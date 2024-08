Les meilleures conférences SaaS pour réussir en 2024

Le secteur des logiciels en tant que service (SaaS) est synonyme de transformation. Lorsque vous êtes en charge de l'innovation de l'entreprise telle que nous la connaissons, la connaissance est clé. Que vous soyez dans une startup ou un entrepreneur établi, les conférences sur le SaaS vous donnent un sérieux avantage dans ce secteur très concurrentiel.

Les conférences SaaS offrent aux professionnels des entreprises la possibilité de nouer des contacts, de s'informer sur les dernières tendances en matière de SaaS et d'obtenir des informations précieuses de la part des leaders du secteur.

Les exposés et les conférences sont utiles, mais plus que tout, ces conférences sur le secteur du SaaS sont des incubateurs d'innovation et de collaboration, deux ingrédients clés de la rentabilité. 🤝

Si vous êtes à la recherche d'un partenariat business ou si vous souhaitez simplement mieux comprendre l'écosystème SaaS, vous devriez assister à au moins une conférence SaaS en 2024$a. Dans ce guide, nous allons décomposer les raisons pour lesquelles chaque business pro doit assister à des conférences SaaS, partager une liste des meilleures conférences SaaS de 2024 et expliquer comment tirer parti de ces évènements pour votre entreprise.

Compréhension Conférences SaaS

Les conférences SaaS sont des évènements spécialisés pour les personnes travaillant dans l'espace des logiciels en tant que service (SaaS) dans l'industrie technologique. Ces conférences rassemblent des milliers de cadres, de fondateurs et d'entrepreneurs du monde entier pour partager des idées, des stratégies et des innovations.

Mais il n'y a pas deux conférences SaaS identiques. Il existe en fait plusieurs types de conférences :

Générales: Certaines conférences SaaS sont plus générales, fournissant des fournisseurs prestataires sur les dernières avancées en matière de SaaS. Ces conférences plus générales sont idéales pour les personnes qui découvrent le SaaS ou qui préfèrent des sujets de haut niveau

**Ces conférences SaaS se concentrent sur des sujets ou des domaines spécifiques, tels que les stratégies de marketing numérique SaaS, la réussite des clients ou la gestion des produits. Elles ne conviennent pas à tous les professionnels, mais ces conférences sont parfaites pour perfectionner certaines compétences

International : Vous cherchez à nouer des contacts avec d'autres professionnels ? Ou vous renseigner sur les nouvelles tendances en matière de SaaS ? Dans un cas comme dans l'autre, la participation à une conférence internationale sur le SaaS vous apportera une valeur ajoutée. Ces conférences combinent souvent des opportunités de réseautage avec des tables rondes, des expositions et des douzaines de sessions et de pistes de contenu

Pourquoi assister à des conférences SaaS ?

Bien sûr, il faut un budget et du temps pour assister à une conférence SaaS, mais l'investissement en vaut la peine. Les conférences SaaS peuvent vous aider :

Trouver des outils SaaS géniaux : Qui n'aime pas un bon logiciel ? Vous rencontrerez toutes sortes d'exposants qui vendent..Des outils SaaS, des plates-formes d'automatisation du marketing àoutils de gestion de projet agile *Réseauter avec d'autres: Le réseautage est essentiel à la réussite, en particulier si vous êtes une startup ou un entrepreneur. Lors d'une conférence SaaS, des professionnels et des fondateurs du monde entier se réunissent au même endroit pour nouer des relations significatives. Que vous soyez un simple passionné de technologie ou que vous recherchiez un financement par capital-risque, la bonne connexion fait la différence

Imaginez de nouvelles idées de produits: L'innovation en matière de produits est une nécessité pour les entreprises SaaS. Si vous manquez d'inspiration, une visite à une conférence sur les SaaS vous donnera de l'énergie en vous proposant de nouvelles idées et possibilités. Même si vous avez déjà une idée de produit, les conférences vous donneront un moyen d'actionstratégie produit pour donner vie à cette idée

L'innovation en matière de produits est une nécessité pour les entreprises SaaS. Si vous manquez d'inspiration, une visite à une conférence sur les SaaS vous donnera de l'énergie en vous proposant de nouvelles idées et possibilités. Même si vous avez déjà une idée de produit, les conférences vous donneront un moyen d'actionstratégie produit pour donner vie à cette idée Obtenez des informations de la part de leaders du secteur : Lire des articles et discuter avec vos collègues de travail vous permettra d'accroître vos connaissances, mais seulement jusqu'à un certain point. Les conférences SaaS invitent des leaders de l'industrie à prendre la parole lors de keynotes et organisent des ateliers pour fournir des informations spécifiques au secteur. Non seulement vous entendrez directement ces leaders d'opinion, mais vous aurez même la possibilité de poser des questions dans le cadre de séances de questions-réponses organisées après les sessions

**Les sessions des conférences SaaS ne se concentrent pas uniquement sur les indicateurs clés de performance ou le chiffre d'affaires : elles vous apprennent également à devenir un meilleur gestionnaire et un meilleur chef d'entreprise. Recherchez des sessions sur les outils de gestion de projet et les pratiques, l'embauche et la gestion des personnes afin de devenir un leader plus équilibré

Top SaaS Conferences to Attend in 2024 (en anglais)

Vous voulez savoir ce qui se prépare dans le domaine du SaaS ? Inscrivez ces conférences sur le SaaS en 2024 sur votre calendrier.

SaaStr Annuel

Date: 10-12 septembre 2024

10-12 septembre 2024 Emplacement: San Francisco, Californie

San Francisco, Californie Tarifs: 699-$1,498 SaaStr Annuel accueille chaque année plus de 13 000 participants dans le cadre d'un festival. Cette conférence incontournable de trois jours propose plus de 2 000 sessions de réseautage et plus de 300 orateurs, sans oublier plus de 150 sessions et ateliers. Qui sait ? Vous pourriez même trouver une nouvelle Logiciel de gestion SaaS vendeur ou partenaire business potentiel lors de cet évènement de grande ampleur. 🙌

Web Summit

Date: 11-14 novembre 2024

11-14 novembre 2024 L'emplacement: Lisbonne, Portugal

Lisbonne, Portugal Tarification: A déterminer Sommet du web est une grande conférence internationale sur le SaaS qui attire des milliers de participants pendant les quatre jours de l'évènement. Parmi les intervenants de cette année figurent des professionnels de Microsoft, de Wikipedia et d'innombrables autres marques. Bien que cet évènement ne se spécialise pas uniquement dans le SaaS, cette conférence technologique est parfaite pour les nerds du SaaS.

South by Southwest ( SXSW )

Date: 8-16 mars, 2-24 mars

8-16 mars, 2-24 mars Emplacement: Austin, TX

Austin, TX Tarifs: 890-$1,835

Il se passe beaucoup de choses à SXSW . À l'origine un festival de musique, SXSW propose de nombreux contenus liés au marketing et au SaaS pour les professionnels. Consultez la conférence SXSW pour des sessions sur les technologies révolutionnaires de 2024, des meetups spécifiques à SaaS, l'IA, la narration et la conception d'expériences.

SaaStock

Date: Du 14 au 16 octobre 2024

Du 14 au 16 octobre 2024 Emplacement: Dublin, Irlande

Dublin, Irlande Tarifs: €550-€850 ($596-$921) SaaStock se présente comme le meilleur rassemblement pour les fondateurs, les cadres et les investisseurs. La plupart des participants viennent d'Europe, ce qui fait de cette conférence une excellente opportunité de réseautage si vous souhaitez développer votre entreprise dans la région EMEA.

Inbound par HubSpot

Date: 18-20 septembre 2024

18-20 septembre 2024 Emplacement: Boston, Massachusetts

Boston, Massachusetts Tarifs: 899 $ à 1 899 $ Entrant est sans doute l'un des plus grands et des plus réputés sites Web de conférences sur le marketing numérique dans le monde. Toutes les sessions abordent les dernières tendances en matière de marketing, de ventes et d'IA. Les détenteurs de billets surclassés bénéficient également d'une soirée de bienvenue VIP exclusive, d'un salon chic et d'un déjeuner gratuit.

SaaS North

Date: 13-14 novembre 2024

13-14 novembre 2024 Emplacement: Ottawa, Canada

Ottawa, Canada Tarifs: $549-$1,119

Cette conférence canadienne attire des professionnels du SaaS de toute l'Amérique du Nord. À SaaS North en vous inscrivant à SaaS North, vous bénéficiez d'un accès complet à l'application de la conférence, à la nourriture, aux sessions en petits groupes et même à un outil de mise en relation pour le réseautage.

Techspo

Date: 11-12 avril 2024

11-12 avril 2024 Emplacement: Los Angeles, Californie

Los Angeles, Californie Tarification: $0-$497 Techspo organise chaque année des expositions technologiques dans le monde entier. Leur prochain évènement aura lieu aux États-Unis, à l'hôtel Loews Hollywood. Vous y découvrirez les innovations en matière de marketing mobile, d'AdTech, de MarTech et (bien sûr) de SaaS. Ne manquez pas de vous arrêter dans le hall d'exposition, où des centaines de vendeurs effectuent des démonstrations de produits sympas.

Dublin Tech Summit

Date: 29-30 mai 2024

29-30 mai 2024 Emplacement: Dublin, Irlande

Dublin, Irlande Tarifs: €335-€435 ($363-$471)

Cette conférence SaaS est un festival technologique international qui se concentre fortement sur l'avenir de la technologie. La conférence Sommet technologique de Dublin propose des suivis sur les machines du futur (VR, AR, blockchain, etc.), l'entreprise du futur (IA, cybersécurité, FinTech, etc.), nous du futur (arts, DE&I, villes intelligentes, etc.) et la planète du futur (durabilité, futurisme, protection planétaire, etc.).

MozCon

Date: 3-4 juin 2024

3-4 juin 2024 Emplacement: Seattle, Washington

Seattle, Washington Tarifs: $299-$999

Organisé par le géant du référencement Moz, MozCon est une conférence populaire sur le contenu et le marketing numérique. L'accent de cette conférence est purement sur le marketing numérique et le SEO, donc si vous essayez de stimuler votre entreprise, c'est l'une des meilleures conférences SaaS pour renforcer vos équipes commerciales.

Conférence sur les entreprises de logiciels

Date: 25-26 mars 2024

25-26 mars 2024 Emplacement: Cambridge, Royaume-Uni

Cambridge, Royaume-Uni Tarif: 745 Conférence sur les entreprises de logiciels (BoS) organise son prochain évènement au Royaume-Uni afin d'enseigner aux fondateurs comment créer, gérer et développer des entreprises de logiciels. Cette conférence propose différents suivis pour un intervalle de modèles d'entreprise, de sorte que cette conférence SaaS est une excellente occasion d'obtenir des idées de croissance d'entreprise de la part d'experts de l'industrie.

Choisir la bonne Conférence SaaS

Comme vous pouvez le constater, il existe une conférence SaaS pour à peu près tout. Vous ne pourrez probablement pas assister à toutes, alors utilisez ces critères pour trouver les conférences les plus utiles :

Logistique et prix: Combien cela coûtera-t-il d'emmener vos collaborateurs à la conférence ? Bien sûr, vous devez prendre en compte le prix des billets, mais les frais de déplacement, d'hôtel et de repas sont également importants. Si votre budget est serré, recherchez des conférences à proximité afin de limiter les coûts. Plus vos dépenses seront faibles, plus le retour sur investissement de l'évènement sera important

Combien cela coûtera-t-il d'emmener vos collaborateurs à la conférence ? Bien sûr, vous devez prendre en compte le prix des billets, mais les frais de déplacement, d'hôtel et de repas sont également importants. Si votre budget est serré, recherchez des conférences à proximité afin de limiter les coûts. Plus vos dépenses seront faibles, plus le retour sur investissement de l'évènement sera important Emplacement et objectifs : Vous faites en sorte que votre produit soit plus présent sur un nouveau marché ? Envisagez de participer à des conférences dans des emplacements stratégiques tels que la Silicon Valley ou sur de nouveaux marchés cibles, comme l'Europe, afin d'établir des connexions avec les personnes présentes dans cette région. Il est également judicieux de rechercher des conférences de grande envergure offrant de nombreuses possibilités de réseautage

Vous faites en sorte que votre produit soit plus présent sur un nouveau marché ? Envisagez de participer à des conférences dans des emplacements stratégiques tels que la Silicon Valley ou sur de nouveaux marchés cibles, comme l'Europe, afin d'établir des connexions avec les personnes présentes dans cette région. Il est également judicieux de rechercher des conférences de grande envergure offrant de nombreuses possibilités de réseautage Pertinence: Le thème de la conférence fait-il écho à votre entreprise ? Par exemple, les développeurs n'auront peut-être pas grand-chose à gagner à participer à une conférence sur la gestion des ressources humainesle marketing des produits comme Inbound de HubSpot. Assurez-vous de choisir la conférence SaaS la plus pertinente pour vos compétences et votre expérience afin de voir un retour sur votre investissement

Le thème de la conférence fait-il écho à votre entreprise ? Par exemple, les développeurs n'auront peut-être pas grand-chose à gagner à participer à une conférence sur la gestion des ressources humainesle marketing des produits comme Inbound de HubSpot. Assurez-vous de choisir la conférence SaaS la plus pertinente pour vos compétences et votre expérience afin de voir un retour sur votre investissement Audience et intervenants: Qui sera présent à l'évènement ? Recherchez des conférences SaaS qui attirent des leaders de l'industrie, des fondateurs de SaaS, des VC et des cadres qui sont influents dans votre espace. De cette façon, vous apprendrez des meilleurs des meilleurs et vous ferez du réseautage avec les bonnes personnes

Leveraging SaaS Conferences for Business Growth (Tirer parti des conférences sur le SaaS pour la croissance des entreprises)

Assister à une conférence demande du temps, des efforts et des ressources. Ne devriez-vous pas voir le retour sur investissement de tout ce travail ? Suivez ces conseils pour tirer parti des conférences sur le SaaS afin de développer concrètement votre entreprise. 🪴

Améliorer l'expérience utilisateur

Utilisez ClickUp Docs pour prendre des notes lors de conférences, voir ce que les autres membres de l'équipe apprennent et réfléchir à la manière de mettre en œuvre ce que vous avez appris une fois de retour au travail

Les conférences SaaS telles que SaaStock et Web Summit sont d'excellentes ressources pour connaître les nouvelles tendances des produits SaaS. Étant donné que la conception UX joue un rôle énorme dans la réussite du produit, utilisez ce que vous apprenez lors de ces conférences pour construire des conceptions centrées sur l'utilisateur.

Et ne soyez pas timide : partagez ce que vous avez appris avec votre équipe. Branchez tout dans un Document ClickUp ou Tableau blanc ClickUp pour réfléchir à de nouvelles expériences numériques pour vos abonnés, basées sur les bonnes pratiques du secteur.

Source capital-risque

Besoin de financement ? Les conférences SaaS sont l'endroit idéal pour rechercher des investisseurs en capital-risque qui sont sur le marché pour un investissement intelligent. Que vous alliez à SXSW ou à SaaStr Annual, vous êtes sûr d'entrer en connexion avec des investisseurs intéressés.

N'oubliez pas de prendre leurs cartes de visite et de faire un suivi après la conférence. Inscrivez leurs coordonnées dans une base de données de CRM SaaS pour enregistrer toutes vos interactions et vos abonnements. Vous ne savez jamais où le bon e-mail vous mènera !

Get exposure

Les conférences ne sont pas réservées aux grands Entreprises SaaS B2B . Les fondateurs de startups peuvent obtenir une tonne d'exposition en participant à ces évènements. Utilisez les conférences de l'industrie du SaaS comme une plateforme pour faire connaître votre entreprise SaaS et pour entrer en connexion avec d'autres leaders de l'industrie et fondateurs de SaaS. Assistez à tous les évènements de réseautage, profitez des sessions de mentorat, inscrivez-vous à la rencontre avec les sociétés de capital-risque et envisagez de devenir sponsor ou conférencier.

Plus vite vous ferez passer le message, plus vite vous verrez le fruit de votre travail.

Branchez tout sur une solution de gestion

Améliorer la productivité après la conférence en rationalisant les tâches et en utilisant les vues ClickUp adaptables pour organiser et surveiller tous les types de travail

Qu'il s'agisse de planifier les sessions de la conférence ou d'équilibrer la charge de travail de votre équipe pendant votre absence, assister à une conférence SaaS n'est pas une promenade de santé. Au lieu de tout conserver dans votre e-mail ou vos notes, insérez vos détails de conférence dans ClickUp. 🤩

Nous ne sommes pas seulement les favoris de l'univers outil de gestion de projet mais nous regroupons également tous vos forfaits, idées et tâches en une seule plateforme. Utilisez ClickUp pour planifier des évènements SaaS et toutes les tâches liées à la conférence - nous vous soutenons avec des affichages de Calendrier simples et des Automatisations qui gèrent les tâches les plus délicates pour vous.

Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez même utiliser ClickUp comme outil de gestion du travail et appliquer les principes de ce que vous avez appris lors de la conférence à votre flux de travail. Qu'il s'agisse de collaboration, de méthodologies agiles, d'amélioration des communications d'équipe ou de mappage de produits, ClickUp a quelque chose à offrir à toutes les facettes de votre entreprise.

Utilisez l'outil Modèle de gestion de projet agile ClickUp pour mettre en place rapidement des projets agiles en toute simplicité. ClickUp Affiche de discussion est un sauveur pour les communications - ne passez plus jamais au crible les e-mails et Slack pour les fichiers.

Vous n'avez pas non plus besoin d'abandonner votre stack technologique actuel. ClickUp s'intègre à des centaines d'applications que vous utilisez déjà, ce qui accélère la mise en œuvre sans courbe d'apprentissage.

ClickUp : L'antidote aux silos de l'industrie SaaS

Le changement est la seule constante dans un secteur comme le SaaS. Bien que l'expérience pratique soit importante, assister à des conférences sur le SaaS reste le meilleur moyen de nouer des contacts avec d'autres professionnels, d'améliorer vos compétences, de rester à la pointe des tendances et même de trouver des financements pour votre prochaine grande idée. ✨

Que vous soyez déjà un acteur chevronné dans l'arène du SaaS ou que vous soyez une startup en herbe, les conférences vous offrent une opportunité inégalée de rester à la pointe de la technologie. Mais même dans ce cas, vous avez besoin des bons outils pour exécuter vos forfaits innovants, et c'est là que ClickUp entre en jeu.

Les professionnels utilisent ClickUp pour tout, de la planification des conférences au suivi du temps des employés, en passant par les équipes commerciales. Constatez par vous-même la puissance d'une plateforme tout-en-un : Créez votre environnement de travail ClickUp gratuit maintenant .

FAQ

1. Qu'est-ce que les conférences SaaS ? ?

Les conférences SaaS sont des évènements axés sur l'espace des logiciels en tant que service (SaaS). Elles rassemblent des dirigeants, des investisseurs et d'autres professionnels du secteur pour discuter des tendances et présenter les innovations. La plupart des conférences comprennent des évènements de mise en réseau, des sessions d'information, des discours d'ouverture et des expositions.

2. Quels sont les avantages d'assister à des conférences SaaS? ?

Les conférences sur les logiciels libres sont un excellent moyen de :

De nouer des contacts avec d'autres professionnels

De s'informer sur les tendances du SaaS auprès d'initiés du secteur

Faire connaître votre startup ou votre idée d'entreprise

Se sentir inspiré

Améliorez vos compétences

Découvrez les nouveaux logiciels et fournisseurs SaaS.

3. Quelle est la plus grande conférence SaaS ?

SaaStr est l'une des plus grandes conférences SaaS. Elle attire chaque année près de 13 000 personnes, dont des investisseurs en capital-risque, des fondateurs et des dirigeants.