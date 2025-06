Comment suivre plus efficacement les OKR

Si votre processus OKR crée plus de confusion que de clarté, il est temps d'appuyer sur le bouton pause et de réévaluer la situation. ⏸️

Nous comprenons. Le suivi des OKR peut être fastidieux, surtout si vous le faites pour la première fois. Il existe des dizaines de priorités commerciales parmi lesquelles choisir, à condenser en résultats clés et à mesurer. Souvent, les membres de l'équipe ont beaucoup de questions lorsque les objectifs et résultats clés (OKR) sont déployés.

Par exemple, « Pourquoi les OKR sont-ils plus importants que les indicateurs clés de performance (KPI) habituels de notre tableau de bord ? » Si vos indicateurs OKR diffèrent des KPI habituels de l'équipe, des questions peuvent se poser quant aux priorités à établir.

Si cela peut vous consoler, vous n'êtes pas seul à faire face à des défis liés à la progression des OKR de votre équipe ou aux OKR à mesurer. Selon le rapport Global State of OKRs Report 2023, 55,8 % des équipes ont évalué le « nombre trop élevé d'OKR » comme une préoccupation majeure.

En fin de compte, tout dépend de la manière dont vous effectuez le suivi des OKR afin de :

Définissez clairement le chemin à suivre pour atteindre les grands objectifs et les résultats clés, et mesurez la progression

Décomposez les OKR de l'équipe en indicateurs ou KPI spécifiques

Dans cet article, nous allons examiner en détail comment suivre efficacement les OKR, les défis auxquels vous êtes susceptible d'être confronté, ainsi que les outils et les bonnes pratiques pour automatiser le suivi de la progression et la gestion des OKR.

Ce forfait vous convient ? Commençons dès maintenant.

Qu'est-ce que le suivi des OKR ?

Le suivi des OKR vous indique si votre équipe est en bonne voie pour atteindre les objectifs de l'entreprise. En analysant des indicateurs spécifiques et des résultats clés quantitatifs, vous pouvez évaluer si votre équipe se concentre sur les bonnes tâches et si des problèmes l'en empêchent.

Sur la base de ces données OKR, vous pouvez réaligner les équipes, optimiser les flux de travail et ajuster ou itérer vos objectifs commerciaux. Un système efficace de suivi ou de gestion des OKR augmente les chances d'atteindre les objectifs généraux de l'entreprise tout en fournissant des informations précieuses pour les cycles futurs et l'amélioration continue.

Vous pouvez soit suivre manuellement l'état d'avancement des différentes initiatives OKR, soit utiliser un outil OKR pour centraliser et automatiser le suivi de la progression de vos OKR.

Pourquoi le suivi des OKR est-il important ?

Au vu de la liste des entreprises qui utilisent la définition et le suivi des objectifs OKR, notamment Google, Netflix et Adobe, les avantages du suivi OKR ne peuvent être ignorés. Ils comprennent :

Hiérarchiser les domaines prioritaires

Le cadre OKR permet aux équipes d'identifier les tâches à accomplir pour atteindre l'objectif. Vos employés peuvent ainsi mieux hiérarchiser leurs activités en équipe afin de naviguer dans les complexités de l'entreprise.

Renforcer la propriété et l'initiative

Les OKR ont pour but de stimuler et de motiver les équipes afin qu'elles donnent le meilleur d'elles-mêmes. Ils permettent à chaque employé de voir l'impact de son travail sur l'entreprise. De plus, en attribuant la responsabilité d'OKR spécifiques à différentes personnes, vous pouvez les motiver à travailler en équipe et à s'aligner sur les objectifs généraux de l'entreprise.

Améliorer la collaboration

Les OKR permettent aux équipes interfonctionnelles d'être sur la même page, d'aligner les indicateurs ou les KPI et de faire en sorte que tout le monde travaille dans la bonne direction. Ils jouent un rôle clé dans la suppression des silos et le renforcement de la collaboration, car tout le monde travaille à la réalisation des OKR.

Optimisation des flux de travail

Le suivi des OKR permet de mettre en évidence les lacunes dans le flux de travail en identifiant les inefficacités. Vous pouvez ainsi itérer et améliorer les OKR de votre entreprise au fil du temps.

Avantages stratégiques et tactiques du suivi des OKR

Grâce au suivi des OKR, vous pouvez stimuler la croissance progressive en :

Gestion stratégique

Les OKR fournissent un cadre permettant d'aligner les objectifs des équipes/départements sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Cela implique notamment de décomposer les objectifs en indicateurs, de les noter et de hiérarchiser les activités.

Il offre une visibilité sur la manière dont chaque activité s'intègre dans le forfait global, au-delà des méthodes habituelles de gestion des performances. Les commentaires recueillis lors des points OKR permettent à la direction de définir des objectifs à long terme, tandis que les managers élaborent des stratégies incrémentielles pour les atteindre.

Définition des objectifs

Les indicateurs autonomes fournissent uniquement des rapports linéaires et indiquent si les objectifs de performance ont été atteints. Cependant, les OKR les relient à des KPI et à des initiatives spécifiques sur une période prédéfinie (généralement 90 jours). De plus, ils quantifient également l'objectif en termes spécifiques, le rendant ainsi mesurable.

Par exemple, en tant que propriétaire d'un OKR, vous devez augmenter les ventes répétées de 10 % au troisième trimestre 2024. L'établissement d'une base de référence de performance vous permet de définir des objectifs clairs pour un ou plusieurs résultats clés et d'augmenter les chances de les atteindre.

Bonus : 11 modèles gratuits pour définir et suivre vos objectifs

Développement logiciel agile

En assurant le suivi des OKR, les équipes de développement logiciel sont plus susceptibles de clôturer leurs projets dans les délais et dans les limites du budget.

Exemple concret : comment le suivi des OKR rend les équipes agiles plus efficaces.

Supposons que vous soyez chef de projet au sein d'une équipe agile de développement logiciel. Grâce aux OKR agiles, vous pouvez mapper les flux de travail de développement à des résultats spécifiques.

En analysant les incidents ou les échecs lors de la phase de test, vous pouvez aider les équipes de développement à optimiser les délais de déploiement.

Les données OKR vous permettent de hiérarchiser les activités de test clés, de définir des échéanciers, de suivre la progression et d'assurer la satisfaction des clients.

Exemple d'OKR pour le développement logiciel Objectif : Développer une version mobile du logiciel d'ici [trimestre et année] Résultats clés : Développer un prototype fonctionnel de l'application mobile d'ici [date]

Assurez-vous que chaque fonctionnalité passe au moins 90 % des cas de test prédéfinis

Recueillez les commentaires des utilisateurs lors de sessions de test réunissant au moins 30 participants avant le lancement

Comprendre le cadre OKR

Les OKR permettent aux organisations de mieux se concentrer sur les résultats, d'améliorer la transparence et de faciliter l'alignement stratégique des objectifs généraux de l'entreprise avec les OKR de l'équipe.

Cependant, les équipes de direction peuvent se focaliser sur le suivi des activités achevées plutôt que sur les résultats réels obtenus, ce qui peut rendre les OKR très similaires aux indicateurs traditionnels des tableaux de bord. Le danger ici est que les OKR peuvent commencer à se confondre avec les tâches quotidiennes, perdant ainsi de vue leur véritable objectif : obtenir des résultats significatifs.

Le cadre OKR est destiné à vous aider à structurer vos objectifs et vos résultats clés dans une hiérarchie homogène. Dans un scénario idéal, les OKR devraient permettre aux managers de voir comment les connecter de manière à stimuler la croissance de l'entreprise, en les aidant à adopter une approche axée sur les résultats dans leur réflexion.

Mais sans un système de suivi OKR solide, votre entreprise risque de perdre du temps et des ressources à travailler sur des objectifs irréalistes. De plus, les membres de l'équipe ne verront pas comment leurs performances ont un impact sur les priorités de l'entreprise.

Un système efficace de suivi des OKR permet aux organisations de définir des objectifs significatifs, de suivre leur progression de manière cohérente, de tenir toutes les parties prenantes informées et de créer une dynamique pour atteindre des objectifs spécifiques sur la base de décisions fondées sur des données.

Pour en savoir plus : Les 10 meilleurs logiciels OKR pour les start-ups afin de suivre leurs objectifs en 2024

Comment utiliser la planification stratégique lors du paramétrage des OKR ?

La définition des OKR consiste à prendre les objectifs généraux de l'entreprise et à les réduire à trois à cinq résultats clés.

Par exemple, si l'objectif est d'augmenter la satisfaction client, vous vous concentrerez naturellement sur des résultats clés tels que la résolution au premier contact, le temps de réponse, le taux de recommandation net (NPS), le taux de satisfaction client (CSAT), etc.

S'il existe plusieurs priorités commerciales, la planification stratégique peut les séquencer de manière à ce que chaque cycle s'appuie sur le suivant jusqu'à ce que l'objectif soit atteint. Pour ce faire :

Commencez par identifier et rédiger les OKR dans les domaines les plus critiques

Alignez les résultats clés entre les équipes afin de créer une stratégie cohérente pour l'exécution. L'objectif est de créer des jalons mesurables qui ont un impact direct sur le résultat

Établissez une hiérarchie claire reliant les objectifs généraux de l'entreprise aux performances individuelles

La planification stratégique aide à décomposer les objectifs en indicateurs spécifiques, puis en activités, ce qui favorise la visibilité et la collaboration.

Utiliser des indicateurs de performance pour définir les résultats clés

Les KPI sont des indicateurs spécifiques qui indiquent la croissance d'un aspect donné de l'entreprise. Par exemple, le taux de rotation du personnel est directement lié à votre performance en tant qu'employeur idéal.

Un KPI spécifique peut être utilisé pour comparer les performances sur deux cycles OKR ou plus. Vous pouvez ensuite mesurer le pourcentage de variation entre vos KPI et combiner les résultats avec les commentaires de l'équipe pour comprendre ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné.

Du point de vue de la planification stratégique, les tendances historiques peuvent donner des indications sur les résultats clés à cibler.

Par exemple, dans votre logiciel OKR, en comparant les taux de conversion entre le premier et le deuxième trimestre, vous pouvez afficher les détails des campagnes publicitaires spécifiques qui ont généré une augmentation des ventes et décider de les poursuivre ou non au troisième trimestre.

Comment suivre les OKR : conseils pratiques et stratégies

1. Attribuer la propriété dans le suivi des OKR

En tant que membre de l'équipe de direction ou de l'équipe OKR, vous définirez des objectifs en fonction des besoins globaux de l'entreprise. Cela inclut la définition de résultats clés pour les différents services que vous supervisez. Vous devrez également désigner des champions OKR pour aider les équipes au niveau opérationnel.

Mappez les résultats clés aux propriétaires d'OKR spécifiques à l'aide du tableau de bord Objectifs de ClickUp

Une fois le processus lancé, les champions OKR vous tiendront informé de la progression, planifieront des réunions régulières avec les équipes et vous feront part de leurs commentaires. Au niveau de l'équipe, vous devrez également envisager de proposer un accompagnement et une assistance individuels, en particulier aux nouveaux employés, afin de vous assurer que tout le monde comprend bien les OKR.

Le champion OKR attribuera ensuite la propriété des résultats clés spécifiques à une ou plusieurs personnes de chaque équipe. Ces propriétaires sont chargés d'aider l'équipe à rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs.

Voici une bonne pratique : nommez des champions OKR au sein de votre service. Ils doivent bien connaître le flux de travail du service et être en mesure de fournir des commentaires spécifiques et pertinents.

Les points OKR sont généralement programmés chaque semaine afin que vous puissiez évaluer les performances de l'équipe et recueillir des commentaires. Au cours de ces points, vous aurez l'occasion d'interagir avec le champion OKR, les managers d'équipe et d'autres personnes concernées.

Ensemble, vous pouvez mener une analyse SWOT pour identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Sur la base des commentaires et de l'analyse, vous pouvez ajuster les échéanciers, les objectifs ou tout autre élément afin d'optimiser votre approche.

Que vous fassiez partie d'une start-up dirigeant une petite équipe ou que vous gériez plusieurs départements au sein d'une grande organisation, envisagez d'utiliser un logiciel OKR tel que ClickUp pour automatiser le suivi des OKR.

Par exemple, ClickUp propose des modèles OKR qui fournissent un cadre structuré pour attribuer les propriétaires des OKR, suivre leurs responsabilités et s'assurer que tout le monde est sur la même page.

Les deux modèles les plus couramment utilisés par les équipes agiles sont les suivants :

Modèle de dossier OKR de ClickUp

Au niveau organisationnel, le modèle de dossier OKR de ClickUp est un outil de planification complet qui aide les dirigeants à définir et à atteindre des objectifs de haute performance.

Le modèle personnalisable comprend un calendrier de planification qui décrit la structure de base pour l'élaboration des OKR.

Les listes OKR décomposent les objectifs en éléments plus petits, permettent aux managers de suivre la progression et garantissent que tout le monde reste sur la bonne voie tout au long de l'année.

Télécharger ce modèle Le modèle de dossier OKR de ClickUp permet aux dirigeants de suivre les cycles OKR d'une année sur l'autre

Modèle de cadre OKR de ClickUp

Le modèle de cadre OKR de ClickUp garantit que toutes les équipes de l'organisation se concentrent sur les mêmes objectifs.

Télécharger ce modèle Offrez une visibilité sur les OKR à l'échelle de l'entreprise, surveillez la progression, maintenez la transparence et consolidez les actions quotidiennes pour atteindre des objectifs plus ambitieux grâce au modèle de cadre OKR de ClickUp

Voici comment les managers utilisent ce modèle OKR pour définir et suivre les objectifs et les résultats clés :

Créez et suivez la progression de vos objectifs généraux et de vos objectifs spécifiques grâce à la vue OKR globale

Obtenez une idée claire de la progression de chaque équipe vers ses objectifs grâce à la vue Tableau de progression des OKR

Planifiez et suivez les échéanciers pour chaque objectif à l'aide de la vue Échéancier

2. Planifier des points réguliers pour suivre les résultats

La planification de points OKR réguliers et fréquents garantit que les managers d'équipe suivent la progression et vous en rendent compte.

De leur côté, les managers d'équipe peuvent également partager les commentaires issus de leurs sessions de coaching individuelles et identifier les obstacles au niveau des OKR individuels avant qu'ils n'aient un impact sur les OKR de l'équipe.

Idéalement, les réunions OKR ne devraient pas durer plus de 15 minutes, de préférence le vendredi, afin d'éviter tout conflit avec les réunions d'équipe habituelles

Deuxièmement, vous devez créer un tableau de bord OKR pour partager les mises à jour. Pour faciliter l'accès, veillez à ce qu'il comporte des filtres pour les rôles, les résultats clés, la notation, la pondération, le statut des tâches, etc

À mesure que les employés mettent à jour leurs OKR, les informations peuvent être synchronisées en temps réel sur le tableau de bord. Cela rationalise la collecte de données entre les équipes et facilite l'analyse.

3. Garantir la transparence des OKR

Une fois que vous avez désigné les propriétaires, le champion OKR doit s'assurer que tous les membres et managers de l'équipe ont accès au forfait OKR.

Chaque membre de l'équipe doit avoir accès aux OKR en fonction de son rôle et de sa fonction. Le chef de projet (champion) doit s'assurer que tout le monde comprend comment les OKR au niveau de l'entreprise s'alignent sur les OKR individuels.

Bien que les OKR puissent être partagés via un document Google Doc ou une feuille de calcul, cela peut poser problème pour les grandes équipes ayant plusieurs résultats clés.

Par exemple, les données peuvent être saisies de manière incorrecte si vous avez plusieurs lignes dans une feuille de calcul. Très souvent, la feuille peut ne pas afficher immédiatement chaque mise à jour. Ce problème s'aggrave à mesure que vous évoluez.

C'est là que le logiciel OKR de ClickUp s'avère utile.

Vous pouvez définir et suivre les OKR en temps réel à l'aide des objectifs ClickUp, apporter des modifications si nécessaire et informer tout le monde des changements, ce qui rend le cycle OKR plus transparent.

Vous pouvez même définir des dépendances entre les tâches, ajouter des membres à l'équipe, établir des échéanciers et automatiser le suivi de la progression. Vous pouvez également diviser les objectifs plus ambitieux en cibles plus modestes, plus faciles à atteindre.

Définissez un ordre clair des opérations en ajoutant des dépendances « blocage » ou « en attente » entre les tâches et gardez votre équipe sur la bonne voie pour savoir sur quoi travailler en premier

4. Hiérarchiser les résultats clés grâce à la notation OKR

En fonction des OKR que vous visez, vous pouvez attribuer un niveau de priorité à chaque résultat clé. Pour ce faire, vous pouvez soit estimer la pondération relative de chaque indicateur, soit adopter une méthode de notation avec des critères prédéfinis.

La notation binaire est une approche de type réussite/échec où un résultat clé est soit atteint, soit non atteint. Il n'y a pas de juste milieu pour les réussites ou les échecs partiels. Il s'agit d'un modèle de notation simple et rapide. Cependant, il peut affecter le moral de l'équipe car il ne reconnaît pas les victoires partielles

Un modèle de notation basé sur la valeur attribue une note comprise entre 0,0 et 1,0 à chaque résultat clé en fonction du niveau de progression. Toute note inférieure à 0,4 est considérée comme un échec, tandis qu'une note comprise entre 0,4 et 0,6 est considérée comme une réussite partielle. Une note de 0,7 ou plus signifie que l'objectif a été atteint. Ce modèle reconnaît les réussites partielles, avec des scores compris entre 0,4 et 0,6

Utilisez un système de notation basé sur des pourcentages, dans lequel le modèle mesure le pourcentage d'achèvement pour déterminer si les résultats clés ont été atteints. Par exemple, si le résultat clé était de conclure 10 nouveaux clients Enterprise au cours du prochain trimestre et que vous n'en avez conclu que 7, le score OKR serait de 70 % (7/10*100)

5. Discuter des leçons apprises

Chaque cycle OKR apporte des leçons que vous pouvez intégrer au suivant. La clé réside dans le partage constructif des commentaires, sans jugement. N'oubliez pas que l'objectif n'est pas d'atteindre 100 % de vos objectifs. Les OKR sont destinés à pousser votre équipe hors de sa zone de confort afin d'atteindre des objectifs ambitieux.

Cependant, si vous parvenez à faire progresser régulièrement les OKR, cela motivera votre équipe à redoubler d'efforts. Lorsque vous faites le point avec l'équipe, veillez à saluer les petites victoires et à reconnaître les efforts fournis.

Surmonter les obstacles au suivi des OKR

1. Défi : les silos de données

Si chaque équipe de votre organisation utilise un système ou un tableur différent pour saisir et gérer les OKR, ces données resteront cloisonnées lors du suivi des objectifs organisationnels.

Les dirigeants peuvent être incapables de suivre les performances de l'entreprise avec les données fournies, dispersées dans plusieurs feuilles de calcul. Idéalement, vous souhaitez que les dirigeants examinent les performances de l'entreprise et de l'organisation de manière transparente, en un seul endroit.

Solution

Un logiciel OKR centralise les données individuelles, d'équipe, de service et organisationnelles, offrant à chacun une vue d'ensemble de la progression de l'organisation à tout moment.

2. Défi : nous suivons les KPI, nous n'avons pas besoin des OKR

Cela vous semble familier ? La différence clé entre les KPI et les OKR réside dans le fait que les KPI mesurent la matrice habituelle de l'entreprise, tandis que les OKR sont des objectifs ambitieux et audacieux. Ils ne peuvent pas être utilisés de manière interchangeable, mais plutôt travailler en parallèle.

Solution

Vous souhaitez utiliser un outil OKR tel que ClickUp pour suivre vos KPI et OKR.

Par exemple, les cadres supérieurs ou les chefs de projet peuvent utiliser le tableau de bord ClickUp pour créer un tableau de bord OKR afin de suivre la progression des objectifs et de résumer de grands volumes de données pour obtenir des informations exploitables.

Personnalisez les aperçus de votre équipe commerciale pour suivre les KPI et les OKR dans toute votre entreprise grâce au tableau de bord « Aperçu commercial » de ClickUp

Le tableau de bord ClickUp décompose les OKR en initiatives suivibles, rendant ainsi le projet plus digeste et garantissant que chacun comprend ses contributions et son rôle.

Le modèle KPI ClickUp, quant à lui, permet aux membres de l'équipe de suivre les indicateurs de réussite qui contribueront à la réalisation des OKR. Tout le monde est aligné sur les objectifs et peut suivre les performances au fil du temps à l'aide de visuels faciles à lire.

Télécharger ce modèle Suivez les indicateurs de réussite qui vous aideront à atteindre les objectifs et les résultats clés (OKR) de votre équipe grâce au modèle KPI de ClickUp

3. Défi : les OKR sont définis, puis oubliés

L'un des principaux défis liés aux OKR réside dans le fait que les objectifs sont fixés avec enthousiasme au début du trimestre, mais que, à mesure que les priorités évoluent et que les échéances approchent, leur suivi passe au second plan.

L'approche « définir et oublier » détruit l'alignement, car le travail devient déconnecté des objectifs de l'entreprise et l'équipe se concentre sur des tâches plus restreintes.

Solution

Les jalons ClickUp offrent une visibilité à l'échelle de l'organisation sur la progression en temps réel. Les équipes sont connectées grâce à des OKR évolutifs, ce qui leur permet de garder les objectifs en vue et de visualiser leur degré de réalisation.

4. Défi : absence d'accès centralisé à la documentation pertinente ou à la collaboration

Les OKR sont planifiés chaque trimestre au niveau de l'équipe. Au niveau de l'organisation, ils ont tendance à fonctionner par cycles et peuvent être quelque peu itératifs. Cela signifie qu'à chaque trimestre, vous avez la possibilité de remapper vos OKR en tant que manager d'équipe.

À ce stade, tous les membres de votre équipe ont-ils accès aux données que vous avez collectées ? Tout le monde connaît-il les réussites et les échecs ?

Disposez-vous d'une documentation sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné ? Vous souhaitez optimiser le processus de suivi des OKR à l'aide de données en temps réel et le documenter plutôt que de vous fier à des suppositions ou à votre intuition.

Solution

ClickUp Docs est un référentiel centralisé où les membres de l'équipe, les chefs de projet, les chefs d'équipe et les cadres supérieurs peuvent stocker toutes les informations relatives aux OKR. Il peut s'agir de données sur les cycles OKR précédents, les causes de réussite et d'échec, les procédures opérationnelles standard, la manière dont les objectifs ont été suivis, etc.

Les options de modification en temps réel et de mise en forme avancée de ClickUp Docs garantissent que les documents sont collaboratifs, intuitifs et mis à jour avec les dernières informations.

Mettez facilement en forme et collaborez sur des documents avec votre équipe sans chevauchement dans ClickUp

Simplifiez le suivi des OKR avec ClickUp

Même une carte bien conçue peut prêter à confusion sans boussole. De même, des outils de suivi inadéquats peuvent nuire à un processus OKR solide.

Si vous êtes une organisation en pleine croissance, le suivi manuel de la progression des OKR et l'analyse limitée des données peuvent entraîner des angles morts stratégiques ou, pire encore, une perte de revenus.

Avec ClickUp, le suivi des OKR est on ne peut plus simple. De la création d'une hiérarchie à l'alignement des objectifs de l'entreprise et des équipes, en passant par l'attribution des tâches, les modèles OKR prédéfinis et la mise à jour des rapports de progression, ClickUp fournit une version unique de la vérité, mise à jour en temps réel et facilement évolutive.

Laissez le logiciel OKR de ClickUp se charger du travail fastidieux de suivi des OKR pendant que vous vous concentrez sur la stratégie de croissance. Pour commencer votre parcours de suivi des OKR, nous vous recommandons de vous inscrire gratuitement à ClickUp et de le tester.