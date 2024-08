10 meilleurs logiciels de gestion des temps en 2024

Chercher des moyens de gagner du temps sur le suivi du temps ? Il semble que vous ayez besoin d'un logiciel de suivi des temps et des présences !

La bonne nouvelle, c'est qu'il existe de nombreuses options conçues pour soutenir les équipes et les organisations de toutes tailles. Certains offrent des fonctionnalités de base de suivi du temps, tandis que d'autres sont des plateformes complètes qui combinent le suivi du temps et des présences avec la gestion de projet, les systèmes de paie, l'administration des avantages sociaux, et bien plus encore.

Plongez dans cette liste et découvrez ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de gestion du temps et trouvez l'outil idéal pour votre organisation.

Qu'est-ce qu'un logiciel de gestion des temps ?

Les logiciels de gestion du temps et des présences peuvent remplir de nombreuses fonctions. Au niveau le plus élémentaire, il permet de suivre les heures travaillées par les employés.

Cependant, la plupart des logiciels offrent bien d'autres possibilités, comme des outils permettant de diviser la journée de travail en heures consacrées à des tâches ou à des projets particuliers, ou des fonctions permettant de suivre les heures facturables et de générer des factures. Certains logiciels vous offrent même une suite complète d'outils de suivi des heures travaillées outils de gestion de projet les outils de gestion de projet, avec des vues en tableau et en carte, vous permettent de cartographier les projets, de suivre les tâches et de collaborer avec les membres de l'équipe.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des temps ?

Avec toutes les options disponibles, il peut être difficile de choisir celle qui convient le mieux à votre équipe. Recherchez un logiciel qui présente les caractéristiques essentielles suivantes.

**Simplicité : Au lieu d'ajouter encore une autre application à votre pile d'applications, recherchez un logiciel qui peut minimiser le nombre d'applications que vous utilisez, comme un logiciel de suivi du temps qui offre également des outils de gestion de projet, journaux quotidiens ou d'autres fonctions utiles

Interface utilisateur intuitive: Prévenez les faibles taux d'adoption en choisissant un logiciel qui facilite le pointage, le suivi des heures de travail, la soumission des demandes de congés, etc

Prévenez les faibles taux d'adoption en choisissant un logiciel qui facilite le pointage, le suivi des heures de travail, la soumission des demandes de congés, etc Des fonctionnalités adaptées à votre entreprise: Compte tenu du grand nombre d'options disponibles, ne vous contentez pas d'un logiciel qui ne permet pas de suivre les heures facturables, l'accumulation des congés ou tout autre outil essentiel dont votre entreprise a besoin

Compte tenu du grand nombre d'options disponibles, ne vous contentez pas d'un logiciel qui ne permet pas de suivre les heures facturables, l'accumulation des congés ou tout autre outil essentiel dont votre entreprise a besoin Interface configurable: Le logiciel de suivi du temps doit être personnalisable afin que vous puissiez créer un tableau de bord qui vous montre en un coup d'œil les informations dont vous avez le plus besoin

Le logiciel de suivi du temps doit être personnalisable afin que vous puissiez créer un tableau de bord qui vous montre en un coup d'œil les informations dont vous avez le plus besoin **Les logiciels de suivi du temps ne facilitent pas tous la modification manuelle des heures ou des heures d'arrivée et de départ, mais des erreurs humaines peuvent se produire, et vous devez être en mesure d'effectuer des ajustements facilement lorsque cela est nécessaire

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des temps à utiliser en 2024

Vous êtes prêt à trouver le meilleur logiciel de gestion des temps et des présences ? Les options de la liste ci-dessous offrent toutes une variété de fonctionnalités intéressantes : outils de planification des équipes, systèmes de paie, suivi du temps basé sur le cloud, et plus encore.

1.

Cliquez sur

Créez des feuilles de temps et contrôlez le temps suivi dans ClickUp

ClickUp vous offre la flexibilité de suivre le temps comme vous le souhaitez. Par exemple, vous pouvez utiliser la fonction

Feuille de présence ClickUp

pour savoir qui travaille ou qui assiste à des réunions. Avec

Les fonctions de suivi du temps de travail de ClickUp

avec ClickUp, vous pouvez suivre les heures travaillées de n'importe où, effectuer des changements rétroactifs si nécessaire et conserver des notes sur les heures travaillées afin de pouvoir faire le tri entre les heures facturables et les heures travaillées sur des projets spécifiques. Les

Modèle de feuille de temps ClickUp Services

va encore plus loin, en vous offrant un moyen facile de suivre non seulement les heures facturables, mais aussi de suivre et de gérer les coûts et les ressources pour les services que vous fournissez.

En plus du suivi des heures, ClickUp offre un ensemble complet d'outils pour

surveiller l'activité des employés

de suivre les tâches et d'organiser les projets. Utiliser

les tableaux de bord des projets

pour aider les équipes à rester sur la bonne voie, ou utilisez la vue de la charge de travail pour connaître la quantité de travail qui incombe à chaque membre de l'équipe. Vous pouvez également suivre l'activité des employés grâce à la vue Activité.

En ce qui concerne les ressources humaines, vous pouvez utiliser la vue

Les vues RH de ClickUp

pour gérer

l'intégration des employés

l'information sur l'employé est un élément essentiel de la gestion des ressources humaines, de l'organisation des horaires et d'autres détails importants. Créez une plate-forme centrale contenant les informations sur les employés et les communications confidentielles entre les employés et leurs superviseurs. Vous pouvez utiliser ce centre pour suivre le développement,

gérer les enquêtes sur l'engagement des employés

et se préparer aux prochaines

l'évaluation des performances

.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

Limitations de ClickUp :

Si vous recherchez un suivi du temps de travail de base, ClickUp peut offrir plus d'outils que vous n'en avez besoin

Préparez-vous à consacrer du temps à l'apprentissage de tous les outils et fonctionnalités offerts par ClickUp

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp Brain: Disponible sur tous les plans payants pour 5$/membre de l'espace de travail/mois

ClickUp ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (9,000+ reviews)

4.7/5 (9,000+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,800+ commentaires)

2. Horlogerie

via

Horlogerie

En tant que l'un des

meilleures applications de suivi du temps

clockify offre de nombreuses fonctionnalités pour un coût relativement faible. Elle vous permet de suivre les heures de travail de différentes manières : sur des feuilles de temps pour la paie, par projet et par heures facturables. Les employés peuvent pointer à l'aide d'appareils mobiles, et vous pouvez installer une tablette avec le kiosque Clockify, où chacun peut pointer rapidement à l'aide d'un code PIN.

Les meilleures caractéristiques de Clockify :

Utilisez les chronomètres du Time Tracker pour enregistrer les heures du projet, les heures facturables, et plus encore

Créez des feuilles de temps pour votre service de paie en moins d'une minute

Installez le kiosque Clockify pour créer un système de pointage simple pour les travailleurs en personne

Intégrez les applications les plus populairesapplications de productivité populaires y compris Asana, Trello, Jira et autres

Limitations de Clockify :

Les erreurs de l'utilisateur, comme l'oubli de démarrer ou d'arrêter les chronomètres, peuvent conduire à un suivi inexact du temps

Le logiciel basé sur le nuage peut ne pas fonctionner correctement pour les sites de travail sans accès à l'internet

Prix de Clockify :

Free Forever pour des fonctionnalités limitées

pour des fonctionnalités limitées Basic: 3,99 $ par utilisateur/mois

3,99 $ par utilisateur/mois Standard: 5,49 $ par utilisateur/mois

5,49 $ par utilisateur/mois Pro: $7.99 par utilisateur/mois

$7.99 par utilisateur/mois Entreprise: 11,99 $ par utilisateur/mois

Clockify évaluations et critiques :

G2: 4.5/5 (150+ commentaires)

4.5/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (4,600+ reviews)

3. QuickBooks Time

via

QuickBooks

Lorsque les gens pensent à QuickBooks, ils pensent à un logiciel de comptabilité, mais avec QuickBooks Time, vous obtenez également un ensemble robuste d'outils de suivi du temps. Pour commencer, QuickBooks Time est disponible sur les plates-formes mobiles et de bureau, ce qui facilite le suivi du temps, quel que soit l'endroit où vous travaillez. Vous utiliserez des feuilles de temps pour effectuer le suivi des heures, et cette application offre également aux gestionnaires un moyen facile de voir qui travaille et sur quoi il travaille.

Les meilleures caractéristiques de QuickBooks :

Configurez des feuilles de temps pour suivre non seulement les heures travaillées, mais aussi le kilométrage, les données de localisation, etc

Obtenez une visibilité sur les personnes qui travaillent, les projets sur lesquels elles travaillent et d'autres détails importants

Créez des rapports personnalisables pour obtenir des informations sur les coûts des emplois, la planification des salaires et la rentabilité

Intégration avec les logiciels de ressources humaines et de paie les plus courants comme ADP, Square et JazzHR

Limitations de QuickBooks :

L'installation peut être difficile et le logiciel n'est pas aussi intuitif pour les nouveaux utilisateurs que les autres options

Les options d'enregistrement du temps en fonction des différents projets ou tâches sont limitées

La modification des heures d'arrivée et de départ peut s'avérer difficile

Prix de QuickBooks :

Simple Start: $15/mois

$15/mois Essentiels: 30 $/mois

30 $/mois Plus: 45 $/mois

45 $/mois Avancé: 100$/mois

QuickBooks ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (1,400+ reviews)

4.5/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (6,500+ reviews)

4. TimeClick

via

TimeClick

De nombreuses applications de suivi du temps sont basées sur un abonnement, mais TimeClick est un achat unique qui fournit un logiciel de pointeuse, des feuilles de temps, un outil de suivi des congés payés et tout ce dont vous avez besoin pour gérer la paie et les heures travaillées. De plus, vous pouvez utiliser ce logiciel pour suivre le temps à un niveau granulaire. Utilisez des codes de poste pour gérer facilement les heures travaillées par les différentes équipes et les différents projets.

Les meilleures caractéristiques de TimeClick :

Enregistrez vos entrées et sorties via un kiosque sur le lieu de travail ou via l'application mobile, où que vous soyez

Automatisez la gestion des heures payées avec le logiciel TimeClicksuivi des congés payés (PTO)* Automatisez la gestion de la paie grâce à des calculs de temps automatiques, rapides et faciles

Génère des rapports entièrement personnalisables, exportables au format PDF, Excel ou CSV

Limitations de TimeClick :

Ne prend pas en charge plus d'un taux de rémunération par employé pour les employés travaillant sur plusieurs postes

Les utilisateurs signalent que l'interface pourrait être un peu plus conviviale

Prix de TimeClick :

Prime: 249 $ plus 99 $/an pour le plan d'assistance optionnel

249 $ plus 99 $/an pour le plan d'assistance optionnel Premium: 499 $ plus 169 $/an pour le plan d'assistance optionnel

499 $ plus 169 $/an pour le plan d'assistance optionnel Plus: 699$ plus 219$/an pour le plan de support optionnel

699$ plus 219$/an pour le plan de support optionnel Platinum: $999 plus $289/an pour le plan de support optionnel

TimeClick ratings and reviews :

G2: 4.3/5 (150+ commentaires)

4.3/5 (150+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

5. Coup de poing de l'ami

via

Guignol des copains

La plateforme Buddy Punch est conçue pour automatiser l'ensemble du processus de suivi du temps de travail et de paie, afin que vous puissiez vous passer des feuilles de calcul et des calculs fastidieux. En plus du suivi des heures travaillées, elle calcule automatiquement les congés de maladie, les vacances et les heures supplémentaires. Buddy Punch fournit également un

suivi des présences

afin d'avoir une visibilité sur les personnes qui travaillent et sur quoi elles travaillent.

Les meilleures fonctionnalités de Buddy Punch :

Utiliser la géolocalisation et le verrouillage des adresses IP pour suivre les employés à distance

Intégration avec les logiciels de paie les plus courants comme QuickBooks et ADP

Tenir les travailleurs responsables grâce au suivi des images et du GPS

Traite automatiquement les salaires sans feuilles de calcul ni calculs

Limitations de Buddy Punch :

Les rapports des utilisateurs indiquent qu'il peut être difficile d'ajuster les cartes de temps des employés lorsque cela est nécessaire

Il n'est pas possible de faire des vidéoconférences avec Zoom ou d'autres applications lorsque Buddy Punch utilise également la caméra de l'appareil, à moins de désactiver Buddy Punch, ce qui interrompt également les fonctions de suivi du temps

Prix de Buddy Punch :

Standard: 2,99 $ par utilisateur/mois, plus un forfait de base de 19 $

2,99 $ par utilisateur/mois, plus un forfait de base de 19 $ Pro: 3,99 $ par utilisateur/mois, plus 19 $ de frais de base fixes

3,99 $ par utilisateur/mois, plus 19 $ de frais de base fixes Entreprise: Contacter les ventes

Buddy Punch ratings and reviews :

G2: 4.8/5 (200+ commentaires)

4.8/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (900+ commentaires)

6. Médecin du temps

via

Médecin du temps

Time Doctor est à la fois un logiciel de suivi du temps et une plateforme d'analyse. Il vous offre toutes les fonctionnalités de suivi du temps que vous attendez - feuilles de temps, possibilité de suivre le temps des travailleurs à distance, et plus encore. Time Doctor associe ces fonctionnalités à de solides outils d'analyse qui vous permettent de suivre les heures travaillées sur les projets et même de déterminer qui sont vos employés les plus performants.

Les meilleures caractéristiques de Time Doctor :

Suivre le temps à la minute près pour optimiser la précision de la facturation et de la paie

Permettre aux travailleurs de suivre leurs heures de travail même lorsqu'ils sont déconnectés du chantier

Suivez les sites web et les applications les plus utilisés par les employés

Analyser les flux de travail individuels pour trouver des domaines à améliorer

Limitations de Time Doctor :

Certains utilisateurs signalent que le temps n'est pas toujours synchronisé avec précision lorsqu'on passe d'un ordinateur ou d'un appareil à l'autre

Les utilisateurs disent que l'application mobile n'offre pas toutes les fonctionnalités de la version de bureau

Prix de Time Doctor :

Basic: 5,90 $ par utilisateur/mois

5,90 $ par utilisateur/mois Standard: $8.40 par utilisateur/mois

$8.40 par utilisateur/mois Premium: $16.70 par utilisateur/mois

Time Doctor ratings and reviews :

G2: 4.4/5 (360+ avis)

4.4/5 (360+ avis) Capterra: 4.6/5 (500+ avis)

7. Quand je travaille

via

Quand je travaille

Cette application propose un système de gestion des horaires simple et intuitif. Elle vous permet de créer et de partager un horaire de travail avec votre équipe en quelques minutes. Les fonctions de messagerie permettent aux membres de l'équipe de communiquer facilement, même s'ils appartiennent à des services différents ou travaillent à des heures différentes. Vous pouvez intégrer les horaires aux fonctions de pointeuse afin que les employés puissent pointer, pointer et suivre les heures travaillées sans effort.

Les meilleures fonctionnalités de When I Work :

Créez des horaires en utilisant des codes de couleur, des vues de calendrier et d'autres outils

Utiliser des fonctions de chat pour communiquer avec les membres de l'équipe

Offrir aux membres de l'équipe un endroit organisé pour échanger des postes ou demander des congés

Publier et partager les horaires pour informer instantanément les employés de leurs horaires

Quand je travaille les limites :

Les rapports des utilisateurs indiquent que le service clientèle peut être lent à répondre

Les fonctionnalités manquent pour ajouter des pauses aux horaires des employés

Prix de When I Work :

Essentiel: 2,50 $/utilisateur

2,50 $/utilisateur Pro: 5 $/utilisateur

5 $/utilisateur Premium: $8/utilisateur

When I Work ratings and reviews :

G2: 4.3/5 (270+ commentaires)

4.3/5 (270+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (1,000+ commentaires)

8. Everhour

via

L'heure de l'éternité

Everhour est un choix populaire pour les logiciels de gestion du temps et des présences, car il offre un outil simple de suivi du temps qui vous permet de suivre les heures travaillées, les pauses des employés, le temps passé sur les tâches, etc. Vous pouvez également utiliser Everhour pour contrôler votre budget et générer des factures pour vos clients.

Les meilleures fonctionnalités d'Everhour :

Planifiez les projets et les horaires des employés grâce à une interface visuelle intuitive

Suivi du temps et des dépenses pour maîtriser le budget de votre projet

Créez et envoyez des factures à vos clients en quelques clics

S'intègre aux logiciels de gestion de projet les plus populaires comme Asana, Jira, ClickUp et Trello

Limitations d'Everhour :

Les plans payants nécessitent un minimum de deux à cinq utilisateurs, ce qui n'est pas idéal pour les individus ou les petites équipes qui ont besoin de plus de fonctionnalités

D'après les commentaires, certaines fonctionnalités pourraient être ajoutées, comme la possibilité de coder les tâches par couleur

Prix d'Everhour :

Free: jusqu'à cinq utilisateurs

jusqu'à cinq utilisateurs Lite: 5 $ par utilisateur/mois

5 $ par utilisateur/mois Équipe: 8,50 $ par utilisateur/mois

G2: 4.7/5 (160+ commentaires)

4.7/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (390+ avis)

9. TCP Software

via

Logiciel TCP

TCP Software propose en fait trois offres différentes : TimeClock Plus, TCP Humanity et TCP Aladtec. TimeClock Plus est une solution de gestion du personnel avec des fonctions de comptabilisation des heures qui vous permettent de gérer facilement les heures et les salaires tout en respectant les réglementations gouvernementales. TCP Humanity offre une planification dynamique des employés, ce qui vous permet de simplifier la création d'horaires avec une vérification automatique des conflits. Aladtech est idéal pour le travail dans le secteur public, comme la médecine d'urgence, les pompiers et les sauveteurs, et les forces de l'ordre, où vous avez besoin de fonctionnalités pour prendre en charge les équipes tournantes.

TCP Software meilleures caractéristiques :

Suivi des présences, du temps, des heures supplémentaires et plus encore dans une interface simple

Utiliser des codes de travail pour suivre les heures travaillées par travail ou tâche

Personnaliser les tableaux de bord pour voir les données de temps dont vous avez besoin d'un seul coup d'œil

Utiliser des pointeuses conçues pour fonctionner avec les produits TCP Software

Limitations de TCP Software :

La tarification n'est transparente pour aucun des plans ou produits

Les utilisateurs signalent qu'il peut être difficile de configurer et d'installer ce système

Certains commentaires indiquent que le service clientèle peut être lent à répondre

Prix du logiciel TCP :

Essentiels: Contacter le service commercial

Contacter le service commercial Professionnel: Contacter le service commercial

Contacter le service commercial Entreprise: Vente par correspondance

TCP Software ratings and reviews :

G2: 4.3/5 (390 commentaires)

4.3/5 (390 commentaires) Capterra: 4.4/5 (190+ commentaires)

10. Ondulation

via

Ondulation

Rippling est une solution unique de gestion des temps et des présences qui vous permet de construire votre propre plateforme en choisissant parmi une sélection de modules à la carte. La plateforme de gestion unifiée des ressources humaines Rippling va au-delà du suivi des temps pour vous donner les outils nécessaires à l'intégration et à la gestion des ressources humaines. Vous pouvez la combiner avec Finance Cloud, HR Cloud, IT Cloud ou Rippling Unity pour obtenir une variété de fonctionnalités avancées pour des tâches telles que le suivi des dépenses, l'administration des avantages, la sécurité des applications et des appareils, ou l'automatisation des flux de travail.

Les meilleures caractéristiques de Rippling :

Créer un système centralisé pour le suivi des heures des employés, des coûts de main-d'œuvre et des dépenses

Fournir un accès en libre-service aux informations relatives à la paie, aux avantages sociaux et aux politiques de l'entreprise

Exploiter les analyses pour obtenir des informations sur la productivité et la rentabilité

Utiliser l'informatique en nuage pour gérer non seulement les employés, mais aussi les appareils qu'ils utilisent

Limites de l'ondulation :

La tarification n'est pas claire - vous devrez choisir vos modules complémentaires, puis contacter l'équipe commerciale de Rippling pour en savoir plus

La mise en œuvre peut être un processus long

La multiplicité des modules complémentaires rend difficile pour les utilisateurs de trouver le produit exact dont ils ont besoin

Les tarifs de Rippling :

À partir de 8 $ par utilisateur et par mois, mais contactez le service commercial pour connaître les tarifs au-delà des fonctionnalités de base

Rippling ratings and reviews :

G2: 4.8/5 (2,100+ reviews)

4.8/5 (2,100+ reviews) Capterra: 4.9/4 (2,900+ reviews)

Streamline Time Tracking and Project Management With ClickUp (Suivi du temps et gestion de projet avec ClickUp)

Avec de nombreuses options de logiciels de gestion du temps et des présences disponibles, il est facile de trouver une application ou une plateforme qui répondra à vos besoins - mais avec ClickUp, vous pouvez obtenir toutes les fonctionnalités de gestion du temps dont vous avez besoin et bien plus encore. Utilisez les fonctionnalités et les modèles de ClickUp pour créer des feuilles de temps, suivre les heures facturables et créer des factures pour vos clients. Pendant ce temps, vous pouvez compter sur les fonctions de gestion de projet de ClickUp pour planifier des projets et garder votre équipe sur la bonne voie.

