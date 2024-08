Comment améliorer la productivité avec le Bullet Journaling

Vous vous réveillez chaque matin, plein d'énergie et concentré, prêt à attaquer votre journée avec une efficacité redoutable. Vous ne vous sentez plus submergé par des listes de tâches interminables et des priorités dispersées. Vous ne vous reconnaissez pas ? Alors préparez-vous à le faire !

C'est la réalité de millions de personnes qui ont découvert la puissance du bullet journaling.

Le système de bullet journal, également appelé BuJo, est une pratique de productivité qui combine le journal traditionnel et les listes de tâches. Sur les réseaux sociaux, certains appellent le BuJo le cousin spirituel de KonMari. Alors que ce dernier vous aide à organiser votre espace physique, le premier vous aide à désencombrer votre esprit.

En combinant quelque chose d'aussi monotone que la gestion des tâches avec l'expression créative, le bullet journaling est devenu une tendance de productivité qui s'inscrit dans le cadre de certaines des principales pratiques de soins personnels des années 2000, y compris la pleine conscience, le yoga et une autre pratique de journalisme, les pages du matin.

Une simple recherche sur YouTube ou Instagram révèle des milliers de vidéos et de messages de la communauté du bullet journal qui expliquent comment créer des tableaux de bullet journal, en détaillant ce que vous pouvez inclure dans vos entrées de bullet journal. C'est dire à quel point cette pratique est devenue populaire !

Avec autant de fans, c'est définitivement une méthode de productivité qui vaut la peine d'être essayée.

Qu'est-ce que le bullet journal ?

Le Bullet Journaling est une méthode d'organisation analogique qui utilise un simple carnet de notes pour suivre vos tâches , vos plans et vos pensées afin que vous puissiez vivre votre journée et votre vie avec intentionnalité et concentration

Un outil innovant de la gestion de projet et de la tenue d'un journal, il introduit des concepts tels que

L'enregistrement rapide: Une méthode de sténographie pour capturer des notes rapidement en utilisant des symboles et des abréviations

Une méthode de sténographie pour capturer des notes rapidement en utilisant des symboles et des abréviations Collections: Listes thématiques pour des choses comme des films à regarder ou des livres à lire

Listes thématiques pour des choses comme des films à regarder ou des livres à lire **Le journal du futur : des sections dédiées à la définition d'objectifs et à la planification d'événements futurs

Ce système personnalisable vous aide à surmonter la surcharge d'informations en consolidant les tâches, les idées et les réflexions en un seul endroit, comme un calendrier mensuel, réduisant ainsi le stress et augmentant la productivité.

Selon Ryder Caroll, qui a inventé cette méthode, le bullet journal est "à la fois un outil d'organisation, un outil d'introspection et un outil de création de rêves".

Histoire du bullet journal

D'après son site web, Ryder Carroll a lancé une campagne de sensibilisation au Bullet Journaling courte vidéo expliquant le bullet journal en 2013. Très vite, des sites comme LifeHack.org et FastCo ont commencé à parler de la vidéo, qui était devenue virale.

En 2014, Carroll a lancé une campagne Kickstarter pour financer son site web (bulletjournal.com) et a offert à chaque donateur un carnet Leuchtturm conçu pour la méthode du bullet journal.

En 2017, le concept est devenu si populaire que Carroll a même donné une conférence TEDx à ce sujet. En 2018, il a publié le livre _The Bullet Journal Method : Track the Past, Order the Present, Design the Future, qui est rapidement devenu un best-seller international.

Ce livre est devenu un best-seller international, ce qui a conduit Caroll à lancer un carnet de notes complémentaire en 2021.

Aujourd'hui, la communauté du bullet journaling sur Reddit, r/bujo, compte plus de 375 000 abonnés. Les fans partagent fréquemment des vidéos YouTube et des messages sociaux sur leur bullet journal.

Lectures suggérées : The Bullet Journal par Ryder Carroll

Pour en savoir plus sur la méthode du bullet journal et sur la manière dont elle peut améliorer votre vie, lisez The Bullet Journal Method : Tracer le passé, ordonner le présent, dessiner l'avenir par Ryder Carroll.

via Amazone Le livre est disponible en plus de 28 langues et a été salué par tous les membres de la communauté de la productivité. Mais personne ne peut mieux expliquer l'énoncé de la thèse que l'auteur lui-même :

Chaque Bullet Journal devient un autre volume de l'histoire de votre vie. Représente-t-il la vie que vous voulez vivre ? Si ce n'est pas le cas, tirez parti des leçons que vous avez apprises pour modifier le récit dans le volume suivant

Ryder Carroll

Ce livre aborde le concept de "vie intentionnelle", qui consiste à se concentrer sur ce qui compte le plus et à créer une vie en accord avec ses valeurs. Le livre est divisé en trois parties :

Tracer le passé : Créer un registre de vos pensées, de vos tâches et de vos réalisations

: Créer un registre de vos pensées, de vos tâches et de vos réalisations Ordonner le présent : développer un système pour gérer vos tâches quotidiennes et trouver la clarté

: développer un système pour gérer vos tâches quotidiennes et trouver la clarté Concevoir l'avenir : Définir des objectifs significatifs et les diviser en étapes réalisables

Le livre comprend également de nombreux conseils utiles, tels que l'enregistrement rapide (pour une prise de notes rapide) et la personnalisation du journal pour créer votre propre système.

Dans l'ensemble, il s'agit d'une excellente lecture pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur le concept original du bullet journaling avant que les médias sociaux et les gourous de la productivité ne l'adaptent à la version plus grand public qui est populaire de nos jours.

Les principaux éléments du bullet journaling

Le bullet journal repose sur quelques éléments fondamentaux : certains sont utilisés quotidiennement pour l'organisation et les révisions, tandis que d'autres fournissent une feuille de route annuelle.

**Il s'agit d'une liste thématique de tâches ou d'un ensemble de pages consacrées à des sujets spécifiques, tels qu'un objectif, un passe-temps ou un projet Index: Il s'agit d'une table des matières qui répertorie toutes les pages importantes et les numéros de page correspondants pour faciliter la consultation Journal futur: Il offre une vue d'ensemble annuelle permettant de suivre les événements à venir, les anniversaires et les échéances au fil des mois Journal mensuel: Il s'agit d'une analyse du mois en cours, qui comprend généralement une grille de calendrier pour les événements et une liste de tâches et d'objectifs plus détaillés Journal quotidien: Il s'agit de votre agenda quotidien, dans lequel vous dressez la liste des tâches et des priorités de la journée

Carroll suggère également d'utiliser ces symboles pour identifier le statut ou la priorité d'une tâche :

Un point (-) pour marquer une tâche

Une croix (x) pour indiquer qu'une tâche a été accomplie

Un astérisque (*) pour mettre en évidence une tâche importante

Un cercle (o) pour différencier une tâche d'un événement

Le signe plus grand que (>) pour indiquer que la tâche est reportée au jour ou à la semaine suivante

Un signe moins que (<) pour indiquer que vous déplacez la tâche au jour ou à la semaine précédente

Bien qu'il s'agisse là des éléments de base d'un bullet journal, vous pouvez également le personnaliser en y ajoutant des outils de suivi ou des mini-journaux. En voici quelques exemples :

Suivi de la gratitude

Planificateur de repas

Suivi du budget et des dépenses

Routine de soins de la peau

Suivi des habitudes

Les options sont infinies.

Avantages du Bullet Journaling

La meilleure chose à propos du bullet journal est qu'il s'agit d'un suivi holistique et d'un rituel de soins personnels. Cela ne prend pas autant de temps que de tenir un journal de cinq pages chaque jour, et cela permet d'atteindre à la fois vos objectifs pratiques et votre santé émotionnelle en un seul endroit.

Coach de vie britannique et fondateur de Life Clubs Nina Grunfeld dit:-

Le fait de se vider la tête avec quelque chose comme un bullet journal vous aide à vous concentrer et à rester plus calme.

Nina Grunfeld

Voici comment la méthode BuJo peut améliorer votre vie :

Système personnalisé : BuJo vous donne la liberté d'ajouter votre propre personnalité à la liste des choses à faire afin que vous puissiez créer un système qui fonctionne pour vous

: BuJo vous donne la liberté d'ajouter votre propre personnalité à la liste des choses à faire afin que vous puissiez créer un système qui fonctionne pour vous Plus de clarté : Le bullet journaling vous aide à diviser les grands objectifs en petits morceaux, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important

: Le bullet journaling vous aide à diviser les grands objectifs en petits morceaux, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui est vraiment important Gestion du temps : Entre le travail, les courses et l'analyse de l'avenir, la gestion du temps peut s'avérer difficile. La tenue d'un bullet journal peut vous aider à visualiser vos tâches et vos échéances afin que vous puissiez planifier votre journée et éviter les bousculades de dernière minute

: Entre le travail, les courses et l'analyse de l'avenir, la gestion du temps peut s'avérer difficile. La tenue d'un bullet journal peut vous aider à visualiser vos tâches et vos échéances afin que vous puissiez planifier votre journée et éviter les bousculades de dernière minute Suivi des habitudes : Qu'il s'agisse de commencer un nouveau cours de fitness ou d'apprendre une langue, vous pouvez créer un système dans votre bullet journal pour suivre vos progrès et rester motivé. De plus, votre bullet journal ne vous fera pas culpabiliser

: Qu'il s'agisse de commencer un nouveau cours de fitness ou d'apprendre une langue, vous pouvez créer un système dans votre bullet journal pour suivre vos progrès et rester motivé. De plus, votre bullet journal ne vous fera pas culpabiliser Bibliothèque de ressources : Un BuJo peut également être un endroit idéal pour garder une trace de vos listes de lecture, comme des livres, des articles et d'autres ressources que vous souhaitez conserver pour plus tard. Par exemple, si vous êtes un spécialiste du marketing, vous voudrez peut-être sauvegarder un fichiermodèle de rédaction de contenu ou un cadre de positionnement auquel vous pourrez vous référer ultérieurement

: Un BuJo peut également être un endroit idéal pour garder une trace de vos listes de lecture, comme des livres, des articles et d'autres ressources que vous souhaitez conserver pour plus tard. Par exemple, si vous êtes un spécialiste du marketing, vous voudrez peut-être sauvegarder un fichiermodèle de rédaction de contenu ou un cadre de positionnement auquel vous pourrez vous référer ultérieurement Réflexions quotidiennes : La rédaction d'un bullet journal peut être un espace de réflexion et de vérification avec vous-même. Les révisions hebdomadaires peuvent vous aider à identifier les domaines à améliorer et à ajuster vos objectifs - un stimulant de la pleine conscience en moins de 15 minutes par jour

Nous allons maintenant vous donner quelques conseils sur la façon de commencer votre voyage avec le bullet journal.

Conseils pour un bullet journaling efficace

L'avantage du bullet journal, comme de toutes les méthodes d'auto-prise en charge, c'est qu'on s'améliore avec la pratique. Mais voici quelques conseils pour vous aider à démarrer votre nouveau bullet journal.

Prévoyez du temps pour les révisions du matin et du soir

Intégrez votre bullet journal à votre routine quotidienne afin d'en renforcer la cohérence. Les séances de révision peuvent être très utiles à cet égard.

Révision du matin (5-10 minutes)

Passez en revue votre journal quotidien (et hebdomadaire) pour la journée à venir

Classez les tâches par ordre de priorité et mettez en évidence tout ce qui est important

Réservez du temps pour les tâches importantes

Révision du soir (5-10 minutes)

Réfléchissez à votre journée. Avez-vous accompli toutes vos tâches ?

Transférez les tâches inachevées dans le journal du jour ou de la semaine suivante

Notez les notes, les idées ou les réflexions de la journée

Remplissez votre carnet de suivi et votre journal de gratitude (si vous en avez un)

Modéliser les mises en page

Gagnez du temps et de l'énergie en créant des modèles qui peuvent être facilement reproduits dans un journal vierge. Ces modèles peuvent améliorer votre processus de tenue de journal, et vous n'avez pas besoin de réfléchir à de nouveaux motifs, thèmes ou idées pour chaque mois ou chaque modèle. Vous pouvez notamment utiliser des documents imprimables provenant de ressources en ligne.

Vous voulez le faire vous-même ? Concevez un modèle pour chacun de vos journaux mensuels, hebdomadaires et quotidiens, ainsi que pour les différents outils de suivi. Numérisez-le et réutilisez-le pour tous les mois. À la fin de l'année, vous pouvez les relier dans un carnet.

Une autre idée consiste à acheter des carnets à puces préformatés. Toutefois, ils risquent de manquer de souplesse.

Investir dans des articles de papeterie de bonne qualité

Le bullet journal étant un processus analogique, les bons outils peuvent faire une grande différence dans votre expérience du bullet journal. Voici ce qu'il faut prendre en compte :

Carnet de notes: Choisissez un carnet de notes de bonne qualité, avec un papier résistant aux décolorations, qui peut contenir des stylos, des surligneurs et des croquis. Un carnet à grille peut également vous aider à créer des mises en page propres et alignées sans règle

Choisissez un carnet de notes de bonne qualité, avec un papier résistant aux décolorations, qui peut contenir des stylos, des surligneurs et des croquis. Un carnet à grille peut également vous aider à créer des mises en page propres et alignées sans règle Stylos et surligneurs: Optez pour des stylos qui écrivent en douceur et qui ne se détachent pas du papier. Les surligneurs peuvent vous aider à catégoriser les tâches ou à distinguer visuellement les informations importantes.

Optez pour des stylos qui écrivent en douceur et qui ne se détachent pas du papier. Les surligneurs peuvent vous aider à catégoriser les tâches ou à distinguer visuellement les informations importantes. Autres éléments artistiques : Faites le plein de washi tape,notes autocollantesdes autocollants et des crayons de couleur pour que vous puissiez embellir votre journal si vous le souhaitez

: Faites le plein de washi tape,notes autocollantesdes autocollants et des crayons de couleur pour que vous puissiez embellir votre journal si vous le souhaitez Une pochette : Ajoutez une pochette au dos de votre journal pour y ranger les talons de billets, les notes ou tout autre souvenir que vous souhaitez conserver

Commencez petit

La tenue d'un bullet journal consiste à créer un système qui vous convient. N'essayez pas de copier les tableaux élaborés que vous voyez en ligne. Pour la plupart de ces personnes, le bullet journaling est plus un travail qu'une pratique de soins personnels.

Voici comment vous y prendre :

**Commencez par un journal de base pour l'avenir et un journal mensuel

**Suivez quelques tâches essentielles chaque jour

**Ajoutez progressivement des outils de suivi ou d'autres éléments au fur et à mesure que vous vous sentez à l'aise avec le système

N'oubliez pas que votre bullet journal est un outil personnel, vous pouvez donc vous amuser à le personnaliser à votre guise !

Utilisation populaire et exemples de Bullet Journaling

Voici comment les adeptes du bullet journal pratiquent et perfectionnent la technique. Cela vous donnera des idées pour personnaliser votre propre bullet journal.

Répartition mensuelle

Un tableau simple et amusant, facile à réaliser et esthétique. De plus, vous n'avez pas besoin de matériel artistique supplémentaire.

via Pinterest Vous voulez quelque chose de plus minimal ? Voici une pâte à tartiner super simple, sans fioritures, que vous pouvez réaliser en moins de cinq minutes.

via Pinterest

Mise en page hebdomadaire

Ce modèle hebdomadaire de base avec des tâches, des projets et même un calendrier peut être un excellent (et simple) ajout à vos modèles BuJo.

via Pinterest Cependant, si vous vous sentez créatif, vous pouvez également essayer cette méthode :

via Pinterest Maintenant que nous avons couvert les bases, voici quelques outils de suivi que vous pouvez inclure pour rendre votre bullet journal plus personnel.

1. Suivi des habitudes

Un outil de suivi des habitudes vous aide à visualiser les tendances de vos habitudes, par exemple lorsque vous êtes productif et lorsque vous ne l'êtes pas. Vous pouvez également le combiner avec un tracker d'humeur pour identifier comment vos humeurs affectent vos habitudes.

via PinterestModèle de suivi des habitudes personnelles de ClickUp peut également s'avérer utile si vous êtes à la recherche d'une alternative au suivi numérique des habitudes. Télécharger ce modèle

2. Planificateur de repas

Le planificateur de repas est un autre ajout populaire de BuJo. Il permet de répondre plus facilement à la question "que manger aujourd'hui" et peut également vous aider à planifier vos courses.

via PinterestModèle de planification des repas de ClickUp peut être un excellent outil pour planifier vos repas à l'avance et manger plus sainement.

Rationalisez vos courses, l'organisation de vos recettes et la préparation de vos repas grâce au modèle de planification des repas de ClickUp

Le modèle comprend de l'espace pour planifier vos repas pour la semaine, créer une liste d'épicerie et faire le suivi des ingrédients. Vous pouvez également l'utiliser pour collaborer avec d'autres personnes à la planification des repas. Télécharger ce modèle

3. Suivi des dépenses

Terminons cette section par le très utile outil de suivi des dépenses. Le modèle ci-dessous, par exemple, vous aide à classer vos dépenses en dépenses fixes et variables et vous donne une page pour suivre vos économies.

via PinterestModèle de budget personnel de ClickUp peut également vous aider à suivre vos revenus et vos dépenses plus minutieusement, vous permettre d'identifier les domaines dans lesquels vous pouvez réduire vos dépenses et vous encourager à épargner pour atteindre vos objectifs.

Suivez l'évolution de vos finances et progressez sur la voie d'une plus grande indépendance financière grâce au modèle de budget personnel de ClickUp

Utilisez-le pour commencer à créer et à respecter un budget. Télécharger ce modèle

Défis liés à l'utilisation du Bullet Journaling

Si la méthode du Bullet Journaling vous permet de suivre vos objectifs et de vous exprimer de manière créative, elle n'est pas sans poser quelques problèmes :

Trouver son système : Le Bullet Journaling offre beaucoup de flexibilité, ce qui peut être déconcertant au début. Il faut parfois du temps pour expérimenter différentes mises en page et différents outils de suivi (habitudes, humeur, travail, gratitude) afin de déterminer ceux que vous devez inclure dans votre journal

: Le Bullet Journaling offre beaucoup de flexibilité, ce qui peut être déconcertant au début. Il faut parfois du temps pour expérimenter différentes mises en page et différents outils de suivi (habitudes, humeur, travail, gratitude) afin de déterminer ceux que vous devez inclure dans votre journal Restez cohérent : Le bullet journal est une habitude quotidienne qui présente des avantages à long terme, vous devez donc vous y tenir jour après jour

: Le bullet journal est une habitude quotidienne qui présente des avantages à long terme, vous devez donc vous y tenir jour après jour Comparez votre diffusion à celle d'autres personnes : Les médias sociaux regorgent de bullet-jobs incroyablement créatifs. Cela peut donner à votre journal l'impression qu'il n'est pas assez bon

: Les médias sociaux regorgent de bullet-jobs incroyablement créatifs. Cela peut donner à votre journal l'impression qu'il n'est pas assez bon Viser la perfection : L'accent mis sur l'esthétique dans la communauté du bullet journaling peut conduire à de nombreux retours en arrière. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un outil fonctionnel, pas d'une œuvre d'art

: L'accent mis sur l'esthétique dans la communauté du bullet journaling peut conduire à de nombreux retours en arrière. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un outil fonctionnel, pas d'une œuvre d'art Le suivi du temps : La mise en place et la tenue d'un bullet journal peuvent prendre du temps, surtout au début. Soyez réaliste quant au temps que vous pouvez y consacrer chaque jour. Commencez par les éléments de base. Vous pourrez ajouter des mises en page et des outils de suivi plus tard

: La mise en place et la tenue d'un bullet journal peuvent prendre du temps, surtout au début. Soyez réaliste quant au temps que vous pouvez y consacrer chaque jour. Commencez par les éléments de base. Vous pourrez ajouter des mises en page et des outils de suivi plus tard Déplacement des tâches : Le bullet journaling consiste à écrire et à réécrire des choses. Il est probable que vous transfériez des événements de la vue annuelle à la vue mensuelle, puis à la vue hebdomadaire, et que vous déplaciez des tâches d'un jour à l'autre, et ainsi de suite. Cela peut s'avérer fastidieux

Pour surmonter ces difficultés, nous avons une solution qui peut rendre le bullet journal amusant.

Les tableaux parfaits - avec washi tapes, mises en page thématiques et autocollants - présentés en ligne peuvent créer un sentiment de pression pour les novices en matière de bullet journaling (ou pour ceux qui n'ont pas la fibre artistique).

Soudain, vous vous concentrez davantage sur l'esthétique de votre feuille de route et sur la création de bullet journaux élaborés plutôt que sur son objectif principal, à savoir organiser votre vie. De plus, la création de ces mises en page mois après mois peut prendre beaucoup de temps.

via Reddit La solution à ce dilemme ? Aller numérique avec votre journal .

Une option consiste à utiliser ClickUp, une plateforme de productivité et de gestion des tâches. Elle propose une application mobile, des modèles et même une assistance IA pour vous aider à mieux organiser votre vie.

De plus, avec un outil comme ClickUp, vous n'avez pas besoin de réécrire les tâches à chaque fois que vous les reprogrammez.

Voici Matt Ragland qui montre comment il utilise ClickUp pour tenir un bullet journal.

Et nous allons vous montrer comment vous pouvez le faire aussi, en quatre étapes simples.

1. Créer une liste de tâches principale (également appelée Brain Dump)

Vous pouvez aller sur Tâches ClickUp et créez une liste de tout ce que vous voulez faire. Ajoutez-y toutes vos tâches, qu'elles soient grandes ou petites, qu'il s'agisse de vos loisirs ou de votre travail. Peu importe l'aspect de votre vie qu'elle couvre ou le moment où vous prévoyez de l'accomplir.

Ajoutez toutes vos tâches avec des dates d'échéance à ClickUp Tasks

Vous pouvez également créer une section distincte pour les événements (anniversaires, voyages). Vous pouvez classer ces tâches en fonction de leur priorité ou de leur aspect dans votre vie à l'aide de balises.

2. Déplacer des tâches vers la vue Calendrier

Maintenant que vous avez ajouté une date d'échéance pour chaque tâche, vous pouvez basculer en mode Vue du calendrier ClickUp de l'agenda mensuel de l'entreprise. C'est simple, non ?

Visualisez vos tâches sous la forme d'une mise en page mensuelle dans ClickUp avec une vue du calendrier

3. Mettre en place un journal quotidien

Après avoir organisé votre liste de tâches mensuelles, l'étape suivante consiste à créer un journal quotidien. Vous pouvez utiliser l'outil Modèle de planificateur quotidien ClickUp pour suivre vos habitudes quotidiennes ainsi que les tâches spécifiques que vous avez ajoutées pour la journée.

Planifiez votre journée et restez sur la bonne voie avec le modèle d'agenda quotidien ClickUp

Avec ce modèle, vous pouvez :

Mettre en place des tâches récurrentes pour des habitudes comme faire de l'exercice ou prendre ses vitamines

comme faire de l'exercice ou prendre ses vitamines classer les tâches par catégories à l'aide d'étiquettes personnalisées afin d'identifier rapidement si une tâche est liée au travail ou à la vie privée

afin d'identifier rapidement si une tâche est liée au travail ou à la vie privée Afficher toutes les tâches dans un calendrier afin d'avoir une vue d'ensemble du déroulement de votre journée

afin d'avoir une vue d'ensemble du déroulement de votre journée Suivez l'évolution de vos habitudes à l'aide d'un outil de suivi des progrès ou même d'objectifs d'étape

L'utilisation de ce modèle présente également plusieurs avantages :

Réduction du stress

Meilleure gestion du temps

Une priorisation plus facile des tâches

Amélioration de la communication et de la collaboration

Une plus grande productivité

Dans le modèle, vous pouvez également ajouter des statuts personnalisés (Ouvert et Terminé), des vues personnalisées (Toutes les tâches, Calendrier et Commencer ici) et des champs personnalisés pour suivre vos tâches quotidiennes et rester organisé. Soyez assuré que ce modèle vous rendra plus productif dans vos tâches quotidiennes. Télécharger ce modèle

4. Pratiquer la pleine conscience avec ClickUp Docs

Maintenant que vous avez terminé les aspects organisationnels, l'étape suivante consiste à ajouter vos journaux, tels que les pages de pleine conscience ou les journaux de gratitude, à ClickUp Docs . Vous pouvez créer un wiki dans Docs avec une nouvelle page pour chaque entrée ou simplement utiliser un tableau avec la date et votre entrée de gratitude.

Ajoutez des pages imbriquées pour tenir un journal de vos pensées ou ajouter des entrées de gratitude avec ClickUp Docs

Vous pouvez également utiliser Cerveau ClickUp -L'assistant IA intégré de ClickUp pour rechercher des tâches ou même vous aider à effectuer des tâches des modèles de brainstorming et des messages-guides ou en analysant les entrées de votre journal.

Rendre le bullet journalling plus conversationnel avec ClickUp Brain

En outre, vous pouvez utiliser ClickUp Docs pour des tâches telles que l'enregistrement rapide, la construction de vos sujets ou une liste de collections, et bien d'autres choses encore.

Passez au numérique avec votre journal à puces en utilisant ClickUp

Si vous préférez les outils numériques aux outils analogiques, mais que vous souhaitez tout de même bénéficier du bullet journal, ClickUp peut certainement vous aider.

De plus, grâce à des outils comme ClickUp Brain, vous pouvez analyser davantage vos progrès quotidiens, obtenir des réponses à des questions telles que le nombre de jours consécutifs pendant lesquels vous avez accompli une habitude, et bien d'autres choses encore. Inscrivez-vous gratuitement à ClickUp et créez votre bullet journal en moins de 20 minutes.