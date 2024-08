Podcasts sur la vente : Libérez votre potentiel de vente grâce aux conseils d'experts

Les podcasts sur la vente sont une vaste source de connaissances qui offrent un aperçu de la vie réelle des professionnels de la vente, des leaders du marketing et des entrepreneurs.

Que vous soyez un chef de vente B2B, un coach commercial, un commercial débutant, un passionné en quête de développement personnel ou un chef d'entreprise désireux de mettre en place une culture commerciale assistée, ces ressources sont une mine d'informations de qualité sur la vente.

Ce blogue dresse la liste des meilleurs podcasts sur la vente à écouter en 2024. Mettez ce blog en signet pour pouvoir le partager avec votre équipe afin d'améliorer l'efficacité commerciale de votre organisation.

Importance d'écouter des podcasts sur la vente

Pour vous élever plus haut dans votre carrière commerciale, vous devez apprendre comment les meilleurs leaders parviennent à la réussite. Voici trois facteurs à prendre en compte pour réfléchir à l'importance d'un podcast sur l'engagement commercial.

Apprentissage continu

Le temps est un facteur essentiel pour les équipes commerciales, mais la mise à niveau pour le développement professionnel nécessite du temps. Les podcasts offrent aux équipes commerciales une alternative parfaite à la forme traditionnelle d'apprentissage en classe.

Le plus intéressant, c'est que vous pouvez écouter un podcast sur la vente au travail, entre deux pauses café, ou à la maison, tout en achevant les tâches ménagères. À faire que 43% des auditeurs de podcasts écoutent leurs podcasts préférés pendant leurs déplacements ? Toutefois, si vous voulez vraiment apprendre, consacrez du temps à l'écoute de podcasts sur la vente, car vous serez plus attentif aux conseils pratiques qu'au multitâche.

Motivation et inspiration

Les plus grands experts de la vente partagent volontiers leurs stratégies, leurs réussites et leurs conseils pratiques sur les défis en temps réel dans le monde de l'entreprise et de la vente. Ils vous donnent un aperçu de la façon dont ils ont conclu des affaires complexes qui ont marqué le tournant de leur carrière commerciale, ainsi que des points de vue des pionniers de la communauté de la réussite commerciale.

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle source d'inspiration, les podcasts pourraient vous motiver à développer un état d'esprit de croissance ou à devenir un expert de la vente.

Opportunités de réseautage

Les podcasts sont de formidables amorces de discussion et d'excellents outils de réseautage lors de la connexion avec des professionnels de la vente chevronnés.

L'animateur officiel du podcast SaaStr, Jason Lemkin, permet même aux auditeurs de rejoindre la communauté de réussite commerciale en ligne SaaS, qui compte parmi ses membres des leaders chevronnés de la vente de produits technologiques.

Ces forums offrent aux auditeurs la possibilité d'échanger des informations et de participer à des discussions. Profitez des opportunités de partage pour vous connecter avec d'autres équipes commerciales et partager des stratégies pour améliorer votre travail.

Top-Rated Must-Listen Sales Podcasts (podcasts sur la vente)

Voici notre liste des 13 meilleurs podcasts de vente pour vous aider à améliorer vos équipes commerciales, à apprendre de nouvelles stratégies de vente et à vous inspirer des histoires de réussite dans le domaine de la vente.

1. Podcast sur l'aptitude à la vente avec Andy Paul

via Podcast sur l'aptitude à la vente Andy Paul est un expert chevronné de la vente avec plus de trois décennies d'expérience dans le leadership commercial. Sa chaîne YouTube compte plus de 700 vidéos.

Rendez-vous sur Apple Podcasts pour écouter les derniers épisodes du podcast de Paul sur l'amélioration des ventes. Chaque épisode propose des entretiens avec des experts de la vente et des chefs d'entreprise et aborde différents sujets, tels que les stratégies d'activation des ventes, les technologies de vente, le leadership en matière de vente et les exemples de réussite.

Nous ne saurions trop recommander ce podcast aux équipes commerciales. Les connaissances approfondies sur les ventes B2B que ce podcast sur le leadership des ventes fournit accélèreront votre parcours d'apprentissage.

Épisodes à écouter absolument:

2. Prospection pratique

via Podcast sur la prospection pratique Jed Mahrle, ancien responsable des ventes sortantes chez PandaDoc, anime le podcast Practical Prospecting. Il a mis sur pied l'équipe de vente directe de PandaDoc et a aidé l'entreprise à atteindre une valorisation d'un milliard de dollars. Après avoir quitté PandaDoc, Jed Mahrle a travaillé chez Mailshake, où il a organisé plus de 100 réunions de prospection qualifiées par mois.

Si vous souhaitez affiner votre stratégie de prospection commerciale sortante et apprendre les choses à faire et à ne pas faire directement de la bouche du cheval, ce podcast est fait pour vous. Outre l'expérience pratique de Jed dans la constitution d'équipes à partir de zéro et la génération de leads à partir d'e-mails froids, le podcast fait également appel à d'illustres invités.

Outre les détails techniques, Mahrle, en tant qu'animateur commercial, aborde des sujets intéressants. Dans l'un des épisodes, il a invité Kris Rudeegraap, fondateur de Rendoso, à discuter de la manière dont les équipes commerciales devraient envoyer des cadeaux à leurs prospects.

Épisodes à écouter absolument:

3. Podcast de votre équipe commerciale MBA

via Podcast de votre MBA en vente Jeff Hoffman et Cece Aparo animent le podcast Your Sales MBA, une destination unique pour les débutants en matière d'équipe commerciale. Jeff Hoffman est un créateur de programmes de formation à la vente primés, qui a plus de 25 ans d'expérience dans des entreprises telles que Google et Akamai Technologies. Mon est un vétéran de la vente et du marketing et a travaillé avec des organisations mondiales, les aidant à améliorer leur chiffre d'affaires et leur pipeline.

Ensemble, ils agissent comme des équipes commerciales virtuelles, motivant et renforçant votre confiance en tant que professionnel de la vente en herbe. Le podcast Sales MBA se concentre sur le "comment" plutôt que sur le "pourquoi", en fournissant des conseils percutants et des idées pratiques pour vous aider à relever les défis et à conclure plus de contrats.

Épisodes à écouter absolument:

4. Le Podcast GTM

via GTM Maintenant Animé par Scott Barker, le GTM Podcast vous apporte les dernières informations des leaders du marché et des stratèges du monde entier.

Il vous donne accès aux dernières tendances (telles que la vente sociale et l'utilisation de la psychologie de la vente pour stimuler vos ventes) et aux points de vue des leaders d'opinion et des praticiens de l'industrie. Les sujets abordés comprennent l'habilitation commerciale, le développement, la vente basée sur le compte et l'alignement des ventes et du marketing B2B.

Ce podcast est idéal pour les professionnels de tous niveaux car il propose des techniques commerciales que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Il est conçu pour faire passer votre carrière au niveau supérieur, que vous soyez un représentant, un vétéran de la vente ou quelqu'un entre les deux.

Podcasts à écouter absolument:

5. B2B Growth Show

via Salon B2B de la croissance Benji Block anime le B2B Growth Show avec James Carbary. James est le fondateur de Sweet Fish, une agence de podcasts pour les marques B2B, et l'auteur du livre Content-Based Networking.

B2B Growth Show publie des vidéos hebdomadaires de 20 à 30 minutes couvrant divers sujets au-delà des équipes commerciales. Par exemple, ils ont récemment couvert le marketing d'influence pour les marques B2B et la façon dont il a gagné en traction. Les leaders B2B jouissent de la confiance de leur public, de sorte que leurs recommandations de produits sont bien plus convaincantes que la publicité de marque.

Épisodes à écouter absolument:

6. Les lundis de la réussite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Make-It-Happen-Mondays.png Les lundis de la réussite /$$$img/

via Spotify John Barrows, l'animateur du podcast Make It Happen Mondays, a tout fait - des ventes aux acquisitions d'entreprises. Fondateur de JBarrows Consulting, il compte parmi ses clients Salesforce, LinkedIn et Okta.

Chaque semaine, John publie un nouveau podcast abordant les différents domaines de la vente et de la prospection. Sa liste d'invités comprend des représentants commerciaux, des responsables de comptes et des PDG qui partagent des conseils commerciaux exploitables sur la progression d'une carrière dans la vente et des tactiques pratiques pour obtenir de meilleurs résultats en matière de prospection.

Épisodes à écouter absolument:

7. L'émission de James Altucher

via Le James Altucher Show James Altucher est un investisseur providentiel et un entrepreneur en série. Il a fondé 20 entreprises et partage ses apprentissages et ses expériences sur les entreprises, la vie et la finance dans son podcast. Nous recommandons vivement à tous les professionnels de la vente son livre à succès du Wall Street Journal, " Choose Yourself ".

Altucher a lancé son podcast en 2014 et a présenté des fonctionnalités invitées allant d'acteurs et de rappeurs à des astronautes et des milliardaires - Altucher se réfère à ses invités en tant que ChooseYourselfers.

Mark Cuban, Sir Richard Branson et Tyra Banks font partie des personnalités riches et célèbres qui ont participé à l'émission. Si vous voulez être la meilleure version de vous-même et chercher des moyens de créer la liberté financière, c'est l'endroit où chercher l'inspiration.

Épisodes à écouter absolument:

- [Comment créer un week-end à un million de dollars : Vaincre la peur et valider ses idées d'entreprise | Noah Kagan](https://open.spotify.com/episode/7Ai329MhiIyNFOUMcuUYWG)

- [La maîtrise du corps et de l'esprit : Les chemins de l'excellence personnelle | Brian Johnson](https://open.spotify.com/episode/7hjkD9g6yvy2vSPGrUYL1L)

8. Discussions avec des femmes de l'équipe commerciale

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/Conversations-with-Women-in-Sales.png Discussions avec des femmes de l'équipe commerciale /$$$img/

via Les femmes pros de la vente Lori Richardson anime le podcast Conversations with Women in Sales et dirige l'entreprise de stratégie commerciale Score More Sales, qui aide les entreprises de SaaS, de services financiers et d'autres secteurs à augmenter leur chiffre d'affaires. Lori Richardson est également l'auteur de She Sells, un guide destiné aux chefs d'entreprise pour qu'ils embauchent et promeuvent davantage d'équipes commerciales féminines.

L'émission Conversations with Women in Sales présente les parcours réussis de femmes entrepreneurs. Chaque épisode est la fonctionnalité d'une femme qui a réussi et qui partage ses apprentissages et ses bonnes pratiques pour aider les professionnels de la vente à développer leur carrière. La plupart des épisodes durent moins de 30 minutes et traitent de la vente en entreprise, de l'équipe commerciale et de la création de contenu.

Le podcast aborde également d'autres sujets, tels que le leadership, la gestion de carrière, la lutte contre le syndrome de l'imposteur, la confiance en soi, les partenariats stratégiques, les médias sociaux et la création de contenu.

Épisodes à écouter absolument:

9. Gravy de la vente

via La sauce des ventes Jeb Blount, animateur du podcast Sales Gravy, est un auteur 15x, un leader commercial, un conférencier et un spécialiste de l'accélération des ventes qui a formé des milliers de professionnels de la vente et conseillé des entreprises de premier plan à l'échelle mondiale.

Dans ce podcast, Blount décompose des sujets complexes liés à l'équipe commerciale en formes simples et faciles à comprendre. Chaque podcast dure entre 10 minutes et une heure et se concentre sur différents aspects de la gestion des ventes, comme la manière d'établir de meilleures relations avec les clients, de négocier et de devenir un meilleur " closer ".

Le podcast fait également appel à des fonctionnalités invitées comme Ryan Taft, auteur du livre de vente Story Getter. Ensemble, ils explorent comment l'achat est une expérience émotionnelle et comment les professionnels de la vente utilisent la curiosité et l'empathie pour vendre davantage à leurs clients.

Épisodes à écouter absolument:

10. L'évangéliste de la vente

via L'évangéliste commercial Donald Kelly, formateur en vente, est le fondateur, le PDG et l'animateur du podcast The Sales Evangelist. Donald Kelly pense que les équipes commerciales devraient facilement gagner un salaire à six chiffres, et il a lancé son podcast " Evangelize " pour partager ce qui a bien fonctionné dans sa carrière de vendeur.

Le podcast est une excellente source de formation commerciale. Kelly invite des experts de la vente, des entrepreneurs et des leaders de la vente à partager leurs réussites commerciales et à motiver les vendeurs à surmonter les défis et à atteindre un statut de premier revenu.

Dans l'un des épisodes, l'équipe commerciale Matt Doyon parle de son concept de méthodologie de coaching 3X3 qui a changé la donne. Matt partage ses idées pour montrer comment son cadre de coaching a le potentiel de révolutionner la formation à la vente et d'améliorer les performances.

Le podcast aborde également d'autres fonctionnalités telles que la construction d'une équipe commerciale, la transformation des affaires perdues en opportunités et la manière d'obtenir une réponse du PCI sur LinkedIn.

Épisodes à écouter absolument:

- [La méthode de coaching commercial 3×3 | Matt Doyon](https://open.spotify.com/episode/0iAPU16WinvQcTUEwCEn5Z)

- [Comment transformer les affaires perdues en opportunités | Donald Kelly](https://open.spotify.com/episode/3GTkgnOTsIqU5YeMkeExUK)

11. Le facteur d'échec

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/02/The-Failure-Factor.png Le facteur d'échec /$$$img/

via Megan Bruneau Megan Bruneau anime le podcast Failure Factor. Elle est thérapeute, conférencière et coach de dirigeants.

Le podcast Failure Factor présente des histoires de persévérance professionnelle. Bien que les épisodes d'une heure ne soient pas diffusés fréquemment, ils présentent des fonctionnalités de professionnels de différents horizons qui ont réussi à transformer leur vie en survivant aux creux de leur carrière.

Le travail dans la vente est difficile, et se motiver quotidiennement demande du travail. Les podcasts tels que Failure Factor vous aideront à tenir le coup lorsque vous aurez l'impression d'être dans une impasse ou d'avoir atteint un creux dans votre carrière.

Épisodes à écouter absolument:

12. Podcast sur la vente avancée

via Podcast sur la vente avancée Les formateurs en vente Bill Caskey et Bryan Neale animent conjointement The Advanced Selling Podcast. Ne laissez pas le mot "avancé" vous induire en erreur et penser qu'il s'agit d'un podcast ennuyeux. Les 20 ans d'expérience de Bill Caskey et Bryan Neale dans le domaine de la vente et leurs réflexions teintées d'humour sur la construction d'une carrière commerciale réussie font de ce podcast une ressource parfaite pour les débutants en vente qui souhaitent apprendre des concepts de vente avancés.

Il s'agit de l'un des podcasts commerciaux les plus anciens, avec plus de 700 épisodes en 15 ans. Le podcast se concentre sur la construction de relations clients à long terme et le développement d'un état d'esprit pour gagner des affaires. La prospection, la communication commerciale, la résistance de l'acheteur, le cold calling, le deal coaching et les prévisions de vente sont d'autres sujets souvent abordés dans l'émission.

Épisodes à écouter absolument:

13. Mental Selling : Le podcast sur la performance commerciale

via Solutions d'intégrité Mental Selling est animé par Will Milano, le CMO d'Integrity Solutions, une entreprise connue pour ses programmes de formation à la vente virtuelle. Ce podcast couvre les différents moteurs émotionnels et psychologiques de la vente et du leadership qui aident les commerciaux à découvrir leur plein potentiel.

Des équipes commerciales et des experts du secteur partagent leurs points de vue sur le développement de l'état d'esprit et des paramètres nécessaires à l'établissement de relations fructueuses avec les clients. Le podcast présente des fonctionnalités sur les croyances auto-limitantes qui empêchent les équipes commerciales de connaître une réussite professionnelle extraordinaire. Les complexités des cycles d'achat B2B et l'essor de la vente virtuelle sont quelques autres sujets abordés dans ce podcast.

La réussite de la performance commerciale dépend de la manière dont un professionnel de la vente équilibre sa présence mentale et émotionnelle. Le podcast Mental Selling est la destination idéale pour en savoir plus sur l'équipe commerciale de la part des meilleurs du secteur.

Épisodes à écouter absolument:

FAQ courantes

1. En quoi le fait d'écouter des podcasts sur les ventes peut-il m'aider ?

Les podcasts commerciaux sont faciles à écouter. Installez-vous confortablement et écoutez des experts échanger des idées dans votre champ. Ils ajoutent une nouvelle dimension aux nouvelles et tendances du secteur en offrant des points de vue intéressants et vont souvent plus loin dans les sujets techniques que le contenu textuel traditionnel.

2. À faire pour devenir un bon vendeur ?

L'apprentissage continu est l'un des meilleurs moyens de devenir un bon vendeur. L'écoute de podcasts sur la vente et l'utilisation d'outils modernes comme ClickUp vous permettront de garder une longueur d'avance sur la concurrence et de maximiser la croissance de votre carrière.

3. Comment les podcasts sont-ils utilisés pour les ventes et le marketing ?

Les podcasts sont utilisés dans les ventes et le marketing pour créer un contenu de leadership éclairé, engager de nouveaux auditeurs et les convertir en prospects potentiels. Ils constituent également un excellent moyen d'établir des relations solides avec les clients existants, de promouvoir de nouveaux produits et d'élargir les connexions dans le secteur.