Comment mettre en œuvre la gestion de l'infrastructure informatique

Routeurs, serveurs, réseaux, services cloud, pare-feu : ces blocs de construction permettent aux entreprises modernes de fonctionner.

Leur gestion devrait être une science exacte, mais comme le sait tout professionnel de l'informatique chevronné, c'est souvent loin d'être le cas.

La manipulation de l'infrastructure informatique peut être imprévisible, d'autant plus que les entreprises ne cessent d'évoluer. Vous devez vous tenir au courant des dernières stratégies pour construire une installation adaptable, sûre et rentable.

Prêt à plonger dans l'essentiel de la gestion de l'infrastructure informatique ? Voyons comment rendre la mise en œuvre efficace et efficiente !

Qu'est-ce que la gestion de l'infrastructure informatique ?

Aujourd'hui, toute organisation, quelle que soit sa taille, s'appuie fortement sur trois composants d'infrastructure majeurs pour fonctionner : le matériel, les logiciels et les réseaux

Les pannes informatiques mondiales et les pertes d'entreprises qui en résultent, causées par les entreprises de cybersécurité La mise à jour logicielle défectueuse de Crowdstrike en juillet 2024 nous rappelle ce qui est en jeu lorsque l'une de ces trois composantes est assiégée.

Gérer efficacement ces trois éléments et les maintenir en sécurité sont des responsabilités essentielles qui relèvent de la gestion de l'infrastructure informatique.

Le terme "gestion de l'infrastructure informatique" est un terme générique qui fait référence à la gestion de tous les outils techniques et processus opérationnels d'une organisation, y compris :

Le matériel informatique : Il s'agit de tous les dispositifs physiques nécessaires aux opérations informatiques, tels que les serveurs, les systèmes de gestion du stockage des données comme les disques durs, et les dispositifs de mise en réseau comme les routeurs

les logiciels : Il s'agit des systèmes d'exploitation, des applications logicielles telles que les outils de productivité et les logiciels d'entreprise, ainsi que des logiciels intermédiaires

Réseaux : La mise en réseau est essentielle pour connecter les appareils et permettre la communication. Les éléments clés sont les réseaux locaux (LAN) et les réseaux étendus (WAN), ainsi que la connectivité internet

Centres de données : Les centres de données hébergent l'infrastructure physique dans un environnement contrôlé. Les solutions de sauvegarde et de récupération pour ces centres de données sont également un élément essentiel

Les services cloud : Il s'agit notamment de l'infrastructure en tant que service (IaaS), de la plateforme en tant que service (PaaS) et du logiciel en tant que service (SaaS)

Systèmes de sécurité : Il s'agit notamment des pare-feu et des systèmes de détection d'intrusion (IDS)

Gestion des services informatiques (ITSM) : Elle s'occupe dela gestion des incidents, c'est-à-dire les processus permettant de gérer les interruptions de service et de rétablir les opérations normales, et la gestion des changements, c'est-à-dire les procédures de gestion des changements apportés à l'infrastructure informatique afin de minimiser les interruptions

Une gestion efficace de l'infrastructure informatique est essentielle pour les raisons suivantes

Assure le bon fonctionnement 24 heures sur 24 de vos fonctions d'entreprise Sert à optimiser votre infrastructure informatique en l'intégrant aux technologies les plus récentes, en dotant votre organisation des outils suivantsdes stratégies de feuille de route exploitables pour augmenter la croissance et les revenus à long terme Veille à ce que les opérations de l'entreprise soient optimisées en termes d'efficacité, de productivité et de rentabilité, en évitant les temps d'arrêt Protège les données sensibles et prévient les cyberattaques en sauvegardant les informations précieuses de l'entreprise et en maintenant la confiance des clients Joue un rôle important dans la gestion des données pour obtenir des informations personnalisées pour améliorer les services et l'expérience client. La bonne infrastructure informatique permet aux entreprises de garantir l'exactitude, l'intégrité et l'accessibilité des données Permet aux organisations de prendre des décisions éclairées sur la base d'informations actualisées et d'acquérir un avantage concurrentiel dans l'industrie en mettant à profit les technologies avancées, telles que l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle Assiste votre Business avec une évolutivité facile pour répondre aux demandes des clients en constante évolution et s'adapter à un volume de travail plus important sans compromettre les performances. Cette évolutivité aide les organisations à mettre à jour leurs systèmes hérités et à faire place à de nouvelles opportunités, à des solutions innovantes, à l'introduction sur de nouveaux marchés et à une base de clients plus importante pour atteindre une croissance durable à long terme

En gardant ces facteurs à l'esprit, examinons en détail les différentes facettes de la gestion de l'infrastructure informatique.

Aspects de la gestion de l'infrastructure informatique

Il est essentiel de comprendre les aspects clés de la gestion de l'infrastructure informatique pour mettre en place un système robuste et efficace. Décortiquons les composants essentiels qui assurent le bon fonctionnement de votre technologie.

Gestion du réseau informatique

Une gestion efficace de l'infrastructure informatique repose en grande partie sur une gestion solide du réseau, qui facilite la communication entre les appareils, les applications, les systèmes et les personnes.

Pour optimiser les performances de votre réseau, il est essentiel de bien forfaiter, configurer et surveiller les composants du réseau. Cela permet de réduire la latence, d'augmenter les taux de transfert de données et d'allouer la bande passante de manière efficace. Plus encore, vous améliorez la satisfaction des utilisateurs et les opérations critiques de votre entreprise ne sont pas affectées par la congestion du réseau.

Gestion des centres de données

Un centre de données est une installation abritant des technologies matérielles essentielles aux opérations quotidiennes d'une organisation. Il comprend divers composants matériels et logiciels.

Un accès sécurisé et fiable aux données est crucial à l'ère du travail télétravail et hybride. Une infrastructure de centre de données robuste et flexible est nécessaire pour relever des défis tels que les limites de la bande passante, les problèmes de connexion et les cybermenaces. En donnant la priorité à ces aspects, les organisations peuvent garantir la fiabilité, la sécurité et les performances du centre de données.

Gestion des serveurs

La gestion des serveurs comprend les processus opérationnels et techniques nécessaires pour garantir les performances, la sécurité et la disponibilité optimales des serveurs. Les serveurs constituent l'épine dorsale de l'infrastructure informatique d'une organisation.

Une gestion efficace des serveurs garantit un temps de fonctionnement et une disponibilité élevés des serveurs, une sécurité et une conformité renforcées, de meilleures performances en matière de sécurité et d'efficacité un meilleur forfait de capacité et l'allocation des ressources, et moins d'interruptions d'entreprise.

Sauvegarde et reprise après sinistre

Une entreprise est toujours exposée à un risque élevé de perte de données, d'arrêt du système et de perturbations dues à diverses menaces, notamment les cyberattaques, les catastrophes naturelles et les erreurs humaines. C'est à ce moment-là qu'une Sauvegarde et récupération après sinistre (BDR) viennent à la rescousse.

La reprise après sinistre (DR) repose sur l'existence d'un forfait avancé permettant de remettre en marche les applications et les infrastructures critiques immédiatement après une interruption. En règle générale, la reprise après sinistre consiste à répliquer et à sauvegarder en toute sécurité les données et les charges de travail critiques sur un ou plusieurs emplacements secondaires.

Un forfait efficace de reprise après sinistre repose sur trois éléments clés : des mesures préventives pour éviter les problèmes, des stratégies de détection pour détecter les problèmes en temps réel, et des actions correctives pour une reprise rapide. Chacune de ces composantes est essentielle à l'élaboration d'un forfait de reprise d'activité résilient.

Les types de reprise après sinistre les plus adaptés à votre entreprise dépendent de l'infrastructure informatique et du type d'actifs de sauvegarde et de récupération que vous utilisez pour protéger les données critiques. Les technologies les plus couramment utilisées pour la reprise après sinistre sont les suivantes :

La planification de sauvegardes à jour

Sauvegarde en tant que service (BaaS)

La reprise après sinistre en tant que service (DRaaS)

Instantanés à un moment donné, reprise après sinistre virtuelle

Sites de reprise après sinistre

Note: D'autres aspects importants de l'infrastructure informatique sont la planification financière et la budgétisation de la gestion informatique. Il existe plusieurs outils logiciels et stratégies de budgétisation que vous pouvez envisager pour améliorer la gestion financière de votre infrastructure informatique.

Le rôle du gestionnaire d'infrastructure

Votre entreprise a besoin d'un gestionnaire d'infrastructure compétent pour superviser la gestion à 360 degrés de son infrastructure informatique. Les gestionnaires d'infrastructure assument les responsabilités clés suivantes :

Le forfait stratégique

Le gestionnaire aligne l'infrastructure informatique sur les objectifs de l'entreprise, en mettant en œuvre les éléments suivants Objectifs de l'infrastructure informatique la planification des capacités et l'affectation des ressources.

Gestion des risques

L'identification et l'atténuation des risques potentiels, la reprise après sinistre et les forfaits Business sont parmi les responsabilités les plus cruciales d'un gestionnaire d'infrastructure. Ils effectuent régulièrement des audits de sécurité, des évaluations des risques et des analyses de l'impact sur les entreprises.

Gestion des opérations

Un gestionnaire d'infrastructure optimise les opérations informatiques quotidiennes . À cette fin, ils veillent au respect des accords de niveau de service (SLA), à la maintenance et à la mise à niveau des actifs informatiques.

Sécurité et conformité

Le gestionnaire rassemble la documentation nécessaire et collabore avec les auditeurs pour garantir la conformité des opérations informatiques et de la gouvernance. Garantir la confidentialité et la protection des données est primordial.

Gestion des sinistres et de la reprise

Il est important d'élaborer des protocoles permettant de reprendre les opérations lors d'un sinistre. Le responsable de l'infrastructure informatique effectue des sauvegardes régulières et teste les processus de restauration tout en assurant la réplication et la redondance des données.

Outre ces rôles majeurs, un gestionnaire d'infrastructure est également chargé de :

Négocier les accords d'accès

Mettre à jour l'infrastructure en fonction de l'évolution de la technologie

Mettre à jour les politiques de sécurité informatique

Renforcer la sécurité

Faciliter l'évolutivité

Surveillance et optimisation des performances

comment optimiser la gestion de votre infrastructure informatique pour une efficacité et une fiabilité maximales ?

Explorons les meilleures approches qui permettront d'améliorer les performances de votre système, de garantir sa fiabilité et d'assister son évolutivité.

Stratégies et bonnes pratiques en matière de gestion de l'infrastructure informatique

Une organisation peut mettre en œuvre plusieurs stratégies pour assurer une gestion efficace de son infrastructure informatique. Les stratégies à garder à l'esprit sont les suivantes :

Optimiser votre réseau

L'optimisation de votre réseau permet d'accélérer la transmission des données, de réduire les temps de latence et d'améliorer les temps de réponse. Ceci est particulièrement important aujourd'hui où les utilisateurs tolèrent rarement les retards.

Un réseau bien optimisé permet également de réduire les coûts d'exploitation, d'identifier et de corriger rapidement les failles de sécurité, et d'être robuste et réactif face à la croissance.

Notez que l'optimisation d'un réseau n'est pas un effort ponctuel ; c'est un processus continu qui s'adapte aux conditions changeantes, aux besoins de l'entreprise et aux avancées technologiques.

Embrasser la puissance du cloud

L'informatique en nuage est une excellente solution pour les entreprises dont la charge de travail fluctue. Il leur permet d'augmenter ou de réduire leurs ressources informatiques en fonction de la demande, sans avoir à investir massivement dans l'infrastructure physique. Un fournisseur de services cloud propose généralement un modèle de paiement à l'utilisation, ce qui signifie que les entreprises ne paient que pour les ressources qu'elles utilisent.

Les fournisseurs de services cloud réputés proposent des fonctionnalités de sécurité avancées, notamment le cryptage des données, le contrôle d'accès et de solides solutions de sauvegarde et de reprise après sinistre. Dans l'ensemble, l'adoption de services cloud est l'étape suivante logique pour toute entreprise agile.

Mise en œuvre de l'intégration DevOps

C'est l'étape qui suit l'adoption du cloud. L'intégration DevOps vise à briser les silos entre les équipes de développement de logiciels et d'opérations informatiques et à leur fournir des outils pour travailler ensemble de manière transparente.

DevOps tire parti de l'infrastructure en tant que code (IaC). En traitant l'infrastructure comme du code, les équipes peuvent appliquer des pratiques de contrôle de version, de test et d'automatisation à la gestion de l'infrastructure, ce qui leur donne beaucoup plus de flexibilité et augmente leur vitesse de travail.

Automatisation des tâches répétitives

En utilisant logiciel d'automatisation peuvent éliminer les tâches et les processus répétitifs et manuels, ce qui vous aide à accroître l'efficacité, à réduire les erreurs, à améliorer la cohérence et à renforcer l'agilité. Par exemple, l'automatisation du provisionnement des serveurs et des ressources peut réduire les délais de déploiement de plusieurs semaines à quelques minutes.

Peut-être plus important encore, le provisionnement manuel est sujet à l'erreur humaine, ce qui entraîne des vulnérabilités en matière de sécurité et des problèmes opérationnels. L'automatisation des tâches répétitives réduit ces erreurs et permet aux analystes de la sécurité et des opérations informatiques de se concentrer sur un travail de plus grande valeur.

Adopter la virtualisation

Les installations traditionnelles laissent souvent les serveurs physiques sous-utilisés, ce qui entraîne un gaspillage des ressources. En consolidant les charges de travail sur un nombre réduit de machines physiques, les entreprises peuvent réduire les coûts de matériel et la consommation d'énergie, ce qui se traduit en fin de compte par un environnement informatique plus efficace.

La virtualisation simplifie également les processus de reprise après sinistre. En créant des instantanés de VM et en répliquant les données, les entreprises peuvent rapidement restaurer les systèmes en cas de défaillance matérielle ou d'autres événements.

Exploiter la puissance de l'IA

La maintenance prédictive IA s'appuie sur des algorithmes d'analyse avancée et d'apprentissage automatique pour surveiller en permanence et en temps réel les conditions des équipements. En collectant et en analysant des données provenant de diverses sources, telles que les capteurs intégrés aux machines, les systèmes d'IA peuvent détecter des anomalies et identifier des schémas indiquant des défaillances potentielles.

Les avantages de l'utilisation de l'IA pour surveiller et maintenir votre infrastructure informatique sont évidents : réduction des temps d'arrêt, amélioration de la fiabilité, renforcement de l'efficacité opérationnelle et prolongation de la durée de vie des équipements.

Les stratégies ci-dessus doivent être renforcées par le respect de certaines bonnes pratiques

Les bonnes pratiques peuvent être regroupées en trois catégories :

Maintenance régulière : La maintenance régulière permet d'identifier et de résoudre les problèmes de performance avant qu'ils ne s'aggravent. En s'attaquant rapidement aux problèmes potentiels, les organisations peuvent éviter des réparations et des remplacements coûteux

La normalisation : La normalisation de la gestion de l'infrastructure informatique consiste à mettre en place des processus, des outils et des technologies cohérents dans l'ensemble de l'organisation. Elle permet de rationaliser les opérations, de garantir la conformité aux exigences réglementaires et de former rapidement les nouveaux employés

Gestion des risques : La gestion des risques est une approche systématique de l'identification, de l'évaluation et de l'atténuation des risques susceptibles d'avoir un impact sur l'infrastructure informatique. Elle permet de reconnaître les menaces, de renforcer la résilience et peut conduire à des économies significatives en minimisant l'impact financier des violations de données et des pannes de système

Enfin, abordons un aspect crucial de la gestion informatique : la sécurité informatique.

Importance de la sécurité informatique dans la gestion de l'infrastructure informatique

Les failles de sécurité sont le pire cauchemar de tout responsable informatique. Armer votre organisation contre les logiciels malveillants est la mesure la plus importante que vous puissiez prendre, car les répercussions d'une cyberattaque peuvent être considérables et, dans le pire des cas, catastrophiques.

Au minimum, vous devez

Élaborer et mettre à jour régulièrement une politique globale de sécurité informatique qui définisse les normes, les procédures et les responsabilités en matière de sécurité pour tous les employés

Fournir régulièrement aux employés une formation de sensibilisation à la sécurité concernant les cybermenaces les plus courantes

Contrôler et auditer régulièrement les systèmes informatiques pour détecter les failles de sécurité

Utiliser des contrôles de sécurité multiples, tels que des pare-feu, des logiciels antivirus et des systèmes de détection d'intrusion

Se tenir informé des dernières menaces de sécurité et des bonnes pratiques

comment pouvez-vous traduire ces principes en une stratégie pratique qui permette à votre organisation de fonctionner sans heurts ?

Explorons les étapes de la conception et de l'exécution d'un forfait efficace de gestion de l'infrastructure informatique.

À faire ? l'attaque du ransomware WannaCry en 2017 a touché plus de 300 000 ordinateurs dans 150 pays en l'espace de quelques jours.

Mise en œuvre de la gestion de l'infrastructure informatique

Il est essentiel de mettre en place un cadre d'infrastructure informatique organisé de manière efficace, qui assure la maintenance des fonctions, minimise les interruptions et améliore la production. ClickUp peut vous aider à mettre cela en place rapidement. ClickUp peut être utilisé comme une solution tout-en-un pour l'IT et le PMO pour améliorer les flux de travail, les processus et la visibilité entre les équipes. Il s'agit d'une solution tout-en-un pour gérer de manière transparente votre infrastructure informatique.

Configurez chacune des étapes ci-dessous en tant que Tâche ClickUp :

Étape 1 : Commencez par évaluer votre infrastructure informatique existante. Identifiez l'efficacité de votre matériel et les mises à jour nécessaires pour le développement de vos logiciels (vous pouvez demander à ClickUp Brain des questions directes telles que "Quelles sont les mises à jour en attente ?" ou "Combien d'attaques DDoS avons-nous fait l'année dernière ?" pour vous aider dans cette tâche). Évaluez ensuite les performances de votre réseau

Etape 2 : Mettre à jour et mettre à niveau systématiquement

Étape 3 : Mettez en place des mesures de sécurité solides, notamment des pare-feu, des logiciels antivirus et des protocoles de cryptage : Mettez en œuvre des mesures de sécurité solides, notamment des pare-feu, des logiciels antivirus et des protocoles de cryptage. (Là encore, ClickUp Brain peut vous venir en aide en dressant une liste des mesures de sécurité suggérées)

Étape 4 : Identifiez les tâches répétitives qui peuvent être automatisées, telles que les sauvegardes de données, les mises à jour du système, et même certaines tâches de surveillance du réseau en utilisant les meilleurs Logiciel de gestion informatique outils disponibles sur le marché

(Sans vouloir être répétitif, l'automatisation des éléments d'action est un domaine dans lequel ClickUp Brain excelle. Vous pouvez même intégrer ClickUp à votre logiciel de gestion informatique existant, comme Jira, pour bénéficier des avantages des rapports et de la gestion transparents de ClickUp tout en conservant les avantages du système qui vous est familier)

Etape 5 : Veillez à ce que vos systèmes de sauvegarde et de récupération soient testés régulièrement pour garantir des réponses fiables en cas de perturbations

Etape 6 : Investissez dans l'informatique en nuage évolutive et veillez à ce que vos installations sur site puissent être facilement mises à niveau pour faire face à des charges accrues

Étape 7 : Formez votre équipe aux derniers développements informatiques et aux nouvelles technologies et suivez les meilleures pratiques en matière de gestion informatique

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-398.png ClickUp Brain Gestion de l'infrastructure informatique /$$img/

Connectez toutes les informations de votre entreprise et accédez-y rapidement grâce à ClickUp Brain

Chacune des tâches ci-dessus peut être traitée dans ClickUp, à mesure que vous les intégrez lors du paramétrage de votre forfait de gestion de l'infrastructure informatique. Une fois les tâches créées, voici ce que vous pouvez faire :

Suivi des tâches

ClickUp offre une plateforme robuste pour le suivi des tâches ci-dessus par le biais de flux de travail personnalisables et de vues multiples, telles que les tableaux Kanban et les tableaux Diagrammes de Gantt .

Votre équipe informatique peut créer les tâches, fixer les dates d'échéance et attribuer les paramètres, ce qui permet de savoir clairement qui est responsable de chaque tâche. Vous pouvez également identifier les dépendances des tâches, les autres tâches ayant un impact sur votre échéance et les tâches dont le calendrier est flexible.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-399.png ClickUp Diagrammes de Gantt Gestion de l'infrastructure informatique /$$$img/

Visualisez la progression de toutes vos tâches à l'aide d'affichages tels que les diagrammes ClickUp Gantt

Allocation des ressources

La capacité de ClickUp à visualiser les charges de travail et les échéanciers des projets facilite l'allocation des ressources. Les équipes peuvent utiliser la fonction Tableau de bord ClickUp pour surveiller la disponibilité des ressources et la progression du projet, ce qui facilite l'identification des goulets d'étranglement ou des ressources surallouées.

La plateforme assiste les champs personnalisés et les statuts, ce qui permet aux équipes d'adapter leur gestion des ressources en fonction des besoins spécifiques du projet.

Cette flexibilité permet de s'assurer que les ressources sont utilisées efficacement et que les membres de l'équipe ne sont pas submergés de tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Dashboard-gif.gif Tableau de bord ClickUp Gestion de l'infrastructure informatique /$$img/

Suivez les indicateurs clés et surveillez la disponibilité des ressources à l'aide des tableaux de bord ClickUp

Analytique

Essayez la solution simple et rapide : obtenez le logiciel Modèle de rapport ClickUp Analytics . Il vous aide à visualiser des paramètres de données complexes et à suivre les indicateurs clés de performance (KPI). Ce modèle vous permet de :

Collecter des données : Recueillir des indicateurs pertinents, tels que le trafic de données sur diverses périodes

: Recueillir des indicateurs pertinents, tels que le trafic de données sur diverses périodes Créer des documents : UtiliserVue Tableur de ClickUp pour organiser vos données et documenter vos objectifs d'analyse

: UtiliserVue Tableur de ClickUp pour organiser vos données et documenter vos objectifs d'analyse Saisissez et analysez les données : Saisissez les données collectées, calculez les indicateurs et visualisez les résultats à l'aide de graphiques et de diagrammes

: Saisissez les données collectées, calculez les indicateurs et visualisez les résultats à l'aide de graphiques et de diagrammes Réviser et mettre à jour : Définissez des tâches récurrentes pour examiner et mettre à jour régulièrement votre rapport d'analyse afin d'en garantir l'exactitude

L'utilisation de ClickUp pour l'analyse peut vous aider à prendre des décisions fondées sur des données qui améliorent considérablement la gestion de votre infrastructure informatique.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-401.png Comprendre les tendances, les corrélations et les modèles pour vous aider à prendre des décisions opérationnelles et stratégiques en utilisant le modèle de rapport analytique de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6104008&department=operations Télécharger ce modèle /$$cta/

Dans l'ensemble, ClickUp est une solution de gestion de projet tout-en-un qui améliore la collaboration, la visibilité et l'efficacité des équipes informatiques.

La gestion de vos opérations informatiques peut être considérablement simplifiée en utilisant Les modèles informatiques de ClickUp comme le modèle de rapport analytique ClickUp présenté ci-dessus.

Découvrez trois autres modèles astucieux pour la gestion de l'infrastructure informatique :

Modèle de service informatique de ClickUp Modèle de service informatique de ClickUp est conçu pour aider votre équipe informatique à maximiser le rendement de ses activités de gestion des incidents, de gestion des problèmes, de gestion des changements, de gestion des actifs simples et de gestion des connaissances.

Grâce à ce modèle, vous pouvez paramétrer votre service d'assistance informatique en quelques étapes simples et gérer tous les tickets informatiques. Ce modèle prêt à l'emploi vous permet de planifier, de documenter et de gérer vos processus, avec pour résultat des opérations informatiques fluides.

Avec ce modèle, vous pouvez ajouter 27 statuts personnalisés tels que Fermé, En attente, Travail en cours, Annulé et Planifié pour suivre la progression de chaque service.

Modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp

La gestion des rapports d'incidents informatiques est une partie importante des opérations informatiques de votre entreprise. Modèle de rapport d'incident informatique de ClickUp peut vous aider à saisir les informations essentielles dont vous avez besoin pour enquêter et traiter la cause première d'un problème informatique, avec les avantages suivants :

Un enregistrement précis de l'incident et de sa résolution

Identification et résolution rapides des problèmes informatiques

Un suivi plus facile de la progression de chaque incident

Identification et résolution plus aisées des risques potentiels pour la sécurité

Grâce à ce modèle, vous pouvez :

Créer des tâches ClickUp avec différents statuts pour suivre les différentes étapes de vos incidents informatiques

Ajouter des attributs pour gérer vos incidents informatiques avec 14 attributs personnalisés différents, tels que Département, Recommandation, Gravité, Type d'incident, Système logiciel, etc

Créez votre flux de travail ClickUp, qui comprend une liste, un diagramme de Gantt, un calendrier, etc

Améliorez le suivi des incidents avec l'enregistrement d'écran, la modification en cours collaborative, les automatisations et l'IA

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-402.png S'attaquer aux problèmes potentiels avec le modèle de rapport d'incident de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-2z6mvjb&department=it Télécharger ce modèle /$$cta/

Modèle de ClickUp sur la sécurité informatique

Enfin, le Centre pour la sécurité de l'Internet (CIS) propose une liste de mesures de protection hautement prioritaires qui contribuent à réduire les cyberattaques contre les systèmes et les réseaux. Le Modèle de sécurité informatique ClickUp fait référence aux différents contrôles CIS dans sa dernière version.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-403.png Réduire les cyber-attaques contre les systèmes et les réseaux grâce au Centre de sécurité Internet (CIS) de ClickUp avec une liste de mesures de protection classées par ordre de priorité https://app.clickup.com/signup?template=t-182297309&department=it Télécharger ce modèle /$$cta/

💡Pro Tip: Faire face à des intégrations complexes et maintenir les défis de sécurité ? Pour ne pas perdre le fil, optez pour une approche progressive, testez tout avec soin et appliquez des protocoles de sécurité hermétiques pour préserver la sécurité de vos systèmes.

Améliorer la gestion de l'infrastructure informatique avec ClickUp !

La mise en œuvre d'une infrastructure informatique robuste est essentielle pour la maintenance des activités de l'entreprise et la réduction des interruptions. Concentrez-vous sur les aspects critiques tels que la gestion efficace du réseau, les centres de données sécurisés et la performance fiable des serveurs pour garantir une base solide.

Une infrastructure informatique bien gérée n'est pas seulement un système d'assistance ; c'est l'épine dorsale de votre entreprise, qui lui confère agilité et avantage concurrentiel.

En adoptant les bonnes pratiques et en tirant parti d'outils tels que ClickUp, vous pouvez optimiser vos opérations, améliorer l'efficacité et paramétrer votre entreprise pour une réussite durable.

Investissez dès aujourd'hui dans votre infrastructure informatique pour construire une organisation résiliente et prête pour l'avenir. Démarrez avec ClickUp dès aujourd'hui !