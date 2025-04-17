Top 10 des modèles de programme d'orientation des employés

La première impression est importante, surtout lorsqu'il s'agit de nouvelles recrues. Une étude récente a montré que 86 % des employés décident de rester dans une entreprise au cours des six premiers mois. Par conséquent, un programme d'orientation bien organisé est essentiel pour donner le ton à l'expérience d'un nouvel employé au sein de votre entreprise. Il les aide à comprendre l'entreprise et leur rôle au sein de celle-ci, jetant ainsi les bases de leur réussite au sein de votre organisation.

Les modèles de programmes d'orientation constituent un outil précieux pour les professionnels des ressources humaines et les chefs d'équipe, car ils permettent de mettre en place un processus d'intégration attrayant qui maintient l'engagement et la motivation des nouveaux employés dès le premier jour.

Qu'est-ce qu'un modèle de programme d'orientation ?

Les modèles de programme d'orientation sont des schémas préétablis qui fournissent un cadre pour structurer un programme d'orientation des nouveaux employés. Ces modèles incluent généralement des délais, des sujets et des responsables pour chaque session de votre programme d'orientation des nouveaux employés, garantissant ainsi une expérience d'intégration complète et organisée. Ils comprennent généralement

Découpage jour par jour

Le programme est divisé en parties gérables, décrivant les activités prévues pour chaque jour du parcours d'intégration. Cette approche structurée permet d'éviter de submerger les nouveaux embauchés avec trop d'informations, tout en vous permettant de respecter vos objectifs en matière de formation objectifs d'intégration .

Tâches essentielles

Les tâches prédéfinies dans un modèle d'orientation des nouveaux employés peuvent consister à remplir des documents le premier jour, à assister à une séance d'accueil ou à installer l'équipement informatique essentiel sur le lieu de travail. Elles garantissent un démarrage administratif en douceur pour les nouveaux employés.

Présentations et réunions

Les modèles de programme d'orientation prévoient souvent des plages horaires réservées aux présentations du personnel clé, des membres de l'équipe et des services concernés. Cela favorise le sentiment d'appartenance et aide les nouveaux embauchés à nouer des relations.

Séances de formation

Les programmes d'orientation comprennent souvent des sessions de formation axées sur la culture de l'entreprise, les outils et logiciels utilisés et les compétences spécifiques au poste. Cela permet aux nouveaux employés d'acquérir les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour réussir.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de programme d'orientation?

Les modèles de calendrier d'orientation sont des feuilles de route qui guident les nouveaux employés à travers les étapes essentielles de l'acclimatation à votre entreprise. Ils fournissent un cadre prêt à l'emploi pour les activités, les présentations et les tâches clés pour chaque jour ou semaine du programme d'intégration. Un bon modèle de programme d'intégration est le suivant :

adaptable : Il peut être facilement personnalisé pour répondre aux besoins spécifiques de la culture de votre entreprise et au rôle du nouvel employé

Complet : il couvre tous les sujets essentiels de l'intégration : Il couvre tous les sujets essentiels de l'intégration, y compris la culture de l'entreprise, les avantages, les politiques et la formation spécifique à l'emploi

Efficace en termes de temps : Il accorde suffisamment de temps à chaque sujet tout en utilisant au mieux le temps alloué à l'orientation

Clair et concis : Il décrit clairement le programme en précisant les horaires, les sujets et les intervenants pour chaque session

Modèles gratuits de programme d'orientation

Les premiers jours dans un nouvel emploi peut être éprouvant pour les nerfs, en particulier pour les nouveaux embauchés qui entrent dans un environnement de travail inconnu. Un programme d'orientation bien structuré fait toute la différence, en les aidant à s'intégrer dans leurs nouvelles fonctions et en les préparant à la réussite.

C'est ici que l'orientation des employés c'est là qu'interviennent les listes de contrôle et les modèles de calendrier d'orientation. Il s'agit d'outils puissants conçus pour faciliter le processus d'intégration et assurer une transition en douceur pour les recrues.

1. Modèle d'accueil des employés par ClickUp

Couvrir les étapes essentielles de l'intégration en utilisant le modèle d'intégration des employés de ClickUp en incluant des listes de tâches, des listes de contrôle et des documents personnalisables

Le modèle Modèle d'accueil des employés ClickUp fournit un cadre structuré pour rationaliser l'intégration des nouveaux employés dans votre organisation. Le modèle est utilisé pour la présentation de l'entreprise, la familiarisation avec les politiques, l'installation des technologies de l'information et la formation spécifique au rôle. Il permet de créer un processus normalisé d'orientation des employés, d'améliorer l'expérience des nouveaux embauchés et de stimuler l'engagement et la fidélisation des employés.

Cela permet de garantir une expérience d'intégration harmonieuse pour les nouveaux employés, qui se sentent accueillis, informés et prêts à apporter leur contribution. En outre, le fait de suivre un plan d'intégration structuré aide les nouveaux employés à s'intégrer plus rapidement et améliore leur satisfaction générale à l'égard de leur nouvel emploi dès le départ.

Le modèle comprend des tâches prédéfinies et des listes de contrôle pour les étapes essentielles de l'intégration, telles que les réunions d'accueil de l'équipe, les séances de familiarisation avec la politique, l'installation de l'équipement informatique et les programmes de formation spécifiques à chaque rôle.

Adaptez les tâches et les listes de contrôle aux processus spécifiques de votre entreprise et au rôle du nouvel employé. La vue du processus d'intégration vous aidera à suivre chaque étape du processus d'intégration.

ClickUp permet une communication centralisée au sein même du modèle. Des fonctionnalités telles que l'attribution des tâches, le partage des documents et le suivi des progrès permettent de s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, ce qui favorise une communication efficace tout au long du processus d'intégration.

Idéal pour: Il s'agit d'une solution complète conçue pour rationaliser le processus d'intégration de tout nouvel employé, quel que soit son rôle ou son département. Ce modèle est particulièrement utile pour les équipes et les départements des ressources humaines l'intégration des nouveaux employés . Télécharger ce modèle

2. Modèle d'accueil des nouveaux employés par ClickUp

Le Modèle d'accueil des nouveaux employés par ClickUp comprend des tâches réalisables pour les différents services qui accueillent de nouveaux employés. Il permet de clarifier les rôles et les responsabilités, de favoriser la collaboration et de s'assurer que tous les aspects de l'intégration sont traités efficacement.

Faites gagner du temps aux RH, améliorez la liste de contrôle de l'orientation des nouveaux employés et créez une expérience d'intégration plus positive avec le modèle d'intégration des nouveaux employés ClickUp

Ce modèle facile à utiliser pour les débutants modèle d'accueil divise toutes les activités habituelles d'accueil en listes de tâches regroupées par jours, semaines et mois, les responsables de chaque tâche étant clairement définis.

Il fournit également une liste de contrôle préalable à l'intégration de l'employé afin de s'assurer que toutes les étapes nécessaires ont été franchies avant la date d'entrée en fonction du nouvel employé. Cette liste comprend l'envoi de courriels de bienvenue, la collecte des documents administratifs et la mise en place de l'accès aux technologies de l'information. Une liste de contrôle remplie favorise une transition en douceur pour le nouvel employé dès le premier jour.

Elle vous permet d'ajouter ou de supprimer des tâches en fonction du rôle et du service du nouvel employé. Cela permet de cibler le processus d'intégration en se concentrant sur les informations les plus pertinentes pour la croissance de l'entreprise de chaque nouvel employé. La fixation de dates d'échéance permet de responsabiliser tout le monde et de s'assurer que les tâches de pré-intégration sont accomplies dans les délais impartis.

Idéal pour: Ce modèle d'orientation est conçu pour aider les nouveaux employés à s'approprier leur parcours d'intégration. Les équipes RH et les départements chargés de l'intégration des nouveaux employés peuvent en tirer un grand bénéfice, en particulier ceux qui recherchent une approche d'apprentissage plus autonome. Télécharger ce modèle

3. Modèle de calendrier d'équipe par ClickUp

La nature visuelle de Modèle d'horaire d'équipe de ClickUp permet aux membres de l'équipe et aux responsables de hiérarchiser les tâches et de gérer le temps de manière efficace. Ils identifient facilement les goulets d'étranglement potentiels et redistribuent la charge de travail pour s'assurer que les délais sont respectés et que les projets restent sur la bonne voie.

Visualisez qui travaille sur quoi et quand au sein de votre équipe, réduisant ainsi le besoin de mises à jour constantes de l'état d'avancement et facilitant la collaboration grâce au modèle de calendrier d'équipe Clickup

Le modèle fournit un cadre prédéfini pour décrire l'itinéraire d'intégration, en veillant à ce que tous les points de contact essentiels, des réunions d'introduction aux sessions de formation, soient méticuleusement planifiés et pris en compte. Les membres de l'équipe peuvent se tenir au courant des activités programmées et des échéances sur une plateforme centralisée, ce qui favorise la transparence et la responsabilité.

ClickUp Team Schedule Template offre une solution dynamique pour les responsables RH et les dirigeants qui cherchent à améliorer la visibilité et la collaboration au sein de l'équipe . Le modèle offre plusieurs options d'affichage, notamment une liste des activités du projet, un tableau du calendrier hebdomadaire et une vue de la charge de travail.

Le modèle permet d'attribuer facilement des tâches à des membres spécifiques de l'équipe. Cela permet une appropriation claire, une responsabilisation, une concentration individuelle et un flux de travail efficace. Les membres de l'équipe peuvent voir les changements immédiatement, ce qui permet une collaboration sans faille et une prise de décision éclairée.

La vue de la charge de travail donne un aperçu du nombre de tâches assignées à chaque membre de l'équipe au cours d'une période donnée. Cela permet une gestion proactive de la charge de travail, garantissant qu'aucun membre de l'équipe n'est confronté à des problèmes de charge de travail et que les tâches sont équitablement réparties.

Idéal pour: Les chefs d'équipe, les gestionnaires de projet et toute équipe travaillant sur des projets collaboratifs peuvent bénéficier de ce modèle. Il permet de centraliser les horaires, les tâches et les échéances des membres de l'équipe. Télécharger ce modèle Lire aussi: Différents types de styles de travail sur le lieu de travail

4. Modèle d'emploi du temps horaire par ClickUp

Le Modèle d'horaire ClickUp est un outil puissant qui simplifie la gestion des tâches et le suivi du temps, en particulier pour les fonctions dont la structure de rémunération horaire est prédominante.

Enregistrez les heures consacrées à des tâches spécifiques dans le modèle d'emploi du temps de ClickUp pour plus de précision

Ce modèle permet d'attribuer des tâches à plusieurs membres de l'équipe, ce qui le rend idéal pour les projets collaboratifs ou la gestion des horaires des employés. Il aide également les employés à visualiser leur charge de travail et à consacrer suffisamment de temps à chaque tâche.

Le modèle comprend des statuts personnalisés prédéfinis tels que "Annulé", "Terminé", "En cours" et "À faire" Ces statuts permettent aux employés de suivre l'évolution de chaque tâche dans leur emploi du temps, ce qui leur donne une vue d'ensemble claire de leur travail tout au long de la journée.

Dans le modèle horaire, prévoyez du temps pour les rencontres avec les collègues, les pauses café et le déjeuner. Cela peut aider les nouveaux embauchés à se sentir plus à l'aise et à s'intégrer dans l'équipe. Le fait de disposer d'un emploi du temps visuel peut être bénéfique pour les nouveaux embauchés et les personnes chargées de l'orientation. Il donne une image claire des activités de la journée et permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde.

Avec Le suivi du temps natif de ClickUp les employés peuvent enregistrer leurs heures de travail pour chaque tâche directement dans le planning. Les données sont ensuite utilisées à des fins de paie ou pour analyser l'efficacité du travail. Cette capacité à suivre le temps passé sur les tâches permet d'établir des rapports et des analyses pertinents.

Idéal pour: Ce modèle est très utile pour les freelances, les consultants, les agences et toute équipe travaillant avec un modèle de facturation à l'heure. Il simplifie le calcul des salaires en fournissant des enregistrements clairs du temps passé sur chaque projet ou tâche. Télécharger ce modèle

5. modèle de plan 30-60-90 jours par ClickUp

Le Modèle de plan 30-60-90 jours ClickUp est un outil précieux pour les nouveaux employés et les professionnels des ressources humaines. Tirez parti de ses fonctionnalités pour créer une expérience d'intégration structurée et attrayante, afin d'assurer la réussite des nouveaux employés au sein de votre organisation.

Guidez les nouveaux employés au cours de leurs trois premiers mois au sein de votre organisation en utilisant le modèle de plan 30-60-90 jours de Clickup, qui fournit un cadre structuré

Le modèle est divisé en trois étapes distinctes : 30 jours, 60 jours et 90 jours. Pour chaque étape, le plan d'orientation de l'employé comprend des suggestions d'objectifs, de jalons et de tâches adaptés à cette période spécifique du processus d'intégration. Cette approche par étapes garantit une expérience d'intégration structurée et progressive pour les nouveaux employés.

Les professionnels des ressources humaines peuvent adapter le plan aux besoins spécifiques de la fonction du nouvel employé et de votre entreprise culture d'entreprise . Cela garantit que l'expérience d'intégration est pertinente et les prépare à réussir dans leur poste spécifique. La plateforme ClickUp permet de suivre facilement l'évolution des objectifs et des tâches dans le cadre du plan à 30-60-90 jours.

Idéal pour: Les professionnels des ressources humaines et les responsables de l'intégration des nouveaux employés peuvent utiliser ce modèle de calendrier d'orientation pour planifier une approche progressive de l'intégration, divisée en étapes gérables de 30 jours, 60 jours et 90 jours. Ils peuvent adapter le plan aux besoins spécifiques du nouveau collaborateur et à la culture de l'entreprise, tandis que le modèle permet de suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et des tâches. Télécharger ce modèle

6. Modèle d'agenda par ClickUp

Un ordre du jour bien structuré donne le ton à une réunion productive. Modèle d'ordre du jour de ClickUp permet de concentrer les discussions sur les sujets clés et de s'assurer que tout le monde est prêt à apporter sa contribution.

Utilisez des fonctionnalités telles que les réactions aux commentaires, les sous-tâches imbriquées et l'affectation de plusieurs participants à chaque point de l'ordre du jour dans le modèle d'ordre du jour de ClickUp

Ce modèle décrit clairement le but de la réunion, les objectifs, les points de l'ordre du jour et les mesures à prendre.

Les champs personnalisables comprennent les dates de réunion, les lieux, les participants, les sujets de discussion et les résultats souhaités. Ce niveau de personnalisation garantit que l'ordre du jour répond aux besoins spécifiques de chaque réunion.

ClickUp vous permet de visualiser l'ordre du jour dans différents formats selon vos préférences. Il y a notamment une "Vue de la liste de l'ordre du jour" offrant une répartition linéaire des points de l'ordre du jour, une "Vue du calendrier" présentant la réunion avec d'autres événements du calendrier, et une "Vue du tableau" offrant une disposition plus structurée pour une référence facile. Il intègre de manière transparente les agendas aux fonctions de gestion de projet.

Idéal pour: Les chefs d'équipe, les chefs de projet ou toute personne organisant des réunions, quelle que soit leur taille ou leur objectif, peuvent utiliser ce modèle pour stimuler la productivité et la collaboration. La direction peut créer des agendas de réunion clairs, organisés et personnalisables pour garantir des discussions ciblées et productives. Télécharger ce modèle

7. Modèle d'horaire d'employé par ClickUp

Le Modèle d'horaire d'employé ClickUp permet des ajustements rapides pour tenir compte des changements dans la charge de travail ou la disponibilité des employés. Les responsables ont une meilleure idée des coûts de main-d'œuvre en visualisant les horaires des employés et en suivant le temps passé. Cela permet d'améliorer la budgétisation et l'affectation des ressources et d'utiliser efficacement les ressources humaines.

Minimisez le risque d'erreurs lors de la création de plannings grâce à une interface visuelle et à la fonctionnalité "glisser-déposer" du modèle de planning des employés

Le modèle représente visuellement les horaires des employés, généralement sous forme de liste. Il permet d'identifier facilement les équipes, les pauses et les congés attribués à chaque employé. Cette approche visuelle simplifie la gestion des horaires et réduit le risque d'erreurs.

Les employés peuvent être identifiés par des statuts tels que "Ouvert" pour les postes non attribués, "Confirmé" pour les postes occupés, "En congé" pour les absences planifiées et "Appelé" pour les absences non planifiées. Ces indices visuels permettent de comprendre clairement la disponibilité des employés en un coup d'œil.

Les champs permettent de saisir des informations vitales spécifiques aux différents rôles des employés ou aux équipes, telles que la "raison de l'absence" ou les "compétences spéciales requises" pour des équipes spécifiques. Cette personnalisation permet de s'assurer que le planning répond aux besoins spécifiques de votre personnel.

Idéal pour: Les responsables des ressources humaines ou les chefs d'équipe qui doivent intégrer de nouveaux membres dans de grandes équipes travaillant sur plusieurs postes. La création, la visualisation et la communication des horaires pour tous les employés sont simplifiées grâce à ce modèle. Télécharger ce modèle

8. Modèle de planification d'événements par ClickUp Modèle de planification d'événement de ClickUp comprend des listes préétablies pour organiser et catégoriser les aspects essentiels de la planification d'un événement. Les listes peuvent inclure les "activités", les "installations", les "tâches préalables à l'événement" ou la "facturation" Cette fonction constitue un point de départ et vous permet de ne négliger aucun détail crucial au cours du processus de planification.

Abordez l'événement plus sereinement grâce à une répartition claire des tâches, des délais et un suivi du budget dans le modèle de planification d'événement

Le modèle propose des vues prédéfinies pour visualiser les différents aspects de la planification de votre événement. Il s'agit notamment d'une "vue Liste" pour un format de liste de tâches traditionnel, d'une "vue Calendrier" pour planifier les étapes clés de l'événement et d'une "vue Tableau" pour organiser les tâches en fonction des étapes du flux de travail (par exemple, logistique, marketing, restauration). Cette polyvalence vous permet de choisir la vue qui correspond le mieux à vos besoins et préférences en matière de planification.

Définissez des statuts tels que "En attente de l'approbation du fournisseur", "Confirmé" et "Terminé" pour suivre l'évolution des tâches. En outre, des champs personnalisés doivent être créés pour saisir des informations spécifiques telles que "Allocation budgétaire" ou "Restrictions alimentaires" pour les participants.

Les tâches peuvent être assignées à des membres spécifiques de l'équipe, et des commentaires et des discussions peuvent être ajoutés directement à la tâche ou à la liste de contrôle (par exemple, les budgets, les contrats). Le résultat est une meilleure compréhension du flux de travail.

ClickUp s'intègre à divers outils tiers qui jouent un rôle important dans la planification d'événements. Vous pouvez connecter des outils de marketing par e-mail, de création de design ou de publication sur les médias sociaux directement au sein de la plateforme ClickUp.

Idéal pour : Les équipes qui organisent en personne des événements d'orientation et d'accueil du nouveau personnel à grande échelle. Ce modèle peut être utilisé par les planificateurs d'événements, les chefs de projet, etc., pour organiser n'importe quel événement, qu'il s'agisse de grandes conférences ou de petites réunions d'équipe. L'ensemble du processus de planification de l'événement, du début à la fin, sera mené de manière centralisée et collaborative. Télécharger ce modèle

9. Matrice de formation par ClickUp

Le format visuel de la Modèle de matrice de formation par ClickUp aide les professionnels des ressources humaines et les managers à identifier rapidement les domaines dans lesquels les employés ne disposent pas des compétences nécessaires pour accomplir leur travail efficacement. Cela permet de cibler les interventions de formation et de s'assurer que les ressources sont allouées de manière efficace.

Lier les ressources de formation pertinentes (documents, vidéos, cours en ligne) directement dans le modèle de matrice de formation de ClickUp

Ce modèle vous permet de créer une matrice qui répertorie les compétences essentielles requises pour les différents rôles de l'organisation. Vous pouvez assigner des employés individuels à la matrice et identifier les programmes de formation nécessaires pour qu'ils développent les compétences requises. Cette représentation visuelle montre clairement vos besoins en formation et les lacunes dans le développement des employés.

Le modèle comprend des cours de formation préétablis pour des domaines de compétences communs tels que les applications logicielles, les politiques de l'entreprise et les réglementations sectorielles. Il constitue un point de départ pour votre programme de formation et permet de gagner du temps lors de l'élaboration des plans de cours.

Idéal pour: La matrice de formation est très utile aux professionnels des ressources humaines, aux responsables de la formation et à toute personne chargée d'identifier les lacunes en matière de compétences et d'élaborer des programmes de formation pour leur personnel. Elle permet d'identifier les domaines dans lesquels les employés ont besoin de développer leurs compétences, et un plan de formation ciblé sera créé pour combler ces lacunes. Télécharger ce modèle

10. Liste de formation pour l'Onboarding par ClickUp

Une liste de formation Liste de formation pour l'onboarding par ClickUp permet aux nouveaux employés de comprendre clairement les connaissances et les compétences qu'ils doivent acquérir au cours de l'intégration. Elle leur donne un sens de l'orientation et leur permet de se concentrer sur les informations les plus pertinentes.

Attribuez des tâches, fixez des échéances et suivez l'achèvement des travaux pour garantir un parcours d'apprentissage structuré aux nouveaux employés grâce à la liste de formation pour l'intégration de ClickUp

Le modèle est pré-rempli avec une liste de sujets de formation communs pertinents pour l'intégration, tels que la culture de l'entreprise, les politiques et procédures, les applications logicielles et les compétences spécifiques à un rôle. Il sert de point de départ aux équipes RH pour personnaliser le programme de formation en fonction des besoins spécifiques de la fonction du nouvel employé.

Les tâches prédéfinies sont facilement personnalisables. Ajoutez, supprimez ou modifiez les thèmes de formation pour vous assurer que la liste correspond parfaitement aux connaissances et compétences spécifiques dont le nouvel employé a besoin pour réussir. Vous pouvez également fixer des échéances pour chaque module de formation afin de vous assurer que les éléments essentiels de la formation sont complétés en temps voulu.

Les ressources de formation telles que les documents, les vidéos ou les cours en ligne sont liées directement à chaque tâche de formation au sein de la plateforme ClickUp. Cela permet aux nouveaux employés d'accéder facilement au matériel nécessaire pour compléter chaque module de formation de manière efficace.

Idéal pour: Ce modèle est un plan de formation de type liste de contrôle destiné à l'intégration des nouveaux employés par les équipes RH et les services concernés. Les modules peuvent couvrir différents sujets, tels que les politiques de l'entreprise, les applications logicielles ou les réglementations sectorielles. Télécharger ce modèle

Streamlinez vos flux de travail et augmentez votre productivité avec ClickUp

Rationalisez tous les produits livrables pour votre équipe RH avec ClickUp

Les modèles de plan d'orientation aident les équipes RH et les responsables du recrutement à concevoir un programme efficace d'intégration des nouveaux employés. Un programme d'intégration bien planifié garantit que les nouveaux employés comprennent leur rôle au sein de l'organisation et qu'ils sont prêts à réussir.

Alors que vous vous efforcez de créer des calendriers d'intégration efficaces et de planifier des événements d'orientation réussis, ClickUp est votre partenaire pour rester organisé, collaborer efficacement et atteindre vos objectifs.

Avec son interface conviviale, ses fonctionnalités puissantes et son large éventail d'intégrations, ClickUp est la solution tout-en-un que vous recherchiez pour stimuler votre productivité et atteindre des performances de pointe. S'inscrire à un compte ClickUp gratuit dès aujourd'hui.