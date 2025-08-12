Les 10 meilleures alternatives à Microsoft Copilot pour vous faciliter la vie et vos flux de travail en 2025

Vous souvenez-vous de l'époque où l'IA n'existait pas encore ? Honnêtement, moi non.

J'utilise l'IA presque tous les jours pour rédiger mes e-mails, résumer mes réunions et créer des présentations.

Parmi mes outils d'IA préférés basés sur des modèles linguistiques volumineux, Microsoft Copilot est celui vers lequel je reviens le plus souvent, en particulier lorsque j'utilise d'autres programmes Microsoft 365.

Mais Microsoft Copilot présente aussi des inconvénients. Il n'offre aucune intégration pour les outils extérieurs à Microsoft 365 et son assistance pour la génération de code et la production de texte humanisé est limitée. La technologie IA peut également être lente, traitant un nombre limité de données à la fois (elle est plafonnée à 500 lignes d'informations sur Excel).

C'est alors que je me suis demandé : existe-t-il une alternative à Microsoft Copilot (dotée de capacités d'IA) que je pourrais utiliser à la place ? Mes collègues ont eu la gentillesse de partager leurs recommandations et j'ai compilé mes propres recherches pour établir une liste définitive.

Dans ce guide, je vais vous présenter en détail les 10 meilleures alternatives à Microsoft Copilot, en mentionnant leurs fonctionnalités, leurs avantages, leurs limites et leurs tarifs.

⏰ Résumé en 60 secondes Voici notre sélection des meilleures alternatives à Microsoft Copilot : ClickUp : gestion de projet et création de contenu basées sur l'IA

IBM Watson Studio : outil d'IA permettant aux développeurs de créer et de gérer des modèles.

Tabnine : assistant de codage IA pour une écriture de code plus rapide

ChatGPT : chatbot IA pour la génération de textes semblables à ceux rédigés par des humains et diverses tâches

Claude : assistant de rédaction IA pour le contenu et le codage

Simplified : plateforme d'IA avec des modèles pour les contenus créatifs

Writesonic : outil de rédaction IA spécialisé dans le contenu SEO

GitHub Copilot : programmeur IA pour des suggestions de code

IntelliCode : assistant de complétion de code basé sur l'IA

Wipro Holmes : plateforme d'IA pour l'automatisation des flux de travail informatiques

Ce qu'il faut rechercher dans une alternative à Microsoft Copilot

En matière de technologie d'IA générative, Microsoft Copilot n'est pas mauvais. Mais certains aspects peuvent constituer un obstacle dans votre travail.

Instance, il ne peut pas se souvenir des discussions précédentes et n'est pas très doué pour produire du code. De plus, ses résultats écrits semblent clairement avoir été rédigés par une IA (c'est-à-dire sans aucune personnalité).

D'après mon expérience, vous feriez peut-être mieux d'opter pour des alternatives à Microsoft Copilot qui vous offrent les capacités d'IA suivantes.

Mémoire de discussion à long terme : ce qui m'a particulièrement gêné avec Microsoft Copilot, c'est son incapacité à se souvenir des informations échangées au cours de plusieurs interactions. Un assistant IA idéal devrait être capable de vous fournir des réponses pertinentes, tout en tenant compte des informations de partage lors de vos précédentes discussions.

Réponses humanisées : les outils d'IA sont connus pour leur manière répétitive et algorithmique de répondre aux invites. Comme j'utilisais Microsoft Copilot pour créer du contenu, les réponses mécaniques représentaient un défi majeur pour moi, et je devais fournir beaucoup d'effort pour humaniser constamment le contenu.

Personnalisation : Microsoft Copilot manque de personnalité. Je sais que cela peut paraître étrange à propos d'un modèle d'IA, mais votre assistant IA devrait généralement comprendre votre style d'écriture, votre ton et votre vocabulaire uniques, et être capable de les reproduire sans paraître générique.

Confidentialité des données : Forbes a souligné que Microsoft prétend offrir une « protection commerciale gratuite des données » aux utilisateurs professionnels connectés avec Microsoft Entra ID, garantissant que leurs données de discuter ne sont pas enregistrées ni utilisées à des fins de formation. Cependant, cette protection ne s'étend pas aux utilisateurs individuels de Microsoft Copilot Pro.

Compétences en codage : les capacités de codage de Microsoft Copilot sont inégales. Bien qu'il puisse offrir des suggestions utiles, le code comporte des bugs et la qualité du résultat est soumise à une dépendance forte de la capacité du développeur à formuler des invites précises.

Voici donc 10 alternatives à Microsoft Copilot que vous devriez essayer.

Comment nous évaluons les logiciels chez ClickUp Notre équipe éditoriale suit un processus transparent, fondé sur la recherche et indépendant des fournisseurs, vous pouvez donc être sûr que nos recommandations sont basées sur la valeur réelle des produits. Voici un aperçu détaillé de la manière dont nous évaluons les logiciels chez ClickUp.

Les 10 meilleures alternatives à Microsoft Copilot

ClickUp (idéal pour l'IA contextuelle qui établit la connexion entre vos projets, tâches, documents et discuter)

Essayez ClickUp Brain Résumer les fils de discussion, générez des réponses, automatisez des tâches et bien plus encore avec ClickUp Brain, l'assistant IA intégré à ClickUp.

La force de ClickUp réside dans le fait qu'il s'agit d'une application tout-en-un pour le travail. Elle rassemble vos projets, vos connaissances et vos communications au sein d'une plateforme alimentée par l'IA. Cela en fait une excellente solution non seulement pour la gestion des tâches, mais aussi pour la création de contenu et l'automatisation des flux de travail.

Je l'utilise régulièrement pour créer, attribuer et suivre des tâches, et collaborer sur des projets avec mon équipe. C'est comme utiliser plusieurs applications différentes, mais dans un hub centralisé unique doté d'une interface intuitive, qui est désormais encore plus facile à utiliser grâce à l'assistant IA de ClickUp, ClickUp Brain.

Avec ClickUp Brain, la plateforme offre une assistance intelligente et personnalisée aux équipes de toutes tailles (même si vous êtes seul). Cet outil y parvient grâce à une automatisation ultra-rapide et des réponses intelligentes et humanisées basées sur votre contexte de travail, c'est-à-dire vos tâches, vos documents et vos discussions dans ClickUp et les applications connectées.

Demandez à ClickUp Brain de vous suggérer des délais optimaux pour vos tâches et de mieux hiérarchiser votre travail.

Brain comprend l'ensemble de votre contexte de travail achevé : projets, collègues, documents et tâches, le tout réuni dans un seul et même espace. Il rassemble non seulement les données de ClickUp, mais aussi celles de vos applications externes telles que Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint, et même du Web, afin de bien connaître votre équipe et vos flux de travail avant de répondre. Copilot, bien que puissant au sein de Microsoft 365, ne fonctionne généralement que dans cet écosystème.

Associez-le à ClickUp Automatisations et vous disposerez d'un assistant puissant capable d'automatiser toutes ces tâches répétitives fastidieuses à partir de déclencheurs et de conditions simples.

Concentrez-vous sur le travail profond et confiez les tâches répétitives à ClickUp Automatisation.

Mais pourquoi se contenter d'être réactif ? Avec ClickUp Autopilot Agents, vous pouvez être proactif : ces assistants alimentés par l'IA ne se contentent pas d'attendre que vous leur disiez quoi faire. Ils anticipent les besoins, assurent le suivi des tâches en retard, envoient des rappels et lancent même des flux de travail à votre place, afin que les projets continuent d'avancer pendant que vous vous concentrez sur le travail d'ensemble.

Par exemple, l'agent de réponses automatiques préconfiguré ClickUp peut répondre de manière autonome aux requêtes répétitives de votre équipe sur n'importe quel canal pour discuter ClickUp, vous faisant ainsi gagner plusieurs heures chaque mois !

Mettez les agents ClickUp AI au travail : automatisez les tâches, répondez aux questions et soyez plus terminé.

C'est mon plaisir dans les favoris ? Vous pouvez également utiliser ClickUp Brain pour générer des idées, créer des plans d'articles et rédiger du contenu, ce qui en fait un outil de création de contenu IA idéal pour la plupart des utilisateurs.

💡 Conseil de pro : ClickUp Brain MAX, votre assistant IA de bureau, vous permet de choisir le modèle d'IA le mieux adapté à la tâche (ChatGPT, Claude, Gemini, etc.), tout en étant profondément ancré dans votre environnement de travail : vos projets, vos documents et vos collègues. Contrairement à Microsoft Copilot, qui excelle dans les applications Microsoft 365, Brain MAX extrait le contexte de ClickUp, Drive, GitHub et bien d'autres sources. Ainsi, lorsque vous lui parlez à l'aide de Talk to Text, il sait exactement à quoi vous faites référence. Passez d'un modèle d'IA à l'autre depuis ClickUp à l'aide de Brain MAX.

De plus, des modèles personnalisés tels que le modèle de brainstorming ClickUp facilitent la génération d'idées et leur discussion avec votre équipe, créant ainsi un espace qui favorise la collaboration et l'innovation.

Télécharger ce modèle Stimulez votre créativité et organisez des sessions de brainstorming plus collaboratives grâce au modèle de brainstorming ClickUp.

Conçu pour favoriser l'efficacité et l'innovation, ce modèle permet de saisir efficacement les idées et facilite l'intégration transparente des commentaires. Que vous lanciez de nouveaux produits, planifiiez des évènements ou stimuliez simplement la créativité, il permet à votre équipe d'être plus performante en fournissant des vues personnalisées telles que :

Vue Liste pour collecter des idées à utiliser plus tard

Afficher l'échéancier pour organiser les idées en fonction de leur priorité et de l'effort requis

Department View pour créer des espaces de brainstorming dédiés à des équipes spécifiques

Par étapes Affichez pour planifier et mettre en œuvre ces idées étape par étape.

Afficher la priorité pour classer les idées les plus importantes sur lesquelles se concentrer

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualisez les échéanciers, les dépendances et les priorités de vos projets avec ClickUp Views.

Décomposez les tâches complexes en étapes gérables grâce à des sous-tâches générées par l'IA via ClickUp Tasks

Créez des champs personnalisés pour des données de projet spécifiques (par exemple, sous-traitants, budgets).

Réviser et annoter des documents, des images et des plans avec ClickUp Révision

Effectuez des calculs pour les estimations, les quantités et les matériaux à l'aide de ClickUp Estimations de durée

Travaillez simultanément avec votre équipe grâce à la modification en cours et à la collaboration en temps réel via ClickUp Docs

Utilisez les modèles ClickUp prédéfinis pour différents types de projets (par exemple, construction, gestion des clients).

Accédez à vos projets et gérez-les où que vous soyez grâce à l'application mobile.

Connectez-vous à d'autres outils grâce à des intégrations faciles pour améliorer votre flux de travail.

ClickUp limitations

L'accès complet à ClickUp Brain nécessite un forfait payant.

Tarifs ClickUp

Évaluations et avis sur ClickUp

G2 : 4,7/5 (plus de 10 000 avis)

Capterra : 4,7/5 (plus de 5 000 avis)

2. IBM Watson Studio (meilleur outil d'IA multilingue pour les développeurs)

via IBM Watson Studio

J'adore avoir l'embarras du choix, c'est pourquoi IBM Watson Studio est, à mon avis, l'une des meilleures alternatives à Microsoft Copilot, du moins si vous êtes développeur.

Voici ce que je veux dire : la plateforme réunit des outils open source (PyTorch, TensorFlow) et les outils de science des données basés sur du code ou visuels d'IBM (notebooks Jupyter, R, Scala). Cela en fait l'un des meilleurs outils d'IA pour les développeurs et les analystes qui souhaitent créer, exécuter et gérer des modèles d'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Watson Studio

Collaborez tout au long du cycle de vie de l'IA, de la création au déploiement et à la surveillance.

Intégrez-les à vos frameworks préférés tels que PyTorch, TensorFlow et scikit-learn, à l'aide de Python, R ou Scala.

Automatisez la création de modèles et gagnez du temps, en particulier si vous êtes novice dans le champ.

Nettoyez et formez vos données sans effort grâce à l'éditeur visuel de Watson.

Développez des modèles de manière visuelle à l'aide d'IBM SPSS Modeler, qui rend l'IA accessible à tous.

Suivez et améliorez les performances et l'équité des modèles après leur déploiement.

Limites de Watson Studio

Les coûts varient en fonction de votre utilisation, car Watson Studio est un service basé sur le cloud.

Se lancer dans l'IA et la science des données peut encore s'avérer difficile pour les débutants, malgré l'automatisation offerte.

Tenez compte du risque de dépendance à l'écosystème IBM Cloud en raison de son intégration avec des frameworks open source.

Tarifs de Watson Studio

Free

Professionnel : 1,02 USD/unité de capacité-heure

Évaluations et avis sur Watson Studio

G2 : 4,2/5 (162 avis)

Capterra : pas assez d'avis

3. Tabnine (meilleur assistant IA pour les développeurs)

via Tabnine

Tabnine est essentiellement un assistant de code alimenté par l'intelligence artificielle, qui permet aux utilisateurs d'écrire du code plus rapidement en leur suggérant les lignes de code suivantes. C'est comme avoir quelqu'un qui connaît bien votre style de code et qui peut s'occuper de toutes les tâches ennuyeuses et répétitives.

De plus, elles fonctionnent avec pratiquement tous les langages de programmation ou éditeurs de code que vous utilisez.

Cela fait de Tabnine l'un des meilleurs outils d'IA disponibles pour le développement de logiciels.

Cependant, tout n'est pas magique. La qualité de ses suggestions dépend de la complexité du code et de la quantité d'informations dont il dispose. Moins le code est complexe, plus Tabnine peut vous aider.

Les meilleures fonctionnalités de Tabnine

Générez du code efficacement et automatisez les tâches répétitives

Discuter alimenté par l'IA pour vous offrir une assistance tout au long de votre parcours de développement

Bénéficiez de suggestions de code adaptées à votre style et au contexte de votre projet.

Protection de la propriété intellectuelle grâce à des données d'entraînement soigneusement sélectionnées

Limites de Tabnine

La qualité des suggestions de code peut varier en fonction de la complexité du code et des données disponibles.

Trop compter sur un outil d'IA peut nuire à vos capacités de résolution de problèmes.

Tarifs Tabnine

Free

Pro : 12 $/utilisateur/mois (gratuit pendant 90 jours)

Enterprise : 39 $/utilisateur/mois

Évaluations et avis sur Tabnine

G2 : 4,2/5 (40 avis)

Capterra : pas assez d'avis

4. ChatGPT (idéal pour les réponses de type humain)

via ChatGPT

Je me souviens quand ChatGPT a fait sensation sur Internet pour la première fois : mon fil d'actualité LinkedIn était rempli de personnes qui l'essayaient (et se moquaient de ses premières hallucinations).

J'utilise ChatGPT depuis des mois maintenant (en particulier GPT-4 et 4o), et j'apprécie beaucoup la grande variété de plugins disponibles dans la boutique GPT. Cela me permet d'utiliser GPT pour effectuer de nombreuses tâches générées par l'IA dans une seule interface, telles que la rédaction d'un nouvel article de blog, la création de contenu pour un site web, la mise à jour de contenu existant, l'analyse de données et le test de mon code.

L'une des fonctionnalités que j'apprécie particulièrement est que, contrairement à Microsoft Copilot, il peut mémoriser les discussions précédentes et générer des résultats basés sur ce dont il se souvient.

Mais j'ai encore du mal à accepter le fait que le nombre d'invites soit limité par utilisateur. En tant que créateur de contenu, j'ai besoin d'invites très précises, et ChatGPT limite la profondeur de mes invites. Une fois la limite atteinte, GPT-4 passe à GPT-3. 5, ce qui revient à passer d'une conversation avec un docteur à une conversation avec un stagiaire surmené et bourré de caféine.

Si cela vous dérange également, il existe d'autres alternatives à ChatGPT qui peuvent faire un travail similaire.

Les meilleures fonctionnalités de ChatGPT

Effectuez un large intervalle de tâches, depuis la réponse à vos questions jusqu'à la création de mises en forme de texte créatives.

Discutez avec GPT 4 et demandez-lui d'effectuer des analyses de données, de créer des designs et de résumer de grandes quantités d'informations.

Accédez à des centaines de plugins soumis par les utilisateurs depuis la boutique GPT, qui vous évitent d'avoir à générer des invites, instructions.

Limites de ChatGPT

ChatGPT génère parfois des informations incorrectes ou trompeuses en raison de son manque d'expérience du monde réel et de sa dépendance aux données d'entraînement.

Le modèle peut présenter des biais présents dans ses données d'entraînement, ce qui peut conduire à des résultats potentiellement injustes ou discriminatoires à l'égard de certains publics.

La version gratuite de ChatGPT a souvent du mal à accomplir des tâches qui requièrent du bon sens ou une compréhension du monde réel, tandis que GPT Plus offre de meilleures performances.

Tarifs ChatGPT

Free

Plus : 20 $/mois

Équipe : 25 $/mois

Évaluations et avis sur ChatGPT

G2 : 4,7/5 (554 avis)

Capterra : 4,6/5 (50 avis)

5. Claude (idéal pour les équipes de contenu)

via Claude IA

Claude AI est en quelque sorte le cousin urbain de ChatGPT. Cet assistant de rédaction basé sur l'IA est particulièrement doué pour rédiger des articles de blog, créer du contenu pour des pages web, résumer des articles, corriger vos textes, mettre à jour du contenu existant, répondre à des questions et même vous aider à code.

Le plus intéressant, c'est que contrairement à Microsoft Copilot, vous n'avez pas à vous soucier des requêtes très longues ou compliquées : Claude peut toutes les traiter grâce à son excellente mémoire de discussion. On dirait que quelqu'un a mangé ses amandes.

Mais voici en quoi Claude échoue, selon moi, par rapport à Microsoft Copilot : Claude ne peut pas accéder à Internet pour le moment, il ne pourra donc pas trouver d'informations à jour pour vous comme le font certains autres outils d'IA.

Les meilleures fonctionnalités de Claude

Accédez gratuitement à l'un des meilleurs modèles d'assistant IA (Claude-2), qui est l'un des modèles linguistiques les plus performants.

Obtenez 100 000 jetons et travaillez avec des invites plus complexes.

Convertissez du texte de toute longueur en résumés concis

Limites de Claude

Contrairement à certains concurrents, Claude ne peut pas accéder aux informations en temps réel sur le Web ni les traiter.

Claude ne dispose pas de fonctionnalités telles que la création d'images, l'analyse de données et la navigation sur le Web.

Comme d'autres outils d'IA basés sur de grands modèles linguistiques, Claude peut générer des textes qui ne sont pas toujours tout à fait exacts et qui doivent être vérifiés.

Tarifs Claude

Free

Pro : 20 $/mois

Équipe : 25 $/mois

Évaluations et avis sur Claude

G2 : 4,7/5 (22 avis)

Capterra : pas assez d'avis

À lire également : Outil de création de contenu IA

📮ClickUp Insight : Nous avons récemment découvert qu'environ 33 % des travailleurs du savoir envoient quotidiennement des messages à 1 à 3 personnes pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Mais que se passerait-il si toutes ces informations étaient documentées et facilement accessibles ? Avec la gestion des connaissances par l'IA de ClickUp Brain à vos côtés, le changement de contexte appartient désormais au passé. Il vous suffit de poser la question directement depuis votre espace de travail, et ClickUp Brain extraira les informations de votre espace de travail et/ou des applications tierces en connexion !

6. Simplified (idéal pour les modèles de contenu)

via Simplified

Si votre équipe marketing recherche une alternative à Microsoft Copilot, Simplified est l'assistant IA idéal pour votre lieu de travail.

J'ai été impressionné par leur vaste collection de modèles d'IA pour l'écriture, les images, la conception, modification en cours, et création vidéo. Le seul inconvénient est qu'il y a beaucoup trop d'outils différents à utiliser, ce qui peut être déroutant pour un public novice.

Les meilleures fonctionnalités simplifiées

Répondez à vos divers besoins créatifs, de la rédaction IA à la modification en cours de vidéo, sur une seule interface intuitive.

Collaborez avec votre équipe et gagnez du temps grâce aux commentaires et aux modifications en cours en temps réel.

Maintenez une identité de marque cohérente sur toutes les plateformes grâce à sa collection de modèles de conception, de vidéo et de rédaction.

Limites simplifiées

L'assistant de rédaction IA peut parfois produire des résultats imparfaits, nécessitant une intervention humaine.

La gamme d'outils est vaste, mais certaines fonctionnalités n'ont pas la profondeur des outils d'IA spécialisés.

Tarification simplifiée

Pro : 9 $/mois

Simplified : 24 $/mois

Évaluations et avis simplifiés

G2 : 4,6/5 (4,5K avis)

Capterra : 4,7/5 (256 avis)

7. Writesonic (idéal pour la rédaction SEO)

via Writesonic

En matière de rédaction IA axée sur le référencement, peu d'outils peuvent rivaliser avec Writesonic.

Cet assistant de rédaction basé sur l'IA est l'une des meilleures alternatives à Microsoft Copilot pour la rédaction d'articles de blog optimisés pour le référencement naturel (SEO). Il est très évalué par les professionnels du référencement avec lesquels j'ai travaillé.

Alors que certains outils peuvent vous fournir un charabia d'entreprise tel que « comprendre la compréhension globale, à l'épreuve du temps et à grande échelle », Writesonic est beaucoup plus humain dans son effort. Et il travaille bien pour les mises en forme de contenu autres que les blogs.

Writesonic vous offre également un chatbot avancé, Chatsonic, idéal pour les images et l'exploration des sujets tendance. La plateforme dispose également d'une interface intuitive.

Toutefois, si vos besoins en matière de rédaction sont différents, vous pouvez envisager de passer en revue certaines alternatives à Writesonic.

Les meilleures fonctionnalités de Writesonic

Accédez à une vaste bibliothèque de modèles de contenu pour différents types de contenu et générez du contenu personnalisé à l'aide de simples invites.

Alignez le contenu généré sur le ton de votre marque en téléchargeant des échantillons de ton de marque.

Vérifiez automatiquement l'originalité du contenu grâce à un vérificateur de plagiat intégré (bien que des vérifications supplémentaires soient recommandées).

Rationalisez vos flux de travail en intégrant l'outil d'IA à des plateformes telles que Zapier et WordPress.

Obtenez des réponses à vos questions et générez des réponses créatives grâce à Chatsonic, l'outil de IA conversationnelle de Writesonic.

Discutez avec n'importe quelle mise en forme de fichier, y compris les images, les PDF, les sites web et même les clips audio.

Limites de Writesonic

Il peut être difficile de s'y retrouver parmi les nombreuses fonctionnalités de la plateforme.

Les performances peuvent varier étant donné que l'assistant de rédaction IA est hébergé dans le cloud (bien que ce ne soit pas un problème récurrent).

Tarifs de Writesonic

Free

Chatsonic : 12 $

Individuel : 16 $

Standard : 79 $

Évaluations et avis sur Writesonic

G2 : 4,7/5 (1,9K avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 2 000 avis)

8. GitHub Copilot (idéal pour les équipes de développement logiciel)

via GitHub

Que serait la vie d'un codeur sans GitHub Copilot ?

On entend souvent dire que l'IA va remplacer les développeurs, mais GitHub a une probabilité élevée de sauver les emplois des développeurs en les empêchant de devenir trop ennuyeux ! (Cette blague m'a été racontée par l'un de mes amis développeurs. )

Voici comment cela fonctionne : l'IA suggère des lignes de code, voire des fonctions entières, au fur et à mesure que vous tapez, en fonction du contexte de votre code et du langage de programmation que vous utilisez.

Considérez cela comme un partenaire de code hautement qualifié qui peut vous aider dans les tâches répétitives, vous suggérer des améliorations et même apprendre de nouveaux modèles de code.

Si vous souhaitez que votre développeur se concentre sur la résolution de problèmes, Copilot de GitHub est le parfait exemple de productivité grâce à l'IA. Cela en fait l'une des meilleures alternatives à Microsoft Copilot pour les codeurs.

Les meilleures fonctionnalités de GitHub Copilot

Gagnez du temps grâce à l'expertise de cet outil d'IA qui accélère le codage en suggérant des extraits de code pertinents.

Travaillez avec différents langages de programmation et frameworks

Découvrez de nouveaux modèles de code et de nouvelles solutions basés sur des suggestions intelligentes.

Limites de GitHub Copilot

Méfiez-vous des variations potentielles dans la qualité et la pertinence des résultats générés par l'outil d'IA.

Apprendre à utiliser efficacement les suggestions de l'outil d'IA peut s'avérer difficile.

Tarifs de GitHub Copilot

Free

Équipe : 4 $/mois

entreprise : 21 $/mois

Évaluations et avis sur GitHub Copilot

G2 : 4,5/5 (138 avis)

Capterra : 4,7/5 (21 avis)

9. IntelliCode (idéal pour les suggestions de code intelligentes)

via Intellicode par Microsoft

IntelliCode est un assistant de rédaction de code basé sur l'IA qui analyse les modèles de code afin de fournir des suggestions intelligentes (comme son nom l'indique !) pour la complétion du code.

Il s'agit essentiellement d'un outil qui apprend à partir de votre code et vous suggère la meilleure façon de terminer vos lignes ou de mettre en forme votre code.

C'est l'une des alternatives à Microsoft Copilot les plus originales, qui offre une grande valeur ajoutée aux équipes de développement. Les codeurs que je connais apprécient son interface épurée et ses suggestions de code.

Les meilleures fonctionnalités d'IntelliCode

Obtenez des suggestions contextuelles pour optimiser votre code sans effort.

Identifiez les schémas récurrents et suggérez des implémentations optimales.

Personnalisez l'outil IA personnalisé en fonction de vos préférences de codage.

Limites d'IntelliCode

Envisagez d'autres approches pour des bases de code entièrement nouvelles.

Attendez-vous à d'éventuelles inexactitudes dans les suggestions.

Tarifs IntelliCode

Free

Évaluations et avis sur IntelliCode

G2 : 4,5/5 (plus de 3 500 avis)

Capterra : 4,8/5 (plus de 1 600 avis)

10. Wipro Holmes (idéal pour l'automatisation des flux de travail informatiques)

via Wipro Holmes

Wipro Holmes est une plateforme d'apprentissage automatique qui aide les entreprises à automatiser leurs processus métier grâce à l'IA.

Mais c'est là que cet outil d'IA se distingue comme l'une des meilleures alternatives à Microsoft Copilot : Wipro Holmes peut prédire et prévenir les problèmes avant qu'ils ne surviennent.

Je l'ai trouvé très efficace pour traiter les problèmes techniques courants, mais il n'a pas toujours fait des miracles pour les problèmes non informatiques. Cela en fait un outil d'IA de niche qui convient particulièrement aux entreprises qui ont simplement besoin d'une solution d'automatisation informatique.

Les meilleures fonctionnalités de Wipro Holmes

Offrez aux utilisateurs plus de 40 solutions préconfigurées pour les problèmes courants liés au bureau, aux ordinateurs portables et aux logiciels.

Répondez aux requêtes et aux problèmes, et créez des tickets de service grâce à l'assistant de discussion alimenté par l'IA.

Identifiez et résolvez de manière proactive les problèmes potentiels avant qu'ils n'affectent l'expérience utilisateur grâce à la maintenance prédictive.

Libérez votre personnel informatique pour qu'il se consacre à des tâches complexes en permettant aux utilisateurs de résoudre eux-mêmes leurs problèmes.

Limites de Wipro Holmes

Certaines fonctionnalités peuvent nécessiter des connaissances techniques de base pour une utilisation optimale.

Les solutions préconfigurées peuvent ne pas répondre à tous les problèmes spécifiques.

Wipro Holmes se concentre principalement sur les problèmes informatiques des utilisateurs finaux, et non sur les processus d'entreprise au sens large.

Tarifs Wipro Holmes

Non disponible

Évaluations et avis sur Wipro Holmes

G2 : pas assez d'avis

Capterra : non disponible

Ne vous contentez pas d'utiliser l'IA, maîtrisez-la

L'intelligence artificielle n'est plus une technologie futuriste : je la vois déjà utilisée par des équipes dans tous les secteurs, et tout le monde l'adore !

Et pourquoi ne le feraient-elles pas ? Lorsqu'ils sont utilisés avec une formation adéquate, les bons outils dotés de capacités d'IA peuvent vous aider à gagner du temps, à améliorer votre productivité et à renforcer la collaboration avec votre équipe de manière plus significative.

Mais avec autant d'outils d'IA sur le marché, il est important que vous fassiez des recherches et que vous identifiiez d'abord vos besoins précis. Dans mon cas, j'ai réalisé que Microsoft Copilot n'était pas idéal pour tout mon travail en raison de son exposition limite en dehors de l'écosystème Microsoft 365.

Je voulais que mon assistant IA m'aide à créer du contenu, à collaborer avec mon équipe et à gérer mes tâches quotidiennes plus efficacement. Après avoir essayé plusieurs outils IA différents (dont Microsoft Copilot), j'ai trouvé celui qui me convenait parfaitement : ClickUp.

Avec ClickUp Brain, il me suffit de quelques invites pour créer des idées et en discuter avec mon équipe. Vous pouvez l'essayer gratuitement ici et voir si cela vous convient !