Les 10 premières entreprises de PLG à surveiller en 2024

Les modèles traditionnels de croissance des entreprises exigent généralement des investissements considérables. Il s'agit souvent d'étoffer l'équipe commerciale pour atteindre des objectifs plus ambitieux et d'augmenter les dépenses publicitaires pour générer davantage de prospects.

Cependant, il existe un moyen plus efficace de se développer : les clients satisfaits peuvent devenir vos meilleurs défenseurs. De nombreuses entreprises s'éloignent de ces méthodes de croissance conventionnelles et optent plutôt pour une stratégie de croissance axée sur les produits.

Cette stratégie contraste avec les modèles traditionnels axés sur les ventes, dans lesquels les équipes commerciales et les efforts de marketing sont au premier plan.

La croissance par le produit (PLG)) est une méthodologie business dans laquelle l'utilisation du produit est le moteur de l'acquisition, de l'expansion et de la fidélisation de la clientèle. Cette stratégie étant plus économique et offrant une voie d'expansion plus durable, elle est de plus en plus vitale aujourd'hui.

Les entreprises qui souhaitent adopter ou affiner une stratégie PLG peuvent tirer des enseignements précieux de l'observation d'entreprises performantes axées sur les produits. Ces entreprises PLG démontrent comment exploiter efficacement le produit pour réduire les coûts d'acquisition des clients, améliorer l'expérience des utilisateurs et créer une boucle de croissance virale.

Dans cet article, nous allons parler des 10 principales entreprises PLG que vous pouvez suivre pour construire votre propre stratégie efficace de mise sur le marché.

10 entreprises de PLG à utiliser comme source d'inspiration en 2024

Dans le paysage numérique actuel, où les attentes des utilisateurs sont élevées et la concurrence féroce, une stratégie PLG robuste peut changer la donne. Voici dix entreprises de ce type dont il faut s'inspirer.

1. ClickUp

Une application complète pour gérer tout le travail de votre équipe : ClickUp

Apprentissage clé : La productivité et l'adaptabilité d'un produit peuvent être un facteur de croissance majeur. De plus, le fait de répondre à un intervalle varié de besoins industriels au sein d'une même plateforme peut augmenter de manière exponentielle l'acquisition d'utilisateurs. ClickUp, un logiciel complet de gestion de produits illustre la puissance d'une stratégie de croissance axée sur le produit sur le marché encombré des SaaS. Grâce à son approche innovante, ClickUp a rapidement élargi sa base d'utilisateurs, en gagnant des 6 millions d'utilisateurs en cinq ans .

Au fond, la réussite de ClickUp est attribuée à son interface conviviale et à son solide modèle de croissance basé sur un produit freemium, qui a été déterminant pour attirer et fidéliser une base d'utilisateurs diversifiée.

La plateforme s'est positionnée comme une solution à multiples facettes en Outils logiciels PLG . ClickUp offre un moyen efficace de tout faire, de la cartographie et de la documentation des processus aux la définition d'objectifs et automatisation des tâches . Il répond également à un large éventail de besoins des utilisateurs dans les domaines de la gestion de projet, du développement de produits, du marketing, de la gestion des ressources humaines, etc.

Établir des objectifs mesurables dans ClickUp ; atteindre efficacement les objets avec des échéanciers et des cibles définis

La plateforme vise à vous aider à à travailler plus vite et mieux atteindre votre objectifs de gestion de projet plus efficacement. Il vous permettra de démarrer rapidement avec tout ce qui concerne la gestion de projets modèles de lancement de produits à modèles de forfaits de croissance et des tableaux de bord personnalisés à la définition d'objectifs solutions.

Cette approche rationalise les flux de travail des utilisateurs et améliore l'expérience utilisateur. Une excellente expérience et une efficacité accrue encouragent le passage des forfaits gratuits aux forfaits payants, l'expansion rapide de la base d'utilisateurs et l'augmentation de l'engagement.

La stratégie PLG de ClickUp réduit les coûts d'acquisition des clients tout en maximisant l'utilisation du produit. De plus, ils évoluent continuellement en fonction des commentaires des utilisateurs, ce qui garantit que leurs solutions restent à la pointe des besoins des utilisateurs.

Cette stratégie a propulsé la croissance de ClickUp basée sur les produits, démontrant la puissance d'une approche centrée sur l'utilisateur dans l'industrie du SaaS.

Innover davantage avec ClickUp 3.0

Avec le lancement de ClickUp 3.0, les utilisateurs disposent désormais de fonctionnalités encore plus puissantes pour améliorer leur productivité. Il s'agit notamment d'un tout nouvel Accueil personnalisé qui réduit les distractions, d'une fonction de Recherche universelle qui couvre également toutes vos applications intégrées à ClickUp, d'une Boîte de réception de conception nouvelle, d'un Hub commun pour tous vos fichiers, tableaux de bord et tableaux blancs, de champs et de tâches personnalisés, de nouvelles intégrations et applications automatisées, et bien plus encore.

résumez rapidement l'activité d'une tâche ClickUp et posez des questions sur le propriétaire de la tâche, la date d'échéance, les commentaires, etc. avec ClickUp Brain_

La nouvelle fonctionnalité de ClickUp est la suivante ClickUp Brain clickUp Brain, l'assistant de gestion des connaissances par IA, vous aide à créer du contenu, à générer des mises à jour de projets et à obtenir des réponses rapides à partir de vos applications connectées. Il vous aidera à créer du contenu, à générer des mises à jour de projets et à obtenir des réponses rapides à partir de vos applications connectées. Il fournira également des réponses contextuelles instantanées à toutes les questions que vous posez sur votre travail dans ClickUp. Ce n'est pas tout : il comprend plus de 100 Outils d'IA pour assister les différents besoins du travail.

En utilisant efficacement un produit intuitif et personnalisé comme outil principal pour la génération de leads et l'acquisition de clients, ClickUp démontre comment les entreprises de PLG peuvent atteindre une croissance rapide et une expansion des revenus tout en maintenant des coûts d'acquisition faibles.

2. Figma

figma est une plateforme de conception permettant aux équipes de construire des produits ensemble

Apprentissage clé : Plus votre produit est "partageable" et "collaboratif", plus il peut se développer rapidement. En outre, une communauté forte peut être une mine d'or pour la fidélisation et l'engagement des utilisateurs.

Figma, pionnière dans le monde du design, est un exemple typique de croissance pilotée par le produit (Product-Led Growth ou PLG). Réputée pour son approche innovante, Figma a redéfini le paysage de l'industrie du design outils de conception en donnant la priorité à l'engagement et à la satisfaction de l'utilisateur final.

Au cœur de la stratégie PLG de Figma se trouve sa capacité à offrir une valeur instantanée. La plateforme permet aux utilisateurs de se lancer directement dans la création de designs avec un temps d'installation minimal et un intervalle de modèles et d'outils destinés aux débutants et aux professionnels. Cette valeur immédiate permet aux utilisateurs de reconnaître rapidement l'utilité de Figma, ce qui favorise une adoption rapide et un engagement à long terme.

La croissance de Figma est alimentée par l'importance qu'elle accorde au retour d'information des utilisateurs. La plateforme évolue continuellement en incorporant les idées des utilisateurs, ce qui lui permet de rester à la pointe des tendances de conception et des besoins des utilisateurs. Cette approche centrée sur l'utilisateur a été déterminante dans le parcours de Figma pour devenir une société de croissance leader axée sur les produits.

Figma est également un exemple d'utilisation efficace de leads qualifiés par produit (PQL), en exploitant les données d'utilisation des produits pour identifier et entretenir les clients potentiels. Figma convertit efficacement les utilisateurs engagés en clients fidèles en se concentrant sur les actions des utilisateurs, telles que la création de composants et la collaboration au sein des équipes.

3. Calendly

la société Calendly est une société de services en ligne plateforme d'automatisation de l'ordonnancement pour une prise d'appels efficace_

Apprentissage clé : Si votre produit s'expose naturellement aux non-utilisateurs lors d'une utilisation régulière (comme lors du partage d'un lien de planification), vous disposez d'une puissante boucle de croissance.

Calendly, un outil de planification automatisé, est un exemple frappant d'une entreprise qui a su tirer parti d'une croissance axée sur le produit (PLG) combinée à la viralité pour atteindre une croissance impressionnante. En tant qu'outil simplifiant la planification des réunions pour les professionnels, Calendly a utilisé efficacement la valeur inhérente de son produit pour attirer et fidéliser les utilisateurs.

La clé de la réussite de Calendly est sa forte adéquation produit-marché. La plateforme répond à un problème universel : la lourdeur du processus de planification des réunions. En fournissant une solution conviviale et efficace, Calendly a réussi à attirer et à fidéliser une base d'utilisateurs diversifiée. Cette forte adéquation produit-marché est essentielle pour toute stratégie de PLG, car elle permet de s'assurer que le produit trouve un écho auprès du public visé et répond à un besoin réel.

La croissance de Calendly est propulsée par sa nature intrinsèquement virale. Chaque fois qu'un utilisateur envoie une invitation à Calendly, il ne se contente pas de planifier une réunion, mais il présente également la plateforme à de nouveaux utilisateurs. Cela crée une boucle virale où les destinataires des invitations de Calendly peuvent immédiatement voir la valeur du produit et s'inscrivent souvent pour utiliser le service eux-mêmes.

L'approche de Calendly démontre la puissance d'un produit qui implique naturellement les autres et offre une valeur effacée.

4. HubSpot

hubSpot est un CRM commercial puissant et facile à utiliser pour dynamiser votre processus de vente

Apprentissage clé: L'adoption d'un engagement des utilisateurs axé sur les données et contextuel peut améliorer l'expérience immédiate du produit et ouvrir la voie à la fidélisation des utilisateurs à long terme et à la croissance de l'entreprise.

HubSpot, un acteur renommé dans l'industrie du SaaS, a établi un paramètre dans la croissance axée sur le produit (PLG) grâce à ses stratégies d'onboarding innovantes.

L'onboarding piloté par le produit (PLO) est au cœur de l'approche de HubSpot, qui se concentre sur l'engagement des utilisateurs piloté par les données et adapté aux schémas comportementaux et aux niveaux de compétence des utilisateurs. Cette stratégie axée sur le produit exploite les données historiques et le contexte de l'utilisateur pour des expériences d'onboarding efficaces.

Le parcours de HubSpot dans l'élaboration de son cadre PLO a été marqué par de nombreuses expérimentations et une optimisation continue. S'appuyant initialement sur des outils tiers pour l'intégration des clients, HubSpot a fini par développer son outil de gestion personnalisé, Projects, améliorant l'expérience de l'utilisateur en intégrant la définition des objectifs des clients, la responsabilisation et le contenu éducatif au sein d'une seule et même plateforme.

Le passage à une approche centrée sur le CRM a marqué une transition importante pour HubSpot. Reconnaissant que les utilisateurs employaient leurs plateforme marketing en tant que CRM, HubSpot a pivoté, ce qui a conduit à une augmentation du nombre d'inscriptions mensuelles et à une amélioration de l'engagement des utilisateurs. Cette orientation CRM constitue désormais la pierre angulaire de la stratégie de HubSpot axée sur les produits.

La clé de la réussite de HubSpot en matière de PLG réside dans son intervalle diversifié de ressources en libre-service, notamment l'accès à la communauté et une multitude d'articles et de vidéos. L'entreprise utilise diverses tactiques d'onboarding telles que le chat en direct, les flux CRM automatisés, les infobulles, les walkthroughs, des modèles de documentation et des messages de bienvenue personnalisés soigneusement adaptés aux différents segments d'utilisateurs.

L'accent mis par l'entreprise sur la compréhension et la prise en charge des différents rôles et personas des utilisateurs est essentiel. En évaluant les comportements à l'intérieur et à l'extérieur du produit et en tenant compte des différents personas marketing, HubSpot adapte ses processus d'onboarding pour répondre efficacement aux divers besoins des utilisateurs.

5. Slack

mon travail est un travail de longue haleine et de longue haleine le travail de l'homme , l'une des sociétés PLG les plus connues aujourd'hui

Apprentissage clé : Rendre votre produit collant en étant au centre de toutes les activités sur le lieu de travail est la clé. De plus, un riche écosystème d'intégrations peut enfermer les utilisateurs dans votre plateforme.

Slack, pionnier de la communication d'entreprise, illustre la mise en œuvre réussie d'une stratégie de croissance pilotée par le produit (PLG).

Son parcours d'une startup de la Silicon Valley à un leader mondial est ancré dans une mission transformatrice : réinventer la communication sur le lieu de travail. En intégrant la messagerie, le partage de fichiers et la collaboration en temps réel, Slack a répondu à un besoin généralisé de cohésion outil de communication s.

La clé de la croissance rapide de Slack a été son adoption stratégique d'un modèle $$$a, séduisant les utilisateurs avec une version gratuite convaincante et la promesse de fonctionnalités premium avancées. Cette approche a engagé les utilisateurs et les a incités à promouvoir Slack au sein de leurs organisations, créant ainsi une boucle de croissance virale.

Une autre pierre angulaire de la réussite de Slack a été son onboarding méticuleux des utilisateurs. Slack a veillé à ce que les utilisateurs comprennent rapidement ses fonctionnalités grâce à des tutoriels interactifs et à une assistance contextuelle, ce qui leur a valu un engagement durable de la part des utilisateurs.

6. UserMotion

UserMotion est une plateforme d'intelligence commerciale pour le lead scoring prédictif

Key Learning : L'utilisation de l'IA pour le scoring prédictif des leads et la focalisation sur les données d'utilisation des produits peuvent rationaliser de manière significative le lead.. processus de priorisation et stimuler la croissance des revenus des entreprises du PLG.

UserMotion est une plateforme d'intelligence commerciale de pointe conçue spécifiquement pour les B2B SaaS des entreprises. Il utilise le scoring prédictif des prospects pour identifier les comptes potentiels pour l'achat, l'expansion ou le churn et guide l'engagement à travers des playbooks conçus par des experts.

Cette approche est particulièrement bénéfique pour les entreprises qui cherchent à optimiser leurs stratégies commerciales et à cibler les comptes les plus susceptibles de générer des revenus.

La plateforme d'UserMotion, pilotée par l'IA, hiérarchise les comptes en utilisant un mélange de données sur l'utilisation des produits et d'insights sur l'adéquation avec les clients. Grâce à cet outil, les entreprises peuvent doubler leur pipeline en se concentrant sur les pistes les plus prometteuses pour la croissance du chiffre d'affaires.

La plateforme aide à maximiser les revenus grâce à des insights exploitables et aligne les stratégies commerciales sur les schémas d'utilisation des produits, révélant ainsi les voies les plus efficaces pour générer des revenus.

UserMotion offre une solution complète pour évaluer et améliorer les stratégies de mise sur le marché (GTM). Ses perspectives basées sur les données aident les entreprises à comprendre leur performance commerciale, en identifiant les points forts et les domaines à améliorer.

7. Grammarly

le site Web de Grammarly est un outil d'aide à la communication est une technologie d'aide à la communication en anglais basée sur l'IA

Apprentissage clé : La création d'une communauté et une approche axée sur les valeurs, combinées à une attention particulière portée aux commentaires des utilisateurs, peuvent propulser une entreprise à l'avant-garde de son secteur.

Grammarly, réputée pour son aide à la rédaction numérique avancée, est un exemple éclatant d'entreprises PLG réussies dans le domaine des technologies de l'information et des services.

Le cœur de la stratégie PLG de Grammarly consiste à tirer parti des leads qualifiés en marketing (MQL) pour attirer les premiers utilisateurs dans des boucles virales.

En fournissant un outil convaincant et convivial qui peut être facilement téléchargé et installé, Grammarly crée un environnement dans lequel les nouveaux utilisateurs sont naturellement attirés par ses offres. Cet engagement initial est essentiel pour favoriser un modèle de croissance axé sur les utilisateurs et les produits.

L'équipe commerciale de Grammarly joue un rôle central en s'engageant avec des prospects prometteurs qualifiés pour le produit, en veillant à ce que la valeur de la plateforme soit bien communiquée et comprise. Cette approche ciblée permet de convertir les utilisateurs intéressés en clients fidèles.

Les équipes chargées de la réussite des clients (CS) chez Grammarly font également partie intégrante de leur stratégie PLG. Elles se concentrent sur l'intégration des nouveaux utilisateurs, en particulier ceux qui ont besoin d'aide avec des fonctionnalités spécifiques. L'équipe CS identifie et traite de manière proactive les risques de perte de clientèle, en travaillant à la rétention et à la réactivation des clients en perte de clientèle.

a lire également

le site web de l'entreprise est en anglais https://clickup.com/blog/product-feedback-software/ le logiciel de retour d'information sur les produits /%href/

pour une meilleure connaissance des clients

8. Zapier

zapier est un exemple d'entreprise PLG est un

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise https://clickup.com/fr-FR/blog/53311/automatisation-du-flux-de-travail/ l'automatisation des flux de travail /%href/

plateforme pour des équipes, des outils et des processus efficaces

Apprentissage clé : Un timing et un positionnement stratégique sur le marché, un accent sur la croissance centrée sur le client et une solide stratégie de contenu et de référencement peuvent conduire à une croissance exponentielle dans l'industrie technologique.

Le parcours de Zapier vers un revenu récurrent annuel (ARR) stupéfiant de 230 millions de dollars et une valorisation de 5 milliards de dollars, obtenus avec un financement de 1,3 million de dollars, témoigne de la puissance de la croissance stratégique et de l'innovation.

Le lancement de Zapier a coïncidé avec l'omniprésence croissante des API et une montée en puissance des services cloud et de l'adoption des SaaS. Ils ont puisé dans un marché iPaaS en plein essor de 9 milliards de dollars, offrant une solution sans code pour connecter diverses applications SaaS et rendant les intégrations accessibles aux utilisateurs non techniques.

Contrairement à de nombreuses startups, la croissance de Zapier a été alimentée par un seul tour de financement de démarrage. Cette efficacité du capital et la dépendance limitée à l'égard du financement externe ont permis à l'entreprise de maintenir une propriété et un contrôle importants.

Très tôt, Zapier s'est concentré sur la construction de relations personnalisées solides grâce à un engagement actif dans les forums, avec leurs équipes de réussite client offrant une aide directe et établissant la confiance. L'accent qu'ils ont mis sur une assistance client exceptionnelle et sur le fait de faire de la réussite des clients une valeur fondamentale de l'entreprise a été crucial dans leur première phase de croissance.

Une stratégie de référencement robuste a également stimulé la croissance de Zapier. Ils ont créé des milliers de pages d'atterrissage automatisées et optimisées pour le SEO pour chaque intégration d'application, capturant un trafic de recherche à fort impact. Associé à une stratégie de marketing de contenu axée sur les cas d'utilisation des applications et les avis, Zapier a réussi à attirer un large public.

L'histoire de la croissance de Zapier est un excellent exemple de la façon dont le positionnement stratégique, l'orientation client, l'utilisation efficace du capital et les stratégies adaptatives peuvent conduire à une croissance exponentielle dans le secteur concurrentiel de la technologie.

9. Miro

un environnement de travail visuel qui permet aux équipes distribuées de concevoir et de construire -_

il s'agit d'un espace de travail visuel qui permet à des équipes distribuées de concevoir et de construire des produits https://miro.com/?gclsrc=aw.ds&utm\_source=google&utm\_medium=cpc&utm\_campaign=S%7CGOO%7CBRN%7CIN%7CEN-EN%7CBrand%7CExact&utm\_adgroup=&adgroupid=140666061493&utm\_custom=18259414538&utm\_content=668037310463&utm\_term=miro&matchtype=e&device=c&location=20460&gad\_source=1&gclid=CjwKCAiA\_OetBhAtEiwAPTeQZ6N20NBxtBToQIDOJHjIXQ1f9w1sPwfksuqLEN6wufH4wft\_ynDOohoCQFcQAvD\_BwE il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider

Apprentissage clé : Une utilité immédiate et un aperçu des capacités du produit peuvent transformer les nouveaux utilisateurs en clients à vie. En intégrant votre produit à d'autres outils essentiels, vous pouvez le rendre indispensable.

Miro, une plateforme de collaboration visuelle en équipe, redéfinit la norme des stratégies de croissance pilotée par le produit (PLG) dans l'industrie SaaS. Avec plus de 45 millions d'utilisateurs dans le monde, la réussite de Miro repose sur une stratégie de mise sur le marché méticuleusement élaborée. L'entreprise utilise le produit comme principal vecteur d'acquisition, de productivité et d'expansion de la clientèle.

L'approche centrée sur le client, qui consiste à comprendre les besoins des utilisateurs et à s'y adapter, est au cœur de la réussite de la stratégie PLG de Miro. En réévaluant régulièrement son public de base et ses principaux cas d'utilisation, Miro s'assure que ses offres restent pertinentes et utiles. La formation à l'empathie envers les clients est également un aspect essentiel de la stratégie de l'entreprise, qui s'attache à comprendre et à satisfaire véritablement les besoins des utilisateurs.

La plateforme de Miro se distingue par sa simplicité et sa rapidité à générer de la valeur. Le modèle de croissance freemium axé sur le produit offre des avantages immédiats et tangibles, encourageant les utilisateurs à explorer et à passer plus tard à des fonctionnalités plus avancées.

Leur vaste intervalle de modèles sert à la fois de stratégie d'acquisition et d'activation, permettant aux utilisateurs de commencer avec des cadres structurés et inspirants plutôt qu'avec un canevas vierge.

10. Zoom

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Zoom-1-1400x666.png

/$$$img/ Zoom est une plateforme de collaboration intelligente tout-en-un qui facilite la connexion

Apprentissage clé : La simplicité et la productivité d'un produit peuvent séduire un large intervalle d'utilisateurs. S'adapter rapidement aux commentaires des utilisateurs, en particulier dans les périodes difficiles, est crucial pour une croissance soutenue.

Zoom, leader dans le domaine de la vidéoconférence, est devenu un nom familier, en particulier pendant la pandémie, évoluant d'un simple outil de communication à un élément vital de notre vie quotidienne.

En fait, "Zoom" est devenu un verbe, signifiant l'impact profond de la plateforme sur la façon dont nous nous connectons numériquement. Son intégration transparente dans divers aspects de la vie - des classes d'école aux réunions d'entreprise - démontre son attrait universel et sa facilité d'utilisation.

Le parcours de Zoom témoigne de la puissance de la croissance par le produit (PLG). La conception intuitive de la plateforme, sa version Free robuste et ses fonctionnalités premium pour les abonnements payants ont permis d'élargir sa base d'utilisateurs de manière exponentielle.

La pandémie a alimenté cette croissance, qui a transformé Zoom d'un outil d'entreprise en un élément essentiel de l'apprentissage à distance, du télétravail et des interactions sociales.

La capacité de Zoom à adapter rapidement ses opérations pour répondre à l'augmentation de la demande pendant la pandémie est une réussite remarquable. L'entreprise a su relever des défis tels que les problèmes de sécurité et de confidentialité des utilisateurs en écoutant les commentaires de ses clients et en s'adaptant rapidement.

Entretenir une croissance basée sur les produits

Les réussites de ces 10 premières entreprises axées sur les produits peuvent inspirer les entreprises qui souhaitent naviguer sur le marché numérique en constante évolution.

De l'adaptabilité de ClickUp pour répondre aux besoins variés de l'industrie à la simplicité et à la productivité de Zoom, chaque société SaaS présente des approches uniques pour tirer parti d'une croissance axée sur les produits. En observant ces leaders du secteur, le thème sous-jacent des entreprises PLG est clair : l'intégration de stratégies centrées sur le client avec le développement de produits innovants est la clé d'une croissance durable et d'un leadership sur le marché à l'ère numérique.

Ces entreprises de logiciels démontrent la puissance de la croissance axée sur les produits et inspirent une feuille de route à suivre, prouvant que se concentrer sur l'expérience du produit peut conduire à une réussite remarquable.

Découvrez comment ClickUp peut s'adapter aux besoins de votre secteur et améliorer votre productivité. Commencez votre voyage avec ClickUp dès aujourd'hui et rejoignez les rangs des entreprises qui réussissent à tirer parti d'une croissance axée sur les produits pour obtenir des résultats remarquables.