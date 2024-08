Jira vs ServiceNow : Une comparaison détaillée tête à tête

Jira et ServiceNow sont des noms bien connus dans le domaine du suivi des problèmes et de la prestation de services. Chaque logiciel de service desk offre des outils permettant de rationaliser les processus d'entreprise, de favoriser la collaboration et d'améliorer l'efficacité des services.

L'avantage d'une plateforme ITSM est facile à imaginer : elle peut aider les équipes informatiques à détecter et à traiter rapidement les incidents, à saisir les demandes de changement, à publier des mises à niveau de produits ou de services et à améliorer l'efficacité et la fourniture des services.

Cependant, il n'est pas facile d'en choisir une seule, et vous devez être très sûr de votre choix avant de faire l'effort de mettre en œuvre une plateforme. Pour vous aider à faire un choix stratégique, nous vous proposons une comparaison entre Jira et ServiceNow qui dissèque les forces et les faiblesses de chaque plateforme ITSM.

Nous partageons également des alternatives qui promettent le prochain niveau d'excellence des services informatiques.

Qu'est-ce que Jira?

tableau de bord de la gestion des services Jira_ via Atlassian Jira est un problème et suivi de projet logiciel développé par Atlassian. Il a été initialement conçu pour aider les équipes de développement de logiciels agiles, mais il a évolué pour répondre aux exigences de différents secteurs d'activité. Les équipes de nombreux secteurs d'activité utilisent Jira pour le forfait, le suivi et la gestion de leurs flux de travail et de leurs processus.

Parmi les nombreux produits et services proposés, Jira Service Management est un outil de gestion des services informatiques (ITSM). Anciennement connu sous le nom de Jira Service Desk, Jira Service Management met en connexion les développeurs, les équipes informatiques et les entreprises afin d'accélérer la réalisation des objectifs.

Tarification de Jira Service Management

La tarification mensuelle pour le déploiement cloud de Jira Service Management pour une équipe de trois agents est la suivante :

Free : 0

Standard : 22,05 $ par agent

Premium : 49,35 $ par agent

Enterprise : Tarification personnalisée

Qu'est-ce que ServiceNow?

serviceNow ITSM dashboard

ServiceNow est une plateforme complète permettant de gérer l'expérience client, d'améliorer la cybersécurité, de stimuler l'expérience des employés et de transformer les opérations numériques. En termes simples, il s'agit d'une solution de gestion de l'expérience client outil de productivité pour aider les équipes à atteindre les objets de l'entreprise.

Tout comme Jira, ServiceNow propose une variété de produits et de services. Pour les besoins de ce blog et de la productivité dans notre comparaison entre ServiceNow et Jira, nous nous concentrerons sur le produit de gestion des services informatiques (ITSM) de ServiceNow. serviceNow IT Service Management_ comprend plusieurs fonctionnalités similaires à Jira Service Management.

Tarification de ServiceNow IT Service Management

Prix personnalisé

Jira vs ServiceNow : Fonctionnalités comparées

ServiceNow et Jira Service Management ont tous deux des fonctionnalités en commun. Dans le même temps, ils portent également des fonctionnalités distinctes typiques d'une plateforme spécifique. Nous allons comparer les deux fonctionnalités sous l'angle des similitudes et des différences afin de rendre cette comparaison Jira vs ServiceNow la plus complète possible.

ServiceNow ITSM vs Jira Service Management : Fonctionnalités communes

Commençons par les points communs. Il s'agit notamment de

Gestion des demandes

un flux de travail typique pour les demandes de service il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à un prestataire de services Manage Engine ServiceNow ITSM et Jira Service Management sont tous deux dotés d'une fonction de gestion des demandes permettant de traiter et de satisfaire les demandes des employés, des utilisateurs ou des clients. Les éléments clés communs comprennent :

Catalogue de services : Les utilisateurs ou les clients peuvent faire leur sélection dans cette bibliothèque de produits et de services prédéfinis

: Les utilisateurs ou les clients peuvent faire leur sélection dans cette bibliothèque de produits et de services prédéfinis Portail utilisateur : Un portail convivial, en libre-service, où les utilisateurs peuvent rechercher des solutions ou soumettre et suivre leurs demandes de service

: Un portail convivial, en libre-service, où les utilisateurs peuvent rechercher des solutions ou soumettre et suivre leurs demandes de service Catégorisation et hiérarchisation : Classification des demandes en fonction de l'urgence, du type ou de tout autre critère pour faciliter un traitement efficace

: Classification des demandes en fonction de l'urgence, du type ou de tout autre critère pour faciliter un traitement efficace Automatisation du flux de travail : Automatisation des tâches avec des flux de travail configurables avec les étapes et les approbations requises

: Automatisation des tâches avec des flux de travail configurables avec les étapes et les approbations requises Suivi et rapports : Un mécanisme permettant de suivre le statut des demandes et d'établir des rapports sur les performances globales de traitement des demandes

Ils sont également dotés d'outils alimentés par l'IA - un chatbot intégré aux portails des utilisateurs pour ServiceNow ITSM et des agents virtuels intégrés à la solution de gestion des services Jira. Ceux-ci tirent parti de technologies telles que le NLP (Natural Language Processing) et la compréhension du langage naturel (NLU) pour offrir une intelligence conversationnelle dans le traitement des demandes.

Gestion des incidents

un flux de travail typique pour la gestion des incidents il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion des incidents la technologie au service de l'homme La gestion des incidents implique une série structurée de processus ITSM permettant d'identifier, d'enregistrer, de hiérarchiser et de résoudre les perturbations inattendues. Les deux plateformes disposent de fonctionnalités dédiées à la gestion efficace des incidents. Il s'agit notamment de :

Identification et enregistrement des incidents : Les utilisateurs peuvent enregistrer les incidents sur plusieurs canaux, tels que les e-mails, les portails en libre-service, etc., afin de capturer les informations relatives à l'incident, telles que sa nature ou son impact

: Les utilisateurs peuvent enregistrer les incidents sur plusieurs canaux, tels que les e-mails, les portails en libre-service, etc., afin de capturer les informations relatives à l'incident, telles que sa nature ou son impact Catégorisation et hiérarchisation : Tous les incidents ne requièrent pas la même attention. Cette fonctionnalité permet donc de classer les incidents en fonction de leur nature, de leur impact sur les opérations et d'autres paramètres. Les incidents de haute priorité sont attribués automatiquement afin d'atténuer leur impact

: Tous les incidents ne requièrent pas la même attention. Cette fonctionnalité permet donc de classer les incidents en fonction de leur nature, de leur impact sur les opérations et d'autres paramètres. Les incidents de haute priorité sont attribués automatiquement afin d'atténuer leur impact Collaboration et communication : Ces outils permettent aux équipes informatiques de collaborer et de communiquer pour accélérer la résolution des incidents. Elles peuvent également utiliser ces outils de collaboration et de communication pour informer et éduquer les clients ou les parties prenantes

: Ces outils permettent aux équipes informatiques de collaborer et de communiquer pour accélérer la résolution des incidents. Elles peuvent également utiliser ces outils de collaboration et de communication pour informer et éduquer les clients ou les parties prenantes Gestion du flux de travail en cas d'incident : Les flux de travail configurables définissent le cycle de gestion des incidents de bout en bout, de l'enregistrement initial à la résolution en passant par l'investigation et le diagnostic. Ils offrent une structure à la gestion des incidents et permettent d'assigner des tâches ou de suivre les incidents de manière efficace

: Les flux de travail configurables définissent le cycle de gestion des incidents de bout en bout, de l'enregistrement initial à la résolution en passant par l'investigation et le diagnostic. Ils offrent une structure à la gestion des incidents et permettent d'assigner des tâches ou de suivre les incidents de manière efficace **Gestion des accords de niveau de service (SLA) Les accords de niveau de service (SLA) garantissent que les incidents sont résolus dans un échéancier prédéfini et conformément aux normes de qualité de service

ServiceNow ITSM fait passer la gestion des incidents au niveau supérieur avec l'intégration AIOps pour réduire les incidents en utilisant l'apprentissage automatique intégré et l'aide contextuelle pour résoudre les incidents avec un minimum de latence.

Gestion des problèmes

un problème est un ensemble d'incidents récurrents il s'agit d'un problème de santé publique

le problème, c'est un ensemble d'incidents récurrents https://www.scnsoft.com/blog/problem-management-in-servicenow Science Soft /%href/

Alors que la gestion des incidents se concentre sur un évènement spécifique et sa résolution rapide et efficace, la gestion des problèmes évalue la cause profonde des incidents récurrents et des problèmes sous-jacents. La gestion des problèmes sur Jira Service Management et ServiceNow ITSM implique les aspects clés suivants :

Identification des problèmes : Détecter les schémas d'incidents récurrents ou les problèmes importants qui peuvent mettre en évidence un problème plus profond. Les systèmes de surveillance automatisés, l'automatisation de l'analyse des incidents et les utilisateurs contribuent souvent à l'enregistrement et à l'identification des problèmes

: Détecter les schémas d'incidents récurrents ou les problèmes importants qui peuvent mettre en évidence un problème plus profond. Les systèmes de surveillance automatisés, l'automatisation de l'analyse des incidents et les utilisateurs contribuent souvent à l'enregistrement et à l'identification des problèmes Analyse des causes profondes : Les professionnels de l'informatique mènent une enquête approfondie pour identifier la cause première d'un problème. Une telle enquête peut impliquer une collaboration interfonctionnelle, des outils de diagnostic à multiples facettes, une documentation détaillée, etc. afin de déterminer la cause première

: Les professionnels de l'informatique mènent une enquête approfondie pour identifier la cause première d'un problème. Une telle enquête peut impliquer une collaboration interfonctionnelle, des outils de diagnostic à multiples facettes, une documentation détaillée, etc. afin de déterminer la cause première Base de données des erreurs connues : Cette base de données contient une liste des erreurs connues et de leurs résolutions. Elle joue le rôle d'une base de données contextuellebase de connaissances et de système d'enregistrement unique pour les équipes d'assistance afin d'identifier et de traiter rapidement les incidents liés à un problème

: Cette base de données contient une liste des erreurs connues et de leurs résolutions. Elle joue le rôle d'une base de données contextuellebase de connaissances et de système d'enregistrement unique pour les équipes d'assistance afin d'identifier et de traiter rapidement les incidents liés à un problème Intégration de la gestion du changement : La résolution des problèmes pouvant déclencher des modifications de l'environnement informatique ou des flux de travail, la gestion des changements garantit que ces modifications sont mises en œuvre de manière contrôlée et coordonnée afin de minimiser les risques

En plus de ce qui précède, Jira Service Management propose des solutions de contournement en utilisant des produits Atlassian comme Confluence.

Gestion des changements

un flux de travail typique pour la gestion du changement il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système de gestion du changement ServiceNow La gestion du changement est un processus bien défini de forfait, de mise en œuvre et de contrôle des changements apportés aux systèmes ou aux services informatiques. Une gestion efficace du changement injecte de la résilience et de l'adaptabilité dans le processus de développement informatique, ce qui se répercute sur le produit ou le service final.

Voici ce que Jira Service Management et ServiceNow ITSM offrent dans le cadre de la gestion du changement :

Création de demandes de changement : Les utilisateurs, les professionnels de l'informatique ou les équipes de service peuvent soumettre une demande de changement en proposant des modifications aux services, systèmes, applications et configurations informatiques. La demande contiendra des informations telles que la raison du changement, l'objectif principal, l'impact potentiel, etc.

: Les utilisateurs, les professionnels de l'informatique ou les équipes de service peuvent soumettre une demande de changement en proposant des modifications aux services, systèmes, applications et configurations informatiques. La demande contiendra des informations telles que la raison du changement, l'objectif principal, l'impact potentiel, etc. Flux de travail pour l'approbation des changements : Flux de travail personnalisables qui guident les demandes de changement à travers des étapes prédéfinies telles que l'envoi, l'examen, l'approbation et la mise en œuvre afin de les traiter de manière contrôlée. Il permet également de s'assurer que la demande de changement a obtenu les permissions requises avant la mise en œuvre

: Flux de travail personnalisables qui guident les demandes de changement à travers des étapes prédéfinies telles que l'envoi, l'examen, l'approbation et la mise en œuvre afin de les traiter de manière contrôlée. Il permet également de s'assurer que la demande de changement a obtenu les permissions requises avant la mise en œuvre Analyse d'impact : Les équipes de service effectuent des analyses d'impact pour évaluer les effets et les conséquences potentiels sur les systèmes, les configurations et les systèmes existants afin de permettre l'évaluation et la planification des risques

: Les équipes de service effectuent des analyses d'impact pour évaluer les effets et les conséquences potentiels sur les systèmes, les configurations et les systèmes existants afin de permettre l'évaluation et la planification des risques Gestion des versions : Les deux plates-formes assurent l'assistancele forfait de publication pour la diffusion coordonnée et contrôlée de changements à grande échelle ou en plusieurs étapes.

En dehors de cela, ServiceNow offre des capacités distinctes et complètes de gestion des changements, que nous aborderons dans les différences entre Jira Service Management et ServiceNow ITSM.

Base de données de gestion des configurations

une base de données de gestion des configurations (CMDB) contient des informations détaillées sur les différents éléments de configuration (CI) les données de la base de données de gestion de la configuration (CMDB) sont des informations détaillées sur les différents CI

la base de données de la CMDB contient des détails détaillés sur les différents CIs https://pinkelephant.co.uk/library/configuration-management-database-cmdb/ Pink Elephant (Éléphant rose) /%href/

La base de données de gestion des configurations (CMDB) est un référentiel centralisé de tous les éléments de configuration (CI) de l'infrastructure informatique. Cette plate-forme unifiée et unique affiche une vue globale de tous les actifs informatiques et de leurs particularités.

La CMDB assiste les processus ITSM grâce aux fonctionnalités suivantes :

Éléments de configuration : Les CI sont des enregistrements d'éléments individuels de l'infrastructure informatique, tels que les applications logicielles, les dispositifs de mise en réseau, les serveurs, etc.

: Les CI sont des enregistrements d'éléments individuels de l'infrastructure informatique, tels que les applications logicielles, les dispositifs de mise en réseau, les serveurs, etc. Mappage des relations : Elle contient des informations sur la manière dont deux éléments de configuration distincts sont liés l'un à l'autre

: Elle contient des informations sur la manière dont deux éléments de configuration distincts sont liés l'un à l'autre Analyse d'impact : Elle évalue l'impact potentiel des changements ou des incidents sur les différentes infrastructures critiques au sein de l'environnement

: Elle évalue l'impact potentiel des changements ou des incidents sur les différentes infrastructures critiques au sein de l'environnement Suivi des dépendances : Il identifie les dépendances entre différents CI afin d'illustrer leur nature interconnectée

: Il identifie les dépendances entre différents CI afin d'illustrer leur nature interconnectée Version et historique : Il assure le suivi de toutes les modifications et maintient un historique des configurations

: Il assure le suivi de toutes les modifications et maintient un historique des configurations Intégration aux processus d'entreprise : L'intégration de la CMDB à différents processus d'entreprise assiste les flux de travail et les activités telles que la gestion des changements, la gestion des incidents, la gestion des problèmes, le mappage des services, etc.

ServiceNow ITSM et Jira Service Management sont tous deux dotés d'une CMDB robuste permettant d'établir une source unique de vérité. Il convient toutefois de noter que la CMDB n'est disponible que dans les forfaits Premium et Enterprise du logiciel Jira.

Gestion des actifs

suivez les bonnes pratiques ITAM pour garder l'onglet sur tous vos actifs_ via Documents ITSM ServiceNow ITSM et Jira Service Management offrent une gestion des actifs permettant de suivre, d'optimiser et de maintenir systématiquement les actifs informatiques des entreprises tout au long de leur cycle de vie. Une gestion efficace des actifs aide les organisations à devenir rentables, productives, efficaces en termes de coûts et conformes grâce aux fonctionnalités suivantes :

Découverte des actifs : Identifier et cataloguer tous les actifs informatiques, y compris les dispositifs matériels, les applications logicielles et les configurations

: Identifier et cataloguer tous les actifs informatiques, y compris les dispositifs matériels, les applications logicielles et les configurations Gestion de l'inventaire : Maintenance d'un inventaire centralisé des actifs informatiques à des fins de surveillance. La base de données conserve également des détails tels que la propriété, l'emplacement et la propriété de l'actif

: Maintenance d'un inventaire centralisé des actifs informatiques à des fins de surveillance. La base de données conserve également des détails tels que la propriété, l'emplacement et la propriété de l'actif Gestion des configurations : Gérer les configurations des actifs informatiques pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences et aux normes de l'organisation

: Gérer les configurations des actifs informatiques pour s'assurer qu'elles répondent aux exigences et aux normes de l'organisation Gestion des licences de logiciels : Gestion des licences logicielles : surveiller et gérer les licences logicielles pour garantir la conformité, optimiser l'utilisation et atténuer les risques

: Gestion des licences logicielles : surveiller et gérer les licences logicielles pour garantir la conformité, optimiser l'utilisation et atténuer les risques Gestion du cycle de vie : Suivre le bien tout au long de son cycle de vie, de l'acquisition à la mise au rebut ou à la retraite. Ces informations peuvent également s'avérer précieuses pour optimiser l'utilisation du bien et effectuer une maintenance régulière

Une fois encore, la gestion des actifs n'est disponible que dans les forfaits Premium et Enterprise du logiciel Jira.

Gestion des connaissances

la gestion des connaissances consiste à découvrir la valeur pour l'utiliser et la réutiliser la gestion des connaissances, c'est la découverte de la valeur à utiliser et à réutiliser

la gestion des connaissances, c'est la découverte de la valeur à utiliser et à réutiliser https://invgate.com/guides/knowledge-management/ la gestion des connaissances est la découverte de la valeur d'utilisation et de réutilisationvia undefined

Jira Service Management et ServiceNow ITSM s'appuient sur des capacités de gestion des connaissances pour responsabiliser les utilisateurs et les équipes de service. Il s'agit de créer, d'organiser et de partager systématiquement des informations et des connaissances à l'aide d'un référentiel centralisé pour la documentation, les solutions, les articles, etc.

Les fonctionnalités clés sont :

Création d'une base de connaissances : Auteur, création et compilation d'articles de connaissances à l'aide d'un éditeur intégré pour documenter les bonnes pratiques, les solutions aux problèmes et les étapes de dépannage avec l'aide de toutes les parties prenantes

: Auteur, création et compilation d'articles de connaissances à l'aide d'un éditeur intégré pour documenter les bonnes pratiques, les solutions aux problèmes et les étapes de dépannage avec l'aide de toutes les parties prenantes Organisation du contenu : Organiser tous les articles de connaissance en catégories et sujets logiques pour faciliter la navigation, la recherche et l'extraction

: Organiser tous les articles de connaissance en catégories et sujets logiques pour faciliter la navigation, la recherche et l'extraction Contrôle de version : Déployer le contrôle de version pour suivre les modifications apportées aux articles de connaissance et garantir que les informations sont exactes, pertinentes et à jour

: Déployer le contrôle de version pour suivre les modifications apportées aux articles de connaissance et garantir que les informations sont exactes, pertinentes et à jour Collaboration et contribution : Impliquer différentes équipes pour qu'elles travaillent ensemble à la création ou à l'amélioration des articles de connaissance afin de favoriser un environnement d'amélioration continue

: Impliquer différentes équipes pour qu'elles travaillent ensemble à la création ou à l'amélioration des articles de connaissance afin de favoriser un environnement d'amélioration continue Self-servicing : intégrer la base de connaissances au self-service : Intégrer la base de connaissances aux portails de self-service pour permettre aux utilisateurs et aux clients de trouver des emplacements de manière autonome et réduire le volume des demandes d'assistance

Les deux plateformes s'appuient sur des technologies comme l'IA et le ML pour rendre les connaissances accessibles, disponibles et compréhensibles.

ServiceNow ITSM vs Jira Service Management : Différences notables

Les similitudes mises à part, examinons en quoi ServiceNow ITSM et Jira Service Management se distinguent.

Gestion du changement (Gagnant : ServiceNow ITSM)

Nous avons déjà parlé des capacités de gestion des changements de Jira Service Management et de ServiceNow ITSM.

Jira Service Management offre les fonctionnalités habituelles : demandes de changement, évaluation des risques, approbations, automatisation, suivi des déploiements, forfaits de changement et calendrier des changements. Cependant, ServiceNow ITSM adopte une approche plus détaillée pour faire des changements une réalité. Voici un aperçu de ce à quoi vous pouvez vous attendre :

Score de réussite du changement : Un score numérique sur la base duquel les changements à faible risque peuvent être automatisés pour une gestion des changements efficace et en temps voulu

: Un score numérique sur la base duquel les changements à faible risque peuvent être automatisés pour une gestion des changements efficace et en temps voulu Tableau consultatif sur le changement : Paramétrage d'un groupe de travail CAB (Change Advisory Tableau) pour se réunir et délibérer sur les paramètres à haut risque

: Paramétrage d'un groupe de travail CAB (Change Advisory Tableau) pour se réunir et délibérer sur les paramètres à haut risque Intelligence du risque : Algorithmes basés sur la ML pour faire des prédictions de risque basées sur des données tout en gérant les changements

: Algorithmes basés sur la ML pour faire des prédictions de risque basées sur des données tout en gérant les changements Gestion simultanée des changements : Orchestrer ou afficher les changements à l'aide d'un échéancier interactif pour programmer les coupures, les calendriers de maintenance et les changements planifiés

De telles fonctionnalités confèrent à ServiceNow ITSM une étape d'avance sur la gestion des services de Jira.

Mise en œuvre de l'intelligence artificielle (Gagnant : ServiceNow ITSM)

Jira Service Management et ServiceNow ITSM tirent tous deux parti de l'intelligence artificielle Outils d'IA dans une certaine capacité. Le premier utilise Atlassian Intelligence, disponible sur la place de marché Atlassian, pour intégrer des technologies propriétaires et OpenAI. Le second utilise Now Assist, un outil d'IA générative, pour aider à la gestion des services informatiques, à la gestion du service client, à la prestation de services RH, et plus encore.

Naturellement, la portée et l'applicabilité de Now Assist sont plus larges que celles d'Atlassian Intelligence. En tant que solution d'IA générative, Now Assist peut aider à résumer des cas, à créer du contenu et à développer du code. En tant que tel, ils autonomisent simultanément les agents, les employés, les clients et les équipes de dev.

En revanche, l'agent virtuel alimenté par l'IA sur Jira Service Management répond principalement aux questions des clients et résout les problèmes. Cela confère à ServiceNow un avantage sur Jira Service Management.

Enterprise Service Management (Gagnant : Jira Service Management)

Individuellement, Jira Service Management et ServiceNow ITSM sont des solutions de gestion des services d'entreprise puissantes et tout aussi performantes l'une que l'autre. Elles peuvent être utiles pour la gestion des opérations multimodales au sein des équipes Business - RH, finance, juridique, marketing, service client, etc.

Pour maintenir cette polyvalence, elles proposent des modules prêts à l'emploi pour les différents domaines de service afin que les clients puissent étendre leurs capacités. La plateforme unifiée confère une cohérence à la gestion des opérations de l'entreprise, quelle que soit l'équipe ou le département.

Cependant, Jira Service Management remporte la palme pour les organisations qui suivent les méthodologies Agile ou les pratiques DevOps. Cela permet également à Jira Service Management de s'intégrer de manière transparente à l'écosystème Jira plus large afin de couvrir davantage de produits et de services de la place de marché Atlassian pour une gestion de projet plus fluide.

Facilité d'utilisation (Gagnant : Jira Service Management)

Pour comparer la facilité d'utilisation de Jira Service Management et de ServiceNow ITSM, nous nous sommes tournés vers divers sites d'évaluation tiers pour recueillir des expériences de première main. À titre de référence, nous avons utilisé Gartner, G2 et Capterra pour une évaluation complète et bien informée. Nous avons sélectionné le filtre " facilité d'utilisation " ou " interface utilisateur ", lorsqu'il était disponible, pour avoir une idée de la courbe d'apprentissage.

Les évaluateurs de Gartner ont salué ServiceNow ITSM pour sa facilité d'utilisation, tandis que Jira Service Management a reçu des avis relativement mitigés, bien que penchant vers l'extrémité positive du spectre.

Sur G2, les utilisateurs de ServiceNow ITSM ont été largement satisfaits de l'interface utilisateur, mais certains ont exprimé des problèmes, la qualifiant de complexe et de difficile à naviguer. En ce qui concerne l'interface utilisateur du logiciel Jira, les réactions sur G2 ont été résolument positives.

Enfin, ServiceNow ITSM attire beaucoup de critiques sur Capterra, principalement en raison de la courbe d'apprentissage et du manque d'intuitivité de l'interface utilisateur. En revanche, Jira Service Management remporte la faveur des clients sur Capterra.

L'outil ITSM de Jira semble être plus convivial et plus facile à utiliser que son homologue de la ServiceNow .

Tarification (Gagnant : Jira Service Management)

Jira Service Management est un vainqueur incontestable, compte tenu de la manière dont la solution ITSM a affiché ouvertement et de manière transparente ses prix et ses forfaits. Même si ServiceNow ITSM promet d'adapter son devis en fonction de la taille de l'organisation, de ses besoins, etc., il n'en reste pas moins que la plateforme ne divulgue aucun détail sur la tarification et les forfaits.

C'est donc Jira qui l'emporte dans cet espace ITSM.

Intégrations et personnalisations (vainqueur : ex aequo)

Jira Service Management s'intègre parfaitement à l'écosystème Atlassian et à d'autres plateformes et applications tierces.

Vous pouvez vous rendre sur la place de marché Atlassian et sélectionner l'outil tiers de votre choix. Il offre également des capacités de personnalisation pour créer des flux de travail client, des écrans, des formulaires d'admission etc. En tant que plateforme conviviale pour les développeurs, Jira rend sa documentation et son API facilement disponibles pour la personnalisation et l'intégration.

ServiceNow ITSM est tout aussi riche en intégrations grâce à ses connecteurs intégrés aux systèmes d'entreprise et à sa compatibilité avec les plateformes tierces. Le ServiceNow Store est une place de marché pour les applications et les intégrations.

Le principal atout de ServiceNow ITSM réside dans sa capacité à offrir une personnalisation à code réduit. En rendant l'environnement de développement plus visuel et interactif, ServiceNow ITSM démocratise le processus de développement.

Des performances aussi comparables rendent difficile le choix d'un vainqueur.

Assistance de la communauté et écosystème (Gagnant : ex aequo)

Jira et ServiceNow hébergent tous deux une communauté florissante d'utilisateurs et d'experts.

La communauté ServiceNow compte plus de 560 000 membres et près de 2,5 millions de messages. La communauté est divisée en hubs de produits, groupes industriels et discussions d'utilisateurs pour une navigation rapide.

Jira dispose d'une communauté Atlassian qui couvre l'ensemble de la suite de produits Atlassian, y compris Jira Service Management. Vous pouvez poser des questions, participer à des discussions et apprendre grâce à des articles et des vidéos.

Étant donné que les deux communautés s'engagent activement auprès des utilisateurs, il n'y a pas de vainqueur incontestable entre ServiceNow ITSM et Jira Service Management.

Jira vs. ServiceNow sur Reddit

Enfin, nous nous sommes rendus sur Reddit pour comprendre ce que les utilisateurs finaux pensent de Jira et de ServiceNow.

Voici une version paraphrasée de ce que nous avons trouvé à propos de Jira sur le site d'ITIL :

"La version améliorée de Jira Service Desk, devenue Jira Service Management, a remédié à la limite précédente en offrant une conformité ITIL intégrée et des processus rationalisés. Bien qu'il soit gratuit pour les petites équipes et qu'il assiste des ajustements faciles, il a des rapports limités prêts à l'emploi avec des complexités dans la mise en place de paramètres plus avancés. Bien que l'on puisse s'y attaquer avec une expertise spécialisée"

Quelqu'un qui utilise Jira depuis cinq ans avait ceci à dire à propos de l'outil sur le site de l'entreprise Responsables informatiques :

"Ayant utilisé Jira Service Management pour l'informatique et le service client, la plateforme est extrêmement polyvalente, notamment en ce qui concerne l'automatisation. Malgré quelques limites sur les fonctions basées sur le temps par rapport à d'autres plus chères alternatives, Jira gère efficacement plusieurs fonctions au sein d'un même projet à l'aide de flux de travail personnalisés et de types de problèmes. Le seul inconvénient majeur est que chaque projet n'est associé qu'à une seule adresse e-mail, mais il existe une solution de contournement. Je le recommanderais plutôt que des logiciels comme ServiceNow et Zendesk

Lorsqu'un utilisateur a posté un une requête sur le sous-système de l'administrateur système sur les raisons pour lesquelles les gens utilisent ServiceNow ITSM, le commentaire le plus important était le suivant :

"Parce que je dois le faire, et non je ne le fais pas!"

il faut énormément de temps, d'argent et d'expertise, et encore une fois pour en assurer la maintenance, pour le paramétrer de manière à ce qu'il soit utile. Malheureusement, cela n'arrive que trop rarement ! Les seules personnes que je rencontre qui pensent que c'est bien sont celles qui ont décidé de l'acheter !

Si vous cherchez à comparer les deux, vous constaterez que Jira Service Manager reçoit un accueil favorable principalement en raison de son rapport coût-efficacité.

Les utilisateurs apprécient également l'agilité que Jira Service Manager apporte aux entreprises. Le coût est un obstacle majeur à l'adoption de ServiceNow ITSM, et il pourrait ne convenir qu'aux grandes entreprises disposant du budget et de la bande passante nécessaires pour engager des ressources dédiées à la gestion de ServiceNow.

Rencontre avec ClickUp - La meilleure alternative à ServiceNow et Jira

Maintenant que nous avons examiné de près la solution ITSM, il est temps d'explorer les solutions de gestion de l'information et de la technologie alternatives à la gestion des services de Jira et ServiceNow ITSM.

Nous vous présentons ClickUp, un puissant outil de gestion de projet et de productivité doté de fonctionnalités de gestion des services informatiques. Voici un aperçu de ses nombreuses fonctionnalités qui étendent ces capacités :

Tableaux de bord riches et interactifs

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png Le tableau de bord ClickUp 3.0 simplifié /$$img/

les tableaux de bord riches et attrayants de ClickUp permettent d'obtenir des informations significatives

ClickUp propose des tableaux de bord riches et interactifs qui permettent aux équipes de service et de développement d'afficher une vue d'ensemble du projet et de ses indicateurs clés. Avec plus de 50 widgets pour personnaliser le tableau de bord, ClickUp offre une vue d'ensemble du projet et de ses indicateurs clés Tableau de bord ClickUp le tableau de bord ClickUp est une plateforme unique permettant d'obtenir des informations significatives. Ayez votre tableau de bord à votre façon !

Affichages multiples des projets

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Project-Milestones-in-ClickUp-Gantt-View.gif Jalons du projet dans la vue Gantt de ClickUp /$$img/

visualisez votre projet comme vous le souhaitez avec ClickUp_

ClickUp vous permet d'afficher votre projet de différentes manières. De Diagramme de Gantt à l'Échéancier, en passant par les vues Tableau et les calendriers, ces différents affichages du projet s'adaptent aux diverses exigences de l'équipe informatique et des autres parties prenantes. Cette hétérogénéité confère une polyvalence à l'ITSM.

Formulaires d'entrée en action

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Conditional-Logic-in-ClickUp-Forms-Product-Feedback-Example.gif Logique conditionnelle dans les formulaires ClickUp Exemple de retour d'information sur un produit /$$img/

formulaires d'admission interactifs sur ClickUp à personnaliser_

La gestion des demandes faisant partie intégrante des processus d'entreprise ITSM, ClickUp la simplifie en utilisant des formulaires d'admission exploitables. Avec les Affichage du formulaire ClickUp avec ClickUp, vous pouvez préparer des formulaires personnalisables pour capturer des informations spécifiques liées à vos flux de travail ITSM. En apportant structure, contexte et cohérence aux demandes entrantes, ClickUp facilite la gestion des demandes, le suivi des problèmes et la gestion des incidents.

Flux de travail Automatisation

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/03/automations-1400x971.png Exemple d'automatisation personnalisée de ClickUp /$$$img/

mise en place d'une automatisation basée sur des règles sur ClickUp_ Automatisation de ClickUp responsabilise les équipes ITSM en prenant en charge les tâches répétitives et routinières. Cette automatisation réduit la dépendance vis-à-vis des agents humains, diminue les efforts manuels et augmente la productivité et l'efficacité. Vous pouvez adapter les l'automatisation du flux de travail en définissant des actions de déclenchement, des conditions basées sur des règles et d'autres variables pour garantir que les processus de routine, les approbations et les notifications s'exécutent sans problème.

ClickUp IA

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-AI-Product-Requirements-Document-Example.gif Exemple de document sur les exigences du produit ClickUp AI /$$img/

Générer des exigences de produits informatiques en quelques secondes à l'aide de ClickUp AI ClickUp AI utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour rendre l'analyse des données, l'identification des tendances, l'analyse prédictive, etc. plus intelligente et axée sur les données. En plus de traiter les problèmes potentiels, d'optimiser le traitement des ressources et d'améliorer la performance des services, ClickUp AI dispose de capacités d'IA générative qui étendent son champ d'application au-delà de l'ITSM.

Bibliothèque de modèles

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/ITSM-Template.png Modèles ITSM pour les équipes pour démarrer https://app.clickup.com/signup?template=t-48349789&\_gl=1\*3agd9k\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Télécharger ce modèle /$$$cta/

ClickUp héberge une riche bibliothèque de modèles qui contient des modèles préconstruits et configurables pour les flux de travail et les processus ITSM courants. Ces modèles Modèles ITSM de ClickUp constituent un excellent point de départ pour les entreprises, car elles ne doivent plus mettre en place des flux de travail, des tâches ou des projets à partir de zéro. Il suffit de faire les paramètres nécessaires et de laisser ClickUp s'occuper du reste.

Voir aussi: Modèles de profils personnalisés Avec des fonctionnalités aussi riches et pleines de valeur, ClickUp est à mille lieues de Jira et ServiceNow. La plateforme a toutes les bonnes notes - elle est plus riche en fonctionnalités que Jira et peut donner de l'autonomie aux équipes ITSM.

D'autre part, elle offre une tarification plus transparente (et plus abordable) que ServiceNow, ce qui la rend accessible aux petites et moyennes entreprises. En bref commencez avec ClickUp pour booster vos équipes ITSM !