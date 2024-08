10 Meilleures alternatives à WhenToWork pour la planification des employés en 2024

WhenToWork est un leader dans le domaine de l'emploi en ligne services de planification depuis plus d'une décennie.

Les meilleures capacités de cet outil résident dans la planification et la gestion des quarts de travail, l'intégration, la résolution des conflits, la réduction des coûts et l'aide au maintien de l'équilibre entre le travail et la vie privée des employés.

La structure de prix abordable de WhenToWork, associée à des fonctionnalités de haute qualité, en a fait un choix privilégié pour les universités, les hôtels et les magasins de détail.

Cependant, certains utilisateurs estiment que WhenToWork n'a pas été en mesure de suivre les progrès de l'IA. D'autres sont à la recherche d'une alternative avec une interface utilisateur plus simple.

Si vous êtes parmi eux, nous avons dressé une liste des 10 meilleures alternatives à WhenToWork pour la planification des employés. Utilisez-la pour prendre une décision plus rapidement, car lorsqu'il s'agit du processus de planification des horaires, le temps, c'est de l'argent ! 💰

Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les alternatives à WhenToWork?

Voici les principales fonctionnalités qui font un bon outil de planification des employés :

Interface conviviale: Recherchez des outils avec un design intuitif pour une navigation facile et une adoption rapide par votre équipe

Recherchez des outils avec un design intuitif pour une navigation facile et une adoption rapide par votre équipe Flexibilité: Choisissez un logiciel qui s'adapte aux différents besoins de planification, y compris les changements d'équipe, les demandes de congés et les mises à jour en temps réel

Choisissez un logiciel qui s'adapte aux différents besoins de planification, y compris les changements d'équipe, les demandes de congés et les mises à jour en temps réel Accessibilité mobile: Optez pour des applications qui offrent une compatibilité mobile, permettant aux employés et aux gestionnaires d'accéder aux horaires, d'apporter des modifications et de communiquer en déplacement 📱

Optez pour des applications qui offrent une compatibilité mobile, permettant aux employés et aux gestionnaires d'accéder aux horaires, d'apporter des modifications et de communiquer en déplacement 📱 Capacités d'intégration: Vérifier l'intégration avec d'autres outils essentiels, tels que la paie, le suivi du temps et les plateformes de communication, pour permettre une gestion globale de la main-d'œuvre

Vérifier l'intégration avec d'autres outils essentiels, tels que la paie, le suivi du temps et les plateformes de communication, pour permettre une gestion globale de la main-d'œuvre Programmation automatisée: Envisagez des outils qui utilisent des algorithmes intelligents pour la programmation automatisée, aidant à optimiser les équipes en fonction de la disponibilité, des compétences et des préférences de l'employé 🗓️

Envisagez des outils qui utilisent des algorithmes intelligents pour la programmation automatisée, aidant à optimiser les équipes en fonction de la disponibilité, des compétences et des préférences de l'employé 🗓️ Conformité et réglementation: Assurez-vous que le logiciel vous aide à rester en conformité avec les lois et réglementations du travail, ce qui vous permet d'éviter les problèmes juridiques liés à la planification et aux droits des employés

Assurez-vous que le logiciel vous aide à rester en conformité avec les lois et réglementations du travail, ce qui vous permet d'éviter les problèmes juridiques liés à la planification et aux droits des employés Rentabilité: Considérez le coût global de l'application, y compris les frais d'abonnement ou les frais supplémentaires, et mettez-le en regard de la valeur et des fonctionnalités qu'elle apporte à votre organisation

Considérez le coût global de l'application, y compris les frais d'abonnement ou les frais supplémentaires, et mettez-le en regard de la valeur et des fonctionnalités qu'elle apporte à votre organisation **Choisissez des applications qui responsabilisent les employés en leur permettant d'indiquer leurs préférences, de demander des congés et de gérer leur emploi du temps en fonction de paramètres définis

Les 10 meilleures alternatives WhenToWork à utiliser en 2024

Voici les 10 meilleurs outils qui constitueront des alternatives intéressantes à WhenToWork. Explorez leurs fonctionnalités, leurs limites et leurs prix pour choisir l'idéal.

1. Adjoint

via Adjoint Avec Deputy, vous bénéficiez d'une plateforme de gestion des employés tout-en-un, soutenue par une planification efficace, un suivi du temps et des présences, et une conformité en matière de salaires et d'heures de travail. Le plus intéressant ? Elle dispose d'une application pour les employés facile à utiliser et s'intègre à la paie, aux points de vente (POS), aux systèmes RH, et plus encore via API/webhooks. 📊

Excellente alternative à WhenToWork, Deputy a introduit de nouvelles fonctionnalités sur sa plateforme, comme l'intégration de Deputy Hire avec Indeed. Vous pouvez l'utiliser pour publier votre emploi sur Indeed et le promouvoir devant des candidats potentiels, le tout au sein de Deputy Hire.

Les meilleures fonctionnalités de Deputy

Organisez vos équipes en quelques minutes et réduisez les coûts inutiles

Saisissez des Relevés de temps précis pour les feuilles de paie

Suivi des données importantes sur le personnel

Simplifier la conformité avec les lois sur les salaires et les heures de travail à l'aide d'outils intelligents

Limites de l'obligation de service

Nombre limité de langues autres que l'anglais pour l'interface

Difficultés liées au GPS dans le cas d'opérations de grande envergure et à emplacements multiples

Tarification de service

Essai gratuit: jusqu'à 31 jours

jusqu'à 31 jours Programmation: 4,50 $/utilisateur par mois

4,50 $/utilisateur par mois Temps et présence: 4,50 $/utilisateur par mois

4,50 $/utilisateur par mois Premium: $6/utilisateur par mois

$6/utilisateur par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Deputy

G2: 4.6/5 (240+ avis)

4.6/5 (240+ avis) Capterra: 4.6/5 (680+ avis)

2. 7Heures

via 7Heures 7Shifts est un logiciel de planification de restaurant qui simplifie la gestion d'équipe pour augmenter les performances pour les managers. Il offre un planificateur "glisser-déposer" facile à utiliser et des modèles personnalisables. En permettant aux responsables de préparer et de publier les horaires des employés en quelques minutes, l'outil les libère et leur permet de se concentrer sur des activités plus importantes.

Si vous êtes une entreprise de restauration qui cherche à étendre ses branches, 7Shifts peut être une excellente alternative à WhenToWork. 👨‍🍳

Ce logiciel intègre toutes les étapes du cycle de vie des employés dans un restaurant, depuis l'embauche, la formation, la programmation et le paiement jusqu'à la fidélisation et l'engagement.

Les meilleures fonctionnalités de 7Shifts

Réduire le temps consacré à la planification grâce à un système de glisser-déposercréateur d'horaires* Intégrez la planification à un système de point de vente et à un système de paie pour plus d'efficacité

Économiser sur les coûts de main d'œuvre grâce à l'outil Optimal Labor

Réduire le taux de rotation des employés grâce aux statistiques d'engagement pour chaque emplacement

Collecter, diviser et distribuer les pourboires au personnel FOH (Front of House) et BOH (Back of House) grâce à la fonctionnalité Tip Pooling

Limites de 7Shifts

Impossibilité de modifier les plages horaires prédéfinies. Vous devez saisir les horaires manuellement

Applications mobiles limitées en termes d'analyse

Tarifs 7Heures

Comp: Gratuit

Gratuit Entrée: 29,99 $ par mois/emplacement

29,99 $ par mois/emplacement Mon travail: 69,99 $ par mois/emplacement

69,99 $ par mois/emplacement Gourmet: $135 par mois/emplacement

7Shifts ratings and reviews (évaluations et critiques de 7Shifts)

G2: 4.5/5 (90+ reviews)

4.5/5 (90+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,130+ reviews)

3. Buddy Punch

via Guignol des copains Buddy Punch peut vous aider à gérer rapidement et efficacement l'ensemble de votre personnel. En tant que Outil RH il vous aide à contrôler les congés, les présences et les heures supplémentaires.

Les gestionnaires peuvent créer des horaires d'employés en fonction du rôle, de l'emplacement, de la disponibilité de l'employé, et plus encore. Et les employés peuvent pointer sur le web ou l'application mobile. Pour les employés qui oublient de pointer, une fonctionnalité de planification automatique peut les pointer à la fin de leur horaire.

Vous pouvez également intégrer divers systèmes de facturation, de planification et de gestion des ressources humaines outils de traitement des salaires et des applications tierces dans l'outil. Il est surtout remarquable pour sa fonctionnalité de geofencing qui enregistre l'heure et le lieu exacts du travail des employés.

Les meilleures fonctionnalités de Buddy Punch

Suivez le temps ou permutez les équipes à l'aide d'une solution de suivi du temps tout-en-un

Intégration de plusieurs options d'épinglage comme les codes pin, les codes QR et la reconnaissance faciale

Exporter des rapports en Excel ou PDF pour analyser où vous pouvez économiser des coûts de main-d'œuvre

Limites de Buddy Punch

Des utilisateurs ont rapporté qu'il était difficile de corriger des entrées ou des sorties erronées

Absence d'un chronomètre en ligne pour suivre les heures facturables

Tarifs de Buddy Punch

Standard: 3,99 $/utilisateur par mois

3,99 $/utilisateur par mois Pro: $4.99/utilisateur par mois

$4.99/utilisateur par mois Premium: $6.99/utilisateur par mois

$6.99/utilisateur par mois Enterprise : Tarification personnalisée

*19$ de frais de base applicables par mois sur les 3 premiers forfaits

Évaluations et critiques de Buddy Punch

G2: 4.8/5 (920+ commentaires)

4.8/5 (920+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (220+ avis)

4. Findmyshift

via Findmyshift Un logiciel de planification des employés basé sur le cloud, Findmyshift vous permet de pointer le temps, d'ajouter des rappels de quart et de gérer les feuilles de temps pour les employés. Il surveille les analyses en temps réel et disperse également les calculs de paie.

En utilisant Findmyshift, vous pouvez réduire la paperasserie et gérer les heures de travail de vos employés de manière transparente. Enregistrez les congés directement sur le tableau de service de votre personnel, en bloquant le personnel pour éviter tout conflit d'horaire. Vous pouvez également gérer les demandes de congés de vos employés directement sur le planning.

Les utilisateurs apprécient les fonctionnalités de Findmyshift la collaboration en temps réel qui permettent aux responsables et aux employés de communiquer, de gérer les équipes et d'apporter des modifications via l'application.

Les meilleures fonctionnalités de Findmyshift

Générer des rapports faciles à comprendre

Adopter le planificateur avec un minimum de formation, car il ressemble à une feuille de calcul

Paramétrer des notifications et des rappels automatisés

Limites de Findmyshift

Des fonctionnalités limitées sur l'application mobile

Moins d'intégrations avec les plateformes de paie

Tarifs de Findmyshift

Free: Pour les équipes de 5 personnes ou moins

Pour les équipes de 5 personnes ou moins Démarrage: 25$/équipe par mois

25$/équipe par mois Business: 40$/équipe par mois

40$/équipe par mois Enterprise: $77/équipe par mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.6/5 (950+ commentaires)

5. Wageloch

via Wageloch Wageloch se valide pour faciliter votre travail en tant que responsable des ressources humaines afin que vous puissiez vous concentrer sur une réelle différence. Cette plateforme tout-en-un de gestion des listes et de la paie mesure le temps et suit les présences, fournit des rapports et des analyses, et offre une assistance locale aux entreprises réparties sur plusieurs emplacements.

Comparez facilement les heures de pointage avec les heures inscrites au tableau de service pour un calcul précis des salaires ; gérez les budgets, les pénalités et les coûts des emplois sur une seule plateforme ; et éliminez l'erreur humaine grâce à des outils intelligents de gestion des salaires Capacités RH y compris les empreintes digitales et la présence GPS.

Les meilleures fonctionnalités de Wageloch

Suivi des données sur les pourcentages de salaire pour plafonner les coûts

Prendre des décisions budgétaires précises grâce aux plug-ins de rémunération

Permettez à votre équipe d'accéder aux listes par e-mail et SMS

Limites de Wageloch

Le logiciel de gestion des listes ne permet pas d'intégrer les employés

Certains utilisateurs ont signalé des erreurs avec le suivi GPS

Tarifs de Wageloch

Logiciel de gestion de la main-d'œuvre (uniquement): À partir de 107 $ HT par mois par emplacement

À partir de 107 $ HT par mois par emplacement Gestion de la main-d'œuvre avec système RH: À partir de 139 $ ex-TPS par mois par emplacement

Évaluations et critiques de Wageloch

Capterra: 4.4/5 (220+ reviews)

6. Calendly

via Calendly Calendly est une solution de réunion entièrement automatisée plateforme de planification . Cette alternative de WhenToWork élimine les allers-retours dans la planification des réunions pour tous les utilisateurs au sein de l'organisation (et même à l'extérieur).

Vous pouvez partager un lien de planification personnel afin que d'autres personnes puissent prendre des rendez-vous/réunions sur votre Calendrier. Vous pouvez choisir parmi différents types de rendez-vous, définir des paramètres entre les réunions et autoriser les rappels et les confirmations automatiques pour les réunions réservées.

Il s'intègre avec les calendriers populaires comme Office 365, Google et iCloud.Vous pouvez personnaliser la plateforme et introduire des outils spécifiques à votre secteur d'activité et à vos départements.

Cette plateforme tout-en-un vous permet d'établir des relations, d'embaucher des candidats, de planifier des rendez-vous, de conclure des affaires et de développer votre entreprise plus rapidement.

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Paramétrez facilement des réunions internes et externes

Générer des liens de réservation en fonction de différents types d'évènements

Intégration avec les plateformes de calendrier les plus courantes

Accédez à des analyses de réunions et à des fonctionnalités orientées vers l'informatique

Limites de Calendly

Absence de fonctionnalités de planification des équipes, de suivi du temps et de gestion d'équipe

Personnalisation limitée dans la version gratuite

Tout le monde n'est pas à l'aise avec le partage des informations du Calendrier

Tarifs Calendly

Free

Standard: 10$/utilisateur par mois

10$/utilisateur par mois Teams: $16/utilisateur par mois

$16/utilisateur par mois Entreprise: Tarification personnalisée

Calendly évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,300+ reviews)

7. QuickBooks Time

via Temps de QuickBooks Anciennement connu sous le nom de TSheets, QuickBooks Time fournit des outils de suivi du temps en déplacement pour vous aider à gérer les personnes et les projets, ce qui vous permet d'économiser de l'argent sur la masse salariale. 💸

Suivez facilement le temps en fonction des tâches ou des activités et affectez-les à des projets. Gérez les taux de temps facturables de manière transparente en ajustant les taux en fonction de l'utilisateur, du rôle, de la tâche, des affectations au projet, etc. Vous pouvez également créer des règles qui renforcent la conformité avec les politiques de temps et de dépenses de l'entreprise dans l'ensemble de l'organisation.

Les meilleures fonctionnalités de QuickBooks Time

Suivez, soumettez et approuvez le temps depuis n'importe où en utilisant l'application QuickBooks Workforce

Obtenez une visibilité achevée sur qui travaille sur quoi

Analysez les données de temps, suivez les tendances et obtenez des aperçus sur le temps de travailla productivité du personnel* Prévoir les coûts et forfaiter efficacement grâce à la connaissance de l'entreprise

QuickBooks Limites de temps

Certains utilisateurs peuvent trouver les fonctionnalités et les paramètres de la plateforme complexes au début

Des utilisateurs ont rapporté des divergences avec la synchronisation des heures d'arrivée et de départ dans le backend

Tarifs de QuickBooks Time

Simple Start: 30$/mois

30$/mois Essentiels: 60$/mois

60$/mois Plus: 90$/mois

90$/mois Avancé: 200$/mois

Les évaluations et les critiques de QuickBooks Time

G2: 4.5/5 (1,400+ reviews)

4.5/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (6 000+ commentaires)

8. HROne

via HROne Allant plus loin que les autres alternatives WhenTowork de cette liste, HROne optimise 127 Processus RH en une seule plateforme. Plus qu'un simple outil de planification des employés, HROne est un système de gestion des ressources humaines (SGRH) achevé qui automatise le cycle de vie des employés - de la performance à la paie et plus encore.

L'un de ses principaux atouts réside dans la gestion des présences : vous pouvez l'utiliser pour calculer automatiquement les jours de paie, les congés, les vacances, etc. des employés.

Un autre point fort de l'outil est sa fonctionnalité de paie sans contact. Une fois que vous avez configuré les groupes de rémunération en fonction de la structure organisationnelle et attribué les structures salariales aux employés, HROne intervient avec un calculateur de CTC automatisé pour traiter la paie sans erreur en un seul clic. Le planificateur automatique de la paie garantit également le versement des salaires en temps voulu pour que les employés soient satisfaits.

Les meilleures fonctionnalités de HROne

Accès à une base de données centralisée d'informations sur les employés

Permettre aux employés d'accéder à leurs présences et de les noter lorsqu'ils travaillent sur le champ ou en dehors du bureau pour le travail

Gérer le calcul des salaires, les déductions fiscales et les avantages sociaux

Obtenir des rapports et des outils d'analyse pour avoir un aperçu des tendances de la main-d'œuvre

Limites de HROne

L'abondance des options de personnalisation peut être source de complexité

Les utilisateurs se heurtent parfois aux limites de l'assistance client

Tarification HROne

Contacter pour les prix

Évaluations et critiques de HROne

G2: 4.7/5 (990+ commentaires)

4.7/5 (990+ commentaires) Capterra: Pas assez de commentaires

9. Hubstaff

via Hubstaff Un outil de Relevé de temps tout-en-un et un logiciel de gestion de la main-d'œuvre, Hubstaff est apprécié pour surveiller les équipes de travailleurs au bureau et même à distance avec des données de productivité exploitables, un suivi du temps multi-appareils et des analyses d'équipe pour votre entreprise. Il évite les maux de tête liés à la paie et fournit des budgets intuitifs pour des projets rentables. 🌟

Lorsque vous utilisez Hubstaff pour créer des horaires de travail, vous serez automatiquement informé des horaires en retard, manqués ou abandonnés. Vous recevrez également un résumé quotidien par e-mail de qui a travaillé quand et où, ce qui élimine le besoin de vérifications manuelles.

Quel que soit le secteur d'activité de votre entreprise, Hubstaff couvre tous les types d'emploi et s'intègre à votre pile existante.

Les meilleures fonctionnalités de Hubstaff

Suivez le temps passé sur les tâches, les projets et le travail des clients à l'aide de la fonctionnalité de suivi du temps

Intégrer des outils de suivi des activités, tels que les captures d'écran et le suivi des applications/URL

Surveillez les emplacements de travail grâce au suivi GPS et améliorez la responsabilisation

Générer des rapports de productivité, permettant aux responsables de prendre des décisions basées sur des données

Limites du Hubstaff

Les nouveaux utilisateurs peuvent être confrontés à une surcharge de fonctionnalités

Les outils de surveillance de l'activité peuvent poser des problèmes de confidentialité

Tarification Hubstaff

Démarrage: 4,99 $/utilisateur par mois

4,99 $/utilisateur par mois Croissance: $7.50/utilisateur par mois

$7.50/utilisateur par mois Teams: 10$/utilisateur par mois

10$/utilisateur par mois Enterprise: $25/utilisateur par mois

G2: 4.4/5 (430+ commentaires)

4.4/5 (430+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1,420+ reviews)

10. Ceridian Dayforce

via Ceridian Dayforce Ceridian Dayforce est un logiciel HCM (Human Capital Management) qui combine de multiples fonctionnalités de gestion du personnel telles que le forfait, les heures et les présences, la paie et la planification.

Les responsables peuvent établir des plannings et affecter des équipes en fonction des budgets, des prévisions de la demande, des compétences des employés et de leur disponibilité. Les employés peuvent demander des congés, échanger des postes et se porter candidats à des postes vacants par l'intermédiaire de son portail en libre-service

Il responsabilise vos employés grâce à la gestion des tâches et le suivi des absences. C'est un excellent outil pour gérer les équipes tout en respectant le budget cible.

Les meilleures fonctionnalités de Ceridian Dayforce

Affichez la barre des vues pour identifier rapidement les ressources en surcharge, en sous-charge ou inactives

Définissez des règles de planification pour simplifier les scénarios de planification complexes

Prenez des décisions basées sur les données grâce aux outils d'IA et d'apprentissage automatique

Maintenir la conformité de la paie et de la planification avec les lois du travail

Accéder aux données et les auditer en continu tout au long du cycle de paie

Limites de Ceridian Dayforce

Des fonctionnalités limitées sur l'application mobile

Certains utilisateurs signalent des difficultés d'intégration avec les systèmes existants et les applications tierces

Tarification de Ceridian Dayforce

Prix personnalisé

G2: 4.2/5 (780+ commentaires)

4.2/5 (780+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (940+ commentaires)

Autres outils de gestion des employés

Nous espérons que cette liste d'alternatives à WhenToWork vous offrira les meilleures options de logiciels et d'applications de planification des employés. Mais si vous êtes à la recherche d'un outil complet de gestion des ressources humaines et des employés, il se peut qu'ils ne soient pas les meilleurs choix.

Entrez dans ClickUp !

Bien que ClickUp ne dispose pas de fonctionnalités de planification de base, sa flexibilité implique qu'il dispose d'applications RH plus larges - intégration, définition d'objectifs, suivi du temps, allocation des ressources, gestion de projet, formation et développement des employés, gestion de l'assiduité, Suivi des congés payés et bien d'autres choses encore. La plateforme de gestion des ressources humaines tout-en-un de ClickUp vous aidera à gérer votre équipe de rêve avec la plus grande facilité et finesse.

Créez le système parfait pour simplifier l'embauche, l'onboarding et le développement des employés avec la plateforme de gestion des RH tout-en-un de ClickUp.

Affichages personnalisés : Suivez les performances, l'engagement et le développement des employés grâce à des vues personnalisables qui facilitent l'alignement et le suivi de vos effectifs. Paramètre largeObjectifs dans ClickUp pour tous les processus RH tels que le recrutement, la formation, l'évaluation et autres. Tpuis utilisezTâches ClickUp pour les décomposer, les assigner aux bonnes personnes de votre équipe RH et les organiser comme vous le souhaitez grâce à des options flexibles de tri, de filtrage et de regroupement

Personnalisez la façon dont vous suivez l'achèvement des tâches grâce à plus de 10 options de tableau de bord sur ClickUp Tasks

Tableaux de bord ClickUp : Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur la charge de travail des employés, le suivi du temps, le taux d'achèvement des tâches, et plus encore, grâce à des tableaux de bord et des rapports personnalisables. Motivez les employés à atteindre les indicateurs clés de performance en montrant la progression dans le temps.

Suivez les performances et la charge de travail des employés grâce aux tableaux de bord personnalisables de ClickUp

Documents ClickUp : Créez des manuels centralisés, des répertoires d'employés et des politiques de ressources humaines avec Docs. Travaillez ensemble grâce à la modification en cours ou ajustez les permissions et les contrôles d'accès pour préserver la confidentialité des communications entre les responsables et les subordonnés directs

Rédigez, éditez et collaborez avec des collègues sur un seul document avec ClickUp Docs

Personnalisez vos processus RH avec ClickUp

ClickUp est une application qui automatise l'ensemble de votre cycle de gestion des employés à votre façon.

Créez votre propre système de gestion des ressources humaines à l'intérieur de ClickUp avec des fonctionnalités personnalisables, y compris, mais sans s'y limiter, les suivantes

Champs personnalisés pour suivre les informations relatives aux employés et aux candidats, ajouter des pièces jointes aux documents, des liens vers des ressources externes, etc

Statuts personnalisés etAutomatisation ClickUp pour la gestion des flux de travail à travers le recrutement, l'onboarding et le développement

Rappels pour les entretiens, les communications de suivi, les évaluations des employés, etc

Modèles RH dans ClickUp pour accélérer et rationaliser toutes vos activités RH

Exemple : Utilisez le modèle Modèle de feuille de présence ClickUp pour contrôler l'implication et l'engagement de l'équipe

Organisez le temps et les présences de votre équipe avec ClickUp

Formulaires personnalisables : Prenez des décisions fondées sur des données en organisant des sondages, des enquêtes et des séries de commentaires à l'aide de formulaires de demande que vous pouvez créer de toutes pièces. Suivez les commentaires de chaque employé pour repérer les tendances, exploiter des informations importantes et permettre à vos ressources humaines de donner le meilleur d'elles-mêmes

Quel que soit votre cas d'utilisation des ressources humaines, ClickUp vous couvre avec une multitude de fonctionnalités. Déplacez rapidement les candidats à travers les pipelines d'embauche, donnez aux nouveaux employés les moyens d'avoir un impact plus rapide avec un onboarding simplifié, et rationalisez la formation avec des tâches, des documents et des commentaires traçables pour la collaboration et le retour d'information.

ClickUp est une solution idéale pour les petites entreprises aux budgets serrés comme pour les conglomérats très rentables comptant des milliers d'employés ! 🤞

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Accédez à de multiples modèles pour les fonctions RH

Personnalisez votre système de ressources humaines pour réduire les tâches manuelles

Connexion à plus de 1 000 outils grâce à des applications natives et tierces

Accédez gratuitement à la plupart des fonctionnalités premium

Utilisez les paramètres RH pour paramétrer, surveiller et gérer vos indicateurs clés de performance

Faites un brainstorming et améliorez votre rédaction avec ClickUp AI. Obtenez des suggestions de rédaction avancées adaptées à votre rôle et à votre cas d'utilisation

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage peut être abrupte pour les nouveaux utilisateurs

Principalement une plateforme de gestion de projet et de productivité d'équipe pour les cas d'utilisation RH, et non une solution spécialisée de planification des employés

**Tarification ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ reviews)

Go Beyond WhenToWork Alternatives

À l'époque où nous vivons, la qualité compte plus que la quantité. Alors aidez-vous à faire la part des choses et à vous concentrer sur les facteurs clés de progression grâce à des outils de gestion des employés qui font le travail à votre place.

Une fois que vous avez sélectionné l'application de planification des employés idéale, associez-la à une solution tout-en-un comme ClickUp pour centraliser le recrutement, l'onboarding, la formation et la gestion de votre main-d'œuvre.

Éliminez les processus manuels et le chaos des feuilles de calcul en tirant parti de l'automatisation et de la visibilité en temps réel de ClickUp sur les charges de travail, les horaires et le développement des employés.

Grâce à ses puissantes fonctions RH et à ses fonctionnalités de productivité, ClickUp permet aux équipes RH de se concentrer moins sur les tâches administratives et davantage sur l'expérience des employés, les stratégies de fidélisation et l'optimisation de la main-d'œuvre. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui ! 🎊