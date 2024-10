Comment mener une campagne de recrutement : Stratégies et outils

Pour attirer les meilleurs talents, il ne suffit pas de publier une offre d'emploi !

Vous avez besoin d'une campagne de recrutement capable de convaincre les meilleurs candidats de postuler à vos emplois.

**Qu'est-ce qu'une campagne de recrutement ?

Une campagne de recrutement est un effort stratégique et ciblé visant à attirer, engager et embaucher des candidats qualifiés pour des positions ouvertes au sein d'une organisation.

Une campagne de recrutement bien menée accélère le recrutement et permet de pourvoir rapidement les positions à un faible coût d'embauche. Plus important encore, grâce à ses messages et à ses processus de sensibilisation, elle met en valeur la culture, les valeurs et les avantages de l'entreprise, renforçant ainsi sa réputation d'employeur de choix.

Lisez la suite pour découvrir comment mener une campagne de recrutement réussie qui aboutit à d'excellents résultats.

Le cadre des campagnes de recrutement

Le recrutement est un acte de marketing. > > Si vous êtes recruteur de nos jours et que vous ne vous considérez pas comme un spécialiste du marketing, vous n'exercez pas la bonne profession.

Matthew Jeffrey, responsable mondial de l'approvisionnement et de l'image de marque de l'emploi chez SAP

Mener une campagne de recrutement réussie peut être une science exacte si vous comprenez que l'essence d'une bonne campagne réside dans la création de la notoriété de la marque

La culture de votre entreprise doit être le principal attrait de votre campagne. Patagonia excelle dans ce domaine lorsqu'il s'agit de se présenter à des employés potentiels . Chaque année, elle envoie 150 employés faire du bénévolat pour des organisations à but non lucratif axées sur l'environnement. Les initiatives de ce type attirent le type de personnes que l'entreprise souhaite embaucher : des personnes qui accordent une grande valeur au développement durable et qui aiment explorer les grands espaces - des personnes dont les valeurs sont en phase avec la marque et ses clients.

Attirer des candidats qui s'alignent sur la culture et les valeurs de votre organisation est un élément essentiel d'une stratégie de campagne de recrutement réussie. Voici comment y parvenir :

Objectifs et buts : Définissez ce que la campagne vise à atteindre (par exemple, le nombre d'embauches, la notoriété de la marque).

: Définissez ce que la campagne vise à atteindre (par exemple, le nombre d'embauches, la notoriété de la marque). Définissez votre cible : Identifiez clairement les données démographiques et les caractéristiques spécifiques des candidats que vous souhaitez attirer

: Identifiez clairement les données démographiques et les caractéristiques spécifiques des candidats que vous souhaitez attirer Commercialisez la marque de votre employeur : Faites la promotion de la culture, des valeurs et des avantages de votre entreprise pour montrer pourquoi c'est un endroit où il fait bon travailler

: Faites la promotion de la culture, des valeurs et des avantages de votre entreprise pour montrer pourquoi c'est un endroit où il fait bon travailler Faites de la publicité aux bons endroits : Choisissez les plateformes et les canaux les plus efficaces pour atteindre vos candidats idéaux, en assurant une visibilité et un engagement maximum

: Choisissez les plateformes et les canaux les plus efficaces pour atteindre vos candidats idéaux, en assurant une visibilité et un engagement maximum Échéancier et indicateurs : Établissez un paramètre pour les activités de la campagne et déterminez comment la réussite sera mesurée (paramètres, engagement, etc.)

En alignant systématiquement toutes les activités de recrutement, vous pouvez optimiser l'efficacité de votre marketing de recrutement.

Les étapes d'une campagne de recrutement efficace

Après avoir défini le paramètre, il est temps de passer aux détails du lancement d'une campagne de recrutement spectaculaire.

Étape 1 : Définir des objectifs clairs

Commencez par déterminer les rôles que vous devez pourvoir et pourquoi.

vous êtes à la recherche de nouveaux talents ou vous essayez de combler une lacune spécifique en matière de compétences ?

Fixez des objectifs clairs, tels que le nombre de nouveaux employés dont vous avez besoin, l'échéancier, etc.

Étape 2 : Définir votre cible

Commencez par identifier votre cible en créant une description détaillée du poste (JD) qui précise les responsabilités clés, les compétences nécessaires et le niveau d'expérience.

Ensuite, créez des profils de candidats détaillés.

Enfin, passez en revue les membres actuels de l'équipe afin d'identifier les traits et les modèles qui correspondent au rôle pour lequel vous recrutez.

Étape 3 : Trouvez la communauté de talents idéale

Commencez par analyser les tendances du secteur pour savoir d'où viennent les meilleurs talents et quelles sont les compétences les plus demandées.

Utilisez des plateformes en ligne comme LinkedIn et des forums sectoriels pour trouver des candidats potentiels.

Parcourez les tableaux d'affichage des offres d'emploi et tirez parti de l'expérience de l'entreprise Outils d'IA pour le recrutement pour analyser les données et découvrir les nouveaux viviers de talents.

Étape 4 : Définir la proposition de valeur de l'employé

Une proposition de valeur pour l'employé (PVE) est essentiellement la promesse unique de votre entreprise aux candidats. Elle répond à la question de tout employé potentiel : "Pourquoi quelqu'un devrait-il rejoindre votre entreprise ?"

Une PVE réussie comprend des salaires compétitifs, des possibilités d'évolution de carrière, des modalités de travail flexibles et une culture de travail accueillante. Lorsque vous vous adressez à des candidats potentiels, veillez à mettre en avant ces avantages.

Étape 5 : Choisir les bons mots clés

Les mots-clés permettent à vos offres d'emploi d'être remarquées par les bonnes personnes sur un marché saturé. Vos mots clés principaux désignent les responsabilités, les compétences et les qualifications pour le rôle que vous recrutez.

Des outils tels que Google Keyword Planner, SEMrush ou Ahrefs peuvent vous aider à découvrir les termes de recherche populaires et efficaces dans votre secteur.

Une fois que vous avez votre liste, incorporez ces mots-clés dans les descriptions de poste, les titres et les publications sur les médias sociaux pour stimuler votre visibilité.

💡Pro Tip: Si l'optimisation des mots-clés est essentielle, la rédaction d'un contenu engageant et informatif qui parle à votre cible est tout aussi importante. Un équilibre entre les deux est la clé d'une campagne de recrutement réussie.

6e étape : Affiner votre message

Votre message de recrutement est la première impression des candidats potentiels sur votre entreprise et le rôle du poste.

Adressez-vous directement à votre public. Différenciez-vous de vos concurrents et faites savoir aux candidats les avantages qu'ils auront à vous rejoindre.

Étape 7 : Sélectionnez votre média/plateforme

Maintenant que vous êtes prêt à entrer en connexion avec les bonnes personnes, choisissez les bons endroits pour les atteindre.

Par exemple, Volkswagen a intentionnellement distribué des pièces automobiles défectueuses portant un message secret sur le châssis, à des centres d'entretien dans toute l'Allemagne. Le message invitait les candidats à envoyer leur CV - et 53 705 d'entre eux l'ont fait.

Avec un peu d'ingéniosité, vous pouvez également sélectionner la bonne plateforme pour votre campagne de recrutement, élargissant ainsi votre portée.

Étape 8 : Mettre en place des campagnes publicitaires

Une fois que vous avez sélectionné les bons canaux, créez une publicité convaincante . Utilisez un titre accrocheur et un appel à l'action fort

Ensuite, exécutez des tests A/B pour voir quelles variations d'annonces et quels canaux sont les plus performants. Cela vous aidera à affiner votre approche sur la base de données réelles.

N'oubliez pas de paramétrer des campagnes de goutte-à-goutte pour entretenir vos prospects. De cette façon, vous pouvez engager le dialogue avec les candidats potentiels au fil du temps et maintenir leur intérêt pour vos opportunités.

Fermé, surveillez de près les performances de vos annonces. Suivez les indicateurs tels que les clics, les conversions et le coût par clic pour déterminer ce qui fonctionne et faire les ajustements nécessaires.

Neuvième étape : Suivre vos résultats et optimiser

Une fois votre campagne de recrutement lancée, surveillez régulièrement ses performances. Définissez des paramètres clairs, tels que les taux de clics (CTR), les taux de conversion, le coût par clic (CPC), le coût par embauche et le délai de recrutement.

Utilisez des outils tels que Google Analytics, LinkedIn Analytics ou des plateformes spécifiques au recrutement pour suivre les performances de votre campagne. Si une annonce ou un poste en particulier ne donne pas de bons résultats, n'hésitez pas à procéder à des ajustements. En restant flexible et réactif, vous pouvez vous assurer que votre campagne reste efficace.

Une fois que vous avez identifié votre talent cible et vos compétences clés, il est temps de tirer parti des outils en ligne pour lancer une campagne de recrutement percutante.

IA peut faire passer votre stratégie d'embauche au niveau supérieur .

Utiliser les annonces Google pour le recrutement

De nombreux candidats commencent leur recherche d'emploi par une recherche générale sur Google, et le fait d'investir dans une annonce Google vous permet d'avoir la primeur de ces candidats.

Google Ads positionne votre annonce d'emploi en haut des pages de résultats des moteurs de recherche en rapport avec les recherches d'emploi pertinentes.

Par exemple, si vous recherchez un graphiste, le terme de recherche "emplois de graphistes" renverra votre campagne en haut de la page.

Lancer une campagne à l'aide de Google Ads

Une campagne de recrutement qui s'appuie sur les Google Ads doit être centrée sur l'objectif final. Suivez les étapes suivantes :

Créer des annonces d'emploi ciblées: Sélectionner les bons mots-clés que les candidats potentiels sont susceptibles d'utiliser

Sélectionner les bons mots-clés que les candidats potentiels sont susceptibles d'utiliser Créez des annonces visuellement attrayantes: Utilisez des graphiques, des polices de caractères et des couleurs qui attirent l'attention. Mettez en avant des avantages clés tels que les possibilités d'évolution de carrière ou des conditions de travail flexibles

Utilisez des graphiques, des polices de caractères et des couleurs qui attirent l'attention. Mettez en avant des avantages clés tels que les possibilités d'évolution de carrière ou des conditions de travail flexibles Incluez un appel à l'action (CTA) clair: Un bon CTA encourage les candidats à passer à l'action, comme "Postulez maintenant !" ou "Rejoignez notre équipe dès aujourd'hui" Cela contribuera à augmenter le nombre de clics

Paramétrage du budget

Commencez par paramétrer une partie de votre budget global spécifiquement pour votre campagne Google Ads. Déterminez votre budget pour différents aspects, comme les mots-clés prioritaires ou les emplacements d'annonces concurrentiels.

Surveillez ensuite régulièrement vos dépenses, vérifiez les indicateurs de performance de vos annonces et ajustez vos dépenses si nécessaire.

Rédiger des annonces de recrutement efficaces

La rédaction d'une annonce d'emploi convaincante est la clé pour attirer les candidats et encourager les clics. Soyez percutant, mettez en avant les avantages clés et incluez un CTA fort.

Mesurer et optimiser les résultats de la campagne

Utilisez Google Analytics pour suivre les performances de votre campagne de recrutement. Les indicateurs clés à surveiller sont le CTR et les taux de discussion.

Le suivi de ces indicateurs vous aidera à comprendre les performances de vos annonces et vous guidera pour effectuer des ajustements basés sur les données afin d'optimiser votre campagne.

Conseil professionnel: Analysez régulièrement votre campagne pour repérer les mots-clés ou les annonces moins performants. Si vous remarquez des mots-clés spécifiques qui ne sont pas performants, affinez-les et ajustez votre texte d'annonce si nécessaire. Cette optimisation continue permettra d'améliorer l'efficacité de votre campagne et d'obtenir de meilleurs résultats.

Tirer parti des médias sociaux pour le recrutement

Les médias sociaux sont l'endroit où beaucoup de vos candidats idéaux passent leur temps, alors utilisez la publicité sur les médias sociaux pour les atteindre. LinkedIn et Facebook vous permettent de diffuser des annonces ciblées pour les personnes correspondant à votre profil de candidat idéal.

Partagez du contenu en coulisses, des témoignages d'employés et d'autres posts engageants qui reflètent ce qui fait de votre entreprise un endroit où il fait bon travailler.

Répondez activement aux commentaires, aux messages et aux demandes de renseignements. S'engager auprès de votre public permet d'établir des relations et de montrer que votre entreprise accorde de l'importance aux candidats à la recherche d'un emploi.

Mettre en œuvre des stratégies de marketing de contenu et de référencement

Publier du contenu aléatoire ne suffira pas sur le marché de l'emploi compétitif d'aujourd'hui. Vous pouvez stimuler vos efforts de recrutement en tirant parti du marketing de contenu pour présenter votre culture d'entreprise, vos réussites et les expériences de vos employés, afin d'attirer les candidats qui s'alignent sur vos valeurs et votre vision.

Optimisez vos offres d'emploi en y insérant des mots clés pertinents. Cela aide les moteurs de recherche à comprendre de quoi parle votre contenu et améliore la visibilité.

Comprendre le rôle des pages de résultats des moteurs de recherche (SERP)

Comme mentionné précédemment, de nombreux jeunes chercheurs d'emploi commencent leurs recherches en tapant simplement quelques mots ("emplois de développeurs de logiciels") dans un moteur de recherche.

Si vous recherchez des développeurs de logiciels, le nom de votre entreprise doit apparaître en haut de la page de résultats du moteur de recherche, et de préférence en premier.

En règle générale, les utilisateurs ne collent même pas aux premiers résultats d'une page d'accueil plus de 70 % des clics ont lieu sur la première page de résultats d'une recherche Google . À défaut de faire apparaître votre campagne sur cette page, elle flotte dans l'obscurité et la plupart des candidats ne la verront pas.

Il devrait maintenant être clair qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en ligne de compte dans la création d'un site web pour une campagne la gestion d'une campagne de recrutement . Il s'agit d'un processus complexe qui exige une planification méticuleuse, une organisation, une délégation des tâches et un suivi permanent. Des étapes ratées - ou manquées - peuvent se traduire par une perte de temps et d'argent. Mais vous n'avez pas à le faire seul.

Avec un allié comme ClickUp vous pouvez naviguer dans le processus en douceur et rester sur la bonne voie.

Avec ClickUp, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin en un seul endroit. Du suivi des candidats et des délais à la collaboration avec votre équipe, ClickUp vous aidera à rationaliser l'ensemble du processus, rendant les campagnes de recrutement plus organisées et plus efficaces.

Une campagne de recrutement est essentiellement un effort de marketing multicanal et vous pouvez la gérer comme tel dans ClickUp. ClickUp pour la gestion de projet marketing vous permet de forfaiter et d'exécuter facilement votre stratégie de campagne de recrutement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-647.png Gestion de projet ClickUp Marketing pour une campagne de recrutement /$$img/

Brainstorming, forfait et exécution des programmes de marketing de votre équipe avec ClickUp Marketing Project Management

Voici ce que vous pouvez faire avec la plateforme ClickUp Marketing :

CréerTâches ClickUp et Listes de tâches pour la recherche de plateformes de médias sociaux, l'identification de la bonne communauté de talents et la création du contenu de la campagne. Le suivi en temps réel est ainsi facilité

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-648.png Campagne de recrutement ClickUp Tasks /$$img/

Créez des tâches détaillées dans le cadre de votre campagne à l'aide de ClickUp Tasks

Connectez Tâches àObjectifs ClickUp et suivez leur progression

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-649.png Objectifs ClickUp pour l'élaboration d'une campagne de recrutement /$$img/

Suivez la progression des tâches et des objectifs interconnectés à l'aide de ClickUp Objectifs

UtiliserClickUp Brain pour accélérer et améliorer votre campagne de marketing. En tant qu'assistant IA, ClickUp Brain peut vous donner des réponses instantanées à toutes vos questions liées à la campagne en accédant à des informations provenant de l'ensemble de votre organisation. Il peut créer des textes pour des posts sur les médias sociaux ou des descriptions de postes, générer des modèles personnalisés selon vos spécifications et automatiser les tâches répétitives

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-650.png Campagne de recrutement ClickUp Brain /$$img/

Connectez toutes les connaissances de votre entreprise et accédez-y rapidement grâce à ClickUp Brain La plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp peut vous aider à chaque étape du processus de recrutement. Vous pouvez rationaliser vos processus d'embauche, d'intégration et de développement des employés grâce à cette plateforme complète de gestion des ressources humaines.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-651.png Campagne de recrutement de la plateforme de gestion des ressources humaines ClickUp /$$img/

Affichez les détails de toutes les tâches en cours (comme leur assigné, l'étape qu'elles ont atteint, et la priorité) avec la plateforme de gestion des ressources humaines de ClickUp

Vous pouvez également offrir une expérience exceptionnelle aux candidats talentueux grâce à un système qui rationalise l'organisation des candidats, les candidatures et la prise de contact. Gagnez du temps en utilisant des modèles, des statuts personnalisés et l'automatisation pour faire progresser les candidats de manière transparente dans votre pipeline.

Ces fonctionnalités ClickUp ne sont qu'un échantillon de ce qui est disponible :

Affichages ClickUp : Adaptez vos tableaux de bord pour vous concentrer sur des étapes spécifiques de votre campagne de recrutement (par exemple, "commencé les promotions Google ads"). Utilisez l'optionAffichage du Calendrier pour planifier les différentes activités de la campagne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-652.png Affichage du Calendrier ClickUp pour les campagnes de recrutement /$$img/

Utilisez l'affichage Calendrier pour programmer des activités telles que la mise en place de campagnes d'annonces

Rappels ClickUp : Paramétrez des rappels pour les tâches importantes et cochez-les, reportez-les, reportez-les ou déléguez-les en fonction de vos paramètres

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Reminders-Dashboard-Image.png Campagne de recrutement de ClickUp Reminders /$$img/

Gérez les rappels ClickUp depuis votre navigateur, votre bureau ou vos appareils mobiles

Documents ClickUp : Créez des documents détaillant les descriptions de postes, les personas de candidats, le contenu des médias sociaux et le texte de contenus tels que des vidéos de recrutement, des histoires ou des photographies qui mettent en valeur la culture de votre entreprise. Ces Docs permettent une modification en cours et des commentaires en temps réel, ce qui permet aux équipes marketing et RH de collaborer facilement

Tableaux de bord ClickUp : Utilisez les données de performance des tableaux de bord personnalisables pour identifier les données d'engagement des candidats, en les utilisant pour ajuster votre stratégie de campagne au fil du temps

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-653-1400x935.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Analysez la progression de votre campagne à l'aide des tableaux de bord ClickUp

ClickUp rationalise la collaboration interfonctionnelle entre les équipes marketing et RH lors de campagnes de recrutement à grande échelle. Des fonctionnalités telles que les rappels automatisés des échéances, l'assistance en ligne en temps réel et les canaux dédiés aident à maintenir l'alignement de tous et à permettre des discussions rapides.

Bonus: Prêt à élever votre niveau de marketing ? Découvrez les 10 meilleurs logiciels de gestion de campagne pour rationaliser vos stratégies.

ClickUp propose une variété de modèles de campagne et de promotion prêts à l'emploi qui donnent une longueur d'avance aux recruteurs.

Les modèles de campagne et de promotion de ClickUp sont prêts à l'emploi Modèle de recrutement et d'embauche est conçu pour simplifier le processus d'embauche, de la publication de l'offre d'emploi à l'intégration dans l'entreprise.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-654.png Rationalisez l'ensemble de votre processus de recrutement en utilisant le modèle de recrutement et d'embauche de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-90061003552&department=hr-recruiting Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici comment en tirer le meilleur parti :

Créez un pipeline de recrutement: Mettez en place des étapes pour votre processus de recrutement, telles que le Sourcing, le Screening, l'Interview et l'Offre, et faites passer les candidats de manière transparente à travers chaque étape, en fournissant un aperçu rapide de l'état d'avancement de chaque candidat

Mettez en place des étapes pour votre processus de recrutement, telles que le Sourcing, le Screening, l'Interview et l'Offre, et faites passer les candidats de manière transparente à travers chaque étape, en fournissant un aperçu rapide de l'état d'avancement de chaque candidat Attribuez des responsabilités: Attribuez des tâches aux membres de l'équipe pour chaque étape du processus. Utilisez les attributions de tâches et les dates d'échéance du modèle pour vous assurer que chacun est conscient de ses responsabilités et de ses échéances

Attribuez des tâches aux membres de l'équipe pour chaque étape du processus. Utilisez les attributions de tâches et les dates d'échéance du modèle pour vous assurer que chacun est conscient de ses responsabilités et de ses échéances Centraliser les informations sur les candidats: Conservez toutes les informations sur les candidats, les CV et les commentaires sur les entretiens en un seul endroit

Le Modèle de gestion de campagne et de promotion peut également être adapté aux campagnes de recrutement, en particulier lors de la promotion d'offres d'emploi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-655.png Promouvoir les offres d'emploi et contrôler la réussite de la campagne à l'aide du modèle de gestion des campagnes et des promotions de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-140173020&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Avec ce modèle, vous pouvez :

Planifier votre campagne: Décrire les activités promotionnelles que vous utiliserez pour attirer les candidats, telles que les publications sur les médias sociaux, les listes sur les tableaux d'affichage des offres d'emploi et les campagnes par e-mail, et fixer des échéanciers pour chacune d'entre elles

Décrire les activités promotionnelles que vous utiliserez pour attirer les candidats, telles que les publications sur les médias sociaux, les listes sur les tableaux d'affichage des offres d'emploi et les campagnes par e-mail, et fixer des échéanciers pour chacune d'entre elles Gérer la création de contenu: Créez des tâches pour rédiger des descriptions de postes, concevoir des graphiques promotionnels et rédiger des messages sur les médias sociaux. Attribuez ces Teams aux membres de l'équipe et suivez leur progression

Créez des tâches pour rédiger des descriptions de postes, concevoir des graphiques promotionnels et rédiger des messages sur les médias sociaux. Attribuez ces Teams aux membres de l'équipe et suivez leur progression Suivez l'engagement: Utilisez le modèle pour suivre les performances de vos efforts de promotion. Cela vous aide à comprendre quelles plateformes sont les plus efficaces pour atteindre votre public cible spécifique et vous permet d'ajuster progressivement votre stratégie de recrutement

Le Modèle de suivi de campagne et d'analyse est parfait pour suivre les performances de vos campagnes de recrutement. Les rapports visuels et les tableaux de bord facilitent le partage des idées avec votre équipe et la prise de décisions basées sur les données.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-656.png Visualisez des rapports et tirez des enseignements en utilisant le modèle de suivi et d'analyse de campagne ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-102451769&department=marketing Télécharger ce modèle /$$cta/

Voici comment vous pouvez l'utiliser :

Fixer des objectifs clairs : Commencez par définir les objectifs clés de votre campagne de recrutement, tels que le nombre de positions à pourvoir, le profil du candidat idéal et l'échéancier d'embauche cible

Commencez par définir les objectifs clés de votre campagne de recrutement, tels que le nombre de positions à pourvoir, le profil du candidat idéal et l'échéancier d'embauche cible Suivez les indicateurs de la campagne: Utilisez le modèle pour suivre les indicateurs importants tels que les taux de candidature, les sources de candidats et les taux de discussion à chaque étape de l'entonnoir de recrutement. Un pipeline de recrutement solide exige la même rigueur qu'un processus de recrutementCampagne CRM *Analyser et optimiser: Examinez régulièrement les analyses fournies par le modèle pour identifier les tendances et les goulets d'étranglement. Par instance, si vous remarquez un décrochage à l'étape de l'entretien, vous pouvez enquêter sur les problèmes potentiels et y remédier

Mesurer et suivre la réussite des campagnes de recrutement

Les équipes de recrutement doivent continuellement affiner leurs stratégies de marketing et tirer les leçons des expériences passées. Il est important d'analyser chaque campagne à l'aide d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.

Voici quelques indicateurs qualitatifs :

Qualité des nouvelles recrues

Taux de rétention/attrition

Perception de la marque employeur

Commentaires des responsables de l'embauche

Sondages sur l'expérience des candidats

Les indicateurs quantitatifs comprennent :

Délai de recrutement

Coût par embauche

Source d'embauche

Taux de discussion

En analysant les indicateurs de diverses campagnes, vous pouvez comprendre ce qui fonctionne pour votre organisation et ce qui ne fonctionne pas. Utilisez ces informations pour affiner votre prochaine campagne et continuer à peaufiner votre stratégie.

Idées de campagnes de recrutement créatives pour s'inspirer

Les meilleures campagnes sont celles qui attirent l'attention de votre cible dès le départ. Elles sont non conventionnelles, inattendues et amusantes pour tout le monde : candidats, recruteurs et même spectateurs ou clients.

Les campagnes de ce type créent un effet domino : non seulement elles attirent d'emblée des demandeurs d'emploi enthousiastes, mais elles laissent également une impression durable pour les futurs embauchés.

Voici quelques exemples de campagnes de recrutement intrigantes menées par des entreprises :

Campagne "Instructions de carrière" d'IKEA Les "Instructions de carrière" d'IKEA a placé des "instructions de carrière" à l'intérieur de la Box des produits IKEA - un guide rapide pour aider les clients à postuler chez IKEA et à "assembler leur avenir"

Cette approche créative s'inscrit parfaitement dans la culture ludique et innovante d'IKEA et s'appuie sur une source intégrée de talents : les clients qui aiment les projets de bricolage et l'esthétique scandinave.

Les résultats ? IKEA a reçu 4285 candidatures et 280 embauches pour un budget média de 0 $ .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/IKEAs-Career-Instructions-campaign-Image.png Campagne "Instructions de carrière" d'IKEA /$$$img/

Via Les publicités du monde Campagne "Will You Fit into Deloitte ?" de Deloitte Campagne de Deloitte "Will You Fit into Deloitte ?" (Serez-vous à votre place chez Deloitte ?) de Deloitte a utilisé la gamification pour attirer les jeunes diplômés. Elle a créé une vidéo ludique qui présente aux spectateurs la culture et les lignes de services de Deloitte. Les spectateurs pouvaient cliquer sur des points de choix dans la vidéo, jouer à être de nouveaux employés de Deloitte et choisir diverses actions pour progresser dans le jeu.

Campagne "10 minutes, 10 questions" de Toggl

Toggl a créé une campagne de défi de test de compétences et l'a annoncé sur tous les médias sociaux, en offrant un t-shirt gratuit aux candidats ayant obtenu un score élevé. Cette approche simple mais rapide a connu une grande réussite en touchant un large bassin de candidats passifs et en augmentant la notoriété de la marque Toggl.

Campagne "Puzzle on a Billboard" de Google

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-657.png Campagne de Google "Puzzle on a Billboard" (Casse-tête sur panneau d'affichage) /$$$img/

via Animateur Google a placé un panneau d'affichage dans la Silicon Valley posant une question mathématique complexe. La réponse, 7427466391.com, menait à une autre page web avec une nouvelle équation. La résolution de cette équation conduisait à une page sur Google Labs, où les recruteurs attendaient !

Comme Google le dit lui-même, cette campagne innovante, destinée à recruter des ingénieurs, leur a permis de réduire le rapport "signal-bruit" : elle a attiré des candidats prometteurs tout en filtrant ceux qui ne correspondaient pas tout à fait au profil recherché.

Risques et obstacles liés aux campagnes de recrutement

Une fois votre campagne de recrutement lancée, il se peut que vous rencontriez des obstacles susceptibles d'entraver votre progression. Qu'il s'agisse d'une mauvaise communication au sein de l'équipe ou d'un changement inattendu dans l'intérêt des candidats, il est essentiel de reconnaître ces difficultés pour adapter votre stratégie et maintenir votre campagne sur la bonne voie.

Les risques courants auxquels sont confrontées les campagnes de recrutement sont les suivants

Dépassement de budget : Dépenser plus que prévu sans atteindre les résultats souhaités

: Dépenser plus que prévu sans atteindre les résultats souhaités Taux de réponse faibles : Moins de candidatures que prévu

: Moins de candidatures que prévu Non-conformité avec les valeurs de l'entreprise : Messages de campagne qui ne font pas écho aux valeurs de l'entreprise

Reconnaître ces risques dès le départ peut permettre d'éviter les échecs et de garantir un recrutement plus réussi.

Atteignez votre niveau de recrutement avec ClickUp

Une stratégie de recrutement solide est essentielle pour attirer les meilleurs talents et renforcer la réputation de la marque de votre entreprise. Avec les bonnes tactiques en place, vous pouvez créer des campagnes de recrutement engageantes qui ont un véritable impact sur les candidats potentiels.

Les meilleures campagnes impliquent un forfait minutieux, une exécution stratégique et une optimisation continue. ClickUp excelle dans ce domaine en fournissant un service complet de gestion des campagnes de recrutement technologie de recrutement .

En tirant parti des fonctionnalités robustes de ClickUp, vous pouvez facilement comprendre votre cible, rédiger des messages convaincants, gérer vos campagnes et mesurer précisément vos résultats.

Ne nous croyez pas sur parole. Créez votre compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui !