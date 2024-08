Comment quitter un emploi sans brûler les ponts sur le plan professionnel ?

Imaginez la situation : Vous avez reçu une offre alléchante de la part de l'entreprise de vos rêves. L'e-mail contenant les détails de l'offre brûle un trou dans votre boîte réception. S'il s'agissait d'une scène de film, vous jetteriez toute la paperasse, iriez voir votre patron et déclareriez que vous démissionnez.

Mais il ne s'agit pas d'une scène de film ; nous sommes dans la vraie vie et les départs n'ont pas besoin d'être dramatiques.

Gérer les transitions de carrière et savoir comment quitter un emploi sans brûler les ponts est essentiel au maintien de votre réputation professionnelle. En quittant votre emploi en bons termes, vous vous assurez des références positives et faites preuve de professionnalisme.

Nous avons conçu ce guide pour vous aider à quitter un emploi avec élégance - une feuille de route pour que la transition se fasse en douceur et sans effort.

Facteurs à prendre en compte pour quitter son emploi

Une offre d'emploi attrayante dont vous rêviez vous a été proposée, ou vous êtes sur le point de la finaliser. Quelle que soit la situation, vous devez tenir compte de plusieurs facteurs avant de démissionner. Voici quelques facteurs à prendre en compte :

Temps et période de préavis

Réfléchissez bien au moment de votre démission. Vous n'avez pas envie de laisser tomber en plein milieu de projets cruciaux pour lesquels vous savez que votre employeur actuel n'a pas d'autre choix. Consultez discrètement votre patron pour comprendre comment votre départ affectera les projets en cours.

Respectez la période de préavis indiquée dans votre contrat de travail ou dans la politique de l'entreprise. En fonction de votre rôle et de vos dépendances, certains emplois peuvent exiger un préavis de deux semaines, tandis que d'autres peuvent demander à être prévenus longtemps à l'avance afin de trouver un remplaçant adéquat.

Transfert et transmission des connaissances

Transfert de connaissances et un transfert sans heurts sont clés Objectifs des RH pour une transition en douceur. Travaillez en étroite collaboration avec votre équipe, votre supérieur hiérarchique et l'équipe des RH pour que cette transition se fasse sans perturbation ni rupture. Vous voulez laisser derrière vous des connaissances institutionnelles pour aider votre successeur et vos anciens collègues.

Commencez à rédiger des notes détaillées sur tous les processus, contacts, projets et autres détails essentiels afin de permettre à ceux qui vous succéderont à l'étape suivante d'agir en connaissance de cause.

Enrichissez ces ressources avec des idées personnelles, des bonnes pratiques, des observations et des anecdotes pour assurer la continuité de l'entreprise. Ce transfert de connaissances fondé sur la coopération et l'expertise vous aidera à vous retirer en douceur.

Implications financières

Avant de quitter votre position actuelle, calculez les implications financières du changement. Tenez compte des engagements financiers, des dépenses importantes à venir, des économies et des autres pertes de revenus pendant la période de transition, en particulier si vous prévoyez de prendre un bref congé sabbatique avant de commencer le nouvel emploi. Tenez compte de tous les coûts indirects ou associés dus à la transition, tels que le déménagement, les trajets quotidiens, etc.

Travaillez à déterminer si vous recevez une gratification ou si vous pouvez monnayer vos congés payés. Cette évaluation complète vous aidera à maintenir une stabilité financière et à assurer votre subsistance jusqu'à ce que vous obteniez le nouvel emploi et que vous vous sentiez confiant dans sa poursuite à long terme.

Engagements et autres avantages

En plus de mesurer l'indépendance financière en fonction du salaire que vous touchez, vous devez également prendre en compte les avantages, les prestations et les allocations offerts par votre employeur actuel.

Connectez-vous au site Web de l Logiciel RH et affichez les avantages tels que l'assurance maladie, les options d'achat d'actions, les forfaits de retraite, etc. Comprenez comment ils changeront et affecteront votre mode de vie après votre départ de l'organisation. Les avantages non tangibles tels que le travail à distance ou les congés payés sont également des éléments que les salariés prennent en compte lorsqu'ils évaluent leurs options.

Obligations légales

Comprenez les obligations légales de votre emploi actuel. Examinez votre contrat de travail pour identifier les clauses relatives à la propriété intellectuelle, à la non-divulgation, à la non-concurrence, à la confidentialité, etc.

Lisez ces clauses et assurez-vous de les respecter afin d'éviter des répercussions juridiques et des problèmes dans votre futur emploi. Évitez de divulguer des informations sensibles sur l'organisation ou ses activités afin de protéger votre réputation professionnelle.

Impact émotionnel

Quitter un emploi peut être une expérience émotionnelle - pour vous et vos collègues. C'est d'autant plus difficile si vous avez des relations étroites avec vos collègues ou si vous travaillez dans le même bureau depuis plusieurs années. Reconnaissez l'impact émotionnel d'une démission et préparez-vous à vivre des émotions en dents de scie jusqu'à votre dernier jour dans votre rôle actuel.

Vous pouvez être enthousiaste à l'idée de changer d'emploi, nostalgique du temps passé ici, vous sentir coupable de laisser vos collègues derrière vous ou simplement soulagé de bénéficier d'une pause bien méritée.

Si nécessaire, demandez l'assistance de votre famille, de vos amis et même de vos réseaux professionnels pour maintenir un état d'esprit positif tout en abordant le prochain chapitre de votre carrière.

Relations après le départ

Après votre départ, maintenez de bons termes avec vos anciens collègues, managers et supérieurs. Restez en contact avec eux sur des plateformes telles que LinkedIn. Entretenez vos relations professionnelles en contactant vos anciens collaborateurs lors de rencontres sociales, d'évènements de réseautage et d'autres paramètres formels. En faisant cela, vous renforcerez vos réseaux professionnels et profiterez des opportunités qui s'offriront à vous tout au long de votre carrière.

Intégration chez le nouvel employeur

Si vous avez déjà trouvé votre prochain emploi, vous devez également vous préparer au processus d'intégration chez votre nouvel employeur. Familiarisez-vous avec ses logiciel d'intégration le logiciel d'accueil est un outil d'aide à l'intégration.

Mettez ces éléments en balance avec votre disponibilité pour commencer à vous intégrer dans votre nouveau lieu de travail. En cas de contretemps ou de retards, communiquez les problèmes de manière proactive à votre nouvel employeur afin qu'il soit au courant. Le fait de l'impliquer alors que vous vous apprêtez à assumer votre nouveau rôle témoignera de votre sens des responsabilités et de votre engagement, tout en établissant un rapport positif.

Une fois que vous avez compris que démissionner est une bonne chose, il est temps de tirer un trait sur la situation. Voici quelques conseils pour éviter de brûler les ponts en quittant votre emploi :

Rédigez une lettre de démission professionnelle

Vous savez que vous devez donner un préavis, mais comment le faire ? En rédigeant une lettre officielle, bien sûr !

La rédaction d'une lettre de démission professionnelle requiert du tact. Vous souhaitez communiquer votre décision de quitter le bureau tout en exprimant votre gratitude pour le temps passé ensemble.

Veillez à ce que votre lettre de démission contienne des détails essentiels tels que le dernier jour de travail prévu, les raisons pour lesquelles vous souhaitez démissionner et l'aide que vous offrirez pour une transition en douceur.

Une lettre de démission bien rédigée mettra un terme respectueux à votre relation professionnelle.

Présenter un préavis suffisant

Nous avons déjà évoqué l'importance de donner un préavis suffisant au cours de ce processus. À cette fin, honorez vos validations en offrant un préavis suffisant, même si le contrat de travail ou la politique de l'entreprise ne l'exige pas.

En règle générale, un préavis de deux semaines est la norme. Toutefois, en fonction de votre rôle, de vos responsabilités, de votre secteur d'activité et des projets en cours, il se peut que vous deviez prolonger ce délai. Offrez à votre employeur suffisamment de temps pour forfaiter votre remplacement, transférer des tâches, déléguer des responsabilités et mener à bien le processus de passation, en faisant preuve de professionnalisme et de considération.

Continuez à travailler dur et à donner le meilleur de vous-même

Continuez à travailler dur et à donner le meilleur de vous-même jusqu'au dernier jour afin de maintenir votre intégrité, votre professionnalisme et votre validation du travail. Le fait de vous acquitter de vos tâches et responsabilités, de respecter les délais et de contribuer aux efforts de l'équipe rehaussera favorablement votre image professionnelle. Votre patron ou votre supérieur appréciera votre attention et votre considération, et la plupart des gens seront inspirés par l'exemple que vous leur donnerez.

Rattraper les pots cassés





Achevez les tâches en suspens ou les projets que vous pouvez terminer dans les deux semaines à venir.

Si vous ne pouvez pas terminer tout le travail, vous aurez au moins un dossier organisé des questions en suspens que vous pourrez remettre à votre patron ou à votre successeur. Vous pouvez même préparer une feuille de route orientée vers l'avenir pour tous les projets en cours afin que le travail puisse se poursuivre sans heurts même en votre absence et si un successeur n'est pas disponible d'ici là.

Documenter les points clés de votre rôle

La documentation est un élément essentiel du transfert de connaissances et de la passation des pouvoirs. Préparez un référentiel centralisé de tous les documents essentiels à la mission contenant les processus, les procédures et les informations relatives au projet. Partagez-les avec vos coéquipiers et encouragez-les à les modifier ou à les mettre à jour périodiquement.

Élaborez un guide décrivant vos responsabilités, les méthodes éprouvées, les détails de l'équipe et d'autres informations pertinentes afin d'aider votre successeur, de lui donner les moyens d'agir et de l'autonomiser.

Élaborez un guide décrivant vos responsabilités, les méthodes éprouvées, les détails de l'équipe et d'autres informations pertinentes afin d'aider votre successeur, de lui donner les moyens d'agir et de l'autonomiser.

Suivre un forfait de gestion du changement





Votre démission est un changement organisationnel. Votre entreprise disposera probablement d'un forfait de gestion du changement qui entrera en vigueur lorsque vous présenterez votre démission. Contactez votre supérieur et l'équipe des ressources humaines pour savoir comment vous pouvez participer activement et contribuer à la gestion du changement.

Suivez toutes les procédures établies pour communiquer votre démission, déléguer des responsabilités et quitter l'organisation. Le respect d'un tel processus structuré insufflera cohérence et continuité dans les opérations tout en minimisant les perturbations pour assurer la stabilité de l'organisation.

Enfin, lors de votre dernier jour de travail, demandez à votre représentant des ressources humaines de retirer votre nom de la liste des employés de l'entreprise pour achever le processus.

À supposer que votre entreprise n'ait pas de politique de gestion des changements, nous vous en proposons quelques-unes forfaits de gestion du changement, checklists et modèles que vous pouvez adopter et suivre afin de jouer votre rôle.

Exprimer sa gratitude

Prenez le temps d'exprimer votre gratitude à votre patron, à vos collègues, à vos mentors, à vos managers, à vos superviseurs et aux membres de votre équipe pour avoir rendu votre séjour mémorable. Qu'ils vous aient offert des conseils et une assistance en cas de besoin ou qu'ils aient célébré vos réalisations et vos jalons, faites-leur savoir comment ils ont rendu le lieu de travail plus accueillant.

Rappelez-vous les anecdotes personnelles et mentionnez les moments où les autres ont été là pour vous afin de leur faire savoir à quel point ils ont marqué votre vie. Exprimez votre gratitude pour les diverses opportunités, les expériences pratiques et la visibilité que vous avez acquises grâce à l'organisation.

Montrer sa reconnaissance et exprimer sa gratitude est un signe d'humilité et de bonne volonté - des traits de caractère auxquels vous souhaitez être associé lors de votre départ.

Soyez honnête lors de votre entretien de départ

Il se peut que vous deviez participer à des entretiens de départ avant votre départ. Nous vous recommandons de maintenir une honnêteté absolue lors de cet entretien de départ afin de pouvoir offrir un aperçu équilibré de l'amélioration. Parlez des aspects positifs, des opportunités et des points forts de votre carrière au sein de votre entreprise actuelle, puis passez aux défis que vous avez relevés, aux lacunes éventuelles, aux ressources inexploitées et au potentiel non réalisé.

Concentrez-vous sur les processus, la culture ou les politiques de l'organisation plutôt que sur des griefs ou des questions personnelles. Passez en revue quelques modèles d'entretiens de départ pour bien se préparer à l'entretien et laisser derrière soi une trace de changements positifs.

Maintenir les connexions

Restez en contact avec votre ancien patron, vos collègues et vos supérieurs. Qu'il s'agisse de connexions lors d'évènements de réseautage, de réunions occasionnelles ou d'échanges de messages sur LinkedIn, faites-vous connaître pour ne pas être hors de vue et hors de l'esprit.

La construction et la maintenance d'un réseau professionnel solide demandent du temps et des efforts. Toutefois, cela peut s'avérer bénéfique lorsque des opportunités telles que des recommandations et des collaborations viennent frapper à votre porte !

**Quitter un emploi : Que font les forums de discussion sur Internet ?

Quitter un emploi n'est pas facile - et les diverses discussions sur ce sujet témoignent de cette affirmation. Nous avons consulté divers forums Internet, de Reddit à Quora, pour recueillir des avis sur les meilleures façons de quitter son emploi. Voici un bref aperçu de ce que nous avons découvert (en dehors de ce qui a déjà été évoqué plus haut) :

N'assimilez pas le fait de quitter un emploi à un abandon de vous-même. Laissez tomber la culpabilité et donnez la priorité au renforcement des capacités ou à l'affinement de vos compétences de base

La vie est courte. Rendez-la plus agréable en quittant le travail que vous avez déjà décidé de quitter

Conservez une trace de votre démission officielle (CC ou BCC de votre e-mail personnel) et de la remise de toutes les affaires de l'entreprise (prenez une photo des clés, des identifiants, des appareils, des données de connexion - de tout ce que vous remettez)

Ne laissez pas votre bureau actuel vous convaincre de rester, à moins qu'il ne fasse une offre ou une contre-offre correspondant au nouveau rôle et qu'il soit prêt à vous la communiquer par écrit

Parlez-en toujours d'abord à votre patron, puis aux RH et enfin à vos collègues proches

Votre santé doit toujours passer avant votre travail

Ne laissez pas les entreprises vous culpabiliser pour que vous ne partiez pas parce qu'elles n'ont pas de remplaçant, en particulier lorsque vous avez donné votre préavis. Il s'agit d'une mauvaise gestion de leur part et non de votre responsabilité

Évitez de dire du mal de votre ancienne organisation, de vos responsables ou de vos collègues. Vous ne savez jamais avec qui vous finirez par travailler

Pendant les dernières semaines de votre emploi, travaillez aussi dur que vous l'avez fait pendant les premières semaines

Ne respectez pas un travail qui ne vous respecte pas

Si vous avez quitté une organisation en mauvais termes, évitez de partager leur référence dans vos futures demandes d'emploi

Plus important encore, toutes les sources sont unanimes : à moins que votre employeur ne vous traite mal ou n'agisse de manière contraire à l'éthique ou louche, prenez toujours la bonne voie et quittez l'entreprise en bons termes. Ne pas brûler les ponts peut vous ouvrir de meilleures perspectives d'avenir ou vous servir d'amortisseur si vous souhaitez revenir en arrière.

Gérer les difficultés en quittant un emploi sans brûler les ponts

Voici quelques défis auxquels vous pourriez être confronté en cours de route et la manière dont vous pouvez éviter qu'ils n'influencent votre départ en mauvais termes :

Pièce jointe émotionnelle

Démissionner d'un emploi pour lequel vous entretenez des liens étroits avec vos collègues ou dans lequel vous travaillez depuis longtemps est un véritable défi sur le plan émotionnel. Il se peut que vous remettiez en question votre décision et que vous vous sentiez déçu d'avoir quitté votre emploi.

Pour résoudre ce problème, n'oubliez pas que ce sont les gens qui font l'organisation. Quelle que soit sa taille, un bureau peut continuer à fonctionner même après votre départ.

Tous les employés sont remplaçables ; ce qui compte, ce sont les amis que vous vous êtes faits en cours de route. Vous pouvez rester en contact avec eux après votre départ et entretenir des relations fructueuses.

Respect

Une fois que vous avez fait part de votre décision de partir, votre patron ou votre superviseur (et même vos collègues) peuvent éprouver du ressentiment à l'égard de cette décision. Cela peut être dû au fait qu'ils comptent beaucoup sur vos contributions, ou qu'ils le prennent personnellement comme un échec de leur capacité managériale. Certains peuvent simplement être amers que vous ayez une meilleure opportunité.

Quoi qu'il en soit, vous pouvez éviter ce ressentiment en expliquant clairement et ouvertement pourquoi vous souhaitez partir. Expliquez comment votre démission améliorera vos perspectives ou pourquoi vous avez besoin d'une pause.

Effacez tout malentendu et réaffirmez votre validation d'une transition en douceur. Exprimez votre gratitude et partagez les aspects positifs de votre travail afin qu'ils vous laissent partir en douceur.

Push-back

Dans certains cas, il se peut que votre démission soit refusée. Votre patron peut ne pas accepter la démission d'emblée ou essayer de négocier avec vous en faisant des contre-offres. Ces tactiques peuvent être particulièrement pénibles si vous ne savez déjà pas si vous devez démissionner ou non.

Pour y remédier, envoyez un e-mail ou une lettre de démission officielle indiquant votre intention de partir et la date à laquelle elle prendra effet. À condition d'avoir pris votre décision, n'entrez pas dans les détails explicites et ne discutez pas de votre départ - restez poli mais ferme tout en faisant part de votre départ. Si vous décidez d'accepter une contre-offre, il est essentiel de formaliser l'accord par écrit.

Crainte

Démissionner est une perspective effrayante. Vous pouvez vous sentir nerveux à l'idée de communiquer cette décision ou de donner votre préavis. Le fait de jouer ces scénarios anxiogènes peut compromettre davantage votre position et vous donner envie de devenir un fantôme de votre employeur actuel et de ne jamais vous présenter.

Pour surmonter cette crainte, envisagez de présenter votre démission par écrit. Une lettre de démission officielle est beaucoup plus professionnelle et rendra votre départ plus amical.

Disruption

Votre départ peut perturber la dynamique de l'équipe, surtout si vous occupez un rôle de leader. Un tel impact peut également faire hésiter les entreprises à vous laisser partir, ce qui rendra votre départ plus difficile.

Atténuez ce problème par un transfert de connaissances efficace. Suivez un forfait structuré de gestion du changement et documentez toutes vos connaissances institutionnelles pour faciliter la transition de manière proactive. Offrez une assistance proactive pour apaiser toute crainte de perturbation. Dans le même temps, motivez et rassurez votre équipe pour qu'elle poursuive ses activités même en votre absence.

Saying Goodbye Doesn't Have to Be Hard with ClickUp (Faire ses adieux ne doit pas être difficile avec ClickUp)

Quitter un emploi de manière respectueuse et professionnelle est un art - qui n'est pas difficile à apprendre ou à exécuter.

Créez une liste de tâches et déléguez-les à vos successeurs pour une gestion efficace des tâches dès le premier jour. Organisez des documents pour prendre en main votre nouvelle position.

Collaborez et communiquez avec votre patron, vos collègues et vos supérieurs afin de rester constamment en contact pendant la transition. Enfin, adoptez un forfait de gestion du changement logique et structuré pour faciliter l'intégration des employés.

En résumé, une bonne gestion peut vous aider à gérer de nombreux aspects du processus de départ.

Frequently Asked Questions (FAQs)

1. À faire pour quitter mon emploi sans brûler les ponts ?

Démissionner sans brûler les ponts implique les étapes clés suivantes :

Présenter une démission officielle en donnant un préavis suffisant (au moins deux semaines) Coopérer pendant la période de transition en documentant les connaissances, en partageant les idées, etc Restez engagé et continuez à apporter de la valeur jusqu'à votre dernier jour Participez aux entretiens de départ et partagez un retour d'information honnête et objectif Remerciez vos patrons, vos collègues et vos mentors et restez en contact avec eux même après votre départ

2. À faire pour rédiger une démission sans brûler les ponts

Une démission professionnelle est adressée au directeur ou au superviseur et communique généralement votre intention de démissionner, ainsi que le dernier jour de travail. Vous pouvez également exprimer votre gratitude pour les opportunités et les expériences vécues au sein de votre organisation actuelle et préciser comment vous avez l'intention d'assurer un processus de passation en douceur.

3. Dois-je quitter mon emploi avant d'en trouver un nouveau ?

Il est généralement conseillé de démissionner après avoir obtenu une autre offre d'emploi. Démissionner sans sauvegarde peut être financièrement risqué et affecter votre capacité à négocier des conditions. Toutefois, si votre emploi actuel affecte considérablement votre bien-être et votre santé physique ou mentale, ou si vous avez l'intention de faire un virage à 180 degrés dans votre carrière, vous pouvez démissionner avant de chercher un autre emploi.