5 modèles gratuits de brise-glace pour démarrer n'importe quelle réunion

Nous avons tous participé un jour ou l'autre à des réunions longues et ennuyeuses. Quiconque a déjà occupé un poste dans une entreprise sait à quel point les réunions peuvent être monotones.

Cependant, les réunions ne doivent pas nécessairement être ennuyeuses. En fait, les réunions les plus réussies sont celles qui engagent les participants et encouragent une participation active.

C'est là qu'interviennent les brise-glace. Les brise-glace sont des activités et des jeux qui suscitent instantanément l'intérêt des participants et permettent d'entamer des conversations dans un contexte de groupe.

L'utilisation de brise-glace pour lancer les réunions est un excellent moyen de s'assurer qu'elles sont productives et que tout le monde participe à la discussion.

Cependant, vous aurez besoin d'une liste d'activités brise-glace prêtes à l'emploi, à choisir pour différents types de réunions et d'événements. C'est là que les modèles d'activités brise-glace peuvent vous aider.

Dans cet article, vous trouverez cinq modèles de brise-glace gratuits pour démarrer vos réunions et événements d'équipe en fanfare. Mais tout d'abord, abordons les principes de base.

Qu'est-ce qu'un modèle de brise-glace ?

Les modèles de brise-glace sont des cadres qui comprennent une liste de questions, de jeux ou d'autres activités visant à stimuler les interactions au sein du groupe.

En tant que tels, les brise-glace sont des activités qui permettent d'entamer une conversation ou une interaction entre deux ou plusieurs personnes. Les modèles de brise-glace facilitent le processus en contenant une liste d'activités ou de questions de ce type.

Dans un contexte professionnel, les managers ou les chefs d'équipe utilisent des modèles de brise-glace pour lancer des activités ou des événements d'équipe. Ces activités sont considérées comme des échauffements avant l'événement principal.

Elles sont particulièrement utiles lorsque les participants ne se connaissent pas, par exemple lorsqu'une nouvelle équipe se réunit pour la première fois ou lorsqu'il s'agit d'une réunion ou d'un événement interfonctionnel réunissant plusieurs équipes.

Les modèles de brise-glace peuvent inclure

Questions: Une liste de questions qui aident les gens à se connaître. Il peut s'agir, par exemple, de questions du type "Préférez-vous ?" ou "Vérité ou mensonge ?

Jeux: Ces modèles peuvent inclure une liste de jeux simples qui aident à faire participer un groupe. Pour renforcement de l'esprit d'équipe il est préférable d'utiliser un jeu amusant qui divise le groupe en équipes

Activités: Les modèles d'activités brise-glace peuvent également inclure une liste d'activités brise-glace, telles que la peinture, la narration d'histoires, etc

Tout ce qui permet d'engager la conversation entre deux personnes ou entre un groupe de personnes est un brise-glace. Vous pouvez donc créer vos propres activités brise-glace sans vous limiter à celles qui sont couramment utilisées.

**Qu'est-ce qui fait un bon modèle de brise-glace ?

Un bon modèle de brise-glace suscite immédiatement l'intérêt des participants, en s'adaptant au contexte et aux participants. Il crée une atmosphère confortable où les membres de l'équipe se sentent encouragés à interagir et à collaborer.

Voici quelques éléments qu'un bon modèle doit comporter.

Une liste complète d'activités : Un bon modèle de brise-glace doit comporter une longue liste d'activités, de jeux et de questions, ce qui permet aux utilisateurs de choisir parmi de nombreuses options

: Un bon modèle de brise-glace doit comporter une longue liste d'activités, de jeux et de questions, ce qui permet aux utilisateurs de choisir parmi de nombreuses options Des options de personnalisation : les modèles doivent toujours offrir la possibilité d'ajouter des activités et de les modifier pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Le format, la conception et le contenu doivent tous être personnalisables pour une plus grande flexibilité

: les modèles doivent toujours offrir la possibilité d'ajouter des activités et de les modifier pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur. Le format, la conception et le contenu doivent tous être personnalisables pour une plus grande flexibilité Un champ d'application et un cas d'utilisation clairs: Tous les modèles de brise-glace ne conviennent pas à toutes les occasions. C'est pourquoi chaque modèle doit être créé en fonction d'un objectif et d'un cas d'utilisation spécifiques, avec un champ d'application clair sur la manière dont il doit être utilisé

Envisagez également d'utiliser des modèles nouveaux et innovants pour briser la glace

idées de réunions d'équipe

pour éviter que les réunions ne soient ennuyeuses et banales. Les modèles de brise-glace ne peuvent que vous aider à démarrer une session, mais le reste doit être tout aussi captivant.

Avantages des modèles de brise-glace

Les modèles de brise-glace offrent de nombreux avantages, notamment celui de vous aider à

développer une équipe

avec des liens solides pour stimuler l'engagement dans les événements d'équipe.

Examinons brièvement les plus importants d'entre eux.

1. Aider à éliminer les obstacles à la communication

L'un des avantages les plus évidents de l'utilisation de modèles de brise-glace est qu'ils proposent des activités simples qui permettent d'entamer des conversations.

Supposons que vous organisiez un événement à l'échelle de l'organisation et que vous souhaitiez que les différentes équipes interagissent les unes avec les autres. Cette interaction peut se faire de manière naturelle pour certaines personnes, mais elle peut aussi se traduire par des silences gênants et des bavardages pour d'autres.

L'utilisation de modèles d'activités brise-glace vous aidera à démarrer rapidement en étant préparé. Les activités de brise-glace pour équipes sont exactement ce qu'il vous faut pour lancer les conversations et mettre rapidement les gens à l'aise.

2. Encourager la cohésion de l'équipe et la création de liens

Les activités brise-glace sont des éléments essentiels de toute session de cohésion d'équipe, car elles donnent aux participants l'occasion de se connecter et de collaborer.

La plupart des activités brise-glace encouragent les participants à mieux se connaître ou à travailler ensemble pour atteindre un objectif. Nombre d'entre elles demandent aux participants de former des équipes et d'effectuer diverses tâches ensemble, ce qui stimule l'esprit d'équipe

la collaboration sur le lieu de travail

.

Cela vous permet de regrouper des personnes appartenant à des équipes différentes ou des personnes qui ne se connaissent pas bien et de les laisser établir des relations. Il aide même les personnes timides ou introverties à

se faire des amis au travail

en participant ensemble à une activité amusante et engageante.

Cependant, vous ne voulez pas avoir à réfléchir à ces activités sur le champ, et c'est là que les modèles d'activités brise-glace sont utiles. Grâce à ces modèles, vous disposez d'une liste d'activités prêtes à être utilisées dans différentes situations, en fonction de la dynamique du groupe.

3. Stimuler l'engagement et la participation aux activités d'équipe

Outre le fait qu'ils permettent d'engager la conversation, les brise-glace sont également amusants et divertissants.

Personne n'aime les réunions d'équipe ennuyeuses avec de longs discours et présentations. L'ajout d'activités brise-glace intéressantes permet aux participants de prendre une part active à l'événement au lieu d'être physiquement présents mais mentalement absents.

4. Améliorer la créativité et les capacités de résolution de problèmes

Les activités brise-glace stimulent l'esprit des participants et les encouragent à penser différemment, ce qui peut s'avérer utile pour trouver des idées ou relever des défis en groupe.

Si vous disposez de modèles de brise-glace avec différentes options, vous n'avez pas besoin de passer du temps à planifier et à réfléchir avant chaque événement d'équipe. Il vous suffit de choisir l'une des activités de votre liste et de l'utiliser pour organiser des événements de renforcement de l'esprit d'équipe attrayants.

5 modèles gratuits d'activités brise-glace

Il n'est pas facile d'inciter les gens à participer activement aux activités d'équipe. Il est tout aussi difficile d'entamer des conversations entre des personnes qui ne se connaissent pas.

Ce sont là deux des nombreux scénarios dans lesquels les brise-glace sont utiles, et le fait de disposer de modèles prêts à l'emploi vous aide à trouver celui qui convient le mieux à chaque situation.

Si vous vous demandez où vous pouvez trouver ces modèles, vous êtes au bon endroit. Nous vous proposons cinq modèles contenant

brise-glace amusants

qui fonctionnent.

Nous recommandons d'utiliser

les modèles de plans de communication

et

modèles pour apprendre à me connaître

en plus de ceux-ci pour mener des réunions et des activités d'équipe plus engageantes.

1. Modèle de tableau blanc pour brise-glace par ClickUp

Le modèle

Modèle de tableau blanc ClickUp Icebreaker

est parfait pour créer une longue liste de questions afin d'entamer une conversation avec n'importe qui, n'importe où. Vous trouverez une liste existante de questions à choisir et la possibilité d'ajouter des questions pour enrichir la liste.

Le plus beau, c'est que ce modèle utilise la gamification pour impliquer toutes les personnes concernées.

Utilisez ce modèle pour :

Conduire des activités virtuelles de renforcement de l'esprit d'équipe où les participants écrivent ou dessinent leurs réponses aux questions brise-glace dans le modèle. Les participants peuvent même télécharger des images ou des GIF pour répondre aux questions

Entamez des conversations dans des situations où vous ne connaissez pas bien la personne

En quoi cela est-il utile ?

Il renforce la cohésion de l'équipe en donnant aux membres de l'équipe un moyen amusant d'entrer en contact les uns avec les autres et d'en apprendre davantage sur leurs collègues.

Bien que ce modèle interactif permette aux participants d'interagir virtuellement, la liste de questions est utile même dans une configuration hors ligne. Au lieu de faire interagir les participants via le modèle, posez-leur des questions et demandez-leur d'y répondre face à face.

Cas d'utilisation idéal: Pour lancer des conversations intéressantes entre les membres d'une équipe lors d'une session virtuelle de cohésion d'équipe.

2. Modèle de roue des émotions par ClickUp

La roue des émotions

Modèle de roue des émotions ClickUp pour briser la glace

propose une activité intéressante pour démarrer les réunions d'équipes virtuelles.

Voici la procédure étape par étape pour utiliser le modèle.

Partagez la roue des émotions avec chaque participant à une réunion d'équipe ou à une activité de groupe. ClickUp permet de partager très facilement ce modèle de tableau blanc interactif avec n'importe qui au sein de votre organisation en cliquant sur un bouton

Demandez à chaque personne d'identifier l'émotion qu'elle ressent en ce moment et de faire glisser la couleur qui représente cette émotion. Cela permet à chacun de partager facilement ses sentiments

Une fois que tout le monde a terminé, discutez des raisons pour lesquelles les personnes ont choisi l'émotion qu'elles ont ressentie et donnez des précisions si elles se sentent à l'aise

Il s'agit d'une bonne activité pour briser la glace dans les situations difficiles sur le lieu de travail, car elle permet aux gens de partager leurs sentiments dans un espace sûr.

Le modèle est interactif et peut donc être utilisé pour des sessions d'équipes virtuelles. Utilisez-le pour aider vos employés à distance à se sentir en contact avec le reste de l'équipe.

Cas d'utilisation idéal: Aider les gens à gérer le stress au travail en partageant leurs pensées et leurs sentiments avec les membres de leur équipe dans un espace sans jugement.

3. Modèle d'agenda de réunion amusant par ClickUp

L'ordre du jour

Modèle d'ordre du jour de réunion ClickUp Fun

est parfait pour les chefs d'équipe qui souhaitent rendre leurs réunions d'équipe plus vivantes et plus engageantes pour les participants.

Il est vrai que les réunions d'équipe doivent être productives et avoir des objectifs clairs, mais cela ne signifie pas qu'elles doivent être ennuyeuses. L'ajout de courtes activités brise-glace à vos réunions d'équipe peut apporter un élément de divertissement et stimuler la participation et l'engagement des membres.

Voici comment procéder :

Établissez des ordres du jour de réunion qui incluent des activités brise-glace et des activités d'équipe en plus des principaux points de l'ordre du jour. Le modèle vous permet de créer des tâches pour chaque point de l'ordre du jour, que vous pouvez cocher une fois qu'elles sont terminées. Il est ainsi facile de suivre tous les points de l'ordre du jour et de s'assurer de ne rien oublier

Partagez l'ordre du jour avec tous les participants avant une réunion afin de vous assurer que chacun connaît l'objectif de la réunion et les activités prévues. Cela les aidera à se préparer et à participer activement à la réunion.

Utilisez la structure tabulaire pour noter les présences et les absences afin d'assurer le suivi des réunions

Cas d'utilisation idéal: Pour créer des ordres du jour pour des réunions d'équipe et inclure des activités brise-glace pour rendre les choses plus intéressantes.

4. Modèle de réunion d'équipe par ClickUp

Parfois, la façon la plus simple et la plus facile de faire les choses est la meilleure. Les

Modèle de présentation de l'équipe ClickUp

rend les présentations d'équipe simples et efficaces.

Il utilise un design minimal avec la photo de profil de chaque membre de l'équipe et une courte biographie pour les présenter.

Utilisez-le dans le cadre de votre présentation lors d'une première réunion d'équipe ou lorsque vous présentez votre équipe à un client. Ce modèle est polyvalent et convient aussi bien aux réunions en personne qu'aux réunions à distance au cours desquelles vous devez présenter les membres de votre équipe.

Voici comment utiliser ce modèle :

Demandez à chaque membre de l'équipe de partager ses meilleures photos de profil et une courte biographie décrivant son expérience professionnelle et ses intérêts personnels

Rassemblez tout le contenu et utilisez le modèle pour rassembler les informations pour tous les membres de l'équipe

Transférez-les dans un format qui vous convient, par exemple une diapositive de présentation, et utilisez-les en fonction de vos besoins

Le plus intéressant, c'est que la section "bio" est ouverte et n'est pas limitée à un format strict. Cela vous donne la possibilité de demander à vos interlocuteurs des détails spécifiques que vous souhaitez mettre en évidence.

Par exemple, si l'objectif est de présenter les nouveaux membres de l'équipe les uns aux autres, il est préférable d'inclure des informations plus amusantes et personnelles, telles que les loisirs et les centres d'intérêt.

En revanche, si vous souhaitez mettre en valeur votre expertise auprès des clients, l'accent doit être mis sur les compétences techniques et l'expérience professionnelle de chaque membre de l'équipe.

En fonction de l'objectif, adaptez le modèle à vos besoins. Vous pouvez également créer plusieurs versions pour différents cas d'utilisation.

Cas d'utilisation idéal: Il s'agit d'un modèle plus polyvalent qui est utile dans toutes les situations où une présentation d'équipe est nécessaire. Il peut s'agir de la

première réunion avec une nouvelle équipe

ou une réunion avec un client au cours de laquelle vous souhaitez mettre en valeur l'expertise de votre équipe.

5. Modèle d'éléphant blanc virtuel par ClickUp

Le modèle de l'éléphant blanc virtuel de ClickUp

Modèle d'éléphant blanc virtuel ClickUp

est parfait pour les situations où vous avez besoin d'un jeu amusant pour faire participer les participants à une réunion à distance. L'éléphant blanc est un jeu classique d'échange de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, et ce modèle vous permet de faire jouer les participants virtuellement.

Voici comment utiliser ce modèle pour jouer à ce jeu :

Définissez les règles du jeu, telles que le nombre de cadeaux qu'une personne peut offrir et la procédure d'échange des cadeaux

Partagez ces règles, ainsi qu'une invitation à l'événement, avec tous les participants. Utilisez la page Vue du calendrier ClickUp pour programmer l'événement et envoyer les invitations

Utilisez ClickUp pour créer des tâches pour chaque participant afin que leurs cadeaux soient prêts pour l'événement virtuel

Demandez aux participants d'ouvrir leurs cadeaux un par un pendant la réunion. Les destinataires peuvent choisir de garder un cadeau ou de l'échanger avec une autre personne

Ce jeu est un moyen amusant de briser la glace et d'animer une réunion ou une séance de cohésion d'équipe virtuelle.

Cas d'utilisation idéal : Pour lancer une réunion d'équipe virtuelle pendant les vacances, comme Noël ou Thanksgiving.

**Quel de ces modèles de brise-glace allez-vous utiliser en premier ?

Voilà une liste de cinq modèles de brise-glace pour planifier et organiser des activités amusantes qui engagent les participants à une réunion ou à un événement.

Ajoutez le modèle qui vous convient à votre tableau de bord ClickUp, personnalisez-le selon vos besoins et commencez à l'utiliser. C'est aussi simple que cela.

Réunions ClickUp

offre également diverses fonctionnalités permettant de planifier et d'organiser des réunions d'équipe. Que vous souhaitiez établir un ordre du jour ou rédiger le procès-verbal d'une réunion, ClickUp dispose des outils adéquats pour vous faciliter la tâche.

Cerveau ClickUp

par exemple, vous permet de prendre automatiquement des notes de réunion et de convertir les éléments d'action en tâches. ClickUp Calendar View vous permet de planifier des réunions et d'en assurer le suivi, et se synchronise avec Google Calendar pour vous faciliter la tâche.

En outre, l'ensemble des fonctionnalités de ClickUp vous aide dans tous les aspects de la gestion d'équipe et de projet. Découvrez tout ce qu'il a à offrir en

en vous inscrivant à ClickUp

gratuitement.