25 idées créatives pour une retraite d'entreprise qui redynamise et ressource

Nous avons tous connu cela : confinés dans les quatre murs gris de notre bureau, nous accomplissons nos tâches mécaniquement. Les réunions interminables rythment notre routine monotone, et même les commérages autour de la machine à café ont perdu tout leur charme. Et vous n'êtes pas le seul dans ce cas : toute votre équipe est déprimée.

Une retraite d'entreprise bien planifiée peut sortir vos employés de cette lassitude ! Elle ravive la passion, recharge la productivité et aide les employés à se détendre. Alors rassemblez votre équipe et préparez vos sacs à dos, nous allons vous présenter 25 idées de retraites d'entreprise.

Pourquoi devriez-vous planifier votre prochaine retraite d'entreprise ?

Vous vous demandez si l'organisation d'une retraite d'entreprise en vaut la peine ? Tenez compte des avantages suivants avant de vous faire une opinion :

Renforcer les équipes grâce aux connexions personnelles : Sortir de votre environnement de travail habituel permet aux employés de se connecter les uns aux autres à un niveau personnel. Ces liens favorisent des relations interpersonnelles plus solides et améliorent la communication et la collaboration afin d'améliorer le travail d'équipe à l'extérieur et à l'intérieur du bureau

Ressourcer la créativité et l'innovation : Changer d'air et se déconnecter du stress constant du travail, des délais, des quotas, etc. permet aux employés de recentrer leur énergie. Ce temps libre agit comme une remise à zéro et leur offre de nouvelles perspectives qui stimulent la créativité et l'innovation grâce à de nouvelles idées et approches pour résoudre les problèmes

Reconnaître et apprécier les employés : Les séminaires d'entreprise peuvent marquer l'achèvement d'un projet gigantesque ou simplement constituer une pause dans le tumulte quotidien. Dans tous les cas, ils sont mérités et bienvenus. Ils suscitent un sentiment d'accomplissement et boostent le moral des employés

Renforcer la culture d'entreprise : les expériences partagées en dehors du travail renforcent la culture et les valeurs de l'entreprise. En récompensant vos employés ou en leur offrant une pause, vous leur donnez un sentiment d'appartenance tout en leur montrant que vous vous souciez de leur bien-être

Améliorer la communication interne : les séminaires d'entreprise créent des équipes très soudées et productives. Après tout, d'autres avantages tels que l'amélioration : les séminaires d'entreprise créent des équipes très soudées et productives. Après tout, d'autres avantages tels que l'amélioration de la communication et de la collaboration au sein de l'équipe stimulent le moral, et le bien-être général a un effet d'entraînement

25 idées de séminaires d'entreprise amusants

Organiser une retraite d'entreprise est un excellent moyen de booster le moral des employés, de redynamiser l'esprit d'équipe, de renforcer la culture d'entreprise et d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Que vous souhaitiez vous détendre et vous ressourcer ou tester votre endurance physique, nous avons des idées de retraites d'entreprise qui répondront à vos différents besoins.

Voici un tour d'horizon de 25 idées amusantes et intéressantes pour une retraite d'entreprise :

Des séminaires relaxants et enrichissants

Votre équipe vient de terminer un projet très stressant avec des délais serrés ? Vous sentez qu'elle est au bord du burn-out ? Il est probablement temps de lui offrir une pause bien méritée ! Des séminaires relaxants et enrichissants remontent le moral de votre équipe et lui permettent de se ressourcer.

En créant un environnement confortable, favorable et accueillant, vous les encouragez à se détendre, à se relaxer et à se concentrer sur ce qui compte le plus : leur bien-être.

1. Séjour spa et bien-être

Détendez-vous et relaxez-vous dans un spa et un centre de bien-être via Unsplash

Intervalle de prix : $$$

Cette retraite luxueuse est axée sur la détente et le bien-être des employés. Elle peut inclure des soins spa, des repas sains et équilibrés et des sessions de yoga guidées. L'emplacement de la retraite peut également disposer d'installations telles que des piscines, des jacuzzis, des bains de boue et des saunas où vous pourrez vous détendre.

Une pause aussi relaxante vous aidera à ralentir le rythme effréné auquel vous êtes habitué, à booster votre énergie, à réduire votre taux de cortisol et à améliorer votre santé mentale et physique.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Sélectionnez une variété de soins spa qui répondent aux besoins et aux préférences de chacun

Organisez des cours de yoga ou de fitness en groupe tôt le matin, suivis d'un moment de convivialité pour favoriser l'esprit d'équipe

Optez pour des options alimentaires saines qui tiennent compte des régimes alimentaires particuliers

Prévoyez des pauses entre les activités pour permettre à vos collaborateurs de se détendre et de socialiser

2. Retraite dans la nature

Plongez-vous dans un environnement naturel grâce à Unsplash

Intervalle de prix : $ – $$

Ne faites plus qu'un avec la nature. Respirez l'air frais, profitez de la douceur du soleil, écoutez le chant des oiseaux ou le bruit des vagues, touchez l'herbe, et bien plus encore. Ces expériences immersives permettent aux employés de se déconnecter de la technologie et de regarder autre chose que leurs écrans lumineux.

Des activités telles que la randonnée, le camping ou simplement passer une journée à la plage sont d'excellents moyens de rassembler les employés autour d'un partage de leur amour pour le plein air.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Choisissez un emplacement pour votre retraite riche en beauté naturelle, en fonction des préférences de votre équipe

Prévoyez des activités de plein air adaptées aux différents niveaux de forme physique des membres de l'équipe

Partagez un guide de préparation afin que vos employés soient bien préparés pour la retraite

Organisez des évènements tels que des veillées autour d'un feu de camp, une observation des étoiles ou une soirée cocooning avec chocolat chaud et s'mores

3. Retraite de pleine conscience

Pratiquez la pleine conscience en pleine nature via Unsplash

Intervalle de prix : $$ – $$$

La retraite de pleine conscience vise à cultiver la paix intérieure et la concentration. Les ateliers et les activités de pleine conscience permettent aux employés de gérer leurs émotions, de lutter contre le stress et de travailler ensemble en équipe. Certains peuvent même débloquer des blocs créatifs et offrir de nouvelles perspectives. La méditation guidée et la marche consciente offrent une clarté d'esprit qui aide tant les individus que les équipes.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Invitez un coach ou un animateur qualifié en pleine conscience pour animer ces ateliers et activités

Choisissez un emplacement calme, paisible et agréable pour organiser des sessions de pleine conscience

Créez une atmosphère tranquille avec des sièges confortables, des diffuseurs d'aromathérapie et une musique apaisante pour calmer les sens

Fournissez des casiers pour les téléphones et encouragez les participants à se déconnecter de la technologie pendant les sessions

4. Cours d'art

Libérez votre créativité grâce à des cours d'art via Unsplash

Intervalle de prix : $$

Stimulez la créativité de votre équipe grâce à une retraite artistique. Qu'il s'agisse de peinture, de dessin, de poterie ou de toute autre activité créative, une retraite artistique d'une journée promet une expérience amusante et enrichissante pour les équipes. Vous découvrirez des talents cachés tandis que vos employés trouveront de nouvelles façons de s'exprimer. À la fin, vous constaterez une confiance accrue et une capacité à résoudre les problèmes de manière innovante lors des projets de groupe.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Choisissez un cours d'art qui correspond aux intérêts de l'équipe et que tout le monde peut essayer, même si c'est la première fois

Organisez une exposition de type galerie à la fin de la retraite, afin de permettre aux employés de présenter leurs créations et d'admirer le travail des autres

Offrez aux participants du matériel artistique à emporter afin qu'ils puissent continuer à explorer leur nouvelle créativité

Associez une musique entraînante à des rafraîchissements légers et des boissons (vin et peinture, ça vous dit ?) pour créer une atmosphère amusante

5. Le bénévolat

Le plogging le long du littoral est un moyen de combiner bénévolat et activités ludiques via Unsplash

Intervalle de prix : $ – $$

Redonner à la communauté est un excellent moyen de renforcer la cohésion d'une équipe. Le bénévolat encourage les équipes à travailler vers un objectif commun lié à la responsabilité sociale tout en stimulant le moral des employés. Les activités bénévoles peuvent aller de la conduite d'une campagne de nettoyage, du travail dans une soupe populaire locale et de la création d'un jardin communautaire à la visite d'un hospice, à la collecte de fonds pour un refuge pour animaux, et bien plus encore.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Choisissez une activité bénévole qui correspond aux valeurs, à l'éthique et aux convictions de votre entreprise et de votre équipe

Divisez les grands programmes de bénévolat en tâches plus petites afin de maximiser la participation et de relier les petites contributions à des engagements plus importants

Prenez des photos et des vidéos des efforts de bénévolat de votre équipe et partagez-les sur les réseaux sociaux pour les féliciter publiquement

Prévoyez une activité après la réunion, comme un apéritif dans un bar local, pour célébrer les accomplissements de votre équipe

Séminaires de cohésion d'équipe

Votre équipe a du mal à fonctionner comme une machine bien huilée ? Il est temps d'organiser des activités de team building. Ces séminaires d'entreprise sont conçus pour souder les équipes, améliorer la communication et renforcer la collaboration dans la résolution des problèmes.

Nous avons des idées amusantes et innovantes pour amener les équipes à travailler ensemble vers un objectif commun, à instaurer la confiance, à apprécier les forces et les talents individuels et à célébrer les réussites.

6. Escape game

Votre équipe peut-elle travailler ensemble pour s'échapper de pièces fermées à clé ? via Unsplash

Intervalle de prix : $$

Les escape rooms sont une activité classique de team building. Elles offrent une expérience passionnante et captivante qui encourage le travail d'équipe, la résolution de problèmes et la communication, en particulier sous pression. Toute l'équipe doit travailler ensemble pour déchiffrer des indices, résoudre des énigmes et s'échapper de la salle thématique avant la fin du temps imparti. On peut dire que cela n'est pas très éloigné de la réalité.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Permettez aux membres de votre équipe de sélectionner le thème de l'escape room collectivement et à l'unanimité

Divisez les grands groupes en petites équipes et mettez-les en compétition les unes contre les autres

Envisagez d'offrir des prix ou des récompenses à l'équipe gagnante qui s'échappe le plus rapidement

Célébrez ensemble les victoires et les défaites, réfléchissez aux performances de votre équipe et discutez des enseignements clés à retenir, comme ce qu'ils auraient fait différemment pour obtenir de meilleurs résultats

7. Chasse au trésor

Les chasses au trésor font ressortir le meilleur de la collaboration en équipe via Unsplash

Intervalle de prix : $ – $$

Les chasses au trésor sont un autre moyen de stimuler la collaboration au sein d'une équipe. Elles encouragent le travail d'équipe, l'exploration et la résolution collective de problèmes pour arriver les premiers à la ligne d'arrivée. Vous pouvez organiser une chasse au trésor qui couvre un étage ou un service spécifique, des salles de réunion particulières, l'ensemble de vos locaux, voire toute la ville ! Tout dépend de vos capacités à planifier votre séminaire.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Concevez une chasse au trésor qui s'intègre naturellement dans votre lieu de travail ou votre ville afin de créer un sentiment de découverte dans un environnement familier

Intégrez la technologie grâce aux codes QR, à la réalité augmentée, etc., pour une expérience de retraite plus interactive

Proposez plusieurs itinéraires ou niveaux de difficulté pour répondre aux besoins des équipes ayant des compétences, des rythmes et des préférences différents

Remettez des prix dans différentes catégories telles que « le plus rapide à trouver cinq éléments », « l'équipe la plus utile », « les solutions les plus créatives », « le gagnant remporte le dîner », etc.

8. Jeux de team building

Les jeux comme le tir à la corde mettent l'accent sur le travail d'équipe via Unsplash

Intervalle de prix : $$

Une retraite classique de team building comprend plusieurs jeux et activités pour rendre le team building amusant, engageant et divertissant. Ces jeux favorisent la cohésion et la socialisation, permettant aux membres de l'équipe de travailler ensemble pour communiquer, collaborer et résoudre des problèmes dans un cadre informel afin de pouvoir appliquer ces compétences au travail.

Ces séminaires de team building ont également un effet anti-stress. Qu'il s'agisse d'un jeu brise-glace comme « Deux vérités, un mensonge » ou d'un jeu physiquement exigeant comme « Le sol est de la lave », les évènements de team building maintiennent tout le monde en alerte !

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Désignez un animateur pour diriger les jeux, débriefer les équipes et maximiser l'apprentissage et la cohésion d'équipe

Encouragez les employés à participer à des activités de team building et à essayer de nouvelles choses

Offrez des prix pour encourager une compétition amicale tout en laissant place au plaisir et au rire

Ponctuez les activités ludiques de pauses adéquates pour vous rafraîchir et échanger avec vos collègues

9. Défis sportifs

Défiez les équipes à un jeu de basket via Unsplash

Intervalle de prix : $$ – $$$

Les activités sportives sont l'une des activités de team building en plein air les plus courantes. Elles favorisent l'activité physique, la compétition amicale et la cohésion d'équipe. Elles offrent également une excellente occasion de sortir de la salle de conférence et de se rendre sur le terrain pour se dégourdir les jambes et se redresser le dos.

Le choix du sport peut aller d'un match de football amical à des aventures palpitantes comme le rafting en eaux vives. N'oubliez pas de tenir compte des différents niveaux de forme physique et d'aptitude athlétique. Il convient également de proposer des modifications ou des alternatives pour les personnes blessées ou ayant des limites.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Privilégiez le travail d'équipe plutôt que la victoire avec des jeux qui encouragent la collaboration. Ce faisant, structurez des équipes mixtes entre les projets ou les services et fixez des objectifs coopératifs

Fournissez des équipements et des équipements de sécurité pour les différentes activités sportives

Prévoyez du temps après la retraite pour partager vos expériences, célébrer vos victoires et prendre un repas ou une boisson ensemble

Envisagez d'engager un guide ou un instructeur pour des sports plus spécialisés comme le tir à l'arc, l'escalade, le rafting, etc

10. Repas-partage en équipe

Les repas-partage permettent aux équipes de créer des liens autour d'un bon repas via Unsplash

Intervalle de prix :

La bonne cuisine est un excellent moyen de rassembler les gens. Les repas-partage sont une excellente idée pour les séminaires d'entreprise, car ils sont économiques et célèbrent la culture et la diversité de l'équipe. Qu'il s'agisse d'un barbecue en plein air ou d'un pique-nique d'entreprise, les repas-partage cultivent un sentiment de communauté et d'appartenance.

Si vous vous demandez en quoi un repas-partage est une activité partagée, vous serez surpris d'apprendre tout le travail de planification qu'il nécessite. Qu'il s'agisse de tenir compte d'exigences alimentaires particulières ou de créer un buffet élaboré et varié, un repas-partage poussera votre équipe à travailler ensemble.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Encouragez les membres de l'équipe à apporter un plat qui reflète leur propre culture ou tradition familiale

Créez une ambiance festive avec des places confortables, de la musique et des décorations

Organisez un concours de plats à plusieurs catégories, comme « le plat le plus créatif », « la meilleure présentation », etc.

Jouez à des jeux de société ou à des jeux-questionnaires après le repas-partage pour poursuivre la socialisation

Séminaires d'aventure et d'activité physique

Vous en avez assez d'être toujours assis à votre bureau ou de passer d'une salle de conférence à l'autre ? Embarquez votre équipe pour une aventure ! Ces idées de séminaires d'entreprise dynamiseront votre équipe tout en créant des souvenirs inoubliables. Sortez de la routine et embarquez pour un voyage passionnant.

Travailler ensemble, surmonter des défis et partager des expériences permettra de cultiver une confiance et un sentiment de camaraderie sans pareil, donnant naissance à des équipes plus fortes et plus connectées.

11. Séminaire voyage et aventure

Des activités comme l'escalade sont passionnantes pour les accros à l'adrénaline de votre équipe via Unsplash

Intervalle de prix : $$$ – $$$$

Embarquez pour un voyage en pleine nature et faites le plein d'adrénaline avec un séjour aventure et activités. Les paramètres uniques de ce séjour vous laisseront des souvenirs inoubliables qui souderont vos équipes. Que vous sautiez d'une falaise dans une mer azur ou que vous observiez la faune sauvage dans son milieu naturel lors d'un safari dans la jungle, il existe plusieurs façons de rendre ce séjour d'entreprise passionnant et excitant.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Choisissez une aventure qui correspond aux intérêts et au niveau de forme physique de votre équipe. Si nécessaire, proposez plusieurs options de participation

Partagez une brochure ou un guide sur l'aventure afin que tous les membres de l'équipe soient bien préparés pour le voyage

Envisagez des temps d'arrêt pour vous détendre et réfléchir à des expériences partagées

Prenez des photos et des vidéos pendant le voyage et créez un souvenir que les équipes pourront chérir

12. Séminaire dans un parc d'attractions

Les parcs d'attractions évoquent un sentiment de nostalgie et d'émerveillement enfantin via Unsplash

Intervalle de prix : $$ – $$$

Réveillez l'enfant qui sommeille en vous et lâchez-vous dans un parc d'attractions ! Une telle sortie d'entreprise est une excellente occasion de se détendre, de créer des souvenirs et de revivre des moments nostalgiques. Vous pouvez emmener votre équipe sur les différents manèges, spectacles et attractions d'un parc d'attractions ou visiter une foire proposant des jeux de carnaval comme le cornhole et la pêche aux pommes.

Des options éphémères comme un cirque itinérant et des entreprises saisonnières comme les maisons hantées ou les champs de citrouilles à Halloween peuvent également souder les équipes.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Créez un itinéraire de groupe qui permet à tous les membres de l'équipe de découvrir et d'explorer leurs attractions favorites tout en prévoyant des pauses pour socialiser, se reposer et se rafraîchir

Achetez des pass de groupe pour bénéficier de réductions intéressantes sur les billets ou les repas

Ajoutez une touche de divertissement grâce à des compétitions amicales ou des jeux tout au long de la journée

Enregistrez un vlog d'équipe ou prenez des photos avec des appareils jetables pour immortaliser votre expérience au parc d'attractions

13. Aventure culinaire

Cuisiner ensemble implique également un travail d'équipe via Unsplash

Intervalle de prix : $ – $$

Les bonnes discussions naissent autour d'un bon repas. Alors pourquoi ne pas utiliser la nourriture comme moyen de rendre la retraite d'entreprise agréable ? Nous avons déjà évoqué le fait qu'organiser un repas-partage est un excellent moyen de se détendre avec son équipe. Mais comment faire de la nourriture une aventure ? Pensez à organiser un cours de cuisine, un concours de chili ou un atelier de pâtisserie !

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Commencez la retraite d'entreprise au marché fermier local ou à l'épicerie, encouragez les membres de l'équipe à planifier leurs repas, à dresser la liste des ingrédients et à préparer l'ensemble du repas

Concentrez-vous sur la découverte de différents aliments, comme les spécialités régionales et les plats internationaux, ou suivez un thème

Organisez un repas-partage après un cours de cuisine et célébrez vos exploits culinaires autour d'un repas commun

Organisez un concours de cuisine « boîte mystère » où les équipes devront préparer des plats délicieux à partir d'ingrédients aléatoires afin de stimuler la créativité et l'ingéniosité

14. Retraite avec visite de la ville

Explorez les coins cachés de votre ville grâce à Unsplash

Intervalle de prix : $$ – $$$

Explorer votre ville en groupe offre une nouvelle perspective : c'est comme afficher votre environnement sous un tout nouveau jour ! Vous pouvez suivre une exploration thématique, comme la promenade gastronomique évoquée précédemment, ou vous plonger dans l'histoire, l'art et la culture de la ville.

L'équipe peut également partir pour un voyage improvisé où elle s'amusera à explorer la ville. Vous pouvez le faire à pied, à vélo, ou même acheter un pass touristique ou un ticket pour un bus HOHO (hop on, hop off). Il suffit de quelques heures pour profiter d'un nouvel environnement et de nouvelles expériences, même dans le confort de votre ville.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Réservez à l'avance vos billets pour les attractions populaires, les musées, etc. afin d'éviter les files d'attente et les contretemps

Préparez une checklist des sites touristiques de la ville et transformez-la en chasse au trésor ou en liste de choses à faire pour rendre l'exploration interactive

Participez à des évènements ou activités locales pour vous immerger dans la culture et les festivités de votre ville

Permettez aux membres de l'équipe de jouer le rôle de guides tout en explorant certains domaines qu'ils connaissent bien

15. Vacances d'entreprise

Les vacances d'entreprise peuvent prendre la forme d'un week-end ou d'un voyage international via Unsplash

Intervalle de prix : $$$ – $$$$$

Les vacances d'entreprise sont la meilleure récompense pour tous les efforts fournis par les employés. Il s'agit d'une expérience de luxe tout compris qui vous permet de vous déconnecter du travail et de passer du temps de qualité avec vos collègues en dehors du bureau.

En fonction du budget de votre entreprise, vous pouvez prévoir un voyage dans une nouvelle ville, voire dans un nouveau pays ! Une expérience aussi enrichissante rapproche les équipes, remonte le moral et renforce la dynamique d'équipe.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Personnalisez les vacances d'entreprise en fonction des intérêts et des préférences de l'équipe

Partagez des directives claires concernant la disponibilité au travail pendant les vacances de l'entreprise afin de garantir une véritable déconnexion

Organisez des expériences uniques, des excursions locales, des visites culturelles ou des activités aventureuses pour rendre ces vacances vraiment mémorables

Équilibrez les activités programmées et le temps libre, afin que les membres de l'équipe puissent explorer leurs intérêts individuels ou se détendre comme ils le souhaitent

Séminaires de formation et de développement

Et s'il existait un moyen de rendre l'apprentissage et le développement des compétences amusants ? Eh bien, nous avons aussi des idées de séminaires d'entreprise pour cela ! Les séminaires d'apprentissage et de développement offrent à votre équipe la possibilité d'acquérir une nouvelle compétence ou d'améliorer une compétence existante.

Ils répondent à leur besoin intrinsèque de développement professionnel et les mettent sur la voie de l'amélioration continue. En dotant votre équipe des outils et des connaissances nécessaires pour garder une longueur d'avance, vous augmentez également ses chances de réussite.

16. Séminaires et conférences professionnels

Participez à des séminaires pour sortir de votre bureau via Unsplash

Intervalle de prix : $$ – $$$$$

Inscrivez vos équipes à des séminaires et conférences professionnels afin de les tenir informées des dernières tendances. Cela leur permettra également de nouer des contacts avec des collègues d'autres entreprises et d'échanger avec des leaders et des experts du secteur. Une telle exposition peut s'avérer essentielle pour améliorer leurs performances en tant qu'équipe et combler d'éventuelles lacunes en matière de compétences.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Encouragez les participants à se renseigner sur les thèmes abordés par les conférenciers, à consulter leur profil et à se renseigner sur les sessions afin de maximiser les possibilités d'apprentissage

Prévoyez de nombreuses réunions d'équipe pour discuter des enseignements clés et des points à retenir, ainsi que des applications potentielles au sein de votre bureau et de votre secteur d'activité

Facilitez le réseautage professionnel grâce à une présentation de groupe avec des collègues ou des homologues d'autres entreprises

Mettez en place un système de parrainage pour les conférences en associant des collègues d'horizons et d'expertises différents afin qu'ils assistent à ces évènements et facilitent ainsi le brassage des idées

17. Conférenciers invités

Invitez des conférenciers invités à des séminaires d'entreprise via Unsplash

Intervalle de prix : $$ – $$$

Si vous ne pouvez pas envoyer vos équipes à des événements d'entreprise, faites venir l'évènement à votre équipe ! Inviter des conférenciers invités à une retraite d'entreprise peut être une source d'inspiration. Des experts reconnus et des chefs d'entreprise peuvent partager leur point de vue sur des sujets pertinents pour votre secteur, des stratégies concrètes et des anecdotes personnelles pour motiver votre équipe et promouvoir un apprentissage ciblé.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Sélectionnez des conférenciers invités ayant une expérience pertinente et des références avérées

Après la conférence, ouvrez la discussion pour permettre aux participants de poser des questions, de débattre et de former des groupes pour approfondir les thèmes abordés par l'invité

Enregistrez la session du conférencier invité pour les employés qui n'ont pas pu assister à la session ou pour référence future

Offrez des occasions de rencontres et de sessions photos après la présentation afin de rendre l'expérience plus mémorable

18. Ateliers de développement des compétences

Les ateliers de développement des compétences ont un effet enrichissant sur l'équipe via Unsplash

Intervalle de prix : $$ – $$$

Les ateliers de développement des compétences peuvent aller d'un stage intensif de codage à un cours de préparation de cocktails. Quels qu'ils soient, ils permettent à l'équipe d'acquérir de nouvelles compétences utiles à son développement professionnel ou individuel.

Les entreprises peuvent également organiser des ateliers sur les dernières tendances en matière de développement logiciel, de marketing, de gestion de projet ou de communication afin de permettre aux équipes de rester à la pointe et de conserver leur compétitivité.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Réalisez une analyse des compétences manquantes afin d'identifier les lacunes de votre équipe et choisissez un atelier qui comble ces lacunes

Proposez différents formats d'ateliers (en présentiel, en ligne, à rythme libre, etc.) afin de répondre aux différents styles d'apprentissage

Encouragez les équipes à mettre en pratique leurs compétences nouvellement acquises ou perfectionnées sur leur lieu de travail ou dans le cadre de projets concrets

Recueillez les commentaires des participants afin d'évaluer l'efficacité de l'atelier et de déterminer comment vous pouvez l'améliorer

19. Séminaires de brainstorming

Déconnectez-vous, détendez-vous et laissez les idées venir à vous via Unsplash

Intervalle de prix : $$ – $$$

Vous avez l'impression que votre équipe est en panne d'inspiration ? Vous passez trop de temps sur un problème au point qu'il vous semble insoluble ? Il est alors probablement temps d'organiser une session de brainstorming, mais avec une touche d'originalité. Une retraite d'entreprise consacrée au brainstorming offre aux équipes le temps et l'espace nécessaires pour résoudre des problèmes complexes, générer des idées créatives et développer des solutions innovantes.

L'idée est de se déconnecter des activités professionnelles et des salles de réunion familières pour sortir des sentiers battus. Vous pourriez trouver de nouvelles idées pendant un cours de yoga avec des chiots ou une partie de snooker, l'important étant de briser les schémas habituels.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Utilisez des techniques et des cadres de brainstorming pour une retraite réussie

Définissez des objectifs clairs pour maintenir la concentration et la direction tout en pratiquant une réflexion ciblée et libre

Documentez toutes les idées générées par votre équipe pendant la session de brainstorming afin de les évaluer ultérieurement et de vous assurer qu'aucune bonne idée ne soit perdue

Encouragez la participation de tous les membres de l'équipe et cultivez une expérience positive axée sur la communication ouverte afin de développer des idées

20. Programmes de mentorat

Le mentorat dans des paramètres formels et informels stimule l'engagement des employés via Unsplash

Intervalle de prix : $$$

Si vous pensez que votre équipe a besoin d'un coup de pouce extérieur, vous pouvez mettre en place un programme de mentorat. Il s'agit d'un investissement continu qui favorise le partage des connaissances, le développement de carrière et renforce l'esprit d'équipe.

Des mentors expérimentés, issus de l'entreprise ou de l'extérieur, intègrent l'équipe et travaillent avec elle pour lui offrir assistance, conseils et accompagnement. Cette retraite d'entreprise peut durer tout un week-end, mais l'accès à un réseau de professionnels expérimentés offre des avantages pour toute une vie !

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Associez les mentors et les mentorés en fonction de leurs compétences complémentaires, de leur personnalité, de leurs objectifs de carrière et de leurs aspirations

Élaborez un programme de mentorat structuré avec des directives claires sur la communication, les réunions pendant le temps libre et les résultats attendus

Organisez des ateliers et des activités d'équipe pour renforcer les relations entre mentors et mentorés

Fournissez une formation, des ressources et du matériel aux mentors et formez-les à des pratiques de mentorat efficaces afin qu'ils puissent guider au mieux l'équipe

Séminaires d'entreprise adaptés au télétravail

Nous comprenons bien que toutes les équipes ne sont pas regroupées au même endroit pour participer à une chasse au trésor ou visiter les sites touristiques locaux. Mais la distance géographique n'est pas une barre pour ne pas participer à une retraite d'entreprise ! Nous proposons des options amusantes et interactives pour impliquer les employés à distance. De la lutte contre le sentiment d'isolement à la promotion d'un sentiment d'appartenance, nos idées de retraites d'entreprise rassemblent les équipes à distance, même si elles sont séparées par des milliers de kilomètres !

21. Soirée jeux en ligne

Organisez des soirées jeux avec des jeux coopératifs comme Fortnite ou Mario Kart via Unsplash

Intervalle de prix :

Les soirées jeux en ligne sont un incontournable pour toute entreprise à distance. Elles rassemblent les équipes sur un même terrain virtuel et les encouragent à s'affronter dans une ambiance conviviale. C'est une option économique qui permet de s'amuser et de se mesurer les uns aux autres dans un cadre détendu et décontracté.

Plusieurs plateformes proposent des adaptations de jeux de société, des jeux collaboratifs et des soirées quiz où vos équipes peuvent se retrouver et socialiser malgré la distance physique. Consultez des sites web tels que Tabletopia, Jackbox Party Pack ou Board Game Arena pour organiser votre propre soirée jeux !

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Choisissez des jeux adaptés à la participation à distance, des jeux de société classiques aux enquêtes policières virtuelles

Attribuez des thèmes à différentes soirées jeux et encouragez les participants à se déguiser en fonction du thème choisi pour encore plus de fun

Offrez des chèques-cadeaux électroniques et des récompenses virtuelles aux gagnants pour maximiser leur enthousiasme et leur participation

Investissez dans des plateformes de visioconférence avec fonctionnalités de partage d'écran et de messagerie instantanée afin que tout le monde puisse communiquer

22. Spectacle de talents virtuel

Permettez aux membres de l'équipe d'exprimer leurs talents via Unsplash

Intervalle de prix :

Célébrez la créativité et la diversité de vos équipes à distance et offrez-leur l'occasion de mettre en valeur leurs talents cachés. Qu'il s'agisse de fredonner ses airs préférés lors d'une soirée karaoké ou de montrer son talent pour nouer des queues de cerises, créez un environnement favorable et divertissant qui applaudit tous les participants. Le sentiment de camaraderie qui en résultera renforcera la cohésion de l'équipe et la confiance en soi de chacun.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Faites la promotion du concours de talents à l'avance afin de susciter l'intérêt et de créer un buzz autour de l'événement pour une participation maximale

Encouragez les employés à soumettre leurs entrées dans différentes catégories de talents afin que vous puissiez préparer une liste

Encouragez la participation du public grâce à des applaudissements virtuels, des sondages en direct et des discussions instantanées pour applaudir votre favori

Invitez un invité ou utilisez le vote du public pour élire les meilleures performances et récompenser les participants

23. Non-conférence

Discutez autour d'un feu de camp virtuel via Unsplash

Intervalle de prix :

Les « non-conférences » sont des réunions axées sur la participation qui favorisent l'innovation, le partage d'idées et l'apprentissage informel entre équipes distantes. Cet évènement social informel se déroule dans des centres de conférence virtuels, et les sujets de discussion émergent naturellement des conversations et des intérêts des participants. Cela permet de faire circuler les idées et de souder les équipes.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Invitez les participants à partager leurs idées et les sujets qu'ils souhaitent aborder avant l'évènement afin de servir de points de départ à la discussion et d'invites, d'instructions

Facilitez les discussions de groupe grâce à des directives claires et à un temps alloué à chaque sujet afin de couvrir divers thèmes et d'obtenir une participation maximale

Proposez des outils collaboratifs tels que des éditeurs de documents et des tableaux blancs numériques pour enrichir les discussions ciblées

Réalisez des sondages et des enquêtes virtuels pour évaluer l'intérêt des participants sur différents sujets et hiérarchiser ceux qui suscitent le plus d'engagement

24. Clubs de lecture

Partagez vos lectures préférées avec un club de lecture en ligne via Unsplash

Intervalle de prix : $ – $$

Les retraites de travail consacrées à la lecture de livres virtuels favorisent une culture de l'apprentissage et de l'amélioration personnelle. Elles constituent une plateforme où les lecteurs partagent leurs intérêts et discutent d'œuvres littéraires. La stimulation intellectuelle permet d'explorer diverses perspectives et interprétations tout en facilitant l'échange d'idées, ce qui en fait un excellent moyen de renforcer la cohésion des équipes.

Et vous n'êtes pas obligé de parler de livres sérieux sur la productivité, vous pouvez aussi vous passionner pour les derniers mangas ou livres de mandalas.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Partagez une liste de lecture au début de chaque année ou de chaque mois afin de cultiver une bonne habitude de lecture. Veillez à ce que la liste sélectionnée compte des ouvrages de genres et de styles variés

Préparez un programme à l'avance et envoyez ou postez des exemplaires des livres aux participants

Organisez des sessions de questions-réponses et des discussions virtuelles avec des auteurs et des conférenciers invités qui peuvent apporter un nouvel éclairage sur les livres choisis

Encouragez l'expression créative en organisant des activités en ligne inspirées du livre, de la création de fan art à l'essai de recettes

25. Boîtes d'abonnement

Envoyez des colis surprise à vos équipes à distance et encouragez-les à se connecter via Unsplash

Intervalle de prix : $$$

Les boîtes d'abonnement peuvent être un excellent évènement mensuel pour les équipes qui souhaitent créer des liens autour d'expériences partagées dans un cadre distant. Créez des boîtes d'abonnement sur un thème (artisanat, café, soins du corps, repas copieux, etc.) et laissez votre équipe en profiter. Les employés peuvent organiser des sessions de déballage virtuelles et profiter du contenu ou laisser libre cours à leur créativité.

Conseils pour en tirer le meilleur parti

Si la création de boîtes d'abonnement représente trop de travail, investissez dans des entreprises existantes qui le font déjà

Créez des discussions de groupe où les membres de l'équipe peuvent partager leur enthousiasme au sujet de la box d'abonnement et planifier des vidéoconférences pour le déballage

Partagez des photos et des vidéos de votre équipe profitant du contenu de la box d'abonnement sur les tableaux des employés et les réseaux sociaux

Organisez des compétitions amicales telles que des concours de cuisine virtuels ou des expositions artistiques et récompensez les gagnants

ClickUp pour relancer les séminaires d'entreprise

Planifier une retraite de travail est sans aucun doute une tâche intimidante. Vous devez gérer les réponses, tenir compte des frais imprévus, planifier les activités tout en équilibrant la logistique... Il y a tellement de choses à suivre que cela devient vite accablant.

Mais cela ne doit pas forcément être le cas lorsque vous avez ClickUp à vos côtés. Vous pouvez traiter la retraite d'entreprise comme n'importe quel autre projet et utiliser ClickUp pour :

Centralisation de la documentation

Documentez tout dans ClickUp Docs et partagez-le avec les membres de votre équipe

Oubliez les chaînes d'e-mails et les feuilles de calcul. ClickUp Docs est un guichet unique pour tout ce qui concerne la retraite. Qu'il s'agisse d'une checklist à distribuer aux équipes en déplacement ou d'une liste de choses à faire et à ne pas faire pour un évènement de jeu virtuel, ClickUp Docs rassemble tout et permet de le partager. De plus, vous pouvez facilement convertir ces documents en tâches pour vous assurer que rien ne passe entre les mailles du filet !

Planification collaborative

Planifiez vos prochaines vacances ou votre prochaine soirée jeux sur des tableaux blancs interactifs

La planification collaborative n'a jamais été aussi simple ! ClickUp propose une variété d'outils de collaboration en direct qui vous permettent de travailler avec votre équipe pour trouver des idées, planifier des itinéraires, finaliser la logistique ou même organiser un évènement à distance.

Imaginez un espace de travail partagé où chacun peut contribuer aux discussions en ajoutant des notes autocollantes, des dessins et des images. ClickUp Whiteboards est une toile numérique qui permet aux équipes de réfléchir ensemble, de planifier visuellement des projets et de collaborer en temps réel.

La vue Chat intégrée à l'application ClickUp permet aux équipes de rester connectées et favorise une communication instantanée. Les discussions peuvent avoir lieu parallèlement aux tâches, ce qui évite d'avoir à passer d'une application à l'autre pour obtenir des mises à jour et des clarifications.

Si vous souhaitez éviter les longues descriptions textuelles, capturez votre écran et commentez vos réflexions avec ClickUp Clips. Cela permet d'expliquer visuellement des processus complexes, de mettre en évidence des fonctionnalités spécifiques d'un logiciel ou de présenter une idée de conception, le tout dans une vidéo claire et concise.

Gérer le budget et les échéanciers

La vue Liste dans ClickUp offre un aperçu complet de la progression des tâches et des coûts associés

La gestion des budgets et des échéanciers est la partie la plus stressante de la planification des activités d'une retraite d'entreprise. Mais ClickUp vous débarrasse de tout le travail fastidieux et réduit la tâche à quelques clics. Utilisez la vue Liste de ClickUp pour créer une ventilation détaillée du budget pour les frais de location, de restauration, de transport, etc.

Vous pouvez fixer des limites, définir des catégories budgétaires et suivre les dépenses en temps réel. De même, la vue Diagramme de Gantt de ClickUp représente les différentes tâches sur un échéancier tout en mettant en évidence les dépendances et les jalons. De plus, la vue Calendrier de ClickUp vous aidera à gérer votre emploi du temps et celui de votre équipe.

Suivi des inscriptions et des confirmations

Créez des formulaires personnalisés pour accepter les inscriptions et les réponses aux invitations aux évènements de l'entreprise

Plus besoin de courir après les inscriptions et les confirmations ! La puissante vue Formulaire de ClickUp capture instantanément les réponses et achemine les informations vers la bonne équipe au bon moment. Elle est livrée avec un générateur de formulaires hautement personnalisable que vous pouvez utiliser pour saisir les détails pertinents et les convertir en tâches traçables.

Utilisation de modèles

Enfin, vous disposez des modèles ClickUp qui vous évitent de réinventer la roue. Vous trouverez plusieurs modèles de forfaits de communication, de gestion d'évènements, de marketing, de réunions et de briefings, et bien plus encore.

Envisagez de commencer par les options suivantes :

Télécharger ce modèle Préparez un agenda complet à l'aide de ce modèle d'agenda de réunion de séminaire afin de discuter des besoins de votre entreprise en matière de séminaire

Modèle d'agenda de réunion ClickUp Retreat : ce modèle simplifie la planification des séminaires d'entreprise en proposant un modèle structuré pour organiser l'agenda du séminaire. Réfléchissez aux problèmes, discutez de la logistique, définissez des objectifs et réfléchissez à des activités pour tirer le meilleur parti de vos séminaires

Télécharger ce modèle Le modèle de planification d'évènements de ClickUp facilite la planification et l'organisation d'évènements

Modèle de planification d'événement ClickUp : il s'agit d'un hub central pour organiser votre séminaire d'entreprise. Il comprend des vues prédéfinies telles que les vues Liste et Calendrier pour créer des tâches, suivre les progrès et mesurer le succès global du séminaire. Il offre des fonctionnalités supplémentaires telles que Documents et Statut personnalisé pour une planification collaborative et une gestion efficace

Télécharger ce modèle Planifiez des évènements et collaborez pour les réaliser grâce au modèle de planification et de collaboration d'évènements sur ClickUp

ClickUp Event Planning and Collaboration : cet outil se concentre sur l'engagement de l'équipe tout au long de la retraite d'entreprise. Vous pouvez accepter des suggestions d'activités ou suivre une checklist détaillée pour vous assurer que tout est planifié et organisé dans un environnement collaboratif

À vos marques, prêts, reset !

Nous espérons que notre liste de 25 idées de séminaires d'entreprise vous inspirera pour planifier votre prochaine escapade en équipe. N'oubliez pas que le secret d'une réussite retentissante réside dans l'adaptation du séminaire d'entreprise aux intérêts et aux objectifs de votre équipe. Et pour cela, rien de mieux que des outils tels que ClickUp !

ClickUp offre une grande flexibilité dans l'organisation, la planification et la gestion de séminaires d'entreprise pour plusieurs entreprises et secteurs d'activité, des équipes de différentes tailles, des séminaires de différents types et pour des budgets variés. De plus, vous pouvez l'intégrer à vos outils et plateformes existants, tels que Google Agenda, afin que personne ne rate les activités amusantes que vous avez prévues. Vraiment, vous n'avez besoin que d'un seul outil !

Alors, qu'attendez-vous ? Inscrivez-vous à ClickUp et regardez votre équipe revenir au bureau avec un enthousiasme renouvelé !