7 modèles gratuits de diagrammes en T

Avez-vous déjà été confronté à un choix difficile, par exemple entre un repas sain préparé à la maison et un plat à emporter savoureux et bon marché ? Il se peut que vous visualisiez mentalement le pour et le contre : le travail que représente la préparation d'un repas à l'Accueil par rapport à la satisfaction instantanée, mais sans effort, que procure l'autre.

Dans ce genre de situation, un diagramme en T peut s'avérer utile. Les diagrammes en T permettent d'organiser visuellement vos idées, ce qui facilite et accélère la prise de décision. Ils sont pratiques pour des tâches décisionnelles similaires dans un contexte plus large. Et comme 65% des personnes apprennent mieux grâce aux aides visuelles, elles peuvent être d'une aide précieuse pour la prise de décision dans tous les secteurs.

Les éducateurs peuvent simplifier la planification des cours et l'élaboration des programmes en opposant différentes méthodes d'enseignement. Les étudiants peuvent les utiliser pour comparer des idées de projets ou des stratégies d'étude. Les professionnels des entreprises peuvent les utiliser pour évaluer les options d'un projet, les possibilités d'investissement ou les choix stratégiques.

Pour vous aider à vous familiariser avec les diagrammes en T, nous allons vous présenter sept modèles gratuits de diagrammes en T pour la prise de décision pour vous aider à prendre de meilleures décisions. Nous couvrirons une variété de modèles, des diagrammes de comparaison généraux aux listes spécialisées, afin que vous puissiez trouver l'outil parfait pour vos besoins.

Qu'est-ce qu'un modèle de diagramme en T ?

Les modèles de diagramme en T (également orthographiés diagramme en T) sont des modèles prédéfinis pour les diagrammes en T. Les diagrammes en T sont des outils visuels qui aident à prendre des décisions. Les diagrammes en T sont des outils visuels qui vous aident à comparer et à opposer des concepts (deux) ou des options. Ils se composent de deux colonnes séparées par une ligne centrale, chacune énumérant les caractéristiques, les avantages ou les inconvénients des éléments comparés. Le côté gauche représente généralement une option ou un concept, tandis que le côté droit représente l'autre.

Cette forme simple permet d'organiser clairement les informations et de faciliter les évaluations côte à côte. Les diagrammes en T sont couramment utilisés pour la prise de décision, le brainstorming, l'analyse et la mise en contraste de concepts dans divers contextes.

Les modèles de diagrammes en T sont de plusieurs types :

Diagramme en T de base: Ce format standard comporte deux colonnes pour la liste des avantages et des inconvénients, des fonctionnalités ou d'autres éléments contrastés sous forme de puces. Il est idéal pour les comparaisons simples et la prise de décision

Ce format standard comporte deux colonnes pour la liste des avantages et des inconvénients, des fonctionnalités ou d'autres éléments contrastés sous forme de puces. Il est idéal pour les comparaisons simples et la prise de décision Le diagramme en T "pour et contre": Il est précisément axé sur l'évaluation des avantages et des inconvénients de deux options. Il aide à prendre des décisions équilibrées en mettant clairement en évidence les avantages et les inconvénients de chaque option

Il est précisément axé sur l'évaluation des avantages et des inconvénients de deux options. Il aide à prendre des décisions équilibrées en mettant clairement en évidence les avantages et les inconvénients de chaque option Diagramme en T de comparaison: Il sert à comparer deux éléments ou idées en dressant la liste de leurs similitudes et de leurs différences. Il permet d'analyser les options de manière plus détaillée

Il sert à comparer deux éléments ou idées en dressant la liste de leurs similitudes et de leurs différences. Il permet d'analyser les options de manière plus détaillée Diagramme en T de prise de décision: Ce type de diagramme comprend souvent des lignes supplémentaires pour les critères ou les facteurs influençant la décision. Il facilite une analyse structurée et approfondie de la décision

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de diagramme en T ?

Un bon modèle de diagramme en T organise efficacement l'information en deux catégories pour faciliter la comparaison ou le contraste.

Ses fonctionnalités clés sont les suivantes :

Clarité : Le modèle doit clairement libeller chaque colonne pour différencier les deux aspects comparés

: Le modèle doit clairement libeller chaque colonne pour différencier les deux aspects comparés Simplicité : Il doit être simple et ne pas comporter d'éléments inutiles susceptibles de détourner l'attention de la comparaison principale

: Il doit être simple et ne pas comporter d'éléments inutiles susceptibles de détourner l'attention de la comparaison principale Flexibilité : le modèle doit permettre d'ajouter ou de supprimer facilement des éléments : Le modèle doit permettre d'ajouter ou de supprimer facilement des lignes, en s'adaptant aux différents besoins en matière de données

: le modèle doit permettre d'ajouter ou de supprimer facilement des éléments : Le modèle doit permettre d'ajouter ou de supprimer facilement des lignes, en s'adaptant aux différents besoins en matière de données attrait visuel : Il doit être visuellement attrayant, avec suffisamment d'espace et une disposition propre pour faciliter la compréhension et l'analyse rapides

Modèles de diagrammes en T gratuits

À faire un diagramme en T pour vous aider à prendre des décisions ou à faire des comparaisons ? Nous avons trouvé sept modèles gratuits qui peuvent vous faciliter la vie.

Modèle de diagramme en T ClickUp

Comparez les options avec le modèle de diagramme en T simple et prêt à l'emploi de ClickUp

Le ClickUp Modèle de diagramme en T est un modèle gratuit de diagramme en T qui vous permet d'afficher clairement les avantages et les inconvénients de deux idées ou concepts.

Voici comment cela fonctionne :

Commencez par un brainstorming les idées que vous souhaitez comparer. Vous pouvez utiliserles techniques d'idéation comme le round-robin ou le storyboard pour stimuler la créativité et générer de nouvelles idées

Utilisez ensuite le modèle de diagramme en T pour créer un tableau à deux colonnes, en listant les avantages dans une colonne et les inconvénients dans l'autre. Cette visualisation des données permet non seulement d'organiser vos idées, mais aussi de mettre en évidence les différences et les similitudes entre vos options

Au fur et à mesure que vous saisissez les données,Affichez ClickUpcomme la Liste, le Diagramme de Gantt et le Calendrier, facilitent la gestion et l'examen des informations

Une fois vos données en place, recherchez les modèles et les tendances susceptibles d'influencer votre décision et ajustez vos données si nécessaire

Enfin, utilisez les informations que vous avez recueillies pour prendre des mesures, assigner des tâches et définir des priorités afin de garantir une mise en œuvre efficace de vos décisions

Il est facile d'utiliser le modèle de diagramme en T de ClickUp. Il suffit d'ajouter le modèle à votre environnement de travail ClickUp et d'inviter votre équipe. Et c'est parti !

Modèle de Tableau blanc ClickUp pour et contre

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-294.png Boostez votre brainstorming en utilisant le modèle de tableau blanc ClickUp pour et contre https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6323050&department=pmo Télécharger ce modèle /$$cta/

Le modèle Modèle de Tableau blanc ClickUp pour et contre simplifie les décisions difficiles. Qu'il s'agisse de choisir un nouveau logiciel ou d'évaluer les options d'un projet, un modèle pour et contre peut simplifier votre processus de prise de décision. Gestion de projet Tableau blanc améliore la collaboration et la créativité dans les projets. Cette méthode permet aux équipes de mapper visuellement les idées, de suivre la progression et de faire des mises à jour en temps réel, ce qui garantit que tout le monde reste aligné et engagé.

Voici comment ce modèle peut vous aider :

Visualiser et organiser: Commencez par identifier la décision que vous devez prendre. Utilisez le modèle pour faire un aperçu de tous les avantages et inconvénients. La disposition en tableau blanc vous permet de lister les avantages et les inconvénients côte à côte, ce qui facilite leur comparaison

Commencez par identifier la décision que vous devez prendre. Utilisez le modèle pour faire un aperçu de tous les avantages et inconvénients. La disposition en tableau blanc vous permet de lister les avantages et les inconvénients côte à côte, ce qui facilite leur comparaison Réflexion efficace: Collaborez avec votre équipe pour réfléchir et ajouter des éléments à la liste des avantages et des inconvénients. Les statuts et les champs personnalisables du modèle permettent de catégoriser et de mettre en évidence les points clés, garantissant ainsi la prise en compte des commentaires de chacun

Collaborez avec votre équipe pour réfléchir et ajouter des éléments à la liste des avantages et des inconvénients. Les statuts et les champs personnalisables du modèle permettent de catégoriser et de mettre en évidence les points clés, garantissant ainsi la prise en compte des commentaires de chacun Attribuer des tâches et en assurer le suivi: Une fois les listes établies, assignez des tâches et des éléments d'action liés à chaque point. Par exemple, si un point est très rentable, vous pourriez charger un membre de l'équipe de recueillir davantage de données financières

Une fois les listes établies, assignez des tâches et des éléments d'action liés à chaque point. Par exemple, si un point est très rentable, vous pourriez charger un membre de l'équipe de recueillir davantage de données financières Prendre des décisions en connaissance de cause: Une fois toutes les informations organisées et les tâches assignées, utilisez la disposition visuelle pour peser le pour et le contre de manière efficace. La clarté apportée par le modèle vous aide à faire un choix éclairé

Grâce à ce modèle, vous parviendrez plus rapidement que jamais à des conclusions fondées sur des données.

ClickUp College Modèle de liste des avantages et des inconvénients

Choisissez l'établissement qui vous convient le mieux à l'aide du modèle de liste des avantages et inconvénients de ClickUp College

Le choix d'un établissement d'enseignement supérieur est l'une des grandes décisions de la vie qui peut être angoissante - ou du moins c'est ce que certains d'entre nous ressentent. Les Modèle de liste ClickUp des avantages et inconvénients des établissements d'enseignement supérieur vous aide à évaluer et à comparer systématiquement et objectivement différents établissements d'enseignement supérieur afin de trouver celui qui répond le mieux à vos besoins.

Voici comment l'utiliser :

Définissez vos objectifs: Identifiez ce que vous espérez obtenir grâce à votre formation universitaire. Vous pourriez vouloir obtenir un diplôme en informatique pour devenir développeur de logiciels, acquérir des compétences spécialisées en conception graphique pour une carrière dans les médias numériques, ou obtenir un stage en finance pour vous préparer à un futur emploi d'analyste financier. Entrez ces objectifs spécifiques dans ClickUp pour vous assurer que votre processus de prise de décision est aligné sur vos aspirations professionnelles et vos ambitions personnelles

Identifiez ce que vous espérez obtenir grâce à votre formation universitaire. Vous pourriez vouloir obtenir un diplôme en informatique pour devenir développeur de logiciels, acquérir des compétences spécialisées en conception graphique pour une carrière dans les médias numériques, ou obtenir un stage en finance pour vous préparer à un futur emploi d'analyste financier. Entrez ces objectifs spécifiques dans ClickUp pour vous assurer que votre processus de prise de décision est aligné sur vos aspirations professionnelles et vos ambitions personnelles **Utilisez le modèle pour faire un brainstorming et noter les avantages et les inconvénients de chaque établissement. Le modèle inclut les frais de scolarité, les installations du campus, l'emplacement et les programmes disponibles

Etablissez votre liste: Constituez votre liste d'avantages et d'inconvénients à l'aide des informations recueillies. UtilisezDocuments ClickUp pour organiser et maintenir une liste claire des avantages et des inconvénients de chaque établissement.

Constituez votre liste d'avantages et d'inconvénients à l'aide des informations recueillies. UtilisezDocuments ClickUp pour organiser et maintenir une liste claire des avantages et des inconvénients de chaque établissement. Analysez vos options: Réfléchissez à votre liste pour peser les avantages et les inconvénients de chaque établissement. Définissez des paramètres dans ClickUp pour suivre la progression de votre prise de décision et vous assurer que vous êtes dans les temps

Réfléchissez à votre liste pour peser les avantages et les inconvénients de chaque établissement. Définissez des paramètres dans ClickUp pour suivre la progression de votre prise de décision et vous assurer que vous êtes dans les temps Personnalisez et collaborez: Adaptez le modèle à vos besoins en ajoutant ou en supprimant des établissements, et utilisez des champs personnalisés pour des données spécifiques telles que l'emplacement et les cours cibles. Invitez des pairs ou des mentors à examiner votre liste et à y contribuer, afin d'assurer un processus de prise de décision bien équilibré

Modèle de diagramme en T pour les diplômes en ligne par Creately

via Crédible Supposons que vous évaluiez les avantages d'un diplôme en ligne par rapport à une formation traditionnelle en classe. D'un côté, vous pourriez noter la flexibilité et la possibilité d'étudier en pyjama pour le diplôme en ligne. À l'inverse, vous pourriez dresser la liste des interactions en face à face et de l'environnement structuré d'une classe traditionnelle.

C'est là que le diplôme en ligne Modèle de diagramme en T pour les diplômes en ligne par Creately est très utile. Il vous aide à visualiser et à comparer chaque option. Nous suggérons de commencer par logiciel de Tableau blanc pour noter d'abord vos idées. Utilisez ensuite le modèle pour présenter les avantages et les inconvénients, par exemple la flexibilité d'un diplôme en ligne par rapport aux interactions personnelles d'une classe traditionnelle. Il vous sera ainsi plus facile de déterminer quelle option correspond le mieux à vos priorités.

Vous pouvez facilement adapter le modèle de diagramme en T à vos besoins et l'exporter dans des formes telles que JPEG, PNG et SVG, pour l'intégrer dans des documents Word, des présentations PowerPoint ou des feuilles Excel.

Pour les impressions de haute qualité destinées à l'enseignement en classe, l'exportation du modèle de document au format PDF est la meilleure solution.

Modèle de diagramme en T modifiable par Twinkl

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-297.png Modèle de diagramme en T modifiable /$$$img/

via Twinkl Les Modèle de diagramme en T modifiable par Twinkl est l'arme secrète des enseignants. Idéal pour les cours d'anglais de niveau supérieur, il est conçu pour aider les enseignants à comparer les sujets, à organiser les notes d'étude et à planifier les travaux d'écriture.

De plus, il est entièrement personnalisable, ce qui permet de l'adapter à n'importe quel forfait.

Commencez par identifier les deux sujets ou concepts que vous souhaitez comparer. Il peut s'agir de différents procédés littéraires ou de points de vue opposés

Utilisez le diagramme en T pour dresser la liste des avantages et des inconvénients ou des caractéristiques clés de chaque sujet. Par exemple, vous pouvez comparer "langage figuré" et "langage littéral" ou "énergie renouvelable" et "énergie non renouvelable"

Personnalisez le diagramme en T en fonction de vos besoins spécifiques. Ajoutez ou supprimez des sections selon vos besoins et adaptez le contenu à votre forfait de cours ou à votre sujet d'étude

Exportez votre diagramme en T personnalisé dans des formes telles que JPEG, PNG ou PDF pour faciliter le partage et l'impression

Diagramme en T pour modèle de comparaison par Visual Paradigm

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/image-298.png Diagramme en T pour modèle de comparaison /$$$img/

via Paradigme visuelLe diagramme en T de Visual Paradigm pour le modèle de comparaison permet de comparer des idées ou des sujets de manière simple et visuellement attrayante. Grâce à sa conception intuitive, vous pouvez facilement créer deux colonnes pour comparer le pour et le contre, les fonctionnalités ou d'autres éléments éléments comparatifs . L'interface par glisser-déposer est intuitive, rendant la création de diagrammes très simple, tandis que les riches fonctionnalités de collaboration permettent à tout le monde de rester sur la même page, au sens propre comme au sens figuré.

En tant que créateur de diagrammes en T basé sur le web, il est multiplateforme et peut très bien travailler sous Windows, Mac OS et Linux. Mon travail est conçu pour le monde du travail télétravail d'aujourd'hui, assistant les réunions et les ateliers en ligne grâce à de puissants outils de collaboration en temps réel.

Modèle de liste Excel des avantages et des inconvénients par Vertex42

via Sommet42 Le Modèle de liste des avantages et inconvénients de Vertex42 reprend le diagramme en T classique et y ajoute un système d'évaluation pour le rendre encore plus utile. Ce modèle comporte deux colonnes principales : Valeur et Liste. Dans la colonne Valeur, vous attribuez une évaluation de 0 à 10 à chaque élément, 10 étant la valeur la plus élevée. Le modèle utilise la mise en forme conditionnelle pour transformer ces évaluations en barres de données visuelles, ce qui permet de voir facilement quels sont les facteurs les plus importants.

Mais voici la clé : le modèle n'est pas conçu pour décider à votre place. Il s'agit d'un organisateur graphique qui vous aide à évaluer ce qui compte le plus et à organiser vos idées.

Parfois, même avec toutes les données présentées, votre intuition peut guider le choix final. Et si vous aimez les organisateurs graphiques ou les aides visuelles, vous pouvez classer vos facteurs du plus élevé au plus faible, transformant ainsi vos données en un diagramme Tornado pour une perspective encore plus claire.

Renforcer la prise de décision avec les diagrammes en T

Les diagrammes en T sont un moyen ancien mais toujours très efficace d'organiser vos pensées et vos décisions. Leur disposition simple, avec deux colonnes comparant deux options, permet de voir facilement ce qui sort du lot et ce qui ne l'est pas.

Qu'il s'agisse de faire un choix personnel ou de travailler avec une équipe sur des idées de gestion de projet, les diagrammes en T vous aident à trier rapidement les avantages et les inconvénients de pratiquement n'importe quoi. À la recherche d'un outil qui fasse encore plus, ClickUp est votre solution de productivité tout-en-un. Il est parfait pour vous aider à prendre de meilleures décisions, à gérer les tâches, à collaborer et à rester à la hauteur de vos objectifs.

Prêt à rationaliser votre prise de décision ? Inscrivez-vous à ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et voyez votre productivité grimper en flèche !