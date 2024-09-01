Comment paramétrer votre bureau à domicile pour une productivité maximale ?

Une installation bien forfaitaire du bureau à domicile permet d'éviter de tomber dans l'inertie et de perdre en productivité sans s'en rendre compte.

Si l'idée de prendre son petit-déjeuner pendant une réunion matinale est réconfortante, ce n'est pas la meilleure façon de travailler à long terme.

Cependant, être productif ne devrait pas nous obliger à abandonner le confort d'un paramètre de travail télétravail.

Ce qu'il faut, c'est une distinction nette entre l'espace de travail et l'espace personnel dans notre environnement, qui nous prépare physiquement et psychologiquement à être le plus productif possible.

Dans ce billet, nous allons discuter des multiples façons de créer la meilleure installation de bureau à domicile et fournir quelques idées pratiques pour inspirer votre bureau à domicile.

Le bureau à domicile idéal trouve un juste équilibre entre confort et fonction pour stimuler la productivité.

L'installation d'un bureau à domicile idéal commence par la liste de vos besoins essentiels en matière de confort personnel et d'outils qui vous permettront de faire votre travail en douceur.

Il s'agit notamment d'un environnement de travail dédié à la maison, d'outils technologiques essentiels et d'un éclairage idéal, entre autres, pour dynamiser votre installation.

via Unsplash Explorons quelques étapes pour une installation de bureau à distance qui infuse la productivité dans votre quotidien.

$$$a Dédier un environnement de travail

L'équilibre entre travail et vie privée commence par un environnement de travail dédié à la maison. Sans une frontière claire entre la maison et le travail, nos documents de travail, nos listes à faire et nos appareils peuvent finir par être éparpillés dans toute la maison, ce qui crée du chaos et de la confusion.

Bien qu'il existe plusieurs travail à domicile pour augmenter la productivité la première étape consiste à dédier un espace de votre maison au travail. Cela indiquera à votre cerveau quand il est temps de travailler, créant ainsi une routine productive et saine.

Voici quelques points à prendre en compte lors de la désignation d'un environnement de travail à la maison :

Optez pour un endroit plus calme de la maison, où vous pourrez mieux vous concentrer. Si ce n'est pas possible, utilisez un casque anti-bruit pour éliminer les bruits parasites

Veillez à ce que l'arrière-plan soit minimaliste pour éviter de distraire les autres lors des réunions en ligne

Paramétrez l'environnement de travail pour qu'il bénéficie d'une lumière naturelle suffisante, car elle est bénéfique pour la santé mentale et la productivité

Choisissez un endroit avec un affichage agréable pour stimuler votre humeur et votre créativité

Choisir des outils technologiques de qualité supérieure

Alors que le travail télétravail offre flexibilité du lieu de travail et le gain de temps, elle s'accompagne également de défis, tels que le maintien de la collaboration entre les équipes à travers les fuseaux horaires et la garantie d'une connexion stable. C'est là que des outils technologiques de haute qualité ne sont pas négociables.

Voici quelques outils technologiques incontournables essentiels pour le travail à domicile dont vous avez besoin :

Ordinateur portable

L'ordinateur portable est l'outil de travail par excellence. Donnez la priorité à des fonctionnalités telles que :

Portabilité : Léger et facile à transporter, de préférence avec une taille d'écran de 11 à 14

: Léger et facile à transporter, de préférence avec une taille d'écran de 11 à 14 Puissance de traitement : Processeurs modernes tels que Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 ou 7 ou Intel i7, si vous êtes multitâches et utilisez des applications exigeantes

: Processeurs modernes tels que Advanced Micro Devices (AMD) Ryzen 5 ou 7 ou Intel i7, si vous êtes multitâches et utilisez des applications exigeantes Autonomie de la batterie : Votre ordinateur portable devrait fonctionner sur batterie pendant 8 à 10 heures. Cependant, l'autonomie de la batterie dépendra également de votre utilisation quotidienne

: Votre ordinateur portable devrait fonctionner sur batterie pendant 8 à 10 heures. Cependant, l'autonomie de la batterie dépendra également de votre utilisation quotidienne Stockage : 256 Go de disque dur à état solide (SSD) devraient faire l'affaire. Toutefois, si vous avez besoin de stocker des fichiers volumineux, optez pour 512 Go ou plus

Web-caméra

Si votre travail exige que vous collaboriez beaucoup par visioconférence, le fait de compter sur les caméras intégrées de l'ordinateur portable peut mettre votre posture à rude épreuve à long terme. Envisagez d'investir dans des caméras web avec :

Haute résolution : Au moins 1080p pour des images nettes et claires

: Au moins 1080p pour des images nettes et claires Correction automatique de la lumière : Correction automatique de la lumière : pour garantir la clarté de la vidéo dans différents paramètres d'éclairage

: Correction automatique de la lumière : pour garantir la clarté de la vidéo dans différents paramètres d'éclairage Cadrage automatique : pour que vous restiez centré dans le cadre, même si vous vous déplacez pendant les réunions

: pour que vous restiez centré dans le cadre, même si vous vous déplacez pendant les réunions Micros réducteurs de bruit : Pour filtrer les bruits de fond et maintenir la clarté audio

Moniteur double

Si vous avez du mal à passer d'une application à l'autre à partir d'un seul écran, un double moniteur peut être un bon investissement. Pensez à des fonctionnalités telles que la haute résolution, les supports réglables et la précision des couleurs. Veillez également à la résolution et à la couleur des deux moniteurs pour une expérience visuelle cohérente.

Ordinateur de bureau

Si votre travail implique la conception graphique, la modification en cours de vidéo ou le développement de logiciels, vous aurez besoin d'un ordinateur de bureau. Choisissez-en un qui soit doté d'un processeur puissant et d'une mémoire vive importante, et qui assiste les multiples moniteurs dont vous aurez besoin pour travailler en toute transparence.

Smartphones

Selon une étude de Frost & Sullivan, les smartphones peuvent augmenter la productivité d'environ 34% ce qui permet aux employés de gagner près d'une heure de travail et de temps personnel par jour. La plupart des outils de collaboration à distance sont accessibles depuis un smartphone, ce qui vous permet d'être productif même en déplacement.

Optimisez votre environnement de travail avec du mobilier ergonomique

Le confort est important. Après tout, vous passez huit à neuf heures de votre journée au travail. Investir dans du mobilier ergonomique de qualité, comme une chaise de bureau à domicile offrant une bonne assistance lombaire et un bureau réglable, devrait être votre priorité absolue parmi toutes les conseils pour le bureau à domicile afin de stimuler la productivité du travail télétravail . Bien que les besoins en mobilier varient d'une personne à l'autre, voici quelques incontournables pour votre espace de bureau à domicile :

Fauteuil ergonomique: Le mobilier ergonomique pour le bureau à domicile commence par un bon fauteuil de bureau. Optez pour une chaise dont la hauteur, le dossier et les accoudoirs sont réglables, et qui est dotée d'un matériau respirant et d'un rembourrage confortable

Le mobilier ergonomique pour le bureau à domicile commence par un bon fauteuil de bureau. Optez pour une chaise dont la hauteur, le dossier et les accoudoirs sont réglables, et qui est dotée d'un matériau respirant et d'un rembourrage confortable Bureau debout: Un bureau debout réglable vous permet de passer de la position debout à la position assise, évitant ainsi les maux de dos et les mauvaises postures tout en améliorant la productivité. Avant d'acheter, tenez compte des fonctionnalités telles que les paramètres de réglage de la hauteur et la taille du bureau en fonction de l'espace de travail disponible dans votre Accueil

Un bureau debout réglable vous permet de passer de la position debout à la position assise, évitant ainsi les maux de dos et les mauvaises postures tout en améliorant la productivité. Avant d'acheter, tenez compte des fonctionnalités telles que les paramètres de réglage de la hauteur et la taille du bureau en fonction de l'espace de travail disponible dans votre Accueil Support d'ordinateur portable: Un support d'ordinateur portable met votre écran à hauteur des yeux, ce qui vous évite de vous fatiguer la nuque et les yeux en regardant l'écran. Choisissez-en un qui permette un réglage facile de la hauteur et de l'angle

Un support d'ordinateur portable met votre écran à hauteur des yeux, ce qui vous évite de vous fatiguer la nuque et les yeux en regardant l'écran. Choisissez-en un qui permette un réglage facile de la hauteur et de l'angle Lampe de bureau: Les lampes de bureau réduisent la fatigue oculaire et vous aident à vous concentrer sur la tâche à accomplir ; elles sont un complément essentiel à votre ensemble WFH pour vous aider à vous concentrer et à faire preuve de créativité

Priorité à la connexion internet à haut débit

Une connexion internet irrégulière peut perturber vos tâches et réduire votre motivation au travail. Une connexion Internet ininterrompue est absolument essentielle pour vous concentrer sur vos tâches et collaborer avec vos équipes en douceur

Connectez-vous avec le fournisseur d'accès à Internet (FAI) le plus proche de chez vous pour évaluer le forfait haut débit adapté à vos besoins. Vous devez vérifier correctement le forfait de données et les limites d'utilisation afin d'éviter toute perturbation de la vitesse par la suite.

Si votre connexion internet est instable, pensez à utiliser des appareils dotés de ports USB Type-C. Ils peuvent se connecter à des adaptateurs Ethernet et fournir une connexion stable et rapide, ce qui est particulièrement important si vous prenez beaucoup d'appels vidéo ou traitez des fichiers de données volumineux.

Investir dans des outils de bureautique de haute qualité

Le travail à domicile peut parfois causer une tension excessive sur vos yeux, votre dos, vos poignets et votre cou. Pour éviter cela, investissez dans des outils tels que :

Souris sans fil : Une souris sans fil vous libère des frustrants enchevêtrements de cordons et du risque de lésions dues à l'effort, en vous permettant de passer d'un appareil à l'autre sans avoir à débrancher et rebrancher les adaptateurs. Choisissez une souris adaptée à la taille, à la forme et à la préhension de votre main

Une souris sans fil vous libère des frustrants enchevêtrements de cordons et du risque de lésions dues à l'effort, en vous permettant de passer d'un appareil à l'autre sans avoir à débrancher et rebrancher les adaptateurs. Choisissez une souris adaptée à la taille, à la forme et à la préhension de votre main Clavier sans fil: Surtout si vous êtes écrivain ou développeur de codes, un clavier sans fil vous permet de vous déplacer librement sur votre lieu de travail, réduisant ainsi les tensions au niveau des poignets et des épaules. Évitez les claviers plats, qui fatiguent les poignets. Privilégiez les claviers inclinés ou ceux qui sont dotés d'un support intégré, ainsi que d'un repose-poignets intégré pour maintenir les poignets droits pendant le travail

Surtout si vous êtes écrivain ou développeur de codes, un clavier sans fil vous permet de vous déplacer librement sur votre lieu de travail, réduisant ainsi les tensions au niveau des poignets et des épaules. Évitez les claviers plats, qui fatiguent les poignets. Privilégiez les claviers inclinés ou ceux qui sont dotés d'un support intégré, ainsi que d'un repose-poignets intégré pour maintenir les poignets droits pendant le travail **Bras de moniteur : Fermer l'écran de près peut fatiguer votre posture, c'est pourquoi vous avez besoin d'un bras de moniteur pour ajuster librement l'écran de votre ordinateur portable ou de votre ordinateur. Pour votre installation de bureau à domicile, envisagez un bras de moniteur dynamique, car il vous permet de régler la hauteur, l'inclinaison et la rotation de votre moniteur, ce qui peut vous aider à éviter les mauvaises postures et la fatigue oculaire

Assurer une qualité sonore optimale de vos appareils

Un travail à domicile utile et productif implique à la fois un travail en temps réel et un travail à l'extérieur communication vidéo asynchrone . Pour les deux modes de communication vidéo, vous devez vous assurer de la qualité sonore optimale de vos appareils, tels que les haut-parleurs, les casques et les microphones.

En particulier si votre travail consiste à organiser des visioconférences, des podcasts ou des réunions quotidiennes avec des intervenants externes, vous aurez besoin de haut-parleurs de bureau pour améliorer la qualité sonore de vos visioconférences et de vos enregistrements

Ajuster l'éclairage et la température

Notre environnement joue un rôle important dans la façon dont nous nous sentons dans notre travail. **L'éclairage et la température envoient des signaux à notre cerveau et ont un impact sur la productivité

Lorsque nous sommes exposés à un éclairage artificiel ou faible pendant de longues durées, notre taux de cortisol diminue, ce qui entraîne somnolence et stress à long terme. De même, les températures plus froides détournent notre attention du travail et de la créativité au profit de réflexions sur la manière de rester au chaud.

L'un des principaux avantages du travail télétravail est que nous pouvons régler l'éclairage et la température à notre convenance. Profitez autant que possible de la lumière naturelle, et gardez votre pièce suffisamment chaude pour vous concentrer sur vos tâches.

Si votre installation de télétravail n'est pas suffisamment éclairée par la lumière du jour, pensez à utiliser des lampes de jour lumineuses, telles que des lampes de table et des lampadaires. Avec un bureau à domicile bien éclairé et chaleureux, vous serez étonné de voir votre niveau d'énergie et votre productivité augmenter.

Protégez vos appareils avec des parasurtenseurs

Il suffit d'une augmentation minime de la tension pour provoquer des surtensions et endommager nos appareils électroniques sensibles.

Alors que nous continuons à ajouter de plus en plus de outils de travail à domicile pour améliorer notre bureau à distance, il est également essentiel de sécuriser les appareils électroniques tels que les ordinateurs portables, les écrans, les chargeurs et autres à l'aide de parasurtenseurs.

Pour protéger les appareils haut de gamme, recherchez un parasurtenseur avec une évaluation joule élevée (l'évaluation joule indique la quantité d'énergie qu'un parasurtenseur peut absorber avant de tomber en panne), au moins 600 pour une protection de base.

Notez également que les parasurtenseurs ne durent pas éternellement, il faut donc les remplacer régulièrement lorsqu'ils dépassent leur niveau d'énergie. Optez pour des parasurtenseurs dotés d'indicateurs qui vous signalent qu'ils sont à court d'énergie et qu'ils doivent être remplacés.

Utiliser des outils de productivité pour la gestion des tâches et la collaboration

Le travail à l'Accueil peut être vraiment relaxant après une sieste apaisante l'après-midi et une promenade rapide le soir. Cependant, cela peut également s'avérer très difficile et encombrant lorsque vous devez collaborer avec plusieurs équipes à travers les fuseaux horaires. C'est là que vous avez besoin d'outils de gestion des tâches et de collaboration dédiés outils de productivité . ClickUp vous fait gagner du temps en rationalisant la gestion de projet et en vous épargnant les discussions sur la mise à jour des tâches.

Avec ClickUp Remote Team Project Management Software (logiciel de gestion de projet pour équipe à distance) avec ClickUp, vous pouvez amener toutes vos équipes à collaborer en douceur sur plusieurs projets.

Améliorez la clarté de vos projets grâce aux types de tâches personnalisables et améliorez l'organisation de vos efforts de gestion de tâches

Atteignez vos jalons avec ClickUp Objectifs Objectifs ClickUp vous aide à créer des objectifs dont vous pouvez suivre l'évolution, avec des échéanciers clairs, des cibles et un suivi automatique de la progression. Vous pouvez l'utiliser pour

Lier plusieurs tâches ou listes à un objectif pour mieux suivre la progression globale de vos tâches

pour mieux suivre la progression globale de vos tâches Créer des "cibles numérotées " pour quantifier la liste des éléments à atteindre dans le cadre d'un objectif

pour quantifier la liste des éléments à atteindre dans le cadre d'un objectif Créez des "cibles monétaires " pour suivre la réussite d'objectifs tels que des cibles de ventes et de revenus

pour suivre la réussite d'objectifs tels que des cibles de ventes et de revenus Affichez la progression de plusieurs Objectifs en une seule vue grâce au "Cumul de la progression des Objectifs"

Suivez vos objectifs jusqu'aux KPI les plus essentiels et affichez automatiquement des vues détaillées de votre progression

Obtenez des informations sur votre productivité grâce aux tableaux de bord ClickUp

Avec Tableaux de bord ClickUp avec ClickUp Dashboards, vous pouvez obtenir des informations immédiates sur votre productivité. Utilisez-le pour construire un tableau de bord quotidien personnalisé où vous pouvez classer vos tâches par ordre de priorité, afficher la progression et vous concentrer sur les aspects les plus importants de votre travail.

Vous pouvez également l'utiliser pour :

Obtenir de puissants regards sur les mises à jour de projets, les charges de travail des équipes, le suivi du temps, les sprints logiciels, et plus encore

les charges de travail des équipes, le suivi du temps, les sprints logiciels, et plus encore Accéder à une vue détaillée des charges de travail de votre équipe pour faire un travail de qualité plus rapidement en suivant les échéanciers et en affichant qui travaille sur quels projets

Affichez une vue d'ensemble des statuts des projets et des tâches restantes au sein de votre équipe ou de votre département grâce aux tableaux de bord de ClickUp 3.0

Utilisez le diagramme d'épuisement des ressources pour visualiser la charge de travail restante de votre projet de développement logiciel afin de maintenir votre objectif de sprint sur le suivi et d'allouer les ressources judicieusement

de votre projet de développement logiciel afin de maintenir votre objectif de sprint sur le suivi et d'allouer les ressources judicieusement Personnalisez les tableaux de bord avec plus de 60 cartes qui s'adaptent à tout type de travail, et ajoutez des listes, des diagrammes, des graphiques et bien plus encore pour créer des tableaux de bord personnalisés pour votre équipe

Accélérer la livraison des logiciels avec Burndown Card dans les tableaux de bord ClickUp

Rationaliser le travail quotidien avec ClickUp Views

Grâce à l'intervalle de Affichages ClickUp avec ClickUp Views, vous pouvez visualiser votre travail et sa progression à l'aide de plus de 15 vues flexibles allant du Tableau, au Tableau Kanban, au Diagramme de Gantt, aux Cartes Mentales, aux Tableaux Blancs, et plus encore.

Affichez plus de 15 vues de ClickUp pour connaître le statut d'un projet au sein de plusieurs équipes collaboratives

Ces vues vous permettent de :

Voir votre travail comme vous l'entendez , suivre la progression, identifier les goulets d'étranglement et gérer la capacité de l'équipe en fonction des données

, suivre la progression, identifier les goulets d'étranglement et gérer la capacité de l'équipe en fonction des données de faire des brainstormings avec votre équipe en temps réel et de transformer les idées en tâches concrètes avec des échéanciers et des assignés clairement définis

et de transformer les idées en tâches concrètes avec des échéanciers et des assignés clairement définis Obtenez des informations immédiates sur la bande passante de l'équipe avec ClickUp Vue Charge de travail et identifiez qui est en sous-capacité et quels membres de l'équipe sont en surcapacité. Identifiez les tâches qui nécessitent des ressources supplémentaires et attribuez des échéanciers et des ressources en conséquence

Visualisez la bande passante de l'équipe et allouez intelligemment les ressources sur plusieurs tâches avec ClickUp Charge de travail View

Effectuez des modifications en cours en temps réel avec ClickUp Docs

Que vous souhaitiez créer des procédures opératoires normalisées, des forfaits Business, des bases de connaissances ou des wikis, ClickUp Documents sont votre meilleur atout. Vous pouvez utiliser les documents pour :

Modifier avec votre équipe en temps réel

Connecter les documents à des flux de travail et transformer le texte en tâches concrètes

Attribuer des commentaires et des éléments d'action aux membres de l'équipe, et protéger vos documents avec des contrôles d'accès stricts

Connectez vos documents aux flux de travail et convertissez le texte en tâches ClickUp

Lorsqu'il s'agit de poser des questions, de clarifier des doutes et d'attribuer des commentaires aux membres de l'équipe, vous pouvez compter sur Commentaires ClickUp pour faire votre travail terminé. Vous pouvez :

répondre à des parties spécifiques du texte en mettant la section en surbrillance. Ceci est particulièrement utile si vous devez répondre à plusieurs questions ou à plusieurs activités dans votre tâche

en mettant la section en surbrillance. Ceci est particulièrement utile si vous devez répondre à plusieurs questions ou à plusieurs activités dans votre tâche Créer de nouvelles tâches et sous-tâches à partir des commentaires dans n'importe quelle tâche existante afin de pouvoir y revenir plus tard

Assurez-vous que vos commentaires sont vus en attribuant des commentaires aux utilisateurs directement dans les tâches, et affichez rapidement les commentaires attribués dans une Checklist

Facilitez la communication sans effort grâce à la boîte de réception ClickUp

Communiquez avec votre équipe sur tous vos projets à partir d'un seul espace grâce à Boîte de réception ClickUp . Il vous permet de :

Mettre en évidence les notifications les plus importantes et reporter celles sur lesquelles vous pourrez revenir plus tard

Voir vos tâches et vos notifications côte à côte pour une mise en contexte pertinente de toutes vos notifications

Abordez vos tâches avec la nouvelle boîte de réception ClickUp, conçue pour vous permettre de naviguer rapidement parmi vos priorités et de faire votre travail

Améliorez votre gestion de projet avec ClickUp Brain

Ne cherchez plus manuellement des informations et des mises à jour et obtenez des réponses instantanées à toutes vos questions sur le travail grâce à ClickUp Brain . Il vous aide :

Obtenir des mises à jour précises sur la progression de votre projet avec le Gestionnaire de projet par IA de ClickUp Brain

Créer et éditer du contenu plus rapidement avec ClickUp Brain AI Writer for Work Utiliser l'IA pour répondre aux questions de vos messages et générer des modèles instantanément pour tous les cas d'utilisation que vous souhaitez

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-5.gif

/$$$img/

Générez des notes de projet, résumez les fils de discussion et peaufinez votre contenu avec ClickUp Brain

Planifiez les processus de travail à distance à l'aide d'un modèle ClickUp gratuit

Alors que vous vous apprêtez à passer au travail télétravail ou à faire des efforts pour améliorer votre collaboration à distance, vous aurez besoin d'une structure pratique pour commencer. C'est ce que nous avons fait pour vous avec l'outil ClickUp Modèle de forfait de travail à distance .

ClickUp Modèle de plan de travail télétravail

L'Échéancier du modèle vous aide à visualiser et à organiser les tâches, tandis que la Vue Activité offre un espace pour le brainstorming et le stockage des idées. La Vue en cours vous informe sur l'achèvement des tâches, et la Vue des têtes de projet facilite l'attribution des tâches et le suivi de la progression de l'équipe. Ensemble, ces affichages constituent une solution complète pour le forfait, l'exécution et le suivi de vos projets de travail télétravail.

Utilisez ce modèle pour :

Créer un forfait consolidé pour que votre équipe passe au travail télétravail en douceur

Définir les rôles et les attentes de chaque membre de l'équipe

Organiser et suivre la progression des tâches liées à la transition

Best Accueil Office Setup Ideas to Inspire Yoursour

Il peut être difficile de rester motivé et productif à tout moment, mais un peu d'inspiration aide toujours.

Voici quelques idées pour inspirer votre installation de bureau à domicile :

Maintenir un bureau minimal: Pour que votre environnement de travail reste net et ordonné,organisez votre bureau avec seulement quelques objets que vous utilisez quotidiennement. Il peut s'agir de votre tasse de café le matin, d'une bouteille d'eau pour le reste de la journée, des gadgets que vous utilisez pour le travail et d'un agenda

Pour que votre environnement de travail reste net et ordonné,organisez votre bureau avec seulement quelques objets que vous utilisez quotidiennement. Il peut s'agir de votre tasse de café le matin, d'une bouteille d'eau pour le reste de la journée, des gadgets que vous utilisez pour le travail et d'un agenda **Un bureau à domicile bien éclairé et correctement ventilé est l'endroit idéal pour réfléchir, créer et donner le meilleur de soi-même. Profitez de la lumière naturelle de votre appartement pour paramétrer votre bureau à domicile

Gardez un mélange de travail et de jeu: Pensez à ce qui vous aide à rester inspiré et joyeux lorsque vous travaillez, et ajoutez ces éléments à votre bureau à domicile. Il peut s'agir de vos livres, d'instruments de musique, d'un tapis de yoga - tout ce qui vous permet de faire une pause dans votre travail

Pensez à ce qui vous aide à rester inspiré et joyeux lorsque vous travaillez, et ajoutez ces éléments à votre bureau à domicile. Il peut s'agir de vos livres, d'instruments de musique, d'un tapis de yoga - tout ce qui vous permet de faire une pause dans votre travail Ajoutez des couleurs apaisantes: N'oublions pas l'impact des couleurs sur nos humeurs et nos expériences. Apportez des couleurs apaisantes à votre bureau à distance en y ajoutant des plantes et en rehaussant l'ensemble de l'installation avec des nuances de jaune et d'orange pour améliorer la concentration et l'humeur

N'oublions pas l'impact des couleurs sur nos humeurs et nos expériences. Apportez des couleurs apaisantes à votre bureau à distance en y ajoutant des plantes et en rehaussant l'ensemble de l'installation avec des nuances de jaune et d'orange pour améliorer la concentration et l'humeur Utilisez un outil de travail à domicile polyvalent : L'utilisation d'unoutil de travail à domicile pour regrouper la collaboration de votre équipe et la gestion des tâches sur une seule interface apporte plus de clarté à vos opérations et supprime les obstacles au travail télétravail

Améliorez l'installation de votre Accueil avec ClickUp

Il est facile de se laisser séduire par les distractions d'un paramètre de travail télétravail, et naturellement, il devient parfois difficile de se concentrer sur les tâches prioritaires.

ClickUp permet d'améliorer la collaboration en matière de travail télétravail en réunissant des équipes géographiquement dispersées sur une plateforme unique pour collaborer sur des tâches, communiquer avec leurs coéquipiers, créer des stratégies d'entreprise et lancer des idées, éliminant ainsi la nécessité d'utiliser plusieurs applications.

Améliorez l'installation de votre Accueil avec le modèle de plan de travail à distance ClickUp et passez en douceur au travail télétravail.

Heureusement, certains des éléments les plus utiles sont gratuits avec ClickUp. S'inscrire gratuitement sur ClickUp et faites-en l'expérience.