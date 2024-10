modèles gratuits de tableaux Kanban de Notion

Le tout premier Tableau Kanban a été créé par un ingénieur de Toyota dans les années 1940 pour réduire les inefficacités dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement.

Depuis, il est devenu un outil populaire de visualisation des processus d'entreprise et des flux de travail complexes, les colonnes, les lignes, les groupes et les tâches individuelles étant représentés par des cartes mobiles.

Ce blog partage les meilleurs modèles gratuits de Tableau Kanban Notion pour stimuler la productivité. Plus, quelques options alternatives pour ceux qui recherchent des fonctionnalités avancées de gestion des tâches. 🌈

Voyons comment les modèles Kanban peuvent aider votre équipe à rester sur la même page - et à mieux suivre vos projets et vos tâches.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Kanban de Notion ?

Alors que les équipes qui utilisent des Notion pour la gestion de projet pourrait être plus à l'aise avec Diagrammes de Gantt de Notion il est clé de trouver le bon modèle de tableau Kanban dans Notion.

Voici les éléments essentiels à prendre en compte lors du choix d'un modèle de tableau Kanban dans Notion :

Colonnes adaptables: Un bon modèle devrait vous permettre de modifier le nombre et le nom des colonnes pour refléter les différentes phases de votre flux de travail

Un bon modèle devrait vous permettre de modifier le nombre et le nom des colonnes pour refléter les différentes phases de votre flux de travail Gestion de projet consolidée: Les outils permettant d'assigner des tâches, de fixer des paramètres et d'évaluer la progression sont essentiels pour suivre les jalons du projet

Les outils permettant d'assigner des tâches, de fixer des paramètres et d'évaluer la progression sont essentiels pour suivre les jalons du projet Améliorations visuelles: Recherchez des dispositions avec un code couleur et d'autres fonctionnalités visuelles attrayantes, qui facilitent la lecture et la compréhension du Tableau

Recherchez des dispositions avec un code couleur et d'autres fonctionnalités visuelles attrayantes, qui facilitent la lecture et la compréhension du Tableau **Outils d'automatisation : les modèles intégrant l'automatisation des actions répétitives et des notifications permettent de gagner du temps et de réduire le risque d'erreur humaine

Dans cette optique, examinons quelques exemples de modèles de tableau Kanban de Notion.

Modèles de tableau Kanban de Notion gratuits

1. Modèle de suivi de projet du cycle de conception du PPCS (style Kanban)

via Notion La notion de Modèle de suivi de projet du cycle de conception du PPCS est idéal pour les éducateurs qui enseignent le programme de conception du PPCS et qui ont besoin de suivre leur progression à travers les 16 phases du cycle de conception du PPCS.

Il simplifie la gestion pour les enseignants en conception en offrant une méthode claire et structurée pour guider les élèves tout au long du processus de conception. Le modèle assure également le suivi des phases et permet des ajustements au fur et à mesure de l'évolution des projets.

Vous disposez de cartes Kanban personnalisables pour chaque grande phase du cycle de conception du PPCS - Investigation, Planification, Création, Évaluation et Partage - et de la possibilité de modifier les cartes au fur et à mesure que les étapes du projet évoluent.

📑Qui peut utiliser ce modèle Kanban?

Le modèle Kanban aide l'éducateur à noter les conceptions. Le Tableau permet aux étudiants de gérer leur flux de travail tout en donnant aux éducateurs une vue d'ensemble de la progression de toute la classe.

2. Modèle de système professionnel CRM

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/CRM-Professional-System-Template.jpg Modèle de système professionnel CRM /$$$img/

via Notion La notion de Modèle de système professionnel CRM est conçu pour vous aider à gérer les clients, les prospects et les contrats dans un environnement de travail bien organisé. Il est idéal pour les responsables des ventes et de la réussite des clients qui ont besoin de gérer les données des clients, de suivre les pipelines de vente, d'assurer le suivi des tâches et d'afficher les interactions avec les clients

Il est livré avec une automatisation intégrée pour aider à rationaliser les suivis des clients et le suivi de la progression. Vous pouvez l'utiliser pour visualiser les équipes commerciales avec des affichages intégrés et personnaliser les propriétés pour répondre aux besoins spécifiques du CRM.

📑Qui peut utiliser ce modèle Kanban?

Pensez à un consultant qui jongle avec plusieurs clients à différentes étapes du cycle de vie de leur projet. Le modèle les aide à gérer toutes leurs activités de projet/de vente en un seul endroit, ce qui permet une plus grande efficacité, une meilleure.. la fidélisation des clients et une gestion de projet plus aisée.

3. Modèle de planificateur de projet d'Anthropic

via NotionPlanificateur de projet d'Anthropic propose une installation à deux bases de données pour le suivi des aperçus de projets de haut niveau et des listes de tâches détaillées. Il aide les équipes à gérer de grands projets avec des tâches réalisables tout en surveillant la progression.

En utilisant le modèle de planificateur de projet, vous et votre équipe pouvez voir le projet depuis le début de la planification jusqu'à l'exécution. Sa structure à deux niveaux (aperçu + tâches) garantit que chaque détail est pris en compte tout en gardant les objectifs à long terme en vue.

📑Qui peut utiliser ce modèle Kanban?

Ce modèle est idéal pour une petite équipe de développement de produits qui gère plusieurs projets simultanément. Ils peuvent utiliser le modèle de planificateur de projet anthropique pour suivre les objectifs du projet à long terme tout en décomposant les tâches quotidiennes nécessaires pour respecter les délais. Au fur et à mesure que les membres de l'équipe achèvent leurs tâches, l'échéancier et l'ensemble du projet sont mis à jour la progression globale du projet sont facilement suivies et ajustés si nécessaire.

4. Tableau de bord du gestionnaire de tâches

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Task-Manager-Dashboard.jpg Tableau de bord du gestionnaire de tâches par Notion /$$$img/

via Notion La notion de Modèle de tableau de bord du gestionnaire de tâches permet aux utilisateurs d'organiser les tâches, de définir des paramètres et de surveiller le flux de travail sans effort. Il constitue un hub centralisé où toutes les informations relatives aux projets et aux tâches sont disponibles en un coup d'œil, ce qui aide les utilisateurs à ne pas perdre de vue les échéances et les tâches quotidiennes.

Avec ce modèle, vous pouvez créer un tableau de bord dans Notion pour obtenir une représentation visuelle claire de la progression de vos tâches.

📑Qui peut utiliser ce modèle Kanban?

Un chef de projet qui gère plusieurs échéances et livrables peut utiliser le modèle de tableau de bord de gestionnaire de tâches pour garder toutes les tâches organisées en un seul endroit. Avec la possibilité de définir des priorités, ils peuvent se concentrer sur les éléments de grande importance tout en veillant à ce que les tâches mineures ne passent pas entre les mailles du filet.

5. Modèle de suivi des problèmes

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/10/Issue-Tracker-Template.jpg Modèle de suivi des problèmes par Notion /$$$img/

via Notion La notion de Modèle de suivi des problèmes est conçu pour les équipes, en particulier celles qui utilisent les méthodologies Agile, pour suivre les bugs, les tâches et les problèmes du projet

Ses sprints personnalisables, son système de priorisation et ses capacités d'intégration vous aident à traiter les problèmes de manière systématique. Les modèles sont livrés avec une gestion de sprint avec priorisation du backlog pour identifier les bugs, prioriser les solutions, et assigner des tâches aux membres de votre équipe.

Vous bénéficiez également d'options de filtrage par statut, priorité, membre de l'équipe, et d'intégrations avec GitHub, Slack et d'autres outils essentiels utilisés par vos équipes de développement.

📑Qui peut utiliser ce modèle Kanban?

Une équipe travaillant sur la sortie d'un produit peut utiliser le modèle Issue Tracker pour assurer le suivi des bugs rapportés par l'assurance qualité, ce qui permet de suivre le processus de sortie. Chaque problème est attribué au développeur approprié, classé par ordre de priorité en fonction de sa gravité, et suivi tout au long du cycle de sprint pour s'assurer qu'il est résolu avant la prochaine version.

Limites de l'utilisation de Notion pour les Tableaux Kanban

Lors de la sélection d'un modèle Kanban dans Notion, il est important d'être conscient de certaines fonctionnalités qui pourraient compliquer ou entraver votre flux de travail plutôt que de le rationaliser.

La principale difficulté liée à l'utilisation des tableaux Kanban de Notion est qu'ils ne fournissent qu'un aperçu de vos tâches et projets et qu'ils nécessitent davantage de fonctionnalités de planification, d'ordonnancement et de suivi, qui sont nécessaires à la gestion de projet.

Tableau des principales limites de l'utilisation des tableaux Kanban de Notion :

Il n'y a aucune fonctionnalité de suivi du temps ou d'estimation des coûts dans les tableaux Kanban de Notion. Bien que vous puissiez déléguer des tâches aux membres de votre équipe, vous ne pouvez pas suivre leurs heures de travail ou leurs coûts de main-d'œuvre

dans les tableaux Kanban de Notion. Bien que vous puissiez déléguer des tâches aux membres de votre équipe, vous ne pouvez pas suivre leurs heures de travail ou leurs coûts de main-d'œuvre Aucune automatisation conditionnelle pour maintenir les tâches en mouvement entre les étapes

pour maintenir les tâches en mouvement entre les étapes L'absence de tableaux de bord, ainsi que de suiveurs d'objectifs et d'OKR dédiés, le rend limité à des cas d'utilisation spécifiques

dédiés, le rend limité à des cas d'utilisation spécifiques Les modèles avec trop de catégories et le manque de personnalisation peuvent rendre vos Tableaux encombrés et difficiles à naviguer, réduisant ainsi l'efficacité globale

peuvent rendre vos Tableaux encombrés et difficiles à naviguer, réduisant ainsi l'efficacité globale Bien qu'intuitif, Notion présente une courbe d'apprentissage élevée, en particulier pour les nouveaux utilisateurs. Nombre d'entre eux doivent s'appuyer sur des ressources externes telles que des tutoriels sur YouTube pour une utilisation fluide

Comme nous le voyons ci-dessus, bien que Notion dispose de modèles formidables, il présente des limites importantes en termes d'évolutivité et d'intégrations.

Alternatives à Notion Kanban Templates

Si vous cherchez de meilleurs Alternatives à la Notion clickUp se distingue par son interface utilisateur simple et ses outils de collaboration. ClickUp est une solution de gestion de projet gratuite qui permet aux équipes de gérer de nombreux flux de travail, d'interagir plus efficacement et de consolider tout le travail dans une seule application grâce à ses multiples fonctionnalités collaboratives, notamment les tableaux Kanban.

Le plus intéressant ? Vous pouvez personnaliser Le Tableau Kanban de ClickUp pour s'adapter à la taille de l'équipe.

Découvrons quelques-uns des meilleurs modèles de Tableau Kanban de ClickUp.

1. Modèle de tableau Kanban de ClickUp

Télécharger ce modèle

Le Modèle de tableau ClickUp Kanban est conçu pour classer les tâches dans des colonnes telles que "À faire ", "En cours" et "Terminé" Il vous permet de suivre les flux de travail, de gérer de grands projets et de mieux comprendre les goulots d'étranglement.

Le modèle intègre également des fonctionnalités utiles telles que des statuts personnalisés (par exemple, Fermé, En cours, Bloqué) et des champs personnalisés pour catégoriser les tâches, offrant ainsi une grande flexibilité pour différents flux de travail

📑Qui peut utiliser ce modèle Kanban?

Le Modèle de Tableau Kanban est parfait pour les gestionnaires de projet qui supervisent plusieurs équipes et des projets complexes. Ils peuvent définir des statuts personnalisables et surveiller les étapes de chaque tâche, ce qui le rend idéal pour gérer à la fois les objectifs de projet de haut niveau et les tâches quotidiennes.

Lire la suite: 11 modèles gratuits de Tableau Kanban dans OneNote et ClickUp > Nos ingénieurs et nos chefs de produit s'enlisaient dans des mises à jour de statut manuelles entre Jira et d'autres outils. Grâce à ClickUp, nous avons regagné des heures de temps perdues sur des tâches redondantes. Mieux encore, nous avons accéléré la sortie des produits en améliorant le transfert du travail entre l'assurance qualité, la rédaction technique et le marketing.

Nick Foster, Directeur de la gestion des produits, Lulu Press

2. Modèle de feuille de route ClickUp Kanban View

Télécharger ce modèle

Le modèle Modèle de feuille de route ClickUp Kanban View est un outil flexible et personnalisable qui aide les équipes à visualiser la façon dont les contributions individuelles façonnent les résultats finaux du projet

Par exemple, si vous travaillez sur une tâche comme la création d'une page d'atterrissage, la feuille de route montre comment elle assiste directement l'objectif plus large, comme le lancement d'un produit. Elle vous permet de voir comment votre travail s'inscrit dans l'échéancier du projet.

Le système de disposition visuelle du Tableau permet aux équipes d'assigner des tâches à leurs membres et de suivre la progression efficacement grâce à une interface simple de type "glisser-déposer".

📑Qui peut utiliser ce modèle Kanban?

Ce modèle est particulièrement utile pour les équipes de développement de produits ou de marketing qui doivent gérer des projets à long terme avec des jalons clairs. Il offre un aperçu structuré des tâches en cours et de leurs échéances afin que vous et votre équipe puissiez aligner les activités quotidiennes sur des objets stratégiques plus larges.

3. Modèle de développement logiciel ClickUp Kanban

Télécharger ce modèle

Le Modèle de développement logiciel ClickUp Kanban est un outil spécialisé pour les équipes de développement de logiciels utilisant des méthodologies Agile. Il fournit une méthode de gestion visuelle du flux de travail dans laquelle le travail est représenté par des cartes qui se déplacent à travers les différentes étapes du processus de développement de logiciels.

Ses fonctionnalités de planification des sprints, de hiérarchisation du backlog et de suivi des problèmes aident les développeurs à mieux gérer les tâches dans le cadre d'un flux de travail basé sur le sprint.

De plus, ce modèle permet aux Les équipes agiles pour suivre la progression à travers des étapes telles que le développement, la révision et le déploiement.

📑Qui peut utiliser ce modèle Kanban?

Les équipes Dev peuvent utiliser ce modèle de développement logiciel pour gérer les bugs, s'attaquer aux demandes de fonctionnalités et déployer le code à chaque étape du cycle de vie du développement logiciel. Cela permet de s'assurer que les versions du logiciel sont livrées à temps et dans le respect du périmètre

4. ClickUp Kanban Modèle de gestion de projet agile

Télécharger ce modèle

Le modèle Modèle de gestion de projet agile ClickUp Kanban est conçu pour les équipes de développement non logiciel qui cherchent à mettre en œuvre la méthodologie Agile. Les affichages personnalisables, tels que les tableaux de tâches et les échéanciers, permettent de gérer facilement des projets complexes.

Grâce aux fonctionnalités de planification de sprint et de suivi de la charge de travail, vous pouvez évaluer la progression de chaque tâche, du backlog à l'achevé.

Vous bénéficiez également de l'automatisation personnalisée et du suivi des points sprint, qui rationalisent votre gestion de projet et vous permettent de mener à bien ces cycles sprint trépidants.

📑Who can use this Kanban Template? (Qui peut utiliser ce modèle Kanban ?)

Le modèle de gestion de projet agile Kanban peut s'avérer utile pour les chefs de projet qui supervisent des cycles de développement itératifs. Il aide les équipes à assurer la maintenance d'une Flux de travail agile , favorisant la flexibilité et la réactivité face à l'évolution des exigences du projet.

💡Pro Tip : Les équipes agiles travaillant par sprints peuvent utiliser 13 différents ClickApps dans ClickUp pour personnaliser la gestion de la charge de travail, la collaboration au sein de l'équipe, l'organisation et les rapports de progression du travail.

5. ClickUp Modèle Simple Sprints Kanban

Télécharger ce modèle

Le ClickUp Modèle de Kanban pour les Sprints simples est idéal pour les équipes Agile à la recherche d'un moyen simple de gérer les sprints avec des fonctionnalités et des composants tels que l'attribution des tâches, le suivi de la progression et l'organisation du backlog.

Avec une structure propre et des statuts préconfigurés tels que "Ouvert", "En cours" et "Fermé", le modèle ClickUp Simple Sprints Kanban Template vous permet de configurer et de gérer rapidement vos cycles sprint.

📑Qui peut utiliser ce modèle Kanban?

Le modèle Simple Sprints Kanban Template est idéal pour les petites équipes ou ceux qui débutent dans le domaine de la gestion de projet Gestion de projet agile . Elle simplifie le processus de sprint tout en fournissant des outils essentiels pour suivre la progression et s'assurer que les tâches se déroulent sans heurts dans le flux de travail.

Lire la suite: 10 modèles de planification de sprint dans ClickUp et Excel pour Agile Scrum

Utiliser des Tableaux Kanban pour mieux visualiser les projets dans ClickUp

Bien que Notion offre un intervalle de modèles Kanban utiles pour organiser les flux de travail, il a des intégrations et une évolutivité limitées.

C'est là que les modèles de tableaux Kanban de ClickUp vous fournissent une solution plus efficace.

Les tableaux Kanban de ClickUp vous permettent de personnaliser entièrement votre flux de travail avec des statuts à code couleur, des champs personnalisés et l'automatisation des tâches. Vous pouvez également utiliser des fonctionnalités collaboratives, comme ClickUp Chat et les mentions, pour communiquer avec votre équipe tout en gérant des tâches sur un tableau Kanban.

Que vous gériez des tâches simples ou des projets complexes, les tableaux Kanban de ClickUp offrent flexibilité, clarté et contrôle, facilitant l'alignement des équipes et le suivi des projets.