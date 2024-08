Nous avons testé les 10 meilleurs systèmes de téléassistance en 2024

Vos employés à distance travaillent-ils efficacement ?

Le suivi des performances et de l'assiduité de vos employés peut s'avérer difficile dans un environnement de travail à distance. Je suis passé par là. C'est pourquoi j'ai opté pour des systèmes de présence à distance afin de suivre et de maximiser la productivité des employés.

Ces outils sont devenus des éléments essentiels d'une gestion efficace du personnel, car ils aident les responsables comme moi à suivre les horaires des équipes et à examiner les heures de connexion des employés sans supervision directe.

Vous êtes au bon endroit si vous souhaitez également simplifier vos tâches de gestion et améliorer l'efficacité de votre personnel. Dans ce blog, nous avons méticuleusement comparé et sélectionné les 10 meilleurs systèmes de gestion des présences à distance en fonction de leurs caractéristiques, de leurs prix et des avis des clients.

Que faut-il rechercher dans les systèmes de présence à distance ?

En tant que dirigeant, vous pouvez tomber dans le piège de la microgestion des employés, ce qui finit par réduire leur productivité, leur motivation et leur engagement. Je suis moi-même tombé dans ce piège lorsque j'essayais des stratégies pour améliorer les performances, mais ce n'est plus le cas.

Lorsque j'ai utilisé des outils de téléprésence, ils m'ont aidé à suivre les heures de travail des travailleurs à distance sans être intrusif ou contrôlant.

Si vous êtes en train de choisir le meilleur logiciel de téléprésence, commencez par évaluer vos besoins et vos objectifs. Vous devez toujours vérifier la compatibilité du logiciel avec vos systèmes existants et sa facilité d'utilisation, afin qu'il ne nécessite pas de formation approfondie.

Examinons quelques caractéristiques essentielles à prendre en compte avant de choisir le système de téléprésence pour votre entreprise :

1. Automatisation des présences

Les systèmes modernes de gestion des présences à distance peuvent automatiser la notation des présences des employés. Opter pour un système automatisé de gestion des présences vous permet de mieux reconnaître les employés ponctuels qui s'acquittent avec diligence de leurs tâches et répondent aux attentes de l'organisation.

Ces outils offrent également de nombreux avantages, tels que précision, productivité et conformité, ne laissant aucune place à des erreurs intentionnelles ou non dans le marquage des présences des employés.

2. Notifications et rappels

Le système de téléprésence que vous choisissez pour votre entreprise doit s'intégrer aux calendriers numériques tels que Microsoft Outlook, Calendly Mobile et Google Calendars. En choisissant ce logiciel, vous informerez l'ensemble de votre équipe de la capacité d'un individu à suivre son temps de présence via le calendrier partagé.

3. Rapports et analyses

Un logiciel de gestion des présences à distance idéal est doté de fonctionnalités de reporting permettant d'obtenir une vue d'ensemble des activités de votre entreprise. Il s'agit notamment de générer des rapports détaillés sur les tendances de la fréquentation, les modèles et la conformité avec le droit du travail.

4. Gestion des congés

Un système de gestion des présences efficace offre des fonctions de gestion des congés telles que la configuration des politiques de congés en fonction des lois applicables, l'augmentation des demandes, l'assistance aux employés pour la vérification des soldes de congés, l'examen des calendriers de vacances, etc.

5. Feuilles de temps

Les gestion des feuilles de temps cette fonction est de la plus haute importance pour les systèmes de téléprésence et ne doit pas être négligée avant que vous ne fassiez votre choix. Elle vous permet de suivre les heures de travail prévues, les congés, les régularisations et les ajustements pour le traitement des salaires.

Astuce : Veillez à ce que votre logiciel de téléprésence offre une certaine flexibilité à vos employés à distance et leur laisse une certaine marge de manœuvre pour accomplir leurs tâches. Vos employés se sentiront ainsi plus à l'aise dans l'utilisation de ces outils et la productivité s'en trouvera accrue.

Les 10 meilleurs systèmes de présence à distance à utiliser en 2024

1. ClickUp : Le meilleur pour le suivi des performances et de la productivité des employés

Outil de gestion de projet polyvalent, ClickUp vous permet de suivre le temps de travail d'une manière adaptée à vos besoins. Avec Le suivi du temps de projet de ClickUp de ClickUp, vous pouvez facilement contrôler les heures travaillées depuis n'importe quel endroit, faire des ajustements si nécessaire et ajouter des notes pour suivre les heures facturables et les heures spécifiques au projet.

Par exemple, l'outil permet à vos employés de démarrer et d'arrêter un chronomètre directement dans l'application, sur le bureau à l'aide d'un Une extension Chrome ou même d'ajouter manuellement des entrées de temps pour le travail passé afin de suivre le temps sur tous les appareils. Les fonctions de catégorisation étendues de ClickUp permettent également aux employés d'organiser les entrées de temps suivies par le biais de Champs personnalisés et Tags ClickUp .

simplifiez vos processus de suivi du temps grâce aux fonctionnalités de suivi du temps de ClickUp_

Vous pouvez également demander à votre équipe d'ajouter des notes aux entrées de temps et de les filtrer selon divers critères afin d'obtenir des informations sur où et comment le temps est passé dans l'entreprise.

Au-delà des fonctionnalités, les modèles prêts à l'emploi et personnalisables de ClickUp facilitent l'élaboration et la mise en œuvre de systèmes de suivi sans perdre de temps. Avec le modèle de feuille de présence ClickUp vous pouvez suivre les présences et les absences de vos employés, voir quand ils reviennent de congés et créer des rappels flexibles pour les employés concernant leurs horaires de travail à distance.

Utilisez le modèle de feuille de présence de ClickUp pour suivre les présences et analyser les tâches pour une productivité maximale

Télécharger ce modèle De plus, Points de vue des RH de ClickUp sont utiles pour surveiller l'intégration des employés, les horaires et d'autres aspects importants. Mettez en place un emplacement centralisé pour les données des employés et la correspondance privée entre les employés et leurs responsables. Vous pouvez utiliser cet emplacement central pour suivre les progrès, mener des enquêtes sur l'engagement des employés et préparer les évaluations des performances à venir.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Suivi du temps: Utiliser ClickUp Time Tracking pour créer et personnaliser des feuilles de temps et afficher des rapports détaillés sur le temps de travail de vos employés par jour, semaine, mois ou toute autre plage personnalisée

Utiliser ClickUp Time Tracking pour créer et personnaliser des feuilles de temps et afficher des rapports détaillés sur le temps de travail de vos employés par jour, semaine, mois ou toute autre plage personnalisée Collaboration transparente: Visualisez l'avancement de vos projets à distance, surveillez les sprints et les backlogs à l'aide de graphiques agilescollaborer en temps réel avec Clickup Docs et Whiteboards *PTO Calendar: Rationalisez le suivi des vacances et des jours de maladie de vos employés grâce àModèle de calendrier ClickUp PTO *Automatiser les tâches: UtilisezAutomatisation ClickUpqui vous offre plus de 100 automatisations pré-construites pour rationaliser les flux de travail, les transferts de projets et les tâches routinières

Visualisez l'avancement de vos projets à distance, surveillez les sprints et les backlogs à l'aide de graphiques agilescollaborer en temps réel avec Clickup Docs et Whiteboards *PTO Calendar: Rationalisez le suivi des vacances et des jours de maladie de vos employés grâce àModèle de calendrier ClickUp PTO *Automatiser les tâches: UtilisezAutomatisation ClickUpqui vous offre plus de 100 automatisations pré-construites pour rationaliser les flux de travail, les transferts de projets et les tâches routinières Cryptage des données: Garantir la sécurité des données sensibles grâce au cryptage AES-256 qui empêche l'accès non autorisé à des tiers

Utilisez le modèle de calendrier ClickUp PTO pour construire et optimiser vos processus de congés

Télécharger ce modèle

Limitations de ClickUp

La courbe d'apprentissage abrupte peut rendre cette plateforme difficile à naviguer pour les nouveaux utilisateurs

Prix de ClickUp

Gratuit : pour toujours

: pour toujours illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp Brain: Ajouter à n'importe quel plan payant pour 5$ par membre de l'espace de travail par mois.

G2 : 4.7/5 (9500+ commentaires)

: 4.7/5 (9500+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (4100+ commentaires)

2. ClockShark : Le meilleur pour suivre les employés sur le terrain

la société de l'information a été créée par un groupe d'experts de la société de l'information

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir sur place https://www.clockshark.com/ ClockShark (Horlogerie) /%href/

ClockShark est un autre outil puissant qui permet de suivre en temps réel l'emplacement des employés et leurs heures de travail grâce au suivi par GPS. La plateforme vous fournit des feuilles de temps 100% précises et réduit les coûts salariaux grâce à son système de gestion des temps logiciel de gestion du temps .

Cette plateforme permet également de responsabiliser vos employés, car ils savent que leur temps est suivi. J'apprécie ses fonctionnalités supplémentaires, telles que l'intégration de la comptabilité, le suivi des activités, la planification des employés, les rapports personnalisables, et bien plus encore.

Les meilleures fonctionnalités de ClockShark

Intégration des logiciels de paie et de comptabilité tels que QuickBooks et QuickBooks Online, RUN Powered by ADP® et ADP Workforce Now®, Sage 100 Contractor, Xero, et plus de 1000 applications utilisant Zapier

Conservez des enregistrements précis des heures de travail de tous vos employés et évitez les problèmes de présence grâce à son horloge de présence virtuelle

Utilisez ses fonctions de gestion de projet améliorées pour assigner des tâches, suivre l'avancement du travail et les échéances

Éliminez l'arrondi des feuilles de temps en vous permettant de suivre avec précision vos coûts de main-d'œuvre

Limitations de ClockShark

Il n'offre pas de fonctions de facturation

Il ne fonctionne pas bien avec le suivi GPS de l'application mobile et la synchronisation des données

Prix de ClockShark

Gratuit: Essai de 14 jours

Essai de 14 jours Standard: 40 $ par mois

40 $ par mois Pro: 60 $ par mois

G2: 4.6/5 (300+ commentaires)

4.6/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1800+ avis)

3. Gusto : Meilleur pour le suivi de la productivité des employés

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Gusto (en français dans le texte) Vous cherchez un outil efficace pour créer des rapports de données financières et suivre les présences à distance en temps réel ? Ne cherchez pas plus loin que Gusto. Cette plateforme s'intègre à AttendanceBot pour synchroniser les feuilles de temps des employés et faciliter la paie des employés et des entrepreneurs.

Grâce à Gusto, vous pouvez également suivre la productivité de vos employés et encourager les meilleurs éléments de votre équipe.

J'ai trouvé ses outils de gestion du temps et des présences utiles pour gérer des plans de vacances et de congés payés complexes. L'outil facilite l'approbation des demandes de congés et la synchronisation des congés approuvés avec vos calendriers de paie et d'entreprise.

Gusto meilleures caractéristiques

Suivi des heures de travail des employés Replicon est l'un des meilleurs outils de travail à distance pour le suivi des heures et des présences, la conformité au droit du travail, les horaires et la rémunération.

C'est l'un de mes favoris car il élimine complètement le besoin de suivre les présences manuellement en tirant parti des capacités de l'IA. Replicon capture automatiquement le temps passé par votre personnel dans plus de 100+ applications de travail, telles que Slack, Jira, Asana, Zoom, et plus encore.

La plateforme vous permet également de définir et de gérer des politiques de régularisation et des réinitialisations en fonction des besoins de votre entreprise.

Des fonctionnalités telles que l'entreprise suivi du temps et la gestion des effectifs font de Replicon un outil idéal pour les grandes organisations car il unifie le suivi du temps, la gestion des équipes et la planification des effectifs au sein d'une seule et même plateforme.

Les meilleures caractéristiques de Replicon

Rationaliser la création de feuilles de temps grâce à des flux d'approbation dynamiques basés sur des validations de données de présence en temps réel

Identifiez les employés idéaux en fonction du coût ou des compétences grâce à son SmartSchedule alimenté par l'IA

Fournir une saisie intuitive du temps, un contrôle permanent et un suivi des heures normales par rapport aux heures supplémentaires pour les salariés et les employés rémunérés à l'heure

Proposer des feuilles de temps pré-remplies, assemblées, précises et complètes que vos employés peuvent consulter et soumettre

Limites de Replicon

La mise en place peut s'avérer délicate, en raison du grand nombre de fonctionnalités et d'options de personnalisation

La création de rapports avec des structures personnalisées peut s'avérer difficile

Prix de Replicon

Tarification personnalisée en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité

G2 : 4.3/5 (700+ commentaires)

: 4.3/5 (700+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (500+ avis)

5. TimeClock Plus : Le meilleur pour la planification automatisée des employés

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'expertise d'un expert en la matière TimeClock Plus TimeClock Plus est une solution flexible de gestion du temps et des présences qui offre à la fois une solution sur site et une solution basée sur le cloud. Elle permet l'accès aux horaires en temps réel et le suivi des employés via des appareils mobiles.

La plateforme s'intègre bien avec des centaines de systèmes de paie, de planification des ressources de l'entreprise (ERP) et de gestion du capital humain (HCM), de sorte que vous n'aurez pas à vous soucier des problèmes informatiques.

En ce qui concerne ses caractéristiques uniques, j'ai trouvé que l'application de présence mobile était très conviviale. Les employés peuvent l'utiliser pour pointer leur arrivée et leur départ, consulter les feuilles de temps et gérer les horaires directement depuis leur téléphone.

Lorsque vous êtes en déplacement dans le cadre d'un travail à distance, une application mobile efficace comme celle-ci peut vous aider à économiser des heures de suivi manuel du temps et de vérification croisée des entrées de temps.

Les meilleures caractéristiques de TimeClock Plus

Permet aux employés de pointer depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet grâce à un système de suivi du temps basé sur le cloud

Configure le moteur de paie avec différents taux de rémunération, des différentiels d'horaires et des critères d'heures supplémentaires

Gérer les congés en un seul clic grâce à la fonction de gestion des absences

Permet une planification transparente des employés avec des horaires de travail 24 heures sur 24 correspondant à vos rotations uniques et à vos règles intégrées

Limites de TimeClock Plus

L'interface est moins intuitive que celle d'autres systèmes de téléprésence

Il se peut qu'il ne se connecte pas de manière transparente à toutes les applications ou sites web tiers

Prix de TimeClock Plus

Tarifs personnalisés en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité

G2 : 4.3/5 (400+ commentaires)

: 4.3/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (150+ commentaires)

6. Connecteam : Le meilleur pour le suivi des présences en temps réel

la Commission européenne a décidé de mettre en place un système de gestion de l'information pour le secteur de la santé

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association https://connecteam.com/ Connecteam /%href/

Connecteam est une excellente plateforme qui permet un suivi intelligent du temps en utilisant des feuilles de temps automatisées. En utilisant cette plateforme, vous pouvez facilement gérer toutes les opérations quotidiennes, telles que la délégation de tâches en temps réel, la planification efficace du personnel, le suivi des présences en temps réel, les rapports de classement instantanés avec des résultats en direct, et bien d'autres choses encore.

En tant que manager, vous disposez d'une vue d'ensemble claire de la disponibilité, des qualifications et des préférences de l'équipe, ce qui vous aide à maîtriser votre processus de planification.

Ce que j'apprécie le plus dans cet outil, c'est sa suite complète de fonctionnalités. Connecteam regroupe les fonctions RH, la communication, la gestion des tâches et la planification en une seule plateforme, ce qui vous permet d'avoir une visibilité de bout en bout.

Conçu pour les travailleurs sans bureau, il offre une solution unique pour tenir vos employés au courant de tout ce qui concerne le travail, de leur emploi du temps individuel à la base de connaissances et aux mises à jour de l'entreprise.

Les meilleures caractéristiques de Connecteam

Permet de définir les règles relatives aux pauses et aux heures supplémentaires des employés conformément aux lois du travail locales, nationales et fédérales

Adoptez votrepolitiques de travail hybride en enregistrant les heures de connexion à l'aide de la pointeuse in-app ou de l'application Kiosque sur site

Utiliser le chat dans l'application pour communiquer directement avec les employés

Utiliser les outils de reporting et d'analyse intégrés pour suivre et optimiser les fonctions de gestion clés dans les opérations quotidiennes et les RH

Limites de Connecteam

Il est possible que l'application se bloque ou qu'il y ait un décalage occasionnel

Il faut beaucoup de mises à jour pour accéder à davantage de fonctionnalités

Prix de Connecteam

Gratuit: Pour toujours

Pour toujours Basic: 35$/mois

35$/mois Avancé: 59 $/mois

59 $/mois Expert: $119/mois

G2: 4.7/5 (200+ commentaires)

4.7/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (300+ avis)

7. TimeCamp : Le meilleur pour le suivi du temps

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens le temps d'un camp de vacances TimeCamp est l'un des meilleurs systèmes de gestion des présences à distance. Il permet de gérer les présences des employés, d'enregistrer les heures de travail et de créer des feuilles de paie, le tout à l'aide d'une seule application. Il offre un suivi du temps par mot-clé, ce qui signifie que vous pouvez définir des mots-clés pour rendre le suivi du temps automatique.

J'ai essayé son système de suivi des présences, et il est utile pour suivre les heures de travail, les vacances et les congés de maladie en un seul endroit, ce qui aide à réduire les risques d'erreur.

Il s'intègre également à des outils comme Airtable, Asana et Gitlab, entre autres, ce qui vous permet de suivre et de gérer plus efficacement les échéances de vos projets.

Les meilleures caractéristiques de TimeCamp

Offre une fonction de géofencing, qui est parfaite pour suivre les travailleurs sur le terrain toujours en mouvement

Générer des rapports détaillés sur l'utilisation du temps, l'avancement des projets et les performances des équipes à distance grâce à la fonction de reporting

Ajoutez, modifiez ou supprimez des entrées de temps avec les feuilles de temps graphiques et changez la vue entre les vues quotidiennes et hebdomadaires en quelques clics.

Limitations de TimeCamp

Il ne permet pas de personnaliser les noms et l'interface des tâches

Il offre des fonctionnalités limitées de reporting et d'exportation

Prix de TimeCamp

Gratuit: Essai de 14 jours

Essai de 14 jours Débutant: 3,99 $/mois

3,99 $/mois Premium: 6,99 $/mois

6,99 $/mois Ultimate: 10,99 $/mois

10,99 $/mois **Entreprise : 14,99 $/mois

G2: 4.7/5 (200+ commentaires)

4.7/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (500+ avis)

8. ADP Workforce Now : Le meilleur pour rationaliser le système de présence à distance

via l'ADP Workforce Now (en anglais) ADP Workforce Now est un logiciel complet de gestion des ressources humaines qui aide à maintenir l'exactitude et la conformité de la paie afin que vous puissiez réinvestir ces heures dans votre entreprise.

Sa caractéristique unique offre des options de connexion biométriques, telles que la reconnaissance faciale et le balayage des doigts, offrant ainsi un niveau de sécurité supplémentaire. Personnellement, je préfère ces options aux interfaces encombrées et protégées par un mot de passe.

Les solutions automatisées de gestion du temps et des présences de la plateforme permettent de suivre les demandes de congés des employés, les approbations et les vacances, et permettent à tous vos employés de pointer à l'entrée et à la sortie sur plusieurs appareils.

Les meilleures caractéristiques d'ADP Workforce Now

Permet aux employés de pointer leur arrivée et leur départ, d'ajouter leur pause repas et de transférer leur temps entre les services, les sites ou les emplois

Permettre aux responsables de suivre et de contrôler les schémas de présence, de générer des rapports sur les heures des employés et d'approuver les demandes de congés

Fournir des outils de formation et de développement, visant à soutenir le cycle de vie complet des employés, depuis l'embauche jusqu'à la planification de la succession

S'intègre bien avec des outils tels que Brainier, Workday, Replicon, Wave, Oracle, Deputy, JazzHR, Xero, QuickBooks et Greenhouse

Limites d'ADP Workforce Now

Vous pouvez rencontrer des difficultés lorsque vous souhaitez personnaliser les rapports.

L'intégration avec les systèmes existants et certains logiciels tiers peut parfois s'avérer complexe.

Prix d'ADP Workforce Now

Tarification personnalisée en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité.

G2: 4.1/5 (3300+ commentaires)

4.1/5 (3300+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (6400+ avis)

9. ExakTime : Le meilleur pour le suivi des travailleurs sur le terrain

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de la Commission la durée de vie d'un produit est de 10 à 15 ans ExakTime est conçu spécialement pour les équipes et les employés qui travaillent hors site. Il s'agit d'une application simple avec des fonctions d'enregistrement et de retrait faciles. Il offre également une fonction GPS qui vous permet de suivre l'emplacement de l'employé en temps réel, accessible à partir de n'importe quel appareil mobile.

Avec ExakTime, vous disposez de plus de 40 modèles de rapports prédéfinis pour suivre les présences et le temps de travail des employés. Ces rapports fournissent une visibilité en temps réel et des informations exploitables nécessaires à la prise de décisions cruciales pour le bien-être de leurs entreprises.

Je trouve leur système d'alerte très utile. Il m'aide à établir des alertes automatisées pour les employés. En tant que manager, ces alertes garantissent que mes employés et moi-même ne manquons pas d'actions critiques telles que la soumission de congés, l'approbation ou le contrôle du seuil d'heures supplémentaires.

Les meilleures caractéristiques d'ExakTime

Suivi des heures de travail, des arrivées tardives, des départs anticipés et des absences des employés

L'utilisation de la fonction de capture de la photo d'identité permet d'éviter les problèmes liés à la fraude et à l'utilisation non autorisée des cartes de pointage ou des codes PIN

Offrir des horloges robustes qui servent de centres de présence lorsque l'on travaille hors site ; ces données de présence et de temps peuvent être stockées et synchronisées vers le nuage afin que les gestionnaires puissent y accéder au bureau

Limites d'ExakTime

Vous pouvez rencontrer des problèmes pour exécuter des rapports basés sur les horaires de vos employés

ExakTime ne permet pas à vos employés de voir leurs heures accumulées pour chaque période de paie.

Prix d'ExakTime

Avancé: 9$/mois

9$/mois Premium: Contacter l'équipe de vente

Contacter l'équipe de vente Elite: Contacter l'équipe de vente

G2: 4.2/5 (50 + avis)

4.2/5 (50 + avis) Capterra : 4/5 (150+ commentaires)

10. Quickbooks Time : Meilleur pour le suivi des performances des employés

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services d'une agence de voyage le temps d'utilisation de Quickbooks Quickbooks Time offre un tableau de bord web intuitif, une application mobile et un kiosque de gestion du temps qui facilite le suivi en temps réel des employés. Grâce à cette plateforme, vous pouvez suivre toutes les actions de vos employés en déplacement et vous assurer qu'ils respectent les délais grâce à la collaboration sur les projets et au suivi du temps.

Cette plateforme intègre la planification des employés et le suivi des temps en un seul endroit.

Elle me permet de construire des plannings, de les partager avec les employés et d'assigner des tâches et des équipes. Le logiciel offre également des fonctionnalités telles que Suivi des congés payés la signature des feuilles de temps et le suivi du kilométrage.

Quickbooks Time meilleures caractéristiques

Suivez les heures grâce à des solutions de gestion de la paie précises, automatisées et faciles à utiliser

Utilisez la technologie de géofencing pour gérer les projets, les calendriers et les coûts des travaux, et suivez l'emplacement des employés pointés pendant les heures de travail.

Aide les entrepreneurs à générer et à envoyer des factures à l'aide de modèles

Limites de temps de Quickbooks

Absence de rapports personnalisés

Limitation de la taille des fichiers et des données, ainsi que du nombre d'utilisateurs

Prix de Quickbooks Time

Gratuit: Essai de 30 jours

Essai de 30 jours Premium: 6 $/mois

6 $/mois Elite: 12 $/mois

Quickbooks ratings and reviews

G2: 4.5/5 (1400+ commentaires)

4.5/5 (1400+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (6700+ avis)

Gérez la présence de votre équipe à distance avec ClickUp

Vous ne pouvez pas vous fier à des calculs manuels pour les présences et passer d'innombrables heures à décoder les données modèles de feuilles de présence pour les employés au bureau ou les travailleurs à distance. Si vous le faites encore, vous ne connaissez que trop bien les difficultés liées aux inexactitudes des contrôles croisés et à la falsification des feuilles de temps. Vous devez mettre en place un système de suivi des présences pour faciliter le suivi du temps et vous concentrer sur les fonctions essentielles de votre entreprise. ClickUp aide à gérer une équipe à distance de s'aligner sur des objectifs communs, de suivre les progrès accomplis et de collaborer de manière transparente. Grâce à son suivi du temps de travail et une visualisation claire des horaires et des équipes des employés, il garantit un traitement précis des salaires.

