Les 16 meilleurs outils de gestion des services informatiques (ITSM) pour 2025

Les organisations modernes dépendent fortement de leur infrastructure informatique et une perturbation, même brève, des systèmes informatiques peut provoquer des dégâts et interrompre les opérations.
C'est pourquoi, 90% des organisations adoptent des systèmes robustes de gestion des services informatiques (ITSM) pour prévenir les temps d'arrêt et assurer le bon fonctionnement des opérations informatiques.
Au cours de mes années passées dans le secteur, j'ai travaillé avec de nombreux outils ITSM qui permettent de suivre efficacement les processus afin de rester en phase avec l'évolution constante de la technologie.
Dans ce blog, j'ai compilé une liste des meilleurs outils de gestion des services informatiques afin que vous puissiez décider lequel fonctionne le mieux pour vous. 👇
Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils ITSM?
Les outils de gestion des services informatiques constituent une approche structurée de la conception, de la gestion et de l'exploitation des systèmes et services informatiques, notamment :
- Le matériel informatique (serveurs, téléphones et imprimantes)
- Le matériel de terminaison (PC, ordinateurs portables et appareils mobiles)
- Les services logiciels (e-mail et VoIP)
- Services informatiques (helpdesk informatique et gestion de projet informatique)
- Systèmes logiciels (suites bureautiques et solutions ERP)
La sélection de l'outil adéquat est un véritable défi, car il existe de nombreuses options.
Bien que l'outil ITSM idéal dépende des exigences de votre entreprise, permettez-moi de présenter quelques caractéristiques incontournables des outils ITSM :
- Interface conviviale: L'outil doit être intuitif. Il doit être facile pour votre équipe informatique et les utilisateurs finaux de naviguer dans le logiciel
- **Personnalisation : l'outil doit vous permettre d'adapter les processus, les flux de travail et les rapports en fonction de vos besoins
- Processus ITIL: Information Technology Infrastructure Library (ITIL) est un cadre normalisé pour les processus de gestion des incidents et des changements. Elle permet d'identifier et d'atténuer les risques associés aux services informatiques, de minimiser les interruptions et d'améliorer la fiabilité des services. Vérifiez si l'outil est conforme à l'ITIL
- Intégration: Le logiciel doit s'intégrer harmonieusement à d'autres logiciels, tels que les outils de surveillance ou les ERP
- Portail libre-service: Il est préférable que votre logiciel ITSM dispose d'un portail utilisateur permettant de soumettre des tickets et d'accéder à des solutions, ce qui réduit la charge de travail de l'assistance informatique
- Évolutivité: Recherchez des outils de gestion des demandes de services informatiques capables de s'adapter aux changements au fur et à mesure de l'évolution de votre organisation et de s'adapter à la croissance de votre entreprise
- Accessibilité mobile: L'accès à l'outil en déplacement est essentiel, en particulier pour les équipes distantes. De nombreux outils ITSM commeClickUp offrent des applications mobiles intuitives pour faciliter le service
🌟Ressource supplémentaire: Accéder aux meilleures applications mobiles de l'Union européenne modèles de gestion du changement avec des exemples
Les 16 meilleurs outils de gestion des services informatiques (outils ITSM)
Il est tout aussi essentiel de comprendre les besoins de votre organisation que de connaître les fonctionnalités de base des logiciels ITSM. Votre objectif est-il d'améliorer l'efficacité ? Ou d'améliorer la satisfaction des clients ?
Une fois que vous aurez planifié les objectifs de votre organisation, vous pourrez décider lequel de ces outils ITSM vous convient le mieux.
Voici une liste de tous les logiciels avec lesquels j'ai travaillé et que j'ai trouvés efficaces. 👇
1. ClickUp - Gestion des services et des opérations informatiques #1
Obtenez une progression et des informations en temps réel avec ClickUp, une solution tout-en-un pour l'informatique et la gestion de projet La solution ClickUp pour l'IT et le PMO offre des fonctionnalités avancées pour rationaliser les flux de travail et améliorer la visibilité de la gestion des opérations informatiques. Faites plus à terminé plus rapidement avec 35+ outils ClickUp et des centaines de modèles prêts à l'emploi qui peuvent surpasser certains des meilleurs Logiciel de gestion des opérations informatiques .
la boîte à outils de gestion des opérations informatiques de ClickUp, couplée à sa fonctionnalité de collaboration, peut **_augmenter la ponctualité des livraisons jusqu'à 35 %**.
Gérez les processus et suivez les incidents avec Tâches ClickUp ; utiliser des étiquettes et des libellés pour différencier les bugs logiciels, les défaillances matérielles, etc. Avec Priorités des tâches ClickUp l'équipe sait toujours ce qu'elle doit faire en premier. Modèle de gestion des services informatiques ClickUp (ITSM) est un modèle idéal pour démarrer et paramétrer votre service d'assistance informatique dans ClickUp en quelques paramètres seulement.
/$$$cta/
https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/IT-Service-Management-ITSM-1.png
Le modèle de gestion des services informatiques (ITSM) de ClickUp est personnalisé pour vous aider à gérer le processus de fourniture de services informatiques à vos clients.
https://app.clickup.com/signup?template=t-48349789&department=it&\_gl=1\*8l32s5\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzYuMTA2ODYzMzQ3OS4xNzI2NTcyNDMyLjE3MjY1NzI0NjA.
Télécharger ce modèle /$$$cta/
Ce modèle est conçu pour la gestion des incidents et des connaissances et vous permet :
- d'utiliser des statuts personnalisés pour créer 27 statuts différents ('Fermé', 'En attente', 'Travail en cours') afin de suivre la progression
- Attribuer des champs personnalisés pour catégoriser les tâches telles que "Demandeur", "E-mail" et "Bureau" et visualiser les données des clients
- Utilisez les fonctionnalités de collaboration pour permettre aux équipes d'assigner des tickets, de définir des échéanciers et d'organiser des discussions régulières
🧑🏫Autres modèles recommandés
Utiliser Modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp pour suivre la façon dont une occurrence a perturbé le fonctionnement régulier d'un système informatique et la façon dont ce problème a été résolu. Le modèle fournit un plan ou une structure pour l'élaboration de ce document et la création d'une base de données.
De même, le modèle Modèle d'assistance informatique ClickUp facilite les demandes et les problèmes informatiques internes. Ce modèle permet à votre équipe de soumettre des demandes facilement, en veillant à ce que rien ne soit négligé.
Les meilleures fonctionnalités de ClickUp
- Intégration d'automatisations:Intégration avec plus de 1000 applications pour automatiser le flux de travail et améliorer la productivité
- Automatisation: Configurez des flux de travail automatisés à l'aide de déclencheurs et d'actions à l'aide deClickUp Automatisationspour rationaliser les processus tels que la gestion des tâches et les rapports de bug sans avoir à coder
- Multiples affichages: UtilisezLes plus de 15 affichages de ClickUptelles que les vues Tableau, Kanban, Calendrier, Liste et Échéancier. Le fait d'avoir différentes façons d'afficher votre base de données apporte une visibilité sur les éléments de l'infrastructure, y compris les serveurs, les périphériques et les applications
- Modèles personnalisables:Utilisez les modèles de procédures opératoires normalisées de ClickUp pour rapporter, suivre et prioriser les bugs, les erreurs et autres problèmes
- ClickUp Brain : Gagnez du temps avec des mises à jour de progression et des rapports alimentés par l'IA. Utilisez la barre de recherche alimentée par l'IA pour récupérer toute information sur les actifs informatiques stockée dans la vaste base de données sur ClickUp et sur le stockage cloud comme Google Drive
Limites de ClickUp*
- La plateforme riche en fonctionnalités peut être écrasante au départ pour les débutants
Tarification ClickUp
- Free Forever: gratuit pour toujours
- Unlimited: $7/mois par utilisateur
- Business: 12$/mois par utilisateur
- Enterprise: Contacter pour la tarification
- ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre et par mois
ClickUp évaluations et critiques
- G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)
- Capterra: 4.6/5 (4,000+ reviews)
2. SolarWinds Service Desk
Via : SolarWinds SolarWinds Service Desk est une plateforme de gestion des services informatiques basée sur le cloud qui rationalise la prestation de services et l'assistance. Elle est conçue pour évoluer et assister votre entreprise au fur et à mesure de sa croissance.
L'une des raisons clés pour lesquelles j'utilise cette application est son système de gestion des tickets convivial. Il simplifie les rapports d'incidents et le suivi des demandes, vous permettant de hiérarchiser et de gérer efficacement les tickets.
Les meilleures fonctionnalités de SolarWinds
- Centraliser les informations critiques à l'aide de bases de connaissances et permettre à l'équipe de résoudre les problèmes courants de manière autonome
- Maintenir des inventaires précis des actifs matériels et logiciels grâce à la gestion des actifs
- Générer des rapports robustes sur les indicateurs clés de performance (KPI) pour améliorer la qualité de service à l'aide d'outils de rapports et d'analyse
- Faciliter la définition, le suivi et les rapports sur les accords de niveau de service (SLA) afin de garantir une livraison dans les délais grâce à la gestion des SLA
Limites de SolarWinds
- SolarWinds n'a pas la robustesse et l'évolutivité des outils ITSM de niveau entreprise
- Avec une courbe d'apprentissage abrupte, les utilisateurs doivent faire des efforts supplémentaires pour se familiariser avec les fonctionnalités de la plateforme
Tarification de SolarWinds
- Essentiel: 39 $/mois (facturé annuellement)
- Avancé: 79 $/mois (facturation annuelle)
- Premium: 99 $/mois (facturé annuellement)
Évaluations et critiques de SolarWinds
- G2: 4.3/5 (700+ commentaires)
- Capterra: 4.6/5 (500+ avis)
3. Zendesk Suite
Via : Zendesk Suite Zendesk Suite est un outil complet de gestion des services informatiques qui centralise les opérations informatiques. Il adhère efficacement aux pratiques standard de ITSM et ITIL .
La plateforme de service client basée sur le cloud offre une variété d'outils pour aider les entreprises à améliorer la communication avec leurs clients.
Les meilleures fonctionnalités de Zendesk Suite
- Fournir une assistance client sur plusieurs canaux tels que l'e-mail, le téléphone, le chat, le SMS, les médias sociaux et le Web
- Intégrer l'outil de manière transparente à votre pile technologique existante et à d'autres systèmes d'entreprise clés
- Automatisation des tâches répétitives et des flux de travail, y compris des réponses prédéfinies pour les problèmes courants
- Permettre aux employés de trouver des solutions de manière autonome grâce à des portails en libre-service, réduisant ainsi la charge de travail des équipes informatiques
Limites de Zendesk Suite
- Manque de fonctionnalités avancées pour les besoins complexes de gestion des services informatiques
- Le prix peut être plus élevé que celui d'autres outils ITSM si vous êtes une grande entreprise
- Les nouveaux utilisateurs sont confrontés à une courbe d'apprentissage, en particulier s'ils font la transition depuis un outil de gestion des services traditionnel
Prix de Zendesk Suite
- Teams: 55 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Croissance: 89 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Professionnel: $115/mois par utilisateur (facturé annuellement)
- Enterprise:Tarification personnalisée
Évaluations et commentaires sur Zendesk Suite
- G2: 4.3/5 (5,800+ reviews)
- Capterra: 4.4/5 (3,000+ reviews)
4. ServiceNow ITSM
Via : ServiceNow ServiceNow ITSM est une plateforme basée sur le cloud conçue pour améliorer la prestation de services, renforcer la satisfaction des utilisateurs et accroître l'agilité de l'organisation.
Le logiciel s'aligne sur les normes ITIL (Information Technology Infrastructure Library). Il consolide de nombreux outils informatiques et solutions héritées en une seule plateforme, permettant un flux de travail automatisé, des données en temps réel et une productivité accrue
👀Also read: Les 10 meilleurs concurrents et alternatives de ServiceNow pour la gestion des services
Les meilleures fonctionnalités de ServiceNow ITSM
- Assurer une résolution rapide des problèmes informatiques et prioriser les incidents grâce à un système robuste de gestion des problèmes et des incidentsGestion des incidents informatiques capacités
- Gérer les changements dans l'environnement informatique pour minimiser les perturbations grâce aux fonctionnalités de gestion des changements
- Exploiter l'IA et l'apprentissage automatique pour identifier les problèmes potentiels et automatiser les réponses à l'aide de l'intelligence prédictive
- Obtenir des informations sur la performance des services grâce à des outils analytiques, permettant une prise de décision basée sur les données avec l'analyse de la performance
Limites de ServiceNow ITSM
- L'installation initiale et la personnalisation nécessitent du temps et des ressources
- Pour une petite organisation, il est considéré comme coûteux
- Il peut devenir lent au fur et à mesure que la quantité de données augmente
Tarification ITSM de ServiceNow
- Tarification personnalisée
ServiceNow ITSM évaluations et commentaires
- G2: 4.3/5 (800+ commentaires)
- Capterra: 4.5/5 (30+ reviews)
Lire aussi: ServiceNow vs. Jira
5. BMC Helix ITSM
Via : SysAid SysAid est une plateforme ITSM qui offre un intervalle d'outils pour gérer les demandes de service et les incidents, et rationaliser les flux de travail. Le logiciel dispose d'une IA générative pour s'intégrer à chaque aspect de la gestion des services, y compris un chatbot conversationnel pour répondre aux questions courantes.
Les meilleures fonctionnalités de SysAid
- Gérez et suivez efficacement les tickets d'assistance avec la gestion des tickets de SysAid
- Accédez à un intervalle d'intégrations, de packages préconstruits et de bots d'automatisation sur la place de marché de SysAid
- Offrir un dépannage et une assistance à distance grâce aux capacités de contrôle à distance du logiciel
- S'intégrer à diverses applications tierces telles que Jira, Salesforce et Slack
- Utiliser SysAid Copilot pour aider les agents du service d'assistance avec des outils et des ressources pour résoudre les problèmes sans effort
- Générer un résumé complet du cas, y compris l'analyse des sentiments, avec les outils de résumé de cas de SysAid
- Assister les environnements de travail numériques hybrides avec des options de déploiement sur site et dans le cloud
Limites de SysAid
- Les utilisateurs ont rapporté qu'ils sont fréquemment déconnectés après 10 minutes d'inactivité, ce qui est frustrant
- L'assistance pour les problèmes complexes n'est pas toujours au rendez-vous
- SysAid est difficile à personnaliser et à configurer en fonction des processus de votre entreprise
Tarification de SysAid
- Prix personnalisé
Évaluations et critiques de SysAid
- G2: 4.5/5 (600+ commentaires)
- Capterra: 4.5/5 (400+ avis)
7. Freshservice
Via : Freshservice Freshservice est une solution de gestion unifiée des services informatiques et des employés alimentée par l'IA. Elle fournit des capacités de gestion des services informatiques et s'étend également aux équipes non informatiques.
La plateforme rationalise les opérations du service d'assistance et améliore la prestation de services dans différents environnements d'entreprise.
Les meilleures fonctionnalités de Freshservice
- Fournir des options en libre-service pour que les employés puissent résoudre les problèmes de manière autonome
- Améliorer la productivité des agents avec des chatbots et des insights alimentés par l'IA
- Accélérer le déploiement des changements et estimer efficacement l'impact sur l'entreprise avec la gestion des changements
- Unifier les textes, les e-mails, les tickets et les équipes dans un seul affichage tout en consolidant les ressources à travers plusieurs systèmes, clouds et bureaux avec des capacités omnicanales
Limites de Freshservice
- Les intégrations externes limitées ont un impact sur la connexion à de nombreux outils
- Contraintes de conception et de personnalisation ; la personnalisation du portail utilisateur nécessite des compétences en codage HTML
Tarification de Freshservice
- Démarrage: 19 $/mois par utilisateur
- Croissance: 49 $/mois par utilisateur
- Pro: $95/mois par utilisateur
- Enterprise: $119/mois par utilisateur
Évaluations et critiques de Freshservice
- G2: 4.6/5 (1,200+ reviews)
- Capterra: 4.5/5 (500+ commentaires)
8. TOPdesk
Via : TOPdesk TOPdesk est une plateforme complète avec des fonctionnalités de gestion des incidents, de gestion des connaissances et de gestion des tâches.
Vous pouvez facilement enregistrer et traiter les demandes de service et les plaintes. L'interface extrêmement conviviale et la conception intuitive de la plateforme facilitent la navigation des utilisateurs.
Les meilleures fonctionnalités de TOPdesk
- Choisissez parmi plusieurs tableaux, dont Kanban, Plan, Tâche et Tableau de bord, pour afficher, planifier et prioriser les tickets
- Personnalisez les dispositions et les champs pour répondre à des besoins spécifiques, afin d'améliorer l'expérience de l'utilisateur
- Permettre aux utilisateurs de gérer les demandes de service de manière indépendante via des portails en libre-service
- Fournir des contrôles d'accès, y compris des téléchargements automatiques de journaux d'accès, des listes d'adresses IP sûres et la possibilité de limiter l'accès à un intervalle d'adresses IP spécifique
Limites de TOPdesk
- Certaines fonctionnalités font défaut, comme la possibilité de manipuler des tickets en masse
- L'outil de rapports n'offre pas d'informations en temps réel
- La personnalisation entraîne des coûts supplémentaires
TOPdesk pricing
- Prix personnalisé
TOPdesk évaluations et commentaires
- G2: 4.1/5 (20+ reviews)
- Capterra: 4.4/5 (90+ commentaires)
🌟Ressource supplémentaire: Bien qu'il soit essentiel d'utiliser le bon logiciel ITSM, il est préférable de comprendre ce qu'est un logiciel de gestion des services informatiques (ITSM) efficace Politiques et procédures informatiques avant de faire un choix
9. Gestion des services Jira
Via : Atlassian Jira Service Management (JSM) est un logiciel ITSM développé par Atlassian. Il facilite la collaboration entre les équipes informatiques, de développement et les entreprises.
Jira offre des fonctionnalités bien orchestrées et complètes pour améliorer la prestation de services, la gestion des incidents et l'efficacité opérationnelle globale de l'informatique.
Les meilleures fonctionnalités de Jira Service Management
- Soumettez des demandes via plusieurs canaux, notamment le centre d'aide, l'e-mail et les widgets intégrables avec l'envoi de demandes multicanal
- Accélérer le flux de travail et améliorer la visibilité des tâches et des processus
- Créez des formulaires dynamiques avec une logique conditionnelle à l'aide du générateur de formulaires sans code/à code réduit
- Escaladez les incidents majeurs et permettez une collaboration immédiate entre les personnes clés grâce à Opsgenie pour la gestion des incidents majeurs
Limites de Jira Service Management
- Complexe pour les nouveaux utilisateurs en raison de la richesse de ses fonctionnalités
- Difficultés d'intégration - les utilisateurs ont signalé des difficultés de connexion avec des outils tiers
Tarification de Jira Service Management
- Forfait Free
- Standard: 17,65 $/mois par utilisateur
- Premium: $44.27/mois par utilisateur
- Enterprise : Tarification personnalisée
Évaluations et critiques de Jira Service Management
- G2: 4.2/5 (700+ avis)
- Capterra: 4.5/5 (600+ avis)
Lire aussi: 10 intégrations Jira pour améliorer les fonctions et la productivité
10. Ivanti
Via : Ivanti Ivanti est une solution ITSM sans code conçue pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la prestation de services. Elle permet de gérer et de sécuriser les environnements informatiques et d'aider gestion efficace des actifs informatiques la sécurité des points d'accès et la gestion des services informatiques.
Les meilleures fonctionnalités d'Ivanti
- Fournir un contrôle intuitif et protéger les terminaux contre les virus, les logiciels malveillants et les logiciels espions à l'aide d'une console unique
- Choisissez un déploiement sur site, dans le cloud ou hybride en fonction de vos besoins organisationnels
- Personnalisez les tableaux de bord afin d'obtenir un aperçu en temps réel des indicateurs de performance pour une meilleure prise de décision basée sur les données
- Automatisez le dépannage et améliorez l'expérience utilisateur grâce à des fonctionnalités telles que les Neurons Ivanti pour une gestion proactive des services
Limites d'Ivanti
- Ivanti dispose d'options de personnalisation étendues qui sont complexes et prennent du temps
- Le prix peut être un obstacle pour les petites organisations ou celles qui ont des budgets limités
Tarification d'Ivanti
- Prix personnalisé
Évaluations et critiques d'Ivanti
- G2: 4.3/5 (5 000+ commentaires)
- Capterra: Pas assez de commentaires
11. ManageEngine ServiceDesk Plus
Via : ManageEngine ManageEngine ServiceDesk Plus rationalise les processus ITSM et la prestation de services grâce à des outils et des fonctionnalités ITSM tels que la gestion des incidents, le suivi des actifs, les portails en libre-service et la gestion de projet.
Le logiciel est également conforme à l'ITIL et peut être utilisé par les MSP pour fournir des services informatiques à plusieurs organisations à partir d'une seule console.
Les meilleures fonctionnalités de ManageEngine
- Synchroniser les comptes et les attributs des utilisateurs grâce à l'intégration améliorée d'Active Directory
- Créer des dépendances entre les tâches pour améliorer la gestion des projets
- Optimiser l'utilisation de l'espace sur les campus en liant les tickets et les actifs avec le module de gestion de l'espace
- Mieux visualiser les indicateurs ITSM avec de nouveaux types de diagrammes dans les améliorations des rapports graphiques sur le tableau de bord ManageEngine
Limites de ManageEngine
- Plusieurs clics pour des tâches simples telles que la création et la Fermé d'un ticket
Tarification de ManagementEngine
- Standard: $16/mois par utilisateur
- Professionnel: 33$/mois par utilisateur
- Enterprise: $78/mois par utilisateur
Évaluations et critiques de ManagementEngine
- G2: 4.2/5 (200+ commentaires)
- Capterra: 4.4/5 (200+ avis)
12. SuperOps.IA
Via : SuperOps.IA SuperOps.ai est une plateforme PSA-RMM alimentée par l'automatisation et conçue pour les MSP de l'ère moderne. La plateforme aide les MSP à gérer leurs clients, leurs projets et leurs documents informatiques à partir d'un seul endroit.
Elle est connue pour rationaliser la prestation de services et la surveillance des actifs et du réseau grâce à sa plateforme alimentée par l'IA. La plateforme a intégré la surveillance du réseau, la documentation informatique et la gestion de projet.
Les meilleures fonctionnalités de SuperOps.IA
- Enregistrez, suivez et résolvez les incidents avec une solution de gestion des incidentssystème de billetterie robuste
- Minimiser les temps d'arrêt et l'impact sur les utilisateurs grâce à une gestion proactive des incidents, tout en regroupant les incidents en problèmes pour une analyse des causes profondes
- Suivre et gérer efficacement tous les actifs informatiques grâce à la gestion des actifs
- Automatiser les tâches répétitives pour améliorer l'efficacité grâce à l'automatisation des flux de travail
Limites de SuperOps.IA
- Il n'y a pas d'option pour prévisualiser les fichiers et les documents
- L'intégration de tiers est prétendument difficile
Tarification de SuperOps.IA
- PSA standard uniquement: 89 $/mois
- RMM standard uniquement: 109 $/mois
- Pro: 149$/mois
- Super: 179$/mois
Les évaluations et commentaires de SuperOps.IA
- G2: 4.6/5 (100+ reviews)
- Capterra: Pas assez d'avis
13. SymphonyAI ITSM
Via : SymphonyAI SymphonyAI ITSM est un outil d'ITSM piloté par l'IA qui combine la gestion des actifs, des services et des opérations pour améliorer la productivité de l'entreprise.
Il s'appuie sur les dernières avancées en matière d'agents numériques alimentés par l'IA et d'automatisation des services pour offrir des expériences utilisateur exceptionnelles et accroître l'efficacité.
SymphonyAI meilleures fonctionnalités
- Utiliser un portail de service unifié pour toutes les demandes de service, permettant un accès centralisé et offrant des capacités de libre-service pour résoudre les problèmes sans assistance informatique
- Rationaliser les processus en automatisant les tâches de routine grâce à l'IA
- Identifier et gérer automatiquement les actifs informatiques, en les suivant tout au long de leur cycle de vie pour renforcer la responsabilité
- Personnaliser les flux de travail à l'aide d'options low-code ou no-code et d'une interface intuitive pour la conception et la gestion des flux de travail
Limites de SymphonyAI
- Résolution des erreurs comparativement plus lente
- Fonctionnalités manquantes telles que la surveillance du réseau et la gestion des correctifs
Tarification de SymphonyAI
- Tarification personnalisée
Évaluations de SymphonyAI
- G2: 4.6/5 (60+ commentaires)
- Capterra: 4.4/5 (20+ avis)
14. Halo ITSM
Via : Halo ITSM Halo ITSM est une solution logicielle ITSM complète qui permet de normaliser vos processus et de fournir des analyses précieuses.
Il est particulièrement apprécié pour son interface conviviale et ses fonctions robustes, ce qui le rend adapté aux organisations de toutes tailles.
Les meilleures fonctionnalités d'Halo ITSM
- Suivez, planifiez et exécutez les changements de manière transparente tout en garantissant la conformité avec les processus établis grâce aux fonctionnalités de gestion du changement de l'outil
- Construire des bases de connaissances centralisées pour partager l'information et améliorer la vitesse de résolution des problèmes
- Utiliser une puissante base de données de gestion des configurations (CMDB) pour suivre les actifs et leurs relations avec la gestion des actifs
- Automatiser les processus et améliorer la prestation de services grâce à l'intégration de l'IA dans le logiciel
Limites d'Halo ITSM
- L'interface de rapports est supposée moins intuitive
- Certaines fonctionnalités sont manquantes ; par exemple, vous ne pouvez pas fusionner des tickets provenant de différentes organisations
- La fonctionnalité Round Robin ne fonctionne que si vous restez constamment sur cet onglet sans passer à un autre ticket
Prix Halo ITSM
- Tarification personnalisée
Halo ITSM évaluations et commentaires
- G2: 4.2/5 (200+ reviews)
- Capterra: 4.7/5 (35+ avis)
15. TeamDynamix
Via : TeamDynamix TeamDynamix est une plateforme web qui propose la gestion des services informatiques et la gestion du portefeuille de projets (PPM). Elle travaille comme une plateforme d'intégration pour un service (iPaaS).
Elle assiste les processus ITIL, y compris la gestion des actifs et des changements et la gestion de la qualité le forfait de capacité . Le portail convivial est un excellent outil pour saisir des tickets, vérifier le statut et rechercher des articles dans la base de connaissances.
Les meilleures fonctionnalités de TeamDynamix
- Gérer les incidents, les problèmes, les changements et les demandes de service par le biais d'une interface centralisée avec le service desk unifié de TeamDynamix
- Créer un catalogue de services intuitif pour faciliter l'envoi de demandes de services informatiques
- Adhérer aux bonnes pratiques ITIL
- Assistance aux méthodologies de gestion de projet, y compris Waterfall et Agile, avec la gestion du portfolio de projets
Limites de TeamDynamix
- Le processus d'intégration complexe peut vous submerger
- Les coûts de mise en œuvre sont plus élevés pour les petites organisations
TeamDynamix : les prix
- Prix personnalisé
Évaluations et commentaires de l'équipeDynamix
- G2: 4.4/5 (60+ reviews)
- Capterra: 4.4/5 (100+ commentaires)
16. CA Service Desk Manager
Via : CA Service Desk Manager CA Service Desk Manager (CA SDM) est un logiciel de service desk informatique qui rationalise la résolution des incidents, améliore la satisfaction des utilisateurs et stimule la productivité.
Il est spécialisé dans la gestion des incidents, des problèmes et des changements. Le logiciel est conçu pour aider à Service d'assistance informatique offrent un excellent service à la clientèle.
CA SDM meilleures fonctionnalités
- Fournir aux analystes une interface personnalisée et intuitive pour un travail efficace grâce à l'expérience d'analyste xFlow
- Permettre aux utilisateurs de résoudre les problèmes et de demander des services sur leurs appareils préférés grâce à des portails collaboratifs en libre-service
- Inclure une vérification automatisée des modifications et un traitement basé sur des règles des modifications non autorisées grâce à une gestion robuste des modifications
- Offrir un accès à distance, discuter, automatiser le dépannage et la réparation grâce à l'automatisation de l'assistance dans CA SDM
Limites de CA SDM
- Certaines fonctionnalités sont difficiles à mettre en œuvre et à maintenir
- Certains composants, comme la visualisation des données et la planification automatique, ont une technologie dépassée
- Des utilisateurs ont signalé que le logiciel se bloquait et traînait en longueur ; les temps d'arrêt sont longs lorsque vous effectuez une mise à niveau
CA SDM pricing
- Prix personnalisé
CA SDM évaluations et commentaires
- G2: 4.2/5 (20+ commentaires)
- Capterra: Pas assez de commentaires
Obtenez le meilleur de tous les outils ITSM avec ClickUp
Le marché propose de nombreux outils ITSM pour aider vos systèmes et services à rester sur la bonne voie. Vous devez choisir le bon outil en fonction de vos objectifs et de vos besoins spécifiques.
Après avoir examiné les 16 meilleurs outils ITSM, il est clair que chacun d'entre eux offre des fonctionnalités uniques, des intégrations IA aux excellentes interfaces utilisateurs.
Si je devais en choisir un parmi tous ces outils, j'opterais pour le premier de la liste : ClickUp. Sa polyvalence, sa facilité d'utilisation et ses fonctionnalités avancées vont au-delà de la gestion des services informatiques. Il vous aide à suivre les tâches, à collaborer avec les équipes et à personnaliser vos flux de travail pour les adapter à la structure de votre entreprise. Investir dans ClickUp et débloquez une opération efficace dès aujourd'hui !