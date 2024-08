10 meilleurs logiciels de gestion des équipes en 2024

Managers, je connais votre combat. 👀

Gérer une équipe internationale qui travaille à distance n'est pas une mince affaire, pas plus que de gérer une équipe qui travaille à partir du bureau et qui a des responsabilités interfonctionnelles.

Mais vous savez quoi ? Les logiciels de gestion des équipes sont venus à mon secours à chaque fois. J'ai exploré divers outils de ce type et les ai utilisés pendant une grande partie de mon parcours. 🙌

Et je suis ici pour vous aider à choisir le meilleur logiciel de planification des employés en fonction de vos besoins spécifiques. Commençons !

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des équipes ?

Pour être honnête, j'ai fait ma part d'erreurs en cherchant le meilleur logiciel de gestion des équipes au début de ma carrière de manager. Pour vous assurer de ne pas commettre les mêmes erreurs, examinez les aspects critiques suivants avant d'opter pour le logiciel de votre choix :

Facilité d'utilisation: Vous voulez vous simplifier la vie avec la gestion des horaires, c'est donc mon premier critère avant de choisir un logiciel de gestion des horaires des employés. Le logiciel doit être convivial et doté d'une interface intuitive qui minimise la courbe d'apprentissage pour tous les membres de l'équipe. En outre, si vous avez une gestion mobile, votre logiciel de planification doit être compatible avec les téléphones portables **La planification automatique est une autre fonction qui vous fera gagner du temps. Vous devriez opter pour un logiciel de planification automatiqueapplication de planification des employés qui permet de planifier automatiquement les équipes en fonction de règles prédéfinies, de la disponibilité des employés et de leurs préférences Suivi du temps : Un outil de suivi du temps est nécessaire si votre projet implique des taux horaires. Le logiciel de planification des équipes que vous préférez doit intégrer des fonctionnalités de pointeuse afin que les membres de l'équipe puissent pointer rapidement leurs heures d'arrivée et de départ. Des alertes automatiques en cas d'heures supplémentaires lors du suivi et du calcul des heures supplémentaires seraient un excellent complément **Le choix d'un outil qui garantit la conformité avec le droit du travail et les politiques de l'entreprise vous fera gagner beaucoup de temps et vous évitera des problèmes juridiques inutiles Communication: Assurez-vous que votre outil préféré dispose de notifications automatiques pour les changements, les équipes à venir et d'autres mises à jour. Il doit également disposer de fonctions de messagerie intégrées pour une communication transparente entre les employés et les responsables Intégration: L'intégration transparente avec les systèmes de paie et la compatibilité avec les systèmes de ressources humaines existants pour la synchronisation et la gestion des données sont des caractéristiques indispensables pour minimiser les efforts d'intégration Coût: Enfin, vérifiez la tarification et obtenez des prix raisonnables, transparents et personnalisés en fonction de la taille de votre équipe, sans frais cachés

Les 10 meilleurs logiciels de gestion des équipes à utiliser en 2024

En tant que personne qui a essayé et testé plusieurs logiciels de gestion des équipes et de planification des employés au fil des ans, j'aimerais vous présenter les 10 meilleurs logiciels de planification des équipes pour faciliter la collaboration de votre équipe et les processus de planification.

1. ClickUp : Le meilleur pour la planification des équipes et la gestion des ressources humaines

visualisez clairement les flux de travail du projet et codez votre diagramme de Gantt pour identifier efficacement les priorités en utilisant ClickUp_

ClickUp peut être votre guichet unique pour la gestion des équipes. Il s'attaque au problème le plus urgent associé à la gestion des équipes : éliminer l'encombrement visuel de votre calendrier de planification des ressources.

Les modèles prédéfinis de l'outil vous permettent de visualiser les horaires du personnel, d'assigner des tâches à des équipes spécifiques et de suivre facilement les demandes de congés, le tout en un seul endroit. Tout le monde est ainsi sur la même longueur d'onde, ce qui permet de garantir le bon déroulement des opérations.

La fonctionnalité intégrée de suivi des heures permet aux employés d'enregistrer facilement leurs heures, ce qui simplifie la paie et la comptabilisation des heures. Vous pouvez également mettre en place des notifications et des rappels pour tenir tout le monde informé des changements d'horaires ou de postes à venir.

ClickUp permet également favorise la collaboration avec les fonctions de commentaire et de mention, comme Vue du chat ce qui facilite la communication sur les changements d'équipe ou d'autres informations importantes. En outre, ClickUp s'intègre à divers autres outils, ce qui vous permet de synchroniser vos horaires de travail avec des calendriers et d'autres systèmes de gestion pour une expérience véritablement unifiée. Modèles d'horaires de travail réunissent véritablement le meilleur de ClickUp pour vous faciliter la gestion des horaires de travail. Par exemple, avec le modèle Modèle de plan de travail ClickUp avec ClickUp, vous pouvez :

Organiser les horaires et les tâches grâce à une interface visuelle attrayante

Utiliser la fonction "glisser-déposer" pour apporter des modifications aux horaires des équipes

Personnaliser les statuts et les champs du modèle en fonction de vos besoins

Rationalisez la planification des équipes en utilisant le modèle de planification des équipes de ClickUp

Télécharger ce modèle ClickUp est également un plateforme de gestion des ressources humaines tout-en-un qui offre de nombreuses fonctionnalités conçues pour améliorer les exigences en matière de recrutement, d'intégration, de développement des talents et de gestion des employés. Le plus intéressant ? Vous pouvez personnaliser votre système RH en fonction de vos besoins grâce à des fonctionnalités telles que Statuts personnalisés et Vues personnalisées Si vous manquez de temps, utilisez des modèles de RH prêts à l'emploi et personnalisez-les selon vos préférences. ClickUp dispose d'un bibliothèque de modèles RH pour l'intégration, l'évaluation des performances, l'embauche, les demandes d'équipe, les manuels de l'employé, les processus de l'entreprise, et plus encore.

Modèles ClickUp pour améliorer vos opérations de planification des équipes

Gestion du temps: Améliorez la productivité de votre équipe avec modèles de gestion du temps comme le Modèle d'horaire d'employé ClickUp . Vous pouvez utiliser ce modèle pour planifier visuellement les horaires hebdomadaires de vos employés calculer les heures et les coûts de main-d'œuvre. Le modèle vous permet également de hiérarchiser les tâches et de suivre les demandes de congés des employés.

Planifiez la semaine de votre équipe à l'avance pour gérer efficacement votre entreprise en utilisant le modèle d'emploi du temps des employés ClickUp

Télécharger ce modèle Requêtes de l'équipe: Partager des requêtes, des commentaires et des idées en un seul endroit avec Modèle de demande d'équipe ClickUp . Vous pouvez gagner du temps en fournissant une structure claire pour demander des ressources et des services. Cela permet à votre équipe de communiquer plus efficacement et de réduire les retards du projet.

Gérez facilement les demandes, les idées et les commentaires de votre équipe à distance grâce au modèle ClickUp Team Requests

Télécharger ce modèle

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Vue du calendrier avec des conseils du bureau de notre PMO !

4. Zoho People : Le meilleur pour la gestion des employés

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les services de Zoho pour les personnes âgées Zoho People

Zoho People est un logiciel de gestion des employés robuste qui résout des problèmes allant du recrutement et de l'intégration à la gestion des présences et des performances des employés.

Vous pouvez facilement l'utiliser comme application d'horaire de travail pour planifier les quarts de travail des employés, suivre leur temps et respecter la conformité pour les employés salariés et les entrepreneurs à l'heure en fonction de leurs horaires de travail.

Elle offre une vue complète de la disponibilité de la main-d'œuvre dans différents lieux et sites. De plus, vos employés peuvent facilement échanger et se porter volontaires pour des quarts de travail à l'aide de l'application Zoho.

Les meilleures caractéristiques de Zoho People

Planifiez facilement les quarts de travail grâce à la fonction glisser-déposer et copiez les horaires des quarts de travail précédents pour gagner du temps

Suivez les employés à distance depuis leur lieu de travail grâce à l'étiquetage GPS et à la géolocalisation

Obtenez des mises à jour sur les présences quotidiennes et les heures de travail sur l'application Zoho People

Communiquez efficacement avec les membres de votre équipe grâce à la messagerie intégrée et au canal d'annonce

Limites de Zoho People

Révoquer des demandes erronées peut s'avérer fastidieux

Le service client peut prendre plus de temps pour résoudre les questions les plus mineures

Prix de Zoho People

Gratuit: Essai gratuit de 30 jours

Essai gratuit de 30 jours Ressources humaines essentielles: 0,83 $ par employé et par mois, facturé annuellement

0,83 $ par employé et par mois, facturé annuellement Professionnel: 1,66 $ par employé par mois, facturé annuellement

1,66 $ par employé par mois, facturé annuellement Premium: 2,5 $ par employé par mois, facturé annuellement

2,5 $ par employé par mois, facturé annuellement Entreprise: 4,16 $ par employé par mois, facturé annuellement

G2: 4.4/5 (300+ reviews)

4.4/5 (300+ reviews) Capterra: 4.4/5 (200+ commentaires)

5. Gusto : Meilleur logiciel de paie

la France n'est pas un pays comme les autres, mais un pays comme les autres Gusto Gusto est un logiciel de gestion des ressources humaines complet. Toutefois, il ne dispose pas d'un système intégré de planification des employés.

Vous pouvez intégrer dans Gusto des logiciels de planification des horaires des employés comme Workforce et 7Shifts et les synchroniser avec sa solution efficace de gestion de la paie. Cela vous aide à gérer vos besoins en main-d'œuvre et à éviter les heures supplémentaires et les sous-effectifs.

Les capacités de Gusto en matière de suivi du temps et d'estimation des coûts de main-d'œuvre sont également utiles pour calculer les heures travaillées par quart de travail. Ces données sont automatiquement synchronisées avec Gusto, ce qui simplifie le traitement de la paie.

Les meilleures caractéristiques de Gusto

Automatiser et appliquer les règles et politiques de gestion des quarts de travail

Permettre aux employés d'échanger des quarts de travail et de demander des congés en temps réel

Intégrer facilement Gusto à d'autres applications de planification des employés, telles que Workforce, 7Shifts, Upserve et Workyard

Enregistrez et vérifiez facilement les heures de travail des employés et synchronisez-les avec la paie pour garantir la conformité avec le Fair Labor Standards Act (FLSA)

Limites de Gusto

La fonction de suivi des heures pourrait être plus détaillée

Les options de personnalisation des rapports sont limitées

Prix de Gusto

Simple: 40 $ par mois plus 6 $ par mois par personne

40 $ par mois plus 6 $ par mois par personne Plus: 60 $ par mois plus 9 $ par mois par personne

60 $ par mois plus 9 $ par mois par personne Premium: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (2,000+ reviews)

4.5/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4./56 (3,500+ commentaires)

6. Shiftboard : Le meilleur pour la gestion du personnel horaire

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Tableau d'affichage Shiftboard est un logiciel de planification visuelle des employés qui peut vous aider à construire un horaire équitable, transparent et flexible pour tous les travailleurs. Vous pouvez automatiser la publication des horaires de travail, le suivi de la disponibilité des employés et les activités de communication sur les changements d'équipe.

Il utilise des algorithmes avancés pour optimiser les horaires en fonction de facteurs tels que la disponibilité des employés, les compétences, les exigences de conformité et les coûts de main-d'œuvre, garantissant ainsi une gestion efficace et équitable de la main-d'œuvre.

Les meilleures caractéristiques de Shiftboard

Obtenez des informations essentielles pour identifier les lacunes et assurer une couverture optimale des équipes

Permettre aux employés d'échanger des postes entre eux à l'aide du tableau d'échange intégré

Gérer en temps réel les suppressions de postes de dernière minute ou les augmentations de la demande de main-d'œuvre

Limites de Shiftboard

La navigation dans le logiciel de planification des employés peut s'avérer difficile

La vue d'ensemble des horaires ne donne pas beaucoup d'informations sur l'emploi du temps de l'équipe

Prix de Shiftboard

Shiftboard propose deux formules, Enterprise et Enterprise Plus, avec des tarifs personnalisés.

G2: NA

NA Capterra: NA

7. Harnais : Meilleur pour optimiser les coûts de main-d'œuvre

il n'y a pas d'autre choix que d'aller voir le site web de Sling Fronde Considérez Sling si vous avez l'intention de contrôler les coûts de main-d'œuvre en employant et en planifiant les équipes. Il dispose d'outils impressionnants tels que des calculateurs de coûts de main-d'œuvre et des calculateurs d'heures supplémentaires pour gérer les coûts des employés. Vous recevez également des alertes lorsque votre planning dépasse votre budget de main d'œuvre afin de programmer juste la bonne quantité de main d'œuvre.

Son outil de communication intégré s'est distingué pour moi. Il permet aux managers et aux employés de se coordonner, de chatter et de partager des mises à jour directement au sein de la plateforme de planification, réduisant ainsi le besoin d'utiliser des applications de messagerie séparées.

Les meilleures caractéristiques de Sling

Coordonnez efficacement votre équipe grâce à un outil de communication intégré

Contrôlez les coûts de main d'œuvre à l'aide du calculateur de coûts lorsque vous assignez du travail à vos employés

Suivez les recettes des ventes par rapport à vos coûts de main-d'œuvre tout en visualisant l'historique et les prévisions des recettes des ventes

Limites de l'écharpe

Les options de personnalisation sont limitées

Prix de Sling

Gratuit avec des fonctionnalités limitées

Premium: 1,70 $ par utilisateur et par mois

1,70 $ par utilisateur et par mois Business: 3,40 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.4/5 (88 commentaires)

4.4/5 (88 commentaires) Capterra: 4.6/5 (150 commentaires)

8. Workfeed : Meilleure application de planification automatique

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre des gens pour les aider Travail en ligne En utilisant la fonction d'attribution automatique de Workfeed, vous pouvez gagner beaucoup de temps en attribuant des tâches aux membres de votre équipe. Utilisez leur IA pour affecter votre équipe à des postes ouverts en fonction de la disponibilité, des heures, des compétences et de la réglementation.

Vous pouvez également consulter les heures de travail hebdomadaires de chaque membre de l'équipe à l'aide de l'application de planification Workfeed pour savoir combien d'heures chaque personne doit travailler. L'outil dispose d'une capacité d'échange d'équipes en temps réel, qui permet aux employés d'échanger, d'abandonner ou de reprendre des équipes directement dans l'application, ce qui permet à l'entreprise de se concentrer sur la gestion de ses ressources humaines améliore la flexibilité du lieu de travail et réduit les conflits d'horaires.

Les meilleures caractéristiques de Workfeed

Assignez des tâches à vos coéquipiers en fonction de leur rôle, de leur disponibilité, de leurs heures de travail et de leur règlement en un seul clic grâce à la fonction de planification automatique

Suivi de la réalisation du planning hebdomadaire de chaque coéquipier

Enregistrez les plannings en tant que modèles pour les réutiliser

Laissez des notes pour une équipe spécifique afin de tenir vos employés au courant

Limitations de Workfeed

Certains utilisateurs pourraient ne pas aimer la fonction de messagerie, car il est complexe de mettre fin à une discussion

Prix de Workfeed

essai gratuit de 14 jours

Basic: 2 $ par utilisateur et par mois

2 $ par utilisateur et par mois Pro: 3 $ par utilisateur et par mois

3 $ par utilisateur et par mois Pro +: 5 $ par utilisateur et par mois

G2: 4.8/5 (28 commentaires)

4.8/5 (28 commentaires) Capterra: 4.5/5 (8 commentaires)

9. Planday : Le meilleur pour les entreprises basées sur le travail posté

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à la rencontre de l'autre Planday Planday peut être utilisé pour la gestion du personnel, le suivi du temps et la planification dans tous les secteurs et toutes les tailles d'entreprises. Les outils vous permettent de vérifier rapidement la ROTA et de gagner du temps en supprimant les tâches inutiles et en améliorant l'accès à l'emploi du temps.

Vous pouvez utiliser l'outil pour créer des postes non attribués et permettre aux employés de se porter volontaires pour des créneaux spécifiques, en fonction de leurs préférences. Cela permet une plus grande flexibilité dans la façon dont les équipes sont assignées et donne plus d'autonomie à vos employés.

Sa fonction de prévision des coûts de main-d'œuvre vous permet de connaître en temps réel les coûts de main-d'œuvre par rapport aux revenus. Vous pouvez optimiser les niveaux de personnel et prendre des décisions fondées sur des données afin d'améliorer la rentabilité.

Les meilleures caractéristiques de Planday

Attribuez des compétences spécifiques aux employés et laissez-les revendiquer les tâches qu'ils maîtrisent le mieux

Personnalisez Planday en fonction des politiques de votre entreprise et assurez la conformité lors de l'attribution des tâches ou de l'approbation des congés

Protégez les données de vos employés en leur accordant un accès limité

Gérez les congés, les formations et les jours de maladie accumulés par les employés en un seul endroit

Limites de Planday

Cela peut sembler trop compliqué au début

Prix de Planday

essai gratuit de 30 jours

Starter: 2,99 $ par utilisateur et par mois

2,99 $ par utilisateur et par mois Plus: $4.99 par utilisateur et par mois (minimum 10 utilisateurs)

$4.99 par utilisateur et par mois (minimum 10 utilisateurs) Pro: Tarification personnalisée

G2: 4.5/5 (86 commentaires)

4.5/5 (86 commentaires) Capterra: 4.3/5 (55 commentaires)

10. Homebase : Le meilleur pour les petites entreprises

il n'y a pas d'autre solution que d'aller voir le site web de l'association Homebase Homebase est une application de planification des employés qui permet à votre équipe de rester sur la bonne voie et de les informer des tâches à venir. Elle est idéale pour les petites et moyennes entreprises ayant des employés à l'heure, comme les restaurants ou les magasins de détail.

HomeBase vous permet également de suivre facilement les disponibilités et les demandes de congés de votre équipe, de permuter les équipes et d'éviter les conflits tout en disposant de ressources optimales. Vous pouvez également ajouter des notes ou des rappels pour transmettre des indications essentielles pour une tâche.

Ce que j'aime le plus chez Homebase, c'est qu'il envoie des notifications lorsqu'un employé est en retard ou fait des heures supplémentaires. Cela m'aide à gérer les coûts de main-d'œuvre en conséquence.

Les meilleures fonctionnalités de Homebase

Mettez à jour les plannings et informez instantanément votre équipe par SMS, par e-mail et via l'application Homebase, avec des instructions personnalisées si nécessaire

Envoyez des rappels automatiques par SMS à votre équipe concernant les postes à venir

Suivre, optimiser et ajuster les horaires en fonction des prévisions de vente ou des objectifs de main-d'œuvre

Publier les postes vacants afin que les employés disponibles puissent les couvrir

Limites de Homebase

Il manque une vue du calendrier pour avoir un aperçu de l'ensemble de l'entreprise

L'application ne permet pas une intégration harmonieuse avec d'autres applications de paie et de planification

Prix de Homebase

Gratuit: Pour un site et jusqu'à 20 employés

Pour un site et jusqu'à 20 employés Essentiel: 20 $ par site et par mois (nombre d'employés illimité)

20 $ par site et par mois (nombre d'employés illimité) Plus: 48 $ par site et par mois (nombre d'employés illimité)

48 $ par site et par mois (nombre d'employés illimité) Tout-en-un: 80 $ par site et par mois (nombre d'employés illimité)

Homebase ratings and reviews

G2: 4.2/5 (100+ reviews)

4.2/5 (100+ reviews) Capterra: 4.6/5 (1,000+ avis)

Assurer une meilleure planification des employés avec ClickUp

Voilà qui conclut mon expérience des applications de planification des employés. Avec autant de recommandations et leurs cas d'utilisation spécifiques, vous pouvez maintenant choisir un outil qui vous aidera à mieux gérer vos horaires de travail.

L'objectif de l'utilisation d'un outil de planification est de vous faciliter la vie. Plus il y a de fonctions d'automatisation, de modèles et de personnalisation, mieux c'est pour vous. ClickUp peut vous aider avec tout cela et plus encore pour vous assurer que vous maintenez une couverture suffisante et que vous évitez tout dépassement de budget ou tout conflit d'horaire. S'inscrire sur ClickUp gratuitement pour rationaliser vos besoins en matière de planification des employés !