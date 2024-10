Comment gérer la complexité d'un projet (et réussir !)

Vous avez probablement déjà entendu l'adage suivant : "Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités" Pour les chefs de projet, cette responsabilité prend souvent la forme d'une gestion de projet complexe.

Dans un monde où la gestion de projet est devenue de plus en plus complexe, la maîtrise de la complexité peut ressembler à un superpouvoir.

Mais qu'est-ce exactement qu'un projet complexe, quelles sont les causes de la complexité d'un projet et comment pouvez-vous, en tant que gestionnaire de projet, la gérer efficacement ?

Voici quelques tendances révélatrices de la difficulté pour les chefs de projet de gérer des projets complexes : 54% des gestionnaires de projet admettent qu'ils ne disposent pas de la bonne technologie pour une collaboration efficace

Une proportion stupéfiante de85 % des gestionnaires de projet jonglent avec plusieurs projets à la fois

Dans toutes les organisations,11.4% des ressources sont gaspillées en raison de pratiques de gestion de projet médiocres

Quel est donc le secret pour surmonter ces obstacles et assurer la réussite du projet ?

Tout se résume à l'utilisation de stratégies de gestion de projet efficaces.

Dans cet article, nous examinerons les différents types de complexité des projets et nous vous présenterons des stratégies efficaces de gestion de projets complexes. Nous vous présenterons également quelques-uns des meilleurs outils de gestion de projet qui facilitent cette tâche.

🏆 Bonus: Nous partagerons également quelques modèles qui vous aideront à atteindre vos objectifs en matière de gestion de projet !

Qu'est-ce que la gestion de projet complexe ?

Pour s'attaquer à un projet complexe, il faut bien sûr être capable de l'identifier.

Sur la base des tendances que nous avons abordées ci-dessus, les facteurs suivants sont les coupables probables de la complexité de la gestion de projet.

Contraintes

Certains projets complexes sont soumis à des délais serrés ou à des limites budgétaires strictes. Dans ce cas, les gestionnaires de projet doivent élaborer des forfaits qui s'inscrivent dans ces limites, ce qui rend naturellement leur travail plus difficile.

Par exemple, le manager d'un projet peut engager plus de membres de l'équipe que d'habitude pour respecter une réunion qui approche à grands pas. Toutefois, il devra alors surveiller les dépenses du projet et les coûts prévus au budget.

Interdépendances

Lorsque plusieurs grands projets sont liés entre eux, c'est comme si l'on naviguait dans une toile d'araignée de connexions. Ces interdépendances compliquent les décisions relatives aux projets, car les gestionnaires de projet doivent réfléchir à la manière dont les changements apportés à un projet peuvent avoir un impact sur les autres.

Par exemple, un chef de projet supervise le lancement d'une application mobile, mais sa réussite dépend de la mise à jour simultanée du site web de l'entreprise.

Plusieurs parties prenantes

Plus on est de fous, plus on rit ? Pas toujours. La multiplicité des parties prenantes peut transformer le projet le plus simple en un cauchemar logistique, les gestionnaires de projet devant jongler avec les attentes des investisseurs, des clients et de l'équipe de projet.

En fait, selon un rapport récent, 30 % des professionnels consacrent 6 à 10 heures par semaine à la gestion des réunions avec les parties prenantes, 38 % organisent des réunions d'information chaque semaine et plus de la moitié d'entre eux s'appuient fortement sur les données relatives aux parties prenantes pour mener à bien ces interactions.

Comprendre les différents types de complexité des projets et leur raison d'être

Les projets n'échouent pas tous pour les mêmes raisons. Plusieurs facteurs peuvent compliquer la tâche d'un gestionnaire de projet et avoir un impact sur les performances de l'équipe de projet.

1. Complexité structurelle

On parle de complexité structurelle lorsqu'un projet comporte de nombreux éléments interconnectés, chacun étant susceptible de changer

Ces interdépendances impliquent souvent des inconnues ou des informations qui changent rapidement, ce qui peut ajouter des couches de complexité à la gestion du projet.

Par exemple, imaginons un projet d'infrastructure dont chaque phase est gérée par un entrepreneur différent dans le cadre de contrats distincts.

Si une phase change, il peut être nécessaire de renégocier les conditions pour les autres phases. Cela risque de provoquer des tensions et du stress, car chaque composante doit être réalignée pour maintenir la cohésion du projet.

2. Complexité technique

Imaginons que vous lanciez un projet de construction d'une nouvelle plateforme logicielle.

À mi-parcours, vous découvrez que la technologie que vous aviez prévu d'utiliser ne peut pas supporter l'échelle dont vous avez besoin, ou peut-être qu'un outil essentiel n'est pas aussi compatible que vous le pensiez.

Vous devez alors vous démener pour trouver de nouvelles solutions, et chaque solution de contournement fait perdre du temps et de l'argent.

Les études montrent que cette situation est assez courante dans le secteur des technologies de l'information.

De nombreux projets se heurtent à ce type de blocages techniques, qui conduisent à des dépassements de budget et à des échéances non respectées. Même les projets les mieux préparés peuvent rencontrer des difficultés lorsque la technologie ne fonctionne pas comme prévu ou lorsque l'équipe ne dispose pas des compétences spécifiques nécessaires pour résoudre ces problèmes.

3. Complexité dynamique

Ce type de complexité vous surprend lorsque vous travaillez sur quelque chose que vous n'avez jamais abordé auparavant et qu'il y a beaucoup d'incertitude (non, nous ne parlons pas d'une crise de la quarantaine).

La complexité dynamique survient lorsque l'environnement ou les composantes du projet ne cessent de changer

Par exemple, imaginez que vous dirigez un projet de développement logiciel pour une nouvelle application et que, pendant le projet, les normes réglementaires en matière de confidentialité des données sont mises à jour. Soudain, l'application doit répondre à de nouvelles exigences de conformité. Ce changement pourrait avoir une incidence sur l'échéancier du projet, le budget et même la pile technologique que vous utilisez.

Dans ces cas-là, les gestionnaires de projet doivent faire preuve d'agilité. Les approches traditionnelles ne fonctionnent pas : vous avez besoin d'un forfait évolutif qui tient compte de l'incertitude et des changements constants.

4. Complexité sociopolitique

Votre projet ne se limite pas à des objectifs, à de la technologie et à des ventes - il dépend essentiellement des personnes.

Les équipes de projet et les gestionnaires doivent donc se préparer aux agendas, aux dynamiques de pouvoir et aux drames politiques qui s'ensuivront.

Dans les projets complexes, ce n'est pas seulement le nombre de parties prenantes qui rend les choses délicates, mais aussi leurs intérêts divergents.

Par exemple, une équipe chargée d'un logiciel peut avoir affaire à des investisseurs qui veulent des retours sur investissement rapides, à des développeurs soucieux de la qualité et à des clients qui souhaitent une expérience sans bug, tandis que le gestionnaire du projet s'efforce de satisfaire tout le monde.

Comme vous pouvez le constater, tout est question de relations, d'influence et de lutte de pouvoir occasionnelle - pensez à Game of Thrones, mais avec moins de dragons et plus de paperasserie.

Stratégies clés pour la gestion de projets complexes

Nous avons beaucoup parlé des problèmes - passons maintenant aux solutions.

Que notre inquiétude préalable devienne une réflexion et un forfait préalables.

Winston Churchill

$$$a Utiliser un environnement de travail centralisé

Si les projets complexes ont un ennemi, c'est bien un gestionnaire de projet efficace. Une gestion de projet efficace vous permet de savoir exactement qui travaille sur quoi, quand et, surtout, si le projet est en bonne voie.

Soyons honnêtes : personne n'aime se retrouver à se demander : "Attendez, qu'est-ce qui se passe avec ce projet ?"

Un environnement de travail centralisé vous donne une image claire de la progression de votre projet, ce qui vous aide à gérer les risques et à tenir vos clients au courant à chaque instant.

Gardez cela à l'esprit, ClickUp possède des fonctionnalités impressionnantes qui peuvent vous aider à rester plus coordonné.

ClickUp Discuter : Besoin de poser une question rapide sur une tâche ? Utilisez Teams pour intervenir directement auprès des membres de l'équipe sans quitter votre flux de travail. Plus besoin de rechercher des e-mails aléatoires ou des fils de discussion Slack

utilisez l'écran de discussion de ClickUp pour communiquer avec votre équipe, mettre à jour la progression et partager des ressources supplémentaires

Documents ClickUp : ClickUp Docs vous permet dede collaborer efficacement avec votre équipe en temps réel sur des documents avec plusieurs membres de l'équipe grâce à un partage sécurisé. Vous avez besoin d'ajouter des polices de caractères, de lier une tâche ou de l'associer à votre flux de travail ? Terminé ! Transfert de connaissances à votre équipe ? Terminé aussi !

avec plusieurs membres de l'équipe grâce à un partage sécurisé. Vous avez besoin d'ajouter des polices de caractères, de lier une tâche ou de l'associer à votre flux de travail ? Terminé ! Transfert de connaissances à votre équipe ? Terminé aussi ! Tableaux blancs ClickUp : Lorsque le moment est venu de faire un brainstorming, de planifier ou de visualiser l'étendue de votre projet, les Tableaux blancs ClickUp offrent un espace interactif indispensable. Planifiez vos idées avec votre équipe dans votre environnement de travail virtuel partagé

utilisez le Tableau blanc de ClickUp pour visualiser l'ensemble du projet et collaborer efficacement

J'utilise ClickUp pour centraliser mon travail quotidien. Il m'aide dans tous les domaines. Si je veux gérer des réunions avec des clients ou avec une équipe ou vérifier le statut de mon travail précédent, alors ClickUp est la meilleure solution.

Nidhi Rajput, BDM chez CedCommerce

Personnaliser les affichages

Ce que vous allez adorer dans ClickUp, c'est sa capacité à vous permettre de visualiser votre projet d'une manière qui a réellement du sens pour vous.

Que vous soyez un adepte des listes, des tableaux, des calendriers ou des diagrammes de Gantt, ClickUp vous couvre.

ClickUp offre plus de 15 vues différentes, y compris le diagramme Gantt et l'affichage de l'échéancier, pour aider à visualiser les échéanciers des projets :

Vue Gantt Chart (diagramme de Gantt) : Parfait pour visualiser toutes vos tâches et dépendances sur un seul échéancier. Il permet également d'identifier les marges de manœuvre, de suivre les jalons clés et d'ajuster les échéanciers d'un simple clic

visualisez l'échéancier de votre projet, suivez la progression et identifiez les dépendances dans les projets d'infrastructure à grande échelle en utilisant la vue diagramme de Gantt de ClickUp_

Affichage de l'échéancier : Vous souhaitez disposer d'un échéancier flexible pour suivre la progression du projet ? Cette vue permet aux membres de l'équipe de voir où en sont les différentes tâches, et vous pouvez la partager avec les parties prenantes pour avoir un aperçu clair de l'étendue du projet

Affichage du Calendrier : Avec l'affichage Calendrier de ClickUp, basculez entre les affichages quotidiens, hebdomadaires ou mensuels et utilisez des filtres avancés pour mettre en évidence les tâches et les échéances critiques. Vous pouvez également gérer les échéanciers des tâches de manière visuelle en paramétrant des calendriers spécifiques pour chaque phase. Vous souhaitez apporter une modification ? Il suffit de glisser-déposer pour mettre à jour instantanément les durées et les dépendances des tâches

Vous voulez que tout le monde soit sur la même page ?

Partagez votre calendrier avec vos clients ou les membres de votre équipe pour des mises à jour en temps réel et une transparence achevée.

Et, cerise sur le gâteau, plus besoin de se démener pour consulter un million de plates-formes différentes !

Synchronisez ClickUp avec Google Agenda, Outlook ou tout autre calendrier externe pour que tout soit au même endroit.

Renforcer la gestion des tâches

1. Hiérarchisation des tâches

Vous voulez vous assurer que les produits livrables essentiels sont terminés à temps ?

Il est utile de hiérarchiser les tâches.

La clé n'est pas de donner la priorité à ce qui est inscrit sur votre agenda, mais de programmer vos priorités.

Stephen Covey, auteur

Avec Tâches ClickUp avec ClickUp Tasks, vous pouvez créer plusieurs listes et organiser vos tâches comme un pro.

améliorez la clarté du flux de travail de la gestion de projet en catégorisant les tâches sur ClickUp_

Par exemple, créez une liste pour chaque phase du cycle de vie du projet et ajoutez les tâches pertinentes à chacune d'entre elles. Une liste intitulée "Initiation" pourrait inclure :

Définir la portée du projet

Identifier les parties prenantes

Affecter les ressources

Estimer le budget

Le gestionnaire de projet peut ensuite assigner ces tâches à l'équipe avec des dates d'échéance, des niveaux de priorité et des champs personnalisés pour des informations supplémentaires. Celles-ci peuvent inclure des notes sur le projet ou même des liens vers une page wiki ou une base de connaissances interne.

2. Gérer les priorités en toute simplicité

Mettez en évidence ce qui est le plus important grâce à des libellés en couleur, des dates d'échéance et des étiquettes de priorité.

Avec ClickUp, vous pouvez facilement mettre à jour plusieurs tâches à la fois : il suffit de les sélectionner, de les faire glisser dans une nouvelle colonne et voilà, c'est fait.

Mais attendez, ce n'est pas tout.

Les interfaces dynamiques de ClickUp garantissent que tout le monde est sur la même page, même si la complexité de votre projet augmente.

**Limites de travail en cours (WIP) : Vous devez gérer la charge de travail de votre équipe ? Fixez des limites de travail en cours (WIP) pour que les choses avancent efficacement et éviter les goulets d'étranglement

Sous-groupes : Organisez vos tâches avec des sous-groupes (également appelés couloirs) pour classer le travail par priorité, par assigné ou même par type de travail

organiser les tâches en sous-groupes dans ClickUp en fonction de critères tels que l'assigné, la priorité ou le type de travail_

Utiliser l'automatisation

Des tâches routinières ? Pas du tout.

Elles sont ennuyeuses et répétitives, et personne n'a vraiment envie de les faire. Heureusement pour vous, ClickUp vous en débarrasse !

Automatisations au niveau de l'espace avec ClickUp

Que vous soyez dans les RH, le juridique, les ventes ou la finance, il y a une solution qui rend ces tâches moins pénibles : ClickUp Automatisation.

Comprenons l'automatisation à l'aide de quelques exemples concrets :

Les équipes RH : Ne manquez jamais une étape

En matière de gestion des ressources humaines, tout garder sur les rails est clé.

L'automatisation de la création des tâches de ClickUp vous permet de ne jamais manquer une étape de l'onboarding.

Par instance, informez automatiquement le responsable de l'embauche dès qu'un nouvel employé achève sa dernière tâche. Vous devez envoyer un sondage d'engagement après l'onboarding ? L'automatisation s'en chargera pour vous - pas besoin de rappels !

Mais cela ne s'arrête pas là - les changements de statut peuvent également déclencher l'automatisation. Par exemple, lorsque le statut d'un candidat passe à " Offre acceptée ", ClickUp peut immédiatement envoyer une notification de tâche pour mettre à jour les membres de l'équipe concernés et préparer les prochaines étapes de l'onboarding.

Équipes juridiques : Automatisation du suivi des dossiers

La gestion d'un cabinet d'avocats peut être chaotique, mais l'automatisation dans ClickUp aide à aplanir les difficultés.

Lorsqu'un client potentiel soumet un formulaire sur votre site web, ClickUp peut créer automatiquement une tâche avec tous les détails de l'affaire.

Et c'est là que les choses s'améliorent encore : L'automatisation peut déclencher un e-mail pour partager ces documents avec le client une fois les notes finalisées. Cela vous permet de gagner du temps en éliminant les allers-retours redoutés et en maintenant le flux de travail en mouvement.

Communication efficace

ClickUp se définit par sa collaboration en temps réel sur les projets .

Avec une abondance de fonctionnalités, ClickUp vous permet de naviguer parfaitement dans les flux de travail de vos projets. Voici ce que vous pouvez faire :

Discuter avec votre équipe à l'aide de sa fonctionnalité de messagerie instantanée in-app, Chat View. Vous pouvez même étiqueter les membres de votre équipe à l'aide de la fonctionMentions ClickUppour les intégrer instantanément à la discussion, afin que personne ne perde le fil

à l'aide de sa fonctionnalité de messagerie instantanée in-app, Chat View. Vous pouvez même étiqueter les membres de votre équipe à l'aide de la fonctionMentions ClickUppour les intégrer instantanément à la discussion, afin que personne ne perde le fil Restez dans le coup grâce à des notifications personnalisables à chaque mise à jour des tâches

grâce à des notifications personnalisables à chaque mise à jour des tâches Pièce jointeClickUp Comments à des tâches spécifiques dans le cadre du Chat, ce qui vous permet de garder les discussions directement connectées à la tâche concernée . Ainsi, vous pouvez discuter des exigences, suivre la progression ou aborder des problèmes

. Ainsi, vous pouvez discuter des exigences, suivre la progression ou aborder des problèmes Gérez vos Clips où tous vos enregistrements sont organisés, et utilisez ClickUp AI pour transcrire les Clips afin d'en faciliter la consultation et d'en rendre le contenu consultableClickUp Clips *Rester connecté avec l'intégration Zoom de ClickUp pour démarrer ou rejoindre des réunions directement à partir des tâches, en notifiant les assignés et les observateurs lorsque les réunions commencent

Suivi du temps

Les Relevés de temps sont essentiels pour comprendre la contribution et le développement des employés. La fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp simplifie ce processus.

Vous pouvez suivre votre temps à partir de n'importe quel appareil - votre bureau, votre appareil mobile ou l'extension Chrome gratuite.

Vous devez passer d'un projet à l'autre ? Pas de problème ! Le chronomètre global de ClickUp vous permet de démarrer, d'arrêter et de passer d'une tâche à l'autre en toute simplicité.

Et si vous êtes en retard ou avez oublié d'enregistrer une tâche ? Vous pouvez ajouter du temps rétroactivement ou créer manuellement des entrées basées sur des intervalles de dates.

Si vous ne savez pas comment commencer à suivre du temps sur ClickUp, les modèles sont un bon point de départ.

Essayez le modèle Modèle de suivi de projet pour organiser les tâches en étapes.

Vous pouvez également utiliser le Modèle d'horaire ClickUp qui est parfait pour planifier votre semaine de travail, suivre les paiements et comparer l'estimation de la durée par rapport à la durée réelle.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/image-3.gif Modèle de planning horaire ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-200638149&department=personal-use Télécharger ce modèle /$$cta/

Créez et ajustez rapidement les horaires en toute simplicité

Aidez les employés à suivre leurs heures de travail et leurs quarts de travail (car qui a besoin de plus de confusion ?)

Permettre aux gestionnaires d'assigner des tâches et de surveiller la progression des projets comme s'il s'agissait d'une horloge

Réduisez les tâches administratives et augmentez la productivité de l'ensemble du Tableau

Intégration transparente

ClickUp est puissant en soi, mais l'intégrer à d'autres applications ? Un niveau supérieur ! 🤯

Avec plus de 1 000 intégrations avec des outils comme Hubspot, Gmail, Zoom, Harvest, Dropbox, Google Agenda, Unito, Loom, Github, et plus encore, vous pouvez :

Simplifier l'échange de données entre les systèmes, en réduisant les erreurs d'entrée manuelle

Améliorer la visibilité des projets en consolidant tous vos outils sur une seule plateforme

Gagner du temps en effectuant des tâches au sein d'une seule interface - plus besoin d'activer/désactiver les applications !

Rapports et analyses efficaces

Une grande partie du travail d'un gestionnaire de projet se résume souvent aux résultats.

🔍Fun Fact: Les organisations axées sur les données sont 19 fois plus susceptibles d'être rentables.

Les fonctionnalités de rapports et d'analyse de ClickUp montrent clairement la progression du projet et les performances de l'équipe. Les rapports personnalisés fournissent facilement les indicateurs clés qui permettent de prendre de meilleures décisions.

Vous voulez encore plus de simplicité ? Utilisez Le modèle de rapports de projet de ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/image-48.jpeg Modèle de rapports de projet ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6137924&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle vous aide à surveiller les indicateurs clés de performance, à repérer les domaines problématiques et à assurer le suivi des tâches, des dépenses et des éléments d'action.

C'est le moyen le plus simple pour un gestionnaire de projet de garder tout sur la bonne voie sans transpirer ! 💪

Obtenez tous vos indicateurs clés et les statuts de vos projets dans un hub central.

Avec Tableaux de bord ClickUp avec ClickUp Dashboards, vous avez une vue unifiée de la progression du projet, des délais et des données de performance. Dites adieu à la recherche de mises à jour provenant d'une centaine de sources différentes - tout le monde a accès aux mêmes informations sur la livraison du projet.

Suivez et visualisez les indicateurs clés avec les tableaux de bord ClickUp

Mais ce n'est pas tout. ClickUp vous permet également de personnaliser votre flux de travail avec des champs personnalisés.

Ajoutez des champs de données uniques à vos tâches et projets pour vous assurer que tout ce dont vous avez besoin est à portée de main.

Vous souhaitez surveiller les coordonnées des clients, les points de mêlée ou même créer des menus déroulants personnalisés ? Vous pouvez le faire. Les champs personnalisés vous permettent de suivre à peu près tout, en un seul endroit.

Templatisez les processus

Le principal avantage de ClickUp réside dans la gestion des tâches sans effort. De la conversion des commentaires en tâches au suivi de la progression avec des statuts personnalisés tels que "À faire", "En cours" ou "Oups, nous avons manqué une échéance", ClickUp a tout ce qu'il vous faut.

Mais si vous avez besoin d'une chose pour faciliter votre gestion de projet, ce sont les modèles ClickUp.

Par exemple, Modèle de gestion des tâches ClickUp est un sauveur pour toutes les équipes et tous les flux de travail. Il vous aide à organiser les tâches et à optimiser les flux de travail en fonction de la progression et de la bande passante.

L'une des tâches les plus importantes de la gestion de projet est la livraison du projet. Pour cela, vous pouvez compter sur Modèle de livrable de projet de ClickUp .

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUps-Project-Deliverables-Template.png Modèle de livrables de projet de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-182201612&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Ce modèle décrit toutes les tâches, activités et résultats nécessaires pour achever un projet avec succès. Ce modèle permet aux gestionnaires de projet d'attribuer les tâches, de les classer par ordre de priorité et de fixer des paramètres clairs, afin de s'assurer que rien ne passe à travers les mailles du filet.

Le modèle suit également les jalons clés, les considérations budgétaires et les attentes des parties prenantes, ce qui permet d'avoir un aperçu de l'ensemble du cycle de vie du projet.

ClickUp offre actuellement une bibliothèque de plus de 1000+ modèles entièrement personnalisables modèles de gestion de projet pour répondre aux besoins de votre équipe.

Pour les gestionnaires de projet qui gèrent des projets transversaux de grande envergure, Le modèle de gestion de projet de ClickUp est la solution idéale.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/image8-3.png Simplifiez les projets transversaux à grande échelle avec ce modèle ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90060018578&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

simplifiez les projets transversaux à grande échelle avec ce modèle ClickUp

Intégrant les documents, formulaires et listes ClickUp, ce modèle permet aux gestionnaires de projets, de programmes ou de portefeuilles de briser les silos et d'éliminer les obstacles.

Comme nous l'avons vu, le travail sur des projets complexes comporte son lot de paramètres.

Voici quelques obstacles courants rencontrés et conseils pour la gestion de projet pour surmonter la complexité des projets.

Le glissement de périmètre

Problème : Lorsque les exigences d'un projet dépassent les forfaits initiaux, les coûts grimpent en flèche et les échéanciers s'allongent

: Lorsque les exigences d'un projet dépassent les forfaits initiaux, les coûts grimpent en flèche et les échéanciers s'allongent Solution : Fixer des paramètres clairs dès le départ

: Fixer des paramètres clairs dès le départ Exemple : Si un client ajoute de nouvelles fonctionnalités en cours de projet, communiquez sur la manière dont cela affecte la portée du projet, le budget et les délais

Gestion des parties prenantes

Problème : Des attentes mal alignées peuvent faire dérailler la progression

: Des attentes mal alignées peuvent faire dérailler la progression Solution : Organisez des réunions régulières pour tenir tout le monde informé

: Organisez des réunions régulières pour tenir tout le monde informé Exemple : Une entreprise de construction tient les parties prenantes informées de l'avancement du projet et de ses risques afin d'éviter les surprises de dernière minute : Une entreprise de construction tient les parties prenantes au courant de la progression du projet et des risques qui y sont liés afin d'éviter les surprises de dernière minute

💡 Pro Tip: Créez et partagez des mises à jour de projet sans effort avec l'aide de ClickUp Brain's Gestion de projet par IA

Problèmes de communication

Problème : Une mauvaise communication entraîne des délais non respectés et de la confusion

: Une mauvaise communication entraîne des délais non respectés et de la confusion Solution : Établir des canaux de communication clairs

: Établir des canaux de communication clairs Exemple : Une société informatique utilisedes outils de gestion de projet comme ClickUp pour s'assurer que toutes les parties prenantes sont synchronisées

💡 Pro Tip: Conservez toutes les communications liées à la tâche consolidées au sein de la tâche avec l'affichage du chat afin que personne ne manque les mises à jour

Éliminez les complexités du projet avec ClickUp

Les complexités font naturellement partie de tout projet.

Le véritable problème survient lorsque les gestionnaires de projet ne s'écartent pas de leur approche traditionnelle et ne tirent pas le meilleur parti de ce que la technologie leur offre.

Un outil comme ClickUp n'est pas seulement conçu pour vous faciliter la vie, il simplifie également le flux de travail de votre équipe, améliore la communication et garantit que vos projets complexes restent sur la bonne voie.

Pourquoi se contenter du chaos quand on peut avoir la clarté ? Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez une manière plus intelligente et plus efficace de gérer vos projets.