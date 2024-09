Comment mettre en œuvre des stratégies de croissance basées sur les produits pour les SaaS ?

Admettons-le : Non, le produit ne se vend pas tout seul. Même les meilleurs produits au monde sont le fruit d'efforts considérables en matière de marketing, de vente et de distribution.

Mais le hic, c'est que les entreprises qui créent d'excellents produits construisent leur marketing et leurs équipes commerciales autour du produit - une stratégie d'entreprise appelée croissance axée sur le produit. Dans le monde du Software-as-a-Service (SaaS), la croissance basée sur le produit (PLG) est l'une des stratégies les plus populaires, mais aussi les plus difficiles à mettre en œuvre.

Quel est donc le secret d'une telle croissance ? Pour le découvrir, nous devons pénétrer dans les portails sacrés de la PLG SaaS. Allons-y. 🚀

Qu'est-ce que la croissance pilotée par le produit (CPP) ?

La croissance pilotée par le produit est une stratégie marketing SaaS qui s'appuie sur le produit comme fondement des initiatives de mise sur le marché. L'ensemble de l'organisation, y compris les ventes, le marketing, la réussite des clients, la conception et le développement, s'aligne pour créer des produits collants qui stimulent la croissance.

Les caractéristiques essentielles d'une stratégie axée sur le produit sont les suivantes :

Le libre-service : Les utilisateurs découvrent et utilisent le produit de manière indépendante, sans que l'organisation n'ait besoin d'intervenir

: Les utilisateurs découvrent et utilisent le produit de manière indépendante, sans que l'organisation n'ait besoin d'intervenir Dirigé par l'utilisateur : Les produits sont conçus pour offrir une valeur immédiate aux clients, en les rendant accros dès le premier essai

: Les produits sont conçus pour offrir une valeur immédiate aux clients, en les rendant accros dès le premier essai Abonnement gratuit : L'objectif de l'essai gratuit est d'amener les utilisateurs à passer à des versions payantes suite à une bonne expérience utilisateur

: L'objectif de l'essai gratuit est d'amener les utilisateurs à passer à des versions payantes suite à une bonne expérience utilisateur Décisions démocratisées : Les entreprises axées sur le produit s'appuient sur les commentaires des clients existants pour prendre des décisions liées à la conception/au développement

: Les entreprises axées sur le produit s'appuient sur les commentaires des clients existants pour prendre des décisions liées à la conception/au développement La défense des intérêts des clients : PLG s'appuie sur le bouche-à-oreille, la viralité et la découverte en ligne pour acquérir et fidéliser les clients payants

La croissance axée sur les produits est le résultat de plusieurs changements historiques et émergents sur le marché des logiciels.

Décisions d'achat : Tout d'abord, les décisions concernant les logiciels d'entreprise sont aujourd'hui démocratisées. Les utilisateurs ont davantage leur mot à dire sur les outils que les organisations achètent. Les équipes, et parfois même les individus, choisissent leurs propres outils pour faire leur travail plus vite et mieux.

Tendances UX : L'époque des logiciels d'entreprise laids et inutilisables a fait place à des conceptions modernes et centrées sur l'utilisateur - une caractéristique de la technologie B2B d'aujourd'hui. L'UX est devenu un facteur clé de différenciation.

Modèles d'abonnement : Aujourd'hui, presque tous les logiciels sont payés par le biais d'abonnements périodiques. Cela élimine les obstacles financiers qui empêchent d'essayer les différentes options avant de prendre une décision.

La mentalité du libre-service ou de l'absence de service : Gartner a trouvé que si les besoins des clients GenZ et millénaires n'étaient pas réunis en libre-service, ils utiliseraient moins le produit, n'achèteraient plus jamais à l'entreprise et diraient des choses négatives sur le produit.

En réponse à ces tendances du marché, les organisations se sont tournées vers des stratégies de marketing de croissance qui engageaient les utilisateurs, leur permettaient d'acheter de manière indépendante, offraient une UX impressionnante et les encourageaient à se mettre à niveau. C'est ainsi qu'est né PLG.

Qu'est-ce que cela fait d'être une entreprise SaaS axée sur les produits ?

Une entreprise dirigée par un produit est unique en ce sens que presque tout le monde est responsable de la croissance. Voici comment.

Structure organisationnelle unifiée : La PLG, en tant que stratégie, unifie l'ensemble de l'organisation. Elle supprime les cloisonnements entre les produits, les ventes, le marketing, etc., afin de rallier l'ensemble de l'entreprise à la croissance.

Une communication centrée sur le produit : Lorsque le produit est le principal moteur de la croissance, la stratégie passe des ventes et du marketing traditionnels à la création d'une plateforme qui présente efficacement le produit.

Par exemple, dans le cadre d'un lancement, une équipe interfonctionnelle collaborera à la création d'un contenu centré sur le client, tel que :

Un site web bien conçu et attrayant, centré sur le produit

Des démonstrations de produits basées sur des cas d'utilisation

Des pages d'atterrissage personnalisées axées sur les différentes propositions de valeur pour les différents profils d'utilisateurs

Des essais simplifiés

Une inscription facile (souvent gratuite)

Amélioration continue : Les équipes PLG itèrent de manière collaborative sur l'UX par le biais de l'expérimentation. Elles étudient le comportement des utilisateurs, l'adoption, l'abandon, etc. pour concevoir des stratégies d'atténuation.

Redéfinition du marketing et des équipes commerciales : Dans les entreprises dirigées par le produit, en particulier dans les domaines suivants B2B SaaS logiciel d'entreprise , le rôle du marketing est centré sur l'éducation au produit, l'expérience utilisateur et l'engagement des clients, tandis que les équipes commerciales se concentrent sur les solutions personnalisées et la vente incitative.

En quoi la croissance axée sur les produits diffère-t-elle des autres stratégies de croissance traditionnelles ?

Les stratégies de croissance traditionnelles séparent les ventes du produit. Dans le cadre d'une croissance axée sur les ventes ou sur les clients, l'équipe chargée du produit construit le produit et l'équipe chargée du marketing/des ventes le commercialise. La croissance axée sur le produit change la donne et, ce faisant, se différencie des autres stratégies de croissance traditionnelles Stratégies de marketing SaaS de plusieurs façons.

Paramètre Dirigé par le produit Dirigé par les ventes Dirigé par les clients Produit Équipe commerciale Retour d'information et satisfaction du client L'équipe de vente s'occupe des démonstrations et des installations. L'équipe de réussite client s'occupe de l'installation et de l'adoption Coût d'acquisition des clients : faible en raison des parcours clients en amont et en libre-service ; élevé en incluant le coût des ventes ; moyen, avec une plus grande attention portée à la rétention et aux revenus récurrents ; faible en raison des parcours clients en amont et en libre-service ; élevé en incluant le coût des ventes ; moyen, avec une plus grande attention portée à la rétention et aux revenus récurrents La viralité du produit entraîne une plus grande adoption : La viralité du produit entraîne une plus grande adoption Modérée : L'adoption est limitée par la capacité de l'équipe commerciale : La satisfaction des clients peut conduire à une croissance organique Développement de produits - Itératif et basé sur les données d'utilisation du produit - Basé sur le feedback des équipes commerciales et la satisfaction du client - Basé sur le feedback direct du client - Développement de produits - Itératif et basé sur les données d'utilisation du produit - Basé sur le feedback des équipes commerciales et la satisfaction du client - Basé sur le feedback direct du client La relation se fait avec le produit, avec une interaction minimale avec le service client (si nécessaire) La relation se fait avec les équipes commerciales, souvent étroite et collaborative La relation se fait avec les équipes de réussite client, par un engagement permanent La relation se fait avec le service client, avec une interaction minimale avec le service client (si nécessaire) La relation se fait avec les équipes commerciales, souvent étroite et collaborative La relation se fait avec les équipes de réussite client, par un engagement permanent La relation se fait avec les équipes commerciales, souvent étroite et collaborative La relation se fait avec les équipes de réussite client, par un engagement permanent La relation se fait avec les équipes de réussite client, par un engagement permanent La relation se fait avec les équipes de réussite client, par un engagement permanent La relation se fait avec les équipes de réussite client, par un engagement continu

Différences entre les stratégies axées sur les produits, les ventes et les clients

Bien que ces trois stratégies semblent distinctes les unes des autres, elles ne s'excluent pas mutuellement. Certaines des organisations les plus réussies adoptent une approche hybride, en utilisant et en combinant les meilleurs éléments de ces modèles, en fonction de leur contexte actuel.

Par exemple, un outil de productivité peut utiliser le modèle PLG pour les clients individuels ou les petites entreprises et une approche de croissance axée sur les ventes pour les entreprises qui recherchent des personnalisations et de l'assistance.

Les entreprises SaaS B2B commencent souvent par être dirigées par les ventes, puis passent lentement à une approche axée sur les produits lorsque des stratégies de marketing telles que le référencement, les médias sociaux, le contenu, etc. gagnent du terrain en ligne.

Que vous utilisiez le PLG seul ou en combinaison avec d'autres méthodes, gardez à l'esprit que votre stratégie a besoin d'une fondation.

Les piliers de la croissance pilotée par le produit

La croissance axée sur le produit s'appuie sur le logiciel pour attirer, engager et fidéliser les clients. Le produit est le moteur de la viralité, de l'onboarding, de l'engagement et de l'adhérence. Pour y parvenir, les entreprises doivent construire leur produit sur les trois piliers suivants.

L'approche axée sur le produit consiste à faire en sorte que vos utilisateurs trouvent le moment "Aha !". Cela favorise l'intégration du produit, la facilité d'utilisation et la viralité.

1. Conception axée sur l'utilisateur

Pour attirer et garder vos clients, vous devez construire en fonction de leurs besoins et résoudre leurs problèmes les plus urgents. Pour commencer, créez une UX fantastique tout au long du parcours client.

Investissez dans la recherche UX pour construire des produits intuitifs

Observez les habitudes d'utilisation des produits pour mieux comprendre les clients

Faites en sorte que l'onboarding se fasse sans effort pour l'utilisateur. Par instance, vous pourriez vouloir éviter une ardoise vierge lors de l'inscription et proposer des modèles/des espaces de rangement que les utilisateurs pourront personnaliser

pour l'utilisateur. Par instance, vous pourriez vouloir éviter une ardoise vierge lors de l'inscription et proposer des modèles/des espaces de rangement que les utilisateurs pourront personnaliser Étudier les abandons, les sorties et la réduction de l'utilisation tout au long du cycle de vie du client

2. Axé sur la valeur Outils SaaS proposent généralement des forfaits de paiement à l'utilisation ou des contrats mensuels renouvelables. Cela signifie que le client peut partir à tout moment, avec un coût très faible pour le faire. Pour fidéliser un client dans ce type de scénario, un produit doit offrir une valeur constante et régulière.

Utilisez la tarification freemium ou d'essai gratuit pour donner à vos utilisateurs une chance d'expérimenter le produit sans coûts initiaux

pour donner à vos utilisateurs une chance d'expérimenter le produit sans coûts initiaux Affinez le "moment Aha" du produit, c'est-à-dire le moment où il apporte de la valeur à chaque fois que l'utilisateur se connecte

Construire le produit pour offrir une valeur incrémentale au client et ajouter de nouvelles fonctionnalités pour augmenter la valeur client

3. Intention de mise sur le marché

Pour que le développement et la croissance travaillent en tandem, vous avez besoin d'une collaboration à double sens. Favorisez cette collaboration de manière délibérée.

Investissez dans des ressources pour réaliser des itérations rapides et construire des produits en réponse aux commentaires des clients

Mettez les ventes, le marketing, les produits et l'ingénierie sur la même page. Il peut s'agir simplement d'utiliser le même environnement de travail virtuel ou le même outil de gestion de projet

Mettre en place une pratique de marketing produit

Les piliers axés sur les produits favorisent également la croissance du SaaS en élargissant le haut de l'entonnoir des ventes et en encourageant davantage d'utilisateurs à descendre en offrant de la valeur dès le départ et en facilitant l'obtention de résultats. Mais ce n'est pas tout.

Avantages de la croissance pilotée par les produits

Vérification des faits : Une étude récente a révélé que 91% des entreprises prévoient d'augmenter leurs investissements dans la croissance axée sur les produits. 75 % des cadres supérieurs des entreprises SaaS B2B sont "préoccupés par la concurrence des entreprises PLG", et à juste titre !

1. Diminution des coûts d'acquisition des clients (CAC)

Pour commencer, le PLG réduit considérablement les coûts d'acquisition des clients. Grâce aux essais gratuits, à l'onboarding en libre-service, à l'engagement axé sur le contenu, à l'automatisation et aux interactions limitées avec l'équipe commerciale, les entreprises PLG réduisent les coûts de personnel et les frais généraux. Cela permet de réduire les coûts d'acquisition des clients.

Par exemple, Zoom propose une version gratuite avec des limites d'utilisation, ce qui réduit les obstacles à l'essai. Lorsque les utilisateurs sont impressionnés par l'expérience, ils se mettent à niveau sans une seule discussion avec un représentant commercial.

2. Une croissance de la clientèle plus rapide et plus évolutive Bain & Company a constaté que les entreprises qui utilisent une stratégie de croissance axée sur les produits réalisent un chiffre d'affaires plus élevé que celles qui ne le font pas. Et c'est une question de conception.

Dans le cadre d'une croissance axée sur les produits, l'augmentation du nombre d'utilisateurs ne dépend pas du nombre de vendeurs que vous employez. Les entreprises peuvent donc accueillir plus d'utilisateurs avec moins de ressources et accélérer leur croissance. En outre, les entreprises peuvent accueillir plus d'utilisateurs avec moins de ressources et accélérer leur croissance, Les entreprises PLG créent une plus grande portée grâce au contenu viral, au bouche-à-oreille, aux recommandations des clients, aux mises à niveau, etc.

3. Un cycle commercial plus court

Une stratégie de croissance solide axée sur les produits crée un modèle d'entreprise moins dépendant de processus de vente élaborés et coûteux. Dans un parcours PLG, un prospect :

Recherche/entend parler d'un produit Se renseigne sur le produit, consulte les avis S'inscrit à un essai gratuit Essaie le produit Devient un client payant grâce à une mise à niveau payante

Les étapes 1 à 4 - c'est-à-dire la transformation des prospects en clients potentiels qualifiés pour le produit - peuvent se dérouler en l'espace d'une journée, voire d'une seule session sur le site web, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à un vendeur.

Si l'étape 5 peut prendre des semaines, voire des mois, elle constitue une confirmation de la valeur que le client retire du produit. Cela crée des revenus récurrents, augmentant la valeur de la vie du client (CLV).

4. Potentiel de revenus plus élevé

Par rapport aux entreprises utilisant des stratégies de croissance traditionnelles, les entreprises axées sur les produits présentent les caractéristiques suivantes 60 % de revenus moyens par utilisateur (ARPU) en plus . En permettant aux utilisateurs de découvrir le produit, d'en faire l'expérience, de s'y engager et de le faire connaître, on offre aux prestataires une source plus importante de satisfaction et de propriété.

5. Un chiffre d'affaires plus élevé par employé

Dans une entreprise SaaS, les effectifs représentent l'un des coûts les plus importants. Le recrutement et la fidélisation d'employés hautement qualifiés coûtent cher. Pour mesurer l'efficacité et le retour sur investissement des coûts salariaux, les entreprises de SaaS mesurent le revenu moyen par employé (ARPE).

La croissance basée sur les produits minimise les coûts salariaux en permettant la découverte, le libre-service et l'automatisation. Cela permet d'augmenter le revenu par employé par rapport aux entreprises dotées de grandes équipes commerciales et d'assistance client.

6. Diminution du taux de désabonnement

Le PLG, de par sa conception, s'appuie sur la force du produit pour l'acquisition et la fidélisation, grâce à la valeur constante fournie par le produit. Le résultat est que le client prend la décision d'achat de manière indépendante et progressive.

Il n'y a donc pas de risque de pression ou d'influence de la part d'un vendeur. Les remords de l'acheteur sont moins probables. Cela permet de réduire le taux de désabonnement et de maintenir la valeur de la clientèle tout au long de sa vie.

Si les raisons ci-dessus vous semblent suffisantes pour mettre en œuvre une stratégie de croissance axée sur les produits dans votre entreprise, voici comment procéder.

À la base, la croissance pilotée par les produits consiste à aligner la façon dont la productivité, le marketing, les ventes et la réussite des clients font les choses. Pour y parvenir, il est nécessaire d'adopter une approche stratégique et de mettre en place un solide système de gestion des produits outil de gestion de produits robuste tel que ClickUp . Voyons comment vous pouvez mettre en œuvre le PLG dans votre organisation SaaS.

1. Concevoir le produit pour qu'il apporte une valeur immédiate

Pour qu'un produit soit collant, il doit résoudre le problème du client immédiatement, dès qu'il s'inscrit à l'essai. Pour ce faire, vous pouvez

Simplifiant les fonctionnalités de base, en les rendant intuitives et faciles à utiliser

Optimiser le "moment Aha", le point de valeur

Réduisant la complexité, en gardant l'interface utilisateur propre et en assurant la fluidité du parcours

En facilitant la transition depuis un autre produit grâce à des intégrations et des importations

découvrez la cartographie collaborative et sans effort du parcours client avec ClickUp_

Les équipes produits utilisent Tableaux blancs ClickUp pour cartographier visuellement les parcours des utilisateurs et identifier les moments " Aha " en cours de route. À partir de là, ils adoptent une approche descendante pour construire des fonctionnalités et afficher les détails des capacités.

En substance, une bonne visualisation du parcours client aide l'ensemble de l'équipe de croissance, y compris le produit, à s'aligner sur le troisième pilier de la PLG : l'intention de mise sur le marché.

2. Prix pour la valeur

Une fois que vous avez construit un excellent produit, offrez-le gratuitement afin que les utilisateurs ne puissent payer que s'ils y trouvent une valeur. Vous pouvez faire cela avec :

A fLe modèle Freemium : Les prospects essaient une version de base du produit gratuitement et ne paient que pour les fonctionnalités avancées/mises à niveau

: Les prospects essaient une version de base du produit gratuitement et ne paient que pour les fonctionnalités avancées/mises à niveau Essai gratuit : Les clients potentiels utilisent le produit gratuitement pendant une période limite

: Les clients potentiels utilisent le produit gratuitement pendant une période limite Vente incitative dans le produit : Au fur et à mesure que les utilisateurs utilisent le produit, montrez-leur des opportunités de vente incitative au bon prix et au bon moment

Le cas de Figma en est un très bon exemple. Le produit offre des fonctionnalités limitées dans la version gratuite, invitant les concepteurs professionnels à passer à la version supérieure pour en savoir plus. Cependant, il permet à d'autres utilisateurs, tels que les gestionnaires, les réviseurs, etc. d'accéder gratuitement à une plateforme basée sur un navigateur, ce qui rend la collaboration facile et gratuite.

Grâce à cette structure tarifaire, les clients constatent qu'ils paient exactement ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire d'excellentes capacités de conception, une fonctionnalité qui offre une valeur constante.

3. Améliorer le parcours d'accueil

Une expérience d'intégration transparente est le fondement d'une croissance axée sur les produits. Faites en sorte qu'elle soit simple, facile et en libre-service.

Éduquer

HubSpot est l'exemple parfait d'une startup SaaS qui s'est construite autour de l'éducation des prospects. L'entreprise CRM SaaS crée un intervalle de contenu non seulement dans ses blogs et ses rapports, mais aussi par le biais de webinaires, de programmes d'apprentissage et de certifications.

Inspirez-vous de HubSpot pour créer des ressources substantielles sous forme de vidéos, de podcasts, de livres blancs, d'études de cas, etc. afin d'éduquer le prospect sur le parcours. Utiliser logiciel de marketing produit pour que les prospects disposent de toutes les informations dont ils ont besoin d'un simple clic sur un bouton.

ClickUp Tasks pour gérer le marketing de contenu pour le PLG Tâches ClickUp est un excellent moyen de gérer votre pipeline de marketing de contenu pour alimenter le PLG. Organisez votre calendrier de contenu avec des Étiquettes, des champs personnalisés, des Statuts personnalisés, et plus encore avec ClickUp.

Empower

L'USP du marketing piloté par le produit est la capacité d'embarquer les utilisateurs sans les tenir par la main. Mettez en place un processus d'inscription en libre-service intuitif et agréable pour vos utilisateurs. Déroulez le tapis rouge et ils le fouleront.

Une grande majorité des utilisateurs du millénaire et de la génération Z veulent faire l'expérience du produit par eux-mêmes. Laissez-les en paix pour faire cela. Si nécessaire, utilisez un outil d'onboarding comme Pendo.io et Userflow pour rationaliser ce processus.

Slack est un autre outil qui connaît une super réussite Exemple de SaaS . Le produit en lui-même est facile à comprendre et à utiliser. Slack élève cette expérience avec un bot qui offre un onboarding guidé, sans l'interférence d'un vendeur. La stratégie PLG de Slack intègre l'assistance à l'onboarding au sein même du produit.

Engage

Dans certains cas, un prospect peut avoir besoin d'assistance. Si le produit est complexe ou si l'utilisateur n'est pas familier avec un logiciel similaire, il pourrait demander de l'aide. Pour ces utilisateurs, créez des invitations pour les guider lors de l'inscription.

Pour chaque utilisation répétée, concevez des tutoriels in-app avec des visites du produit et l'accès à des conseils où les utilisateurs peuvent se familiariser avec le produit à leur propre rythme. Veillez à ne pas submerger vos utilisateurs avec trop de fonctionnalités ou trop d'informations dès le départ. Pour ceux qui en ont besoin, proposez également des démonstrations personnalisées.

Les principes de base sont respectés. Mettez en place des sondages et des questionnaires pour recueillir des informations sur l'utilisation.

Un sondage sur le taux de recommandation net (NPS), par exemple, peut vous aider à comprendre si les mises à jour des produits ont eu une incidence sur leur expérience.

Des sondages sur les produits sans effort et efficaces avec ClickUp Formulaires ClickUp est un moyen simple de mettre en place et d'exécuter ces sondages. Créez des questionnaires simples, partagez-les en toute sécurité, collectez des données pertinentes et convertissez-les directement en Tâches, si nécessaire.

En plus des sondages, mettez en place des outils pour suivre le comportement des utilisateurs.

Utilisez des outils d'analyse web pour comprendre les parcours des utilisateurs

Exploitez les outils d'analyse des produits pour connaître le temps passé sur les fonctionnalités, les points de chute, le comportement des cohortes, etc.

Effectuez des tests A/B sur différents flux d'onboarding, carrousels et messages

Suivre les médias sociaux et les forums communautaires pour savoir ce que les utilisateurs disent du produit

5. Favoriser la collaboration entre les équipes interfonctionnelles

Le fondement du PLG est que le produit et la croissance fonctionnent comme une seule et même unité. Cependant, la plupart des entreprises, y compris les entreprises SaaS, organisent leur personnel en équipes de marketing, de ventes, de réussite commerciale et de produits - en d'autres termes, de manière traditionnelle. Il y a donc souvent un manque de contexte, ce qui affecte le consensus.

Pour éviter cela, réunissez toutes les équipes PLG sur un environnement de travail virtuel tel que ClickUp.

Planifiez : Enregistrez les notes de la réunion et les commentaires sur ClickUp Docs. Utilisez les tableaux de bord ClickUp pour suivre le rendement des indicateurs qui vous importent.

clickUp Chat : Une application de discussion moderne qui fait converger les discussions et les tâches!

Collaborer : Utilisez ClickUp Discuter pour avoir des discussions contextuelles. Discutez de vos observations, de vos commentaires, de vos idées, et plus encore, directement dans les dossiers de projet que vous avez créés sur ClickUp.

Quelque chose doit être Terminé ? Pas de problème, créez des tâches, des listes, etc. directement depuis le Chat et commencez à travailler.

Automatisation du travail avec ClickUp Brain

Automate : Rationalisez et automatisez le travail de base. Utiliser ClickUp Brain pour trouver des réponses à des questions de travail, automatiser les mises à jour et les résumés rapides, modifier le contenu et résumer des documents plus longs. Libérez l'équipe interfonctionnelle pour qu'elle se concentre sur les aspects créatifs de la stratégie PLG.

Aussi efficace soit-elle, la croissance pilotée par les produits est également complexe. Elle nécessite des changements culturels, comportementaux et logistiques à l'échelle de l'organisation. Il s'agit là du premier des nombreux défis auxquels vous serez probablement confronté.

Surmonter les défis et paramétrer une stratégie PLG réussie

Voici quelques-uns des défis les plus courants auxquels vous pourriez être confronté lors de la mise en œuvre d'une stratégie de croissance axée sur les produits, ainsi que des moyens de les surmonter.

Moment de réflexion trop tardif

Défi: Dans le cadre d'une stratégie de croissance axée sur les produits, il est essentiel que le client atteigne le "moment décisif" pour qu'il soit adopté et fidélisé. Si un client n'y parvient pas assez vite, c'est toute la stratégie PLG qui s'effondre.

🛠️ Solution : Prévenez cette situation grâce à des recherches approfondies et à une conception de produit centrée sur l'utilisateur. Concentrez-vous sur la création de moments forts pour chaque persona et améliorez-les en permanence.

Un libre-service qui tourne au vinaigre

Défi: Bien que les clients de cette génération préfèrent le libre-service, ils sont également susceptibles de partir s'ils ne parviennent pas à trouver quelque chose par eux-mêmes. Par exemple, s'ils ne trouvent pas d'informations sur l'importation de données à partir d'un autre outil, ils risquent d'abandonner leur inscription.

🛠️ Solution : Évitez ce problème en trouvant le bon équilibre entre le libre-service et l'assistance client. En tant que premier port d'appel, construisez un flux de travail automatisé dans l'application pour encourager les utilisateurs à explorer les fonctionnalités et à fournir des conseils.

Vous pouvez également déployer un bot pour faire cela. Mais veillez toujours à ce qu'un onboarding guidé soit disponible au cas où un client en aurait besoin.

Des durées d'essai sous-optimales

Défi: Les essais gratuits pour toujours ne sont pas rentables. Des essais pas assez longs ne sont pas utiles à l'utilisateur. Une entreprise SaaS qui réussit doit identifier la stratégie de prix parfaite.

🛠️ Solution : Menez des expériences pour parvenir à la bonne stratégie de tarification/d'essai. Concevez des offres/accès à période limitée pour comprendre la réponse. Par instance, vous pouvez créer une offre pour le vendredi noir proposant une extension de 90 jours de l'essai IA.

Conception inadaptée de l'organisation

Défi: Chaque organisation est construite comme une collection d'équipes. Au fur et à mesure que les équipes s'agrandissent, des silos naturels se forment, obstruant le flux d'informations. Dans le cadre du PLG, cela peut créer des disjonctions dans l'expérience du client.

🛠️ Solution : Évitez cela avec des environnements de travail collaboratifs. Partagez les données de manière ouverte et transparente. Instaurez une culture de la documentation.

Feedback non suivi

Défi: Une bonne stratégie PLG est cyclique et itérative. Les petites équipes de produits observent attentivement les clients, leur parlent et recueillent leurs commentaires. Avec la montée en puissance, les mécanismes de retour d'information sont dispersés, ce qui crée des éclats dans le cycle.

🛠️ Solution : Mettre en place et perfectionner des systèmes permettant de recueillir des informations en retour. Créez une communauté où les clients peuvent partager leurs idées, poser des questions et bénéficier d'une assistance. Participer à Conférences SaaS pour obtenir un retour d'information de la part de vos pairs.

Incluez le retour d'information dans les rétrospectives de développement de produits. Utilisez ces données pour créer la feuille de route du produit.

La croissance basée sur les produits pour SaaS est, à bien des égards, une croissance centrée sur l'utilisateur. Elle offre une proposition de valeur convaincante. Une fois les défis aplanis, l'approche peut contribuer à une meilleure adoption du produit, à l'engagement et à la croissance dans le paysage concurrentiel des startups.

Embracing the Shift Towards User-Centric SaaS Solutions Via PLG (en anglais)

La croissance axée sur les produits a fondamentalement transformé le paysage du SaaS. Elle a déplacé l'accent des ventes sortantes vers l'acquisition de clients entrants. Pour intégrer ce changement, il faut :

User-centricity : Réaligner tous les départements de l'organisation pour se concentrer sur l'utilisateur

: Réaligner tous les départements de l'organisation pour se concentrer sur l'utilisateur La viralité du produit : La viralité du produit : construire le produit pour répondre aux besoins des clients afin qu'ils commencent un volant de références et d'adoption

: La viralité du produit : construire le produit pour répondre aux besoins des clients afin qu'ils commencent un volant de références et d'adoption L'intelligence des données : Collecte et extraction de la valeur des données directes, indirectes et tierces pour éclairer les décisions relatives au produit

: Collecte et extraction de la valeur des données directes, indirectes et tierces pour éclairer les décisions relatives au produit Automatisation : Automatisation du produit pour favoriser l'adoption grâce à l'automatisation et à l'IA

: Automatisation du produit pour favoriser l'adoption grâce à l'automatisation et à l'IA Orientation vers la valeur : Créer des expériences qui apportent de la valeur immédiatement et de manière cohérente

Augmentez votre stratégie de croissance axée sur le produit avec ClickUp

Le modèle de croissance axé sur le produit est une stratégie de mise sur le marché qui repose sur les bases solides d'un produit robuste. Dans ce modèle, le produit lui-même agit comme un moteur de marketing, de vente et de réussite client, assisté par des promotions externes.

L'intégration en libre-service de Slackbot, la version gratuite de Zoom et le contenu éducatif de Hubspot nous ont montré que la croissance basée sur le produit fonctionne. En fait, cela pourrait être la seule façon d'aller de l'avant à mesure que le marché et le comportement des utilisateurs évoluent.

Pour mettre en place une solide stratégie de commercialisation, vous devez disposer d'une gamme complète de produits et de services outils logiciels de croissance axés sur le produit . ClickUp est exactement cela. Ses capacités de gestion de projet et d'automatisation de bout en bout assisteront chaque aspect de la PLG à travers l'échelle. Qui plus est ? Il comprend également des fonctions personnalisables de gestion de projet et d'automatisation modèles de forfaits de croissance personnalisables pour concevoir vos activités.

Essayez-le vous-même. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp dès aujourd'hui .