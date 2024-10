Comment obtenir des références pour un emploi afin de décrocher votre prochain rôle ?

Vous avez trouvé l'offre d'emploi idéale, peaufiné votre CV et réussi l'entretien. Mais il y a une dernière pièce qui peut faire ou défaire votre candidature : les références.

Il est facile de les négliger, mais des paramètres solides peuvent vous distinguer sur un marché du travail concurrentiel. Elles indiquent à votre futur employeur la solidité de votre position professionnelle dans le passé.

La question est de savoir comment faire pour obtenir ces précieuses recommandations

Voyons ensemble qui, comment et quelles sont les bonnes pratiques pour obtenir des références solides qui vous aideront à débarquer dans votre prochain rôle. 🛬

**Qu'est-ce qu'une référence professionnelle ?

**Les références professionnelles proviennent de personnes qui peuvent se porter garantes de vos compétences, de vos qualifications et de votre éthique de travail

En règle générale, il s'agit de personnes avec lesquelles vous avez travaillé dans un paramètre professionnel, comme un ancien patron, un collègue ou même un client.

Lorsque vous postulez à un emploi ou à une d'un changement de carrière les employeurs peuvent demander des références pour mieux connaître vos compétences.

Pourquoi les références professionnelles sont-elles importantes ?

Les références professionnelles sont précieuses parce qu'elles :

Valident vos qualifications: Elles confirment que les compétences et l'expérience mentionnées dans votre liste sont exactes

Elles confirment que les compétences et l'expérience mentionnées dans votre liste sont exactes Elles offrent un point de vue extérieur: Les références donnent un aperçu de votre éthique de travail, de vos performances et de la façon dont vous collaborez avec les autres

Les références donnent un aperçu de votre éthique de travail, de vos performances et de la façon dont vous collaborez avec les autres **Les commentaires positifs de professionnels de confiance aident les responsables de l'embauche à se sentir plus confiants dans vos capacités

Renforcer votre candidature: Des références solides peuvent vous donner un avantage concurrentiel, en particulier lorsque d'autres candidats ont des qualifications similaires

Des références solides peuvent vous donner un avantage concurrentiel, en particulier lorsque d'autres candidats ont des qualifications similaires Influencer les décisions d'embauche: Une référence élogieuse peut renforcer votre adéquation au rôle et vous démarquer des autres candidats

Types de références professionnelles

Lorsque vous postulez à un emploi, vous pouvez fournir différents types de références professionnelles, chacune offrant un point de vue unique sur vos capacités et votre caractère.

Examinons les principaux types de références. 🗂️

Références de travail

Les références de travail proviennent de personnes avec lesquelles vous avez travaillé dans un paramètre professionnel. Il peut s'agir d'un ancien responsable, d'un superviseur, d'un collègue ou d'un client.

Mon travail est la référence la plus couramment demandée par les employeurs car elle donne un aperçu direct de vos performances professionnelles, de votre éthique de travail et de vos compétences en action.

Ces personnes peuvent parler de vos contributions quotidiennes, de vos capacités à résoudre des problèmes et de la manière dont vous vous intégrez dans une équipe ou dans la culture d'une entreprise.

Références académiques

Vous pourriez avoir besoin de références académiques si vous êtes nouveau sur le marché du travail ou si vous postulez à un rôle académique.

Il s'agit de professeurs, de conseillers ou de mentors qui peuvent se porter garants de vos capacités intellectuelles, de vos habitudes de travail et de vos réalisations au cours de vos études.

Même s'ils ne vous ont pas vu sur un lieu de travail, les référents académiques donnent aux employeurs une idée de votre capacité d'apprentissage, de votre dévouement à votre champ d'activité et de votre potentiel de réussite professionnelle.

Références de caractère

Les références de caractère mettent l'accent sur votre personnalité plutôt que sur votre expérience professionnelle ou universitaire.

Il s'agit de fournisseurs prestataires qui vous connaissent bien, tels que des amis de longue date, des responsables communautaires ou des coordinateurs de bénévolat.

Elles donnent un aperçu de vos qualités personnelles, telles que l'intégrité, la fiabilité et les compétences interpersonnelles, et permettent aux employeurs de se faire une idée plus complète de vous en tant qu'individu.

**Qui choisir comme référence professionnelle ?

Choisir les bonnes références professionnelles peut faire une grande différence dans votre recherche d'emploi.

Voici quelques éléments à prendre en compte lors de votre décision . 📋

Pertinence par rapport à l'emploi

Pensez au poste pour lequel vous postulez et aux compétences ou expériences qui comptent le plus pour ce rôle. Votre référence doit pouvoir mettre en évidence ces aspects clés de votre parcours.

Par exemple, un ancien superviseur qui peut parler de votre style de gestion serait idéal si vous postulez à une position de leadership.

S'il s'agit d'un rôle technique, une personne qui a vu votre expertise en action aura plus de poids. En adaptant vos références à la description du poste, vous renforcerez votre candidature.

Familiarité avec votre travail

Il est essentiel de choisir des personnes qui connaissent votre travail et qui peuvent parler positivement de vos capacités. Cela signifie que vous devez choisir des personnes qui ont travaillé en étroite collaboration avec vous, qu'il s'agisse de votre supérieur direct, d'un collègue ou d'un mentor.

Si votre référent a une compréhension claire de vos contributions et de vos réalisations, il sera en mesure de fournir une recommandation beaucoup plus convaincante.

Capacité à fournir un appui solide

Vous voulez sélectionner des personnes qui donneront une recommandation positive et enthousiaste.

Avant de dresser la liste d'une référence potentielle, réfléchissez à la façon dont elle affiche son appréciation de votre travail. Si vous avez des doutes quant à leur volonté d'offrir un soutien solide, il est préférable de chercher ailleurs.

Il est également utile de demander aux références potentielles si elles se sentent à l'aise pour vous recommander. De cette façon, vous pouvez être sûr qu'elles sont prêtes à mettre en valeur vos meilleures qualités.

L'obtention de références solides est une étape essentielle de la recherche d'emploi, et le processus exige à la fois du professionnalisme et un forfait minutieux.

Voici un guide étape par étape pour vous aider à demander des références professionnelles en toute confiance. 💪🏼

N'attendez pas la dernière minute pour demander une référence.

Lorsque vous commencez à chercher un emploi, réfléchissez aux personnes qui pourraient vous convenir et contactez-les rapidement. Vous donnerez ainsi à vos références potentielles suffisamment de temps pour se préparer et vous vous assurerez de ne pas précipiter le processus.

Une demande réfléchie et opportune est toujours appréciée, ce qui augmente la probabilité d'une réponse positive.

2. Demandez la permission

Une fois que vous avez identifié les personnes que vous souhaitez lister comme références, demandez-leur l'autorisation avant de fournir leurs coordonnées à un employeur potentiel.

Une demande simple et polie, par e-mail ou par téléphone, est le meilleur moyen d'y parvenir.

Expliquez-leur ce pour quoi vous postulez et pourquoi leur assistance vous est précieuse. Cette approche respecte leur temps et leur permet de refuser s'ils ne sont pas en mesure de fournir une recommandation solide.

3. Partagez les détails

Après avoir obtenu leur approbation, fournissez à vos références un peu de contexte.

Partagez des détails sur le rôle pour lequel vous postulez, sur l'entreprise et sur toute qualification ou expérience spécifique recherchée par l'employeur.

Vous pouvez également leur rappeler les projets ou les réalisations auxquels ils ont participé avec vous. Cela leur permet d'adapter leur recommandation afin de mettre en évidence les aspects les plus pertinents de votre expérience.

4. Proposer du matériel pour vous aider

Si possible, proposez de fournir des informations supplémentaires pour faciliter leur travail. Il peut s'agir d'une copie de votre CV ou d'un résumé de la description du poste.

Ces détails permettent à vos références d'être plus confiantes dans leur partage et de s'assurer que leurs commentaires correspondent à ce que l'employeur recherche.

5. Exprimez votre gratitude

Prenez toujours le temps d'exprimer votre reconnaissance pour leur assistance.

Reconnaître leurs efforts est une preuve de professionnalisme et aide à construire une relation positive . Un petit geste comme celui-ci montre que vous accordez de la valeur à leur contribution et que vous respectez le temps qu'ils ont pris pour vous aider.

Modèles de demande de références professionnelles

Le bon e-mail peut faire la différence entre obtenir une excellente référence et laisser le destinataire dans l'incertitude quant à la réponse à donner.

Pour vous aider, nous avons créé trois modèles d'e-mail simples que vous pouvez personnaliser en fonction de la relation que vous entretenez avec la personne à qui vous demandez des références. 📧

1. Demander des références à un ancien responsable

Bonjour [Nom du manager],

J'espère que vous faites bien. Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités d'emploi et je voulais vous demander si vous seriez prêt à me servir de référence.

Au cours de mon travail chez Mon [Nom de l'entreprise], j'ai acquis une expérience précieuse en travaillant sous votre direction, et je pense que vous pourriez me donner un point de vue éclairé sur mes compétences et mes contributions.

Si vous vous sentez à l'aise pour fournir un fournisseur prestataire, faites-le moi savoir et je vous donnerai plus de détails sur les positions auxquelles je postule.

Je vous remercie de votre temps et de votre attention !

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, [Votre nom]

2. Demander à d'anciens collègues une référence professionnelle*

Bonjour [Nom du collègue],

J'espère que ce message vous trouvera en bonne santé. Je vous contacte parce que je suis en train de postuler pour un nouvel emploi et j'aimerais savoir si vous seriez prêt à fournir une référence pour moi.

Ayant travaillé ensemble à [Nom de l'entreprise], je pense que vous avez une bonne connaissance de mon éthique de travail et de mes compétences en matière de collaboration.

Si vous êtes disposé à le faire, je serai heureux de vous fournir tous les détails supplémentaires dont vous pourriez avoir besoin.

Merci d'avance pour votre assistance !

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, [Votre nom]

Bonjour [Nom du client],

J'espère que tout se passe bien pour vous !

Je suis actuellement à la recherche de nouvelles opportunités et j'aimerais savoir si vous seriez prêt à servir de référence.

Mon travail avec vous sur $$$a a été une expérience enrichissante, et je pense que votre point de vue sur mes contributions serait précieux.

Veuillez me faire savoir si cela vous conviendrait. Je peux fournir tous les détails nécessaires pour faciliter le processus.

Je vous remercie de votre attention !

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées, [Votre nom]

Erreurs courantes à éviter lorsque l'on demande des références pour un emploi

Lorsque vous êtes à la recherche d'un emploi, demander des références relève de la corde raide. Un seul faux pas et vous risquez de perdre une occasion précieuse. Voici quelques erreurs courantes à éviter :

N'oubliez pas de prévenir suffisamment à l'avance: Vos références sont des entreprises très occupées, c'est pourquoi les solliciter à la dernière minute peut laisser une mauvaise impression. Demandez-leur au moins deux semaines à l'avance, afin de leur donner le temps de se préparer

Vos références sont des entreprises très occupées, c'est pourquoi les solliciter à la dernière minute peut laisser une mauvaise impression. Demandez-leur au moins deux semaines à l'avance, afin de leur donner le temps de se préparer Ne pas fournir de contexte: Lorsque vous contactez une personne de référence, donnez-lui des détails sur le poste pour lequel vous postulez et expliquez-lui pourquoi vous pensez que son point de vue serait utile. Cela leur permet d'adapter leurs commentaires à ce que le responsable du recrutement recherche

Lorsque vous contactez une personne de référence, donnez-lui des détails sur le poste pour lequel vous postulez et expliquez-lui pourquoi vous pensez que son point de vue serait utile. Cela leur permet d'adapter leurs commentaires à ce que le responsable du recrutement recherche **Il est tentant de placer sur votre liste votre ancien collègue de travail favori ou cet ami de la famille qui vous connaît bien, mais ce n'est peut-être pas le meilleur choix. Optez plutôt pour quelqu'un qui peut parler spécifiquement de vos compétences et de vos expériences dans un contexte professionnel, comme un ancien manager ou un mentor

Qu'est-ce que les employeurs attendent d'une lettre de recommandation ?

Lorsque les employeurs contactent vos références, ils recherchent des informations spécifiques qui les aideront à évaluer votre adéquation au rôle.

Ils veulent connaître les compétences et réalisations pertinentes. Par exemple, si vous avez réussi à diriger un projet ou à améliorer un processus, votre lettre de recommandation doit souligner ces réalisations et expliquer leur impact sur l'équipe ou l'organisation.

Les employeurs s'intéressent également à vos habitudes de travail et à votre caractère. Ils veulent savoir si vous êtes fiable, si vous collaborez bien avec les autres et comment vous relevez les défis. Une bonne référence doit être prête à discuter de votre professionnalisme, de votre attitude et de votre capacité à vous adapter à différentes situations.

L'influence des références dans le processus de recrutement est considérable. Une recommandation élogieuse peut vous distinguer des autres candidats et renforcer vos paramètres.

À l'inverse, des commentaires vagues ou négatifs peuvent susciter des inquiétudes chez les employeurs potentiels. C'est pourquoi vos références doivent comprendre les caractéristiques clés qui comptent le plus afin de pouvoir partager les informations les plus convaincantes et les plus pertinentes à votre sujet.

La liste des références professionnelles sur votre CV peut sembler simple, mais il existe quelques conseils clés pour la rendre efficace.

Tout d'abord, envisagez de créer une section distincte intitulée "Références" ou "Références professionnelles" à la fin de votre CV. Cela permettra d'organiser les choses et facilitera la recherche par les employeurs.

Lors de la mise en forme, indiquez le nom, le titre du poste, la société, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail de chaque référence. Veillez à ce que la liste soit facile à lire, en utilisant une disposition cohérente pour chaque entrée.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Indeed-1400x1400.png Exemple de référence d'un employé d'Indeed : comment obtenir des références pour un emploi /$$$img/

Via : En effet Il est également essentiel de veiller à ce que votre liste de références professionnelles soit à jour et exacte. Une référence qui a changé d'entreprise ou de rôle peut troubler les employeurs. Vérifiez donc au préalable auprès de vos références pour confirmer leurs coordonnées.

Suivi après la vérification des références

Une fois que vos fournisseurs ont donné leur avis, il est important d'assurer un suivi.

Commencez par envoyer une note ou un e-mail de remerciement sincère. Un simple message exprimant votre gratitude montre que vous appréciez leur assistance et renforce votre relation professionnelle. Faites-leur savoir à quel point vous avez valorisé le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à vous aider dans votre recherche d'emploi.

C'est également une bonne idée de tenir vos références au courant du statut de votre recherche d'emploi.

Partagez les nouvelles les plus intéressantes, comme les entretiens que vous avez décrochés ou les offres que vous envisagez. Cela leur permet de rester dans le coup et leur donne un contexte si on leur demande de fournir des informations supplémentaires à votre sujet à l'avenir.

En outre, cela leur permet d'offrir des conseils ou une assistance supplémentaires, ce qui peut s'avérer inestimable.

