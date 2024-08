10 modèles gratuits pour faire connaissance avec votre équipe

Se présenter est quelque chose que l'on fait plus souvent qu'on ne le pense. Depuis l'époque où vous deviez rencontrer le professeur le premier jour d'école jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous vous présentez à des clients potentiels.

Les présentations ne sont pas seulement l'occasion de se mettre en valeur. C'est un moyen de montrer qui vous êtes, de mettre en évidence la valeur que vous fournissez et d'établir des connexions personnelles. En outre, c'est un excellent moyen pour quelqu'un d'en savoir plus sur vous ou d'apprendre à connaître quelqu'un.

Vous cherchez des moyens plus faciles de vous présenter et d'en savoir plus sur les personnes de votre entourage ? Heureusement pour vous, il existe des tonnes de modèles "Faites-moi connaître" qui vous permettront d'établir de meilleures connexions, de nouer des relations de travail et de définir des objectifs communs.

Nous partageons avec vous 10 des meilleurs modèles de présentation. Utilisez-les pour vous présenter aux nouvelles recrues ou pour tisser des liens plus profonds avec les personnes de votre équipe. 💪

Qu'est-ce qu'un modèle "Faites connaissance" ?

Un modèle "Faites connaissance" est une feuille pratique qui permet aux gens de se présenter à vous. Il existe des modèles pour différents scénarios, notamment des présentations légères sur les médias sociaux et des paramètres formels sur le lieu de travail.

Parmi les différents styles de modèles, on peut citer les modèles Get To Know Me Instagram Story, les affiches All About Me, les feuilles Ask Me questions et les rapports My Favorite Things. Ils fonctionnent comme des activités de rentrée scolaire et comme des outils de travail pour en savoir plus sur votre équipe.

Les modèles sont modifiables et imprimables, parfaits pour être partagés lors d'une réunion en personne ou virtuellement. La personnalisation vous permet de partager des informations qui mettent en valeur vos compétences, votre talent et votre personnalité.

Qu'il s'agisse de votre première semaine dans un nouvel emploi ou que vous souhaitiez établir de meilleures relations avec votre équipe actuelle, un modèle "Get To Know Me" révèle des détails qu'il est difficile de faire tenir dans quelques instants de discussion avant ou après les réunions.

C'est particulièrement vrai si vous faites partie d'une équipe à distance. Les modèles "Faites-moi connaître" permettent de nouer efficacement des relations en fournissant des renseignements sur la personnalité que vous ne verrez peut-être pas dans le cadre des canaux de travail habituels. 🤩

Qu'est-ce qui fait un bon modèle "Faites-moi connaître" ?

Comme ces modèles sont des outils créatifs, il existe des tonnes d'options pour choisir le modèle idéal. En général, votre modèle doit offrir les éléments suivants :

Interactivité assistance : Cet exercice consiste à se réunir pour partager et apprendre. Recherchez des modèles interactifs où vous pouvezcollaborer en temps réel pour répondre à des invitations, partager vos intérêts et discuter

: Cet exercice consiste à se réunir pour partager et apprendre. Recherchez des modèles interactifs où vous pouvezcollaborer en temps réel pour répondre à des invitations, partager vos intérêts et discuter Des accents créatifs : Des fonctionnalités amusantes telles que des polices personnalisées, des autocollants, des gifs et des emojis rendent le processus d'apprentissage de la connaissance plus amusant et engageant

: Des fonctionnalités amusantes telles que des polices personnalisées, des autocollants, des gifs et des emojis rendent le processus d'apprentissage de la connaissance plus amusant et engageant Sections : Décomposez l'activité en segments de taille en mettant l'accent sur différents aspects tels que la famille, les intérêts et les objectifs professionnels

: Décomposez l'activité en segments de taille en mettant l'accent sur différents aspects tels que la famille, les intérêts et les objectifs professionnels Paramètres personnalisables : Que vous utilisiez le modèle pour un entretien, un évènement de réseautage ou une réunion d'équipe, vous voulez pouvoir personnaliser des détails tels que le design de l'arrière-plan et les actifs de la marque

10 modèles gratuits Get To Know Me en 2024

Commencez à construire de meilleures équipes en travaillant à partir de la base pour comprendre ce qui motive chaque individu. Avec ces 10 modèles gratuits Get To Know Me, sachez plus sur les intérêts, les forces et les faiblesses de chaque individu de votre équipe.

Utilisez-les comme point de départ pour faciliter les présentations, et exploitez-les pour informer vos flux de travail et construire de meilleures stratégies de communication . 🙌

1. ClickUp A propos de moi modèle

Utilisez le modèle "À propos de moi" de ClickUp pour vous mettre en valeur, que ce soit lors d'un entretien, d'un évènement de réseautage ou pour faire connaissance avec de nouveaux coéquipiers Modèle de présentation de ClickUp pour les adultes est conçu pour permettre aux membres d'une équipe de mieux se connaître et de mieux se connaître eux-mêmes. L'exercice qui consiste à le remplir permet aux employés de réfléchir et d'évaluer leurs forces, leurs faiblesses et leurs compétences personnelles.

Cette version de la feuille de travail "Tout sur moi" comporte également des fonctionnalités permettant aux membres de l'équipe de réfléchir aux projets qu'ils ont réussis et à ceux qu'ils ont échoués, afin d'identifier les points à améliorer. Cela permet de mieux cerner les objectifs et les traits de caractère personnels, ce qui en fait un outil à la fois amusant et efficace.

Les champs personnalisés assistent 19 attributs différents, dont le livre favori, le lieu de naissance et le niveau d'éducation. Cela encourage les employés à se plonger dans des attributs amusants et professionnels qu'ils veulent partager avec l'équipe. 👋🏾

Les vues personnalisées vous permettent d'obtenir un aperçu des listes "À propos de moi" et des tableaux de statut de l'équipe pour savoir si elle a achevé le modèle ou non. Le formulaire "À propos de moi" est également entièrement personnalisable, de sorte que votre équipe partage le type d'informations que vous avez choisi.

2. Modèle de profil des employés ClickUp

Ce modèle permet de rationaliser la gestion des performances et de s'assurer que personne ne manque de temps

Les Modèle de profil d'employé de ClickUp est un outil conçu pour fournir des informations et suivre les discussions sur les performances avec chaque membre de l'équipe. Commencez par créer une tâche pour chaque employé de l'équipe. Ensuite, attribuez des sous-tâches pour le travail régulier, y compris le retour d'information des réunions individuelles et les activités de développement professionnel.

Ajoutez d'autres tâches pour les réalisations des employés, les réunions d'équipe et les réunions hebdomadaires en dehors du travail. Utilisez les sept champs personnalisés pour afficher les détails des informations dont vous avez besoin pour tirer le meilleur parti de chaque membre de l'équipe.

Avec des profils d'employés bien construits, vous pouvez améliorer la collaboration au sein de l'équipe . Grâce à ces profils, il est facile de savoir quand un employé a besoin d'aide pour acquérir une compétence particulière et quels autres membres de l'équipe sont les plus aptes à intervenir en tant que mentors.

3. Modèle de culture d'entreprise ClickUp

Centralisez vos informations et ressources sur la culture d'entreprise dans un seul espace avec ce modèle ClickUp Docs

L'instauration d'une culture d'entreprise est un excellent moyen d'établir la confiance, de motiver les employés et de créer une identité autour de laquelle l'ensemble de l'équipe peut s'unir. Un objectif commun pour l'entreprise stimule la confiance et la motivation des employés l'engagement des employés augmente la productivité et crée un meilleur environnement de travail.

Utiliser Modèle de culture d'entreprise de ClickUp pour identifier ce qui compte le plus pour l'équipe, hiérarchiser les valeurs et unir l'équipe derrière une mission. 🌻

Commencez par utiliser logiciel de Tableau blanc pour lancer des idées. Demandez à tout le monde quelles sont les caractéristiques essentielles qui devraient être incluses et quelles sont les choses que vous voulez éviter. Ensuite, définissez des objectifs conformes à la culture de votre entreprise.

Après la session de brainstorming, remplissez les sections du modèle de culture d'entreprise, notamment À propos de nous, Mission, Vision, Valeurs de l'entreprise et Ce que nous offrons. Ajoutez d'autres sections en fonction des résultats de votre session de brainstorming. Modifiez les permissions de partage pour faciliter l'envoi du document aux nouveaux membres de l'équipe et aux clients, le cas échéant.

4. Modèle ClickUp pour l'employé et le manager 1-on-1

Documentez tout ce qui se passe lors de vos réunions en tête-à-tête de manière effacée grâce à ce modèle simple

Il ne suffit pas d'une seule réunion pour apprendre à connaître quelqu'un. Il faut travailler ensemble, relever des défis et se fixer des objectifs pour nouer des connexions avec son équipe. Au fil du temps, vous développerez des liens plus profonds qui amélioreront la productivité et feront progresser l'entreprise.

L'un des moyens d'y parvenir est de prévoir des réunions individuelles régulières entre les managers et les employés de l'équipe. Les Modèle de réunion en tête-à-tête entre l'employé et le manager de ClickUp rend ce processus transparent.

Utilisez le modèle comme point de départ pour que l'employé et le manager ajoutent des éléments de discussion avant la réunion. Au cours de la réunion, ils peuvent collaborer pour trouver de nouvelles idées et documenter les résultats dans un espace unique.

5. Modèle de journal du gestionnaire ClickUp

Le modèle de déjeuner et d'apprentissage de ClickUp permet à l'équipe de faire une pause dans le travail régulier et de plonger plus profondément dans les paramètres, guidée par d'autres coéquipiers

Un déjeuner-conférence est un outil efficace pour aider l'équipe à en savoir plus sur ce que font les autres départements, à obtenir des informations sur l'industrie et à développer de nouvelles compétences. En fait, les déjeuners-conférences sont la clé de la croissance de l'entreprise . Mais ils peuvent aussi être difficiles à forfaiter et à gérer, en particulier si vous travaillez avec une équipe nombreuse.

Ces évènements sont une excellente occasion pour les membres de l'équipe d'apprendre à se connaître. Ils découvrent les points forts et les domaines d'expertise de chacun tout en partageant leurs propres connaissances.

Avec Modèle d'horaire de déjeuner et d'apprentissage de ClickUp avec ClickUp, le processus est plus facile que jamais. Il suffit de commencer à remplir le modèle avec des informations clés telles que les objectifs, les noms des intervenants, ainsi que l'emplacement et l'heure de l'évènement.

Partagez instantanément les agendas et les ressources de la réunion avant l'évènement et personnalisez les permissions pour que chacun ait le niveau d'accès dont il a besoin. Le suivi intégré des indicateurs vous permet de garder un onglet sur l'engagement et les types de sessions les plus populaires.

9. Canva Get To Know Me Survey Your Story Modèle

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Canva-Get-To-Know-Me-Survey-Your-Story-Template.jpg Modèle de sondage "Get To Know Me Your Story" de Canva /$$$img/

via Canva

Canva est un outil de conception qui élève tout, des actifs de marque aux réunions d'équipe. Leurs graphiques gratuits et payants sont idéaux pour les managers qui ont besoin de créer des dépliants de réunion et des présentations, et pour les coéquipiers ou les étudiants qui apprennent à se connaître.

Avant de remplir ce modèle Get To Know Me, utilisez des outils tels que les cartes mentales pour lancer des idées avec votre équipe. Réfléchissez aux types de questions que vous souhaitez inclure et personnalisez les catégories.

Laissez les membres de votre équipe ou les étudiants personnaliser la conception pour qu'ils se l'approprient. Ils pourraient mettre à jour la palette de couleurs, changer les caractères et inclure des éléments tels que des graphiques et des émojis pour le rendre plus attrayant. 🎨

Cette activité Tout sur moi est partageable partout, d'un post Instagram à une diapositive de présentation.

10. Modèle PowerPoint de biographie à propos de moi

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/PowerPoint-Biography-About-Me-Template.jpg Modèle PowerPoint de biographie sur moi /$$$img/

via Slides Carnival

Le modèle Biographie à propos de moi est compatible avec Google Slides, PowerPoint et Canva. La présentation comprend 25 diapositives conçues par des professionnels pour partager tout, de vos intérêts personnels à vos forces et compétences.

Utilisez-le pour permettre aux membres d'une équipe de se présenter les uns aux autres, ou pour animer les premiers jours d'école avec vos élèves. L'Assistance multimédia vous permet d'ajouter des vidéos, des gifs et de la musique pour mettre en valeur votre personnalité. Il est facile à partager sous forme de PDF ou de JPG et les éléments personnalisables le rendent vraiment personnel.

Pour les projets de groupe, les outils de collaboration intégrés vous permettent de travailler sur la présentation avec les autres membres de l'équipe.

Pour une créativité maximale, utilisez le modèle dans Canva, qui propose une bibliothèque d'éléments et de designs. De plus, l'outil de glisser-déposer est plus facile à utiliser que les dispositions de PowerPoint et de Google Slides.

Présentez-vous avec l'assistance de ClickUp

Que vous cherchiez des façons de présenter une nouvelle recrue à l'équipe ou que vous vouliez en savoir plus sur les gens avec qui vous travaillez, choisissez un modèle " Faites-moi connaître ". Avec ces 10 options, vous trouverez le modèle parfait pour briser la glace, établir de meilleures connexions et créer un environnement de travail plus productif. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui pour commencer à rationaliser votre culture d'entreprise, vos présentations et vos processus de constitution d'équipe. Avec ces modèles ClickUp, apprenez à mieux vous connaître, construisez des flux de travail qui suivent les performances et créez un sentiment de communauté qui fait de votre entreprise le meilleur endroit où travailler. 🥳