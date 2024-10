10 modèles gratuits de Voix du client (VoC)

Avez-vous déjà eu l'impression que vos clients parlaient une langue que vous ne pouviez pas comprendre ? À faire pour comprendre ce que pensent vos clients ? Il est temps de vous mettre à l'écoute !

Aujourd'hui, la voix de vos clients est plus forte que jamais et, avec les bons outils à vos côtés, il est beaucoup plus facile d'écouter, de comprendre et d'agir en fonction de leurs commentaires.

C'est là qu'interviennent les modèles de Voix du client (VoC). Ces modèles prêts à l'emploi facilitent la capture des informations sur les clients, l'identification des tendances et la prise de mesures pour améliorer leur expérience. Ce blog se penche sur 10 modèles de Voix du client gratuits pour vous aider à comprendre les attentes de vos clients et à améliorer le score global de satisfaction de la clientèle.

Que sont les modèles de Voix du Client ?

Les modèles de Voix du Client (VoC) sont des outils préconçus pour collecter, organiser, analyser et vérifier les commentaires des clients. Ils fournissent un moyen structuré de recueillir des informations plus approfondies par le biais de sondages, de formulaires ou d'entretiens avec les clients. Ces modèles simplifient le processus de retour d'information des clients et aident à saisir ce que les clients pensent, ressentent et souhaitent à propos de vos produits ou services.

Grâce aux modèles de VoC, vous pouvez facilement surveiller le sentiment des clients, repérer les problèmes récurrents et comprendre le comportement des clients. Ces modèles permettent également aux équipes de suivre l'évolution du retour d'information dans le temps, ce qui donne une image claire des tendances et de l'évolution des attentes des clients.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de Voix du client ?

Un bon modèle de Voix du client (VoC) présente des fonctionnalités spécifiques qui le rendent efficace et facile à utiliser. Voici ce que vous devez rechercher :

Personnalisable: Un bon modèle doit s'adapter rapidement aux différentes formes de feedback (sondages en ligne, entretiens ou formulaires). Cela permet aux équipes d'adapter le modèle à leurs besoins spécifiques

Un bon modèle doit s'adapter rapidement aux différentes formes de feedback (sondages en ligne, entretiens ou formulaires). Cela permet aux équipes d'adapter le modèle à leurs besoins spécifiques

Assistance pour les données qualitatives et quantitatives: Un modèle de VoC robuste doit pouvoir accueillir des questions ouvertes pour obtenir des informations précieuses et des indicateurs mesurables (tels que des évaluations ou des pourcentages). Cet équilibre permet d'obtenir une image achevée de l'opinion des clients et facilite l'obtention de données qualitatives et quantitativesla fidélisation des clients *Organisation et analyse faciles des données: Le modèle doit permettre de catégoriser et d'analyser facilement les commentaires des clients, ce qui vous aide à repérer rapidement les modèles, les tendances ou les problèmes récurrents. Il simplifie le processus de prise de décision

Un modèle de VoC robuste doit pouvoir accueillir des questions ouvertes pour obtenir des informations précieuses et des indicateurs mesurables (tels que des évaluations ou des pourcentages). Cet équilibre permet d'obtenir une image achevée de l'opinion des clients et facilite l'obtention de données qualitatives et quantitativesla fidélisation des clients

Maintenant que vous connaissez les éléments d'un bon modèle de VoC, discutons de quelques-uns des modèles de voix du client les plus efficaces et les plus gratuits disponibles aujourd'hui. 👇

10 modèles gratuits de Voix du client

1. ClickUp Modèle de Tableau blanc pour la Voix du Client

Visualisez les commentaires de vos clients avec le modèle de tableau blanc ClickUp Voice of the Customer

Le modèle de tableau blanc de la voix du client Modèle de Tableau blanc ClickUp sur la Voix du Client est votre modèle de référence pour recueillir les commentaires des clients et les organiser visuellement en temps réel. C'est un espace de brainstorming numérique où votre équipe de réussite client peut collaborer de manière transparente, partager des idées et recueillir des informations sur les clients.

Le modèle utilise des notes autocollantes de tailles et de couleurs différentes pour trier les commentaires des clients reçus lors de sondages et d'entretiens avec les clients. Il permet également d'organiser les commentaires des clients reçus sur différentes plateformes de médias sociaux, d'évaluer les besoins des clients et de mettre en évidence les points clés liés au parcours client.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Personnaliser le modèle en fonction de votre flux de travail et de vos préférences

Travailler en collaboration avec votre équipe en temps réel. Partager des idées, discuter des commentaires négatifs et prendre des décisions de manière collaborative

Organiser vos commentaires personnalisés d'une manière visuellement attrayante et facile à comprendre

Suscitez de nouvelles idées et réfléchissez à des solutions en analysant les commentaires des clients de manière visuelle

Le modèle de Tableau blanc ClickUp Voice of the Customer est un outil indispensable pour les équipes qui souhaitent prendre des décisions fondées sur des données, améliorer leurs produits ou services grâce à des informations précieuses sur les clients et renforcer la fidélisation de la clientèle.

2. Modèle de Tableau de la Voix du Client ClickUp

Modèle de Tableau de la Voix du Client ClickUp

Le modèle Modèle de Tableau de la Voix du Client ClickUp vous aide à mieux comprendre le statut actuel de votre processus et à créer une expérience client personnalisée et réussie.

Grâce à sa disposition intuitive de type Kanban, ce modèle vous permet de visualiser les commentaires au fur et à mesure qu'ils passent par les différentes étapes, ce qui facilite la gestion et la hiérarchisation des idées.

Ce modèle de Tableau de la Voix du Client ClickUp est également le modèle idéal pour transformer les commentaires bruts en informations exploitables. En organisant et en analysant les données des clients, vous pouvez :

Comprendre ce que vos clients veulent et ce dont ils ont besoin

Identifier les problèmes récurrents ou les tendances dans les commentaires des clients

Prendre des décisions éclairées sur l'amélioration de vos produits ou services

Améliorer la satisfaction des clients et les fidéliser durablement

Ce modèle rend le retour d'information client exploitable en proposant un processus clair et visuel de suivi des commentaires des clients afin que les équipes concernées puissent hiérarchiser les problèmes, assigner des tâches et veiller à ce que le retour d'information soit traité invitamment, instructions à l'appui.

3. Modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle

Modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle

L'enquête Modèle de sondage ClickUp sur la satisfaction de la clientèle est un outil essentiel pour mesurer et comprendre ce que les clients pensent de vos produits ou services. Ce modèle de sondage prêt à l'emploi vous aide à recueillir rapidement et efficacement les commentaires de vos clients afin de rester au fait de leurs attentes et de leur niveau de satisfaction.

Grâce à ce modèle de sondage auprès des clients, vous pourrez :

Concevoir et déployer des sondages en quelques minutes

Recueillir et analyser rapidement les réponses

Utiliser les informations pour améliorer vos produits ou services

Ce modèle fournit tout ce dont vous avez besoin pour recueillir des informations précieuses sur les besoins et les préférences de vos clients afin de vous assurer qu'ils vivent la meilleure expérience possible avec votre produit ou service !

4. Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp

Modèle de formulaire de retour d'information ClickUp

Le Modèle de formulaire de rétroaction ClickUp est un outil polyvalent et puissant qui permet de recueillir et de gérer sans effort les commentaires des clients. Qu'il s'agisse de recueillir des avis sur une nouvelle fonctionnalité, d'identifier des tendances dans le comportement d'achat ou de mesurer la satisfaction des clients par le biais de les avis en ligne ce modèle est fait pour vous.

Avec questions personnalisables et des sections, le formulaire peut être adapté à vos besoins spécifiques. Cette flexibilité vous permet de recueillir les informations dont vous avez besoin, qu'il s'agisse de commentaires détaillés ou d'évaluations rapides.

Le modèle est intuitif et facile à utiliser. Vos clients trouveront qu'il est simple à remplir, ce qui vous permet d'obtenir des commentaires précis et fiables. Vous pouvez également intégrer de manière transparente la collecte des commentaires aux autres fonctionnalités de ClickUp. Liez les réponses aux tâches liées, suivez les suivis et surveillez les tendances du feedback sur la même plateforme.

Découvrez les idées et les opinions de vos clients grâce aux outils suivants modèles de formulaires de retour d'information comme celui-ci, et prendre des étapes pour améliorer leur expérience et la réputation de la marque.

5. Modèle de gestion du service client ClickUp

Modèle de gestion du service client ClickUp

Le modèle de gestion du service à la clientèle de Modèle de gestion du service à la clientèle ClickUp transforme la façon dont vous gérez les le service à la clientèle il s'agit d'un système personnalisé qui permet de suivre, de gérer et de résoudre efficacement les demandes des clients. Il s'agit d'une solution complète permettant d'offrir une assistance client de premier ordre tout en restant organisé et réactif.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créer, assigner et suivre les tickets d'assistance client

Automatiser les tâches de routine comme l'attribution des tickets, l'envoi de notifications et la mise à jour des statuts

Connecter le modèle à d'autres fonctionnalités de ClickUp, telles que les projets et les tâches, pour un flux de travail homogène

Garder une trace de toutes les demandes des clients en un seul endroit

Résoudre les problèmes des clients rapidement et efficacement

Attribuez des tâches directement aux membres de l'équipe pour traiter chaque demande client avec soin. Les comptes sont clairs et les membres de l'équipe peuvent suivre leur charge de travail, ce qui améliore l'efficacité globale

Le modèle de gestion du service client ClickUp vous aide à fournir un service exceptionnel en rationalisant les flux de travail, améliorant la communication et en veillant à ce qu'aucun problème client ne reste sans réponse. C'est un outil indispensable pour les équipes qui souhaitent rester à l'écoute des besoins des clients tout en favorisant l'amélioration continue.

6. Modèle d'analyse des besoins du client ClickUp

Modèle d'analyse des besoins du client ClickUp

Comprendre les besoins des clients et y répondre est essentiel à la réussite de toute entreprise. Les Modèle d'analyse des besoins du client ClickUp vous aide à comprendre les souhaits, les besoins et les attentes de vos clients.

Ce modèle permet de collecter, d'analyser et d'exploiter systématiquement les données relatives aux clients, afin que vos produits ou services correspondent parfaitement aux exigences de ces derniers. Il vous permet de :

Recueillirl'avis des clientsles commentaires des clients, les idées et les points problématiques sont regroupés dans une disposition claire et organisée. Vous pouvez vous en servir pour classer les besoins des clients par segment, par priorité ou par fonctionnalité de produit spécifique, afin de faciliter le suivi et l'analyse de tous les retours d'information

Utilisez des sondages, des entretiens et des groupes de discussion pour recueillir les commentaires des clients

Créez des sondages qui explorent des domaines spécifiques de l'expérience client à l'aide de formulaires intégrés

Prendre des décisions basées sur des faits plutôt que sur des suppositions

Optimiser l'expérience client, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction et une plus grande fidélité de la part des clients

Le modèle d'analyse des besoins des clients ClickUp est un outil puissant pour identifier, hiérarchiser et répondre aux besoins les plus pressants de vos clients.

7. Modèle d'assistance client ClickUp

Modèle d'assistance client ClickUp

L'assistance client joue un rôle essentiel dans la mise en place d'une excellente expérience client. C'est aussi la clé de la construction de l'entreprise des relations solides et de fidéliser la clientèle au fil du temps. Les Modèle d'assistance client ClickUp vous aide à atteindre ces deux objectifs.

Le modèle convertit toutes les demandes des clients en tâches, ce qui facilite le suivi de tous les problèmes des clients en un seul endroit. Vous pouvez attribuer ces tâches aux membres de l'équipe concernés, ajouter des priorités et fixer des paramètres, afin que chaque demande soit traitée rapidement et efficacement.

Vous pouvez également personnaliser le modèle pour l'adapter à votre processus d'assistance en créant des flux de travail. Du "Nouveau ticket" à "Résolu", vous pouvez suivre le statut de chaque demande, garantissant ainsi un parcours sans heurts de l'identification du problème à sa résolution.

Ce modèle facilite la gestion des tickets clients et améliore votre processus d'assistance en vous permettant de :

Organiser et classer par ordre de priorité les demandes entrantes des clients

Assigner les tickets aux membres de l'équipe et suivre leur progression

Contrôler la satisfaction des clients et apporter les améliorations nécessaires

Assurer un service cohérent sur tous les canaux de communication

Répondre rapidement aux questions des clients

8. Modèle d'escalade du service client ClickUp

Modèle d'escalade du service client ClickUp

Bien que le service clientèle soit essentiel à la satisfaction des clients, un processus d'escalade efficace permet de s'assurer qu'aucun problème n'est négligé. Avec Modèle d'escalade du service client de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez organiser votre approche de la gestion des cas d'assistance de niveau supérieur, en veillant à ce que chaque problème du client soit traité.

Le modèle vous aide à analyser les données d'escalade pour identifier les causes profondes des plaintes des clients et prévenir les escalades futures.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Classer rapidement les problèmes urgents par ordre de priorité

Permettre une collaboration transparente entre les équipes en fournissant un accès facile aux informations pertinentes

Suivre la progression de chaque dossier pour une meilleure visibilité et un meilleur compte rendu

Résoudre rapidement et efficacement les problèmes complexes, améliorant ainsi la satisfaction des clients

Le modèle élimine la part d'incertitude dans la gestion des réunions d'escalade, vous donnant un système fiable pour répondre à tous les besoins de vos clients.

9. Modèle ClickUp pour la réussite des clients

Modèle de réussite client ClickUp

Suivez les activités de vos clients, les contacts, les renouvellements de compte, les risques potentiels, et plus encore avec le Modèle de réussite client ClickUp . Ce modèle affiche en un seul endroit une vue achevée des besoins des clients.

Que vous gériez des comptes clients en cours ou que vous en accueilliez de nouveaux, ce modèle vous permet de suivre le statut et la progression de chaque client.

Avec ce modèle, vous pouvez :

Mettre en œuvre des processus simplifiés pour réduire le taux de désabonnement des clients

Organiser les tâches à l'aide de checklists, d'automatisations et d'intégrations

Suivre la progression et les performances des clients en toute simplicité

Identifier rapidement les domaines qui nécessitent une amélioration et assurer un suivi efficace

Offrir un moyen organisé de documenter et de partager les réussites avec les clients

Fournir une méthode cohérente pour mesurer et rendre compte de la réussite des clients

Le modèle de réussite client de ClickUp simplifie les détails de la création d'une expérience client exceptionnelle et de l'élaboration d'un plan d'action gestion des clients .

10. ClickUp Modèle d'énoncé de problème du client

Modèle de déclaration de problème du client ClickUp

L'identification des problèmes des clients permet de développer des produits et des services innovants. Modèle d'énoncé du problème du client de ClickUp vous permet de découvrir rapidement les causes profondes des problèmes des clients et de créer des solutions qui répondent à leurs besoins.

De cette façon, vous pouvez :

Comprendre comment les clients s'engagent avec les produits ou les services

Organiser les commentaires en informations exploitables

Analyser les besoins des clients pour orienter les décisions relatives aux produits et hiérarchiser les améliorations

Que votre équipe travaille dans la recherche et le développement (R&D), la gestion des produits ou d'un autre domaine, ce modèle améliore votre capacité à comprendre et à créer de meilleures expériences pour les clients, à hiérarchiser les problèmes des clients et à offrir un moyen cohérent de documenter les problèmes des clients.

Capturer la voix du client avec ClickUp

La voix du client est la base d'un parcours client réussi. Comprendre les préférences, les exigences et les points de douleur des clients est le meilleur moyen de créer des expériences personnalisées qui favorisent la fidélité et la satisfaction.

Les modèles de VoC sont des outils inestimables, fournissant un moyen personnalisé de capturer, d'analyser et d'agir sur les commentaires des clients. L'intervalle de modèles de VoC de ClickUp simplifie la collecte de données, améliore la collaboration au sein de l'équipe et garantit que toutes les contributions se traduisent par des améliorations exploitables.

Commencez à utiliser ces modèles puissants dès aujourd'hui et voyez comment ils peuvent transformer votre approche du feedback client. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui et commencez votre parcours de réussite personnalisée.