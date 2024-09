Comment se lancer dans la vente de logiciels ?

Une carrière dans l'équipe commerciale est souvent affichée comme étant rapide et dynamique. Elle implique la maintenance d'un solide portefeuille de prospects, de passer fréquemment d'un appel à une réunion et de présenter des équipes commerciales qui retiennent l'attention. Mais ce n'est pas qu'une question d'agitation.

En fin de compte, en tant qu'équipe commerciale, vous vous efforcez d'établir des connexions authentiques avec les clients et de répondre à leurs besoins. Si vous y parvenez, les cibles commerciales et les primes d'encouragement se mettront en place d'elles-mêmes.

Faire carrière dans la vente de logiciels vous place en première ligne pour aider les entreprises à utiliser des logiciels pour résoudre leurs problèmes. Il ne s'agit pas simplement de vendre un produit ; en tant que membre de l'équipe commerciale, vous proposez des solutions technologiques qui peuvent changer radicalement le mode de fonctionnement d'une entreprise.

Alors, comment faire pour se lancer dans la vente de logiciels ? À quelles équipes commerciales devez-vous faire appel ? À quoi ressemble un poste typique de journée dans la vie d'un directeur commercial à quoi ressemble le monde du logiciel ? Est-il possible de se lancer dans la vente de logiciels sans aucune expérience ?

Cet article de blog répondra à toutes vos questions sur la façon de se lancer dans la vente de logiciels. Commençons par le commencement.

Qu'est-ce que l'équipe commerciale ?

La vente de logiciels fait référence au processus de vente de produits ou de services logiciels aux entreprises ou aux particuliers.

Les ventes de logiciels peuvent inclure des logiciels sur site, des solutions basées sur le cloud (SaaS) et divers autres.. applications commerciales souvent personnalisées pour répondre à des besoins spécifiques, telles que les logiciels de planification des ressources de l'entreprise (ERP), de gestion de la relation client (CRM) et de productivité personnelle.

Une carrière dans la vente de logiciels est idéale pour tous ceux qui aiment combiner leur passion pour la technologie et leur sens des relations humaines.

En tant que professionnel de la vente de logiciels, vous devez comprendre les besoins des clients, démontrer la valeur des produits et assurer la satisfaction et la fidélisation des acheteurs en leur offrant une assistance.

Quelle est la fonction d'un représentant commercial en logiciels ?

Si vous deviez franchir une étape dans cette profession, votre rôle comprendrait généralement les tâches et responsabilités suivantes :

Appels à froid, prospection et prise de contact pour identifier et engager des clients potentiels en tant que représentant du développement des ventes

pour identifier et engager des clients potentiels en tant que représentant du développement des ventes Comprendre les défis communs de l'industrie et offrir des propositions de valeur personnalisées par le biais de démonstrations de produits et de présentations en tant qu'ingénieur commercial

par le biais de démonstrations de produits et de présentations en tant qu'ingénieur commercial Négocier des contrats et conclure des affaires en gérant les prix, les termes et les conditions avec les clients potentiels en tant que membre des équipes commerciales de l'organisation

en gérant les prix, les termes et les conditions avec les clients potentiels en tant que membre des équipes commerciales de l'organisation Vous êtes responsable de la gestion des projets, de la planification des comptes et des prévisions afin de maximiser les revenus dans la zone géographique qui vous a été attribuée en tant que responsable de comptes dans l'industrie du logiciel

afin de maximiser les revenus dans la zone géographique qui vous a été attribuée en tant que responsable de comptes dans l'industrie du logiciel **Vous êtes en charge de l'élaboration et de la mise en œuvre d'un plan d'action pour la mise en place d'un système de gestion de l'information et de la communication

Fournir une assistance technique aux clients après l'achat du produit dans le cadre de l'expérience commerciale

après l'achat du produit dans le cadre de l'expérience commerciale Maintenir ses connaissances et sa sensibilisation aux solutions logicielles, aux techniques de vente, à l'expérience de la vente de logiciels, à la stratégie de vente et à la génération de prospects, et se tenir au courant de l'évolution de l'industrie technologique

À combien se monte le salaire d'un représentant des ventes de logiciels ?

Les études montrent que les salaire de base moyen d'un représentant commercial en logiciels aux États-Unis est de 100 993 dollars et la rémunération supplémentaire moyenne en espèces est de 63 310 dollars.

En outre, le Bureau of Labor Statistics projette une croissance de 22 % dans le secteur du développement de logiciels d'ici 2030. Pour ceux qui se demandent pourquoi et comment se lancer dans la vente de logiciels, la rémunération prouve qu'il existe d'importantes possibilités de revenus pour les commerciaux et les responsables des ventes de logiciels.

Que vous soyez un étudiant explorant les programmes d'études supérieures ou une personne cherchant à se reconvertir dans la vente de logiciels à partir d'une carrière différente, voici comment vous pouvez vous préparer à une profession dans l'industrie de la vente de logiciels.

1. Suivez des cours d'introduction à l'équipe commerciale

Un diplôme en entreprise, en marketing ou dans un champ connexe peut apporter des connaissances de base, mais ce n'est pas la seule voie possible. Pour ceux qui ne viennent pas d'une entreprise, complétez votre formation par un domaine d'étude supplémentaire afin d'élargir votre éventail de compétences.

Par exemple, si vous souhaitez suivre un programme de formation à la vente plus traditionnel, suivez un cours de vente dans une université locale ou un collège communautaire. Aujourd'hui, de nombreux établissements d'enseignement proposent des cours d'entreprise sur le développement des ventes, ce qui vous donne la possibilité d'apprendre auprès de professionnels expérimentés.

Vous pouvez également suivre un cours en ligne pour développer vos compétences techniques ou opter pour un stage auprès d'un responsable de compte qui vend des outils logiciels ou dans un domaine commercial connexe.

2. Développer les compétences nécessaires pour se lancer dans la vente de logiciels

Les étudiants et les personnes qui souhaitent changer de carrière devraient s'efforcer de combiner les compétences techniques et non techniques.

Par exemple, apprenez à utiliser une solution de gestion de la relation client (CRM), car elle fait partie intégrante du suivi des clients potentiels et de la vente de logiciels les indicateurs clés de performance (KPI) des ventes en paramétrant des rappels de suivi et en analysant les données commerciales.

Des outils populaires comme Salesforce, HubSpot, etc, ClickUp ou Zoho CRM proposent des ressources gratuites et des certifications qui peuvent vous aider à améliorer cette compétence difficile.

Comme un rôle commercial exige une communication efficace, améliorez votre capacité à articuler les avantages des produits et à répondre aux requêtes avec tact. Suivre des cours d'art oratoire, de négociation et de communication persuasive peut vous permettre d'améliorer cette compétence non technique

En outre, concentrez-vous sur l'écoute active. Vous devez être capable de comprendre les besoins du client et d'adapter votre discours en conséquence pour y répondre. écouter d'abord, parler ensuite" devrait être votre mantra en tant que représentant commercial en logiciels.

3. Renforcez vos connaissances techniques

Bien que vous n'ayez pas besoin d'être un codeur, avoir une compréhension de base du développement de logiciels, du cloud computing, de l'analyse de données, etc. peut être très avantageux. Vous pouvez acquérir ces connaissances en suivant des cours de courte durée sur des plateformes d'apprentissage en ligne telles que Coursera, Udemy ou LinkedIn Learning.

Un autre moyen efficace d'acquérir une expertise technique consiste à se renseigner sur les produits logiciels spécifiques que vous avez intérêt à vendre. Vous pouvez le faire en étudiant des démonstrations de produits, en lisant des livres blancs, en assistant à des webinaires et en écoutant des podcasts sur la vente .

4. Obtenir une expérience commerciale en cours d'emploi

Si vous n'avez pas d'expérience formelle, acceptez des rôles commerciaux en freelance ou sous contrat pour construire votre portfolio.

Par exemple, vous pourriez rejoindre une startup technologique et fournir une assistance commerciale virtuelle pendant six mois - tout en obtenant votre diplôme. Explorez les opportunités pertinentes sur des sites tels que Toptal, Upwork, CloudPeeps et Monster Jobs.

N'oubliez pas que même les projets à court terme peuvent vous aider à développer une solide expérience et à vous mettre à l'aise dans l'utilisation de.. les équipes commerciales pour la gestion de projet, la gestion de la relation client, la génération de leads et la sensibilisation, etc.

Vous pouvez également rechercher des stages qui vous exposent aux processus de vente, aux interactions avec les clients et à la connaissance des produits, même si vous n'occupez pas directement un rôle de vendeur. Cela vous aidera à acquérir des compétences pratiques et à vous constituer un réseau en tant que représentant des ventes de logiciels.

Les stages peuvent également déboucher sur des offres d'emploi à temps plein, ce qui vous permet d'entrer directement dans le champ.

5. Obtenir des certifications

Si vous ciblez un type de logiciel spécifique, optez pour des certifications techniques.

Par exemple, la certification AWS Certified Cloud Practitioner est bénéfique pour se familiariser avec les logiciels basés sur le cloud, tandis que Google Analytics est idéal pour les outils d'analyse.

Consacrez du temps à l'apprentissage de méthodologies de vente efficaces telles que SPIN Selling, le modèle Challenger Sales ou Consultative Selling. Elles fournissent un cadre fondé sur la recherche pour travailler et conclure des affaires complexes avec des processus de vente étendus.

How to Apply for a Software Sales Job : Conseils pour trouver du travail dans l'industrie de la vente de logiciels

1. Préparez votre dossier de candidature

Commencez par créer ou mettre à jour votre CV.

Mettez l'accent sur l'expérience pertinente, comme vos réalisations en matière de vente et votre connaissance des produits logiciels. Soulignez votre capacité à atteindre les cibles commerciales, à gérer les relations avec les clients et à conclure des affaires à l'aide des outils suivants des outils de productivité commerciale .

Si vous avez fait des stages ou des emplois en free-lance dans le domaine de la vente de logiciels, mentionnez-le. C'est particulièrement important si c'est la seule expérience que vous avez pour le moment.

Ensuite, rédigez une lettre de motivation convaincante. Expliquez pourquoi vous êtes un candidat idéal et en quoi vos compétences seront utiles à une entreprise de logiciels.

💡 Conseil pro: Assurez-vous toujours que votre profil LinkedIn est à jour et optimisé pour les rôles commerciaux dans le secteur des logiciels. Incluez une photo professionnelle, un titre pertinent et percutant, ainsi qu'un résumé détaillé de ce que vous apportez au tableau.

2. Rechercher des offres d'emploi

Il existe plusieurs sites web où vous pouvez trouver des listes d'offres d'emploi dans le domaine de la vente de produits technologiques, notamment :

SimplyHired

En effet

LinkedIn

AngelList

Glassdoor

Utilisez la fonctionnalité de recherche d'emploi de chaque plateforme pour filtrer les offres par titre, emplacement, niveau d'expérience, et plus encore. Vous pouvez paramétrer des alertes d'emploi pour recevoir des notifications sur les nouvelles opportunités.

De nombreuses entreprises publient également des offres d'emploi directement sur leur site web avant de les lister sur les tableaux d'affichage des offres d'emploi. Vous pouvez identifier les organisations pour lesquelles vous avez intérêt à travailler et visiter régulièrement leur page carrières.

3. Tirez parti de votre réseau

Le réseautage est un outil puissant pour faire progresser votre carrière dans la vente de logiciels.

Participez aux conférences et séminaires du secteur. Rencontrez des acteurs clés, découvrez les dernières tendances et établissez des connexions significatives. Vous pouvez également participer à des panels, poser des questions et faire du bénévolat lors de ces évènements afin d'accroître votre visibilité.

Vous pouvez rechercher et rejoindre des groupes et des communautés LinkedIn dédiés à la technologie et au SaaS, spécialement conçus pour les professionnels de la vente de logiciels. Participez activement aux discussions, partagez du contenu précieux et interagissez avec les membres du groupe.

Enfin, tirez parti de votre réseau d'anciens élèves si vous avez fréquenté un établissement d'enseignement supérieur, une école de commerce ou un programme de formation spécifique. De nombreux anciens élèves sont prêts à aider d'autres diplômés, en particulier s'ils ont suivi le même cursus. Tendez-leur la main, demandez-leur des conseils et demandez-leur s'ils ont connaissance d'offres d'emploi.

Les messages de recommandation peuvent être beaucoup plus efficaces qu'une demande d'emploi ou qu'un message froid sur LinkedIn.

4. Se préparer aux entretiens d'embauche

Rappelez-vous qu'il n'existe pas de vendeur né. Les excellents représentants commerciaux prennent la préparation au sérieux et affinent leurs compétences au fil du temps grâce à la pratique et à l'expérience.

Cette notion s'applique également à la recherche d'un emploi.

Une fois que vous avez envoyé votre candidature, préparez-vous à passer des entretiens.

Familiarisez-vous avec les questions les plus courantes, telles que "Comment faites-vous face aux objets ?" ou "Décrivez une occasion où vous avez transformé un prospect en client." Vous devriez être en mesure de parler de votre approche commerciale, de la façon dont vous gérez vos prospects et de votre degré de connaissance en matière de.. les outils d'automatisation des ventes .

En outre, les entreprises attendent des candidats qu'ils aient une solide connaissance des produits qu'ils vendent. À cet effet, faites des recherches sur le logiciel - comprenez ses fonctionnalités, ses avantages et comment il se situe par rapport à ses concurrents.

En démontrant votre connaissance des produits au cours de l'entretien, vous montrerez que le rôle vous intéresse sérieusement et que vous êtes prêt à vous lancer.

5. Restez persévérant et donnez suite aux candidatures

Après l'entretien, envoyez à votre interlocuteur un e-mail de remerciement. Dans cet e-mail, exprimez votre reconnaissance pour l'opportunité qui vous a été offerte et réaffirmez brièvement votre enthousiasme pour le rôle et les raisons pour lesquelles vous correspondez au profil recherché. Ce simple geste peut laisser une impression positive à l'équipe chargée du recrutement.

Si vous n'avez pas reçu de réponse après une période raisonnable, faites un suivi poli. Réaffirmez votre intérêt pour la position et demandez quel est le statut de votre candidature. Ce suivi peut vous permettre de rester en tête du processus d'embauche.

Commencez bien votre parcours de vente de logiciels

L'équipe commerciale a pour mission d'apporter une valeur incommensurable à ses fournisseurs, et la vente de logiciels ne fait pas exception à la règle.

La réponse à votre question - comment se lancer dans la vente de logiciels - réside dans les bonnes pratiques suivantes :

Continuez à vous informer et à vous perfectionner sur les différents types de produits logiciels que vous pourriez vendre, tels que SaaS, les solutions d'entreprise, l'IA et les applications mobiles

Familiarisez-vous avec les tendances du secteur, les éditeurs de logiciels importants dans votre niche et les exigences générales des clients

Avec les stratégies commerciales et les conseils que nous avons partagés dans ce blog, vous êtes sûr de prendre un bon départ dans la vente de logiciels. Et, bien sûr, pour qu'un outil dynamique de gestion de projet et de vente soit votre allié dans votre parcours d'apprentissage et votre carrière dans la vente de logiciels, vous pouvez toujours compter sur ClickUp. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et atteignez facilement vos objectifs de vente de logiciels. Tous nos vœux de réussite !