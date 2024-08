Comment promouvoir un leadership axé sur la réussite sur votre lieu de travail ?

L'auteur-compositeur-interprète américain Dennis DeYoung a écrit : "Les gagnants sont des perdants qui se sont relevés et ont tenté leur chance une nouvelle fois" En substance, gagner ou atteindre un objectif n'est pas une activité ponctuelle. C'est une méthode de travail, un état d'esprit et une pratique permanente.

Le travail d'un leader consiste à guider l'équipe vers ses objectifs, bien sûr. Mais c'est bien plus que cela. Il lui incombe de créer une culture de la concentration, de la motivation et de la performance. C'est exactement ce que permet le leadership orienté vers la réalisation.

Dans cet article de blog, nous explorons ce que signifie être un leader orienté vers la réussite, pourquoi et comment le devenir.

Qu'est-ce que le leadership orienté vers la réussite ?

Comme son nom l'indique, le leadership orienté vers la réussite consiste à motiver une équipe pour qu'elle se fixe des objectifs ambitieux, les poursuive et les atteigne.

Origines du leadership axé sur les résultats

Concept développé dans les années 1970 par les chercheurs Martin Evans et Robert House, le leadership orienté vers l'accomplissement est l'un des quatre comportements des leaders selon la théorie des objectifs de cheminement.

Prenons un peu de recul.

La théorie des objectifs de carrière est une philosophie du leadership qui étudie la manière dont les dirigeants motivent leurs abonnés/membres d'équipe à atteindre leurs objectifs. Dans ce processus, les chercheurs identifient quatre types de comportement de leadership.

Directif : Le leadership directif guide les membres de l'équipe sur ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire et quand ils doivent l'achever

: Le leadership directif guide les membres de l'équipe sur ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire et quand ils doivent l'achever Assistance : Un leader qui apporte son soutien traite les membres de son équipe sur un pied d'égalité, en répondant à leurs besoins et en leur apportant son assistance

: Un leader qui apporte son soutien traite les membres de son équipe sur un pied d'égalité, en répondant à leurs besoins et en leur apportant son assistance Participatif : Le leadership participatif est axé sur la collaboration et inclut chaque membre de l'équipe tout au long du parcours menant à leurs objectifs

: Le leadership participatif est axé sur la collaboration et inclut chaque membre de l'équipe tout au long du parcours menant à leurs objectifs orienté vers l'accomplissement : un leader orienté vers l'accomplissement pousse à l'excellence : Un leader orienté vers l'accomplissement pousse à l'excellence, recherche l'amélioration continue et guide l'équipe vers ses objectifs

Pour être juste, il existe des dizaines de styles et de théories de leadership. Laissez-faire style de gestion , leadership du changement , Leadership ENTP la théorie du leader-serviteur, etc., sont tous populaires dans les lieux de travail modernes. Qu'est-ce que le leadership orienté vers l'accomplissement offre que tous les cadres précédents n'offrent pas ?

La plus grande contribution du style de leadership orienté vers la réalisation à la réussite de l'entreprise est la clarté de la direction. Le leadership orienté vers la réussite permet :

La clarté : La définition de la notion d'"accomplissement" est claire comme de l'eau de roche. Cela signifie que chaque membre de l'équipe sait quels sont ses objectifs, ceux de son équipe et ceux de l'organisation, ce qui l'aide à les atteindre efficacement.

Direction : Contrairement au "servant leadership", une approche axée sur les réalisations permet aux dirigeants de donner des orientations, d'enseigner aux membres de l'équipe et de se concentrer sur les objectifs. Le résultat est que les membres de l'équipe peuvent travailler sans obstacles.

Motivation : Un facteur essentiel de cette approche du leadership consiste à motiver l'équipe et à lui donner les outils et les ressources nécessaires pour atteindre ses objectifs. Les leaders prennent la responsabilité de maintenir leurs équipes en éveil.

Structure : Le leadership axé sur la réalisation fournit une structure à partir de la situation actuelle, des compétences et des forfaits vers les objectifs. Les membres de l'équipe n'ont plus besoin de faire des pieds et des mains pour faire leur travail.

Défi : Les Teams croient en l'amélioration continue et poussent les membres de l'équipe à toujours faire mieux. Ils fixent des objectifs stimulants tout au long du projet.

Nous savons que le leadership axé sur l'accomplissement fonctionne dans de nombreux scénarios compétitifs. Par exemple, si vous travaillez dans le secteur des ventes, votre travail consiste à atteindre des cibles spécifiques et récurrentes. Un leader orienté vers la réussite travaille très bien dans ce scénario.

Ce style de leadership fonctionne également lorsque vous manquez de temps ou de budget, que vous devez résoudre une crise ou achever des projets à court terme, comme la construction d'une maison ou l'embauche d'un ingénieur.

À quoi ressemble le fait d'être un leader orienté vers la réalisation ? Découvrons-le.

Caractéristiques clés des leaders orientés vers la réussite

Un leader orienté vers la réussite n'est pas un extraterrestre venu d'un autre monde, mais une personne ordinaire dotée de caractéristiques, de traits et de comportements spécifiques. Examinons-en quelques-uns.

Concentration sur les objectifs

Les leaders orientés vers l'accomplissement se concentrent sur l'accomplissement. Ils définissent clairement les objectifs, les rendent visibles et se dirigent résolument dans cette direction. Ils offrent à l'équipe toute l'assistance, l'orientation et la motivation dont elle a besoin pour atteindre ses objectifs.

Des normes élevées

Les leaders orientés vers la réalisation ont des normes rigoureuses pour eux-mêmes et pour les autres. Ils sont très performants et attendent des performances similaires de la part de leur équipe. Ils donnent la priorité à un travail de haute qualité et cherchent continuellement à s'améliorer.

Communication

Un leader orienté vers l'accomplissement doit éliminer les distractions. Il communique donc de manière ouverte et transparente. Il va droit au but et discute des problèmes de manière concrète. Il n'hésite pas à donner un retour d'information et à coacher régulièrement ses collaborateurs.

Responsabilité

Les leaders orientés vers la réalisation ont un sens aigu des comptes à rendre. Ils assument la responsabilité de leur travail, s'obligent à ouvrir la voie aux membres de leur équipe pour qu'ils brillent et reconnaissent ouvertement les contributions de leur équipe.

Vision

Pour être orienté vers la réalisation, un leader doit avoir une vision de l'avenir. Un bon leader orienté vers l'accomplissement a tendance à être un visionnaire, avec des forfaits pour tous les défis qui pourraient survenir sur le chemin de ses objectifs.

le bonus : Comment développer ses compétences en matière de leadership Tout en cherchant à développer et à mettre en pratique ces caractéristiques, voyons comment vous pouvez les mettre en œuvre dans votre organisation.

Bien que le leadership soit souvent comportemental, il peut être organisé à l'aide d'un plan directeur et d'un outil de gestion de projet robuste comme ClickUp. Voyons comment.

Devenez orienté vers la réalisation en fixant des paramètres

Définir les bons objectifs est la première étape de la mise en œuvre de styles de leadership orientés vers la réalisation. C'est l'étoile polaire vers laquelle vous orienterez l'équipe. Pour fixer les bons objectifs :

Réunissezl'animation d'une équipe transversale pour identifier les domaines de résultats clés et les indicateurs de performance

Paramètres des objectifs pour les managers et les membres de l'équipe

Veillez à ce que vos objectifs soient SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps

Faites en sorte que les objectifs et la progression vers leur réalisation soient visibles

définissez des objectifs, organisez-les et partagez-les avec votre équipe sur ClickUp_ ClickUp Objectifs est un excellent moyen de définir des cibles et d'en assurer le suivi dans le cadre d'un leadership axé sur la réalisation. Utilisez ClickUp Objectifs pour décomposer vos objectifs en tâches en fonction de l'urgence, de la priorité et de l'impact. Organisez-les dans des dossiers et rendez-les visibles à chaque partie prenante concernée.

Si vous n'avez pas l'habitude de fixer des objectifs, essayez les outils suivants modèles de définition d'objectifs comme point de départ.

Communiquer clairement et efficacement

L'étape suivante est la communication. Créez des stratégies et des opportunités pour informer votre équipe de tout ce qu'elle doit savoir.

Organiser : Créez une structure claire et compréhensible pour le travail de vos équipes. Par exemple, utilisez une logiciel de gestion des tâches comme Tâches ClickUp pour décomposer des projets complexes en tâches réalisables et les assigner aux bonnes personnes.

Délégué : Apprendre comment déléguer le travail. Rédigez des descriptions détaillées et des critères d'acceptation pour chaque tâche. Au cours de cette étape, définissez ce qu'est une "réalisation".

Utilisez des checklists pour faciliter l'accès. Pour les attentes concernant l'ensemble du projet ou les procédures opératoires normalisées (SOP), utilisez des documents plus longs sur un outil tel que ClickUp Documents .

Collaborer : Un leadership orienté vers la réalisation doit assister et motiver les membres de l'équipe à chaque étape de leur parcours vers leurs objectifs. Pour ce faire, le chef d'équipe doit encourager la collaboration pour l'autonomisation de l'équipe .

Discutez du travail en utilisant des commentaires imbriqués dans les tâches. Utiliser le Affichez le ClickUp Chat pour voir tous vos messages en un seul endroit et y répondre en contexte.

Gérez votre chemin vers l'atteinte de vos objectifs

Au cours de votre projet, vous êtes également un gestionnaire. Vous devez donc gérer votre équipe de manière à atteindre vos objectifs.

Gérez la charge de travail : Mettez les membres de votre équipe sur un outil de gestion de la charge de travail comme ClickUp et encouragez-les à paramétrer leurs disponibilités. Utilisez l'outil Vue Charge de travail ClickUp pour s'assurer que personne n'est surmené ou sous-employé.

Gestion d'équipe : Avec ClickUp, tous les membres de l'équipe interfonctionnelle sont sur la même page Modèle de plan de gestion d'équipe ClickUp pour créer un environnement de travail virtuel, attribuer des tâches, collaborer et atteindre des objectifs.

Gérer les risques : Suivez de près les performances afin d'identifier les risques et les défis. Essayez un logiciel de suivi des jalons pour obtenir des informations clés.

Utiliser Tableaux de bord ClickUp pour mesurer la progression des indicateurs importants. Si vous ne progressez pas sur l'un d'entre eux, demandez des rétrospectives et recalibrez vos forfaits de projet.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Dashboards-1.png Tableau de bord ClickUp /$$img/

Créez des cibles et suivez la progression sur le tableau de bord ClickUp

Gérer le temps : Le leadership axé sur la réalisation consiste également à atteindre les cibles à temps. Utilisez le tableau de bord ClickUp pour La vue diagramme Gantt de ClickUp ou l'affichage Calendrier pour gérer votre calendrier. Marquez les dépendances et prévoyez les chevauchements.

livrez vos projets à temps et faites en sorte que votre équipe soit sur la même page avec ClickUp_

le plus beau cadeau de l'année : Planifiez vos projets rapidement et efficacement grâce à ces outils modèles de jalon .

Lors de la mise en œuvre d'un leadership axé sur la réussite, n'oubliez pas que vous pourriez également être confronté à des défis. Avant de fermer, explorons les avantages et les défis de ce type de leadership stratégie de leadership .

Avantages et défis du leadership axé sur la réalisation

Le leadership axé sur la réussite se concentre sur l'excellence. Cette approche de la performance des équipes permet aux dirigeants de débloquer tout le potentiel de réussite de leurs équipes, ce qui présente des avantages extraordinaires.

Performance : La clarté, la direction et les attentes élevées encouragent les équipes à être plus performantes. Cela stimule la productivité et les résultats.

Satisfaction des employés : Mon travail avec un leader orienté vers l'accomplissement donne aux équipes une direction claire et un objectif précis. L'absence d'ambiguïté simplifie la vie des équipes, ce qui accroît leur satisfaction.

Croissance : Les leaders orientés vers la réalisation encouragent leurs équipes à s'améliorer en permanence. Il est presque inévitable que chaque membre de l'équipe voie sa carrière évoluer.

Cela s'accompagne également de défis, tels que :

Risque d'épuisement professionnel : La réunion d'attentes élevées et d'objectifs ambitieux peut donner l'impression de courir sur une roue de hamster, ce qui peut conduire à l'épuisement professionnel.

Le manque d'appréciation : L'accent mis sur l'amélioration continue peut parfois signifier que les dirigeants n'apprécient pas les petites victoires, ce qui peut s'avérer contre-productif et démotivant.

L'inflexibilité : Lorsque l'on est orienté vers la réalisation, la leadership d'équipe est enclin à définir des paramètres stricts et des garde-fous rigides sur la manière dont le travail est terminé. Cela peut entraver l'innovation et l'expérimentation, même en cas de réussite organisationnelle.

Dirigez vos équipes vers la réalisation d'objectifs avec ClickUp

L'objectif premier de toute entreprise est de gagner de l'argent. Pour atteindre cet objectif, il faut réunir diverses cibles dans les domaines du développement de produits, du marketing, des ventes, du service à la clientèle, etc. Pour fonctionner comme une horloge et dépasser les attentes, les entreprises ont besoin de leaders orientés vers la réussite.

Il faut parfois fixer des objectifs, créer des paramètres, donner des conseils, résoudre des problèmes, contrôler les performances, optimiser le lieu de travail, etc. Pour faire cela, vous avez besoin d'un outil robuste et polyvalent comme ClickUp.

Utilisez ClickUp pour rendre tangibles les éléments intangibles. Rendez les objectifs visibles. Automatiser les processus. Créer des systèmes. Glaner des informations. Le tout en un seul endroit avec ClickUp. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui .