Croissance axée sur le client ou sur le produit : Quelle est la meilleure solution pour votre entreprise de SaaS ?

Il était une fois deux entreprises SaaS florissantes, chacune au sommet de son art, qui adoptaient des approches totalement différentes en matière de croissance.

L'entreprise A a laissé son produit faire le gros du travail - en proposant un modèle freemium qui attire les utilisateurs comme des abeilles vers le miel, en misant sur l'adoption virale du produit pour stimuler l'expansion. Elle a travaillé dur pour perfectionner son produit jusqu'à ce qu'il devienne son propre moteur de marketing.

Pendant ce temps, l'entreprise B se concentrait sur ses clients, consacrant des ressources à la compréhension des besoins les plus infimes et à la personnalisation des solutions en conséquence. Elle s'est appuyée sur la constitution d'une base de clients fidèles et sur le bouche-à-oreille pour stimuler sa croissance.

Bien que les deux entreprises soient en pleine réussite, leurs trajectoires de croissance ne pourraient être plus différentes.

En tant que propriétaire ou professionnel d'une entreprise SaaS (Software as a Service), il est important de déterminer quelle stratégie correspond aux objectifs, aux ressources et à la position de votre entreprise sur le marché.

Ce blog explore la croissance axée sur le client par rapport à celle axée sur le produit, avec ses avantages, ses inconvénients, ses applications et bien plus encore.

Comprendre la croissance axée sur les produits

La croissance axée sur le produit (PLG) représente un changement de vitesse massif dans l'industrie du SaaS. Dans ce modèle, le produit est au premier plan et devient le principal moteur de l'acquisition de clients, des conversions et de l'expansion de l'entreprise.

Dans les entreprises axées sur le produit, les produits sont conçus pour offrir une valeur immédiate, ce qui permet aux utilisateurs d'en découvrir les avantages avant de prendre une décision d'achat. Cette approche correspond à la préférence de l'utilisateur moderne pour le libre-service et l'expérience "essayer avant d'acheter".

Prenez Slack par exemple. Il permet aux utilisateurs de collaborer de manière transparente avec des équipes grâce à son interface intuitive - le tout sans coûts initiaux.

Grâce à des fonctionnalités telles que les canaux multiples, les étiquettes et le partage centralisé de fichiers, Slack a rapidement gagné des utilisateurs en mettant en avant ses avantages en termes d'efficacité et de collaboration. À mesure que les équipes adoptaient Slack, elles invitaient d'autres personnes à collaborer avec elles sur la plateforme, ce qui a alimenté la croissance virale de Slack.

Comme on pouvait s'y attendre, PLG met l'accent sur la création de produits intuitifs, utiles et faciles à adopter, ce qui stimule les équipes commerciales. Cela leur permet de réduire les coûts d'acquisition des clients en laissant le produit faire l'essentiel de la conversation.

Au fur et à mesure que les utilisateurs interagissent avec le produit, ils progressent naturellement dans le parcours client, se convertissant aux forfaits personnalisés à partir de l'essai gratuit et stimulant la croissance organique grâce à l'adoption virale.

Croissance axée sur les produits vs. croissance axée sur les équipes commerciales

Alors que Les entreprises du PLG placent le produit au cœur de la croissance, la croissance tirée par les ventes (PLG) adopte une approche traditionnelle qui s'appuie sur les équipes commerciales pour entrer en contact avec les prospects, entretenir les pistes et conclure des affaires. Elle implique généralement une approche personnalisée et des démonstrations de produits. Il s'agit d'une approche plus pratique pour guider les clients potentiels tout au long du processus d'achat.

Le SLG fonctionne mieux dans les secteurs où le produit est complexe et nécessite une personnalisation importante. Il cible également les grandes entreprises clientes qui préfèrent une expérience commerciale de haut niveau.

**La différence clé entre le PLG et le SLG réside dans la personne qui dirige le parcours du client

Dans le PLG, le produit lui-même est le premier point de contact, permettant aux utilisateurs d'expérimenter sa valeur de manière indépendante, alors que le SLG exige que l'équipe commerciale communique la valeur du produit.

PLG pour le B2B : une solution parfaite ou juste pour SaaS?

La stratégie de croissance axée sur le produit est souvent associée aux entreprises SaaS, mais elle n'est pas limitée à cet espace. L'essence de la PLG - laisser le produit lui-même stimuler la croissance en mettant en avant sa valeur - peut fonctionner dans de nombreux environnements B2B.

Envisagez Dropbox à titre d'exemple.

Bien que Dropbox soit principalement reconnu comme un produit SaaS, son modèle freemium démontre comment le PLG peut réussir dans un environnement B2B.

Il offre aux entreprises et aux particuliers un espace de stockage gratuit avec une interface simple et intuitive qui fonctionne sur tous les appareils. Cette facilité d'utilisation a attiré des millions d'utilisateurs, dont de nombreux clients B2B, qui ont rapidement reconnu la valeur du produit.

Au fur et à mesure que les besoins de stockage de ces clients augmentaient, nombre d'entre eux sont passés à des forfaits payants, ce qui a favorisé la croissance de l'entreprise sans que les équipes commerciales aient à intervenir lourdement.

Ainsi, bien que PLG brille dans les domaines suivants Stratégies de marketing SaaS mais ses principes peuvent également être adaptés à d'autres scénarios B2B. Si votre produit peut apporter une valeur immédiate et permettre aux utilisateurs d'en expérimenter directement les avantages, il est susceptible de stimuler la croissance, que vous soyez dans le secteur SaaS ou dans un autre secteur B2B.

Comprendre la croissance pilotée par le client

La croissance pilotée par les clients (CLG) est une stratégie qui place les clients au cœur des initiatives de croissance d'une entreprise. Elle investit davantage dans la réussite et la satisfaction des clients, qui sont les principaux moteurs de l'expansion de l'entreprise

Cette stratégie met l'accent sur l'établissement de relations approfondies et la création d'expériences positives à chaque étape du parcours du client.

CLG s'attache à rendre les clients heureux car ils les considèrent comme les meilleurs défenseurs de votre marque. En dépassant leurs attentes, vous pouvez les transformer en fidèles assistants et, en fin de compte, en principaux moteurs de croissance.

Cela signifie qu'il faut offrir des expériences exceptionnelles dès la première interaction et tout au long de l'assistance.

Un exemple de CLG en action est le suivant Amazon . Le marché en ligne s'est développé sur la base de la satisfaction des clients, en offrant des recommandations personnalisées, des services d'expédition fiables et une politique de retour sans tracas.

La capacité d'Amazon à anticiper et à répondre aux besoins de ses clients grâce à une équipe mondiale de service à la clientèle très réactive lui a permis de s'imposer comme une option de confiance pour des millions de personnes dans le monde entier, suscitant à la fois la loyauté et la récurrence des entreprises.

De même, la réussite des clients est un autre élément crucial du CLG. Votre équipe doit comprendre les objectifs des clients, les guider et les aider à tirer le meilleur parti de votre produit.

La croissance axée sur la clientèle entraîne souvent une augmentation de la valeur à vie des clients (CLV), car lorsque les clients sont satisfaits, ils ont tendance à revenir pour en avoir plus.

De plus, les clients satisfaits sont vos meilleurs promoteurs. Ils recommanderont votre marque à leurs amis et à leur famille et pourront même prendre votre défense en cas de commentaires négatifs. Cela crée une boucle de rétroaction positive de la part des clients qui favorise la répétition des entreprises et renforce la réputation de votre marque au fil du temps.

Le comportement des consommateurs et son influence sur CLG

Les consommateurs d'aujourd'hui sont plus informés, plus connectés et plus autonomes que jamais. Ils ont accès à une multitude de données et n'hésitent pas à partager leurs expériences - positives ou négatives - sur les médias sociaux et d'autres positions.

Cela vous oblige à être très attentif au comportement, aux préférences et aux attentes des utilisateurs, en particulier si vous visez la réussite dans le cadre d'une stratégie axée sur le client.

Comprendre leur comportement implique d'analyser la façon dont ils interagissent avec une marque et ce qui motive leurs décisions d'achat. Cela inclut les facteurs qui les éloignent ou les rapprochent des fonctionnalités de votre produit.

**Les données et les analyses peuvent vous aider à comprendre les modèles comportementaux fluctuants des clients et à créer des offres en conséquence.

Par exemple, une marque qui remarque une tendance des clients à valoriser les produits écologiques peut ajuster sa gamme de produits pour inclure des options plus durables. Elle peut renforcer la fidélité et stimuler la croissance en s'alignant sur ce qui préoccupe les clients.

La gestion de la relation client (CRM) est cruciale pour stimuler le CLG, car elle aide les marques à établir des connexions solides avec leur public.

Lorsque vous gérez efficacement les relations, chaque interaction semble personnelle et significative, ce qui fait que les clients se sentent valorisés. Cela renforce la loyauté et encourage les entreprises à revenir, ce qui est clé pour la croissance à long terme. Airbnb en est un très bon exemple. Ils se sont développés en se concentrant sur la création d'expériences mémorables pour les hôtes et les invités.

En offrant des ressources et une assistance qui privilégient la confiance et la sécurité, ils ont établi des relations solides qui incitent les gens à revenir. Ce sont ces expériences positives qui font l'efficacité de CLG.

Les points de contact, les moments où les clients interagissent avec votre marque - que ce soit sur votre site web, les médias sociaux ou lors d'un achat - sont des occasions de créer des expériences positives. Le fait d'être constamment à la hauteur de ces points de contact permet d'instaurer la confiance et de maintenir l'engagement des clients, ce qui est essentiel pour le CLG.

Une campagne de communication bien exécutée marketing du cycle de vie du client relie tous ces éléments en veillant à ce que vos messages et votre engagement évoluent au fur et à mesure que les clients franchissent les différentes étapes de leur parcours.

De même, le contenu généré par les utilisateurs (UGC) est un autre moteur puissant du CLG (et du PLG dans certains cas). Lorsque les clients partagent leurs expériences avec votre produit, cela agit comme une preuve sociale authentique qui peut influencer les autres.

Encourager l'engagement des utilisateurs et mettre en valeur le CGU renforce la crédibilité de votre marque et crée un sentiment de communauté, ce qui renforce encore la fidélité des clients et stimule la croissance.

PLG vs. CLG : Avantages et inconvénients

Commençons par examiner les avantages et les inconvénients dans notre débat sur la croissance dirigée par le client vs la croissance dirigée par le produit.

Voici les avantages du PLG par rapport au CLG :

Les avantages d'une croissance axée sur les produits Les avantages d'une croissance axée sur les clients Les avantages d'une croissance axée sur les produits Les avantages d'une croissance axée sur les clients Les avantages d'une croissance axée sur les produits Le PLG permet une expansion rapide grâce à une croissance organique et virale, le produit se vendant de lui-même. Il favorise l'établissement de relations solides, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction, une plus grande loyauté et une meilleure défense des intérêts des clients Les produits et services sont étroitement alignés sur les besoins des clients, en fonction des retours d'information Les clients satisfaits restent fidèles, ce qui se traduit par une augmentation de la CLV et une croissance continue du chiffre d'affaires

Voici les inconvénients du PLG par rapport au CLG :

Les inconvénients de la PLG par rapport à la CLG : Croissance axée sur le produit Croissance axée sur le client **Croissance axée sur l'expérience client Le PLG n'a pas la touche personnalisée attendue dans les environnements B2B complexes. Il nécessite un investissement important dans des logiciels de réussite, des équipes et des services personnalisés La réussite dépend entièrement de la capacité du produit à fournir une valeur immédiate. La croissance peut être plus lente en raison de la nécessité d'une interaction plus directe et de solutions sur mesure

Comprenons ensuite comment chaque stratégie influe sur la satisfaction et l'expérience des clients.

En matière de PLG, la satisfaction du client dépend de la qualité du travail du produit et de la rapidité avec laquelle il apporte de la valeur. S'il est facile à utiliser et répond aux attentes, les clients sont satisfaits.

Mais s'il n'est pas à la hauteur, la satisfaction peut chuter rapidement.

Avec CLG, c'est l'ensemble de l'expérience client qui est en jeu. Cette approche vise à faire en sorte que les clients se sentent valorisés tout au long de leur parcours, souvent par le biais d'interactions humaines et d'assistance. La satisfaction globale et la fidélité s'en trouvent renforcées.

L'impact de la facilité d'utilisation sur les deux stratégies de croissance

La facilité d'utilisation est le moteur de votre stratégie PLG. Cela signifie que votre produit doit être intuitif, facile à utiliser et capable de prouver sa valeur immédiatement.

Si un utilisateur a du mal à utiliser le produit ou le trouve compliqué, cela freine la croissance. Vous ne pouvez tout simplement pas faire de compromis sur la convivialité dans le cadre du PLG, car c'est ce facteur qui détermine si vos utilisateurs continueront après la période d'essai initiale ou la période freemium.

Si la facilité d'utilisation reste essentielle dans le CLG, elle est complétée par l'expérience client au sens large. Même si un produit présente une courbe d'apprentissage, une équipe dédiée à la réussite des clients peut guider les utilisateurs tout au long du processus jusqu'à ce qu'ils obtiennent les résultats souhaités.

**En fin de compte, la meilleure approche peut impliquer une combinaison des deux stratégies

Transformer le marketing et les ventes avec PLG et CLG

Alors qu'une stratégie commerciale axée sur le produit place votre produit au centre de l'attention, la stratégie CLG consiste à approfondir les relations avec les clients et à donner la priorité à leur réussite. De nombreux facteurs entrent en ligne de compte pour déterminer quelle stratégie de croissance convient le mieux à votre entreprise, notamment votre secteur d'activité, votre PCI (profil du client idéal), la nature de votre produit, etc.

De nombreuses entreprises choisissent de faire les deux : Lorsque le PLG est la voie à suivre pour les petits clients ou les utilisateurs individuels, tandis que le CLG permet d'ouvrir la voie aux grandes entreprises clientes qui ont besoin de personnalisations poussées.

Quoi qu'il en soit, la mise en œuvre des stratégies PLG et CLG peut améliorer votre feuille de route marketing et les efforts commerciaux pour augmenter considérablement les conversions et le chiffre d'affaires. Envisagez d'utiliser un outil de gestion du marketing et des ventes pour élaborer et suivre des stratégies PLG et CLG infaillibles. Logiciel de gestion des produits de ClickUp est une plateforme polyvalente conçue pour améliorer votre stratégie de croissance.

Laissez-nous vous montrer comment ClickUp peut être un outil puissant pour assister à la fois la croissance dirigée par les produits et celle dirigée par les clients.

Appliquer des ajouts innovants avec les cartes mentales

L'innovation joue un rôle crucial dans la stimulation de la croissance, que ce soit par le biais de stratégies axées sur les produits ou sur les clients. Il est important d'organiser vos idées de manière à déboucher sur des étapes claires et exploitables.

Les cartes mentales peuvent être incroyablement utiles pour cela, offrant un moyen visuel de structurer vos pensées et de voir comment différentes idées se connectent.

Par exemple, si vous réfléchissez à des moyens d'améliorer les fonctionnalités d'un produit ou l'expérience client, une carte mentale peut vous aider à décomposer ces concepts en éléments plus faciles à gérer. Cela permet de s'assurer que chaque détail est pris en compte et que rien n'est négligé.

Transformez votre stratégie produit en étapes concrètes grâce aux cartes mentales de ClickUp Cartes mentales de ClickUp facilitent parfaitement ce processus en vous permettant de construire des cycles de vie complets de développement de produits et de repérer les domaines à optimiser.

Vous pouvez créer des organigrammes et des flux de travail qui guident votre produit de l'idée initiale au lancement final. En visualisant chaque phase du parcours de votre produit, vous pouvez vous assurer que vos stratégies de marketing de croissance sont à la fois innovantes et efficaces.

Tester différents affichages de données pour plusieurs perspectives

Obtenir différents points de vue sur votre stratégie d'entreprise est essentiel à sa réussite. Vous devez consulter des experts en produits et en UX, ainsi que des équipes commerciales et d'expérience client. En examinant vos forfaits sous différents angles, vous pouvez identifier les lacunes et les opportunités potentielles qui pourraient autrement passer inaperçues. Affiches ClickUp vous permettent justement de faire cela, en offrant différentes manières de visualiser et de gérer vos tâches et vos projets.

Obtenez des perspectives sur la façon dont votre stratégie de croissance peut être exécutée avec les Vues de ClickUp

Par exemple, les Vue Tableau ClickUp peut s'avérer particulièrement utile pour suivre la progression de l'échéancier de développement de vos produits et gérer les demandes de fonctionnalités. En glissant et déposant des tâches dans différentes colonnes, vous pouvez facilement voir où en est votre projet et ce qui doit être fait par la suite.

Tirez le meilleur parti des colonnes personnalisables de l'affiche ClickUp Tableau pour garder une trace des informations sur les produits

Les Affichage du Calendrier ClickUp vous permet de ne pas perdre de vue les échéances et les jalons, afin que votre équipe reste sur la bonne voie.

Gérez facilement vos échéanciers de développement de produits en tirant parti de l'affichage du Calendrier de ClickUp

Pendant ce temps, le Vue Liste ClickUp fournit un aperçu plus détaillé de chaque tâche, ce qui facilite la gestion des moindres détails de votre stratégie de croissance.

Filtrez les demandes de fonctionnalités et comprenez mieux les besoins de vos clients grâce à la liste affichée par ClickUp

_Le suivi et l'organisation des projets de l'entreprise sont très faciles et efficaces avec le logiciel ClickUp. Qu'il s'agisse de simples listes ou de projets complexes, le logiciel ClickUp a été utilisé pour faire en sorte que les choses soient terminées comme prévu. C'est un logiciel très efficace pour résoudre les problèmes de gestion des tâches et suivre la progression des tâches et des projets en cours dans l'entreprise

Judy Hellen, Brighten A Soul Foundation sur l'utilisation de ClickUp

Créer de la cohésion dans votre équipe marketing

Une équipe marketing soudée est essentielle à l'exécution efficace de toute stratégie de croissance. Lorsque tout le monde est sur la même page, les tâches sont achevées plus efficacement et il y a moins de risques de mauvaise communication.

Rationalisez la collaboration entre les départements en utilisant la Solution Marketing de ClickUp pour une communication et une gestion de projet transparentes

Évitez la dispersion des documents et des communications relatifs au projet en mettant en œuvre La solution marketing de ClickUp .

Vous pouvez l'utiliser indifféremment pour la conception de produits ou les stratégies de fidélisation de la clientèle. Mieux encore, les différents services de votre organisation peuvent collaborer sur des fichiers, des supports de communication multiples et plus de 1 000 intégrations, le tout à partir d'une seule et même plateforme unifiée.

L'équipe marketing peut appliquer différents diagrammes pour repérer les failles et autres points de friction dans votre stratégie de croissance.

Veillez à paramétrer Les tableaux de bord de ClickUp et les personnaliser pour présenter des informations détaillées sur vos produits et vos stratégies de marketing. Votre tableau de bord se transformera ainsi en un hub analytique dynamique.

Considérez-le comme votre centre de commande pour les données, où vous pouvez configurer des widgets qui suivent les indicateurs clés, visualisent les paramètres de performance et décomposent des informations complexes en informations exploitables.

Restez agile et réactif face à vos objectifs stratégiques en affichant une vue d'ensemble de vos opérations grâce aux tableaux de bord ClickUp

En personnalisant votre tableau de bord, vous pouvez suivre la progression de divers projets, mettre en évidence les réussites et les domaines à améliorer, et prendre des décisions éclairées à la volée.

Utiliser des tableaux blancs pour imaginer des stratégies PLG et CLG

Les tableaux blancs sont idéaux pour le brainstorming et la visualisation des stratégies de croissance. Ils offrent un espace flexible pour planifier vos idées, quel que soit le modèle avec lequel vous travaillez.

Dessinez des organigrammes et planifiez votre stratégie avec les Tableaux blancs de ClickUp Tableaux blancs de ClickUp sont parfaits pour le brainstorming et la le forfait de votre croissance de manière interactive et collaborative.

Si vous êtes une entreprise axée sur les produits, utilisez les Tableaux blancs pour planifier les parcours des utilisateurs, de l'accueil initial à l'adoption des fonctionnalités et même aux mises à niveau payantes. C'est également un excellent outil pour élaborer des scénarios de tests A/B afin de s'assurer que votre stratégie est sur la bonne voie.

Cependant, si vous vous concentrez sur le CLG, les Tableaux blancs vous aident à suivre et à visualiser les points de contact avec les clients tout au long de leur parcours. Vous pouvez diagrammer l'ensemble de l'entonnoir marketing avec votre équipe, en veillant à ce que chaque interaction soit optimisée.

De plus, grâce à la collaboration en temps réel, plusieurs équipes peuvent travailler ensemble de manière transparente pour améliorer le service à la clientèle et favoriser la réussite.

Déployer des outils IA pour des aperçus rapides

Les outils d'IA peuvent transformer la façon dont vous recueillez et analysez les insights, en accélérant votre processus de prise de décision. Ces outils excellent dans le traitement de grandes quantités de données, l'identification des tendances et la fourniture rapide d'informations exploitables.

Ils automatisent des tâches telles que l'extraction de données, l'analyse des tendances et la génération de rapports, vous libérant ainsi pour vous concentrer sur la planification stratégique plutôt que sur le travail manuel.

Les solutions pilotées par l'IA sont particulièrement précieuses pour des tâches telles que transcrire des réunions, résumer de longs documents et identifier des informations clés au sein de vos données. Cela permet de renforcer l'efficacité, d'améliorer la précision et de réduire le risque d'erreur humaine.

Améliorez la productivité de votre équipe et testez de multiples stratégies de croissance avec ClickUp Brain ClickUp Brain peut aller plus loin.

Il vous permet de créer des rapports détaillés, de générer des transcriptions voix-texte et d'extraire des mots-clés spécifiques de vos fichiers. Cet assistant intelligent s'intègre parfaitement à vos tâches, projets et activités d'équipe, offrant une vue d'ensemble et accélérant votre exécution grâce à plus de 100 outils spécialisés.

Mettre en œuvre des modèles préconçus pour la croissance

Les modèles sont incroyablement précieux pour l'exécution des stratégies de croissance. Ils offrent un cadre prêt à l'emploi que vous pouvez adapter à vos besoins spécifiques, en faisant démarrer votre équipe sur des bases solides.

Grâce à la vaste bibliothèque de modèles de ClickUp, vous pouvez rationaliser vos efforts de croissance. Ces modèles fournissent une orientation structurée, vous aidant à gérer efficacement vos stratégies et à suivre la progression sans réinventer la roue.

Modèle de feuille de route ClickUp pour les produits

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/07/image-239.png Gérez les données liées à votre stratégie de croissance avec le modèle de feuille de route produit de ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-134368432&department=engineering-product&\_gl=1\*3v7xiq\*\_gcl\_au\*ODEyMzcxNDU1LjE3MjIzMjAyMzY .

Télécharger ce modèle /$$$cta/

Le Modèle de feuille de route produit par ClickUp vous aide à visualiser chaque étape, du concept initial au lancement final, en veillant à ce que rien ne soit négligé.

Grâce à ce modèle, vous pouvez répartir les tâches, allouer les ressources et faire en sorte que tout se passe bien.

Pour tirer le meilleur parti du modèle de feuille de route de produit, commencez par définir les objectifs de votre produit. Planifiez ensuite les jalons clés et classez par ordre de priorité les fonctionnalités dont vous aurez besoin pour atteindre ces jalons.

Pour finir, Statuts personnalisés ClickUp et Champs personnalisés vous aideront à suivre la progression et à prendre des décisions éclairées.

Télécharger ce modèle

Modèle de stratégie produit ClickUp

Télécharger ce modèle

Prenez de l'avance dans le lancement de vos campagnes axées sur les produits grâce au modèle de stratégie produit de ClickUp

Une autre option pour le PLG est Modèle de stratégie produit de ClickUp qui vous permet d'élaborer des feuilles de route pratiques pour nourrir et positionner vos équipes de produits sur la bonne voie.

Commencez par définir l'objectif de votre produit et les problèmes qu'il résout. (Pour faire cela, l'équipe doit également mener une étude de marché approfondie afin de comprendre les concurrents et d'identifier les possibilités d'innovation)

Ensuite, fixez des objectifs mesurables et décomposez-les en tâches réalisables à l'aide de ce modèle. Cette approche permet d'établir un forfait d'action clair et de suivre efficacement la progression.

Examinez et mettez à jour régulièrement votre stratégie en fonction des performances et des commentaires des utilisateurs pour maintenir votre développement sur la bonne voie.

Télécharger ce modèle

L'utilisation du PLG et du CLG dans les entreprises SaaS qui réussissent

Voici comment des entreprises comme HubSpot et Salesforce ont tiré parti de ces approches pour stimuler la croissance de leurs clients Opérations SaaS .

La transition de HubSpot d'une croissance basée sur les équipes commerciales à une croissance basée sur les produits

Initialement, HubSpot s'appuyait fortement sur une stratégie axée sur les ventes, mais au fur et à mesure de son évolution, elle est passée à une approche axée sur les produits.

Modèle Freemium: En offrant des outils gratuits avec des fonctionnalités limitées, HubSpot a attiré un grand nombre d'utilisateurs. Ce modèle a permis aux clients potentiels d'expérimenter directement la valeur du produit avant de prendre une décision d'achat

En offrant des outils gratuits avec des fonctionnalités limitées, HubSpot a attiré un grand nombre d'utilisateurs. Ce modèle a permis aux clients potentiels d'expérimenter directement la valeur du produit avant de prendre une décision d'achat Avantages pour la croissance: Ce changement a permis à HubSpot d'évoluer rapidement en tirant parti de la convivialité et de l'efficacité du produit comme moteur de la croissance. La transition a aidé HubSpot à s'imposer comme un acteur clé dans l'espace du marketing entrant

L'accent mis par Salesforce sur la croissance pilotée par le client Salesforce a bâti sa réputation en donnant la priorité à la réussite de ses clients et en créant une communauté solide autour de son produit.

**Satisfaction des clients : Salesforce investit massivement dans des équipes chargées de la réussite des clients, qui travaillent en étroite collaboration avec les clients pour s'assurer qu'ils atteignent leurs objectifs et tirent le maximum de valeur de la plate-forme

Construction d'une communauté: Salesforce a également favorisé l'émergence d'une communauté dynamique grâce à ses évènements, ses groupes d'utilisateurs et ses forums en ligne. Cette approche renforce les relations avec les clients et crée des boucles de rétroaction précieuses pour l'amélioration continue des produits

Quelle est la meilleure stratégie de croissance pour votre entreprise SaaS ?

Le choix entre une croissance axée sur le client et une croissance axée sur le produit dépend du contexte unique de votre produit, notamment de sa nature, de sa cible et de la dynamique du marché.

La stratégie PLG est idéale si votre produit peut apporter une valeur immédiate avec une intervention minimale des équipes commerciales, ce qui la rend parfaite pour les modèles évolutifs en libre-service. En revanche, le CLG brille dans les écosystèmes d'entreprise où les liens profonds avec les clients et les expériences personnalisées sont essentiels pour stimuler la croissance.

De nombreuses entreprises SaaS qui connaissent la réussite intègrent des éléments de PLG et de CLG. Mais quel que soit votre chemin vers la croissance, ClickUp est le moyen d'y parvenir.

Des cartes mentales et des Tableaux blancs pour le brainstorming aux Vues pour le suivi de la progression, ClickUp offre des intégrations puissantes pour améliorer la collaboration tout en exécutant votre stratégie de croissance.

Êtes-vous prêt à franchir une nouvelle étape dans votre parcours SaaS ? Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp aujourd'hui !