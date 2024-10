Les 20 meilleurs outils de test de performance pour optimiser vos systèmes

J'ai passé un nombre incalculable d'heures à résoudre des problèmes de performances, à essayer de déterminer ce qui ralentissait un système ou pourquoi une application se bloquait soudainement sous la charge.

C'est frustrant d'être dans cette situation, n'est-ce pas ? Mais une chose que j'ai apprise, c'est qu'avoir les bons outils de test de performance fait toute la différence.

Dans ce blog, je partage avec vous 20 outils de test de performance que j'ai trouvés incroyablement efficaces.

Que vous soyez un professionnel chevronné ou que vous débutiez, ces outils de test de performance populaires peuvent vous aider à identifier les goulots d'étranglement, à garantir une réactivité optimale du système et à offrir des expériences utilisateur de haute qualité.

Plongeons dans l'aventure ! 👇

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils de test de performance?

Lorsqu'il s'agit de choisir les bons outils de test de performance, il y a quelques facteurs clés à prendre en compte :

Facilité d'utilisation: Trouvez un outil qui semble intuitif et convivial, même pour les novices en matière de tests de performance. Privilégiez les outils dotés d'une interface simple et d'une documentation claire

Évolutivité: Assurez-vous que l'outil peut prendre en charge votre environnement de test, que vous travailliez sur un petit site Web ou une application à grande échelle. L'outil doit pouvoir s'adapter à vos besoins

Capacités d'intégration: Choisissez un outil qui fonctionne de manière transparente avec vos flux de travail de développement et de test existants, tels que les pipelines d'intégration continue (CI) et de livraison continue (CD)

Fonctionnalités de rapports : Optez pour un outil qui fournit des rapports complets et personnalisables, vous permettant d'analyser les résultats des tests et d'identifier efficacement les goulots d'étranglement

Tarification: Evaluez le coût par rapport à votre budget, car il existe des options gratuites et payantes. Sélectionnez un outil qui répond à vos besoins sans grever vos finances

J'ai terminé le travail et compilé une liste de 20 outils populaires de test de performance de charge qui peuvent vous aider à aborder les problèmes de front. Nous y voilà !

1. ClickUp (le meilleur pour la gestion de projet intégrée et les tests de performance)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Software-Team-Management.png Rationalisez le développement de vos logiciels avec la suite ClickUp Software Team Management /$$img/

Rationalisez le développement de vos logiciels avec la suite ClickUp Software Team Management

Vous connaissez peut-être ClickUp Software Gestion d'équipe est l'un des outils les plus populaires pour la gestion des performances, mais saviez-vous qu'il peut aussi être votre allié pour les tests de performance ?

Il ne s'agit pas seulement d'un gestionnaire de tâches, mais d'une plateforme complète qui rationalise tous les aspects du développement de logiciels. À partir de la planification du projet et de la gestion des tâches jusqu'à la collaboration et aux rapports, ClickUp fait tout facilement. C'est aussi l'un des meilleurs outils de test agile .

Grâce à ses fonctionnalités polyvalentes et à ses intégrations, ClickUp peut rationaliser votre processus de test et vous aider à identifier les goulets d'étranglement en matière de performances. Mais ce n'est pas tout. Il offre également des modèles préconstruits pour démarrer vos efforts de test de performance. Explorons-les ensemble.

Modèle de gestion des tests ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/4989daa3-1000.png Le modèle de gestion des tests de ClickUp est conçu pour vous aider à gérer l'ensemble du processus de test.

https://app.clickup.com/signup?template=t-102451742&department=engineering-product&\_gl=1\*5tarlo\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de gestion des tests ClickUp offre un cadre préconçu pour rationaliser vos efforts en matière de tests de performance. Il organise vos cas de test, suit la progression et garantit le bon déroulement de votre processus de test.

Ce modèle vous permet de :

Centraliser les cas de test: Conserver tous vos cas de test en un seul endroit, ce qui les rend faciles à accéder et à gérer

Conserver tous vos cas de test en un seul endroit, ce qui les rend faciles à accéder et à gérer Suivre la progression : Suivre la progression de chaque cas de test avec des statuts personnalisables tels que "À faire", "En cours" et "Passé/Echec"

Suivre la progression de chaque cas de test avec des statuts personnalisables tels que "À faire", "En cours" et "Passé/Echec" Affecter des testeurs: Assigner des cas de test spécifiques aux membres de l'équipe pour une exécution efficace

Assigner des cas de test spécifiques aux membres de l'équipe pour une exécution efficace Collaborez efficacement: Facilitez la communication et la collaboration entre les testeurs en ajoutant des commentaires et en partageant des documents directement dans les cas de test

Télécharger ce modèle

Modèle ClickUp de suivi des bugs et des problèmes

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-341.png Suivre, rapporter et résoudre les bugs de manière efficace en utilisant le modèle ClickUp de suivi des bugs et des problèmes https://app.clickup.com/signup?template=t-90090421835&department=engineering-product&\_gl=1\*ebekng\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMjEzMDc1ODcxOS4xNzI3NTE4NjE1LjE3Mjc1MTg2MTk . Télécharger ce modèle /$$cta/

Le Modèle de suivi des problèmes et des bugs ClickUp facilite plus que jamais la détection, la gestion et la correction des bugs dans vos projets. Il rassemble les équipes d'Assistance, d'Ingénierie et de Production afin que chacun reste synchronisé lorsqu'il s'agit de suivre les ruptures de code.

Ce modèle constitue un hub centralisé pour la gestion de tous les bugs et problèmes. Il vous permet de :

Saisir les rapports de bug de n'importe quel membre de l'équipe dans un emplacement unique

Suivre la progression de chaque bug grâce à des statuts personnalisables et à l'organisation des listes

Créer des rapports complets avec des informations pertinentes telles que des captures d'écran, des vidéos et des niveaux de priorité pour garantir une résolution efficace

Faciliter la communication entre les rapporteurs de bogues et les développeurs grâce aux commentaires et aux mentions dans les rapports de bogues

Télécharger ce modèle

ClickUp meilleures fonctionnalités

Tableaux de bord personnalisés CréerTableaux de bord ClickUp pour visualiser les données de performance et suivre la progression vers vos objectifs. Cela peut fournir des indications précieuses sur les performances de vos applications et vous aider à identifier les domaines à améliorer

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dashboards-1.png Transformez vos données en informations exploitables avec les tableaux de bord ClickUp /$$img/

Transformez vos données en informations exploitables avec les tableaux de bord ClickUp

Champs personnalisés: AjouterChamps personnalisés ClickUp pour capturer des indicateurs de performance spécifiques, tels que les temps de réponse, les taux d'erreur et les temps de chargement. Cela vous permet de suivre et d'analyser des indicateurs clés de performance (KPI) adaptés à vos besoins de test

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Custom-Fields-1.png Adaptez vos indicateurs de performance grâce aux champs personnalisés ClickUp, qui vous permettent de capturer les données les plus importantes pour votre processus de test /$$img/

Adaptez vos indicateurs de performance grâce aux champs personnalisés de ClickUp, qui vous permettent de capturer les spécificités les plus importantes pour votre processus de test

Dépendances de la tâche: DéfinirDépendances ClickUp entre les tâches pour s'assurer que les activités de test sont exécutées dans la bonne commande. Par exemple, vous pouvez établir une dépendance de sorte qu'un test de performance ne puisse pas être exécuté tant que le test fonctionnel correspondant n'a pas été achevé

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Dependencies.png Assurez-vous que chaque étape est exécutée au bon moment avec les dépendances ClickUp /$$img/

S'assurer que chaque étape est exécutée au bon moment avec les dépendances ClickUp

Suivi du temps: Suivez le temps passé sur chaque activité de test pour évaluer l'efficacité de votre équipe avecClickUp Suivi du temps du projet. Cela peut aider à identifier les domaines dans lesquels des améliorations peuvent être apportées et à optimiser vos processus de test

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Project-Time-Tracking-1400x935.png Obtenez une visibilité sur la productivité de votre équipe avec le suivi du temps de projet de ClickUp /$$img/

Gagnez en visibilité sur la productivité de votre équipe avec le suivi du temps de projet ClickUp

Commentaires et discussions: UtiliserClickUp Attribuer des commentaires et les discussions pour collaborer avec votre équipe, partager des idées et résoudre des problèmes. Cela permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page et que les activités de test sont menées efficacement

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Assign-Comments.png Améliorez la collaboration avec ClickUp Assign Comments pour que les activités de test se déroulent sans heurts /$$img/

Améliorer la collaboration avec ClickUp Attribuer des commentaires pour assurer le bon déroulement des activités de test

Automatisation des tâches: Mettre en place des paramètres pour assigner automatiquement les tâches liées aux problèmes de performance aux bons membres de l'équipe dès qu'ils sont signalés avecAutomatisations ClickUp. Cela permet de s'assurer que chaque bug est traité invite, instructions

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/ClickUp-Automations.png Rationalisez votre flux de travail avec ClickUp Automatisations, qui permet des résolutions rapides et efficaces /$$img/

Rationalisez votre flux de travail avec ClickUp Automatisations, qui permet des résolutions rapides et efficaces

Les limites de ClickUp

Pour les organisations ayant des besoins complexes en matière de tests de performance, un outil dédié pourrait être plus adapté

Tarifs ClickUp

Free Forever pour toujours

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. BrowserStack (le meilleur pour les tests sur différents navigateurs, systèmes d'exploitation et appareils)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/BrowserStack-1400x716.png Capture d'écran du tableau de bord de l'outil BrowserStack.

/$$img/

Via : Pile de navigateurs BrowserStack est l'un des outils modernes de test d'assurance qualité . Il offre une suite impressionnante de fonctionnalités spécialement conçues pour les tests de performance, vous permettant de mesurer et d'optimiser la vitesse, la réactivité et l'évolutivité de vos applications web.

Grâce à sa couverture étendue des appareils et des navigateurs, vous pouvez tester différentes configurations pour identifier les goulets d'étranglement en matière de performances et garantir une expérience utilisateur transparente.

Les meilleures fonctionnalités de BrowserStack

Vérifiez les performances de votre application sur différentes configurations matérielles et logicielles

Exécutez des tests sur plusieurs appareils et navigateurs simultanément pour accélérer votre cycle de test

Surveillez les indicateurs clés de performance tels que les temps de chargement des pages, les temps de réponse et l'utilisation de l'unité centrale pour identifier les goulets d'étranglement en matière de performances

Enregistrez vos sessions de test pour analyser les problèmes de performance et identifier les points à améliorer

Limites de BrowserStack

Il peut s'avérer coûteux, en particulier pour les projets de test à grande échelle

Bien que BrowserStack offre un large intervalle de fonctionnalités, il peut ne pas être aussi personnalisable que d'autres outils de test de charge et de performance

Tarifs de BrowserStack

Tarification personnalisée (en fonction de l'appareil, de l'utilisation et des API)

Évaluations et critiques de BrowserStack

G2: 4.5/5 (1700+ avis)

4.5/5 (1700+ avis) Capterra: 4.5/5 (350+ avis)

3. Apache JMeter (le meilleur pour les tests de charge des applications web et des API)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Apache-JMeter-1400x751.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil Apache JMeter pour les tests de performance /$$$img/

Via : Apache JMeter Apache JMeter est un outil de test de performance open-source. Il est largement utilisé pour mesurer les performances des applications web et des API sous forte charge.

En simulant un grand nombre d'utilisateurs simultanés, JMeter évalue la manière dont votre application gère le stress et identifie les goulets d'étranglement en matière de performances. Vous pouvez ainsi vous assurer que votre application fonctionne efficacement dans diverses conditions.

Les meilleures fonctionnalités d'Apache JMeter

Créez des scénarios de test complexes et analysez les données de performance pour adapter l'outil à vos besoins de test spécifiques

Testez une grande variété d'applications avec l'assistance de plusieurs protocoles, notamment HTTP, HTTPS, FTP, JDBC, SOAP et JMS

Simuler un grand nombre d'utilisateurs simultanés en distribuant les tests sur plusieurs machines

Améliorer les fonctions grâce à une variété de plugins et d'extensions, ce qui facilite l'intégration avec d'autres outils et permet d'étendre les capacités de test

Limites d'Apache JMeter

Il implique une courbe d'apprentissage abrupte pour les utilisateurs qui sont novices en matière de tests de performance

Il n'est pas adapté aux scénarios de tests de performance extrêmes et à grande échelle en raison de ses limites dans la gestion d'un nombre massif d'utilisateurs simultanés

Tarifs d'Apache JMeter

Free Forever pour toujours

G2: 4.3/5 (150+ commentaires)

4.3/5 (150+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

4. PFLB (Meilleur pour les tests de charge et de stress des applications web)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/PFLB-1400x643.png Capture d'écran du tableau de bord de l'outil PFLB pour les tests de performance /$$$img/

Via : PFLB PFLB (Performance Functional Load Balancer) est un outil de test de charge conçu pour mesurer les performances des applications web sous forte charge. Il est particulièrement efficace pour identifier les goulets d'étranglement et optimiser les performances dans les architectures web complexes.

Les meilleures fonctionnalités de PFLB

Surveillez en temps réel les indicateurs clés de performance (KPI) tels que les temps de réponse, le débit et les taux d'erreur, afin de rester au fait des performances de votre application

Distribuez la charge sur plusieurs serveurs pour garantir des performances optimales et éviter les goulets d'étranglement pendant les tests

Utilisez des capacités d'analyse avancées, notamment l'analyse de corrélation et l'identification des goulets d'étranglement, pour localiser efficacement les problèmes de performance

Évoluer sans effort pour gérer des scénarios de test de charge à grande échelle, en veillant à ce que votre application fonctionne bien dans des conditions variées

Limites de PFLB

Accessibilité et flexibilité limitées par rapport aux alternatives open-source

Option coûteuse, en particulier pour les tests d'évolutivité

Tarifs de la PFLB

Free Forever pour toujours

Standard: 50$/mois

50$/mois Pro: 400$/mois

400$/mois Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de PFLB

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

5. SOAPUI (le meilleur pour les tests d'API des services SOAP et REST)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/SOAPUI.png Capture d'écran du tableau de bord de l'outil SOAPUI pour les tests de performance /$$img/

Via : SOAPUI SOAPUI est un outil de test d'API populaire qui permet également de tester les performances des services SOAP et REST. Il fournit une interface conviviale et un large intervalle de fonctionnalités pour la création et l'exécution de tests de performance.

Les meilleures fonctionnalités de SOAPUI

Créez des tests de charge et de stress pour mesurer les performances de vos API dans différentes conditions de charge

Utilisez les tests pilotés par les données pour exécuter le même test avec différents paramètres, simulant ainsi des scénarios d'utilisation réels

Accédez à une variété de types d'assertions pour vérifier l'exactitude des réponses de l'API et identifier rapidement les problèmes de performance

Limites de SOAPUI

Il faut s'y habituer, surtout pour les utilisateurs qui ne connaissent pas les tests d'API

Tarification de SOAPUI

Free Forever pour toujours

SOAPUI évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (140+ commentaires)

4.5/5 (140+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (160+ commentaires)

6. LoadView (Meilleur pour les tests de performance basés sur le cloud)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/LoadView.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil LoadView pour les tests de performance /$$img/

Via : Vue de chargement LoadView est une plateforme de test de performance basée sur le cloud qui vous permet de simuler un trafic utilisateur réel et de mesurer la performance de vos applications web et API. Elle offre une interface intuitive et un large intervalle de fonctionnalités pour créer et exécuter des tests de performance.

Les meilleures fonctionnalités de LoadView

Simulez le trafic à partir de plusieurs emplacements géographiques pour tester les performances de votre application dans diverses conditions

Créez des scénarios de test complexes et reproduisez le comportement réel de l'utilisateur grâce à des capacités de script dynamique

Accédez à des analyses de performance détaillées, y compris les temps de réponse, le débit et les taux d'erreur

Les limites de LoadView

Accessibilité et flexibilité limitées par rapport aux alternatives open-source

Prix de LoadView

A la demande: 0$/mois

0$/mois Souscription: Débutant: 129 $/mois Professionnel: 454 $/mois Avancé: 899 $/mois

Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) Capterra: 4.5/5 (25+ commentaires)

7. Keysight Eggplant (Meilleur pour les tests fonctionnels et de performance automatisés)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Keysight-Eggplant-1400x793.png Capture d'écran du tableau de bord de l'outil Keysight Eggplant pour les tests de performance /$$img/

Via : Keysight Eggplant Keysight Eggplant est un outil de test fonctionnel qui peut également être utilisé pour les tests de performance. Il est particulièrement bien adapté aux tests d'applications web et d'API complexes, en mettant l'accent sur l'automatisation.

Les meilleures fonctionnalités de Keysight Eggplant

Créez des tests de charge et des tests de stress pour mesurer les performances de vos applications web et API

Utilisez les fonctionnalités d'automatisation pour créer des scripts de test réutilisables et automatiser les tâches répétitives, afin d'améliorer l'efficacité globale

Exploitez les tests basés sur l'image pour évaluer les applications avec des interfaces dynamiques, en garantissant des résultats précis

Intégrer Eggplant à d'autres outils, tels que les pipelines CI/CD et les systèmes de surveillance, pour rationaliser les tests

Limites de Keysight Eggplant

Les fonctionnalités ne sont pas à la hauteur par rapport à son coût

Tarifs de Keysight Eggplant

Démarrage rapide: 9 999 $ pour trois mois

9 999 $ pour trois mois Autres forfaits: Prix personnalisés

G2: 4.2/5 (90+ reviews)

4.2/5 (90+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

8. OpenText LoadRunner Cloud (le meilleur pour les tests de performance basés sur le cloud pour les entreprises)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/OpenText-1400x763.jpg Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil OpenText LoadRunner Cloud pour les tests de performance /$$img/

Via : OpenText OpenText LoadRunner Cloud est une puissante plateforme de test de performance basée sur le cloud. Elle fournit un large éventail de fonctionnalités permettant de mesurer les performances des applications web et des API sous forte charge.

OpenText LoadRunner Cloud est spécialement conçu pour gérer des scénarios de test à grande échelle, il fournit des résultats fiables auxquels les utilisateurs peuvent se fier.

Les meilleures fonctionnalités d'OpenText LoadRunner Cloud

Gérez plusieurs projets au sein d'un même locataire pour organiser l'allocation et la gestion des ressources entre les différentes initiatives de tests de performance

Ajoutez des utilisateurs virtuels au cours d'un test pour ajuster la charge en fonction des observations en temps réel sans redémarrer le test, ce qui garantit une évaluation précise des performances

Adhérer aux normes de l'industrie pour les pratiques de sécurité, en veillant à ce que les données des utilisateurs soient protégées pendant les scénarios de test

S'intégrer de manière transparente à divers pipelines CI/CD et outils de surveillance, notamment Jenkins, Azure DevOps et New Relic

Les limites d'OpenText LoadRunner Cloud

L'interface utilisateur n'est pas à la hauteur des autres outils de test de performance

Prix d'OpenText LoadRunner Cloud

Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

9. Gatling - (Meilleur pour les tests de charge haute performance, en particulier pour les développeurs familiers avec Scala)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Gatling-1400x774.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil Gatling pour les tests de performance /$img/

Via : Gatling Gatling est un puissant outil open-source conçu spécifiquement pour les tests de charge haute performance. Il excelle dans la simulation d'un trafic utilisateur important et dans l'identification des goulets d'étranglement en matière de performances dans les applications web et les API.

L'architecture basée sur Scala et les capacités d'E/S asynchrones de l'outil en font un choix de premier ordre pour les développeurs à la recherche de solutions de test de performance efficaces et évolutives.

Les meilleures fonctionnalités de Gatling

Écrire les tests de performance sous forme de code source pour permettre le contrôle des versions et la collaboration entre les membres de l'équipe

Utilisez la nature agnostique de Gatling pour l'assistance à divers protocoles, y compris HTTP/HTTPS, WebSockets, MQTT, etc

Utilisez l'enregistreur intégré pour capturer les interactions des utilisateurs avec les applications web et les convertir en scripts de test de charge

Les limites de Gatling

Les développeurs qui découvrent Scala ou les tests de performance peuvent être confrontés à une courbe d'apprentissage plus abrupte

L'interface graphique de Gatling n'est pas aussi complète que d'autres outils de test de performance

Tarification de Gatling

Basique: $110.46

$110.46 Teams: $441.85

$441.85 Entreprise: Prix personnalisé

Évaluations et critiques de Gatling

G2: 4.3/5 (55+ commentaires)

4.3/5 (55+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

10. mabl (Le meilleur pour les tests continus, y compris les tests de performance)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Mabl-1400x795.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil mabl pour les tests de performance /$$img/

Via : mabl Mabl est une plateforme de tests continus basée sur le cloud qui offre un intervalle de capacités de test, y compris les tests de performance.

Bien que principalement connue pour ses fonctionnalités de test fonctionnel, mabl peut également être utilisée pour évaluer les performances des applications web et des API. Son approche sans code la rend accessible à un large intervalle d'utilisateurs, y compris ceux qui ne disposent pas d'une expertise technique approfondie.

les meilleures fonctionnalités de mabl

Optimisez l'exécution des tests grâce à l'attente intelligente, qui utilise les données historiques de performance de l'application pour ajuster le timing de manière dynamique

Accédez à des fonctionnalités robustes de test d'API, notamment l'assistance aux identifiants pour les environnements sécurisés et des installations de test flexibles qui permettent d'initier rapidement les tests

Exploiter les améliorations de l'apprentissage automatique pour identifier de nouvelles zones de couverture des tests et s'assurer que les tests ne s'exécutent que lorsque les applications sont dans le bon état

limites de mabl

Options de personnalisation limitées pour les tests

À ne pas faire entièrement l'assistance des constructions de boucles traditionnelles

prix du mabl

Prix personnalisé

évaluations et critiques de mabl

G2: 4.5/5 (35+ commentaires)

4.5/5 (35+ commentaires) Capterra: 4/5 (65+ commentaires)

11. Loadmill (Le meilleur pour les tests de performance basés sur le cloud avec des tests sur navigateur réel et des scripts dynamiques)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Loadmill.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil Loadmill pour les tests de performance /$$$img/

Via : Moulin de charge Loadmill est une plateforme de test de performance basée sur le cloud qui offre un large intervalle de fonctionnalités pour mesurer la performance des applications web et des API sous forte charge. Elle est particulièrement bien adaptée pour tester les applications qui s'appuient sur le comportement réel des utilisateurs, comme les sites de commerce électronique et les plateformes de jeux.

Les meilleures fonctionnalités de Loadmill

Générer automatiquement des scénarios de test basés sur le comportement réel des utilisateurs grâce à la génération de tests alimentée par l'IA

Gagnez en visibilité grâce à l'analyse approfondie des résultats des tests, en identifiant les causes profondes et en suggérant des améliorations pour des performances accrues

S'intégrer de manière transparente à votre flux de travail de développement pour des tests continus, permettant d'identifier et de résoudre rapidement les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent

Les limites du chargeur

Certaines fonctions avancées sont compliquées à utiliser

Tarification de Loadmill

Teams: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Business: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Entreprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques des chargeurs

G2: 4.6/5 (30+ reviews)

4.6/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

12. BlazeMeter - (Le meilleur pour les tests de performance au niveau de l'entreprise)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/BlazeMeter.png Capture d'écran du tableau de bord de l'outil BlazeMeter pour les tests de performance /$$img/

Via : BlazeMeter BlazeMeter est une plateforme de tests continus qui aide les équipes de test et de développement à effectuer des tests de charge et de performance pour les applications web et mobiles. Elle permet aux utilisateurs de répliquer le trafic et d'analyser efficacement les performances des applications.

Les meilleures fonctionnalités de BlazeMeter

Combinez les tests basés sur le cloud avec une infrastructure sur site en utilisant les capacités de tests hybrides de BlazeMeter pour des performances et une évolutivité optimales

Utilisez des fonctionnalités d'analyse avancées, notamment l'affichage détaillé et l'analyse des causes profondes, pour identifier les goulets d'étranglement des performances

Surveillez les indicateurs clés de performance en temps réel, notamment les temps de réponse, le débit et les taux d'erreur, pour rester informé des performances de l'application

Les limites de BlazeMeter

Certains utilisateurs rencontrent des problèmes pour télécharger l'action enregistrée dans le fichier JMX

Tarification deBlazeMeter

Basique : 149 $/mois

149 $/mois Pro: 649 $/mois

649 $/mois Unleashed: Prix personnalisé

Prix personnalisé AWS: Prix personnalisé

Évaluations et critiques deBlazeMeter

G2: 3.9/5 (20+ commentaires)

3.9/5 (20+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

13. NeoLoad (Meilleur pour les tests de performance des applications web complexes et des API)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/NeoLoad.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil Neoload pour les tests de performance /$img/

Via : Tricentis NeoLoad NeoLoad est une plateforme de test de performance automatisée conçue pour les entreprises afin d'évaluer la performance des applications web et mobiles.

Elle permet de tester les performances en continu, des API aux applications complètes, en offrant des fonctionnalités qui assistent les tests de charge, les tests de stress et la surveillance des performances.

Les meilleures fonctionnalités de NeoLoad

Gérez automatiquement le contenu dynamique et la gestion des sessions grâce au moteur de corrélation avancé de NeoLoad

Gagnez du temps et de l'effort en générant automatiquement des scénarios de test basés sur le comportement réel des utilisateurs

S'intègre sans effort avec les outils les plus courants, simplifiant le processus d'incorporation de NeoLoad dans votre pipeline CI/CD

Gérer facilement des scénarios de test à grande échelle, en simulant un nombre massif d'utilisateurs simultanés pour évaluer les performances de votre application

Les limites de NeoLoad

Il peut être coûteux pour les projets de test à grande échelle

Certains utilisateurs estiment que les rapports générés par NeoLoad Web manquent de détails et d'indicateurs importants

Tarification de NeoLoad

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de NeoLoad

G2: 4.3/5 (20+ commentaires)

4.3/5 (20+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

14. WebLOAD (le meilleur pour les tests de performance de niveau entreprise)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/WebLOAD.png Capture d'écran du tableau de bord de l'outil WebLoad pour les performances et l'évolutivité des applications web.

/$$img/

Via : RadView WebLOAD est un outil de test de charge développé par RadView pour évaluer les performances et l'évolutivité des applications web. Il permet aux entreprises de simuler un trafic réel et d'évaluer le comportement de leurs systèmes dans diverses conditions de charge, ce qui le rend adapté aux petites et grandes entreprises.

Les meilleures fonctionnalités de WEBLOAD

Choisissez entre les options de déploiement SaaS ou sur site pour répondre à vos besoins en matière d'infrastructure

Tirez parti d'un script intelligent avec JavaScript natif pour une corrélation, un paramétrage et une validation avancés

Définissez des objectifs de performance et laissez WebLOAD ajuster le nombre d'utilisateurs virtuels pour atteindre ces objectifs

Analysez les indicateurs de performance en détail avec plus de 80 rapports configurables, y compris des tableaux de bord en temps réel et des comparaisons de sessions pour évaluer la performance des essais

Limites de WebLOAD

Certains utilisateurs ont rapporté qu'un meilleur didacticiel et une meilleure base de connaissances étaient nécessaires

Tarification de WEBLOAD

Débutant: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Professionnel: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Enterprise: Tarification personnalisée

WebLOAD évaluations et critiques

G2: 4.5/5 (30+ reviews)

4.5/5 (30+ reviews) Capterra: Pas assez de commentaires

15. HeadSpin (Meilleur pour les tests de performance mobile, les tests d'appareils réels et la couverture globale)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/HeadSpin-1400x663.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil HeadSpin pour les tests de performance /$img/

Via : L'esprit de la tête HeadSpin est une plateforme de test de l'expérience digitale qui se concentre sur l'optimisation des performances des applications mobiles et web. Elle fournit aux organisations une suite complète d'outils conçus pour garantir des performances applicatives optimales grâce à des tests, une surveillance et des analyses en temps réel.

Les meilleures fonctionnalités de HeadSpin

Rationalise les processus de test grâce à des scripts de test automatisés qui s'exécutent sur différents appareils pour des résultats cohérents

Obtenez des informations sur les temps de chargement des applications, la réactivité et l'utilisation des ressources grâce aux indicateurs de performance complets de HeadSpin

Enregistrez et rejouez les sessions des utilisateurs pour analyser leurs interactions et identifier plus efficacement les problèmes de performance

Limites de HeadSpin

Les utilisateurs estiment qu'il manque un tableau de bord de rapports pour les cas de test

Tarification de HeadSpin

Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de HeadSpin

G2: 4.8/5 (25+ commentaires)

4.8/5 (25+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

16. Locust (Meilleur pour les tests de charge simples, basés sur Python)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Locust-1400x849.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil Locust pour les tests de performance /$$img/

Via : La sauterelle Locust est un outil de test de charge léger et open-source écrit en Python. Il est conçu pour être facile à utiliser et hautement évolutif, ce qui en fait un choix populaire pour les développeurs et les organisations de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités de Locust

Écrire et maintenir des tests de performance directement en Python, ce qui les rend plus flexibles et plus faciles à gérer que les outils basés sur l'interface utilisateur

Exécutez des tests distribués à grande échelle sur plusieurs machines grâce à la conception évolutive de Locust

Intégrez vos tests à d'autres bibliothèques Python pour couvrir un large intervalle de protocoles et de systèmes

Suivez les indicateurs en temps réel et ajustez la charge grâce à l'interface utilisateur Web de Locust

Les limites de Locust

L'interface graphique de Locust est relativement basique par rapport à d'autres outils de test de performance

Nécessite des connaissances en programmation Python pour créer et personnaliser les scénarios de test

Prix de Locust

Free Forever pour toujours

Évaluations et critiques de Locuste

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

17. Tricentis Tosca (Meilleur pour l'automatisation des tests au niveau de l'entreprise et les tests de performance)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Tricentis-Tosca.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil Tricentis Tosca pour les tests de performance /$$img/

Via : Tricentis Tosca Tricentis Tosca est un outil complet de test de performance développé par Tricentis. Il est conçu pour automatiser les tests de bout en bout des applications logicielles. L'outil utilise une approche de test basée sur un modèle qui permet aux testeurs de créer et d'exécuter des tests sans avoir besoin de recourir à des scripts étendus.

Tricentis Tosca meilleures fonctionnalités

Prioriser les cas de test en fonction de l'impact potentiel sur les performances en utilisant l'approche de test basée sur le risque de Tosca

Exécuter des tests avec des données réalistes grâce à la gestion intelligente des données de test de Tosca, ce qui améliore la précision des résultats

Réduire le temps et les efforts consacrés à la création et à la maintenance des scripts de test grâce aux capacités d'automatisation alimentées par l'IA de Tosca

Tricentis Tosca limites

Les fonctionnalités avancées ont une courbe d'apprentissage

Certains utilisateurs ont trouvé que les performances de l'outil étaient lentes

Tricentis Tosca, prix

Prix personnalisé

G2: 4.3/5 (70+ commentaires)

4.3/5 (70+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

18. LoadNinja (Le meilleur pour les tests de charge sur navigateur réel)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/LoadNinja-1400x774.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil LoadNinja pour les tests de performance /$$img/

Via : LoadNinja LoadNinja est une plateforme de test de charge et de performance basée sur le cloud pour les applications web et les services web. Elle vous permet de créer à la fois des tests basés sur l'interface utilisateur (qui reproduisent les actions de l'utilisateur sur l'application web testée) et des tests API (dont le travail est similaire à celui d'un client atteignant le serveur via l'API).

LoadNinja, les meilleures fonctionnalités

Exécute des tests de charge indépendants de la plateforme à partir de n'importe quel ordinateur disposant d'un accès à Internet, ce qui facilite la création et l'exécution des tests

Créez des tests en enregistrant les actions de l'interface utilisateur dans le navigateur intégré et en générant des tests API avec l'éditeur de requêtes intégré, sans avoir à coder ou à installer des plugins

Faites évoluer vos tests de charge en sélectionnant le nombre d'utilisateurs virtuels à simuler

Enregistrez des tests sur les résolutions d'écran les plus courantes pour reproduire les expériences des utilisateurs sur les ordinateurs portables, les iPad et les téléphones mobiles

Les limites de LoadNinja

Cher pour la valeur qu'il fournit

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes de fonction et d'intégration

Tarifs de LoadNinja

À la demande Démarrage: $301 Pro: 881 Premium: 1 133

Abonnements * Débutant: 250 $/mois * Pro: 735 $/mois * Premium: $945/mois

Débutant: Pro: Premium: $945/mois Entreprise: Tarification personnalisée

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

19. Artillery (Meilleur pour les tests de charge en ligne de commande)

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Artillery-1400x788.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil Artillery pour les tests de performance /$$$img/

Via : Artillerie Artillery est un outil de test de performance léger et open-source conçu pour les développeurs qui préfèrent une interface en ligne de commande. Il est particulièrement bien adapté aux scénarios de test de charge simples et peut être facilement intégré dans les pipelines CI/CD.

Les meilleures fonctionnalités d'Artillery

Testez efficacement divers services back-end grâce à l'assistance étendue d'Artillery en matière de protocoles, notamment HTTP, WebSocket, Socket.IO et AWS Kinesis

Créez facilement des scénarios de test complexes avec plusieurs phases et conditions, en simulant divers comportements d'utilisateurs et modèles de charge pour des besoins de test variés

Étendre les fonctions en écrivant des scripts personnalisés ou en utilisant des plugins à partir de l'utilitaire npm, ce qui permet de créer des scénarios de test sur mesure qui répondent aux exigences spécifiques du projet

Limites de l'artillerie

Artillery n'a pas d'interface utilisateur graphique, ce qui le rend moins convivial pour ceux qui préfèrent une interface visuelle

Pour les utilisateurs qui ne connaissent pas les outils en ligne de commande ou les tests de performance, la courbe d'apprentissage d'Artillery peut être abrupte

Tarifs d'Artillery

Free Forever pour toujours

Évaluations et critiques de l'artillerie

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

20. TestComplete (le meilleur pour les tests automatisés de l'interface utilisateur sur plusieurs plateformes)

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/TestComplete-1400x721.png Une capture d'écran du tableau de bord de l'outil TestComplete pour les tests de performance /$$$img/

Via : TestComplete TestComplete est une solution puissante pour les équipes cherchant à automatiser les tests de performance, offrant des outils de test de charge polyvalents pour évaluer comment les applications se comportent sous différents niveaux de trafic.

Les meilleures fonctionnalités de TestComplete

Capturez facilement les tests automatisés à l'aide de l'enregistrement et de la relecture, en éliminant le besoin de code

Réduire la maintenance des tests en utilisant l'auto-réparation alimentée par l'IA pour détecter les changements d'interface utilisateur et suggérer des alternatives automatiquement

Organisez et gérez efficacement plus de 500 contrôles avec un référentiel d'objets intelligent pour des tests évolutifs et faciles à maintenir

Simplifier la création de tests à l'aide de tests pilotés par mots-clés avec une interface glisser-déposer pour les utilisateurs non techniques

Limites de TestComplete

Il fonctionne exclusivement sur la plate-forme Windows, de sorte que les organisations utilisant des environnements macOS ou Linux ne peuvent pas l'utiliser

Restrictions sur le multithreading, notamment en ce qui concerne la journalisation et l'émission de pressions sur les clés à partir de fils secondaires

Prix de TestComplete

**Licence de base de TestComplete

Fixe: $1,940

$1,940 Licence flottante: 3,875

**Licence Pro de TestComplete

Fixe: 3,015

3,015 flottante: $6,029

TestComplete Advanced License:Tarification personnalisée

TestComplete évaluations et critiques

G2: 4.2/5 (90+ commentaires)

4.2/5 (90+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Choisir le bon outil de test de performance pour votre flux de travail

La sélection de l'outil de test de performance idéal nécessite la prise en compte de plusieurs facteurs.

La complexité de votre application, vos objectifs de test spécifiques, l'expertise technique de votre équipe et votre budget jouent tous un rôle important. Vous devez rechercher un outil qui s'intègre de manière transparente à vos outils existants et qui peut répondre à vos besoins de test à grande échelle.

Envisagez une plateforme polyvalente comme ClickUp pour rationaliser votre processus de test et identifier les goulets d'étranglement en matière de performances.

