10 questions brise-glace qui plairont aux équipes

Imaginez un peu : Vous êtes sur un appel Zoom avec environ 17 nouveaux collègues et l'hôte dit, "Commençons par un brise-glace !"

Quelle est votre réaction ?

🔲 "Yay !"

🔲 "NON."

À faire des recherches intensives pour ce blog, j'ai effectué une recherche qui donnerait les sentiments les plus fiables que la population a pour les icebreakers : J'ai tapé sur Google "work icebreaker memes" et j'en ai conclu que les gens ne les aiment pas .

Cependant, lorsqu'ils sont bien terminés, les brise-glace réussissent quelques grandes choses liées à le renforcement de l'équipe :

Aider les individus à se sentir à l'aise pour parler devant de nouvelles personnes

Mon travail consiste à intéresser l'ensemble de l'équipe aux personnes avec lesquelles elle va travailler

Leur permettre d'exprimer leur individualité et leur personnalité

Cet article vous fournira non seulement des questions brise-glace solides et mémorables, mais il vous permettra également de aider à l'intégration les dirigeants comprennent ce qui peut faire ou défaire une invite, instructions. 🧊

/img/ https://t333.s.clickup-attachments.com/t333/c23dae63-3b34-4d8c-b722-bef977c68b52/lets%20kick%20some%20ice.gif mr. freeze "let's kick some ice !"

/$$$img/

Warner Bros. via GIPHY

Bonus : L'intégration d'une équipe virtuelle ? Lisez ce guide sur le travail avec équipes virtuelles !

Les choses à faire et à ne pas faire pour des Icebreakers réussis

Pour me guider dans la toundra des brise-glace d'équipe, j'ai consulté la reine de ClickUp, la l'onboarding , Kathryn Reccia sur les choses à faire et à ne pas faire dans le domaine de l'artisanat.

Warner Bros. via GIPHY

Lorsque vous décidez des meilleures questions pour briser la glace, FAITES:

❄️ Soyez précis... suffisamment.

Selon Kathryn, le véritable art de choisir une question brise-glace efficace consiste à trouver l'équilibre entre la généralité et la spécificité. "Un excellent brise-glace est optimiste et cible un sujet précis. Le sujet général doit être bien connu, mais le cadrage peut inviter à parler de quelque chose de très particulier à cette personne"

❄️ S'amuser.

Les activités brise-glace doivent être considérées comme des moyens de montrer la personne réelle qui se cache derrière le titre du poste, et la façon la plus simple de le faire est de mettre l'accent sur l'amusement. Les gens s'amusent lorsqu'ils ne ressentent pas de pression et qu'ils peuvent s'évader dans un espace mental agréable pendant un moment, alors gardez cela à l'esprit !

❄️ Be personal.

Kathryn dit : "Un bon brise-glace peut inviter quelqu'un à partager un souvenir ou une histoire personnelle, et en retour, nous en apprenons beaucoup plus sur cette personne !"

Lorsque vous décidez d'un brise-glace, ne faites pas :

💧 Créer une compétition.

"Il ne faut pas demander : "Quel est un fait amusant ?", car les gens sont alors trop préoccupés par l'idée de trouver un fait intéressant et ne prêtent pas attention aux autres personnes qui parlent", explique Kathryn. "De plus, cela ne fait qu'engendrer de l'anxiété chez la personne qui répond !"

💧 Be exclusionary.

Des questions comme "Quelle est votre boisson préférée à l'heure de l'apéritif ?" aliènent ceux qui ne boivent pas, des expressions comme "animal spirituel" peuvent être insensibles à la culture de certaines personnes - il suffit d'être réfléchi.

💧 Be mechanical.

Si c'est vous qui menez la séance pour briser la glace, c'est à vous d'encourager la convivialité. Posez une question complémentaire aux réponses des participants ou partagez une réaction sincère à leur réponse. Ne donnez pas l'impression que chaque réponse n'est qu'un moyen de mettre fin à la session plus rapidement.

Warner Bros. via GIPHY

Essayez ces brise-glace !

"Quel est le premier concert auquel vous avez assisté ? " Les gens n'ont pas besoin de réfléchir longtemps à leur réponse, et c'est l'occasion de montrer un souvenir très personnel sans tomber dans la mièvrerie. "Ceci ou cela, Hulu ou Netflix ? Hulu ou Netflix ? " C'est un moyen facile d'amener les gens à mentionner un de leurs films ou programmes favoris. les questions du type "Ceci ou cela" invitent également les rebelles à se manifester et à choisir une troisième option. "Quel est votre film Disney favori ? Les films Marvel comptent " Tout le monde a vu un film de Disney à un moment ou à un autre de sa vie, et les films de Disney couvrent vraiment toute la gamme des genres qui s'adressent à des goûts différents. C'est aussi l'occasion de montrer son côté sentimental et/ou intello en bonne compagnie ! "Préférez-vous : Travailler à l'Accueil ou travailler au zoo ? " C'est une question qui permet aux gens de partager leur expérience de la vie style de travail et leurs préférences en matière d'environnement, ce qui est très utile - et le zoo permet d'éviter que la question ne soit trop ennuyeuse. *Qu'est-ce qui figure sur votre liste de choses à faire ? Les réponses à cette invite peuvent nous en apprendre beaucoup sur les valeurs de la personne et sur ce qu'elle considère comme satisfaisant. Les réponses peuvent être aussi bizarres ou traditionnelles que l'on veut. *Quel était votre jouet favori lorsque vous étiez enfant ? La nostalgie travaille, période oblige. C'est aussi un moyen facile de découvrir qui pourrait se trouver dans la même tranche d'âge qu'eux ! "Quelle phase embarrassante avez-vous fait à l'adolescence ? " Les gens aiment entendre les histoires embarrassantes des autres, mais pour briser la glace, il faut que ce soit rapide et léger. Certaines des meilleures amitiés au travail naissent d'un rapprochement autour d'un sujet que l'on aime depuis l'adolescence. Partagez une opinion impopulaire C'est quelque chose que tout le monde voudra écouter, période oblige. Elle permet aux gens d'être aussi audacieux ("Star Wars est surestimé") ou parfaitement sûrs ("Die Hard est un film de Noël") qu'ils le souhaitent. "Été ou hiver ? " Il est probable que vous passiez rapidement cette question tout en permettant aux participants de donner une raison à leur vote, ce qui peut donner une bonne idée de leur état d'esprit et de leurs intérêts. "Quel est l'objet pour lequel vous seriez prêt à faire des folies ? " Peu importe ce que nous pouvons nous permettre en termes de dépenses, nous faisons tous des folies de temps en temps, et ce pour quoi nous choisissons de dépenser un peu plus en dit long sur ce qui nous tient le plus à cœur.

générer d'autres questions brise-glace avec notre collection de questions brise-glace

il n'y a pas d'autre choix que de s'en remettre à l'expérience de l'autre https://clickup.com/templates/ai-prompts/team-meetings invitations, instructions pour les réunions d'équipe /%href/

.

Warner Bros. via GIPHY

Maintenant, va donner un coup de pied dans la glace.

Allez de l'avant et redéfinissez ce que signifie animer une session pour briser la glace. Soyez le leader qui change les perceptions tout en unissant les gens. Défendez l'esprit de communauté et collaboration .

Désolé pour tous les gifs de Mr. Freeze.

Warner Bros. via GIPHY

Vous voulez participer à quelque chose de grand et travailler avec notre équipe ClickUp ? Consultez les positions pour lesquelles nous recrutons actuellement ici !