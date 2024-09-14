Comment mettre en œuvre la gestion de l'infrastructure informatique

Routeurs, serveurs, réseaux, services cloud, pare-feu : ces blocs sont indispensables au bon fonctionnement des entreprises modernes.

Leur gestion devrait être une science exacte, mais comme le savent tous les professionnels chevronnés de l'informatique, c'est souvent loin d'être le cas.

La gestion de l'infrastructure informatique peut être imprévisible, en particulier lorsque les entreprises sont en constante évolution. Vous devez vous tenir au courant des dernières stratégies pour mettre en place une installation adaptable, sécurisée et rentable.

Prêt à vous plonger dans les bases de la gestion de l'infrastructure informatique ? Découvrez comment rendre la mise en œuvre efficace et efficiente !

Qu'est-ce que la gestion de l'infrastructure informatique ?

Aujourd'hui, toute organisation, quelle que soit sa taille, dépend fortement de trois composants majeurs de l'infrastructure pour fonctionner : le matériel, les logiciels et les réseaux.

La panne informatique mondiale et les pertes commerciales qui en ont résulté, causées par la mise à jour logicielle défectueuse de la société de cybersécurité Crowdstrike en juillet 2024, nous rappellent ce qui est en jeu lorsque l'un de ces trois éléments est menacé.

La gestion efficace et la sécurité de ces trois composants sont des responsabilités essentielles qui relèvent du domaine de la gestion de l'infrastructure informatique.

Le terme « gestion de l'infrastructure informatique » est un terme générique qui désigne la gestion de tous les outils techniques et processus opérationnels d'une organisation, notamment :

Matériel : cela comprend tous les appareils physiques nécessaires aux opérations informatiques, tels que les serveurs, les systèmes de gestion du stockage des données (disques durs, etc.) et les périphériques réseau (routeurs, etc.)

Logiciels : cela comprend les systèmes d'exploitation, les applications logicielles telles que les outils de productivité et les logiciels d'entreprise, ainsi que les intergiciels

Réseaux : les réseaux sont essentiels pour connecter les appareils et permettre la communication. Les éléments clés comprennent les réseaux locaux (LAN) et les réseaux étendus (WAN), ainsi que la connectivité Internet

Centres de données : les centres de données hébergent l'infrastructure physique dans un environnement contrôlé. Les solutions de sauvegarde et de restauration pour ces centres de données constituent également un élément essentiel

Services cloud : ils comprennent l'infrastructure en tant que service (IaaS), la plateforme en tant que service (PaaS) et les logiciels en tant que service (SaaS)

Systèmes de sécurité : ils comprennent les pare-feu et les systèmes de détection d'intrusion (IDS)

Gestion des services informatiques (ITSM) : cette fonction prend en charge : cette fonction prend en charge la gestion des incidents , c'est-à-dire les processus permettant de traiter les interruptions de service et de rétablir le fonctionnement normal, ainsi que la gestion des changements, c'est-à-dire les procédures permettant de gérer les changements apportés à l'infrastructure informatique afin de minimiser les interruptions

Une gestion efficace de l'infrastructure informatique est essentielle, car elle :

Assurez le bon fonctionnement 24 heures sur 24 de vos opérations commerciales optimiser votre infrastructure informatique en l'intégrant aux dernières technologies et en dotant votre organisation de Permet d'en l'intégrant aux dernières technologies et en dotant votre organisation de stratégies concrètes pour assurer votre croissance et vos revenus à long terme Garantit l'optimisation des opérations de l'entreprise en termes d'efficacité, de productivité et de rentabilité, en évitant les temps d'arrêt Protège les données sensibles et prévient les cyberattaques en sécurisant les informations commerciales précieuses et en préservant la confiance des clients Joue un rôle important dans la gestion des données afin d'obtenir des informations précieuses pour améliorer les services et l'expérience client. Une infrastructure informatique adaptée permet aux entreprises de garantir l'exactitude, l'intégrité et l'accessibilité des données Permettez aux organisations de prendre des décisions éclairées basées sur des informations actualisées et de gagner un avantage concurrentiel dans leur secteur en tirant parti de technologies avancées, telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle Assistez votre entreprise grâce à une évolutivité facile pour répondre aux demandes en constante évolution de vos clients et prendre en charge un volume de travail plus important sans compromettre les performances. Cette évolutivité aide les organisations à mettre à jour leurs systèmes hérités et à ouvrir la voie à de nouvelles opportunités, à des solutions innovantes, à l'introduction de nouveaux marchés et à une base de clients plus large afin d'atteindre une croissance durable à long terme

En gardant ces facteurs à l'esprit, examinons en détail les différentes facettes de la gestion de l'infrastructure informatique.

Aspects de la gestion de l'infrastructure informatique

Il est essentiel de comprendre les aspects clés de la gestion de l'infrastructure informatique pour mettre en place un système robuste et efficace. Découvrons ensemble les composants essentiels qui garantissent le bon fonctionnement de votre technologie.

Gestion des réseaux informatiques

Une gestion efficace de l'infrastructure informatique repose en grande partie sur une gestion réseau robuste, qui facilite la communication entre les appareils, les applications, les systèmes et les personnes.

Pour optimiser les performances de votre réseau, il est essentiel de planifier, configurer et surveiller soigneusement les composants réseau. Cela permet de réduire la latence, d'augmenter les débits de transfert de données et d'allouer efficacement la bande passante. De plus, vous améliorez la satisfaction des utilisateurs et vos opérations critiques ne sont pas affectées par la congestion du réseau.

Gestion des centres de données

Un centre de données est une installation qui héberge les technologies matérielles essentielles au fonctionnement quotidien d'une organisation. Il comprend divers composants matériels et logiciels.

Un accès sécurisé et fiable aux données est essentiel à l'ère du télétravail et du travail hybride. Une infrastructure de centre de données robuste et flexible est nécessaire pour relever les défis tels que les limitations de bande passante, les problèmes de connectivité et les cybermenaces. En donnant la priorité à ces aspects, les entreprises peuvent garantir la fiabilité, la sécurité et les performances de leurs centres de données.

Gestion des serveurs

La gestion des serveurs comprend les processus opérationnels et techniques nécessaires pour garantir des performances, une sécurité et une disponibilité optimales des serveurs. Les serveurs constituent l'épine dorsale de l'infrastructure informatique d'une organisation.

Une gestion efficace des serveurs garantit une disponibilité et une disponibilité élevées des serveurs, une sécurité et une conformité renforcées, une meilleure planification des capacités et une meilleure allocation des ressources, ainsi que moins de perturbations pour l'entreprise.

Sauvegarde et reprise après sinistre

Une entreprise est toujours exposée à un risque élevé de perte de données, d'indisponibilité du système et de perturbations dues à diverses menaces, notamment les cyberattaques, les catastrophes naturelles et les erreurs humaines. C'est là qu'interviennent les stratégies efficaces de sauvegarde et de reprise après sinistre (BDR).

La reprise après sinistre (DR) repose sur un forfait avancé permettant de remettre en service les applications et l'infrastructure critiques immédiatement après une interruption. En règle générale, la reprise après sinistre implique la réplication et la sauvegarde sécurisées des données et des charges de travail critiques vers un emplacement secondaire ou plusieurs emplacements.

Un plan de reprise après sinistre efficace repose sur trois éléments clés : des mesures préventives pour éviter les problèmes, des stratégies de détection pour détecter les problèmes en temps réel et des mesures correctives pour une reprise rapide. Chacun de ces éléments est essentiel pour élaborer un plan de reprise après sinistre résilient.

Les types de reprise après sinistre les mieux adaptés à votre entreprise dépendent de votre infrastructure informatique et du type de sauvegarde et de reprise que vous utilisez pour protéger vos données critiques. Voici quelques-unes des technologies les plus couramment utilisées dans le domaine de la reprise après sinistre :

Planification de sauvegardes à jour

Sauvegarde en tant que service (BaaS)

Reprise après sinistre en tant que service (DRaaS)

Instantanés ponctuels, reprise après sinistre virtuelle

Sites de reprise après sinistre

Note : La planification financière et la budgétisation de la gestion informatique sont d'autres aspects importants de l'infrastructure informatique. Il existe plusieurs outils logiciels et stratégies budgétaires que vous pouvez envisager pour améliorer la gestion financière de votre infrastructure informatique.

Le rôle du gestionnaire d'infrastructure

Votre entreprise a besoin d'un gestionnaire d'infrastructure compétent pour superviser la gestion à 360 degrés de son infrastructure informatique. Les gestionnaires d'infrastructure assument les responsabilités clés suivantes :

Planification stratégique

Le responsable aligne l'infrastructure informatique sur les objectifs de l'entreprise, en mettant en œuvre les objectifs liés à l'infrastructure informatique, la planification des capacités et l'allocation des ressources.

Gestion des risques

L'identification et l'atténuation des risques potentiels, la reprise après sinistre et les plans de continuité des activités font partie des responsabilités les plus cruciales d'un gestionnaire d'infrastructure. Il effectue régulièrement des audits de sécurité, des évaluations des risques et des analyses d'impact sur l'activité.

Gestion des opérations

Un gestionnaire d'infrastructure optimise les opérations informatiques quotidiennes. Ce faisant, il veille au respect des accords de niveau de service (SLA), à la maintenance et à la mise à niveau des actifs informatiques.

Sécurité et conformité

Le responsable rassemble la documentation nécessaire et collabore avec les auditeurs afin de garantir la conformité des opérations informatiques et de la gouvernance. Il est primordial de garantir la confidentialité et la protection des données.

Gestion des sinistres et de la reprise

Il est important de développer des protocoles permettant de reprendre les opérations en cas de sinistre. Le responsable de l'infrastructure informatique effectue régulièrement des sauvegardes et teste les processus de restauration tout en garantissant la réplication et la redondance des données.

Outre ces rôles majeurs, un gestionnaire d'infrastructure est également chargé de :

Négociation des accords d'accès

Mettre à niveau l'infrastructure à mesure que la technologie évolue

Mise à jour des politiques de sécurité informatique

Renforcement de la sécurité

Faciliter l'évolutivité

Surveillance et optimisation des performances

Alors, comment optimiser la gestion de votre infrastructure informatique pour une efficacité et une fiabilité maximales ?

Explorons ensemble les meilleures approches qui amélioreront les performances de votre système, garantiront sa fiabilité et faciliteront son évolutivité.

Bonus : Vous souhaitez savoir en quoi consiste réellement la gestion d'une infrastructure informatique ? Découvrez une journée dans la vie d'un responsable informatique!

Stratégies et bonnes pratiques en matière de gestion de l'infrastructure informatique

Une organisation peut mettre en œuvre plusieurs stratégies pour garantir une gestion efficace de son infrastructure informatique. Voici quelques stratégies à garder à l'esprit :

Optimisation de votre réseau

L'optimisation de votre réseau permet d'accélérer la transmission des données, de réduire la latence et d'améliorer les temps de réponse. Cela est particulièrement important aujourd'hui, où les utilisateurs tolèrent rarement les retards.

Un réseau bien optimisé réduit également les coûts opérationnels, permet d'identifier et de traiter rapidement les failles de sécurité, et est robuste et réactif à la croissance.

Notez que l'optimisation du réseau n'est pas un effort ponctuel, mais un processus continu qui s'adapte aux conditions changeantes, aux besoins de l'entreprise et aux avancées technologiques.

Tirez parti de la puissance du cloud

Le cloud computing est une excellente solution pour les entreprises qui connaissent des fluctuations de leur charge de travail. Il leur permet d'augmenter ou de réduire leurs ressources informatiques en fonction de la demande, sans avoir à investir dans une infrastructure physique coûteuse. Un fournisseur, prestataire de services cloud propose généralement un modèle de paiement à l'utilisation, ce qui signifie que les entreprises ne paient que pour les ressources qu'elles utilisent.

Les fournisseurs de services cloud réputés offrent des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment le chiffrement des données, le contrôle d'accès et des solutions robustes de sauvegarde et de reprise après sinistre. Dans l'ensemble, l'adoption des services cloud est la prochaine étape logique pour toute entreprise agile.

Mise en œuvre de l'intégration DevOps

C'est l'étape suivante après l'adoption du cloud. L'intégration DevOps vise à briser les silos entre les équipes de développement logiciel et les équipes informatiques, et à leur fournir des outils pour travailler ensemble de manière transparente.

DevOps exploite l'infrastructure en tant que code (IaC). En traitant l'infrastructure comme du code, les équipes peuvent appliquer des pratiques de contrôle de version, de test et d'automatisation à la gestion de l'infrastructure, ce qui leur confère beaucoup plus de flexibilité et augmente leur vitesse de travail.

Automatisation des tâches répétitives

L'utilisation d'un logiciel d'automatisation permet d'éliminer les tâches et les processus manuels répétitifs, ce qui vous aide à gagner en efficacité, à réduire les erreurs, à améliorer la cohérence et à renforcer l'agilité. Par exemple, l'automatisation de l'approvisionnement des serveurs et des ressources peut réduire les délais de déploiement de plusieurs semaines à quelques minutes.

Plus important encore, le provisionnement manuel est sujet aux erreurs humaines, ce qui entraîne des failles de sécurité et des problèmes opérationnels. L'automatisation des tâches répétitives réduit ces erreurs et permet aux analystes de la sécurité et des opérations informatiques de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Adopter la virtualisation

Les installations traditionnelles laissent souvent les serveurs physiques sous-utilisés, ce qui entraîne un gaspillage des ressources. En consolidant les charges de travail sur un nombre réduit de machines physiques, les entreprises peuvent réduire leurs coûts matériels et leur consommation d'énergie, pour finalement bénéficier d'un environnement informatique plus efficace.

La virtualisation simplifie également les processus de reprise après sinistre. En créant des instantanés de machines virtuelles et en répliquant les données, les entreprises peuvent rapidement restaurer leurs systèmes en cas de panne matérielle ou d'autre sinistre.

Exploitez la puissance de l'IA

La maintenance prédictive basée sur l'IA exploite des algorithmes avancés d'analyse et d'apprentissage automatique pour surveiller en continu et en temps réel les conditions des équipements. En collectant et en analysant des données provenant de diverses sources, telles que des capteurs intégrés aux machines, les systèmes d'IA peuvent détecter des anomalies et identifier des modèles indiquant des pannes potentielles.

Les avantages de l'utilisation de l'IA pour surveiller et maintenir votre infrastructure informatique sont évidents : réduction des temps d'arrêt, fiabilité accrue, efficacité opérationnelle améliorée et durée de vie prolongée des équipements.

Les stratégies ci-dessus doivent être renforcées par le respect de certaines bonnes pratiques

Les bonnes pratiques peuvent être regroupées en trois catégories :

Maintenance régulière : la maintenance de routine permet d'identifier et de résoudre les problèmes de performances avant qu'ils ne s'aggravent. En traitant rapidement les problèmes potentiels, les entreprises peuvent éviter des réparations et des remplacements coûteux

Standardisation : la standardisation dans la gestion de l'infrastructure informatique consiste à mettre en place des processus, des outils et des technologies cohérents à l'échelle de l'organisation. Elle permet de rationaliser les opérations, de garantir la conformité aux exigences réglementaires et de former rapidement les nouveaux employés

Gestion des risques : la gestion des risques est une approche systématique visant à identifier, évaluer et atténuer les risques susceptibles d'avoir un impact sur l'infrastructure informatique. Elle permet d'identifier les menaces, de renforcer la résilience et peut entraîner des économies significatives en minimisant l'impact financier des violations de données et des pannes système

Enfin, abordons un aspect crucial de la gestion informatique : la sécurité informatique.

Importance de la sécurité informatique dans la gestion de l'infrastructure informatique

Les failles de sécurité sont le pire cauchemar de tout responsable informatique. Protéger votre entreprise contre les logiciels malveillants est la mesure la plus importante que vous puissiez prendre, car les répercussions d'une cyberattaque peuvent être considérables et, dans le pire des cas, catastrophiques.

Au minimum, vous devez

Élaborez et mettez régulièrement à jour une politique de sécurité informatique complète qui définit les normes, les procédures et les responsabilités de tous les employés en matière de sécurité

Offrez régulièrement à vos employés des formations de sensibilisation à la sécurité sur les cybermenaces courantes

Surveillez et auditez régulièrement les systèmes informatiques pour détecter les failles de sécurité

Utilisez plusieurs contrôles de sécurité, tels que des pare-feu, des logiciels antivirus et des systèmes de détection d'intrusion

Restez informé des dernières menaces en matière de sécurité et des bonnes pratiques

Comment traduire ces principes en une stratégie pratique qui garantit le bon fonctionnement de votre organisation ?

Découvrons ensemble les étapes nécessaires à la conception et à la mise en œuvre d'un forfait de gestion de l'infrastructure informatique efficace.

Le saviez-vous ? L'attaque du ransomware WannaCry en 2017 a touché plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays en seulement quelques jours.

Mise en œuvre de la gestion de l'infrastructure informatique

Il est essentiel de mettre en place une infrastructure informatique efficacement organisée qui garantit un fonctionnement fluide, minimise les interruptions et améliore le rendement. ClickUp peut vous aider à la mettre en place rapidement.

ClickUp peut être utilisé comme solution tout-en-un pour les équipes informatiques et PMO afin d'améliorer les flux de travail, les processus et la visibilité entre les équipes. Il s'agit d'une solution unique pour gérer de manière transparente votre infrastructure informatique.

Configurez chacune des étapes ci-dessous en tant que tâche ClickUp:

Étape 1 : Commencez par évaluer votre infrastructure informatique existante. Identifiez l'efficacité de votre matériel et les mises à jour nécessaires pour le développement de vos logiciels (vous pouvez poser directement à ClickUp Brain des questions telles que « Quelles mises à jour sont en attente ? » ou « Combien d'attaques DDoS avons-nous empêchées l'année dernière ? » pour vous aider). Évaluez ensuite les performances de votre réseau

Étape 2 : Mettez à jour et mettez à niveau de manière systématique

Étape 3 : Mettez en œuvre des mesures de sécurité robustes, notamment des pare-feu, des logiciels antivirus et des protocoles de cryptage. (Là encore, ClickUp Brain peut vous venir en aide en dressant une liste de mesures de sécurité suggérées)

*étape 4 : Identifiez les tâches répétitives qui peuvent être automatisées, telles que les sauvegardes de données, les mises à jour du système et même certaines tâches de surveillance du réseau à l'aide des meilleurs outils logiciels de gestion informatique disponibles sur le marché

(Sans vouloir nous répéter, l'automatisation des éléments d'action est l'une des spécialités de ClickUp Brain. Vous pouvez même intégrer ClickUp à votre logiciel de gestion informatique existant, tel que Jira, afin de bénéficier des avantages des rapports et de la gestion fluides de ClickUp tout en conservant les avantages du système que vous connaissez déjà)

*étape 5 : assurez-vous que vos systèmes de sauvegarde et de reprise sont testés régulièrement afin de garantir des réponses fiables en cas de perturbation

*étape 6 : investissez dans un cloud computing évolutif et assurez-vous que vos installations sur site peuvent être facilement mises à niveau pour gérer des charges accrues

*étape 7 : formez votre équipe aux dernières évolutions informatiques et aux nouvelles technologies, et suivez les bonnes pratiques en matière de gestion informatique

Connectez toutes les informations de votre entreprise et accédez-y rapidement avec ClickUp Brain

Chacune des tâches ci-dessus peut être gérée dans ClickUp, car vous les intégrez lors de la configuration de votre forfait de gestion de l'infrastructure informatique. Une fois les tâches créées, voici ce que vous pouvez faire :

Suivi des tâches

ClickUp offre une plateforme robuste pour le suivi des tâches ci-dessus grâce à des flux de travail personnalisables et à plusieurs vues, telles que des tableaux Kanban et des diagrammes de Gantt.

Votre équipe informatique peut créer des tâches, définir des dates d'échéance et attribuer des responsabilités, garantissant ainsi une clarté totale quant à la personne responsable de chaque tâche. Vous pouvez également identifier les dépendances entre les tâches, les autres tâches ayant un impact sur votre échéance et les tâches dont le calendrier est flexible.

Visualisez la progression de toutes vos tâches à l'aide de vues telles que les diagrammes de Gantt ClickUp

Allocation des ressources

La capacité de ClickUp à visualiser les charges de travail et les échéanciers des projets facilite l'allocation des ressources. Les équipes peuvent utiliser le tableau de bord ClickUp pour surveiller la disponibilité des ressources et la progression des projets, ce qui facilite l'identification des goulots d'étranglement ou des ressources surallouées.

La plateforme prend en charge les champs personnalisés et les statuts, ce qui permet aux équipes d'adapter la gestion de leurs ressources en fonction des besoins spécifiques de chaque projet.

Cette flexibilité permet de garantir une utilisation efficace des ressources et évite que les membres de l'équipe ne soient submergés de tâches.

Suivez les indicateurs clés et surveillez la disponibilité des ressources à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Analytics

Essayez notre solution simple et rapide : obtenez le modèle de rapport analytique ClickUp. Il vous aide à visualiser des ensembles de données complexes et à suivre les indicateurs clés de performance (KPI). Ce modèle vous permet de :

Collecte de données : collectez des indicateurs pertinents, tels que le trafic de données sur différentes périodes

Créer des documents : utilisez : utilisez la vue Tableur de ClickUp pour organiser vos données et documenter vos objectifs analytiques

Saisissez et analysez les données : saisissez les données collectées, calculez les indicateurs et visualisez les résultats à l'aide de graphiques et de diagrammes

Révision et mise à jour : définissez des tâches récurrentes pour réviser et mettre à jour régulièrement votre rapport analytique afin d'en garantir l'exactitude

L'utilisation de ClickUp pour l'analyse peut vous aider à prendre des décisions basées sur les données qui améliorent considérablement la gestion de votre infrastructure informatique.

Télécharger ce modèle Comprenez les tendances, les corrélations et les modèles pour vous aider à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques à l'aide du modèle de rapport analytique ClickUp

Dans l'ensemble, ClickUp est une solution de gestion de projet tout-en-un qui améliore la collaboration, la visibilité et l'efficacité des équipes informatiques.

Comment mettre en œuvre et optimiser la gestion de l'infrastructure informatique avec ClickUp

La gestion de vos opérations informatiques peut être considérablement simplifiée grâce aux modèles informatiques de ClickUp, comme le modèle de rapport analytique ClickUp présenté ci-dessus.

Découvrez trois autres modèles pratiques pour la gestion de l'infrastructure informatique :

Modèle de service informatique ClickUp

Le modèle de service informatique de ClickUp est conçu pour aider votre équipe informatique à maximiser le rendement de la gestion des incidents, des problèmes, des changements, des actifs simples et des connaissances.

Grâce à ce modèle, vous pouvez configurer votre service d'assistance informatique en quelques étapes simples et gérer tous les tickets informatiques. Ce modèle prêt à l'emploi vous permet de planifier, documenter et gérer vos processus, pour un fonctionnement informatique fluide.

Avec ce modèle, vous pouvez ajouter 27 statuts personnalisés tels que Fermé, En attente, Travail en cours, Annulé et Planifié pour suivre la progression de chaque service.

Modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp

La gestion des rapports d'incidents informatiques est un élément important des opérations informatiques de votre entreprise. Le modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp peut vous aider à saisir les informations essentielles dont vous avez besoin pour enquêter et traiter la cause profonde d'un problème informatique, avec les avantages suivants :

Enregistrement précis de l'incident et de sa résolution

Identification et résolution rapides des problèmes informatiques

Suivi plus facile de la progression de chaque incident

Identification et résolution plus faciles des risques potentiels pour la sécurité

Avec ce modèle, vous pouvez :

Créez des tâches ClickUp avec différents statuts pour surveiller les différentes étapes de vos incidents informatiques

Ajoutez des attributs pour gérer vos incidents informatiques grâce à 14 attributs personnalisés différents, tels que le service, la recommandation, la gravité, le type d'incident, le système logiciel, etc

Créez votre flux de travail ClickUp, qui comprend une liste, un diagramme de Gantt, un calendrier et bien plus encore

Améliorez le suivi des incidents grâce à l'enregistrement d'écran, la modification collaborative, les automatisations et l'IA

Télécharger ce modèle Résolvez les problèmes potentiels grâce au modèle de rapport d'incident de ClickUp

Modèle de sécurité informatique de ClickUp

Enfin, le Center for Internet Security (CIS) propose une liste de mesures de sécurité hautement prioritaires qui contribuent à réduire les cyberattaques contre les systèmes et les réseaux. Le modèle ClickUp IT Security fait référence aux différents contrôles CIS de sa dernière version.

Télécharger ce modèle Réduisez les cyberattaques contre les systèmes et les réseaux grâce au Centre pour la sécurité Internet (CIS) de ClickUp, qui fournit une liste hiérarchisée des mesures de protection

💡Conseil de pro : Vous devez gérer des intégrations complexes et relever des défis en matière de sécurité ? Pour rester sur la bonne voie, optez pour une approche par étapes, testez tout soigneusement et appliquez des protocoles de sécurité rigoureux pour protéger vos systèmes.

Améliorez la gestion de votre infrastructure informatique avec ClickUp !

La mise en place d'une infrastructure informatique robuste est essentielle pour assurer la continuité des activités et minimiser les interruptions. Concentrez-vous sur les aspects critiques tels que la gestion efficace du réseau, la sécurité des centres de données et la fiabilité des serveurs afin de garantir une base solide.

Une infrastructure informatique bien gérée n'est pas seulement un système d'assistance, c'est la colonne vertébrale de votre entreprise, qui lui permet d'être agile et compétitive.

En adoptant les bonnes pratiques et en tirant parti d'outils tels que ClickUp, vous pouvez optimiser vos opérations, améliorer votre efficacité et mettre votre entreprise sur la voie d'une réussite durable.

Investissez dès aujourd'hui dans votre infrastructure informatique pour bâtir une organisation résiliente et prête pour l'avenir.

Commencez dès aujourd'hui avec ClickUp !