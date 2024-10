Ventilation des prix de Slack : Trouver le bon forfait pour votre Business

Choisir le bon outil de communication peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'il s'agit de trouver un équilibre entre le coût et les fonctionnalités dont votre équipe a besoin.

Trouver le bon forfait Slack peut être déroutant - vous voulez améliorer la collaboration et la productivité sans dépenser trop.

Que vous soyez propriétaire d'une entreprise, chef d'équipe ou professionnel, vous devez savoir clairement ce que chaque forfait offre pour éliminer la frustration de payer pour des fonctionnalités inutilisées ou manquant de fonctionnalités essentielles.

Dans cet article, nous allons décomposer le forfait de Slack pour vous aider à trouver le plan parfait qui correspond aux besoins et au budget de votre organisation. 👇

Décomposition des forfaits de Slack

À combien s'élève le prix de Slack ? Jetons un coup d'œil à ses différents forfaits :

Formule Free

Si vous démarrez ou dirigez une petite équipe, le forfait Free peut être une excellente option pour une communication essentielle sans aucun coût. Le forfait Free couvre les besoins de base, notamment les messages directs et des intégrations limitées

À cela, le forfait fait face à certaines limites qui pourraient ne pas assister pleinement la croissance à long terme de votre équipe au fur et à mesure que vos besoins évoluent.

Fonctionnalités clés:

Historique des messages et des fichiers: Vous aurez accès à l'historique des messages et au stockage des fichiers des 90 derniers jours. Si cela peut fonctionner pour l'instant, cela pourrait devenir un casse-tête si vous avez besoin de retrouver d'anciennes discussions à des fins de référence ou de conformité à l'avenir

Vous aurez accès à l'historique des messages et au stockage des fichiers des 90 derniers jours. Si cela peut fonctionner pour l'instant, cela pourrait devenir un casse-tête si vous avez besoin de retrouver d'anciennes discussions à des fins de référence ou de conformité à l'avenir **Le forfait Free vous permet de connecter jusqu'à 10 applications tierces, telles que Google Drive, Office 365 et Trello. Bien que cela soit utile pour les petites équipes, si votre organisation s'appuie sur un large intervalle d'outils, vous pourriez trouver cette limite restrictive

Capacités de communication: Vous ne pouvez mener que des réunions audio et vidéo en tête-à-tête, ce qui en fait un outil idéal pour les vérifications rapides ou les réunions individuelles. Mais si votre équipe a besoin d'appels de groupe, vous vous heurterez à un obstacle, car ce forfait ne couvre pas ces fonctionnalités

À qui s'adresse-t-il:

Le forfait Free est idéal pour les petites équipes, les startups ou les organisations à la recherche d'un service de base outil de communication sur le lieu de travail pour les tâches courantes. C'est un moyen gratuit de commencer à utiliser Slack, mais il présente des limites en ce qui concerne l'historique des messages, les intégrations et les capacités d'appel.

Pro Plan

Si vous gérez une petite ou moyenne entreprise et que vous avez besoin de fonctionnalités plus avancées pour assister votre équipe en pleine croissance, le forfait Pro est une excellente option.

Il améliore votre communication avec plus de fonctionnalités, comme les messages directs illimités, les réunions audio et vidéo, et la possibilité de créer des outils de suivi personnalisés pour une meilleure gestion de projet. Ce forfait est une étape supplémentaire par rapport au forfait gratuit, car il fournit tout ce dont vous avez besoin pour stimuler la productivité et la collaboration au sein de l'équipe.

Caractéristiques clés:

Historique des messages illimité: Le forfait Unlimited fournit un accès illimité à tous les messages directs et aux discussions d'équipe, garantissant que les discussions importantes sont toujours disponibles à des fins de référence ou de conformité

Le forfait Unlimited fournit un accès illimité à tous les messages directs et aux discussions d'équipe, garantissant que les discussions importantes sont toujours disponibles à des fins de référence ou de conformité Intégrations illimitées: Connectez un nombre illimité d'applications tierces, transformant Slack en hub central pour tous vos outils, de la gestion de projet au stockage de fichiers

Connectez un nombre illimité d'applications tierces, transformant Slack en hub central pour tous vos outils, de la gestion de projet au stockage de fichiers Meilleure communication: Avec Slack Teams, vous pouvez organiser des visioconférences et des appels vocaux de groupe avec jusqu'à 50 participants, ce qui est parfait pour les réunions d'équipe, les vérifications rapides ou les sessions de formation

Avec Slack Teams, vous pouvez organiser des visioconférences et des appels vocaux de groupe avec jusqu'à 50 participants, ce qui est parfait pour les réunions d'équipe, les vérifications rapides ou les sessions de formation Politiques de conservation personnalisées: Définissez des paramètres de conservation personnalisés pour les messages et les fichiers afin de les aligner sur les politiques et les réglementations de votre entreprise

Définissez des paramètres de conservation personnalisés pour les messages et les fichiers afin de les aligner sur les politiques et les réglementations de votre entreprise Accès invité: Collaborez en toute sécurité avec les clients et les sous-traitants en leur accordant un accès étendu en tant qu'invités, afin qu'ils puissent travailler dans votre environnement de travail sans compromettre la sécurité de l'espace de travail principal de votre équipe

Collaborez en toute sécurité avec les clients et les sous-traitants en leur accordant un accès étendu en tant qu'invités, afin qu'ils puissent travailler dans votre environnement de travail sans compromettre la sécurité de l'espace de travail principal de votre équipe Groupes d'utilisateurs personnalisés: Créez des groupes d'utilisateurs personnalisés pour organiser les équipes, gérer les permissions et rationaliser les notifications

Créez des groupes d'utilisateurs personnalisés pour organiser les équipes, gérer les permissions et rationaliser les notifications Assistance prioritaire: Le forfait Pro offre une assistance prioritaire pour résoudre vos problèmes rapidement. Idéal pour que votre équipe reste opérationnelle sans temps d'arrêt important

Le forfait Pro offre une assistance prioritaire pour résoudre vos problèmes rapidement. Idéal pour que votre équipe reste opérationnelle sans temps d'arrêt important Tendances d'utilisation: Le tableau de bord analytique de Slack offre une visibilité sur les fonctionnalités analytiques de base, notamment l'utilisation des canaux, le volume des messages et l'activité des utilisateurs

Autres fonctionnalités: Création illimitée de flux de travail, possibilité de collaborer sur des listes et des documents

À qui ça s'adresse:

Le forfait Business est parfait pour les entreprises en pleine croissance qui ont besoin d'outils avancés pour assurer la connexion et l'efficacité de leurs équipes. Il est idéal pour ceux qui ont besoin de messages directs complets, de l'historique des appels, etc Intégrations Slack , et la possibilité d'organiser des réunions de groupe.

Tarification:

7,25 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

8,75 $ par utilisateur et par mois (facturation mensuelle)

Forfait Business+

Conçu pour les moyennes et grandes entreprises, ce forfait offre une meilleure sécurité, des fonctionnalités de conformité et des contrôles administratifs, parfaits pour gérer des besoins organisationnels plus complexes.

Caractéristiques clés:

Authentification unique (SSO) basée sur SAML: Grâce au SSO, votre équipe peut se connecter en toute sécurité sur plusieurs paramètres à l'aide d'un seul jeu d'identifiants. Cette couche de sécurité supplémentaire signifie que seul le personnel autorisé a accès à votre espace de travail Slack

Grâce au SSO, votre équipe peut se connecter en toute sécurité sur plusieurs paramètres à l'aide d'un seul jeu d'identifiants. Cette couche de sécurité supplémentaire signifie que seul le personnel autorisé a accès à votre espace de travail Slack Assistance 24h/24 et 7j/7 avec un délai de réponse de 4 heures: En cas de problème, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre. Avec le forfait Business+, vous bénéficiez d'une assistance prioritaire avec un temps de réponse garanti de quatre heures pour éliminer rapidement tout problème

En cas de problème, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre. Avec le forfait Business+, vous bénéficiez d'une assistance prioritaire avec un temps de réponse garanti de quatre heures pour éliminer rapidement tout problème **Slack garantit un temps de disponibilité de 99,99 %, assurant un temps d'arrêt minimal pour que votre équipe puisse collaborer sans problème et maintenir les projets sur la bonne voie

Des fonctionnalités de sécurité renforcées: Le forfait Business+ inclut l'exportation de données, l'intégration d'outils de prévention de la perte de données (DLP) et des paramètres de rétention personnalisables pour répondre à des exigences strictes en matière de protection des données

Le forfait Business+ inclut l'exportation de données, l'intégration d'outils de prévention de la perte de données (DLP) et des paramètres de rétention personnalisables pour répondre à des exigences strictes en matière de protection des données Contrôle accru des permissions: Gérez facilement de grandes équipes en contrôlant qui peut publier dans les canaux ou utiliser des mentions qui notifient tous les membres, afin que les canaux d'annonce ne soient pas source de distraction

Gérez facilement de grandes équipes en contrôlant qui peut publier dans les canaux ou utiliser des mentions qui notifient tous les membres, afin que les canaux d'annonce ne soient pas source de distraction Accès invité: Collaborez facilement avec des partenaires externes tels que des clients ou des entrepreneurs sans quitter Slack et donnez-leur un accès contrôlé à votre espace de travail tout en gardant vos données internes sécurisées

Collaborez facilement avec des partenaires externes tels que des clients ou des entrepreneurs sans quitter Slack et donnez-leur un accès contrôlé à votre espace de travail tout en gardant vos données internes sécurisées Groupes d'utilisateurs personnalisés: Cette fonctionnalité vous aide à gérer efficacement les permissions et les notifications, en veillant à ce que les bonnes personnes soient toujours dans la boucle

Autres fonctionnalités: Tout ce qui se trouve dans le forfait Pro, plus le provisionnement et le déprovisionnement des utilisateurs pour les comptes invités, la gestion des identités et l'exportation des données pour tous les messages.

À qui ça s'adresse:

Le forfait Business+ permet aux entreprises qui n'ont plus besoin des forfaits Basic et Pro de mieux contrôler leurs opérations. Si votre entreprise a besoin d'une conformité stricte et d'une sécurité avancée, le forfait Business+ offre les outils nécessaires pour tout contrôler.

Des fonctionnalités telles que l'assistance prioritaire et l'accès invité permettent de résoudre rapidement les problèmes et de collaborer en toute sécurité avec des partenaires externes, ce qui en fait la solution idéale pour les entreprises qui gèrent des informations sensibles et des opérations à grande échelle.

Tarifs:

12,50 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

15 $ par utilisateur et par mois (facturation mensuelle)

Forfait Enterprise

Le forfait Enterprise Grid de Slack (son forfait le plus cher) convient aux grandes entreprises ayant des besoins de communication complexes. Contrairement aux autres forfaits, il personnalise la tarification en fonction des besoins spécifiques de votre organisation

Ce forfait fournit une solide suite de fonctionnalités qui améliorent la collaboration et la sécurité dans les espaces de travail interconnectés.

Caractéristiques clés:

Espaces de travail illimités: Le forfait Enterprise vous permet de créer et de gérer plusieurs espaces de travail Slack de manière centralisée, ce qui est idéal pour les grandes organisations avec différents départements ou équipes, tout en les gardant interconnectés

Le forfait Enterprise vous permet de créer et de gérer plusieurs espaces de travail Slack de manière centralisée, ce qui est idéal pour les grandes organisations avec différents départements ou équipes, tout en les gardant interconnectés Sécurité et conformité avancées: Fournit le chiffrement des données, la gestion des clés d'entreprise, l'intégration DLP et la conformité HIPAA, parfait pour les industries ayant des exigences strictes en matière de protection des données

Fournit le chiffrement des données, la gestion des clés d'entreprise, l'intégration DLP et la conformité HIPAA, parfait pour les industries ayant des exigences strictes en matière de protection des données eDiscovery et conservation juridique: Inclut des fonctionnalités avancées d'eDiscovery, permettant aux équipes juridiques d'accéder à des communications spécifiques et de les conserver à des fins d'audit et d'archivage

Inclut des fonctionnalités avancées d'eDiscovery, permettant aux équipes juridiques d'accéder à des communications spécifiques et de les conserver à des fins d'audit et d'archivage Assistance client dédiée: Offre une assistance prioritaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un délai de réponse de quatre heures, ainsi qu'un accès aux équipes de réussite client pour l'intégration, la formation et l'optimisation de l'utilisation de Slack

Autres fonctionnalités: Tout ce qui se trouve dans le forfait Business, plus l'assistance pour la prévention de la perte de données, les journaux d'audit, l'intégration avec la gestion de la mobilité d'entreprise (EMM), la réclamation de domaine, les conditions générales de service personnalisées, et plus encore.

À qui ça s'adresse:

Le forfait Enterprise est parfait pour les grandes entreprises comptant des milliers d'employés qui ont besoin d'un système de communication sécurisé, évolutif et personnalisable outil de collaboration à distance .

Il est idéal pour les organisations des secteurs réglementés tels que la santé, la finance ou le gouvernement, où la sécurité des données et la conformité sont importantes. De plus, vous pouvez gérer plusieurs environnements de travail et bénéficier de fonctionnalités de sécurité avancées.

Offrant le plus grand nombre de paramètres, ce forfait est l'option haut de gamme pour les entreprises qui exigent un service de premier ordre de leur plateforme de communication.

Tarification:

Tarification personnalisée

Les forfaits de Slack : Comparaison rapide

Plan Tarif Fonctionnalités clés **Pour qui ? Free : 90 jours d'historique des messages et des fichiers Jusqu'à 10 intégrations SlackAppels vocaux et visioconférences en tête-à-tête Petites équipes, startups ou organisations ayant des besoins de communication de base et des budgets serrés Pro Plan 7,25 $ par utilisateur/mois (annuel) 8,75 $ par utilisateur/mois (mensuel) Historique des messages illimitéIntégrations d'applications illimitéesAppels de groupe avec jusqu'à 50 participantsPolitiques de rétention personnalisablesAssistance 24/7 Petites et moyennes entreprises qui ont besoin de fonctionnalités de communication avancées et d'intégrations d'applications multiples Plans Business+ 12,50$ par utilisateur/mois (annuel) 15$ par utilisateur/mois (mensuel) SSO basé sur SAML Assistance 24/7 avec temps de réponse de 4 heures99,99% uptime SLAFonctions de sécurité améliorées Moyennes et grandes entreprises qui ont besoin d'une sécurité, d'une conformité et de contrôles administratifs améliorés Forfait Enterprise Tarification personnalisée Espaces de travail illimitésSécurité et conformité avancées (HIPAA, DLP)eDiscovery et mises en suspens juridiques99,99% de temps de disponibilité SLAD Assistance dédiée 24/7 avec un temps de réponse de 4 heures Grandes entreprises avec des besoins de communication complexes, en particulier dans les industries réglementées comme les soins de santé, la finance, ou le gouvernement

📄 Note: Le module complémentaire Slack IA est disponible à partir du forfait Pro.

Choisir le bon forfait Slack peut améliorer la productivité et le flux de communication de votre équipe. Chaque forfait offrant ses propres avantages et inconvénients, choisir le mauvais pourrait vous laisser aux prises avec des limites qui ralentissent votre équipe.

Voici comment choisir le meilleur forfait Slack en vous concentrant sur les facteurs qui comptent le plus pour votre organisation :

1. Par taille d'équipe

Petites équipes: Les Plans Free ou Pro sont idéaux pour les startups ou les petites équipes. Le forfait Free offre des outils de communication de base, tandis que le forfait Pro propose des fonctionnalités avancées telles qu'un historique de messages et un stockage de fichiers illimités, ainsi que des intégrations améliorées pour les équipes en pleine croissance

Les ou sont idéaux pour les startups ou les petites équipes. Le forfait Free offre des outils de communication de base, tandis que le forfait Pro propose des fonctionnalités avancées telles qu'un historique de messages et un stockage de fichiers illimités, ainsi que des intégrations améliorées pour les équipes en pleine croissance Équipes plus importantes: Pour les organisations qui se développent avec plus d'employés et des flux de travail complexes, les Plans Business+ ou Enterprise Grid pour gérer de grandes bases d'utilisateurs et offrir un contrôle administratif supplémentaire

2. Par des fonctionnalités de sécurité et de conformité

Le Pro Plan offre des fonctionnalités de sécurité essentielles telles que le cryptage des données (au repos et en transit) et l'authentification à deux étapes (2FA), ce qui le rend adapté aux équipes qui traitent des données d'entreprise courantes

Pro Plan offre des fonctionnalités de sécurité essentielles telles que le cryptage des données (au repos et en transit) et l'authentification à deux étapes (2FA), ce qui le rend adapté aux équipes qui traitent des données d'entreprise courantes Besoins de sécurité avancés : Pour les entreprises gérant des informations sensibles, les forfaits Business+ et Enterprise offrent un SSO basé sur SAML, la prévention des pertes de données (DLP) et la conformité HIPAA pour une meilleure protection des données

3. Par besoin de communication

Communication de base: Le Free Plan couvre les besoins de messagerie de base avec une limite de 90 jours pour les messages et l'historique des fichiers. Cependant, il peut s'avérer insuffisant pour les équipes qui ont besoin d'outils de collaboration plus puissants

Le couvre les besoins de messagerie de base avec une limite de 90 jours pour les messages et l'historique des fichiers. Cependant, il peut s'avérer insuffisant pour les équipes qui ont besoin d'outils de collaboration plus puissants Les besoins de communication plus complets: Si votre équipe a besoin de visioconférences de groupe, d'intégrations d'applications illimitées et d'automatisation du travail, le Pro Plan est indispensable. Le Forfait Business+ ajoute des outils avancés et une assistance premium

4. Par budget

Solutions économiques: Le Free Plan convient aux équipes soucieuses de leur budget qui ont besoin de fonctionnalités de base. Le Pro Plan , à partir de 7,25 $/utilisateur par mois (facturé annuellement), offre une grande valeur avec des fonctionnalités avancées

Le convient aux équipes soucieuses de leur budget qui ont besoin de fonctionnalités de base. Le , à partir de 7,25 $/utilisateur par mois (facturé annuellement), offre une grande valeur avec des fonctionnalités avancées Un investissement plus important pour un meilleur contrôle: Pour les équipes plus importantes qui ont besoin de solides fonctionnalités de sécurité et de conformité, le Business+ Plan à 12,50 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) ou le Enterprise Grid Plan sont de meilleurs investissements

Présentation de ClickUp : Une meilleure alternative à Slack

Et si nous vous disions qu'il existe une meilleure alternative à Slack ? Alternative à Slack ?

Oui, nous parlons de ClickUp , un site populaire de de gestion de projet et de collaboration plus polyvalent.

Alors que Slack est populaire pour les discussions d'équipe depuis un certain temps, si vous cherchez quelque chose qui fait plus que de la messagerie, ClickUp vous surprendra.

Voyons pourquoi ClickUp est plus performant que Slack :

ClickUp Chat

Puisque nous examinons une alternative de plateforme de discussion, commençons par ClickUp Discussion .

Contrairement à Slack, où discuter est l'évènement principal, ClickUp va plus loin en liant vos discussions directement à vos tâches.

Rationaliser la communication au sein de l'équipe avec ClickUp' Chat, les Mentions et les @mentions

Avec ClickUp Chat, toutes vos tâches et vos discussions convergent en un seul endroit, éliminant ainsi le besoin de passer d'une application à l'autre comme Slack. Au lieu de sauter entre les outils ou de perdre le contexte, ClickUp maintient les discussions, les tâches et les fichiers de votre équipe unifiés et connectés au sein d'un seul espace de travail.

ClickUp se distingue également en vous permettant de convertir instantanément les messages de discussion importants en tâches exploitables.

Utilisez les commentaires assignés de ClickUp pour que tout le monde reste responsable et dans la boucle.

Contrairement à Slack, où les commentaires clés peuvent être noyés dans les fils de discussion, ClickUp offre des fonctionnalités utiles, telles que Commentaires assignés le chat est un outil qui permet d'attribuer des tâches à des membres spécifiques de l'équipe et de garantir la responsabilité à tout moment. Entamez une discussion n'importe où dans votre espace de travail, à travers les tâches, les documents ou directement dans le chat, et dites adieu à la taxe de basculement !

Il suffit de surligner un texte dans un document ou de citer un commentaire pour démarrer un fil de discussion avec vos collègues

ClickUp Docs

Collaborez en temps réel avec ClickUp Docs - gardez tous vos documents de projet en un seul endroit

Alors que Slack excelle dans la communication, Documents ClickUp va plus loin en combinant la communication avec la documentation, la gestion des tâches et l'organisation du flux de travail, le tout sur une seule plateforme.

Utilisez des fonctionnalités telles que ClickUp Collaboration Detection , l'historique des versions et l'intégration transparente avec les tâchess pour créer les grandes lignes d'un projet avec vos collègues et assigner des tâches directement à partir de vos documents. Les documents sont dotés d'éléments de mise en forme riches tels que des bannières et des capacités d'intégration, ce qui vous permet de personnaliser l'apparence des documents et d'y ajouter des images et des liens.

Le plus intéressant ? Vous pouvez organiser les pages comme des éléments imbriqués et les classer dans différentes catégories Espaces ClickUp en utilisant des dossiers et des étiquettes.

🌈Did you know? Team Liquid, une marque populaire d'eSports, a utilisé ClickUp pour pour booster son efficacité de 3x . Les principaux défis auxquels ils ont dû faire face comprenaient des équipes déconnectées à travers de multiples outils, une mauvaise communication et une mauvaise documentation.

En consolidant quatre outils différents dans ClickUp, ils ont rationalisé les flux de travail, amélioré la collaboration entre les équipes et obtenu une meilleure visibilité sur leurs projets.

Ce changement a eu pour résultat l'adoption à 100 % de ClickUp dans l'ensemble de l'organisation et a contribué à multiplier par 10 la croissance de l'entreprise en seulement quatre ans.

ClickUp Brain

Mon travail avec ClickUp Brain - recevez des suggestions intelligentes, des résumés de tâches et de l'automatisation pour rationaliser votre travail ClickUp Brain offre plus que de simples résumés de tâches : c'est un assistant IA achevé, intégré directement à votre environnement de travail. Avec plus de 100 invitations préconstruites, il automatise tout, de la rédaction de contenu au résumé de longues discussions, stimulant la productivité en rationalisant les tâches en un seul endroit.

Cela minimise le besoin d'applications externes et améliore la productivité en intégrant de manière transparente les capacités de l'IA avec la gestion de projet, la documentation et le suivi des tâches

Contrairement à Slack IA, qui se concentre principalement sur les fils de communication, ClickUp Brain s'intègre à l'ensemble de votre flux de travail, ce qui le rend idéal pour les équipes gérant des projets complexes et plusieurs outils. L'IA de Slack se limite uniquement à résumer les discussions ou à aider à trouver des réponses rapides.

Ensemble, ces fonctionnalités font de ClickUp le meilleur Le concurrent de Slack .

ClickUp Pricing

Le forfait Free de ClickUp est assez généreux, offrant 100 Mo de stockage, des tâches illimitées et l'accès à la plupart des fonctionnalités. Nos forfaits payants commencent à seulement 7$ par utilisateur et par mois (facturés annuellement) et offrent un stockage illimité et des outils avancés.

En comparaison, comme détaillé dans notre ClickUp vs Slack guide, le forfait Free de Slack est plus limité, notamment en ce qui concerne l'historique des messages et les restrictions de stockage. Le prix de départ du forfait Slack Pro aux États-Unis est de 8,75$ par utilisateur (facturé mensuellement). Si vous recherchez un forfait payant pour optimiser votre budget, la tarification de ClickUp offre plus de flexibilité et de valeur pour les équipes.

ClickUp en fait plus pour moins

ClickUp est le couteau suisse des environnements de travail : il contient tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit.

Vous pouvez discuter, gérer des tâches, suivre du temps et même manipuler des documents sans quitter la plateforme. C'est un excellent moyen de réduire la surcharge d'outils et de tout organiser.

D'un autre côté, Slack a pour objectif de simplifier les choses. Il est facile à utiliser et parfait si vous avez besoin de simplicité, une communication sans chichis. Mais si votre équipe a besoin de plus que cela, vous risquez de vous retrouver à jongler entre Slack et d'autres outils de gestion de projet.

Ainsi, si vous êtes un adepte de Slack, il peut être intéressant de jeter un coup d'œil à ClickUp, qui pourrait être la solution tout-en-un dont vous ne saviez pas que vous aviez besoin et qui rendrait votre vie professionnelle beaucoup plus accessible et peut-être même plus amusante. S'inscrire gratuitement à ClickUp et voyez par vous-même pourquoi ClickUp pourrait être un meilleur choix.