots d'étranglement dans vos flux de travail et garantit que les projets sont toujours sur la bonne voie.

Prix de MeisterTask

Free Forever pour toujours

Pro : 9 $/mois par utilisateur

: 9 $/mois par utilisateur Business : 16$/mois par utilisateur

: 16$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

Qu'est-ce que Trello ?

via Trello Trello est un outil simple de gestion des tâches doté d'une interface de type "glisser-déposer" qui permet de déplacer les tâches entre les différentes colonnes de la disposition Kanban. C'est un outil de gestion du travail populaire que les équipes et les individus peuvent utiliser pour organiser les tâches et suivre la progression des différentes activités.

Par exemple, les équipes de marketing de contenu peuvent utiliser Trello pour créer un Tableau avec plusieurs colonnes représentant les différentes étapes de la production de contenu. Il s'agit notamment des " idées ", du " brouillon ", de la " modification en cours " et de la " publication " Au fur et à mesure que le contenu passe par les différentes phases, il peut être représenté par des cartes et déplacé sur les colonnes. Les membres de l'équipe peuvent ajouter des détails pertinents tels que les dates d'échéance, les assignés, etc.

Trello est également hautement personnalisable et peut être utilisé pour gérer n'importe quel type de flux de travail, qu'il s'agisse de projets simples ou complexes.

En savoir plus: 20 Meilleures alternatives et concurrents à Trello pour la gestion de projet

Fonctionnalités de Trello

Poursuivez votre lecture pour un bref aperçu des différentes fonctionnalités et caractéristiques de Trello.

1. Fonctionnalité n° 1 : Tableaux Kanban

À l'instar de MeisterTask, Trello propose également une disposition Kanban permettant aux équipes de gérer leurs tâches en toute simplicité. Chaque tâche est représentée par une carte visible par toutes les personnes ayant accès au tableau Trello.

Vous pouvez ajouter plusieurs membres à une carte afin que chacun puisse rester informé et collaborer de manière transparente. En outre, vous pouvez ajouter une date d'échéance à chaque carte et même définir des rappels pour que le membre de l'équipe en charge d'une tâche sache que les échéances approchent.

2. Fonctionnalité n° 2 : Modèles

Trello propose une grande variété de modèles pour gérer différents types de travail. Au lieu de partir de zéro, utilisez les modèles pour configurer rapidement vos projets à l'aide de flux de travail prédéfinis et personnalisés en fonction de vos besoins. Les modèles de Trello sont disponibles pour les équipes de différents domaines tels que l'ingénierie, les ventes, le marketing, la conception, les entreprises, les RH, etc.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Trello-templates-1400x686.png Modèles Trello : Meistertask vs Trello /$$img/

3. Fonctionnalité #3 : Trello IA

Trello IA est une mise à jour relativement récente de la plateforme. Elle offre tout ce dont vous avez besoin pour amplifier votre productivité au sein de Trello. La fonctionnalité n'est disponible que sur les forfaits Premium et Enterprise de Trello et peut vous aider à :

Peaufiner les descriptions et les commentaires des cartes pour améliorer la communication sur les projets et les tâches

Générer de nouvelles idées au sein de vos cartes pour les sujets que vous fournissez

Extraire et organiser les éléments d'action à partir de notes longues et chaotiques afin de créer un forfait clair

4. Fonctionnalité n° 4 : analyses et rapports

À Trello, il n'y a pas de fonctionnalité de rapports intégrée, mais elle s'intègre à de nombreuses applications tierces, telles que YoCoBoard, Numerics, TMetric et Blue Cat. Cela vous permet de suivre les performances de vos tableaux Trello.

Par instance, vous pouvez utiliser l'intégration de Trello avec Numerics pour construire des tableaux de bord personnalisables. Numerics tire des données de Trello et vous aide à surveiller la progression des tâches, la productivité et les délais en temps réel. Vous pouvez ainsi prendre des décisions basées sur des données directement dans Trello pour assurer une meilleure gestion de projet.

Tarification de Trello

Free Forever forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Standard : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Premium : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Enterprise : 17,50 $/mois par utilisateur

MeisterTask vs. Trello : Fonctionnalités comparées

MeisterTask et Trello sont tous deux des outils de gestion de tâches et de projets populaires auprès des équipes agiles. Ils offrent diverses fonctionnalités qui répondent aux différents besoins des entreprises et des équipes.

Voici un tableau qui vous permet de comparer rapidement Trello et MeisterTask :

trello : Fonctionnalités MeisterTask Trello MeisterTask MeisterTask MeisterTask Trello **MeisterTask MeisterTask est un outil de gestion des tâches qui utilise des Tableaux Kanban pour visualiser la progression des tâches. Il dispose d'une fonctionnalité d'automatisation intégrée pour déplacer les tâches le long des colonnes au fur et à mesure de leur progression. Disposition simple du tableau de type Kanban avec des cartes pour représenter les tâches. Il ne fait pas de fonctions d'automatisation intégrées Il dispose d'une bibliothèque de modèles limitée et d'un large intervalle de modèles adaptés à différents services et cas d'utilisation / Capacités d'IA Comporte des fonctionnalités d'IA intégrées qui peuvent automatiser les processus récurrents Pas d'IA intégrée mais utilise l'intégration avec l'IA stratégique pour une meilleure planification des projets Rapports et analyses Tableaux de bord préconstruits et fonctionnalités de rapports personnalisés pour une vision complète de la situation. Il utilise l'intégration avec divers outils d'analyse pour donner aux utilisateurs un aperçu de la progression du projet L'interface simplifiée est conviviale mais peut sembler désuète à certains utilisateurs Les fonctionnalités telles que le suivi du temps, les modèles réutilisables et la documentation en font un outil mieux adapté aux différents besoins de la gestion de projet

Comparons maintenant les fonctionnalités de chaque outil pour vous aider à déterminer lequel est le mieux adapté à vos besoins.

Fonctionnalité #1 : Gestion des tâches

Trello dispose d'un système de tableau intuitif de type Kanban facile à paramétrer. Vous pouvez créer plusieurs tableaux pour différents projets et des cartes pour représenter vos tâches. Ces cartes peuvent être facilement déplacées d'une colonne à l'autre.

MeisterTask propose également un système de gestion des tâches similaire qui vous permet de créer des flux de travail structurés. Cependant, son automatisation intégrée offre un avantage sur Trello en matière de gestion des tâches. Au lieu de mettre à jour manuellement le statut des tâches et de les déplacer entre les colonnes, vous pouvez automatiser l'ensemble du processus.

MeisterTask vous permet également de créer des relations entre les tâches pour aider les équipes à mieux organiser leurs flux de travail.

🏆 Gagnant: MeiserTask en raison de ses fonctionnalités d'automatisation intégrées et de la possibilité d'établir des relations entre les tâches. Ces fonctionnalités facilitent la gestion de flux de travail de projets complexes. Mais Trello pourrait être meilleur si vous voulez quelque chose de simple et d'intuitif pour la gestion des tâches.

En savoir plus: 20+ Exemples de Tableau Kanban

Fonctionnalité #2 : Mise en place d'un projet à l'aide de modèles

Avec Trello, vous avez accès à une grande variété de modèles facilement personnalisables pour les équipes d'ingénierie, de conception, de marketing, d'exploitation, de vente et d'assistance. Ces modèles s'appuient sur les bonnes pratiques du secteur et couvrent différents cas d'utilisation, tels que la planification du contenu, la gestion de projet, le développement web, l'onboarding, etc.

La bibliothèque de modèles de MeisterTask, en revanche, est limitée. Cela peut être un inconvénient pour les équipes qui ont besoin de modèles avancés ou spécialisés pour des flux de travail complexes.

🏆 Gagnant: Trello a un avantage ici parce que sa bibliothèque de modèles étendue offre une flexibilité et une adaptabilité à un plus large intervalle de cas d'utilisation. Cela en fait une option plus polyvalente pour des équipes diversifiées que MeisterTask.

Fonctionnalité #3 : Gestion de projet par IA

L'automatisation préconstruite de MeisterTask permet aux utilisateurs d'automatiser les processus récurrents tels que les attributions de tâches, les mises à jour du statut des cartes, les réponses aux e-mails et le suivi du temps. Cela contribue à des flux de travail plus efficaces et à une meilleure productivité parmi les utilisateurs de MeisterTask.

Trello ne fait pas de fonctionnalité IA intégrée. Cependant, il s'intègre à Strategy IA, un outil tiers qui permet aux équipes de connecter leurs stratégies d'entreprise aux projets quotidiens. Vous pouvez utiliser cette intégration pour hiérarchiser vos tâches en fonction de facteurs stratégiques et anticiper les priorités changeantes des différentes activités au fur et à mesure qu'elles évoluent dans le flux de travail.

🏆 Gagnant: C'est un match nul.La fonctionnalité d'automatisation in-app de MeisterTask peut rationaliser les tâches répétitives et chronophages. Mais si vous recherchez un outil IA pour vous aider dans la planification des projets et des tâches, Trello serait meilleur.

Fonctionnalité #4 : prise de décision basée sur les données

Encore une fois, l'outil de Trello logiciel de gestion de projet ne fait pas de fonctionnalité de rapports et d'analyse. Au lieu de cela, vous pouvez créer des rapports en utilisant les intégrations de Trello avec des outils tels que Numerics, Blue Cat, TMetrics, etc. Ces rapports peuvent vous aider à mesurer le temps passé sur les tâches, les indicateurs de performance de l'équipe, les taux d'achèvement et la progression globale du projet.

Mais avec MeisterTask, vous avez accès à des fonctionnalités d'analyse et de rapports intégrées plus robustes. Vous pouvez utiliser des rapports prédéfinis ou créer des tableaux de bord personnalisés pour des rapports plus avancés.

🏆 Gagnant: MeisterTask l'emporte ici car il offre un aperçu complet de la performance du projet et de la charge de travail de l'équipe. Trello peut s'avérer plus adapté aux petites équipes ayant des besoins de rapports basiques.

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à MeisterTask vs. Trello

Mon travail et Trello sont tous deux d'excellents outils de gestion du travail. Cependant, ces deux outils sont insuffisants en ce qui concerne certaines fonctionnalités, ce qui limite leur efficacité pour les équipes plus importantes ou celles qui ont des besoins complexes en matière de gestion de projet.

À l'heure actuelle, nous faisons une meilleure alternative. Laissez-nous vous présenter ClickUp .

ClickUp est une suite de productivité tout-en-un qui offre une liste étendue de fonctionnalités avancées qui rationalisent à peu près tous les aspects de la gestion de projet. De la gestion des tâches et des flux de travail à la planification des projets en passant par une automatisation robuste, ClickUp est l'un des meilleurs Trello et Alternatives à MeisterTask .

L'outil de gestion de projet peut être utilisé par tout le monde, des particuliers aux petites équipes en passant par les grandes entreprises. Il est très évolutif et polyvalent et travaille bien pour différents cas d'utilisation et besoins des équipes.

Voici un aperçu de quelques-unes des fonctionnalités les plus remarquables de ClickUp.

1. ClickUp's One Up #1 : Gestion des tâches

Planifiez vos projets en toute simplicité à l'aide de Tâches ClickUp . Créez, assignez et partagez des tâches entre les membres de l'équipe avec des dates d'échéance, des assignés et des descriptions de tâches afin que chacun sache exactement sur quoi il doit travailler.

Créez et assignez des tâches en toute simplicité avec ClickUp Tasks

Utilisez des champs personnalisés pour capturer des informations telles que des liens, des adresses e-mail, des budgets et des numéros de téléphone. Les membres de votre équipe disposent ainsi de toutes les informations dont ils ont besoin lorsqu'ils traitent une nouvelle tâche.

Vous pouvez également définir des paramètres de priorité pour vous assurer que vous êtes toujours sur la bonne voie pour achever les tâches critiques. Les priorités sont codées par couleur et s'échelonnent de faible à urgent, ce qui permet d'identifier plus facilement les tâches qui nécessitent une attention immédiate.

💡Pro Tip: Establish accountability and hit your deadlines every time by learning comment faire le suivi des tâches efficacement. Utilisez des techniques telles que l'établissement de priorités, la délégation et les dépendances des tâches pour avoir une idée précise de ce sur quoi vous devez travailler et de la manière de l'accomplir.

2. ClickUp's One Up #2 : Visualisation du projet Affichages ClickUp offrent plus de 15 façons différentes de visualiser votre travail. Elles sont personnalisables et vous donnent une visibilité sur le statut de toutes vos tâches, ce qui vous permet de gérer votre temps et vos ressources pour une meilleure gestion de projet.

L'utilisation de Vue Liste de ClickUp avec la vue Liste de ClickUp, vous pouvez décomposer des projets complexes en tâches et sous-tâches et les organiser en plusieurs listes. Cela vous aide à voir les détails pertinents associés à chaque tâche et convient mieux aux utilisateurs qui veulent un affichage direct de leurs tâches, à la manière d'une feuille de calcul.

En outre, l'outil Vue Tableau Kanban de ClickUp vous permet de classer les tâches dans plusieurs colonnes représentant les différentes étapes de votre projet. Vous pouvez créer des colonnes personnalisées pour refléter les étapes spécifiques de votre flux de travail et même leur attribuer un code couleur pour plus de clarté visuelle. Cela permet à vos équipes d'identifier le statut des tâches en un coup d'œil.

Utilisez les Tableaux Kanban ClickUp pour créer un flux de travail pour un projet

3. ClickUp's One Up #3 : Automatisation des processus

Épargnez à vos équipes le temps et les efforts qu'impliquent les tâches répétitives. Au lieu de cela, rationalisez tous les aspects de votre flux de travail avec Automatisations ClickUp .

Les outil de planification de projet propose plus de 100 automatisations qui peuvent prendre en charge le travail de routine, comme la mise à jour du statut des tâches, la gestion des transferts de projet et l'envoi d'e-mails.

Utilisez les Automatisations ClickUp pour prendre en charge les tâches répétitives et améliorer votre efficacité

Montez des automatisations personnalisées à l'aide d'un simple constructeur par glisser-déposer qui vous permet de définir des déclencheurs et des conditions pour le travail que vous souhaitez faire. Vous n'avez pas à vous débattre avec des langages de code complexes et pouvez commencer à configurer l'automatisation en quelques minutes.

💡 Pro Tip : Tirez parti de Outils d'automatisation IA pour gérer les tâches répétitives comme la segmentation de l'audience, la publication sur les médias sociaux ou la gestion des tâches avec précision et efficacité. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée qui stimulent la croissance.

4. ClickUp's One Up #4 : Assistance intelligente

L'une des meilleures fonctionnalités du logiciel de gestion de projet de ClickUp est sa capacité d'IA. ClickUp Brain agit comme votre assistant personnel : il vous aide à trouver des informations importantes, automatise des tâches et rédige des e-mails parfaits.

Exploitez ClickUp Brain pour générer des mises à jour de projets, résumer des notes et forfaiter des tâches

Posez à ClickUp Brain n'importe quelle question liée au travail, et il recherchera dans votre espace de travail, vos tâches et vos documents pour vous donner les réponses les plus pertinentes et les plus contextuelles. Au lieu de perdre du temps à essayer de trouver des réponses, utilisez-le pour obtenir des informations sur les processus, les politiques et la documentation de l'entreprise.

Vous pouvez également automatiser les mises à jour des projets et faire en sorte que l'IA s'occupe de tâches telles que le partage des rapports de progression, la génération de résumés de rapports et la planification des tâches et sous-tâches.

💡 Pro Tip: Use Outils de gestion de projet par IA pour aider à la planification et à l'organisation de projets complexes et dire adieu aux tâches administratives fastidieuses.

5. ClickUp's One Up #5 : Cadres standardisés

Avec ClickUp, vous n'avez plus à vous soucier de créer des processus à partir de zéro. Au lieu de cela, vous pouvez choisir dans une bibliothèque de plus de 1000 modèles adaptés à presque tous les cas d'utilisation. Cela facilite votre travail puisque vous pouvez créer une documentation complète pour vos équipes à l'aide de différents modèles de gestion des tâches sans trop d'efforts.

ClickUp Modèle de gestion des tâches

Le modèle Modèle de gestion des tâches ClickUp est un modèle riche en fonctionnalités, parfait pour le suivi des flux de travail et l'amélioration de la visibilité des projets. Le modèle vous permet d'organiser les tâches comme il se doit, en vous aidant à visualiser ce qui est important.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Organiser vos tâches en fonction du statut, du niveau de priorité et des assignés

Planifier votre flux de travail sur un tableau Kanban personnalisable

Visualiser la charge de travail de votre équipe et attribuer les tâches de manière efficace

Ajouter des champs personnalisés pour capturer des informations importantes et ajouter du contexte aux tâches

Collaborez avec les autres équipes pour vous assurer que les tâches sont assignées et achevées à temps

Télécharger ce modèle

ClickUp Pricing

Free Forever : Gratuit pour toujours

: Unlimited : 10$/mois par utilisateur

: 10$/mois par utilisateur Business : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

: Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les forfaits payants pour un supplément de 7 $ par espace de travail et par mois

ClickUp : La meilleure solution pour une gestion efficace des tâches

MeisterTask et Trello possèdent tous deux des atouts uniques en matière de gestion des tâches. Cependant, ils ne constituent une bonne option que pour les équipes de petite et moyenne taille dont les flux de travail sont simples.

Si vous êtes à la recherche d'une solution complète, ClickUp mérite d'être pris en considération. Contrairement à MeisterTask et Trello, qui se concentrent essentiellement sur le suivi des tâches, ClickUp offre des fonctionnalités pour vous aider dans la gestion des tâches de bout en bout.

Différents types de vues de travail permettent de visualiser la progression du projet et la charge de travail de l'équipe. ClickUp Automatisation élimine le temps passé sur des tâches redondantes et rend les équipes productives. Les capacités IA de ClickUp Brain simplifient la collecte d'informations à partir des tâches, des documents et des discussions, ainsi que la génération et le résumé de textes.

Grâce à une vaste bibliothèque de modèles entièrement personnalisables de ClickUp, vous bénéficiez également de cadres normalisés pour la gestion des tâches, l'onboarding, la comptabilité et bien plus encore. S'inscrire gratuitement sur ClickUp et découvrez comment la plateforme peut aider vos équipes à travailler plus efficacement.