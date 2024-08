Workplace ABCs (Allies, Buddies, and Colleagues) : Un guide pour se faire des amis au travail

Une vie d'adulte qui travaille ne laisse que peu ou pas de temps pour les relations sociales - en dehors du travail.

Entre le travail, les tâches ménagères, les diverses validations et bien d'autres responsabilités, il n'y a guère de temps ni d'énergie pour aborder une personne qui nous intéresse, entamer une discussion, nouer des liens d'intérêts communs et développer une amitié.

Cependant, il existe un endroit où vous pouvez facilement vous faire de nouveaux amis : votre lieu de travail.

A étude réalisée par le Survey Center on American Life a révélé que les gens sont plus susceptibles de se faire des amis au travail qu'à n'importe quel autre endroit ! Après tout, nous passons une bonne partie de notre vie d'adulte au travail.

Alors, que vous commenciez un nouveau travail ou que vous cherchiez à rejoindre des groupes déjà constitués, voici votre guide sur la manière de se faire des amis au travail.

L'importance des amis au travail

Les amitiés de travail n'ont pas assez de crédit. A récente de Gallup a fermé les yeux sur le fait que le fait d'avoir un meilleur ami au travail est étroitement lié à une plus grande productivité, un meilleur moral, une plus grande satisfaction au travail et des résultats positifs pour l'entreprise. Ce n'est pas tout : de nombreuses recherches prouvent les avantages qu'il y a à se faire des amis au travail.

Voici quelques points qui démontrent l'importance des amis au travail :

Assistance émotionnelle : Les amis du travail ont une meilleure compréhension de la culture du travail et de vos objectifs et difficultés professionnels. Ils peuvent faire preuve d'empathie et offrir une assistance émotionnelle et des encouragements dans les moments difficiles au travail. Ces mots d'affirmation stimulent le moral et atténuent le stress pour aider les individus à surmonter les échecs

Action collaborative : Être en bons termes avec ses collèguesrenforce la confiance au sein de l'équipe et la transparence. Le fait de s'aimer et de se faire confiance aide les membres de l'équipe à collaborer et à travailler ensemble plus efficacement.

Sentiment d'appartenance : Les amitiés de travail instillent un sentiment de camaraderie. Ce sentiment d'appartenance au travail crée un environnement de travail positif dans lequel les employés se sentent impliqués et valorisés au lieu d'avoir l'impression d'être un rouage dans la roue

Une communication significative : Des relations solides au travail favorisent une communication ouverte et honnête. Cela permet d'éviter la confusion et les malentendus et d'améliorer le travail d'équipe. Même si l'équipe est confrontée à un conflit, il lui sera plus facile de régler les choses et de rebondir rapidement

l'affiche de discussion de ClickUp aide les équipes à avoir des conversations ouvertes

Bien-être mental : Qu'il s'agisse de se défouler sur les embouteillages ou de partager une blague de potache, votre ami de travail est une oasis de soulagement entre les réunions, la pression du travail et les échéances qui s'accumulent. Ils favorisent le bien-être mental en réduisant le stress et en stimulant la résilience

Une productivité accrue : Un environnement de travail positif stimule la motivation et la productivité, car les employés se sentent plus investis dans leur travail. De tels niveaux d'engagement encouragent les équipes et les individus à donner le meilleur d'eux-mêmes

Satisfaction professionnelle : Avoir un ami au travail rend votre journée de travail plus agréable. Le mélange d'assistance émotionnelle et de sentiment d'appartenance augmente les niveaux de satisfaction au travail et vous donne envie d'être au travail

: Avoir un ami au travail rend votre journée de travail plus agréable. Le mélange d'assistance émotionnelle et de sentiment d'appartenance augmente les niveaux de satisfaction au travail et vous donne envie d'être au travail Croissance professionnelle : Le fait d'avoir un collègue comme ami catalyse la croissance professionnelle car il offre un mentorat, un retour d'information précieux et même des conseils de carrière. Il peut également constituer une connexion précieuse au sein de l'organisation, vous permettant d'accéder à de nouveaux projets, opportunités et réseaux

Voici quelques moyens simples de nouer des amitiés au travail (et de les entretenir) :

1. Engagez la conversation et brisez la glace

Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un "Bonjour, comment allez-vous ?"

Pour se faire des amis sur le lieu de travail, il faut être prêt à se mettre en avant et à entrer en connexion avec les gens. Présentez-vous, demandez aux gens de se présenter et discutez avec eux de temps en temps.

Si vous êtes nouveau, commencez par poser des questions liées au travail : depuis combien de temps une personne travaille dans l'entreprise, ce qu'elle aime dans son travail, son parcours professionnel, etc. Après avoir brisé la glace, vous pouvez lentement aborder des sujets plus personnels tels que les loisirs et les intérêts, les goûts musicaux ou les forfaits de fin de semaine.

Ces échanges simples peuvent ouvrir la voie à des discussions plus profondes et plus significatives. À faire : la discussion est une voie à double sens. Si quelqu'un ne souhaite pas divulguer volontairement des informations ou trouve la conversation gênante, laissez-le faire.

2. Utilisez le nom des personnes

On dit que rien n'est plus musical pour les oreilles d'une personne que son propre nom. L'utilisation du nom des gens dans les discussions est l'un des moyens les plus efficaces.. stratégies de communication les plus efficaces pour créer un lien émotionnel.

Apprenez les noms de vos collègues et utilisez-les autant que possible. Qu'il s'agisse de _hello_s et de _goodbye_s ou de s'adresser à des personnes en groupe (ou lors d'un appel Teams), utilisez leur nom pour reconnaître leur identité. Cela leur montrera que vous avez envie d'en savoir plus sur eux.

3. Connexion autour d'un repas

Vous savez que nous accueillons les nouveaux voisins avec des biscuits ou des gâteaux fraîchement préparés ? Pourquoi ne pas faire de même au travail ? Il ne s'agit pas nécessairement de pâtisseries. Faites preuve de créativité dans la cuisine et sortez votre recette familiale. Si la cuisine n'est pas votre tasse de thé (ou représente trop de travail), achetez des paquets à partager de vos snacks favoris. Vous pouvez également vous rendre à la boulangerie ou au café du coin et choisir les meilleures ventes.

Distribuez les en-cas à vos collègues ou laissez-les dans la salle de repos avec une petite note. Quoi qu'il en soit, vos collègues apprécieront ce geste attentionné et se rapprocheront de vous.

4. Passez du temps dans les espaces communs

les collègues qui interagissent dans un bureau /%img/ se connectent avec d'autres personnes dans les espaces communs par le biais d'une connexion à Internet Unsplash En parlant de salles de pause, les espaces communs sont un endroit idéal pour former des amitiés sur le lieu de travail.

Les espaces partagés comme la cafétéria, le salon et la fontaine d'eau offrent un paramètre décontracté où les collègues peuvent se détendre, socialiser et établir des connexions. Qu'il s'agisse de manger un morceau ou de se dégourdir les jambes, pensez à passer du temps dans les espaces communs. Vous élargirez ainsi votre cercle social au-delà de votre bureau ou de votre étage, car vous rencontrerez peut-être des membres d'équipes ou de services différents.

5. Créez ou rejoignez un canal Slack

Il est plus facile de se faire des amis lorsque l'on se croise dans les couloirs du bureau ou que l'on déjeune ensemble. Cependant, ceux qui travaillent dans des positions télétravail n'ont pas cette commodité. Mais cela ne signifie pas qu'ils doivent vivre une vie d'isolement !

Créez ou rejoignez un canal Slack avec des personnes partageant les mêmes idées afin de surmonter cette difficulté commune qu'est l'absence d'une touche "personnelle". Créez des liens autour d'intérêts communs, tels que les séries télévisées, le sport, les livres, les recettes ou les jeux en ligne. Vous pouvez même organiser des activités virtuelles telles que des soirées de visionnage, des réunions de clubs de lecture, de la pâtisserie ou des tournois.

Vérifiez simplement avec votre supérieur que le groupe d'intérêt n'enfreint pas la politique de l'entreprise.

6. Faire preuve d'une attitude positive$$

Une attitude positive est un aimant pour les amitiés au travail. Un comportement chaleureux et amical au travail attirera les gens vers vous. En retour, vous rencontrerez des personnes positives, partageant les mêmes idées, qui pourront vous soutenir dans les moments difficiles.

Une attitude positive habitudes de travail telles que l'aide aux autres, l'étape dans les moments difficiles et l'assistance à vos collègues, vous montreront que vous êtes un membre fiable de l'équipe.

7. Participer à des activités d'équipe

La plupart des organisations organisent des des activités de renforcement de l'esprit d'équipe périodiquement. Nombre d'entre elles incluent également ces activités brise-glace lors de l'étape d'intégration des nouveaux employés. Ces évènements de travail périodiques renforcent l'esprit d'équipe et le sentiment d'appartenance par le biais d'expériences partagées.

Qu'il s'agisse d'un jeu de charades virtuel ou d'une expédition de randonnée en plein air, chaque activité d'équipe est une occasion de se faire des amis au travail. Vous avez déjà en commun des objectifs et des défis partagés. De plus, en résolvant des problèmes ensemble, vous devrez compter les uns sur les autres et développer la confiance, ce qui renforcera l'amitié.

8. Soyez ouvert à des activités sociales après le travail

La principale différence entre les activités d'équipe et les activités sociales après le travail est que ces dernières ne sont pas obligatoires.

En vous présentant aux évènements sociaux organisés après le travail, vous montrez votre validation à vous faire des amis au travail. Prendre un verre lors d'un "happy hour" virtuel ou participer à un dîner d'entreprise à l'occasion de Noël permet aux collègues de nouer des liens dans un paramètre amusant, détendu et informel, en dehors du travail.

Vous voyez vos collègues de travail comme des personnes à part entière et vous découvrez leurs talents, leurs intérêts ou leurs passe-temps cachés. Lorsque les discussions se font plus fluides et que les collègues partagent leurs rires, vous créez des souvenirs durables et des amitiés authentiques.

9. Célébrer les jalons et les réalisations

Les célébrations peuvent être l'occasion idéale de se faire des amis au travail. Exprimez vos félicitations pour un travail bien Terminé et félicitez vos collègues pour leurs victoires.

Qu'il s'agisse d'une promotion ou d'une excellente présentation, le fait d'apprécier ses collègues est une preuve d'assistance et peut lancer la discussion.

Bien entendu, ces félicitations doivent venir d'un lieu d'authentification. Vous voulez célébrer leur réussite comme la vôtre et reconnaître leurs points forts et leurs contributions. De petits jetons d'appréciation, tels qu'une note de remerciement ou même une carte électronique, peuvent grandement contribuer à rehausser l'estime de soi d'une personne. Le moment venu, vos amis se souviendront de vos gestes aimables et vous traiteront avec le même enthousiasme.

10. Bénévole

Les entreprises offrent souvent à leurs employés la possibilité de faire du bénévolat pour une bonne cause. C'est un excellent moyen de se faire des amis de travail qui sont aussi passionnés par la cause que vous.

Qu'il s'agisse d'une campagne de nettoyage, d'une vente de pâtisseries pour une œuvre de bienfaisance ou d'un marathon à l'échelle de la ville, le bénévolat pour de tels évènements est une occasion de faire le bien et de nouer des liens avec des collègues partageant les mêmes intérêts.

Le fait de travailler pour une cause importante vous donnera également un sentiment d'utilité au-delà du lieu de travail, car votre contribution profitera aux communautés et à la société.

11. Soyez patient

Les amitiés de travail ne se forment pas du jour au lendemain. Il faut des jours, des semaines et des mois pour qu'elles se matérialisent en quelque chose d'authentique.

Ne vous attendez pas à trouver votre meilleur ami au travail au premier happy hour auquel vous participerez. Continuez à être vous-même et à interagir avec vos collègues. Vous ne devez pas non plus forcer une amitié juste pour vous faire des amis au travail. Mon travail consiste à trouver quelqu'un qui fournit les mêmes efforts et la même énergie, et qui va parfois jusqu'à faire un effort supplémentaire pour que vous vous sentiez valorisé au travail.

Vaincre la timidité et créer des connexions au travail

Vous êtes une personne timide ou socialement maladroite qui souhaite se faire des amis au travail mais qui a peur de se mettre en avant ? Nous vous comprenons. Voici quelques conseils rapides pour vous :

Définissez des objectifs de communication : Mettez-vous au défi avec de simplesobjectifs de communication. Dites-vous que vous interagirez avec plusieurs collègues en une journée ou que vous parlerez à une nouvelle personne chaque semaine. Ces petits objectifs réalisables augmenteront votre niveau de confiance et vous pousseront à cultiver des relations sur le lieu de travail Pratiquez l'écoute active : Utilisez votre timidité à votre avantage en assumant le rôle d'un "bon" auditeur. Pratiquez l'écoute active en étant présent et attentif pendant les discussions. Poser des questions ouvertes de suivi permet de maintenir le flux de la discussion sans épuiser votre batterie sociale Utilisez un langage corporel ouvert : Le langage corporel est un autre moyen de participer à une discussion sans parler. Établissez un contact visuel, souriez et hochez la tête le cas échéant, et vous participerez activement à une discussion sans dire un mot Tirez parti de la technologie : Si les interactions en face à face vous semblent intimidantes, utilisez la technologie pour communiquer numériquement. Vous disposez d'un large éventail d'options, de la messagerie instantanée à l'e-mail en passant par la vidéoconférence, pour nouer des relations avec vos collègues

utilisez des outils comme ClickUp Chat pour discuter avec vos coéquipiers

Rejoignez des groupes d'intérêt : Nous avons déjà vu à quel point il est facile de nourrir des amitiés lorsque vous partagez des points communs. Envisagez de rejoindre des groupes d'intérêt pour nouer des connexions qui vont au-delà du travail. De plus, vous aurez peut-être plus de facilité à parler à quelqu'un de nouveau lorsque vous avez des intérêts communs Apprendre, observer et improviser : Heureusement, vous trouverez plusieurslivres pour améliorer les compétences en matière de communication. Tirez-en des leçons et essayez d'établir des connexions avec vos collègues Faites équipe : Sur chaque lieu de travail, il y a un collègue extraverti qui connaît tout le monde. En vous liant d'amitié avec cette personne, vous formerez indirectement des liens d'amitié avec tous les autres Prenez de l'aide : N'hésitez pas à demander l'assistance de votre supérieur, de votre mentor ou de votre collègue. Parlez-leur de vos difficultés particulières et ils vous apporteront peut-être leur assistance pour vous aider à nouer des connexions utiles Pratiquez l'auto-compassion : Si vous vous figez dans les paramètres sociaux ou si vous redoutez les évènements organisés par votre entreprise, reconnaissez cette émotion et dites-vous qu'il est normal de se sentir ainsi. Pratiquez l'autocompassion et ne soyez pas trop dur avec vous-même. Rappelez-vous que ce genre de choses prend du temps et que vous aurez plusieurs autres occasions de vous faire des amis au travail

Utiliser les plateformes en ligne pour nouer des relations de travail

Vous utilisez une variété de plateformes en ligne au travail pour tout, de la gestion d'équipe à la planification de votre semaine. Mais faisiez-vous aussi que vous pouviez utiliser ces plateformes en ligne pour construire et entretenir des relations sur le lieu de travail ?

Voici comment.

Outils de communication interne

Presque toutes les organisations utilisent divers outils de communication sur le lieu de travail tels que les clients e-mail, les outils de messagerie instantanée ou les plateformes de vidéo conférence. Ces outils permettent de maintenir une communication synchrone et asynchrone efficace entre les membres de l'équipe, quel que soit leur emplacement.

Utilisez ces canaux et outils pour entrer en contact avec vos collègues. Créez des espaces de discussion et des canaux Slack axés sur les intérêts, planifiez des rencontres virtuelles autour d'un café ou organisez un tête-à-tête avec votre nouvel ami de travail. La connexion autour d'intérêts, d'expériences et de défis partagés jettera les bases d'une amitié profonde.

Plateformes de collaboration

collaborez avec votre équipe en utilisant des fonctionnalités telles que les documents et le Tableau blanc sur ClickUp_

Les outils de collaboration sont souvent utilisés en conjonction avec les logiciels de communication interne des solutions. Ils offrent aux équipes un emplacement centralisé où elles peuvent partager des fichiers, créer et modifier des documents, échanger des idées et collaborer à des projets. Ces efforts contribuent à renforcer l'esprit d'équipe, car chacun travaille à la réalisation d'un objectif partagé.

Utilisez des plateformes comme ClickUp pour interagir et coopérer avec vos collègues afin de résoudre des problèmes complexes. En surmontant les défis ensemble, vous donnerez plus de valeur à votre amitié.

Sites de réseaux sociaux

La connexion avec des amis de travail sur des sites de réseaux sociaux comme Instagram peut tomber dans une zone grise pour certains. Bien sûr, cela dépend entièrement de vos niveaux de confort et de la profondeur de votre amitié ; cependant, tout le monde ne souhaite pas forcément voir des collègues de travail sur leurs fils de médias sociaux.

Mon travail consiste donc à entretenir des amitiés de travail tout en gardant votre vie personnelle distincte, en envisageant d'établir des connexions sur des plateformes professionnelles comme LinkedIn. Utilisez-le pour nouer des contacts avec des pairs, des mentors et des dirigeants et élargir votre cercle professionnel.

Apprentissage et développement des compétences

Vous et vos collègues pouvez vous inscrire à des programmes d'apprentissage et de développement des compétences. Les plateformes d'apprentissage en ligne, les projets de perfectionnement, les évènements virtuels et les webinaires interactifs permettent d'améliorer les compétences. Participer à ces programmes avec des collègues peut également renforcer les relations.

Le fait de s'aider mutuellement à atteindre des objectifs professionnels et à accélérer la progression de la carrière enrichit les relations de travail en les rendant plus axées sur la valeur.

Plateformes d'engagement des employés

La plupart des organisations utilisent des plateformes d'engagement des employés. Ces plateformes peuvent développer un sentiment d'appartenance et construire une communauté qui enrichit les relations au travail. Qu'il s'agisse de participer à des activités de renforcement de l'esprit d'équipe ou de célébrer des réalisations professionnelles, ces portails d'engagement offrent la possibilité de tisser des liens et d'établir des relations positives et significatives.

Bonus: Modèles de forfaits de communication

Les limites professionnelles dans les amitiés sur le lieu de travail

Si se faire des amis au travail présente de nombreux avantages, vous devez également maintenir des limites professionnelles afin de garantir un environnement de travail sain et respectueux. Pour le faire, vous devez faire preuve d'habileté, car vous ne voulez pas passer pour quelqu'un d'impoli ou d'impassible lorsque vous faites respecter les limites.

Voici quelques conseils qui pourraient vous aider à y parvenir :

Fixer et respecter les paramètres: Soyez attentif aux paramètres et aux préférences de vos collègues de travail et expliquez clairement vos attentes et vos paramètres. Respectez la confidentialité de vos nouveaux amis et donnez-leur de l'espace si nécessaire

Soyez attentif aux paramètres et aux préférences de vos collègues de travail et expliquez clairement vos attentes et vos paramètres. Respectez la confidentialité de vos nouveaux amis et donnez-leur de l'espace si nécessaire La confidentialité dans le professionnalisme: Évitez d'aborder des paramètres profondément personnels et des problèmes sensibles tels que les croyances religieuses ou politiques dans un paramètre professionnel. Gardez les choses privées pour maintenir des relations cordiales avec tout le monde

Évitez d'aborder des paramètres profondément personnels et des problèmes sensibles tels que les croyances religieuses ou politiques dans un paramètre professionnel. Gardez les choses privées pour maintenir des relations cordiales avec tout le monde Comprendre la hiérarchie du lieu de travail: Soyez attentif à la dynamique du pouvoir sur le lieu de travail lorsque vous nouez des amitiés au travail. Bien sûr, votre nouveau patron est peut-être cool, mais vous ne voulez pas créer une situation qui pourrait avoir un impact sur vos objectifs de carrière

Soyez attentif à la dynamique du pouvoir sur le lieu de travail lorsque vous nouez des amitiés au travail. Bien sûr, votre nouveau patron est peut-être cool, mais vous ne voulez pas créer une situation qui pourrait avoir un impact sur vos objectifs de carrière Évitez les commérages: Évitez de faire des commérages ou de les alimenter. Établissez dès le début de l'amitié que vous ne participerez pas à des discussions improductives et négatives sur les autres. Si vous vous retrouvez pris dans un drame de bureau, arrêtez simplement de vous engager et restez passif jusqu'à ce que tout se calme

Évitez de faire des commérages ou de les alimenter. Établissez dès le début de l'amitié que vous ne participerez pas à des discussions improductives et négatives sur les autres. Si vous vous retrouvez pris dans un drame de bureau, arrêtez simplement de vous engager et restez passif jusqu'à ce que tout se calme Donnez la priorité au travail plutôt qu'aux relations sociales : Bien qu'il soit naturel de se faire des amis au travail et d'avoir sa part de plaisir, n'oubliez pas que l'objectif premier de votre lieu de travail est de maintenir la productivité. Mon travail consiste à faire en sorte de ne pas déprioriser votre travail et vos responsabilités

: Bien qu'il soit naturel de se faire des amis au travail et d'avoir sa part de plaisir, n'oubliez pas que l'objectif premier de votre lieu de travail est de maintenir la productivité. Mon travail consiste à faire en sorte de ne pas déprioriser votre travail et vos responsabilités Un traitement équitable pour tous : Traitez tous vos collègues de manière juste et équitable, quelles que soient vos relations en dehors du cadre du travail. À ne pas faire preuve de partialité ou de favoritisme, en particulier lors de la prise de décisions ou de la résolution de conflits, et à rester objectif

ClickUp : Votre ami de travail fiable

$$$a vous assiste comme un ami

Nouer et entretenir des amitiés au travail n'est pas chose facile, mais cela ne doit pas être compliqué non plus, surtout lorsque vous disposez d'outils tels que ClickUp. ClickUp offre une détection de la collaboration qui vous permet de travailler avec des coéquipiers sur un projet partagé. Vous pouvez créer et modifier des documents ensemble, ajouter des commentaires et vous attribuer mutuellement des tâches. Vous pouvez également utiliser Tableaux blancs ClickUp pour échanger des idées avec votre équipe, discuter des solutions possibles, élaborer des cartes heuristiques et des flux de travail, et travailler collectivement à la réalisation d'un objectif partagé.

Et puis il y a Affichage du ClickUp Chat qui classe les discussions dans des fils afin que vous puissiez participer à de multiples interactions tout en maintenant votre santé mentale !

ClickUp remplit toutes les conditions pour être cet un ami au travail qui ne vous décevra jamais.

Découvrez comment ClickUp vous aide à donner le meilleur de vous-même. S'inscrire gratuitement maintenant !

Foire aux questions courantes

Si vous êtes nouveau au bureau et que vous souhaitez vous faire des amis, pensez à vous présenter à vos collègues, à faire la causette, à assister à des évènements de travail et à participer à des activités d'équipe pour mieux connaître vos collègues.

2. Quels sont les avantages de se faire des amis au travail ?

Se faire des amis au travail développe un sentiment de camaraderie et d'appartenance. C'est un antidote contre l'isolement et la solitude, tout en améliorant la collaboration et la communication entre les membres de l'équipe. Cela favorise l'engagement, ce qui améliore le moral et stimule la satisfaction au travail. En outre, cela peut débloquer des opportunités de mise en réseau pour le développement personnel et l'avancement de carrière.