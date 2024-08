Style de leadership axé sur la tâche : Stratégies, avantages et inconvénients

Si la productivité est votre principal objectif en tant que dirigeant, vous devriez vous familiariser avec le leadership axé sur les tâches.

Terminé les approches de leadership axées sur l'innovation et le moral, le leadership axé sur les tâches met l'accent sur le fait de faire terminé. 🏆

Il s'agit de fixer des objectifs clairs, de définir les rôles et les responsabilités, et de fournir les ressources et l'assistance nécessaires pour atteindre ces objectifs.

Il s'agit de l'épine dorsale de toute organisation réussie. À partir du moment où chacun sait ce qu'il est censé faire, comment il s'inscrit dans le contexte général et dispose des outils nécessaires pour réussir, la productivité monte en flèche.

Dans cet article, nous expliquerons ce qu'est le leadership axé sur les tâches et comment les dirigeants peuvent le mettre en pratique. C'est parti ! 🎢

Qu'est-ce que le leadership axé sur les tâches ?

Le leadership axé sur les tâches est un style de gestion qui donne la priorité à l'achèvement des tâches tout en se concentrant spécifiquement sur la réalisation des objectifs, l'amélioration de l'efficacité des tâches et l'obtention de résultats mesurables.

Il s'agit de définir des objets clairs, de déléguer efficacement et de créer des processus rationalisés pour les tâches suivantes l'autonomisation des équipes et à faire en sorte que les choses soient terminées. Le livre Bass sur le leadership définit le leadership axé sur la tâche comme une approche comportementale qui met l'accent sur la réalisation d'objectifs spécifiques par le biais du forfait, de la coordination et du contrôle.

Ce style de leadership se concentre sur les aspects techniques du travail et sur la nécessité d'atteindre des performances élevées.

N'est-ce pas ce sur quoi se concentrent tous les styles de leadership ? Pas vraiment.

Comprenons en quoi le leadership axé sur les tâches diffère des autres types de leadership :

Leadership axé sur les tâches vs. leadership axé sur les relations

**Le leadership orienté vers les tâches : il se concentre sur les objectifs, l'efficacité et les résultats

**Le leadership axé sur les relations : donne la priorité au moral de l'équipe, à la communication et aux relations interpersonnelles

Leadership orienté vers les tâches et leadership transformationnel

**Axé sur les tâches : met l'accent sur les objectifs actuels et la productivité

Transformationnel:Inspire le changementl'innovation et la vision à long terme

Leadership axé sur les tâches ou autocratique

**Le leader prend des décisions en fonction des objectifs et de l'efficacité

Autocratique: Le dirigeant prend des décisions unilatérales sans l'avis des autres

Leadership axé sur les tâches vs. laissez-faire

Fermé: Fournit des cours clairs et se concentre sur le contrôle étroit de la progression

Fournit des cours clairs et se concentre sur le contrôle étroit de la progression **Le leadership de laissez-faire : il donne une orientation minimale et permet aux membres de l'équipe de travailler de manière indépendante

Voici un aperçu du leadership axé sur les tâches par rapport à d'autres styles de leadership :

Aspect Les tâches Les personnes Le leadership transformationnel Laissez-faire Le leadership autocratique **Les autres styles de leadership Bien-être, développement et motivation des membres de l'équipe Inspirer le changement et la croissance à long terme Offrir de l'autonomie aux membres de l'équipe pour la prise de décision Contrôle, prise de décision et obéissance Processus de prise de décision Centralisé, piloté par le chef Collaboratif, impliquant la contribution de l'équipe Le chef prend les décisions unilatéralement Décentralisé, les membres de l'équipe prennent leurs propres décisions Le chef prend les décisions unilatéralement Le chef prend les décisions unilatéralement Les forces de l'entreprise : Efficacité élevée, attentes claires, cohérence L'autonomie claire encourage la créativité et l'indépendance Croissance et innovation à long terme Autonomie claire, encourage la créativité et l'indépendance Prise de décision rapide Processus de fixation des objectifs Objectifs spécifiques et mesurables Objectifs d'équipe alignés sur les besoins individuels Objectifs généraux et visionnaires Fixation d'objectifs individuels Fixation d'objectifs sans l'avis de l'équipe Application idéale : projets avec des délais serrés, environnements très performants, équipes nécessitant une forte assistance interpersonnelle, engagement élevé des employés, situations de crise nécessitant une action rapide et décisive, équipes de professionnels hautement qualifiés et motivés, situations de crise nécessitant une action rapide et décisive

Chaque style a ses points forts et convient à des situations différentes. Le leadership axé sur la tâche excelle dans les environnements à haute pression et soumis à des délais serrés où une direction claire et l'efficacité sont cruciales.

Un excellent exemple de leadership axé sur les tâches est celui d'Alan Mulally La stratégie "One Ford" d'Alan Mulally . La clé de Mullaly était de rationaliser les opérations mondiales de Ford et d'augmenter la rentabilité, pour laquelle il a fixé quatre objectifs majeurs :

Réunir tous les employés de Ford au sein d'une équipe mondiale

Exploiter les connaissances et les atouts uniques de Ford dans le domaine de l'automobile

Construire des voitures et des camions que les gens veulent et apprécient

Mettre en place le financement important nécessaire pour payer tout cela

Il a atteint ces objectifs en inspectant régulièrement la productivité de Ford et en accélérant la production des modèles que les clients appréciaient déjà.

Les Système de gestion des amibes abonné par Japan Airlines est un autre exemple de système de gestion efficace axé sur les tâches et sur les résultats transversale efficace . Elle suit le concept de "gestion par tous ". L'organisation est divisée en petites unités, et chaque employé a une responsabilité définie dans la gestion de cette unité. Cette approche permet une utilisation efficace des ressources et favorise l'efficience et la responsabilité.

Les qualités d'un leadership axé sur les tâches

Voyons quelles sont les qualités requises pour devenir un leader orienté vers les tâches :

1. Organisé et soucieux du détail

L'efficacité organisationnelle et le sens du détail sont les deux caractéristiques clés du leadership axé sur les tâches, qui aident les dirigeants à gérer des projets complexes sans effort. Cela implique une planification systématique, la mise en place de paramètres et un contrôle efficace de la qualité. FedEx est un excellent exemple de leadership organisé et axé sur les détails. Ses principes fondamentaux sont la définition de la qualité du client, l'identification des causes profondes pour résoudre les problèmes, la mesure de la progression et l'analyse des résultats, et l'optimisation des performances de l'entreprise en apportant de la valeur aux clients - autant d'éléments qui requièrent efficacité et précision.

2. Une communication effacée

Les dirigeants qui réussissent dans l'accomplissement de leurs tâches s'appuient sur une communication claire. Vous devez donner des instructions spécifiques, fixer des paramètres précis, clarifier les objectifs et veiller à ce que chacun comprenne son rôle et ses responsabilités.

3. Se concentrer sur les objectifs

Le comportement axé sur les tâches consiste à de paramétrer des objectifs SMART et les atteindre par le biais d'une stratégie gestion des tâches . Quoi qu'il arrive, vous ne vous écartez jamais des objectifs.

J'ai toujours gardé le cap et j'ai toujours communiqué avec les gens sur ce que nous serions à la fin de cette période, sur ce à quoi nous ressemblerions en tant qu'entreprise à la fin de ce redressement, lorsque nous aurons reconstruit l'entreprise pour en faire une entreprise durable dont ils pourraient faire partie à l'avenir.

Anne M. Mulcahy, ancienne présidente-directrice générale de Xerox Corporation

💡 Pro Tip: You can use Objectifs ClickUp pour rester concentré, fixer des cibles mesurables, définir des échéanciers et automatiser le suivi de la progression.

définissez, suivez et mesurez vos objectifs SMART avec ClickUp Objectifs_

4. Décisif et très efficace

Ayant pour nature première de faire le travail, les leaders orientés vers la tâche sont souvent amenés à prendre des décisions rapides pour atteindre les résultats souhaités.

Ils hiérarchisent les tâches, allouent les ressources de manière efficace et veillent à ce que le travail en cours ne subisse pas de retards inutiles. Leur esprit de décision permet de maintenir les projets sur la bonne voie et de respecter des délais stricts.

5. Ils savent résoudre les problèmes

Lorsque des obstacles surgissent, les leaders orientés vers les tâches sont capables de trouver des solutions. Ils abordent les problèmes de manière méthodique, analysent la situation et mettent en œuvre des solutions pratiques pour surmonter les difficultés et faire avancer le projet.

Pour achever les tâches, vous devez être rapide pour lutter contre les incendies en cours de route.

6. Gestion du temps

Le leadership axé sur les tâches ne se limite pas à la réalisation d'objectifs. Il exige de l'efficacité et la connaissance de techniques de gestion du temps pour obtenir les meilleurs résultats.

Ainsi, les dirigeants axés sur les tâches doivent savoir comment hiérarchiser les tâches et fixer des problèmes précis pour achever le travail de manière efficace.

7. Des normes et des attentes élevées :

En tant que leader orienté vers la tâche, vous devez fixer des paramètres élevés pour vous-même et votre équipe. Vous devez viser l'excellence dans chaque tâche et pousser votre équipe à réaliser son plein potentiel.

💡Pro Tip: Use les modèles de gestion des tâches pour améliorer l'efficacité opérationnelle.

Leadership axé sur les tâches vs. leadership axé sur les personnes

Les comportements de leadership influencent profondément la dynamique de l'équipe et la réussite globale. Vous pouvez être un leader orienté vers les tâches, mais vous pouvez être encore plus efficace en combinant cette approche avec une approche orientée vers les personnes, selon les besoins.

Voyons comment ces deux méthodes interagissent et quand les utiliser :

1. Approche équilibrée

Si vous voulez devenir un leader influent, essayez de combiner les éléments d'un leadership axé sur les tâches et d'un leadership axé sur les personnes. Le bon équilibre garantit que les tâches sont achevées efficacement tout en maintenant le moral et l'engagement de l'équipe à un niveau élevé.

Par exemple, lors d'une phase critique d'un projet avec des délais serrés, vous pouvez adopter une approche axée sur les tâches pour vous assurer que tout reste sur la bonne voie. Mais vous devez passer à une approche axée sur les personnes pour célébrer les réalisations, faire évoluer les choses et veiller au bien-être de l'équipe pendant et après l'achèvement du projet.

2. Flexibilité en fonction du contexte

Le contexte dicte souvent le style de leadership à privilégier. Dans les environnements à forte pression avec des échéances urgentes, les leaders orientés vers les tâches fournissent la structure et la concentration nécessaires pour atteindre les objectifs. À l'inverse, un leader axé sur les relations pourrait favoriser l'innovation et la collaboration dans les industries créatives ou lors d'activités de renforcement de l'esprit d'équipe.

En tant que leader, vous devez évaluer les besoins immédiats de votre équipe et du projet pour déterminer le style le plus approprié.

est un outil de gestion de la charge de travail qui permet de rationaliser l'allocation des ressources

Streamline your resource allocation using charge de travail de ClickUp

3. Développement du personnel

Vous pouvez utiliser une approche axée sur les tâches pour développer des aptitudes et des compétences spécifiques au sein de votre équipe en fixant des objectifs et des attentes clairs. Parallèlement, vous pouvez adopter une approche axée sur les personnes afin d'assister le développement personnel et la satisfaction au travail, en veillant à ce que votre équipe se sente valorisée et motivée.

Par instance, vous pouvez fournir un retour d'information détaillé sur une tâche (axé sur la tâche) tout en discutant avec votre équipe de ses aspirations professionnelles et de ses forfaits de développement personnel (axés sur les personnes)

Vous devez aspirer à devenir un leader qui dirige une équipe sans être trop rigide. Votre relation avec l'équipe doit être basée sur le respect mutuel - les membres de l'équipe vous écoutent parce qu'ils savent que vous êtes la meilleure personne pour les guider, et non parce qu'ils doivent le faire.

La théorie du Leader-Member Exchange (LMX) peut aider à définir la qualité de votre relation avec les membres de votre équipe. Selon cette théorie, la plupart des leaders développent des relations uniques avec chaque membre, catégorisées en groupes internes (relations de haute qualité) et en groupes externes (relations de faible qualité).

Voici une analyse des deux différents styles de leadership :

Le leadership axé sur la tâche dans le LMX:

Les dirigeants axés sur les tâches se concentrent sur le développement de relations LMX de haute qualité en définissant clairement les rôles et les responsabilités, en fixant des paramètres et en fournissant régulièrement un retour d'information sur la performance

Cette approche peut créer un sentiment de fiabilité et de confiance au sein du groupe interne ou chez les personnes qui travaillent en étroite collaboration avec le leader

Les membres du groupe interne reçoivent souvent des conseils plus détaillés et ont la possibilité de travailler sur des tâches essentielles sous la direction d'un leader orienté vers les tâches, ce qui renforce leur statut au sein du groupe

Toutefois, les membres du groupe extérieur peuvent se sentir négligés si vous vous concentrez trop sur les tâches sans tenir compte de leurs besoins et de leurs contributions

Le leadership orienté vers les personnes dans le LMX:

Les leaders orientés vers les personnes excellent dans l'établissement de relations LMX de haute qualité en favorisant une communication ouverte, la confiance et le respect mutuel. Vous devez donner la priorité à la compréhension des aspirations personnelles et professionnelles des membres de l'équipe, en créant un environnement propice à l'assistance et à l'intégration

Cette approche vous aidera à intégrer davantage de membres de l'équipe dans le groupe interne, car les employés se sentent valorisés et reconnus pour leurs contributions uniques

Cependant, une approche purement axée sur les personnes peut parfois conduire à des limites floues en ce qui concerne les attentes en matière de tâches et les comptes à rendre, ce qui peut avoir un impact sur la productivité globale

En comprenant les principes de la théorie LMX, vous pouvez développer des relations de grande qualité avec les membres de votre équipe, en tirant parti des atouts clés des deux styles de leadership.

Instantané : Leadership axé sur les tâches et leadership axé sur les personnes

Voyons à quel moment les dirigeants doivent adopter chaque style de leadership :

Le leadership axé sur les tâches:

**Lorsque les délais sont serrés et qu'une exécution précise est cruciale

Projets à grands enjeux: Pour l'ingénierie, la finance ou d'autres projets où les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes

Pour l'ingénierie, la finance ou d'autres projets où les erreurs peuvent avoir des conséquences importantes Tâches routinières et structurées: Dans les rôles qui requièrent des procédures et des normes cohérentes, comme la fabrication ou la logistique

Le leadership orienté vers les personnes :

Champs créatifs: Dans les secteurs où l'innovation et la créativité sont essentielles, tels que le marketing, le design ou la recherche

Dans les secteurs où l'innovation et la créativité sont essentielles, tels que le marketing, le design ou la recherche **Développement des équipes : pendant les périodes axées sur la constitution d'équipes, la formation et le développement professionnel

Projets à long terme: Lorsqu'il est essentiel de maintenir la motivation et l'engagement dans la durée, par exemple dans le cadre de projets de recherche de longue durée ou de la prestation de services continus

Points forts et stratégies du leadership axé sur les tâches

Le leadership axé sur les tâches se distingue dans les environnements où il est essentiel d'atteindre des objectifs spécifiques, de respecter les délais et de maintenir une productivité élevée. Ce style de leadership est particulièrement efficace dans :

Tâches routinières et structurées : Dans des rôles professionnels plus complexes comme l'analyse de données ou l'ingénierie, où la cohérence et le respect des procédures sont cruciaux La définition et la réalisation d'objectifs pour améliorer la dynamique d'équipe: La définition d'objectifs clairs est la pierre angulaire du leadership axé sur les tâches. Vous pouvez améliorer considérablement la dynamique de l'équipe en définissant des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps (SMART) pour les managers et l'équipe Amélioration de l'équipe: Le leadership orienté vers les tâches favorise l'amélioration continue au sein des équipes. En vous concentrant sur les tâches et leur achevé efficace, vous pouvez identifier les domaines à améliorer et mettre en œuvredes stratégies de leadershippour de meilleures performances Amélioration de l'efficacité personnelle et de la motivation: Le leadership axé sur les tâches peut considérablement améliorer l'efficacité personnelle et la motivation de l'équipe en apportant structure et clarté

Mise en œuvre d'un leadership axé sur les tâches avec ClickUp

Si le leadership axé sur les tâches aide à atteindre les objectifs, en particulier dans les rôles professionnels complexes, il nécessite une planification méticuleuse, la définition de buts et d'objets, la mise en place de paramètres, la délégation du travail et le suivi permanent de la progression. Gérer tout cela peut s'avérer difficile si vous êtes à la tête d'une équipe nombreuse . Logiciel de gestion des tâches comme ClickUp peut vous aider à mettre en œuvre avec succès un leadership axé sur les tâches. ClickUp est une solution tout-en-un de productivité, de collaboration et de gestion des tâches qui vous aide à fixer des objectifs, à visualiser la progression des tâches, à planifier les feuilles de route des projets et à automatiser votre flux de travail.

Voyons comment vous pouvez utiliser ClickUp pour améliorer l'efficacité de votre travail et atteindre facilement vos objectifs.

Définir des objectifs et des buts

Le leadership axé sur les tâches implique de définir des objectifs précis et de les atteindre. Objectifs ClickUp vous aide à atteindre plus rapidement la réussite en paramétrant des cibles mesurables, en attribuant des échéances claires et en assurant un suivi automatique de la progression.

Il vous permet de gérer facilement tous les objectifs en un seul endroit, d'ajouter des modules complémentaires et d'afficher des pourcentages de progression afin de rester informé de la progression de l'ensemble du projet. Vous pouvez même classer les objectifs par catégories, créer des dossiers distincts pour chaque objectif et ajouter des descriptions uniques afin que votre équipe comprenne le "pourquoi" de l'objectif.

Objectifs DEI avec ClickUp Objectifs

gardez le contrôle de vos tâches quotidiennes et de vos objectifs à long terme avec ClickUp Objectifs_

Attribuer des tâches

Une fois les objectifs fixés, l'étape suivante consiste à déléguer des tâches pour atteindre ces objectifs. Tâches ClickUp vous aide à assigner des tâches aux membres de l'équipe avec des descriptions détaillées, des responsabilités et des délais

Vous pouvez également ajouter des tâches à des Objectifs spécifiques pour suivre facilement la progression, définir les priorités des tâches, lier les tâches et suivre les dépendances des tâches.

attribuez des tâches et suivez la progression avec ClickUp Tasks

Vous souhaitez simplifier davantage la gestion des tâches ? Essayez Le modèle de gestion des tâches ClickUp . Il vous aide à suivre les tâches de première priorité dans des vues personnalisées, notamment Liste, Calendrier et Tableau. Vous pouvez visualiser et organiser les tâches en fonction du statut, du département et du niveau de priorité. Avec ce modèle, vous pouvez gérer votre liste À faire en trois catégories, Éléments d'action, Idées et Carnet de commandes, et obtenir une meilleure visibilité de vos tâches.

Modèle de gestion des tâches de ClickUp

Le modèle de gestion des tâches de ClickUp vous aide :

Optimiser les flux de travail

Planifier, assigner et achever des tâches

Obtenir une meilleure visibilité des tâches

Collaborer en toute transparence

Une communication efficace est un défi majeur dans l'exécution d'un projet, mais.. ClickUp Chat le simplifie. Vous pouvez afficher une vue de discussion à côté de vos tâches pour interagir avec les membres de votre équipe.

Vous souhaitez attribuer des tâches directement à partir d'une discussion ? Utilisez les @mentions et attribuez des mentions pour tenir votre équipe informée des éléments d'action importants. Vous pouvez même partager des liens vers des projets et intégrer des vidéos et des pages web dans le chat pour améliorer les discussions liées au projet et vous assurer que votre équipe dispose de toutes les informations.

utilisez ClickUp Chat pour communiquer avec votre équipe en temps réel pour des mises à jour de statut

Et ce n'est pas tout ! Vous pouvez discuter d'idées avec votre équipe en temps réel, créer une feuille de route pour le projet ou rédiger des directives pour le projet à l'aide de Documents ClickUp . Il vous permet d'ajouter des commentaires, d'assigner des éléments d'action et de créer des tâches directement à partir des documents.

collaborez en temps réel avec votre équipe en utilisant ClickUp Docs

Suivre la progression

Il est important de suivre la progression en continu pour identifier les facteurs de blocage et améliorer l'efficacité du travail. Vous pouvez utiliser Tableaux de bord ClickUp pour visualiser la progression des tâches et suivre les échéances. Le tableau de bord personnalisable vous permet même d'afficher la charge de travail de l'équipe afin de mieux gérer les ressources. De plus, vous pouvez suivre le temps passé sur chaque tâche et gérer les délais en conséquence.

obtenez des réponses instantanées à vos requêtes et automatisez la progression de vos tâches avec ClickUp Brain

Vous pouvez poser n'importe quelle question à ClickUp Brain et il vérifie toutes les tâches et tous les tableaux de bord pour fournir des réponses pertinentes. Par exemple, vous pouvez demander quels projets sont à la traîne et obtenir des informations pertinentes.

Les faiblesses possibles d'un leadership axé sur les tâches

Si le leadership axé sur les tâches présente de nombreux atouts, il comporte également des inconvénients potentiels dont les dirigeants doivent être conscients et auxquels ils doivent remédier pour maintenir un environnement de travail sain et productif. Voici quelques-unes des lacunes attendues, ainsi que des solutions pour chacune d'entre elles :

1. Problèmes de fidélisation des employés

L'approche de leadership axée sur les tâches, si elle n'est pas exécutée à bon escient, peut parfois conduire à l'insatisfaction des employés et à des taux de rotation élevés. L'accent mis sur les tâches et les délais limite les possibilités de développement et peut nuire aux besoins émotionnels et sociaux des employés, qui se sentent alors sous-estimés et non appréciés.

Solutions :

Équilibrer avec des pratiques axées sur les personnes: Incorporer une approche de leadership axée sur les personnes pour montrer un intérêt sincère pour le bien-être et l'épanouissement personnel des employés. Vérifiez régulièrement avec les membres de votre équipe leur satisfaction au travail et leurs aspirations professionnelles

Incorporer une approche de leadership axée sur les personnes pour montrer un intérêt sincère pour le bien-être et l'épanouissement personnel des employés. Vérifiez régulièrement avec les membres de votre équipe leur satisfaction au travail et leurs aspirations professionnelles Reconnaissance et récompenses: Mettez en place un système de récompenses pour les employés qui travaillent dur et obtiennent de bons résultats. Vous pouvez le faire en les félicitant verbalement, en leur accordant une prime ou en leur offrant des possibilités d'avancement

Mettez en place un système de récompenses pour les employés qui travaillent dur et obtiennent de bons résultats. Vous pouvez le faire en les félicitant verbalement, en leur accordant une prime ou en leur offrant des possibilités d'avancement Offrir des opportunités de développement professionnel: Offrir des opportunités de développement professionnel et d'évolution de carrière, telles que des programmes de formation, des ateliers ou du mentorat

2. Risque de baisse de moral

"All work and no play makes Jack a dull boy." (Tout le travail et aucun jeu font de Jack un garçon ennuyeux)

Le fait de se concentrer strictement sur les tâches et les délais peut conduire au stress et à l'épuisement, ce qui fait baisser le moral de l'équipe. Les collaborateurs peuvent avoir l'impression d'être des rouages d'une machine plutôt que des collaborateurs de valeur.

Solutions:

Encourager l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée: Promouvoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée en respectant le temps personnel et en encourageant les pauses. Des modalités de travail flexibles et hybrides peuvent contribuer à réduire le stress

Promouvoir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée en respectant le temps personnel et en encourageant les pauses. Des modalités de travail flexibles et hybrides peuvent contribuer à réduire le stress Créer un environnement de travail positif: Créer un environnement de travail positif et d'assistance en célébrant les réussites, en encourageant le travail d'équipe et en favorisant une communication ouverte

Créer un environnement de travail positif et d'assistance en célébrant les réussites, en encourageant le travail d'équipe et en favorisant une communication ouverte **Fournir de l'assistance : offrir aux employés l'accès à des ressources de santé mentale et émotionnelle, telles que des services de conseil ou des programmes de bien-être

3. Créativité et innovation limitées

Un leadership axé sur les tâches peut étouffer la créativité et l'innovation en mettant l'accent sur la routine et le respect des procédures plutôt que sur la résolution créative des problèmes.

Solutions:

Encouragez l'innovation: Consacrez du temps aux sessions de brainstorming et encouragez les membres de l'équipe à proposer de nouvelles idées et solutions. Mettez en place un paramètre de récompense pour la pensée innovante

Consacrez du temps aux sessions de brainstorming et encouragez les membres de l'équipe à proposer de nouvelles idées et solutions. Mettez en place un paramètre de récompense pour la pensée innovante Approche flexible: Soyez ouvert aux approches flexibles et permettez aux membres de l'équipe d'expérimenter différentes méthodes pour atteindre les objectifs

Soyez ouvert aux approches flexibles et permettez aux membres de l'équipe d'expérimenter différentes méthodes pour atteindre les objectifs Élaborer des politiques favorables à l'innovation: Élaborer des politiques qui assistent l'innovation, par exemple en consacrant du temps à la recherche et au développement ou en fournissant des ressources pour les projets créatifs

4. Lacunes en matière de communication

Le fait de se concentrer principalement sur les tâches peut entraîner des lacunes en matière de communication, lorsque les membres de l'équipe se sentent exclus des discussions essentielles ou ont besoin d'éclaircissements sur leurs rôles et leurs responsabilités.

Solutions:

Réunions régulières: Organisez régulièrement des réunions d'équipe pour vous assurer que tout le monde est sur la même page et a la possibilité d'exprimer ses préoccupations ou de poser des questions

Organisez régulièrement des réunions d'équipe pour vous assurer que tout le monde est sur la même page et a la possibilité d'exprimer ses préoccupations ou de poser des questions Des canaux de communication ouverts: Maintenez des lignes de communication ouvertes grâce à des outils tels que le chat intégré de ClickUp et les commentaires spécifiques aux tâches pour faciliter un dialogue continu

Maintenez des lignes de communication ouvertes grâce à des outils tels que le chat intégré de ClickUp et les commentaires spécifiques aux tâches pour faciliter un dialogue continu Documentation Effacée: Documenter clairement les processus, les attentes et les mises à jour et les rendre accessibles à tous les membres de l'équipe

5. Une trop grande importance accordée aux objectifs à court terme

Les dirigeants axés sur les tâches peuvent donner la priorité aux objectifs à court terme au détriment de la vision et de la stratégie à long terme, ce qui risque d'entraver la croissance et le développement globaux.

Solutions:

Équilibrer les forfaits à court et à long terme: Intégrer la planification stratégique à long terme dans les paramètres des objectifs à court terme. Veillez à ce que les tâches immédiates s'alignent sur la vision plus large de l'entreprise

Intégrer la planification stratégique à long terme dans les paramètres des objectifs à court terme. Veillez à ce que les tâches immédiates s'alignent sur la vision plus large de l'entreprise Examens réguliers: Effectuer des examens réguliers pour évaluer la progression à court terme et les objectifs à long terme de l'entreprise. Ajustez les forfaits si nécessairesuivre les tâches et s'assurer qu'ils s'alignent sur la stratégie globale

Effectuer des examens réguliers pour évaluer la progression à court terme et les objectifs à long terme de l'entreprise. Ajustez les forfaits si nécessairesuivre les tâches et s'assurer qu'ils s'alignent sur la stratégie globale Encourager la réflexion stratégique: Encourager la réflexion stratégique parmi les membres de l'équipe et les impliquer dans les discussions sur le forfait à long terme

Maîtrisez votre style de leadership avec ClickUp

Un style de leadership axé sur les tâches s'accompagne d'un ensemble unique de défis. Si vous ne définissez pas les attentes et les flux de travail adéquats, vous risquez de vous retrouver rapidement à faire de la microgestion au sein de votre équipe pour atteindre les objectifs ou à avoir du mal à suivre la progression des tâches.

Les outils de gestion de projet et de productivité tels que ClickUp vous aident à adopter facilement un style de leadership axé sur les tâches. ClickUp rationalise vos processus, améliore la communication, automatise les tâches de routine et visualise la progression, ce qui permet à votre équipe de rester concentrée et productive. Inscrivez-vous gratuitement sur ClickUp et gérez vos tâches en toute transparence.