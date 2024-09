Top 11 des meilleures applications de prise de notes avec assistance au stylet

Vous êtes-vous déjà retrouvé au beau milieu d'une tâche importante lorsqu'une idée brillante vous a soudain traversé l'esprit ? Vous êtes plongé dans votre travail et, sans crier gare, la solution parfaite que vous cherchiez vous vient à l'esprit.

Naturellement, vous ne voulez pas perdre cette idée, mais nous ne pouvons pas jongler avec tout ce que nous avons dans la tête.

Et si vous disposiez d'un outil qui non seulement capture vos pensées en un clin d'œil, mais vous permet également de dessiner, d'annoter et d'organiser vos notes en toute simplicité ?

Qu'il s'agisse de lancer des idées, de rédiger des notes rapides ou même de créer des diagrammes détaillés, le bon application de prise de notes peut transformer votre appareil Android en un puissant outil de productivité.

Pour vous aider, mon équipe et moi-même avons compilé une liste des 10 meilleures applications de prise de notes pour Android avec assistance du stylet. Des options d'applications de prise de notes gratuites aux solutions premium riches en fonctionnalités, nous avons quelque chose pour tout le monde.

Jetez-y un coup d'œil !

Que faut-il rechercher dans la meilleure application de prise de notes avec stylet ?

Lorsque vous choisissez la meilleure application de prise de notes avec stylet pour Android, privilégiez les fonctionnalités qui s'alignent sur votre flux de travail et améliorent votre productivité.

Voici quelques aspects clés à prendre en compte :

Réactivité du stylet : L'application doit offrir une écriture gratuite et sans décalage, en veillant à ce que les mouvements de votre stylet soient capturés avec précision en temps réel

L'application doit offrir une écriture gratuite et sans décalage, en veillant à ce que les mouvements de votre stylet soient capturés avec précision en temps réel Options de personnalisation: Recherchez des applications de notes qui vous permettent de personnaliser les styles, les couleurs et l'épaisseur de votre stylet, ce qui vous donne une certaine flexibilité dans l'aspect et la sensation de vos notes

Recherchez des applications de notes qui vous permettent de personnaliser les styles, les couleurs et l'épaisseur de votre stylet, ce qui vous donne une certaine flexibilité dans l'aspect et la sensation de vos notes Reconnaissance de l'écriture manuscrite: Les meilleures applications peuvent convertir vos notes manuscrites en texte, ce qui facilite la recherche et l'organisation de vos notes par la suite

Les meilleures applications peuvent convertir vos notes manuscrites en texte, ce qui facilite la recherche et l'organisation de vos notes par la suite Synchronisation multi-appareils: Assurez-vous que l'application offre l'assistance nécessaire pour synchroniser plusieurs appareils, que vous preniez des notes sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur

Assurez-vous que l'application offre l'assistance nécessaire pour synchroniser plusieurs appareils, que vous preniez des notes sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur Outils d'organisation: Vérifiez la présence de fonctionnalités telles que les dossiers, les étiquettes,notes autocollantes en ligneet les carnets de notes qui vous aident à organiser vos notes et à les retrouver facilement

Vérifiez la présence de fonctionnalités telles que les dossiers, les étiquettes,notes autocollantes en ligneet les carnets de notes qui vous aident à organiser vos notes et à les retrouver facilement Options d'exportation et de partage: L'application doit vous permettre d'exporter vos notes dans différentes formes (PDF, image, etc.) et de les partager avec d'autres personnes

L'application doit vous permettre d'exporter vos notes dans différentes formes (PDF, image, etc.) et de les partager avec d'autres personnes Intégration du stockage cloud: L'intégration avec des services de stockage cloud tels que Google Espaces ou Dropbox est importante pour la sauvegarde de vos notes numériques et la libération de l'espace de l'appareil

L'intégration avec des services de stockage cloud tels que Google Espaces ou Dropbox est importante pour la sauvegarde de vos notes numériques et la libération de l'espace de l'appareil Accès hors ligne: La possibilité d'accéder à vos notes de réunion et de les modifier hors ligne est essentielle lorsque vous devez..se déplacer pour le travailsouvent avec un accès limité à l'internet

La possibilité d'accéder à vos notes de réunion et de les modifier hors ligne est essentielle lorsque vous devez..se déplacer pour le travailsouvent avec un accès limité à l'internet Fonctionnalités de sécurité: Recherchez des applications offrant une protection par mot de passe ou un cryptage pour sécuriser vos notes, en particulier si elles contiennent des informations sensibles

Recherchez des applications offrant une protection par mot de passe ou un cryptage pour sécuriser vos notes, en particulier si elles contiennent des informations sensibles Interface utilisateur et expérience: Une interface utilisateur propre et intuitive facilite l'utilisation de l'application, vous permettant de vous concentrer sur vos notes sans vous perdre dans des menus compliqués

Les 11 meilleures applications de prise de notes avec stylet à utiliser en 2024

Nous avons rassemblé les meilleures applications de prise de notes pour Android qui s'adressent à tous, des étudiants aux professionnels et au-delà.

Commençons par la meilleure application gratuite de prise de notes que nous préférons utiliser en interne : ClickUp !

1. ClickUp (la meilleure pour la prise de notes complète pilotée par l'IA)

ClickUp est l'un des meilleurs outils de prise de notes, et ce pour une bonne raison. Il regorge de fonctionnalités qui en font plus qu'un simple outil de plus Alternative à Google Keep . Documents ClickUp est un endroit idéal pour noter des idées, créer des listes de tâches et même construire des wikis. Cette installation simplifie l'attribution des tâches et le travail avec l'équipe en temps réel.

Les options de formatage de texte enrichi, comme les puces, les checklists, les bannières et les blocs de code, permettent d'organiser les notes d'une manière visuellement attrayante et facile à parcourir, en particulier lors de l'utilisation d'un stylet sur un appareil Android.

Collaborez avec votre équipe en temps réel tout en modifiant des documents sur ClickUp Docs

Un autre aspect intéressant de ClickUp est la possibilité d'intégrer des éléments multimédias directement dans les documents. Cette fonctionnalité est particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'ajouter des images ou des vidéos pour améliorer les notes Tâches ClickUp . Il permet de connecter des tâches connexes et d'afficher plus clairement la façon dont tout s'articule. ClickUp Brain a changé la donne pour moi et est devenu un élément central de mon programme d'études stratégie de prise de notes . Lorsque je manque de temps, j'utilise également ClickUp Brain pour résumer de longs fils de commentaires, ce qui m'évite d'avoir à lire des centaines de commentaires.

Résumez les interactions avec les clients, obtenez des réponses à vos questions et analysez les rapports avec ClickUp AI ClickUp Bloc-notes est un autre endroit idéal pour prendre des notes rapides sur un téléphone ou un bureau. Mon équipe et moi-même y rédigeons souvent nos premières réflexions, en utilisant une mise en forme simple avant de les transférer dans un document plus soigné.

Prenez des notes en déplacement avec ClickUp Bloc-notes et accédez-y à partir de votre navigateur et de votre appareil mobile ClickUp Clips est parfait pour partager des enregistrements d'écran directement dans les notes, en ajoutant un élément interactif qui fait défaut à de nombreuses applications de prise de notes. De plus, avec la transcription alimentée par l'IA, chaque mot prononcé dans un Clip peut faire l'objet d'une recherche, ce qui facilite la recherche ultérieure d'informations importantes. En outre, vous pouvez accéder de manière centralisée à tous vos clips dans le Hub Clips.

via Evernote Evernote est une application très répandue qui offre diverses fonctionnalités, notamment la personnalisation modèles de prise de notes personnalisables . Il permet aux utilisateurs de créer différents types de notes, tels que des entrées textuelles, des enregistrements audio, des résumés de réunion et des listes de choses à faire.

L'application de notes offre une excellente assistance au stylet pour ceux qui préfèrent l'écriture manuscrite, leur permettant d'utiliser l'encre numérique avec précision. L'outil facilite le passage entre les notes manuscrites et dactylographiées, personnalise les styles et les couleurs du stylet et ajuste l'épaisseur du trait. La technologie de reconnaissance de l'écriture convertit les notes écrites en texte consultable et modifiable, ce qui facilite la recherche et l'organisation du contenu.

Grâce à l'intégration du stockage cloud, toutes les notes annotées au stylet se synchronisent en temps réel entre les appareils, en préservant la mise en forme et les annotations. Evernote s'intègre également à des outils tels que ClickUp, Google Agenda, Slack et Microsoft Teams, ce qui est incroyablement utile.

Meilleures fonctionnalités d'Evernote

Capturez des extraits de sites web directement dans vos notes à l'aide de Web Clipper

Utilisez l'appareil photo de votre téléphone pour scanner, numériser et organiser des documents papier

Modifiez les notes et les tâches en temps réel pour vous assurer que tous les collaborateurs restent en phase

Limites d'Evernote

La version gratuite est limitée, ce qui oriente souvent les utilisateurs vers un abonnement premium. Pour ceux qui recherchent des solutions plus économiques, il est possible d'explorerAlternatives à Evernote peut s'avérer utile

Prix d'Evernote

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Personnel: $14.99/utilisateur par mois

$14.99/utilisateur par mois Professionnel: $17.99/utilisateur par mois

$17.99/utilisateur par mois Teams: $24.99/utilisateur par mois

G2: 4.4/5 (2,000+ reviews)

4.4/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (8,200+ commentaires)

3. Notion (Meilleur pour les environnements de travail personnalisables et la prise de notes collaborative)

via Notion Notion vous permet de créer des environnements de travail personnalisés - privés ou partagés - qui répondent à vos besoins spécifiques. Dans ces environnements travail, vous pouvez ajouter une variété de "blocs synchronisés" flexibles, qui peuvent être des extraits de texte et des signets, des images, des liens à bascule, des fichiers, des extraits de code et des sections de discussion

Ce qui est formidable avec Notion, c'est la facilité avec laquelle vous pouvez déplacer ces blocs. Vous pouvez les faire glisser et les déposer là où vous le souhaitez sans risquer de perturber l'ensemble du document. Ils vous permettent de lier et de synchroniser le contenu de plusieurs pages de votre espace de travail. La version gratuite de Notion vous permet d'enregistrer et de synchroniser jusqu'à 1 000 blocs de contenu

Les forfaits d'abonnement premium offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que des outils d'administration et des paramètres de permission, en fonction du niveau choisi.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Concevez des modèles personnalisés et intégrez votre base de données directement dans les notes

Accès rapide aux informations importantes via la barre latérale

Utilisez Markdown pour rédiger et mettre en forme vos notes

Les limites de Notion

Les fonctionnalités étendues et l'interface utilisateur peuvent être écrasantes pour les débutants

L'application mobile peut sembler moins intuitive que la version bureau

Prix de Notion

Basic: Gratuit

Gratuit Plus: 12 $ par place et par mois

12 $ par place et par mois Business: 18 $ par siège et par mois

18 $ par siège et par mois Enterprise: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Notion IA peut être ajouté à votre forfait pour 10$/utilisateur/mois

G2: 4.7/5 (5000+ avis)

4.7/5 (5000+ avis) Capterra: 4.7/5 (2000+ avis)

Lire la suite: les 10 meilleurs outils d'IA pour la prise de notes en 2024

4. Google Keep (le meilleur pour les notes rapides et l'intégration transparente avec l'environnement de travail de Google)

via Workflowy Workflowy est une application de prise de notes minimaliste conçue en mettant l'accent sur la simplicité. Elle offre une approche unique de la prise de notes en vous permettant de créer des listes imbriquées à l'infini, décomposant les grands projets en tâches plus petites et plus faciles à gérer.

Bien que vous puissiez catégoriser et rechercher dans vos notes à l'aide de hashtags ou de @mentions, le système de filtrage vous permet de trouver rapidement du contenu connexe, ce qui est particulièrement utile lorsque vous traitez des informations volumineuses

L'Assistance au stylet de l'application sur Android ajoute une autre couche de fonctions, en particulier pour les utilisateurs qui préfèrent les notes manuscrites ou les croquis. Grâce à la compatibilité avec le stylet, Workflowy devient plus qu'une simple application basée sur le texte - elle devient un outil polyvalent pour capturer des idées sous différentes formes.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

Organisez vos notes et vos tâches à l'aide de listes imbriquées illimitées, permettant de créer des structures hiérarchiques détaillées

Trouvez rapidement des informations grâce à des options de recherche et de filtrage robustes

Ajustez l'affichage pour vous concentrer sur des sections ou des tâches spécifiques, afin d'améliorer la productivité et l'organisation

Travaillez simultanément avec d'autres personnes, les modifications étant instantanément visibles par tous les collaborateurs

Limites de Workflowy

Intégration limitée avec des outils tiers par rapport à d'autres applications de prise de notes

Prix de Workflowy

Basic: Gratuit

Gratuit Workflowy Pro: $8.99/mois par utilisateur

Evaluations et critiques de Workflowy

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: Pas assez de commentaires

7. One Note (Meilleur pour l'organisation de notes structurées)

via Microsoft Application de prise de notes s'intégrant parfaitement à Microsoft Office, OneNote est idéale pour les utilisateurs déjà intégrés à l'écosystème Microsoft.

Avec OneNote, vous pouvez décrire ou dicter vos notes et créer des checklists. Il est facile d'ajouter des photos, des PDF, des e-mails ou de découper du contenu web directement dans vos notes. L'application organise vos informations à l'aide d'un système de carnet, qui est divisé en sections et en étiquettes, ce qui permet une catégorisation facile et des recherches de texte rapides.

Grâce à la synchronisation dans le cloud de OneNote, les notes sont toujours à jour et accessibles sur tous les appareils. Des fonctionnalités supplémentaires telles que les outils de collaboration, l'assistance Android Wear et l'intégration TouchID ajoutent à la polyvalence de OneNote.

One Note meilleures fonctionnalités

Recréez un classeur physique avec des sections et des pages distinctes dans la disposition de carnet numérique

Convertissez les notes manuscrites en texte dactylographié pour faciliter les modifications et les recherches

Synchroniser les notes entre les appareils et les plateformes pour maintenir la continuité de la pensée

Accédez aux notes hors ligne, en garantissant leur disponibilité même sans connexion internet

Limites de One Note

Nécessite un abonnement à Microsoft 365 pour un accès complet ; dans le cas contraire, envisagez d'explorer le siteAlternatives à OneNote* S'intègre principalement aux produits Microsoft, ce qui peut limiter les fonctions pour les utilisateurs d'autres écosystèmes

Prix de One Note

Inclus dans l'abonnement à Microsoft 365, à partir de 69,99 $/an

G2: 4.5/5 (1800+ avis)

4.5/5 (1800+ avis) Capterra: 4.6/5 (1700+ avis)

8. Bear (Meilleur pour l'assistance Markdown et la mise en forme esthétique des notes)

via Notes de qualité GoodNotes a une fonction similaire à celle de Notability, à quelques différences clés près. Ses fonctions de conception avancées permettent une organisation et une personnalisation efficaces. Vous pouvez sélectionner parmi diverses dispositions et modèles de notes intégrés ou importer les vôtres

Il assiste la saisie, l'écriture au stylet, les annotations PDF et s'adapte aux utilisateurs gauchers. En outre, GoodNotes peut convertir le texte manuscrit en texte dactylographié et offre une large compatibilité avec les stylets, y compris des options au-delà de l'Apple Pencil.

L'outil de reconnaissance des formes corrige automatiquement les formes et assure la netteté. Il aide également à souligner et surligner, pour que les annotations restent propres et lisibles. La fonction de fenêtres multiples permet de travailler simultanément sur différents onglets à l'aide d'un affichage en écran partagé.

Les meilleures fonctionnalités de Goodnotes

Assistance à l'écriture fluide et réactive grâce à l'assistance avancée du stylet

Offre des outils d'organisation robustes comme les carnets de notes, les dossiers et les étiquettes

Permet l'annotation et le marquage des documents PDF pour une révision et un cours faciles

Ajustement automatique des formes pour garantir des dessins nets et précis

Assistance pour le travail simultané sur plusieurs documents grâce à l'assistance multi-fenêtres

Limites de Goodnotes

Il n'existe pas d'application correspondante sur Windows ou Linux permettant d'afficher de manière synchronisée les notes prises sur l'iPad

La fonction d'enregistrement audio n'est disponible que sur les appareils Apple

Prix de Goodnotes

Gratuit

Apple : 9,99 $/an ou achat unique de 29,99 $

: 9,99 $/an ou achat unique de 29,99 $ Android et Windows : 6,99 $/an

G2: 4.8/5 (40+ reviews)

4.8/5 (40+ reviews) Capterra: 4.6/5 (50+ commentaires)

11. Squid (Mon travail pour la prise de notes et le travail scolaire)

via Calmar Squid est une application de prise de notes polyvalente qui offre une expérience d'écriture manuscrite naturelle. Axée sur l'encre numérique et la reconnaissance de l'écriture manuscrite, elle vous permet d'annoter facilement des PDF, des images et d'autres documents. Vous pouvez également ajouter des notes, des surlignements et des dessins directement à vos fichiers

En ce qui concerne l'organisation, l'application vous permet d'organiser vos notes et vos dessins en couches distinctes, ce qui facilite la modification et le réarrangement des éléments. À Terminé, exportez le texte et les dessins dans différentes formes, notamment PDF, image et texte

Squid assiste les systèmes d'exploitation iOS et Android.

Les meilleures fonctionnalités de Squid :

Tirez parti de l'interface conviviale pour une prise de notes numériques plus rapide

Personnalisez l'apparence de vos notes et dessins avec une variété de couleurs, d'épaisseurs et de styles de stylos

S'intègre à d'autres applications de productivité pour importer et exporter des notes et des dessins

Limites de Squid

Bien que Squid offre des fonctionnalités de modification en cours du texte, il n'est pas aussi robuste que les applications de traitement de texte

Prix de Squid

Basic: Free

Free Premium: Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Squid

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: G2: Pas assez de commentaires

Organiser ses notes sans effort avec ClickUp

La plupart des applications que nous avons testées et présélectionnées gèrent bien la prise et la récupération de notes de base ; seules certaines offrent des fonctions plus avancées telles que la collaboration en équipe, la gestion des tâches et des projets, et des intégrations robustes.

L'utilisation de plusieurs applications de prise de notes a tendance à encombrer un espace de travail numérique et à créer une complexité inutile. La clé est de choisir une application polyvalente qui s'intègre parfaitement à votre écosystème technologique existant.

ClickUp est la solution qui répond à toutes ces exigences.

Elle simplifie la prise de notes grâce à des fonctionnalités telles que Docs, Bloc-notes et des modèles prêts à l'emploi. Ses capacités IA rationalisent la rédaction, récupèrent les anciennes notes et transcrivent les notes vocales. Les outils de gestion de projet permettent d'organiser les listes de tâches et assistent la collaboration avec les équipes transversales. S'inscrire gratuitement sur ClickUp dès aujourd'hui et profitez d'une expérience de prise de notes sans faille.