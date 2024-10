Quand le forfait Free de Zoom ne suffit plus : est-il temps de passer à la vitesse supérieure ?

Vous connaissez ce moment, à mi-chemin d'une réunion Zoom sur les résultats trimestriels, où le redoutable message "Il vous reste 10 minutes" apparaît ?

Vous commencez à calculer frénétiquement - pouvez-vous faire tenir le reste de l'agenda en quelques phrases pressées, ou est-il temps d'envisager une mise à niveau ? Si cette situation vous semble familière, vous n'êtes pas seul.

De nombreux professionnels sont déconcertés par les forfaits proposés par Zoom. À faire un forfait payant pour Zoom ? Si oui, lequel ?

Plongeons dans ce guide des prix Zoom pour comparer les forfaits gratuits et les forfaits payants de Zoom et trouver la réponse. 💻

Qu'est-ce que Zoom?



Zoom est une plateforme de vidéo conférence qui permet aux utilisateurs de se connecter virtuellement, de discuter en direct, et plus encore. Elle est disponible sur des plateformes telles que Windows, Mac, Linux, web, iOS et Android.

Que vous rattrapiez votre équipe ou que vous organisiez un webinaire, Zoom vous aide à vous connecter avec des personnes n'importe où dans le monde. Voici quelques fonctionnalités clés de Zoom :

Vidéoconférence: Zoom vous offre de la vidéo et de l'audio haute définition, vous permettant de vous connecter avec jusqu'à 1 000 participants et d'afficher 49 vidéos à la fois sur votre écran

Zoom vous offre de la vidéo et de l'audio haute définition, vous permettant de vous connecter avec jusqu'à 1 000 participants et d'afficher 49 vidéos à la fois sur votre écran Partage d'écran : Vous pouvez facilement partager l'ensemble de votre bureau ou seulement des applications spécifiques, afin que tout le monde soit sur la même page, que vous fassiez une présentation ou que vous travailliez ensemble en temps réel

Vous pouvez facilement partager l'ensemble de votre bureau ou seulement des applications spécifiques, afin que tout le monde soit sur la même page, que vous fassiez une présentation ou que vous travailliez ensemble en temps réel Enregistrement et transcription : Vous souhaitez revenir sur une réunion ? Zoom vous permet de l'enregistrer et de la stocker localement ou dans le cloud, achevée avec des transcriptions automatiques

Vous souhaitez revenir sur une réunion ? Zoom vous permet de l'enregistrer et de la stocker localement ou dans le cloud, achevée avec des transcriptions automatiques Arrière-plans virtuels: Les arrière-plans virtuels de Zoom vous permettent de remplacer votre arrière-plan réel par une image ou une vidéo, afin de préserver le caractère professionnel et privé de la réunion

La facilité d'utilisation de Zoom, sa qualité vidéo exceptionnelle et ses fonctionnalités pratiques telles que le partage d'écran et les salles de réunion en font l'un des favoris de nombreux utilisateurs types de réunions . Examinons maintenant l'ensemble des forfaits de Zoom. 👇

Fun Fact: Le mardi est le jour le plus chargé sur Zoom avec le plus grand nombre de réunions, d'utilisation de salles de conférence et d'évènements hybrides. Sans surprise, le vendredi est le jour le plus calme pour les réunions, les appels téléphoniques et les espaces de discussion sur Zoom.

Fonctionnalités du forfait gratuit de Zoom

Le forfait Free de Zoom, ou Zoom Workplace Basic, est une option solide pour les réunions plus petites et moins fréquentes.

Fonctionnalité n° 1 : vidéoconférence de 40 minutes

Vous pouvez organiser des réunions Zoom illimitées en tête-à-tête et profiter de réunions de groupe ininterrompues d'une durée maximale de 40 minutes chacune. Cette flexibilité permet de mener des discussions productives sans se soucier des contraintes de temps.

De plus, vous avez accès à la vidéo HD et à l'audioconférence, ce qui améliore la qualité générale de vos réunions et garantit une communication claire avec les participants.

Fonctionnalité n°2 : Jusqu'à 100 participants à la réunion

Zoom Workplace Basic vous permet d'organiser des réunions avec un maximum de 100 participants, ce qui le rend adapté à un large intervalle de scénarios.

Pour de nombreuses petites équipes, cette capacité offre un large espace de collaboration, qu'il s'agisse d'un brainstorming, d'une réunion d'équipe ou d'une discussion avec un client. Il convient également aux utilisations personnelles, telles que les réunions virtuelles avec des amis ou des membres de la famille, où vous pouvez facilement vous connecter sans aucune barrière de coût.

Fonctionnalité n° 3 : Outils de collaboration essentiels

Même avec le forfait gratuit, Zoompromet des fonctionnalités de partage d'écran et d'arrière-plan virtuel, qui sont clés pour la collaboration et la maintenance d'une apparence professionnelle dans le cadre d'une réunion d'équipe l'étiquette des réunions virtuelles .

La fonctionnalité de tableau blanc de Zoom amplifie également la collaboration, en facilitant le brainstorming en temps réel. Vous pouvez esquisser des idées, annoter des documents ou planifier des stratégies, tout en veillant à ce que l'équipe reste mobilisée et concentrée.

Fonctionnalité n°4 : Sécurité

Zoom Basic comprend de solides fonctionnalités de sécurité, comme les salles d'attente, qui permettent aux auteurs de contrôler l'entrée des participants, et les mots de passe de réunion qui garantissent que seuls les utilisateurs autorisés peuvent se joindre à la réunion. Les hôtes peuvent verrouiller les réunions et utiliser les contrôles des participants pour gérer les comportements, tels que la mise en sourdine ou le retrait des participants perturbateurs.

Le chiffrement de bout en bout protège le contenu sensible des réunions, tandis que les mécanismes de rapports permettent aux organisateurs de traiter tout problème dans les plus brefs délais, instructions à l'appui.

Fonctionnalité n°5 : Discussion en réunion

La discussion en réunion permet aux participants d'envoyer des messages texte à tout le monde ou à des personnes spécifiques. Cette fonction est particulièrement utile pour partager des idées rapides, poser des questions ou fournir des prestataires sans interrompre l'orateur. Il comporte également une fonctionnalité de partage de fichiers. Il encourage l'engagement, car les participants peuvent interagir plus librement pendant les discussions.

Zoom autorise les réactions et les émojis dans la discussion pour ajouter une touche d'humour et d'engagement. Les participants peuvent exprimer leur accord, leur enthousiasme ou toute autre émotion sans interrompre verbalement la réunion.

🔍 Did You Know? Si vous préférez une solution de communication flexible sans vous engager dans une visioconférence complète, vous pouvez choisir Zoom Phone pour des capacités d'appel vocal tout en bénéficiant de l'infrastructure de Zoom.

Fonctionnalités payantes de Zoom

Vous pouvez envisager de mettre à niveau les forfaits payants de Zoom si vous souhaitez accueillir plus de 100 personnes et éviter les fermetures automatiques des réunions au bout de 40 minutes.

Voyons ce que les forfaits payants offrent . 👇

Fonctionnalité #1 : Durée des réunions prolongée

Vous vous souvenez que Zoom a interrompu votre appel client important au bout de 40 minutes ? C'est un problème classique de Zoom gratuit. Avec un forfait payant, ces fins abruptes sont de l'histoire ancienne.

Les formules payantes, comme Zoom Pro et Business, permettent de tenir des réunions d'une durée maximale de 30 heures, ce qui est parfait pour les longues sessions de stratégie ou les ateliers de formation d'une journée.

Caractéristique n°2 : plus de participants

En fonction du forfait, les abonnements payants peuvent accueillir beaucoup plus de participants que le forfait de base.

Par exemple, le forfait Pro permet d'accueillir jusqu'à 100 participants, tandis que les forfaits supérieurs (tels que Zoom Workplace Business et Zoom Workplace Enterprise) peuvent assister de 300 à 1 000 participants. Cette évolutivité est essentielle pour les grandes entreprises ou les évènements.

Fonctionnalité n°3 : Enregistrement et stockage des réunions

L'enregistrement cloud, disponible dans les forfaits payants, vous permet de sauvegarder vos réunions directement dans le cloud de Zoom. Avec 5 Go de stockage par licence sur Zoom Pro et Business et 10 Go pour Business+, vous pouvez facilement partager et revisiter vos sessions. Vous pouvez également les enregistrer sans filigrane pour les télécharger sur YouTube.

🔍 Le saviez-vous? Le forfait Enterprise de Zoom offre un stockage cloud illimité, ce qui vous permet de stocker tous vos enregistrements et fichiers de réunion sans craindre de manquer d'espace.

Fonctionnalité #4 : Marque personnalisée

Les forfaits payants permettent aux organisations de personnaliser leur expérience de l'application Zoom grâce à des options de branding. Cela inclut l'ajout de logos aux invitations aux réunions, la personnalisation des écrans de la salle d'attente et l'utilisation d'URL de réunion personnalisées, ce qui permet de maintenir la cohérence de la marque.

Ces fonctionnalités améliorent l'aspect professionnel des réunions et créent une identité organisationnelle cohérente. En outre, les supports de marque peuvent laisser une impression durable sur les clients et les partenaires, contribuant ainsi à renforcer les relations d'entreprise.

Fonctionnalité #5 : Gestion des salles de réunion

Alors que les utilisateurs de base peuvent utiliser les salles de réunion, les forfaits payants offrent des fonctionnalités de gestion avancées, telles que la pré-affectation des participants aux salles de réunion avant le début de la réunion. Les réunions et les sessions de formation restent ainsi bien organisées, même lorsqu'elles impliquent de grands groupes.

Les animateurs peuvent personnaliser l'affectation des salles de réunion en fonction de critères spécifiques, ce qui leur permet de créer des discussions ciblées répondant à des intérêts ou des objets différents.

Les forfaits payants de Zoom

Forfait Pro: 14,99 $/mois/utilisateur

14,99 $/mois/utilisateur Forfait Business: 21,99 $/mois/utilisateur

21,99 $/mois/utilisateur Formule Business Plus: Prix personnalisé

🔍 Did You Know? Les Zoom Rooms transforment des espaces de réunion physiques en environnements de vidéo conférence professionnels. Ces installations dédiées nécessitent un abonnement payant (distinct de la tarification Zoom indiquée ci-dessus) et utilisent du matériel de partenaires tels que Logitech, Poly et Crestron.

Investir dans des licences Zoom Rooms permet aux organisations de créer des expériences de vidéoconférence transparentes, facilitant ainsi la connexion et l'engagement des équipes.

Zoom gratuit vs. payant : une comparaison côte à côte

Passer d'un compte Zoom gratuit à une version payante permet d'accéder à des fonctionnalités qui peuvent améliorer considérablement l'expérience de réunion.

Examinons de plus près les différences entre les forfaits gratuits et les forfaits payants de Zoom.

Fonctionnalité Forfait Free Forfait payant Forfait payant Forfait gratuit Forfait payant Forfait payant Forfait gratuit Forfait payant Forfait payant **Forfait payant Pour qui ? Idéal pour les petites équipes et les utilisateurs occasionnels Convient aux grandes organisations et aux utilisateurs fréquents La durée des réunions est limitée à 40 minutes. Les réunions peuvent durer jusqu'à 30 heures Participants Assistance jusqu'à 100 participants aux réunions Options évolutives, avec des forfaits offrant une assistance de 100 à 1 000 participants Participants Assistance jusqu'à 100 participants aux réunions Outils de collaboration : partage d'écran, arrière-plans virtuels, outils avancés de gestion des salles de réunion, etc Enregistrement local disponible, pas de stockage cloud Enregistrement cloud avec options de stockage (5 Go à 10 Go) Enregistrement local disponible, pas de stockage cloud Sécurité : fonctionnalités de base comme les salles d'attente et les mots de passe Non disponible Options de marquage personnalisé, y compris des logos et des URL personnalisées

Fonctionnalité #1 : Durée de la réunion

La durée des réunions est le facteur de différenciation le plus évident. La limite de 40 minutes imposée par le forfait gratuit pour les réunions de groupe peut suffire pour des rencontres occasionnelles ou de brèves réunions quotidiennes d'équipe, mais elle devient rapidement un obstacle à des discussions plus approfondies.

Les forfaits payants, qui offrent jusqu'à 30 heures de réunion ininterrompue, constituent une solution puissante pour ceux qui ont besoin de garantir des évènements virtuels sans faille.

🏆 Gagnant: Zoom Paid

Fonctionnalité #2 : Capacité des participants

Le forfait Free, avec son plafond de 100 participants, est parfaitement adéquat pour les petites équipes ou les rassemblements informels. Cependant, dès que vous vous aventurez dans des webinaires plus importants, des réunions d'entreprise ou des évènements communautaires, cette limite devient rapidement restrictive.

Si vous développez vos activités ou organisez des évènements plus importants, les forfaits payants en valent la peine. Pour tous ceux qui gèrent une audience croissante ou qui facilitent des interactions plus importantes, il ne s'agit pas seulement d'augmenter le nombre de places, mais de s'assurer que tout le monde peut participer et se sentir inclus.

🏆 Gagnant: Zoom Free

Fonctionnalité #3 : Enregistrement dans le cloud

Le forfait Free vous limite aux enregistrements locaux, ce qui signifie que toutes les réunions que vous enregistrez sont sauvegardées directement sur votre appareil au lieu d'être stockées dans le cloud. Cela peut s'avérer gênant lors de l'accès ou de l'enregistrement d'une réunion le partage de fichiers à distance.

Les forfaits payants introduisent le stockage cloud, Zoom Pro offrant d'emblée 5 Go de stockage cloud. Cette fonctionnalité est inestimable pour les professionnels qui s'appuient sur des la communication vidéo asynchrone qui leur permet de distribuer les enregistrements aux équipes, d'archiver les sessions à des fins de conformité ou d'accéder facilement au contenu des réunions, partout et à tout moment.

🏆 Gagnant: Zoom Payé

Fonctionnalité #4 : Assistance client

Les problèmes techniques pendant une réunion peuvent être frustrants, surtout si vous êtes sur le forfait gratuit avec des options d'assistance limitées.

Les forfaits payants offrent une meilleure assistance technique, notamment une assistance téléphonique 24 h/24 et 7 j/7 et une assistance par discussion en direct avec des réponses plus rapides. Obtenez une aide instantanée chaque fois que vous rencontrez des problèmes afin que vos réunions ne soient pas gâchées.

🏆 Gagnant: Zoom Paid

💡 Pro Tip: Use logiciel de compte-rendu de réunion pour simplifier la façon dont vous documentez vos réunions et capturez toutes les discussions, décisions et éléments d'action importants. Ce logiciel permet d'organiser les notes dans une forme claire, ce qui facilite les références ultérieures et le partage avec les membres de l'équipe.

Zoom Gratuit vs. Payant sur Reddit

Les utilisateurs de Reddit ont beaucoup à dire sur les offres gratuites et payantes de Zoom - parfois avec un consensus surprenant et d'autres fois, pas tellement.

De nombreux utilisateurs, comme ceux de la section r/Zoom admettent qu'ils recommencent tout simplement les réunions une fois le délai écoulé, considérant qu'il s'agit d'une un inconvénient mineur plutôt qu'une rupture d'accord .

Les utilisateurs de Reddit sur le site ' Comment/pourquoi Zoom est-il si populaire ? mentionnent souvent que Zoom " fonctionne tout simplement " et qu'il est facile à utiliser, même si l'on n'est pas un expert en technologie.

Peu importe qu'il s'agisse de votre employé le plus incompétent, de votre grand-mère ou d'un élève de CP, tous ont réussi à se joindre à une réunion Zoom en cliquant sur un lien

Utilisateur de Reddit

La version gratuite est très appréciée pour son accessibilité et sa qualité pour les réunions occasionnelles, mais les gens n'hésitent pas à souligner ses limites, comme la durée maximale de 40 minutes pour les réunions de groupe.

Lorsqu'il s'agit de choisir entre la version gratuite et la version payante de Zoom, de nombreux utilisateurs estiment que la version payante vaut la peine si vous avez besoin de plus que les fonctionnalités de base.

Pour les webinaires avancés, les conférences, etc., il s'agit d'un produit très solide et très facile à utiliser

Utilisateur de Reddit

Rencontre ClickUp-La meilleure alternative à Zoom gratuit vs. Zoom Payant

Zoom est parfait pour les visioconférences, mais dès que vous avez besoin de plus, comme de garder une trace des sujets discutés ou d'intégrer les résultats des réunions dans vos tâches quotidiennes, vous savez qu'il y a des défis à relever. ClickUp intervient ici en proposant une solution qui intègre les réunions directement dans votre flux de travail.

Plus besoin de rassembler des discussions provenant de différentes applications ; avec ClickUp, tout ce dont vous avez besoin est connecté. C'est une façon plus intelligente et plus cohérente de travailler, surtout si vous avez ressenti les limites de Zoom ou l'encombrement de Microsoft Teams. Voyons comment :

ClickUp's One-Up #1 : ClickUp Meetings avec contexte intégré

Gérer les éléments de l'agenda et les notes d'une réunion avec ClickUp Meetings

Le suivi des abonnements avec Zoom peut s'avérer fastidieux ; Réunions ClickUp simplifie ce processus. Vous lancez votre réunion dans le cadre d'une tâche, et chaque détail - participants, notes, enregistrements - reste automatiquement lié.

Après la réunion ? Tout est là, dans la tâche.

Vous n'avez pas besoin de vous démener pour savoir ce qui a été décidé ou qui doit faire quoi ensuite. Tout est saisi dans son contexte, sans aucun effort de votre part. Cette fonctionnalité peut à elle seule vous faire gagner des heures si vous gérez des projets complexes pour lesquels chaque information est cruciale.

ClickUp's One-Up #2 : ClickUp Clips pour une communication claire

Enregistrez votre écran et partagez la vidéo avec les personnes assignées à la tâche à l'aide de ClickUp Clips

Avez-vous déjà eu du mal à localiser un moment clé dans un enregistrement Zoom ? Cela peut prendre du temps et être frustrant. ClickUp Clips adopte une approche différente. Avec Teams, vous pouvez enregistrer votre écran, ajouter un commentaire vocal et le partager instantanément avec votre équipe.

Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes : les Clips ne sont pas de simples vidéos. Ils sont intégrés à votre flux de travail. Vous pouvez transformer les Clips en tâches et les assigner, sans quitter ClickUp.

C'est parfait pour les équipes qui ont besoin de communiquer des idées complexes sans avoir à planifier une nouvelle réunion. Et contrairement à Zoom, où un enregistrement n'est qu'un fichier, les Clips deviennent exploitables et font avancer votre projet.

J'ai des réunions bihebdomadaires avec mon superviseur et nous utilisons ClickUp pour notre ordre du jour. Je me sens plus à l'aise parce que toutes mes demandes d'évènements et de présentations sont ici, avec un indicateur de statut à jour qu'elle peut consulter.

Michael Turner, Directeur associé, Communautés de carrières sur ClickUp

ClickUp's One-Up #3 : Discuter plus que parler

Ne perdez jamais de vue ce qui est important avec ClickUp Chat

Dans la plupart des outils, c'est en discutant que le travail perd son contexte - nous avons tendance à passer à côté de détails importants dans des fils interminables. Ce n'est pas le cas dans ClickUp Discuter . ClickUp discussion s'intègre directement à vos tâches. Vous voulez transformer un message en tâche ? Un clic et c'est terminé.

Chaque discussion reste liée aux tâches liées, ce qui vous permet de rester concentré sur ce qui compte le plus. Prêt à dire adieu au changement de contexte ?

ClickUp Brain

Afficher ClickUp Attribuer des Mentions dans les tâches et utiliser les @mentions pour informer les membres de l'équipe de leurs responsabilités

Encore mieux, ClickUp Brain peut résumer des fils de discussion et créer automatiquement des tâches à partir de vos discussions, que vous pouvez ensuite intégrer dans votre modèles de réunions individuelles pour un forfait simplifié.

Invitez ClickUp Brain à résumer les discussions de l'équipe pour rattraper plus rapidement le retard

ClickUp Brain peut également transcrire les réunions et créer des documents structurés à partir de vos discussions.

ClickUp's One-Up #4 : Modèles et intégrations

ClickUp dispose d'une bibliothèque de modèles pour tout - de la gestion de projet aux agendas et notes de réunion - de sorte que la mise en route est facile. Grâce à des intégrations telles que Google Drive, Outlook et, oui, même Zoom, vous pouvez personnaliser ClickUp pour qu'il s'intègre parfaitement à vos processus existants.

Rejoignez et planifiez des réunions sur Zoom directement à partir de ClickUp

Modèle de réunion ClickUp

Le Modèle de réunion ClickUp simplifie la gestion des réunions. Il vous aide à organiser les éléments de l'agenda, à prendre des notes et à assurer le suivi au sein du document Procès-verbal de la réunion, ce qui rend le processus plus efficace et plus organisé.

Ce modèle permet de conserver toutes les informations importantes en un seul endroit, afin que rien ne soit oublié lors des discussions. Vous pouvez le personnaliser en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse de réunions d'équipe, d'appels de clients ou de mises à jour de projets.

De plus, la possibilité de créer des réunions récurrentes et de définir des rappels améliore la convivialité du modèle, ce qui facilite l'alignement de votre équipe sur les projets en cours.

Télécharger ce modèle

💡 Pro Tip: Make your modèles de notes de réunion travaillent pour vous en ajoutant des sections pour les sujets pertinents pour vos réunions spécifiques, tels que les mises à jour du projet ou le retour d'information de l'équipe.

Ainsi, chacun sait à quoi s'attendre et peut se préparer en conséquence. Conservez le modèle à portée de main pour pouvoir le consulter facilement et n'oubliez pas de partager les notes avec les participants après la réunion pour renforcer le compte rendu et faire en sorte que tout le monde soit d'accord sur les étapes suivantes.

En résumé, si Zoom et Microsoft Teams vous ont laissé un sentiment d'enfermement, ClickUp ouvre de nouvelles possibilités. Il ne s'agit pas seulement d'un outil de gestion des réunions, mais d'une plateforme de gestion du travail, plus efficace et plus intelligente.

Organiser des réunions avec ClickUp

Bien que le forfait Free de Zoom réponde efficacement aux besoins de base, ses limites sont frustrantes.

Si vous avez déjà été interrompu au milieu d'une discussion ou si vous avez eu du mal à gérer l'enregistrement, il est peut-être temps d'envisager de passer à un forfait payant.

Si les forfaits payants de Zoom ne résolvent pas entièrement vos problèmes, ClickUp est la solution. Il gère les réunions et rassemble tout - tâches, notes, enregistrements - en un seul endroit. Plus besoin de jongler avec plusieurs outils ou de perdre le fil des détails. ClickUp vous aide à tout organiser et à tout connecter.

Prêt pour une meilleure gestion de votre travail ? Inscrivez-vous à ClickUp dès maintenant .