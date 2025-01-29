Les 16 meilleurs outils de gestion des services informatiques (ITSM) pour 2025

Les organisations modernes dépendent fortement de leur infrastructure informatique et une perturbation, même brève, des systèmes informatiques peut provoquer des dégâts et interrompre les opérations.

C'est pourquoi, 90% des organisations adoptent des systèmes robustes de gestion des services informatiques (ITSM) pour prévenir les temps d'arrêt et assurer le bon fonctionnement des opérations informatiques.

Au cours de mes années passées dans le secteur, j'ai travaillé avec de nombreux outils ITSM qui permettent de suivre efficacement les processus afin de rester en phase avec l'évolution constante de la technologie.

Dans ce blog, j'ai compilé une liste des meilleurs outils de gestion des services informatiques afin que vous puissiez décider lequel fonctionne le mieux pour vous. 👇

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils ITSM?

Les outils de gestion des services informatiques constituent une approche structurée de la conception, de la gestion et de l'exploitation des systèmes et services informatiques, notamment :

Le matériel informatique (serveurs, téléphones et imprimantes)

Le matériel de terminaison (PC, ordinateurs portables et appareils mobiles)

Les services logiciels (e-mail et VoIP)

Services informatiques (helpdesk informatique et gestion de projet informatique)

Systèmes logiciels (suites bureautiques et solutions ERP)

La sélection de l'outil adéquat est un véritable défi, car il existe de nombreuses options.

Bien que l'outil ITSM idéal dépende des exigences de votre entreprise, permettez-moi de présenter quelques caractéristiques incontournables des outils ITSM :

Interface conviviale: L'outil doit être intuitif. Il doit être facile pour votre équipe informatique et les utilisateurs finaux de naviguer dans le logiciel

L'outil doit être intuitif. Il doit être facile pour votre équipe informatique et les utilisateurs finaux de naviguer dans le logiciel **Personnalisation : l'outil doit vous permettre d'adapter les processus, les flux de travail et les rapports en fonction de vos besoins

Processus ITIL: Information Technology Infrastructure Library (ITIL) est un cadre normalisé pour les processus de gestion des incidents et des changements. Elle permet d'identifier et d'atténuer les risques associés aux services informatiques, de minimiser les interruptions et d'améliorer la fiabilité des services. Vérifiez si l'outil est conforme à l'ITIL

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) est un cadre normalisé pour les processus de gestion des incidents et des changements. Elle permet d'identifier et d'atténuer les risques associés aux services informatiques, de minimiser les interruptions et d'améliorer la fiabilité des services. Vérifiez si l'outil est conforme à l'ITIL Intégration: Le logiciel doit s'intégrer harmonieusement à d'autres logiciels, tels que les outils de surveillance ou les ERP

Le logiciel doit s'intégrer harmonieusement à d'autres logiciels, tels que les outils de surveillance ou les ERP Portail libre-service: Il est préférable que votre logiciel ITSM dispose d'un portail utilisateur permettant de soumettre des tickets et d'accéder à des solutions, ce qui réduit la charge de travail de l'assistance informatique

Il est préférable que votre logiciel ITSM dispose d'un portail utilisateur permettant de soumettre des tickets et d'accéder à des solutions, ce qui réduit la charge de travail de l'assistance informatique Évolutivité: Recherchez des outils de gestion des demandes de services informatiques capables de s'adapter aux changements au fur et à mesure de l'évolution de votre organisation et de s'adapter à la croissance de votre entreprise

Recherchez des outils de gestion des demandes de services informatiques capables de s'adapter aux changements au fur et à mesure de l'évolution de votre organisation et de s'adapter à la croissance de votre entreprise Accessibilité mobile: L'accès à l'outil en déplacement est essentiel, en particulier pour les équipes distantes. De nombreux outils ITSM comme ClickUp offrent des applications mobiles intuitives pour faciliter le service

Les 16 meilleurs outils de gestion des services informatiques (outils ITSM)

Il est tout aussi essentiel de comprendre les besoins de votre organisation que de connaître les fonctionnalités de base des logiciels ITSM. Votre objectif est-il d'améliorer l'efficacité ? Ou d'améliorer la satisfaction des clients ?

Une fois que vous aurez planifié les objectifs de votre organisation, vous pourrez décider lequel de ces outils ITSM vous convient le mieux.

Voici une liste de tous les logiciels avec lesquels j'ai travaillé et que j'ai trouvés efficaces. 👇

1. ClickUp - Gestion des services et des opérations informatiques #1

Obtenez une progression et des informations en temps réel avec ClickUp, une solution tout-en-un pour l'informatique et la gestion de projet La solution ClickUp pour l'IT et le PMO offre des fonctionnalités avancées pour rationaliser les flux de travail et améliorer la visibilité de la gestion des opérations informatiques. Faites plus à terminé plus rapidement avec 35+ outils ClickUp et des centaines de modèles prêts à l'emploi qui peuvent surpasser certains des meilleurs Logiciel de gestion des opérations informatiques .

la boîte à outils de gestion des opérations informatiques de ClickUp, couplée à sa fonctionnalité de collaboration, peut **_augmenter la ponctualité des livraisons jusqu'à 35 %**.

Gérez les processus et suivez les incidents avec Tâches ClickUp ; utiliser des étiquettes et des libellés pour différencier les bugs logiciels, les défaillances matérielles, etc. Avec Priorités des tâches ClickUp l'équipe sait toujours ce qu'elle doit faire en premier. Modèle de gestion des services informatiques ClickUp (ITSM) est un modèle idéal pour démarrer et paramétrer votre service d'assistance informatique dans ClickUp en quelques paramètres seulement.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/IT-Service-Management-ITSM-1.png Le modèle de gestion des services informatiques (ITSM) de ClickUp est personnalisé pour vous aider à gérer le processus de fourniture de services informatiques à vos clients.

https://app.clickup.com/signup?template=t-48349789&department=it&\_gl=1\*8l32s5\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTA2ODYzMzQ3OS4xNzI2NTcyNDMyLjE3MjY1NzI0NjA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Ce modèle est conçu pour la gestion des incidents et des connaissances et vous permet :

d'utiliser des statuts personnalisés pour créer 27 statuts différents ('Fermé', 'En attente', 'Travail en cours') afin de suivre la progression

pour créer 27 statuts différents ('Fermé', 'En attente', 'Travail en cours') afin de suivre la progression Attribuer des champs personnalisés pour catégoriser les tâches telles que "Demandeur", "E-mail" et "Bureau" et visualiser les données des clients

pour catégoriser les tâches telles que "Demandeur", "E-mail" et "Bureau" et visualiser les données des clients Utilisez les fonctionnalités de collaboration pour permettre aux équipes d'assigner des tickets, de définir des échéanciers et d'organiser des discussions régulières

🧑‍🏫Autres modèles recommandés

Utiliser Modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp pour suivre la façon dont une occurrence a perturbé le fonctionnement régulier d'un système informatique et la façon dont ce problème a été résolu. Le modèle fournit un plan ou une structure pour l'élaboration de ce document et la création d'une base de données.

De même, le modèle Modèle d'assistance informatique ClickUp facilite les demandes et les problèmes informatiques internes. Ce modèle permet à votre équipe de soumettre des demandes facilement, en veillant à ce que rien ne soit négligé.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Intégration d'automatisations: Intégration avec plus de 1000 applications pour automatiser le flux de travail et améliorer la productivité

Intégration avec plus de 1000 applications pour automatiser le flux de travail et améliorer la productivité Automatisation: Configurez des flux de travail automatisés à l'aide de déclencheurs et d'actions à l'aide de ClickUp Automatisations pour rationaliser les processus tels que la gestion des tâches et les rapports de bug sans avoir à coder

Configurez des flux de travail automatisés à l'aide de déclencheurs et d'actions à l'aide de ClickUp Automatisations pour rationaliser les processus tels que la gestion des tâches et les rapports de bug sans avoir à coder Multiples affichages: Utilisez Les plus de 15 affichages de ClickUp telles que les vues Tableau, Kanban, Calendrier, Liste et Échéancier. Le fait d'avoir différentes façons d'afficher votre base de données apporte une visibilité sur les éléments de l'infrastructure, y compris les serveurs, les périphériques et les applications

Utilisez Les plus de 15 affichages de ClickUp telles que les vues Tableau, Kanban, Calendrier, Liste et Échéancier. Le fait d'avoir différentes façons d'afficher votre base de données apporte une visibilité sur les éléments de l'infrastructure, y compris les serveurs, les périphériques et les applications Modèles personnalisables: Utilisez les modèles de procédures opératoires normalisées de ClickUp pour rapporter, suivre et prioriser les bugs, les erreurs et autres problèmes

Utilisez les modèles de procédures opératoires normalisées de ClickUp pour rapporter, suivre et prioriser les bugs, les erreurs et autres problèmes ClickUp Brain : Gagnez du temps avec des mises à jour de progression et des rapports alimentés par l'IA. Utilisez la barre de recherche alimentée par l'IA pour récupérer toute information sur les actifs informatiques stockée dans la vaste base de données sur ClickUp et sur le stockage cloud comme Google Drive

Limites de ClickUp*

La plateforme riche en fonctionnalités peut être écrasante au départ pour les débutants

Tarification ClickUp

Free Forever: gratuit pour toujours

gratuit pour toujours Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)

2. SolarWinds Service Desk

Via : SolarWinds SolarWinds Service Desk est une plateforme de gestion des services informatiques basée sur le cloud qui rationalise la prestation de services et l'assistance. Elle est conçue pour évoluer et assister votre entreprise au fur et à mesure de sa croissance.

L'une des raisons clés pour lesquelles j'utilise cette application est son système de gestion des tickets convivial. Il simplifie les rapports d'incidents et le suivi des demandes, vous permettant de hiérarchiser et de gérer efficacement les tickets.

Les meilleures fonctionnalités de SolarWinds

Centraliser les informations critiques à l'aide de bases de connaissances et permettre à l'équipe de résoudre les problèmes courants de manière autonome

Maintenir des inventaires précis des actifs matériels et logiciels grâce à la gestion des actifs

Générer des rapports robustes sur les indicateurs clés de performance (KPI) pour améliorer la qualité de service à l'aide d'outils de rapports et d'analyse

Faciliter la définition, le suivi et les rapports sur les accords de niveau de service (SLA) afin de garantir une livraison dans les délais grâce à la gestion des SLA

Limites de SolarWinds

SolarWinds n'a pas la robustesse et l'évolutivité des outils ITSM de niveau entreprise

Avec une courbe d'apprentissage abrupte, les utilisateurs doivent faire des efforts supplémentaires pour se familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme

Tarification de SolarWinds

Essentiel: 39 $/mois (facturé annuellement)

39 $/mois (facturé annuellement) Avancé: 79 $/mois (facturation annuelle)

79 $/mois (facturation annuelle) Premium: 99 $/mois (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de SolarWinds

G2: 4.3/5 (700+ commentaires)

4.3/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

3. Zendesk Suite

Via : Zendesk Suite Zendesk Suite est un outil complet de gestion des services informatiques qui centralise les opérations informatiques. Il adhère efficacement aux pratiques standard de ITSM et ITIL .

La plateforme de service client basée sur le cloud offre une variété d'outils pour aider les entreprises à améliorer la communication avec leurs clients.

Les meilleures fonctionnalités de Zendesk Suite

Fournir une assistance client sur plusieurs canaux tels que l'e-mail, le téléphone, le chat, le SMS, les médias sociaux et le Web

Intégrer l'outil de manière transparente à votre pile technologique existante et à d'autres systèmes d'entreprise clés

Automatisation des tâches répétitives et des flux de travail, y compris des réponses prédéfinies pour les problèmes courants

Permettre aux employés de trouver des solutions de manière autonome grâce à des portails en libre-service, réduisant ainsi la charge de travail des équipes informatiques

Limites de Zendesk Suite

Manque de fonctionnalités avancées pour les besoins complexes de gestion des services informatiques

Le prix peut être plus élevé que celui d'autres outils ITSM si vous êtes une grande entreprise

Les nouveaux utilisateurs sont confrontés à une courbe d'apprentissage, en particulier s'ils font la transition depuis un outil de gestion des services traditionnel

Prix de Zendesk Suite

Teams: 55 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

55 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Croissance: 89 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

89 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Professionnel: $115/mois par utilisateur (facturé annuellement)

$115/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise:Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (5,800+ reviews)

4.3/5 (5,800+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,000+ reviews)

4. ServiceNow ITSM

Via : ServiceNow ServiceNow ITSM est une plateforme basée sur le cloud conçue pour améliorer la prestation de services, renforcer la satisfaction des utilisateurs et accroître l'agilité de l'organisation.

Le logiciel s'aligne sur les normes ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Il consolide de nombreux outils informatiques et solutions héritées en une seule plateforme, permettant un flux de travail automatisé, des données en temps réel et une productivité accrue

Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow ITSM

Assurer une résolution rapide des problèmes informatiques et prioriser les incidents grâce à un système robuste de gestion des problèmes et des incidentsGestion des incidents informatiques capacités

Gérer les changements dans l'environnement informatique pour minimiser les perturbations grâce aux fonctionnalités de gestion des changements

Exploiter l'IA et l'apprentissage automatique pour identifier les problèmes potentiels et automatiser les réponses à l'aide de l'intelligence prédictive

Obtenir des informations sur la performance des services grâce à des outils analytiques, permettant une prise de décision basée sur les données avec l'analyse de la performance

Limites de ServiceNow ITSM

L'installation initiale et la personnalisation nécessitent du temps et des ressources

Pour une petite organisation, il est considéré comme coûteux

Il peut devenir lent au fur et à mesure que la quantité de données augmente

Tarification ITSM de ServiceNow

Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (800+ commentaires)

4.3/5 (800+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ reviews)

5. BMC Helix ITSM

Via : SysAid SysAid est une plateforme ITSM qui offre un intervalle d'outils pour gérer les demandes de service et les incidents, et rationaliser les flux de travail. Le logiciel dispose d'une IA générative pour s'intégrer à chaque aspect de la gestion des services, y compris un chatbot conversationnel pour répondre aux questions courantes.

Les meilleures fonctionnalités de SysAid

Gérez et suivez efficacement les tickets d'assistance avec la gestion des tickets de SysAid

Accédez à un intervalle d'intégrations, de packages préconstruits et de bots d'automatisation sur la place de marché de SysAid

Offrir un dépannage et une assistance à distance grâce aux capacités de contrôle à distance du logiciel

S'intégrer à diverses applications tierces telles que Jira, Salesforce et Slack

Utiliser SysAid Copilot pour aider les agents du service d'assistance avec des outils et des ressources pour résoudre les problèmes sans effort

Générer un résumé complet du cas, y compris l'analyse des sentiments, avec les outils de résumé de cas de SysAid

Assister les environnements de travail numériques hybrides avec des options de déploiement sur site et dans le cloud

Limites de SysAid

Les utilisateurs ont rapporté qu'ils sont fréquemment déconnectés après 10 minutes d'inactivité, ce qui est frustrant

L'assistance pour les problèmes complexes n'est pas toujours au rendez-vous

SysAid est difficile à personnaliser et à configurer en fonction des processus de votre entreprise

Tarification de SysAid

Prix personnalisé

Évaluations et critiques de SysAid

G2: 4.5/5 (600+ commentaires)

4.5/5 (600+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (400+ avis)

7. Freshservice

Via : Freshservice Freshservice est une solution de gestion unifiée des services informatiques et des employés alimentée par l'IA. Elle fournit des capacités de gestion des services informatiques et s'étend également aux équipes non informatiques.

La plateforme rationalise les opérations du service d'assistance et améliore la prestation de services dans différents environnements d'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Freshservice

Fournir des options en libre-service pour que les employés puissent résoudre les problèmes de manière autonome

Améliorer la productivité des agents avec des chatbots et des insights alimentés par l'IA

Accélérer le déploiement des changements et estimer efficacement l'impact sur l'entreprise avec la gestion des changements

Unifier les textes, les e-mails, les tickets et les équipes dans un seul affichage tout en consolidant les ressources à travers plusieurs systèmes, clouds et bureaux avec des capacités omnicanales

Limites de Freshservice

Les intégrations externes limitées ont un impact sur la connexion à de nombreux outils

Contraintes de conception et de personnalisation ; la personnalisation du portail utilisateur nécessite des compétences en codage HTML

Tarification de Freshservice

Démarrage: 19 $/mois par utilisateur

19 $/mois par utilisateur Croissance: 49 $/mois par utilisateur

49 $/mois par utilisateur Pro: $95/mois par utilisateur

$95/mois par utilisateur Enterprise: $119/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de Freshservice

G2: 4.6/5 (1,200+ reviews)

4.6/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.5/5 (500+ commentaires)

8. TOPdesk

Via : TOPdesk TOPdesk est une plateforme complète avec des fonctionnalités de gestion des incidents, de gestion des connaissances et de gestion des tâches.

Vous pouvez facilement enregistrer et traiter les demandes de service et les plaintes. L'interface extrêmement conviviale et la conception intuitive de la plateforme facilitent la navigation des utilisateurs.

Les meilleures fonctionnalités de TOPdesk

Choisissez parmi plusieurs tableaux, dont Kanban, Plan, Tâche et Tableau de bord, pour afficher, planifier et prioriser les tickets

Personnalisez les dispositions et les champs pour répondre à des besoins spécifiques, afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur

Permettre aux utilisateurs de gérer les demandes de service de manière indépendante via des portails en libre-service

Fournir des contrôles d'accès, y compris des téléchargements automatiques de journaux d'accès, des listes d'adresses IP sûres et la possibilité de limiter l'accès à un intervalle d'adresses IP spécifique

Limites de TOPdesk

Certaines fonctionnalités font défaut, comme la possibilité de manipuler des tickets en masse

L'outil de rapports n'offre pas d'informations en temps réel

La personnalisation entraîne des coûts supplémentaires

TOPdesk pricing

Prix personnalisé

G2: 4.1/5 (20+ reviews)

4.1/5 (20+ reviews) Capterra: 4.4/5 (90+ commentaires)

9. Gestion des services Jira

Via : Atlassian Jira Service Management (JSM) est un logiciel ITSM développé par Atlassian. Il facilite la collaboration entre les équipes informatiques, de développement et les entreprises.

Jira offre des fonctionnalités bien orchestrées et complètes pour améliorer la prestation de services, la gestion des incidents et l'efficacité opérationnelle globale de l'informatique.

Les meilleures fonctionnalités de Jira Service Management

Soumettez des demandes via plusieurs canaux, notamment le centre d'aide, l'e-mail et les widgets intégrables avec l'envoi de demandes multicanal

Accélérer le flux de travail et améliorer la visibilité des tâches et des processus

Créez des formulaires dynamiques avec une logique conditionnelle à l'aide du générateur de formulaires sans code/à code réduit

Escaladez les incidents majeurs et permettez une collaboration immédiate entre les personnes clés grâce à Opsgenie pour la gestion des incidents majeurs

Limites de Jira Service Management

Complexe pour les nouveaux utilisateurs en raison de la richesse de ses fonctionnalités

Difficultés d'intégration - les utilisateurs ont signalé des difficultés de connexion avec des outils tiers

Tarification de Jira Service Management

Forfait Free

Standard: 17,65 $/mois par utilisateur

17,65 $/mois par utilisateur Premium: $44.27/mois par utilisateur

$44.27/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Jira Service Management

G2: 4.2/5 (700+ avis)

4.2/5 (700+ avis) Capterra: 4.5/5 (600+ avis)

10. Ivanti

Via : Ivanti Ivanti est une solution ITSM sans code conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prestation de services. Elle permet de gérer et de sécuriser les environnements informatiques et d'aider gestion efficace des actifs informatiques la sécurité des points d'accès et la gestion des services informatiques.

Les meilleures fonctionnalités d'Ivanti

Fournir un contrôle intuitif et protéger les terminaux contre les virus, les logiciels malveillants et les logiciels espions à l'aide d'une console unique

Choisissez un déploiement sur site, dans le cloud ou hybride en fonction de vos besoins organisationnels

Personnalisez les tableaux de bord afin d'obtenir un aperçu en temps réel des indicateurs de performance pour une meilleure prise de décision basée sur les données

Automatisez le dépannage et améliorez l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités telles que les Neurons Ivanti pour une gestion proactive des services

Limites d'Ivanti

Ivanti dispose d'options de personnalisation étendues qui sont complexes et prennent du temps

Le prix peut être un obstacle pour les petites organisations ou celles qui ont des budgets limités

Tarification d'Ivanti

Prix personnalisé

Évaluations et critiques d'Ivanti

G2: 4.3/5 (5 000+ commentaires)

4.3/5 (5 000+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

11. ManageEngine ServiceDesk Plus

Via : ManageEngine ManageEngine ServiceDesk Plus rationalise les processus ITSM et la prestation de services grâce à des outils et des fonctionnalités ITSM tels que la gestion des incidents, le suivi des actifs, les portails en libre-service et la gestion de projet.

Le logiciel est également conforme à l'ITIL et peut être utilisé par les MSP pour fournir des services informatiques à plusieurs organisations à partir d'une seule console.

Les meilleures fonctionnalités de ManageEngine

Synchroniser les comptes et les attributs des utilisateurs grâce à l'intégration améliorée d'Active Directory

Créer des dépendances entre les tâches pour améliorer la gestion des projets

Optimiser l'utilisation de l'espace sur les campus en liant les tickets et les actifs avec le module de gestion de l'espace

Mieux visualiser les indicateurs ITSM avec de nouveaux types de diagrammes dans les améliorations des rapports graphiques sur le tableau de bord ManageEngine

Limites de ManageEngine

Plusieurs clics pour des tâches simples telles que la création et la Fermé d'un ticket

Tarification de ManagementEngine

Standard: $16/mois par utilisateur

$16/mois par utilisateur Professionnel: 33$/mois par utilisateur

33$/mois par utilisateur Enterprise: $78/mois par utilisateur

Évaluations et critiques de ManagementEngine

G2: 4.2/5 (200+ commentaires)

4.2/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (200+ avis)

12. SuperOps.IA

Via : SuperOps.IA SuperOps.ai est une plateforme PSA-RMM alimentée par l'automatisation et conçue pour les MSP de l'ère moderne. La plateforme aide les MSP à gérer leurs clients, leurs projets et leurs documents informatiques à partir d'un seul endroit.

Elle est connue pour rationaliser la prestation de services et la surveillance des actifs et du réseau grâce à sa plateforme alimentée par l'IA. La plateforme a intégré la surveillance du réseau, la documentation informatique et la gestion de projet.

Les meilleures fonctionnalités de SuperOps.IA

Enregistrez, suivez et résolvez les incidents avec une solution de gestion des incidentssystème de billetterie robuste Minimiser les temps d'arrêt et l'impact sur les utilisateurs grâce à une gestion proactive des incidents, tout en regroupant les incidents en problèmes pour une analyse des causes profondes

Suivre et gérer efficacement tous les actifs informatiques grâce à la gestion des actifs

Automatiser les tâches répétitives pour améliorer l'efficacité grâce à l'automatisation des flux de travail

Limites de SuperOps.IA

Il n'y a pas d'option pour prévisualiser les fichiers et les documents

L'intégration de tiers est prétendument difficile

Tarification de SuperOps.IA

PSA standard uniquement: 89 $/mois

89 $/mois RMM standard uniquement: 109 $/mois

109 $/mois Pro: 149$/mois

149$/mois Super: 179$/mois

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: Pas assez d'avis

13. SymphonyAI ITSM

Via : SymphonyAI SymphonyAI ITSM est un outil d'ITSM piloté par l'IA qui combine la gestion des actifs, des services et des opérations pour améliorer la productivité de l'entreprise.

Il s'appuie sur les dernières avancées en matière d'agents numériques alimentés par l'IA et d'automatisation des services pour offrir des expériences utilisateur exceptionnelles et accroître l'efficacité.

SymphonyAI meilleures fonctionnalités

Utiliser un portail de service unifié pour toutes les demandes de service, permettant un accès centralisé et offrant des capacités de libre-service pour résoudre les problèmes sans assistance informatique

Rationaliser les processus en automatisant les tâches de routine grâce à l'IA

Identifier et gérer automatiquement les actifs informatiques, en les suivant tout au long de leur cycle de vie pour renforcer la responsabilité

Personnaliser les flux de travail à l'aide d'options low-code ou no-code et d'une interface intuitive pour la conception et la gestion des flux de travail

Limites de SymphonyAI

Résolution des erreurs comparativement plus lente

Fonctionnalités manquantes telles que la surveillance du réseau et la gestion des correctifs

Tarification de SymphonyAI

Tarification personnalisée

Évaluations de SymphonyAI

G2: 4.6/5 (60+ commentaires)

4.6/5 (60+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (20+ avis)

14. Halo ITSM

Via : Halo ITSM Halo ITSM est une solution logicielle ITSM complète qui permet de normaliser vos processus et de fournir des analyses précieuses.

Il est particulièrement apprécié pour son interface conviviale et ses fonctions robustes, ce qui le rend adapté aux organisations de toutes tailles.

Les meilleures fonctionnalités d'Halo ITSM

Suivez, planifiez et exécutez les changements de manière transparente tout en garantissant la conformité avec les processus établis grâce aux fonctionnalités de gestion du changement de l'outil

Construire des bases de connaissances centralisées pour partager l'information et améliorer la vitesse de résolution des problèmes

Utiliser une puissante base de données de gestion des configurations (CMDB) pour suivre les actifs et leurs relations avec la gestion des actifs

Automatiser les processus et améliorer la prestation de services grâce à l'intégration de l'IA dans le logiciel

Limites d'Halo ITSM

L'interface de rapports est supposée moins intuitive

Certaines fonctionnalités sont manquantes ; par exemple, vous ne pouvez pas fusionner des tickets provenant de différentes organisations

La fonctionnalité Round Robin ne fonctionne que si vous restez constamment sur cet onglet sans passer à un autre ticket

Prix Halo ITSM

Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (200+ reviews)

4.2/5 (200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (35+ avis)

15. TeamDynamix

Via : TeamDynamix TeamDynamix est une plateforme web qui propose la gestion des services informatiques et la gestion du portefeuille de projets (PPM). Elle travaille comme une plateforme d'intégration pour un service (iPaaS).

Elle assiste les processus ITIL, y compris la gestion des actifs et des changements et la gestion de la qualité le forfait de capacité . Le portail convivial est un excellent outil pour saisir des tickets, vérifier le statut et rechercher des articles dans la base de connaissances.

Les meilleures fonctionnalités de TeamDynamix

Gérer les incidents, les problèmes, les changements et les demandes de service par le biais d'une interface centralisée avec le service desk unifié de TeamDynamix

Créer un catalogue de services intuitif pour faciliter l'envoi de demandes de services informatiques

Adhérer aux bonnes pratiques ITIL

Assistance aux méthodologies de gestion de projet, y compris Waterfall et Agile, avec la gestion du portfolio de projets

Limites de TeamDynamix

Le processus d'intégration complexe peut vous submerger

Les coûts de mise en œuvre sont plus élevés pour les petites organisations

TeamDynamix : les prix

Prix personnalisé

G2: 4.4/5 (60+ reviews)

4.4/5 (60+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ commentaires)

16. CA Service Desk Manager

Via : CA Service Desk Manager CA Service Desk Manager (CA SDM) est un logiciel de service desk informatique qui rationalise la résolution des incidents, améliore la satisfaction des utilisateurs et stimule la productivité.

Il est spécialisé dans la gestion des incidents, des problèmes et des changements. Le logiciel est conçu pour aider à Service d'assistance informatique offrent un excellent service à la clientèle.

CA SDM meilleures fonctionnalités

Fournir aux analystes une interface personnalisée et intuitive pour un travail efficace grâce à l'expérience d'analyste xFlow

Permettre aux utilisateurs de résoudre les problèmes et de demander des services sur leurs appareils préférés grâce à des portails collaboratifs en libre-service

Inclure une vérification automatisée des modifications et un traitement basé sur des règles des modifications non autorisées grâce à une gestion robuste des modifications

Offrir un accès à distance, discuter, automatiser le dépannage et la réparation grâce à l'automatisation de l'assistance dans CA SDM

Limites de CA SDM

Certaines fonctionnalités sont difficiles à mettre en œuvre et à maintenir

Certains composants, comme la visualisation des données et la planification automatique, ont une technologie dépassée

Des utilisateurs ont signalé que le logiciel se bloquait et traînait en longueur ; les temps d'arrêt sont longs lorsque vous effectuez une mise à niveau

CA SDM pricing

Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (20+ commentaires)

4.2/5 (20+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

Obtenez le meilleur de tous les outils ITSM avec ClickUp

Le marché propose de nombreux outils ITSM pour aider vos systèmes et services à rester sur la bonne voie. Vous devez choisir le bon outil en fonction de vos objectifs et de vos besoins spécifiques.

Après avoir examiné les 16 meilleurs outils ITSM, il est clair que chacun d'entre eux offre des fonctionnalités uniques, des intégrations IA aux excellentes interfaces utilisateurs.

Si je devais en choisir un parmi tous ces outils, j'opterais pour le premier de la liste : ClickUp. Sa polyvalence, sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités avancées vont au-delà de la gestion des services informatiques. Il vous aide à suivre les tâches, à collaborer avec les équipes et à personnaliser vos flux de travail pour les adapter à la structure de votre entreprise. Investir dans ClickUp et débloquez une opération efficace dès aujourd'hui !