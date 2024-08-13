7 exemples d'activation de marque avec des stratégies pour stimuler l'engagement

Avez-vous assisté à un festival de musique ou à un salon professionnel où vous avez été attiré de manière inattendue par le stand d'une marque ? Peut-être proposait-elle un jeu interactif, une occasion unique de prendre une photo ou distribuait-elle des échantillons gratuits dont vous parlez encore.

C'est là toute la puissance de l'activation de marque, une stratégie marketing qui transforme les simples passants en clients fidèles.

Dans le marché saturé d'aujourd'hui, où les clients sont bombardés par d'innombrables publicités d'autres marques, il ne suffit pas d'avoir un slogan accrocheur ou un logo tape-à-l'œil. Votre marque doit être ressentie, vécue et mémorisée.

Dans ce blog, nous explorerons des exemples et des stratégies d'activation de marque, comment créer une expérience d'activation de marque, et plus encore.👇

Comprendre l'activation de la marque

L'activation de marque est une stratégie marketing axée sur le développement d'expériences directes, engageantes et interactives qui font progresser les valeurs de la marque et incitent les consommateurs à agir et à établir des relations à long terme avec une marque

Contrairement à la publicité traditionnelle, l'activation de marque annonce l'arrivée d'une marque et sa prise de vie par le biais d'activités interactives et mémorables qui encouragent les consommateurs à s'engager avec la marque à un niveau personnel.

Cela peut se faire par l'organisation d'évènements en direct, la mise en place d'une guérilla ou d'un marketing expérientiel, l'exécution d'une campagne de communication en magasin, la mise en place d'une campagne d'information sur la marque, etc des stratégies de promotion en magasin la mise en œuvre de campagnes de marketing numérique, et bien plus encore. Ces activités contribuent à accroître la notoriété de la marque.

Types de campagnes d'activation de la marque

L'activation de la marque n'est pas une stratégie à taille unique ; elle se présente sous différents formulaires, chacun avec son propre flair.

Explorons les différents types de campagnes d'activation de marque et découvrons comment elles peuvent dynamiser votre marque de manière unique.🔋

Événements et festivals de marque: Ces expériences immersives sont conçues pour engager les consommateurs directement avec une marque. Leur intervalle va des festivals de musique à grande échelle sponsorisés par une marque à des évènements de niche plus petits, adaptés à des publics spécifiques

Ces expériences immersives sont conçues pour engager les consommateurs directement avec une marque. Leur intervalle va des festivals de musique à grande échelle sponsorisés par une marque à des évènements de niche plus petits, adaptés à des publics spécifiques Les cascades de lancement de produits: Ces activités spectaculaires, qui attirent l'attention, génèrent généralement un buzz autour d'un nouveau produit. Ces cascades impliquent souvent des éléments inattendus ou non conventionnels qui surprennent et ravissent les consommateurs

Ces activités spectaculaires, qui attirent l'attention, génèrent généralement un buzz autour d'un nouveau produit. Ces cascades impliquent souvent des éléments inattendus ou non conventionnels qui surprennent et ravissent les consommateurs Campagnes de contenu généré par les utilisateurs (CGU): Ces campagnes encouragent les consommateurs à créer et à partager leur propre contenu lié à une marque. Que ce soit par le biais de défis sur les médias sociaux ou de concours de photos, les campagnes UGC augmentent l'engagement et construisent une communauté

Ces campagnes encouragent les consommateurs à créer et à partager leur propre contenu lié à une marque. Que ce soit par le biais de défis sur les médias sociaux ou de concours de photos, les campagnes UGC augmentent l'engagement et construisent une communauté Expériences de réalité augmentée (RA): Fascinantes et futuristes, les expériences de RA superposent des informations numériques au monde réel, offrant aux consommateurs des moyens interactifs et attrayants de se connecter à une marque

Fascinantes et futuristes, les expériences de RA superposent des informations numériques au monde réel, offrant aux consommateurs des moyens interactifs et attrayants de se connecter à une marque Expériences de réalité virtuelle: Ces environnements immersifs à 360 degrés transportent les utilisateurs dans des mondes virtuels où ils peuvent explorer en profondeur des produits ou des histoires de marque via des scènes et des objets réalistes

Ces environnements immersifs à 360 degrés transportent les utilisateurs dans des mondes virtuels où ils peuvent explorer en profondeur des produits ou des histoires de marque via des scènes et des objets réalistes Collaboration avec des influenceurs: S'associer à des personnalités populaires des médias sociaux pour promouvoir votre marque peut stimuler l'engagement et la crédibilité. Ils peuvent contribuer à susciter un plus grand intérêt pour votre produit et à améliorer sa visibilité auprès de leur public de manière ciblée

S'associer à des personnalités populaires des médias sociaux pour promouvoir votre marque peut stimuler l'engagement et la crédibilité. Ils peuvent contribuer à susciter un plus grand intérêt pour votre produit et à améliorer sa visibilité auprès de leur public de manière ciblée Les initiatives de marketing de cause:Essayez ces stratégies de gestion de la marque pour aligner votre marque sur des causes sociales ou environnementales. Outre l'amélioration de l'image de votre marque, cela favorisera une connexion émotionnelle avec votre public actuel et potentiel

Caractéristiques communes aux stratégies d'activation de marque réussies

Les stratégies d'activation de marque réussies partagent plusieurs caractéristiques clés qui contribuent à leur efficacité.

Alignement stratégique avec les valeurs de la marque

Les activations de marque réussies sont étroitement alignées sur la stratégie globale de votre marque. L'objectif est de créer des expériences mémorables qui renforcent les valeurs et le message principal de votre marque. Cela signifie que chaque point de contact de la campagne d'activation - qu'il s'agisse d'un évènement en direct, d'une interaction numérique ou d'un échantillon de produit - doit délivrer de manière cohérente le positionnement et le message de votre marque.

En assurant la cohérence entre les idées d'activation et la stratégie de la marque, vous construisez une image de marque plus forte et plus unifiée dans l'esprit des consommateurs.

Réflexion et analyse SWOT

Le brainstorming et l'analyse SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sont clés pour développer des stratégies d'activation de marque efficaces.

Au cours des sessions de brainstorming, votre équipe marketing peut générer des idées créatives pour atteindre vos objectifs de communication, en découvrant souvent des concepts nouveaux qui ne seraient pas apparus dans un paramètre plus structuré.

💡 Pro Tip: Pour que tout le monde soit sur la même page, utilisez des modèles de lignes directrices pour la marque pour que votre équipe comprenne et maintienne la tonalité de votre marque.

L'analyse SWOT permet d'évaluer le pour et le contre via un cadre stratégique afin d'évaluer la faisabilité et l'impact potentiel de chaque idée. L'analyse des forces et des opportunités aide votre équipe à identifier les avantages clés qui peuvent être exploités dans la campagne.

De même, les deux autres aspects permettent une gestion proactive des risques pour s'assurer que votre campagne est résistante face aux défis courants.

**A lire également 10 exemples de lignes directrices de marque pour aider à construire une marque inspirante

Utilisation active des médias sociaux

Les médias numériques sont un outil puissant pour amplifier les campagnes d'activation de marque, offrant une plateforme pour atteindre rapidement des publics plus larges. Les activations de marque réussies intégrent des outils de médias sociaux pour stimuler la participation des utilisateurs par le biais de hashtags, de défis et d'évènements en direct

Par exemple, le ALS Ice Bucket Challenge (défi du seau d'eau glacée) a utilisé les plateformes de médias sociaux pour sensibiliser le public et collecter des fonds. Cette campagne met en évidence la façon dont le contenu viral peut susciter un engagement important et inspirer l'action.

Au-delà de l'engagement, les médias sociaux offrent des données et des informations précieuses, permettant aux marques de mesurer l'impact de leurs activations, de suivre le sentiment des consommateurs et d'ajuster leurs stratégies en temps réel. Mieux encore, ils aident à créer une identité de marque durable et du buzz. 🐝

1. Stella Artois : Expérience hôtelière

Via : BizBash Une marque de bière belge haut de gamme, Stella Artois, visait à élever sa position de luxe et à établir une connexion avec les consommateurs restés à l'Accueil pendant la pandémie.

La marque a lancé de manière réfléchie une expérience d'hôtel cinq étoiles dont les consommateurs pouvaient profiter depuis leur Accueil. Elle s'est associée à des hôtels de luxe pour offrir à ses clients un service d'étage personnalisé, achevé par des repas gastronomiques et de la bière Stella Artois, livrés directement à la porte des consommateurs.

Pour couronner le tout, des célébrités étaient déguisées en personnel d'hôtel, jouant notamment les rôles de concierge, de barman et de service d'étage.

✅Takeaway: Le partenariat avec des marques haut de gamme et des célébrités peut élever la position de luxe d'une marque, en créant une expérience de marque mémorable et personnalisée qui résonne avec les consommateurs.

2. Adidas : Sauter la boutique

Via : Creativepool Le leader mondial réputé des vêtements de sport, Adidas, avait pour objectif de promouvoir sa ligne de basket-ball et de renforcer son association avec la star de la NBA Derrick Rose. Leur campagne visait à générer un buzz autour d'Adidas et de ses chaussures de basket.

Adidas a lancé le Jump Store à Londres, un pop-up store expérientiel avec des étagères de 3 mètres de haut, soit la hauteur d'un panier de basket. Les fans étaient invités à "sauter" pour obtenir une paire gratuite de baskets signées Derrick Rose, stimulant ainsi l'athlétisme de la star de la NBA elle-même. Le concept était de défier les capacités des participants et de connecter la physicalité du sport avec la marque.

✅Takeaway: Créer une activation de marque qui défie le public physiquement ou mentalement peut conduire à un engagement profond, en particulier lorsqu'il est lié à un ambassadeur de marque fort ou à un front de marketing d'influence.

3. Zappos et Google : Payer avec un cupcake

Via : Adweek Zappos a réalisé un coup marketing astucieux à Austin, au Texas, pour éclipser de manière ludique la promotion de Google pour son application photo. Google avait installé un food truck offrant des cupcakes gratuits en échange de photos étiquetées avec #PayWithAPhoto.

Pour contrecarrer cette initiative, Zappos a installé à proximité une grande boîte en carton portant son logo et des libellés tels que "Insert Cupcake" et "Be Happier" Les passants pouvaient échanger leurs cupcakes Google contre des prix sympas tels que des montres, des sacs fourre-tout et des cartes-cadeaux sous le hashtag #PayWithACupcake.

✅Takeaway: Tirer intelligemment parti des activités d'une marque non concurrente peut amplifier votre propre campagne, en créant une impression durable qui perdure auprès des clients longtemps après l'évènement.

À lire aussi: Comment maximiser la fidélité à la marque grâce à la défense des intérêts des clients ?

4. Lipton Ice Tea : Soyez un briseur de jour

Via : Campagne Lipton Ice Tea cherchait à repositionner son image de marque au Royaume-Uni, un marché dominé par la préférence traditionnelle pour le thé chaud. Elle visait à promouvoir le thé glacé comme une boisson rafraîchissante tout au long de l'année, en ciblant particulièrement les segments de public les plus jeunes.

La campagne comportait une chaîne d'évènements estivaux, dont l'évènement phare 'Rise and Slide' à King's Cross, Londres. Les participants ont été autorisés à utiliser un toboggan aquatique géant, à prendre des éléments gratuits pour le petit-déjeuner et à assister à des spectacles.

La réussite de l'activation a été alimentée par son approche marketing immersive et à multiples facettes, qui comprenait des activités engageantes, des partenariats stratégiques avec des influenceurs et une forte présence sur les médias sociaux - autant d'éléments qui ont touché la corde sensible de sa cible démographique.

✅Takeaway: Exploiter la culture locale et la mettre en valeur avec les médias sociaux peut considérablement stimuler la notoriété de la marque et la part de marché, en particulier lorsqu'elle est associée à des activités engageantes sur le terrain.

5. Starbucks : Sparkle Shop

Via : Marketing Magazine Starbucks, leader mondial du café, a cherché à accroître sa clientèle fidèle et à susciter l'enthousiasme autour de ses marchandises de vacances.

Le Sparkle Shop était un évènement pop-up à New York. Il s'agissait d'une boutique festive et scintillante où les visiteurs pouvaient parcourir et acheter des articles exclusifs de Starbucks pour les fêtes de fin d'année. Les éléments, notamment des gobelets pailletés Starbucks en édition limitée et des tasses sur le thème des fêtes, étaient visuellement saisissants.

✅Takeaway: Les expériences exclusives et limitées dans le temps qui s'alignent sur les thèmes saisonniers peuvent susciter l'engagement des consommateurs et stimuler les équipes commerciales, tout en renforçant la fidélité à la marque.

6. HP : Imprimante anti-gravité

Via : HP HP, leader mondial des technologies et des solutions d'impression, entendait afficher l'innovation de sa nouvelle gamme d'imprimantes.

L'objet de la campagne de l'imprimante anti-gravité était de démontrer les solutions de pointe de HP dans un style inattendu, renforçant ainsi sa réputation d'innovateur dans l'industrie.

La campagne, visuellement captivante, mettait en scène une imprimante qui semblait défier la gravité en imprimant parfaitement alors qu'elle était suspendue à l'envers. Cette installation a été exposée dans des espaces publics très fréquentés afin d'attirer et d'interpeller les passants.

✅Takeaway: Les activations de marque visuellement captivantes et inattendues peuvent attirer l'attention du public et renforcer la réputation d'une marque en tant qu'innovateur, en particulier lorsqu'elles sont stratégiquement placées dans des emplacements à forte visibilité.

7. Dunkin' Donuts : Cadeau RV

Via : Marketing Dive Cette grande chaîne de cafés et de pâtisseries souhaitait accroître la notoriété de sa marque en apportant des produits directement à la communauté. Elle a donc lancé le Giveaway RV pour établir une connexion personnelle avec ses fans et créer une expérience de marque amusante et mémorable.

Un véhicule de marque Dunkin' Donuts RV a traversé plusieurs villes, distribuant des échantillons gratuits de café et de beignets. Mieux encore, le véhicule récréatif arborait les couleurs et les signatures de Dunkin' Donuts, ce qui en faisait un ambassadeur mobile de la marque.

Dunkin' a créé un sentiment de bonne volonté et d'excitation en emmenant la marque sur la route et en offrant des produits gratuits. La nature mobile du véhicule récréatif a permis à la marque d'atteindre des publics plus larges à travers de multiples emplacements.

✅Takeaway: Apporter votre marque directement aux consommateurs par le biais d'activations mobiles et de médias sociaux pour créer une anticipation peut améliorer la visibilité de la marque, la bonne volonté et l'engagement des consommateurs.

**A lire également Guide de la gestion de la marque à l'intention des nouveaux responsables de la gestion de la marque

L'élaboration d'une stratégie d'activation de marque gagnante nécessite plusieurs cycles d'exécution créative et une gestion continue pour laisser des impressions durables sur les consommateurs.

Des outils de gestion de projet et de marketing de bout en bout tels que ClickUp pour le marketing peut simplifier le processus et garantir une exécution parfaite de vos campagnes d'activation de marque.

Voici comment ! 🧑‍💻

Etape 1 : Utiliser les Objectifs ClickUp pour définir les objets de la campagne

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Objectifs-3.png Objectifs ClickUp /$$img/

Créez et partagez des KPI et des objectifs avec votre équipe de branding à l'aide de ClickUp Objectifs

Avant de commencer votre campagne, définissez clairement ce que vous voulez atteindre. Qu'il s'agisse de stimuler l'engagement des clients ou d'accroître la notoriété de la marque, vous pouvez utiliser.. Objectifs ClickUp pour définir des objectifs et en assurer le suivi. Cela permet de distribuer les objectifs spécifiques et mesurables de votre équipe pour guider l'ensemble de votre stratégie.

Envisagez d'utiliser cette fonctionnalité pour suivre les indicateurs clés de la notoriété de la marque et informez votre équipe de la progression de la campagne.

Etape 2 : Brainstorming et visualisation des idées avec les Tableaux blancs ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Whiteboards-2-1400x934.png Tableaux blancs ClickUp /$$$img/

Transformez votre campagne en une carte claire et organisée, montrant les tâches, les échéanciers et les rôles de l'équipe, le tout en un seul endroit grâce aux Tableaux blancs ClickUp

La base d'une campagne d'activation de marque réussie commence par la connexion des idées et le mappage des concepts. Tirez parti Tableaux blancs ClickUp pour imaginer et développer des concepts en temps réel.

Vous pouvez esquisser vos idées, les lier à des tâches liées et traduire des idées abstraites en forfaits concrets

Étape 3 : Décomposer la campagne avec les tâches ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Tasks-3.png Tâches ClickUp /$$$img/

Vos tâches, à votre façon ! Découvrez une approche rationalisée de la productivité avec ClickUp Tasks

Divisez votre campagne en tâches gérables grâce à Tâches ClickUp . Attribuez ces tâches aux membres de l'équipe, fixez des paramètres clairs et suivez la progression pour maintenir le cap

Personnalisez les flux de travail pour qu'ils correspondent à chaque étape de votre campagne, du forfait à l'exécution, afin que vous puissiez facilement savoir où en sont les choses et ce qu'il reste à faire.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Task-Checklists.png Checklists de tâches ClickUp /$$img/

Maîtrisez vos projets sans effort grâce aux checklists de tâches ClickUp, conçues pour une productivité optimale

Pour faciliter les choses, essayez d'utiliser Checklists de tâches ClickUp pour chaque étape de l'activation de votre marque et consultez les modèles prédéfinis pour gagner du temps et éviter de paramétrer les mêmes tâches à plusieurs reprises.

Etape 4 : Documentez votre stratégie avec ClickUp Docs et ClickUp Brain

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Docs-3-1400x1161.png ClickUp Documents /$$$img/

ClickUp Docs permet aux équipes de planifier, d'exécuter et de contrôler efficacement les idées et les campagnes d'activation de la marque

Affinez votre stratégie d'activation de la marque en documentant chaque détail via des sections et des sous-sections en Documents ClickUp . Cet outil vous permet de créer, de stocker et d'organiser en un seul endroit tous les documents liés à la campagne pour les équipes sur site et à distance. Incluez du texte enrichi, des images, des liens vidéo et bien plus encore.

Les documents garantissent qu'aucune idée précieuse n'est perdue et que votre équipe dispose d'une documentation riche qui permet de retrouver immédiatement les détails pertinents.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Brain-4.png ClickUp Brain /$$img/

En tirant parti des connaissances de ClickUp Brain, les marques peuvent adapter leur message pour qu'il trouve un écho auprès de segments d'audience spécifiques ClickUp Brain vous aide à réfléchir à des idées de contenu qui résonnent avec votre public. Il vous suffit d'entrer quelques détails sur votre public cible et vos objectifs, et l'IA vous proposera des idées qui sont parfaitement adaptées à l'engagement et à la visibilité. De plus, elle veille à la fraîcheur de votre contenu en analysant les tendances et ce que font vos concurrents.

Elle fluidifie également votre flux de travail. Au lieu de passer des heures à faire du brainstorming, ClickUp Brain automatise la création de contenu, ce qui permet à votre équipe de se concentrer sur la concrétisation de ces idées, ce qui est gratuit.

Etape 5 : Attribuer des ressources et communiquer efficacement avec ClickUp Views

Améliorez la productivité de votre équipe en milieu de campagne grâce à Les affichages de ClickUp pour visualiser la distribution des tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Charge de travail-View-1400x934.png Vue ClickUp de la charge de travail /$$img/

Clarifiez l'affectation des équipes grâce à la Vue Charge de travail ClickUp - visualisez qui fait quoi et quand !

La Vue Charge de travail est un outil fantastique pour gérer les tâches et les ressources de votre équipe. Elle vous donne un aperçu visuel clair de la charge de travail de chacun, ce qui vous permet de voir facilement qui a trop à faire et qui a de la place pour en faire plus.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Chat-View.png ClickUp Affiche de discussion /$$img/

ClickUp Chat View peut améliorer la collaboration et l'efficacité afin que vous puissiez exécuter votre stratégie d'activation de marque en douceur pour générer de la notoriété ClickUp's Chat View (en anglais) est un outil puissant pour le améliorer votre campagne de marketing . Il permet à votre équipe de communiquer en temps réel, ce qui facilite le débat d'idées et la prise de décisions rapides

Partagez des fichiers et des liens directement dans la discussion afin que tout le monde ait un accès immédiat aux ressources importantes. Utilisez les attributions de tâches et les @mentions pour s'assurer que les membres de l'équipe connaissent bien leurs responsabilités et leurs échéances

Etape 6 : Suivre la progression avec les tableaux de bord ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Dashboards-2.png Tableaux de bord ClickUp /$$img/

Gardez le cap et restez motivé : les tableaux de bord ClickUp vous aident à visualiser les objectifs et les cours de l'équipe en temps réel

Suivez les performances de votre campagne et ajustez vos stratégies en fonction des données en temps réel, au fur et à mesure de sa progression. Tableaux de bord ClickUp offrent des interfaces personnalisables permettant de recueillir des informations visuelles sur des indicateurs clés tels que les niveaux d'engagement, les taux d'achèvement des tâches, les besoins budgétaires, etc. Cette approche axée sur les données vous aide à peaufiner votre activation pour atteindre ses objectifs.

A lire aussi: 15 modèles de branding gratuits pour les équipes marketing et créatives

👀Bonus : modèles pour l'activation de la marque

Appliquez des modèles pour suralimenter vos efforts d'activation de la marque et pour automatiser et structurer votre approche. Passons en revue quelques-uns de ces modèles.

Modèle de lancement de marque ClickUp

Download This Template Modèle de plan de lancement de la marque de ClickUp vous aide à organiser les différentes étapes de votre programme d'activation de la marque, y compris la création d'actifs, les demandes de renseignements des clients et la gestion du budget.

Vous pouvez utiliser ce modèle pour vérifier que votre stratégie de marque est bien définie et prête à attirer davantage de clients. Envisagez de créer une feuille de route pour amener les idées présélectionnées par votre équipe à la phase de réalisation.

Modèle de gestion de campagne et de promotion ClickUp

Download This Template Modèle de gestion de campagne et de promotion de ClickUp rationalise les tâches des équipes chargées de la stratégie de marque, du marketing et du service à la clientèle.

Il offre des fonctions d'attribution des tâches et des échéanciers pour chaque projet, ainsi que des outils de suivi des données personnalisables pour l'affichage des indicateurs importants.

Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp

Download This Template

Le Modèle de gestion de campagne marketing ClickUp propose des tâches prédéfinies qui existent généralement au cours de la plupart des forfaits marketing.

Le modèle garantit que l'activation de votre marque atteint les objets fixés, depuis les fonctionnalités de programmation et de lancement automatique des campagnes jusqu'au suivi des résultats et à la collaboration avec les équipes internes et tierces.

Seequent, une société leader dans le domaine des logiciels de géosciences, obtient des résultats remarquables. Son équipe marketing était aux prises avec une pile technologique fragmentée qui avait un impact sur les performances des campagnes à grande échelle.

En adoptant ClickUp, Seequent a obtenu des résultats remarquables 2x plus d'efficacité dans le travail Les différentes vues de projet de ClickUp ont permis de clarifier l'affectation des ressources, tandis que des fonctionnalités telles que les Documents et le Tableau Kanban ont rationalisé la prise en charge des projets et permis aux équipes d'accéder rapidement à des indicateurs de projet cruciaux. 📈

Also read: 10 meilleurs logiciels de gestion de marque en 2024

Lancez votre campagne d'activation de marque avec la boîte à outils de gestion de projet de ClickUp

Une campagne d'activation de marque efficace peut aider les marques à forger des connexions émotionnelles plus profondes avec les consommateurs en transformant des interactions occasionnelles en une fidélité durable. En fin de compte, une activation de marque réussie nécessite de la créativité, une compréhension fine de votre cible et une validation de la valeur de chaque interaction.

ClickUp peut vous aider grâce à un tableau de nouvelles fonctionnalités conçues pour aider votre équipe à coordonner les tâches et à suivre la progression. Il rend l'exécution de votre campagne d'activation de marque systématique du début à la fin. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp aujourd'hui !