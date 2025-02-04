10 meilleurs logiciels de recrutement de salariés en 2025

La gestion des horaires des employés peut rapidement devenir chaotique, entraînant une mauvaise communication, des équipes manquées et des erreurs de paie.

Si cela vous semble familier, ne vous inquiétez pas. Je suis aussi passé par là.

Heureusement, les logiciels de gestion des listes d'employés simplifient le processus en automatisant les horaires, en assurant le suivi des présences et en permettant de gagner un temps précieux

mais avec autant d'options sur le marché, comment faire pour choisir la meilleure ?

Dans ce blog, je vous présenterai les 10 meilleurs outils de gestion des listes de salariés que mon équipe et moi-même avons testés pour vous aider à trouver la solution idéale.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans un logiciel d'inscription ?

Le choix d'un bon logiciel de planification a transformé la façon dont je gère les horaires des employés, ce qui me permet de gagner du temps et d'éliminer les conflits d'horaires.

Après avoir testé différents outils, voici les fonctionnalités clés que j'ai jugées non négociables :

Le suivi de la disponibilité des employés : Choisissez une solution logicielle qui enregistre avec précision les disponibilités du personnel afin d'éviter les conflits d'horaire et de garantir que les quarts de travail sont correctement attribués

: Choisissez une solution logicielle qui enregistre avec précision les disponibilités du personnel afin d'éviter les conflits d'horaire et de garantir que les quarts de travail sont correctement attribués Capacités d'échange d'équipes : recherchezapplications de planification qui vous permettent de créer des horaires flexibles et de permettre aux employés de changer facilement d'équipe au sein de la plateforme, minimisant ainsi les perturbations et assurant le bon déroulement des opérations

: recherchezapplications de planification qui vous permettent de créer des horaires flexibles et de permettre aux employés de changer facilement d'équipe au sein de la plateforme, minimisant ainsi les perturbations et assurant le bon déroulement des opérations Intégration de la paie : Choisissez un logiciel de paie qui s'intègre de façon transparente à votre système de paie pour des calculs de paie précis. Cela permet de réduire le travail administratif

: Choisissez un logiciel de paie qui s'intègre de façon transparente à votre système de paie pour des calculs de paie précis. Cela permet de réduire le travail administratif Suivi des présences : Optez pour un logiciel de gestion des présences qui enregistre..les présences à distance en temps réel pour éviter les divergences

: Optez pour un logiciel de gestion des présences qui enregistre..les présences à distance en temps réel pour éviter les divergences Outils de communication avec les équipes : Trouvez un logiciel de tableau de service en ligne qui facilite la communication rapide entre les managers et les employés et tient tout le monde informé des changements d'horaires et de la disponibilité de l'équipe

: Trouvez un logiciel de tableau de service en ligne qui facilite la communication rapide entre les managers et les employés et tient tout le monde informé des changements d'horaires et de la disponibilité de l'équipe Gestion d'équipes multiples : Optez pour un logiciel de gestion des listes qui assiste la planification des employés au sein de plusieurs équipes ou départements sans créer de confusion

Avec ces fonctionnalités incontournables en tête, découvrons le meilleur logiciel de gestion de planning qui coche toutes ces cases !

Lire aussi: Pour mieux gérer son temps, voici ce qu'il faut savoir le guide ultime pour maîtriser la gestion du Relevé de temps

Les 10 meilleurs logiciels d'enregistrement

Après des recherches approfondies, mon équipe et moi-même avons soigneusement sélectionné ces 10 meilleurs logiciels de gestion de listes. Ces outils peuvent vous aider à rationaliser vos besoins complexes en matière de planification et à optimiser la productivité de votre équipe.

1. ClickUp (le meilleur pour la planification des employés, le suivi du temps et la gestion des effectifs)

organiser les tâches de manière transparente dans ClickUp Calendrier View à l'aide de la fonctionnalité "glisser-déplacer"

ClickUp a considérablement optimisé mon flux de travail. Il a transformé la gestion d'équipe en rationalisant la planification, le suivi et l'attribution des tâches, le tout dans une seule et même plateforme puissante.

Grâce à l'outil Affichage du Calendrier ClickUp je peux faire glisser et déposer des tâches, fixer des paramètres et afficher une vue Tout de la semaine ou du mois à venir.

Vous pouvez également synchroniser l'outil avec Google Agenda afin de tout aligner sur les différentes plateformes.

mon travail avec le calendrier ClickUp est efficace car les tâches sont codées en couleur pour mettre en évidence les différents niveaux de priorité

Une autre fonction sur laquelle je m'appuie fréquemment est l'attribution d'un code couleur aux différentes tâches en fonction de leur priorité. C'est parfait si vous souhaitez gérer plusieurs projets simultanément.

Par exemple, je peux voir si la date limite d'un projet coïncide avec les congés forfaitaires d'un membre de l'équipe et ajuster rapidement ses tâches.

affecter des commentaires à des membres spécifiques de l'équipe et rationaliser la communication

En utilisant le Suivi du temps ClickUp grâce à la fonctionnalité de suivi du temps de ClickUp, vous pouvez suivre le temps directement dans Mon travail, que vous travailliez dans le navigateur ou dans l'application mobile.

Par exemple, je peux enregistrer ma durée enregistrée lors de sessions de formation ou de réunions en un seul clic. Les rapports de temps sont utiles lorsque j'ai besoin de passer en revue le temps que mon équipe consacre à des projets spécifiques.

montez vos heures de travail et suivez votre temps efficacement grâce à ClickUp Time Tracking_

Vous pouvez également exporter les données suivies du temps pour la paie, ce qui simplifie le processus et réduit les erreurs manuelles. En outre, vous pouvez marquer le temps comme étant facturable, ce qui facilite le suivi du travail qui doit être facturé.

Bonus: 10 modèles gratuits de Relevés de temps pour les employés dans Excel, Word et ClickUp Une fonctionnalité remarquable qui simplifie la gestion des employés est la possibilité de rationaliser les processus à l'aide de L'outil de ressources humaines de ClickUp . Grâce à des fonctionnalités telles que les champs personnalisés, les statuts, les rappels et les checklists, je peux suivre efficacement tout, du recrutement à l'onboarding.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUps-Human-Resources.jpg ClickUp, outil RH pour l'établissement de listes de candidats /$$img/

rationalisez le processus de recrutement à l'aide de l'outil ClickUp HR_

L'outil me permet de configurer des tâches pour chaque étape du recrutement, comme la présélection et les entretiens, et de marquer la progression à l'aide de statuts tels que "En cours" ou "Achevé" L'ajout de Rappels et de Checklists permet de ne rien oublier lors de l'onboarding.

J'utilise également des fonctionnalités de communication telles que ClickUp Comments et Affichage du ClickUp Chat pour une collaboration en temps réel avec les autres membres de l'équipe. Ces fonctionnalités nous permettent, à mon équipe et à moi-même, de rester en contact 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin que rien ne nous échappe.

En outre, les modèles RH de ClickUp permettent de gagner énormément de temps. Ils m'évitent de partir de zéro et me permettent de créer rapidement des flux de travail pour des tâches telles que l'embauche, l'intégration et l'évaluation des performances des employés.

**Modèle de liste du personnel ClickUp

Modèle de liste du personnel ClickUp

Le modèle Modèle de liste du personnel ClickUp a rendu la gestion des équipes et des tâches beaucoup plus efficace que l'utilisation de feuilles de calcul. Je pouvais suivre les disponibilités de chacun, attribuer des rôles et même gérer les demandes de congés, le tout en un seul endroit. Ce modèle vous permet de :

D'améliorer la communication et la coordination

D'assurer un suivi du temps précis

Optimiser l'attribution des tâches pour une productivité maximale

Les champs personnalisés tels que "Heures supplémentaires" et "Département" me permettent de filtrer rapidement les détails spécifiques de l'employé, ce qui facilite le suivi de qui a travaillé quand. Et comme tout est lié dans un environnement de travail unique, personne n'a besoin de me courir après pour obtenir des mises à jour - ils peuvent tout voir en temps réel.

ClickUp Modèle de plan de travail par équipe

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/ClickUp-Work-Shift-Schedule-Template.jpg ClickUp Modèle de planning des équipes de travail https://app.clickup.com/signup?template=t-900200039605&department=operations&\_gl=1\*vr0ib0\*\_gcl\_au\*MjYxOTcyNTQxLjE3MjYwNTYyOTcuMjAyOTc1NzQxNi4xNzI2MDU2MzAxLjE3MjYwNTYzMDA.

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Je trouve aussi le Modèle d'horaire de travail posté ClickUp ce site est très utile pour la gestion des opérations quotidiennes. La planification des quarts de travail était autrefois une corvée, mais avec ClickUp, je peux maintenant.. paramétrer le programme de la semaine entière rapidement.

Vous pouvez faire glisser et déposer les quarts de travail, les ajuster et même suivre les absences à l'aide de champs personnalisés tels que "Motif de l'absence." Ce modèle me permet de :

Avoir un aperçu clair des heures de travail des employés

D'assurer une couverture adéquate pendant les périodes de pointe

Rationaliser le processus de planification et d'ajustement des quarts de travail des employés

De minimiser l'impact financier des conflits d'horaires et des changements de dernière minute

J'adore la mise à jour automatique des tâches et la facilité avec laquelle les changements sont communiqués à l'équipe. Finis les e-mails et les textes demandant des changements d'équipe : tout est simplifié grâce à ce modèle.

Bonus: Accédez à ces 10 modèles gratuits d'horaires de travail dans Excel & ClickUp

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Suivez les heures de travail, les heures supplémentaires et les pauses de vos employés avec ClickUp Time Tracking

Visualisez les horaires, les schémas de travail et les demandes de congés en utilisant le Calendrier ClickUp

Envoyez des rappels et des notifications automatisés pour les quarts de travail, les échéances et les demandes de congé à l'aide de ClickUp Time Tracking Rappels ClickUp et Notifications ClickUp Affectez des employés à des équipes ou à des tâches spécifiques en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité avec Tâches ClickUp Surveillez la charge de travail des employés pour assurer une distribution équitable et prévenir l'épuisement professionnel à l'aide de ClickUp Vues Charge de travail Partagez les horaires, les politiques et d'autres documents pertinents avec les employés à l'aide de ClickUp Documents Intégrez ClickUp aux systèmes RH, aux logiciels de paie et à d'autres outils pertinents en tirant parti de Intégrations ClickUp Les limites de ClickUp

L'application mobile de ClickUp n'offre pas toutes les fonctionnalités et caractéristiques proposées par la version bureau

En raison du grand nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation, certains nouveaux utilisateurs notent une courbe d'apprentissage

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contacter pour les tarifs

: Contacter pour les tarifs ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel forfait payant pour $7 par membre de l'espace de travail et par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (9,700+ reviews)

4.7/5 (9,700+ reviews) Capterra: 4.6/5 (4,200+ reviews)

2. Deputy (Meilleur pour la gestion des horaires et du temps des employés)

via le monde est en train de s'effondrer, et il est temps d'agir Mon travail est un outil utile pour créer et gérer des équipes, assigner des tâches et vérifier qui est disponible pour travailler. Il est également efficace pour traiter les demandes de congés et gérer les heures supplémentaires.

Une autre fonctionnalité utile est la possibilité de suivre les présences des employés. Vous pouvez facilement voir les heures d'arrivée et de départ des employés et identifier les absences ou les arrivées tardives.

Bonus: Découvrez ces 10 modèles gratuits de gestion du temps (calendriers et horaires)

Les meilleures fonctionnalités de Deputy

Envoyez des annonces, des messages et des rappels directement à votre équipe

Rationalisez les processus tels que l'approbation des congés et le calcul des salaires

Obtenez des informations sur les performances et la productivité de votre équipe grâce à des rapports détaillés l'analyse de la main-d'œuvre rapports

Les limites de l'emploi

Le forfait gratuit ne comprend pas de tableau de bord

L'outil ne dispose pas d'une solution de paie

Tarifs de Deputy

Scheduling: 4,50$/mois par utilisateur

4,50$/mois par utilisateur Time & Attendance: 4,50$/mois par utilisateur

4,50$/mois par utilisateur Premium: 6$/mois par utilisateur

6$/mois par utilisateur Deputy HR: 2$/mois par utilisateur

2$/mois par utilisateur Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Deputy

G2: 4.6/5 (300+ reviews)

4.6/5 (300+ reviews) Capterra: 4.6/5 (700+ avis)

3. Connecteam (Meilleur pour le suivi du temps, des présences et de l'achèvement des tâches)

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière Connecteam Connecteam est assez intuitif à utiliser, même pour quelqu'un qui n'est pas très calé en technologie. Il est personnalisable, ce qui vous permet de créer des listes d'employés et des horaires différents selon les équipes, d'assigner des tâches spécifiques aux employés et même de suivre leur progression.

Toutes les personnes qui utilisent Connecteam peuvent voir leurs horaires et tout changement en temps réel. L'application de liste en ligne est également idéale pour traiter les demandes de congés et gérer la communication au sein de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Connecteam

Créez et gérez facilement les horaires, y compris les quarts de travail, les pauses et les congés, à l'aide de la fonction glisser-déposer

Contrôlez en temps réel le temps de travail, les présences et l'emplacement des employés

Intégrer Connecteam à d'autres outils tels que les systèmes de paie et les logiciels de ressources humaines

Limites de Connecteam

Certains utilisateurs ont signalé que l'interface peut sembler encombrée et que le système de planification est parfois un peu bogué

Il manque des rapports avancés et des capacités de suivi financier

Tarification de Connecteam

Free Forever

Opérations de base : 29 $/mois

: 29 $/mois Opérations avancées : 49 $/mois

: 49 $/mois Expert en exploitation : 99 $/mois

: 99 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (700+ commentaires)

4.7/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

4. 7shifts (Meilleur pour simplifier les demandes de congés et les approbations)

le site web de l'entreprise est en cours de développement et il est en cours d'élaboration

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion des ressources humaines de 7shifts https://app.7shifts.com/location/430389/schedule/2024-09-09?view=week&department\_id=657760&department\_id=657761 7shifts /%href/

7shifts est un autre excellent logiciel de rostering qui vous aide à gérer les horaires de votre équipe plus efficacement. Grâce à sa fonctionnalité de glisser-déposer, vous pouvez facilement déplacer les employés sur le Calendrier et leur attribuer rapidement des quarts de travail spécifiques.

7shifts propose une fonctionnalité très utile pour les équipes des entreprises de restauration : les demandes automatiques de congés. Les employés peuvent soumettre leurs demandes directement via l'application, et vous pouvez les approuver ou les refuser d'un simple clic. Cela permet de rationaliser la planification et d'éviter tout conflit de roulement. En fait, ce logiciel a été conçu pour les entreprises de restauration.

7shifts meilleures fonctionnalités

Soumettre et gérer les demandes de congés de manière transparente

Accédez à des données en temps réel et affichez des indicateurs clés, tels que les coûts de main-d'œuvre et les performances des employés

Utilisez la fonction de pointeuse intégrée pour contrôler les heures de travail des employés

limites de 7shifts

Les forfaits de 7shifts peuvent être coûteux pour les petites entreprises

Certains utilisateurs ont rapporté des pépins et des bugs occasionnels qui perturbent les flux de travail en cours

Tarifs de 7shifts

Comp : Free Forever : Entrée : : Free Forever : Free Forever : Free Forever : Free Forever : Free Forever : Free Forever : Free Forever : Free Forever : Free Forever

: : : Free Forever : Free Forever : Free Forever : Free Forever : Free Forever Entrée : 34,99 $/mois

: 34,99 $/mois Mon travail : 76,99 $/mois

: 76,99 $/mois Gourmet : 150 $/mois

: 150 $/mois 7shifts Payroll: $39.99/ ajouter à n'importe quel forfait

$39.99/ ajouter à n'importe quel forfait Enterprise:Tarification personnalisée

7shifts ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2: 4.5/5 (100+ reviews)

4.5/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1100+ commentaires)

5. Calendly (Meilleur pour rationaliser la prise de rendez-vous)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Calendly

je n'ai pas besoin d'être un expert en la matière, mais j'ai besoin d'être un expert https://calendly.com/event\_types/utilisateur/me Calendly /%href/

Application de calendrier bien connue, Calendly permet de rationaliser le processus de prise de rendez-vous. Grâce à sa solution de planification automatisée, vous pouvez paramétrer votre automatisation et partager un lien avec des clients potentiels. Ils peuvent alors choisir un créneau horaire qui vous convient à tous les deux.

Calendly peut se synchroniser automatiquement avec Google Agenda, ce qui évite les doubles réservations et vous permet d'avoir toujours un aperçu clair de l'emploi du temps de votre équipe. Cette fonction peut vous faire gagner beaucoup de temps et améliorer votre productivité.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Partagez un lien de planification unique et laissez les autres choisir leurs plages horaires préférées

Envoyez des rappels automatisés par e-mail et SMS et tenez les participants informés

Synchronisez Calendly avec Google Agenda, Outlook ou d'autres systèmes de calendrier

Limites de Calendly

Le forfait Free de Calendly ne permet d'intégrer qu'un seul calendrier

Il n'offre pas les outils de planification complets dont ont besoin les équipes plus importantes

Tarifs de Calendly

Free Forever ::::::::: :

::::::::: : Standard : 12$/mois

: 12$/mois Teams : 20$/mois

: 20$/mois **Entreprise : à partir de 15 000 $/an

Évaluations et critiques Calendly

G2: 4.7/5 (2200+ commentaires)

4.7/5 (2200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3500+ avis)

6. QuickBooks Time (le meilleur pour optimiser le processus d'intégration des salaires)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de QuickBooks Time

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le tableau de bord de TimeBooks https://quickbooks.intuit.com/accountants/products-solutions/time-tracking/ les livres rapides de l'époque /%href/

QuickBooks Time, un logiciel de suivi du temps et de gestion des effectifs, permet de rationaliser les activités de l'entreprise. Grâce à son suivi du temps automatique, les employés peuvent facilement pointer à l'aide de leur smartphone ou de leur ordinateur.

Une autre fonctionnalité utile de QuickBooks Time est l'intégration avec QuickBooks Payroll. Elle permet aux utilisateurs de transférer en toute transparence les données de suivi du temps dans les systèmes de paie, ce qui réduit le risque d'erreurs et permet de gagner du temps.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Time

Accédez à des informations sur la productivité des employés et les heures supplémentaires pour prendre des décisions éclairées

Recevez des notifications en cas d'absence de pointage ou d'heures supplémentaires

Gérer la planification des employés en créant, modifiant et affichant les horaires dans une plateforme centralisée

QuickBooks Limites de temps

Les forfaits de ce logiciel peuvent être coûteux pour les petites entreprises

Il se concentre principalement sur le suivi du temps et l'intégration de la paie, et moins sur la planification des employés (planification des ressources)

QuickBooks Prix du temps

Time Premium + Payroll Premium : 14 $/mois + 6,80 $/mois par employé

: 14 $/mois + 6,80 $/mois par employé Time Elite + Payroll Elite : 28 $/mois + 8,50 $/mois par employé

Évaluations et critiques de QuickBooks Time

G2: 4.5/5 (1400+ commentaires)

4.5/5 (1400+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (6800+ avis)

7. Homebase (Meilleur pour la planification des employés et le suivi du temps)

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le logiciel de gestion des listes de candidats Accueilil n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association Homebase est un site fiable et facile à utiliser application de planification du travail qui peut vous aider à gérer les horaires de votre équipe. En un coup d'œil, vous pouvez voir qui travaille quand et s'il y a des manques de personnel.

Homebase vous permet également de paramétrer différents types d'équipes. Par exemple, vous pouvez créer un type d'équipe pour les "heures supplémentaires" ou "sur appel" et faire glisser les employés vers les différentes équipes. Mon travail vous permet de suivre les heures de travail de votre équipe et de vous assurer que tout le monde est payé correctement.

Les meilleures fonctionnalités de Homebase

Rationaliser le processus de paie en l'intégrant à un logiciel de paie

Accédez aux informations de votre équipe depuis n'importe où grâce à l'application mobile

Utilisez la pointeuse intégrée pour contrôler les heures des employés et éviter la perte d'heures de travail

Limites de Homebase

Certains utilisateurs ont rapporté que l'interface est encombrante, confuse et difficile à naviguer

D'autres utilisateurs ont signalé un manque de réponse et de compréhension de la part du service client

Tarifs de Homebase

Free Forever

Les services essentiels : 24,95 $/mois

: 24,95 $/mois Plus : 59,95 $/mois

: 59,95 $/mois Tout-en-un : 99,95 $/mois

Évaluations et critiques de Homebase

G2: 4.2/5 (100+ reviews)

4.2/5 (100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1000+ commentaires)

8. Findmyshift (Mon travail pour la gestion des équipes et le suivi des heures de travail des employés)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise la vie de l'homme et de la femme Grâce à Findmyshift, vous pouvez créer des horaires de travail, paramétrer la disponibilité des employés et même rationaliser la gestion des congés. Il s'agit d'un outil fiable de gestion du temps de travail logiciel de gestion des équipes qui vous permet de savoir qui travaille un jour donné, ce qui facilite la coordination avec les collègues et le forfait des équipes.

Findmyshift met automatiquement à jour les horaires en fonction des disponibilités. Ainsi, en cas de changement de dernière minute, vous pouvez mettre à jour vos disponibilités et l'outil ajustera immédiatement votre planning.

Les meilleures fonctionnalités de Findmyshift

Créez et gérez des paramètres en définissant des schémas de travail et en les ajustant si nécessaire

Permettre aux employés d'échanger des postes entre eux, afin de promouvoir la flexibilité

Contrôler avec précision les heures travaillées et les absences des employés

Findmyshift limits (en anglais)

L'intégration de Findmyshift dans vos flux de travail peut nécessiter beaucoup de temps et d'efforts

Des utilisateurs ont rapporté des problèmes occasionnels, entraînant des temps d'arrêt pendant les heures de travail

Tarifs de Findmyshift

Free Forever

Démarrage : 25$/mois

: 25$/mois Business : 40$/mois

: 40$/mois Entreprise : 80$/mois

Évaluations et critiques de Findmyshift

G2: N/A

N/A Capterra: 4.6/5 (1000+ reviews)

9. Mon travail (Meilleur pour la planification des équipes et le suivi du temps)

le site web de la Commission européenne est en cours de développement et il est en cours d'élaboration Quand je travaille Mon travail est un outil convivial qui facilite grandement la planification des horaires. Vous pouvez facilement voir les postes à venir, demander des congés et même échanger des postes avec des collègues.

When I Work offre également une autre fonctionnalité très utile : la pointeuse automatique. Les utilisateurs peuvent pointer directement depuis leur téléphone, ce qui est très pratique. Si vous avez besoin de modifier votre emploi du temps, vous pouvez également le faire via l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Mon Travail

Envoyez des notifications et des messages directement aux employés concernant les changements d'horaires

Gérez les horaires de travail des employés et affichez les demandes de congés depuis votre appareil mobile

Définissez des paramètres de travail et surveillez les heures travaillées et les absences de vos employés

Les limites de mon travail

Les demandes de congés ne peuvent être que supprimées et réajoutées, elles ne peuvent pas être modifiées

Il n'offre pas de fonctionnalités détaillées de suivi des tâches ou des emplois

Prix de Mon Travail

Essentiel : 1,50 $/mois

: 1,50 $/mois Essentiel + suivi du temps et des présences : 3 $/mois

: 3 $/mois Pro : 3 $/mois

: 3 $/mois Pro + suivi du temps et des présences : 5 $/mois

: 5 $/mois Premium : 5$/mois

: 5$/mois pro + suivi du temps et des présences : 5$/mois Premium : 5$/mois Premium + suivi du temps et des présences : 7$/mois 7$/mois

Premium Premium + suivi du temps et des présences : 7$/mois 7$/mois Mon Travail Payroll (à ajouter à n'importe quel forfait): 39$/mois + 6$ par utilisateur actif/mois

Évaluations et critiques de Mon travail

G2: 4.3/5 (250+ reviews)

4.3/5 (250+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1100+ avis)

Bonus: Vous voulez de meilleures options ? Jetez un coup d'œil à ces 10 meilleures alternatives à Mon travail !

10. Sling (Meilleur pour la gestion des équipes et la communication avec les employés)

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de Sling

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'entreprise https://app.getsling.com/shifts?mode=week&tab=alllocations&date=2024-09-09 la vie de l'homme est en danger /%href/

Avec Sling, vous pouvez rapidement créer des équipes, les attribuer aux employés et les ajuster en fonction des besoins. La fonction glisser-déposer permet de déplacer facilement les équipes et de veiller à ce que chacun ait une charge de travail équitable.

Sling dispose également d'une fonctionnalité de messagerie intégrée, très utile pour communiquer avec les équipes. Vous pouvez envoyer des messages directement à des personnes ou à des groupes pour partager des informations importantes ou coordonner les équipes.

Les meilleures fonctionnalités de Sling

Partagez des fichiers, assignez des tâches et communiquez efficacement avec les membres de votre équipe

Contrôlez l'affectation du temps et des ressources pour garantir une productivité optimale

Assurer le suivi des tâches, des délais et de la progression de divers projets

Limites de l'écharpe

Les utilisateurs ont noté que la version mobile de l'outil n'est pas aussi conviviale que la version de bureau

Seuls les utilisateurs utilisant le forfait Business peuvent générer des rapports

**Tarification de l'outil

Free Forever

Premium : 2 $/mois

: 2 $/mois Business : 4$/mois

Évaluations et critiques de Sling

G2: 4.4/5 (80+ reviews)

4.4/5 (80+ reviews) Capterra: 4.6/5 (150+ commentaires)

Bonus: Pour améliorer la gestion du travail et des équipes, apprenez à comment mettre en place un travail en 2-2-3 calendrier.

Streamline the Employee Scheduling Process with ClickUp (Rationaliser le processus de planification des employés avec ClickUp)

La gestion des horaires des employés peut prendre beaucoup de temps et être source d'erreurs. Un logiciel de planification efficace simplifie le processus en vous permettant de créer des plannings, d'attribuer rapidement des équipes et de gérer la disponibilité de votre équipe.

L'utilisation d'un logiciel de planification fiable vous permet également d'accéder de manière transparente aux systèmes de paie et de contrôler les coûts, en garantissant des niveaux de personnel optimaux et en minimisant les sureffectifs ou les sous-effectifs. ClickUp clickUp, en tant que logiciel de planification idéal, vous permet d'attribuer des postes en fonction de la disponibilité des employés, de suivre les heures travaillées et de générer des rapports de paie précis. Il rationalise votre flux de travail et réduit l'entrée manuelle de données. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et découvrez les avantages d'un flux de travail simplifié pour la planification des employés !